las 15 mejores herramientas de software Service Desk para soporte TI en 2024

Dirigir una empresa también significa tener que atender consultas y problemas de los clientes. Sí, el soporte de correo electrónico y las bandejas de entrada compartidas son ideales para ello Mantienen a todo el mundo informado y facilitan la comunicación.

Pero cuando la empresa crece, estos métodos pueden no ser suficientes. Puede que empiece a perder correos electrónicos, a tener problemas para hacer un seguimiento de las tareas e incluso a hacer que los clientes no estén contentos.

Si estos problemas le suenan, es probable que su empresa haya superado su actual sistema de compatibilidad con el correo electrónico y que tenga que empezar a buscar un software de centro de servicios.

Para que nos entendamos, el software de centro de atención al cliente es un hub centralizado para gestionar y resolver las incidencias de soporte al cliente. Hay muchos tipos de software de service desk en el mercado, desde herramientas sencillas que ofrecen una función básica de emisión de tickets hasta herramientas con funciones avanzadas como automatización y elaboración de informes analíticos. 📈

En este artículo, le presentaremos los 15 mejores software de escritorio de servicio para compatibilidad de TI. Hemos investigado y seleccionado cuidadosamente estas herramientas en función de sus funciones, opiniones de clientes y precios.

¿Qué debe buscar en un software de Service Desk?

Mientras intenta encontrar el software de centro de servicios adecuado para su empresa, considere la posibilidad de plantearse estas preguntas clave sobre cada opción:

¿Es el software fácil de ajustar y utilizar?

¿Puedo personalizarlo según las necesidades específicas de mi empresa?

¿Ofrece el softwareautomatización para tareas rutinarias?

¿Proporciona análisis y elaboración de informes detallados?

¿Puede integrarse con otras herramientas que ya utilice?

¿Se puede acceder a él a través de Internet, así como mediante aplicaciones de escritorio y móviles?

¿Puede el programa gestionargestión de tareas como la asignación, el seguimiento y la priorización de tickets?

¿Ofrece canales de comunicación y funciones de colaboración para compartir información al instante?

Los 15 mejores software de Service Desk para usar en 2024

Aquí están nuestras 15 mejores soluciones de Service Desk que pueden transformar sus operaciones de Soporte de TI y aumentar la productividad de su equipo y la satisfacción de sus clientes.

ClickUp es un completo plataforma de gestión de proyectos y productividad que también puede servir como solución flexible y eficaz de servicio y asistencia técnica. Sus potentes funciones ofrecen un amplio intervalo de flexibilidad para gestionar procesos de soporte al cliente asegurándose de que su IT y equipos de soporte se mantienen al día de sus tareas. Formularios ClickUp son la base de su flujo de trabajo de TI. Utilícelos para recopilar consultas, problemas y comentarios de sus clientes . Los detalles capturados en estos formularios se convierten sin problemas en tickets dentro de la interfaz de gestión de proyectos de ClickUp, lo que facilita la priorización, el seguimiento y la resolución de problemas. ✨

Con más de 15 opciones de visualización diferentes, incluidas las vistas Lista y Kanban, ClickUp le permite visualizar sus tareas de la forma que mejor se adapte a su flujo de trabajo. La vista Lista ofrece un resumen sencillo y detallado de las tareas, mientras que la vista Kanban permite visualizar el flujo de trabajo, en el que las tareas se desplazan por las columnas a medida que avanzan.

Y si no desea crear estos sistemas desde cero, ClickUp ofrece más de 50 plantillas prediseñadas como la plantilla Plantilla ClickUp Help Desk Ticket diseñado específicamente como una solución de gestión de servicios de TI para dar compatibilidad a los flujos de trabajo. Pueden ayudar a su equipo a ajustar rápidamente los procesos de gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de cambios, etc. 🤩

ClickUp mejores funciones

Desbloquee las funciones clave con el plan Free

Cree formularios dinámicos e interactivos conlógica condicional en Formularios ClickUp

Utilice Campos personalizados para capturar detalles del ticket como tipo de incidencia, descripción y gravedad, e incluso incluir archivos como capturas de pantalla para un contexto adicional

Cree estados personalizados para agilizar y seguir el progreso de los tickets de principio a fin

UtilicePaneles de ClickUp con widgets personalizables para supervisar los tickets en curso, la carga de trabajo del equipo y las métricas de las metas de la empresa 🧰

Obtenga información detallada sobre el rendimiento del equipo con la completa función de (elaboración de) informes

