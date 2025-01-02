Come utilizzare l'IA per le storie degli utenti nello sviluppo agile

Ogni grande prodotto inizia con narrazioni semplici e orientate all'utente che guidano i team Agile verso la soluzione di problemi reali. Come sottolinea l'esperto di leadership Simon Sinek, "Le persone non comprano quello che fai; comprano il motivo per cui lo fai". Questo coglie l'importanza delle storie degli utenti che vanno oltre la delineazione delle funzionalità/funzione per tradurre le esigenze degli utenti in narrazioni attuabili.

Le buone storie dell'utente trasformano l'atto di scrivere codice in una missione per fornire un valore reale, concentrandosi sui bisogni dell'utente. Ma creare storie d'utente chiare e attuabili può essere un'impresa. È qui che passa l'IA, che consente ai team di creare storie migliori in modo più rapido e preciso.

In questo articolo analizzeremo come utilizzare l'IA per le storie degli utenti. Verranno inoltre illustrate le strategie per integrare l'IA nei flussi di lavoro Agile e le best practice per scrivere storie utente convincenti.

Che cosa sono le storie degli utenti?

Nello sviluppo Agile, le storie utente sono descrizioni concise e dirette di una funzionalità/funzione dal punto di vista dell'utente finale. Si concentrano sul chi, sul cosa e sul perché, assicurando che il team di sviluppo mantenga una prospettiva chiara e centrata sull'utente.

Una tipica storia utente segue questo modello:

In qualità di [ruolo dell'utente], desidero [funzione] in modo da ottenere [beneficio o valore].

Esempio: "In qualità di cliente, voglio reimpostare facilmente la mia password in modo da poter accedere nuovamente al mio account senza dover contattare il supporto clienti"

Questa semplicità rende le storie utente uno strumento fondamentale per una comunicazione efficace tra stakeholder, team Agile e sviluppatori, evitando l'ambiguità dei documenti di requisiti tradizionali.

il concetto di storie utente è stato reso popolare negli anni '90 da Kent Beck nell'ambito dell'Extreme Programming (XP), che enfatizza lo sviluppo incentrato sull'utente.

$$$a Componenti di una storia utente

Le storie utente efficaci richiedono chiarezza, struttura e adattabilità. La combinazione di framework come PAVA, 4C e INVEST garantisce ai team Agile la creazione di storie utente attuabili, realizzate tenendo conto delle esigenze degli utenti. Ecco come ogni framework contribuisce alla creazione di storie utente di alta qualità.

Struttura PAVA

Il framework PAVA è un approccio semplificato per la creazione di storie utente convincenti, che si concentra su quattro elementi critici:

Persona: Identifica il ruolo dell'utente, aiutando il team a progettare la funzionalità/funzione evitando funzionalità generiche o irrilevanti. Ad esempio, "Come $$$a [nuovo cliente che si iscrive a un servizio]". Assicurarsi che le personas corrispondano alle personas utente sviluppate durante la fase di scoperta per mantenere la coerenza durante il ciclo di vita del prodotto

Identifica il ruolo dell'utente, aiutando il team a progettare la funzionalità/funzione evitando funzionalità generiche o irrilevanti. Ad esempio, "Come $$$a [nuovo cliente che si iscrive a un servizio]". Assicurarsi che le personas corrispondano alle personas utente sviluppate durante la fase di scoperta per mantenere la coerenza durante il ciclo di vita del prodotto **L'azione definisce l'attività o la funzionalità/funzione specifica che l'utente desidera, assicurando che la storia descriva una funzionalità attivabile. Utilizzate verbi che definiscano chiaramente cosa l'utente vuole Da fare (ad esempio, caricare, cercare, scaricare) per una maggiore precisione. Ad esempio, _"Voglio monitorare i miei acquisti recenti"

Valore: Si tratta del beneficio che l'utente si aspetta, collegando l'attività ai suoi obiettivi e garantendo risultati tangibili. Concentratevi sui risultati che sono incentrati sull'utente e che corrispondono agli obiettivi aziendali, assicurando vantaggi reciproci. Ad esempio, "Perché possa monitorare le mie spese e prendere decisioni informate}"

