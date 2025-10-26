Come calcolare gli story point in Agile

Dite punti e la vostra mente inizierà a pensare a qualcosa di simile a una gara o a un gioco. Ma gli story point Agile hanno una storia diversa. 😊

Nella metodologia Agile, le user story sono uno strumento affidabile per descrivere ciò che un utente desidera ottenere utilizzando il prodotto. L'idea è quella di incoraggiare i team a riflettere su come e perché una funzionalità/funzione verrà utilizzata. Ad esempio, per un'attività relativa all'aggiunta di un pulsante di accesso alla homepage, la user story sarebbe: In qualità di visitatore abituale, desidero effettuare facilmente l'accesso dalla homepage in modo da poter accedere rapidamente al mio account.

Ma come si gestisce e si pianifica il lavoro necessario per implementare queste user story? Ebbene, il metodo Agile consiste nell'assegnare loro degli story point.

In questa guida esploreremo tutti gli aspetti dell'utilizzo degli story point nel project management Agile, trattando:

Passaggi da seguire per la stima degli story point

Insidie comuni da evitare durante il processo

Un software che semplifica qualsiasi stima Agile

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi I punti storia in Agile misurano il lavoro richiesto, il rischio e la complessità necessari per completare una user story

Aiutano i team a stabilire le priorità e a pianificare il lavoro durante gli sprint, fornendo una stima relativa della dimensione delle attività

La stima degli story point comporta la comprensione del lavoro richiesto, la scelta di una storia di riferimento e la selezione di una scala di punti (ad es. quella di Fibonacci)

Metodi basati sul consenso come il Planning Poker aiutano i team a concordare i valori degli story point

Tra i vantaggi figurano un migliore piano, definizione delle priorità e miglioramento continuo dei processi

Strumenti come ClickUp semplificano la stima degli story point e migliorano la collaborazione e il monitoraggio all'interno del team

Cosa sono gli story point in Agile?

Gli story point sono un'unità di misura che stima il lavoro richiesto per completare una user story in un product backlog o in qualsiasi flusso di lavoro pianificato in anticipo.

Non si tratta di una metrica di performance obbligatoria per vincolare i dipendenti o spingere i manager a supervisionare lo sviluppo, ma piuttosto di un sistema a punti facoltativo per valutare la dimensione relativa del lavoro o il rischio connesso al completamento di una user story.

I punti vengono solitamente calcolati subito prima della riunione di pianificazione dello sprint. Stimare gli story point in questa fase aiuta l'intero team a prendere decisioni informate su quali user story dare priorità nel backlog dello sprint successivo. Nella maggior parte dei casi, i team organizzano una riunione di stima dei punti, oppure assegnano semplicemente i valori alle user story in modo asincrono sulla base di parametri quali la priorità e la capacità di carico di lavoro.

3 criteri chiave per stimare gli story point in Agile

Quando si tratta di determinare quanti story point assegnare a una user story, ci sono tre fattori che aiutano i team Agile a valutare accuratamente il lavoro: lavoro richiesto, rischio e complessità.

1. Lavoro richiesto: volume e intensità di lavoro richiesti

Per "lavoro richiesto" si intende la quantità di lavoro necessaria per completare le diverse user story. Il processo di stima relativa prevede di rispondere a domande quali:

Quante attività sono coinvolte?

Quali attività di preparazione e follow-up dovresti aspettarti?

Quanto lavoro richiesto per ogni attività e ogni fase di preparazione?

Maggiore è il lavoro richiesto in queste fasi, più punti avrà probabilmente una story. Per calcolare in modo rapido e coerente i tuoi story point in base al lavoro, alla complessità e al rischio, utilizza un calcolatore di story point gratis. Qui puoi effettuare un confronto in base al numero di ore richieste dalle attività proposte, ad esempio:

Meno di 3 ore per progettare un carattere di un gioco a tema natalizio: 0,5 story point Una giornata di lavoro per progettare una nuova funzionalità dell'app: 2 story point

Un errore comune nel calcolo degli story point è considerarli solo come una misura diretta del tempo. Sebbene la durata stimata indichi in termini assoluti quanto tempo ci vorrà per completare un'attività, non offre una misura relativa adeguata di quanto un'attività sia impegnativa rispetto ad altre.