Con acerca de100 integraciones, incluido Zapier y acceso API, ClickUp se adapta fácilmente a casi cualquier pila tecnológica

Colabore con su equipo a través de comentarios de tareas, chatear, yDocumentos de ClickUp* Utilice el sistema de notificaciones de ClickUp para alertar a los usuarios sobre actualizaciones, plazos, comentarios, etc., manteniendo a todo el mundo informado en todo momento

Ejecute automatizaciones para eliminar tareas repetitivas como la asignación de tickets, el ajuste de fechas límite, la actualización del estado de los tickets y la adición de observadores a un ticket

Resuma las conversaciones y genere respuestas conClickUp AI Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden necesitar utilizar ClickUp'stutoriales en vídeo para familiarizarse con todas sus funciones

Es posible que falten algunas funciones en la app para móviles en comparación con las versiones web y de escritorio

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8.200 opiniones)

4,7/5 (más de 8.200 opiniones) Capterra: 4,7/5 (3.700+ opiniones)

2. Freshservice

vía Freshworks Freshservice (desarrollado por Freshworks) es una solución de gestión de servicios de TI (ITSM) basada en la nube que ofrece funciones de gestión de incidencias, problemas y cambios para ayudar a las empresas a gestionar y resolver rápidamente problemas de TI y de gestión de incidencias.

Gracias a su función de automatización del flujo de trabajo, puede asignar automáticamente las solicitudes a los miembros del equipo adecuados, en función de criterios predefinidos, lo que mejora la eficacia y el tiempo de respuesta de la asistencia al cliente y las solicitudes de servicio.

Freshservice mejores funciones

Tiene una interfaz fácil de usar y un sistema de gestión de tickets que funciona bien con aplicaciones móviles Android e iOS

Incluye un portal de autoservicio en el que los usuarios pueden encontrar soluciones a problemas comunes, hacer un seguimiento del estado de sus tickets o plantear otros nuevos

Permite crear un sistema organizado,base de datos de clientes en la que se pueden realizar búsquedas de artículos útiles y soluciones a problemas comunes para el acceso de los usuarios 🔎

Proporciona análisis e informes detallados que ayudan a los equipos a comprender la productividad del servicio de asistencia y a realizar un seguimiento del rendimiento general de TI

Limitaciones de Freshservice

No tiene plan gratuito/a

A veces lento y con fallos

Funciones limitadas de gestión de proyectos

Precios de Freshservice

Comienzo: $29/mes por agente

$29/mes por agente Crecimiento: $59/mes por agente

$59/mes por agente **Profesional:115 $/mes por agente

**Enterprise:145 $/mes por agente

Valoraciones y reseñas de Freshservice

G2: 4.6/5 (950+ opiniones)

4.6/5 (950+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (530+ opiniones)

3. Vision Helpdesk

a través de Servicio de asistencia de Vision Vision Helpdesk es un software de help desk y sistema de gestión de tickets para pequeñas empresas que buscan organizar actividades relacionadas con la compatibilidad. Puede realizar un seguimiento de las consultas de los clientes, las quejas y las solicitudes de compatibilidad que llegan desde diversos canales, incluidas las llamadas telefónicas, los mensajes de las redes sociales y el chat en directo a través de su departamento de atención al cliente.

Vision Helpdesk crea "tickets" para cada consulta de los clientes, lo que permite al equipo de soporte hacer un seguimiento y resolver los problemas de forma sistemática.

Mejores funciones de Vision Helpdesk

Gestione todas las consultas de los clientes en una ubicación centralizada

Utilice la herramienta de chatear en directo para comunicarse en tiempo real con los clientes

Permitir a los clientes enviar y seguir el estado de sus tickets, así como realizar búsquedasbase de conocimientos con el autoservicioportal del cliente función

Soporte multilingüe para plantillas de correo electrónico, portal ygestión del conocimiento* Utilice la función de automatización para autoasignar tickets a los miembros del equipo y cerrar tickets

Limitaciones de Vision Helpdesk

No existe un plan gratuito/a

Algunos usuarios han dicho que la app, aplicación móvil es inestable

Tienes que pagar una cuota de 500 dólares para eliminar la marca Vision Helpdesk en la parte inferior del portal del cliente (incluso si estás en el plan de pago más alto)