⭐ Modello in primo piano Migliora la pianificazione degli sprint e ottieni stime precise con il modello ClickUp Agile Story Points. Rimani concentrato, effettua il monitoraggio dei progressi e consegna sempre in tempo. Provalo oggi stesso! Scarica il modello gratis Gestisci in modo efficiente gli story point Agile con il modello ClickUp Agile Story Points

2. Rischio: incertezza e potenziali ostacoli

Questo criterio implica la considerazione dei rischi di processo, delle dipendenze da attività interne o fattori esterni e delle incognite nel processo di sviluppo. Ogni valore di story point contribuisce al punteggio di rischio.

Pertanto, le user story ad alto rischio richiederanno un numero maggiore di story point, poiché necessitano di un periodo di margine aggiuntivo per far fronte alle sfide impreviste che potrebbero presentarsi. I team Agile possono utilizzare i punti per rifiutare determinate user story o per gestire e mitigare i rischi in modo più efficace.

3. Complessità: difficoltà tecniche e complessità

La complessità non riguarda solo la difficoltà dell'attività, ma anche quanto intricata e articolata debba essere la soluzione. Ciò include l'uso di tecnologie nuove o poco familiari, la necessità di affidarsi a soluzioni innovative o non ancora testate e il livello di sfida intellettuale.

Le user story più complesse richiedono solitamente maggiore riflessione, un piano e capacità di risolvere i problemi, il che si riflette in story point più elevati. 💡

Consiglio da esperto: utilizza il modello ClickUp Backlogs and Sprints per aiutare i team Agile e Scrum a contribuire ai punti storia su un'area di lavoro comune. Il modello include elenchi di sprint predefiniti, completi di campi personalizzati, per inserire informazioni sui diversi criteri di confronto dei punti storia.

Scarica questo modello Goditi la visualizzazione d'insieme dei tuoi elementi del backlog e dei relativi story point grazie a questo modello progettato con cura

Vantaggi dell'utilizzo degli story point in Agile

Il processo di stima degli story point prevede la discussione e il raggiungimento di un consenso tra i membri del team Agile o Scrum, promuovendo la collaborazione e una comprensione condivisa delle attività. Ecco alcuni altri vantaggi degni di nota:

Come calcolare gli story point in Agile: 6 semplici passaggi

Una stima dei punti storia è efficace se favorisce una comprensione approfondita del lavoro e consente un migliore piano e la definizione delle priorità. Tuttavia, il processo di calcolo dei punti e di conversione in ore non è esattamente semplice.

Per semplificarti il lavoro, abbiamo combinato le best practice standard delle metodologie Agile con consigli pratici per offrirti sei passaggi per calcolare efficacemente gli story point Agile. ✨

Abbiamo anche un video tutorial che ne semplifica la comprensione:

Passaggio 1: Comprendere il lavoro richiesto per ciascuna user story

Assicurarsi che il team comprenda le user story o le funzionalità/funzioni da implementare è un primo passo importante. Ciò comporta discutere gli obiettivi di completamento, i requisiti di preparazione e le potenziali difficoltà associate alla story.

Affinché questo passaggio abbia un esito positivo, devi strutturare la comunicazione del team attorno alle user story in modo produttivo con l'aiuto di un software di qualità. Abbiamo la soluzione perfetta: ClickUp, una piattaforma all-in-one per la produttività e la collaborazione.

Pianifica regolarmente riunioni di affinamento del backlog o riunioni di story grooming utilizzando la vista Calendario di ClickUp e sfrutta queste sessioni per la revisione collaborativa e la discussione delle storie. Puoi creare e modificare in modo collaborativo i dettagli di ogni storia utilizzando ClickUp Docs. I membri del team possono contribuire simultaneamente, rendendo la stima un processo dinamico e interattivo.

Formatta facilmente i documenti e collabora con il team senza sovrapposizioni in ClickUp

La vista Chat di ClickUp consente discussioni fluide sia prima che dopo gli sprint. Per i team asincroni, funzionalità/funzioni come Commenti e Menzioni possono essere utilizzate per porre domande e chiedere chiarimenti.