Precios de Vision Helpdesk

Escritorio de Ayuda Inicial: $15/mes por agente

$15/mes por agente Pro Help Desk: $25/mes por agente

$25/mes por agente Help Desk Satélite: 30 $/mes por agente

30 $/mes por agente Pro Service Desk : $40/mes por agente

$40/mes por agente Ent Service Desk : $60/mes por agente

Valoraciones y reseñas de Vision Helpdesk

**G2: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (30+ opiniones)

4. ServiceNow

a través de ServiceNowServiceNow es una solución de help desk de TI diseñada para grandes corporaciones. Ofrece funciones completas como la gestión de incidencias, la gestión proactiva de problemas y la alineación de los servicios de TI con las metas de la empresa. El software de help desk también incluye gestión del servicio de atención al cliente funciones para agilizar las interacciones entre el cliente y el agente.

Las mejores funciones de ServiceNow

El sistema de gestión de problemas e incidencias le permite asignar tareas rápidamente y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real

El módulo de gestión de activos de TI le permite realizar un seguimiento del inventario, automatizar las solicitudes de activos y ejecutar auditorías de activos

Formularios, flujos de trabajo, paneles e informes totalmente personalizables que le ayudan a adaptar la plataforma a las necesidades específicas de su empresa

La IA integrada potencia funciones como la búsqueda, el chatbot virtual, el análisis predictivo y la automatización de tareas rutinarias

El software de help desk se integra fácilmente con aplicaciones externas

Límites de ServiceNow

Sin plan gratuito/a ni versión de prueba

Planes de precios ocultos

Curva de aprendizaje pronunciada para el software de help desk

Velocidad de carga lenta en ocasiones

Precios de ServiceNow

Póngase en contacto con el equipo de ServiceNow para conocer los precios

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2: 4.4/5 (360+ opiniones)

4.4/5 (360+ opiniones) Captura: 4.5/5 (190+ opiniones)

5. Rezo

vía Rezo Rezo es una solución de experiencia del cliente basada en IA para grandes corporaciones. Utiliza el reconocimiento y análisis de voz, intención y sentimiento para automatizar las interacciones con los clientes en todos sus canales de compatibilidad de voz y no de voz. Esto facilita la resolución de problemas y mejora la experiencia del cliente.

Rezo mejores funciones

Soporta canales de voz y digitales como el correo electrónico y las redes sociales

Realiza interacciones con los clientes en más de 30 idiomas

Recopila las puntuaciones de satisfacción y los comentarios de los clientes en todos los canales de compatibilidad para obtener información que le permita mejorar

Recopila información sobre el rendimiento de los agentes para que pueda identificar oportunidades de formación

Utiliza una función de enrutamiento inteligente para analizar los problemas de compatibilidad y enviarlos al departamento pertinente

Límites de Rezo

Sin plan gratuito/a ni versión de prueba

Planes de precios ocultos

Integraciones y funciones avanzadas de Service Desk limitadas

Precios de Rezo

Póngase en contacto con el equipo de Rezo para obtener un presupuesto personalizado

Valoraciones y reseñas de Rezo

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Exalate

vía Exalar Exalate es una plataforma de sincronización comúnmente utilizada para el seguimiento de problemas y la gestión de proyectos. Su objetivo principal es facilitar la sincronización de datos segura y sin problemas entre varios sistemas como Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub y Salesforce.

Esto es muy útil para equipos interfuncionales que requieren el intercambio de datos en tiempo real a través de diferentes plataformas y sistemas. 🌐

Las mejores funciones de Exalate

Ofrece modo visual (interfaz de arrastrar y soltar) o modo script para configurar sus integraciones

Permite la sincronización bidireccional (bidireccional) o unidireccional (unidireccional), en función de las necesidades específicas de su flujo de trabajo

Le ofrece un control completo sobre qué datos deben sincronizarse, cómo y cuándo

Comparte sólo los datos necesarios, manteniendo altos niveles de privacidad y seguridad

Limitaciones de Exalate

Complejo de ajustar, especialmente para usuarios sin conocimientos técnicos

Ocasionalmente experimenta tiempos de inactividad

Precios de Exalate

Plan Gratuito

Exalate para Jira: $6/mes

$6/mes Exalate para GitHub: 115 $/mes

115 $/mes Exalate para Zendesk : 115 $/mes

115 $/mes Exalate para Salesforce : 335 $/mes

Salesforce : 335 $/mes Exalate para Azure DevOps: 335 $/mes

335 $/mes Exalate para ServiceNow: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Exalate

G2: 4,7/5 (60 opiniones)

4,7/5 (60 opiniones) Capterra: N/A

7. Slack

vía SlackSlack es un servicio de comunicación en la nube y herramienta de colaboración empresarial que pueden utilizar los equipos de soporte para gestionar los flujos internos de información. Utiliza salas de chat denominadas "canales" para la comunicación en tiempo real y el uso compartido de archivos. Los canales pueden organizarse por equipos, proyectos, clientes u otros criterios pertinentes.

Para conversaciones privadas o en grupos pequeños, Slack también ofrece mensajería directa.

Las mejores funciones de Slack

Los equipos de soporte pueden colaborar en tiempo real a través de la web, el escritorio y los dispositivos móviles

Los canales se pueden utilizar para reunir a personas de diferentes departamentos cuandocolaboración interfuncional para resolver una incidencia 👥

Las amplias integraciones facilitan la conexión con otros programas de tu pila tecnológica

La función Huddle te permite realizar videollamadas y compartir la pantalla con tu equipo

Tanto si un miembro del equipo está en una reunión, como si ha salido a comer o está de vacaciones, puede actualizar su estado para mantener a todo el mundo informado

Slack detecta y muestra automáticamente la hora local de cada miembro del equipo en su perfil, lo que facilita el trabajo con equipos globales en diferentes zonas horarias

Límites de Slack

La función de búsqueda está limitada a las conversaciones y archivos más antiguos

El precio puede resultar caro para equipos pequeños con poco presupuesto

Huddle carece de funciones avanzadas, como los fondos virtuales y las salas de reunión de las herramientas de videoconferencia especializadas

Precios de Slack

Plan Gratuito

Pro: 7,25 $/mes por usuario

7,25 $/mes por usuario Business+: 12,50 $/mes por usuario

12,50 $/mes por usuario Red Enterprise: Contactar con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4.5/5 (31,500+ opiniones)

4.5/5 (31,500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23,000+ opiniones)

8. Gestión de servicios Jira

a través de Jira Service Management by Atlassian Basándose en el intento correcto de Software Jira atlassian desarrolló Jira Service Management (anteriormente Jira Service Desk) como una herramienta especializada para equipos de TI. Les permite gestionar eficazmente tareas como incidencias, solicitudes de servicio y cambios.

Jira Service Management mejores funciones

Dispone de un portal de autoservicio personalizable donde los clientes pueden encontrar respuestas a preguntas comunes o solicitar ayuda al equipo de soporte

Permite ajustar y gestionar los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con seguimiento en tiempo real, garantizando que se cumplan de forma constante

Se integra perfectamente con Confluence para crear una base de conocimientos, lo que permite a los usuarios encontrar soluciones a problemas comunes de forma independiente 🧑‍💻

Ofrece procesos de Service Desk certificados por ITIL, lo que garantiza que las prácticas de TI se ajustan a las normas internacionales de gestión de servicios de TI

Límites de la gestión de servicios de Jira

Demasiado complejo y difícil de utilizar para los nuevos usuarios

A veces lento y con errores

Interfaz de usuario desordenada

Precios de Jira Service Management

Plan Gratuito

Estándar: Comienza en $21/mes por agente

Comienza en $21/mes por agente Premium: A partir de 47 $/mes por agente

A partir de 47 $/mes por agente Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Jira Service Management

G2: 4,3/5 (más de 5.000 opiniones)

4,3/5 (más de 5.000 opiniones) Capterra: 4.4/5 (13,000+ opiniones)

9. Ayuda Scout

vía Ayuda Scout Help Scout es un sistema de help desk diseñado para pequeñas y medianas empresas. Ofrece funciones para gestionar la documentación de compatibilidad, las interacciones con los clientes y los servicios de asistencia sistema de tickets s.

El software de help desk cuenta con una interfaz intuitiva que permite a los equipos delegar tickets rápidamente y supervisar el progreso para garantizar la resolución oportuna de las consultas de los clientes. ⏰

Help Scout mejores funciones

Permite ofrecer soporte al cliente por correo electrónico, chatear en directo y una base de conocimientos

Promocionesla colaboración en equipo dentro de los equipos de soporte gracias a su función de bandeja de entrada colaborativa 📧

Ofrece automatizaciones para gestionar tareas repetitivas como la asignación de tickets y el envío de respuestas masivas

Cuenta con más de 50 integraciones conHerramientas SaaS como Slack, Trello y Salesforce