Aggiungi i membri del team alle discussioni e collabora con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

Suggerimento: ora puoi utilizzare il generatore di user story basato sull'IA in ClickUp 3.0 per creare user story chiare e coerenti con semplici istruzioni e velocizzare il processo di stima dei punti.

Passaggio 2: Scegli una storia di riferimento

Scegli una user story semplice e ben definita come base di riferimento. In genere, un project manager o un membro senior del team assegna dei valori, spesso un singolo story point, che fungerà da scala di riferimento per le altre user story.

Per la maggior parte dei team Agile, l'utilizzo di un'unica storia di riferimento semplifica il processo. Tuttavia, alcuni team preferiscono utilizzare più storie di riferimento per una stima relativa più accurata, soprattutto quando il progetto comprende vari tipi di attività. Ogni storia di riferimento può rappresentare una diversa categoria di attività o un diverso livello di complessità, fornendo un quadro più articolato per la stima.

ClickUp offre numerosi strumenti per impostare e confrontare le user story di riferimento. Usa i campi personalizzati per assegnare e visualizzare i parametri di misurazione per ogni user story di riferimento. Puoi persino trasformare le user story in attività e confrontarle nella vista Bacheca di ClickUp. L'idea è quella di esaminare questi valori relativi o queste esigenze a colpo d'occhio in termini di complessità, lavoro richiesto e rischio.

Supervisiona attività e progetti a colpo d'occhio e trascina e rilascia le attività, ordina e filtra senza sforzo con una vista Bacheca completamente personalizzabile

Passaggio 3: Determina il metodo di sequenziamento prima di assegnare il valore numerico effettivo

Una volta definite le user story di riferimento, discuti quanti story point utilizzare per i diversi livelli di lavoro richiesto. Puoi applicare le seguenti sequenze:

Scala lineare : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Scala di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Molti team utilizzano una sequenza di Fibonacci per assegnare gli story point, dove ogni punto rappresenta la somma dei due numeri che lo precedono. Rispetto al sistema a punti lineare, questa sequenza riflette meglio l'incertezza intrinseca nelle storie più grandi: più grande è la storia, maggiore è l'incertezza, e quindi maggiore è il salto nei punti. I numeri da 1 a 8 sono utilizzati principalmente per attività precise, mentre 13, 21, 34, 55 e oltre possono essere utilizzati per attività di più ampia portata.

Suggerimento: usa la vista Tabella di ClickUp per annotare i punti di ogni user story in un'area di lavoro simile a un foglio di calcolo. Puoi applicare un codice colore per rendere il confronto rapido e intuitivo.

Crea una vista comparativa degli story point, completa di assegnatari e livelli di complessità contrassegnati da colori

Ricorda di mantenere le cose semplici! Riflettere troppo sugli story point o rendere il processo di stima troppo dettagliato in questa fase può rallentarti. Cerca di semplificare e non complicare eccessivamente.

Leggi anche: Come utilizzare la scala di Fibonacci per la stima degli story point in Agile

Passaggio 4: Registrare il consenso del team

Utilizza una tecnica di stima basata sul consenso, come il Planning Poker. In questo metodo, un membro senior del team utilizza un mazzo di carte con numeri che rappresentano gli story point, e ogni membro junior del team effettua una selezione di schede che rappresentano la propria stima per la storia.

Tutti i membri del team rivelano contemporaneamente le schede che hanno scelto. Se vi è una variazione significativa nelle stime, i partecipanti discutono le loro motivazioni, dopodiché rivedono le stime e selezionano nuove schede. Questo processo viene ripetuto fino a quando il team raggiunge un consenso o un'approssimazione ravvicinata.

Le lavagne online di ClickUp offrono una piattaforma eccellente per effettuare stime dei punti storia in tempo reale, specialmente per i team remoti. Usa la tela infinita per creare una matrice di stima dei punti storia, e i membri del team potranno rivelare le loro "schede" virtuali aggiungendo post-it con i punti stimati. Possono aggiungere commenti, porre domande o fornire ulteriori dettagli per giustificare le loro stime.