Ayuda Limitaciones de Scout

No se pueden asignar varios miembros del equipo a un ticket

Sólo tiene funciones básicas de app, aplicación móvil

Tiene compatibilidad de idioma limitada

Precios de Help Scout

Estándar: $25/mes por usuario

$25/mes por usuario Plus: 50 $/mes por usuario

50 $/mes por usuario Profesional: Contactar para precios

Help Scout valoraciones y comentarios

G2: 4.4/5 (390+ opiniones)

4.4/5 (390+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

10. Ir a Resolver

vía Ir a Resolver GoTo Resolve (antes GoToAssist) es un programa especializado de Software de gestión de TI que permite a los equipos de soporte solucionar a distancia los problemas de los usuarios, configurar un nuevo software o explicar cómo utilizar una aplicación. Sus conexiones sólidas, fiables y seguras lo han convertido en una herramienta inestimable, sobre todo para equipos remotos que manejan datos confidenciales.

GoTo Resolve mejores funciones

Proporciona compatibilidad remota a los clientes a través del correo electrónico o de un enlace, sin necesidad de que descarguen ningún software adicional 🙌

Permite que otro personal de TI se una a las sesiones remotas cuando sea necesario para proporcionar compatibilidad adicional

Registra las sesiones de compatibilidad remota para futuras consultas

Se integra con herramientas populares como Slack, Microsoft Teams y Zendesk

Limitaciones de GoTo Resolve

Ocasionalmente experimenta fallos

(Elaboración de) informes y análisis limitados

Falta de integraciones extensas

Precios de GoTo Resolve

Plan Gratuito*

Soporte remoto: Comienza en $50/mes

Comienza en $50/mes Estándar: A partir de 70 $/mes

A partir de 70 $/mes Premium: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de GoTo Resolve

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

4,4/5 (más de 400 opiniones) Capterra: 4.4/5 (190+ opiniones)

11. Zoho Desk

vía Zoho Desk Zoho Desk es un software de escritorio de servicio que prioriza la satisfacción del usuario. Simplifica el proceso de compatibilidad con el cliente, facilitando a los agentes de soporte la prestación de asistencia y a los clientes la búsqueda de soluciones a sus problemas.

Zoho Desk mejores funciones

El sistema de tickets multicanal permite a los clientes ponerse en contacto con usted por correo electrónico, teléfono, chat, redes sociales y portales de autoservicio

Las funciones de productividad de los agentes incluyen el uso compartido de tickets, la detección de colisiones y la automatización para agilizar los procesos de compatibilidad

Completos análisis y elaboración de informes para supervisar el rendimiento del equipo de soporte e identificar áreas de mejora

Las integraciones con otros productos Zoho y aplicaciones de terceros mejoran la comunicación y el flujo de trabajo

Limitaciones de Zoho Desk

Curva de aprendizaje pronunciada cuando se utiliza el software por primera vez

Los límites en el número de vistas de tickets en el plan Free pueden restringir la utilidad del software.

Precios de Zoho Desk

Estándar: $20/mes por usuario

$20/mes por usuario Profesional: $35/mes por usuario Enterprise: $50/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Desk

G2: 4.4/5 (4,700+ opiniones)

4.4/5 (4,700+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (2,000+ opiniones)

12. Spiceworks

vía Spiceworks Spiceworks es una solución de software de service desk diseñada específicamente para profesionales de TI. Es un sistema de tickets de TI que ayuda a gestionar y responder a las solicitudes de los usuarios.

Mejores funciones de Spiceworks

El software de centro de asistencia ofrece gestión de tickets, inventario y un portal de usuario para cubrir todas sus necesidades de compatibilidad informática

Las herramientas de supervisión de red mantienen pestañas sobre sus servidores, impresoras, conmutadores y mucho más

Un hub de aprendizaje con contenido didáctico ayuda a los profesionales de TI a mantenerse al día de las últimas tendencias y tecnologías

Un vibrante foro de la comunidad de usuarios para que los profesionales de TI compartan consejos, resuelvan problemas y debatan sobre lo último en TI

Límites de Spiceworks

Carece de un sistema exhaustivo de elaboración de informes para el análisis detallado de problemas informáticos

Problemas ocasionales de rendimiento del software

Precios de Spiceworks

Free para todos los usuarios

Valoraciones y reseñas de Spiceworks

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

4,3/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.4/5 (540+ opiniones)

13. LiveAgent

vía LiveAgent LiveAgent es una potente plataforma de soporte al cliente todo en uno que sirve como solución de help desk para empresas de todos los tamaños. Combina muchos canales en una sola plataforma, haciendo comunicación con el cliente más eficaz.

LiveAgent mejores funciones

Proporciona una bandeja de entrada universal para todas las consultas de los clientes procedentes de diversos canales, como correo electrónico, redes sociales, chatear y llamadas telefónicas

Herramientas avanzadas de automatización que ayudan a agilizar los procesos de compatibilidad

Completo sistema de tickets de compatibilidad con un CRM integrado

Cuenta con un portal de clientes para autoayuda, que incluye una base de conocimientos, foros y un sistema de comentarios

Límites de LiveAgent

La interfaz del software, aunque es muy funcional, a veces carece de un toque moderno. Algunos usuarios también (elaboran de) informan de dificultades con la capacidad de respuesta móvil del software.

Precios de LiveAgent

Pequeño: 9 $/mes por agente (facturación anual)

9 $/mes por agente (facturación anual) Mediano: $29/mes por agente (facturado anualmente)

$29/mes por agente (facturado anualmente) Grande: 49 $/mes por agente (facturación anual)

49 $/mes por agente (facturación anual) Enterprise: 69 $/mes por agente (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de LiveAgent

G2: 4,5/5 (más de 1.400 opiniones)

4,5/5 (más de 1.400 opiniones) Capterra: 4,7/5 (1.300+ opiniones)

14. Nube de servicios Salesforce

A través de Fuerza de ventas Salesforce Service Cloud es un software de centro de servicios equipado con soluciones de atención al cliente que mejoran las relaciones con los clientes unificando todas las consultas de los clientes procedentes de distintos canales en una única interfaz intuitiva. Es conocido por su amplio intervalo de funciones, como enrutamiento inteligente de casos, interacciones omnicanal y portales de autoservicio.

Mejores funciones de Salesforce Service Cloud

Amplias funciones de CRM con correlacionado de la trayectoria del cliente, seguimiento de las comunicaciones e historial de contactos

Comunicación de clientes omnicanal, integrando redes sociales, correos electrónicos, mensajes o llamadas

Gestión avanzada de casos con enrutamiento inteligente, priorización y asignación automática de casos en función de los datos del caso y las habilidades del agente

Integraciones con el completo ecosistema de software de Salesforce para un funcionamiento perfecto en todos los departamentos de la empresa

Límites de Salesforce Service Cloud

Los usuarios han informado de una curva de aprendizaje pronunciada y una interfaz de usuario compleja

Falta de claridad en los precios, ya que muchas funciones requieren costes adicionales

Precios de Salesforce Service Cloud

Inicial: 25 $/mes por usuario (facturación anual)

25 $/mes por usuario (facturación anual) Profesional: 75 $/mes por usuario (facturación anual)

75 $/mes por usuario (facturación anual) Enterprise: 150 $/mes por usuario (facturación anual)

150 $/mes por usuario (facturación anual) Unlimited: 300 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (más de 2.200 opiniones)

4,2/5 (más de 2.200 opiniones) Capterra: 4,4/5 (más de 700 opiniones)

15. SuuportBee

vía SupportBee SupportBee es un sencillo software de help desk basado en la nube que permite a los equipos gestionar correos electrónicos de soporte al cliente, tickets y comentarios desde una plataforma singular. Su objetivo es agilizar los flujos de trabajo de atención al cliente actuando como una bandeja de entrada unificada, entregando cada interacción con el cliente directamente a los equipos.

SupportBee mejores funciones

Sistema de tickets sencillo que convierte todos los correos electrónicos entrantes de los clientes en tickets

Bandeja de entrada colaborativa, que permite a los miembros del equipo comentar y colaborar en las soluciones de los clientes

Capacidad de integración con herramientas populares como Slack, Asana y Trello

Aplicaciones móviles para realizar un seguimiento de las consultas de los clientes sobre la marcha

Límites de SupportBee

Funciones limitadas en comparación con otros softwares de help desk

No dispone de funciones nativas de chatear en directo ni de compatibilidad con llamadas

Precios de SupportBee

Inicio: $13/mes por usuario

$13/mes por usuario Enterprise: 17 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de SupportBee

**G2: 4,1/5 (más de 5 opiniones)

Capterra: 4.3/5 (25+)

Mejore la experiencia de sus clientes con el mejor software de Service Desk

Elegir el software de servicio o de asistencia técnica adecuado para su empresa puede contribuir en gran medida a aumentar la productividad del equipo y la experiencia de servicio al cliente.