Discuti gli story point con il tuo team in tempo reale sulle lavagne online di ClickUp, facili da usare

Passaggio 5: Registra le stime dei punti storia

Una volta raggiunto il consenso, registra gli story point per ogni user story. In ClickUp, puoi utilizzare i punti dello sprint per assegnare punti alle storie e pianificare ciò che il team può realizzare durante uno sprint. Aggiungili a qualsiasi attività o dividili tra più assegnatari!

Potresti anche voler utilizzare le schede Sprint per creare dashboard personalizzati che forniscano una vista dettagliata dei progressi dello sprint, delle prestazioni del team e della distribuzione del carico di lavoro sulla base del monitoraggio degli story point. Tra i nostri preferiti ci sono:

Le schede di velocità mostrano la quantità di story point completati negli sprint precedenti. La velocità di un team offre una prospettiva storica che aiuta il project manager a effettuare una previsione delle capacità degli sprint futuri

Le schede burndown mostrano il lavoro rimanente rispetto al tempo residuo dello sprint. Aiutano i team a verificare se sono in linea con gli impegni dello sprint in base agli story point assegnati alle attività

Le burn up cards monitorano il lavoro totale terminato rispetto al lavoro totale previsto per lo sprint, rappresentato in story point. Questo può essere utile per visualizzare lo stato e le modifiche all'ambito

Tieni traccia dello stato e visualizza le attività cardine con le Burnup Card nelle dashboard di ClickUp

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, il che ha come risultato decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che tu invii note di follow-up o utilizzi fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

Passaggio 6: Affina la stima degli story point con l'esperienza

Man mano che il team completa più sprint e acquisisce una migliore comprensione della propria capacità lavorativa e delle complessità dei diversi tipi di storie, si trova in una posizione migliore per discutere cosa è stato sovrastimato o sottostimato e perché, imparando dalle discrepanze. I project manager dovrebbero essere disponibili a rivedere e adeguare gli story point man mano che acquisiscono maggiori informazioni o se cambiano i requisiti complessivi del progetto.

Rivedere le stime passate e annotare le discrepanze può però richiedere molto tempo. Fortunatamente, puoi configurare le automazioni di ClickUp per contrassegnare automaticamente tutte le attività che presentavano stime significativamente errate, in modo da poterle esaminare ulteriormente.

Inoltre, gli obiettivi di ClickUp consentono ai team di fissare obiettivi specifici, effettuare il monitoraggio dei progressi e rimanere allineati con le iniziative di miglioramento. Ad esempio, potresti fissare l'obiettivo di migliorare la correlazione tra lo sforzo stimato e quello effettivo richiesto di una certa percentuale.

Effettua il monitoraggio dei tuoi obiettivi fino ai KPI più essenziali e ottieni automaticamente una visione dettagliata dei tuoi progressi

Le funzionalità di reportistica native di ClickUp possono inoltre aiutare i team a valutare se stanno migliorando i propri processi di stima nel tempo.

Prova ClickUp Brain Accelera i tuoi flussi di lavoro Agile con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp

3 sfide da superare per una stima più accurata degli story point in Agile

Il processo di transizione dalla gestione tradizionale del product backlog alla stima degli story point in Agile è impegnativo. Aggiungici altri fattori legati alla psicologia umana e alla cultura organizzativa e ti ritroverai di fronte a un vero problema. Ecco tre sfide comuni e da fare:

1. Preferenza per le stime basate sulla durata

I team che passano dalle tradizionali stime basate sul tempo alla stima dei punti storia spesso incontrano difficoltà. C'è la tendenza a considerare il valore dei punti storia in termini di tempo — ad esempio, equiparando un punto storia al numero di ore o giorni necessari — il che vanifica lo scopo di questa unità più astratta.

Soluzione

Le stime basate sul tempo sono profondamente radicate in molte culture e pratiche organizzative. Cambiare questo approccio richiede non solo l'apprendimento di una nuova tecnica, ma anche un cambiamento fondamentale nel modo in cui vengono considerati il lavoro e la produttività.

Inizialmente, combina le durate stimate con gli story point per aiutare il tuo team ad adattarsi, poi elimina gradualmente le durate stimate man mano che il team acquisisce maggiore familiarità con gli story point.

2. Ancoraggio e pregiudizio di conferma

Anche i pregiudizi psicologici possono influenzare il processo di stima:

L' ancoraggio si verifica quando le persone si basano eccessivamente su un'informazione iniziale, l'ancora simbolica, nel prendere decisioni: ad esempio, la prima stima espressa può influenzare indebitamente il resto del team, portando a risultati distorti ⚓

Il bias di conferma potrebbe indurre i membri del team ad accettare stime che confermano le loro idee preconcette, le quali non sono necessariamente vere

Soluzione

La consapevolezza è il primo passaggio per mitigare i pregiudizi psicologici e il loro impatto. Chiedi ai membri del team di scrivere le loro stime in modo indipendente prima della condivisione, oppure applica rigorosamente la regola di rivelare le schede contemporaneamente agli altri nel Planning Poker per ridurre l'influenza delle opinioni rivelate.

3. Pressione a conformarsi

In contesti di lavoro di gruppo, può esserci una pressione implicita a conformarsi all'opinione della maggioranza o alle opinioni dei membri del team più dominanti o senior. Questo può soffocare le opinioni individuali, portando a stime meno accurate o oneste, specialmente in ambienti in cui il dissenso è scoraggiato e l'armonia e il consenso sono eccessivamente privilegiati.

Soluzione

Promuovi un ambiente in cui i membri del team si sentano a proprio agio nel discutere il proprio ragionamento senza timore di essere giudicati o di creare conflitti. Cerca attivamente e prendi in considerazione punti di vista diversi, specialmente da parte dei membri del team che potrebbero avere una prospettiva o un background diverso. La stima collaborativa, in cui tutti i membri del team contribuiscono, è fondamentale.

Orientarsi tra story point e progetti Agile

Se stai passando alla stima dei punti storia, fallo nel modo giusto con ClickUp. 🌸

La piattaforma offre una suite completa di funzionalità per la gestione dei progetti Agile e degli sprint. Ad esempio, attività, attività secondarie e liste di controllo forniscono una struttura gerarchica per l'organizzazione del lavoro, essenziale per tutte le tecniche di stima degli story point. Ecco come:

Le attività di ClickUp rappresentano singole unità di lavoro, che possono essere equiparate a storie o funzionalità/funzioni nelle metodologie di project management Agile Le attività secondarie consentono di suddividere attività complesse in componenti più dettagliate, facilitando una gestione e una stima del lavoro più precise liste di controllo all'interno delle attività o delle attività secondarie offrono un modo per elencare i criteri di accettazione per gli story point. Puoi anche aggiungere Leall'interno delle attività o delle attività secondarie offrono un modo per elencare i criteri di accettazione per gli story point. Puoi anche aggiungere azioni da intraprendere fornendo passaggi chiari per completare l'attività e assicurandoti che nessun aspetto di un'attività venga trascurato ✅

Aggiungi i punti dello sprint all'interno di un'attività di ClickUp per far avanzare i progetti

ClickUp offre decine di modelli Agile preconfigurati per adattarsi ai flussi di lavoro più comuni all'interno della metodologia. Questi modelli includono strutture prestabilite in linea con le pratiche Agile come la pianificazione degli sprint, il perfezionamento del backlog e gli standup quotidiani.

I modelli possono accelerare il processo di configurazione dei nuovi progetti Agile, garantendo il rispetto delle best practice e consentendo al team di iniziare rapidamente a lavorare con una struttura familiare. Ad esempio, il modello gratuito ClickUp Agile Story Template ti aiuta a creare e gestire senza sforzo le user story in un framework Agile, riducendo il carico di lavoro amministrativo per i team lead.

Scarica questo modello Il modello di user story Agile è progettato per aiutare il tuo team ad allineare gli obiettivi individuali con quelli più ampi, per ottenere la massima efficacia

Dalla storia alla gloria: calcola gli story point in Agile con ClickUp

Con ClickUp, ideare e implementare gli story point in Agile è semplicissimo. La piattaforma aiuta a organizzare le metodologie Agile fornendo un framework intuitivo per la gestione delle storie e degli story point, supportando una pianificazione efficace degli sprint e migliorando la collaborazione all'interno del team.

Affronta il tuo prossimo sprint alla maniera di ClickUp e scopri tu stesso la differenza. 🥰

Iscriviti subito a ClickUp e provalo gratis!