Si tratta del beneficio che l'utente si aspetta, collegando l'attività ai suoi obiettivi e garantendo risultati tangibili. Concentratevi sui risultati che sono incentrati sull'utente e che corrispondono agli obiettivi aziendali, assicurando vantaggi reciproci. Ad esempio, "Perché possa monitorare le mie spese e prendere decisioni informate}" Criteri di accettazione: Condizioni misurabili che definiscono il termine "Da fare", assicurando chiarezza e convalidando la funzione mentre si scrivono le storie dell'utente. Ad esempio: La cronologia degli acquisti è in ordine cronologico inverso Gli utenti possono scaricare le ricevute in formato PDF

Condizioni misurabili che definiscono il termine "Da fare", assicurando chiarezza e convalidando la funzione mentre si scrivono le storie dell'utente. Ad esempio:

Suggerimento pro: Definire i criteri in modo collaborativo con sviluppatori, tester e stakeholder, in modo che tutti siano sulla stessa pagina

Il quadro delle 4C

Questo framework fondamentale enfatizza la collaborazione e l'adattabilità nella generazione delle storie dell'utente. Si concentra su questi aspetti chiave:

Carta: Rappresenta il modo in cui viene scritta una storia utente, come una nota su una scheda. In genere è scritta come: "In qualità di utente, voglio che [funzionalità] sia in grado di soddisfare il valore di [valore]" Questo format evita che dettagli non necessari e ipotesi di progettazione si intromettano nell'oggetto finale

Rappresenta il modo in cui viene scritta una storia utente, come una nota su una scheda. In genere è scritta come: "In qualità di utente, voglio che [funzionalità] sia in grado di soddisfare il valore di [valore]" Questo format evita che dettagli non necessari e ipotesi di progettazione si intromettano nell'oggetto finale Conversazione: Si concentra sul dialogo interattivo tra le parti interessate per chiarire il contesto, la funzione e il valore della storia dell'utente. Per queste conversazioni le aziende utilizzano workshop, sessioni di brainstorming o strumenti di collaborazione basati sull'IA

Si concentra sul dialogo interattivo tra le parti interessate per chiarire il contesto, la funzione e il valore della storia dell'utente. Per queste conversazioni le aziende utilizzano workshop, sessioni di brainstorming o strumenti di collaborazione basati sull'IA Conferma: Si tratta di creare criteri di accettazione per definire quando la storia dell'utente è "terminata", assicurando che la funzionalità/funzione funzioni come previsto. Alcuni esempi sono:

Gli elementi nel carrello persistono per 30 giorni Gli utenti possono rimuovere gli elementi del carrello con un solo clic

Si tratta di creare criteri di accettazione per definire quando la storia dell'utente è "terminata", assicurando che la funzionalità/funzione funzioni come previsto. Alcuni esempi sono: **Questo fornisce il quadro generale, spiegando perché la storia utente è importante nel progetto o nel panorama tecnico più ampio. Collega la storia allo sprint o al backlog per rilevanza e priorità. Include dipendenze, integrazioni API o requisiti normativi

Struttura INVEST

Il framework INVEST si concentra sulla valutazione della qualità delle storie utente:

Indipendenti : Le storie dell'utente devono essere indipendenti, consentendo una certa flessibilità nella definizione delle priorità. Ad esempio, la creazione di un profilo non dovrebbe dipendere dal caricamento di foto

: Le storie dell'utente devono essere indipendenti, consentendo una certa flessibilità nella definizione delle priorità. Ad esempio, la creazione di un profilo non dovrebbe dipendere dal caricamento di foto Negoziabili : Le storie devono essere aperte al perfezionamento e alla collaborazione. Ad esempio, le storie sui filtri di ricerca possono evolvere in base ai feedback

: Le storie devono essere aperte al perfezionamento e alla collaborazione. Ad esempio, le storie sui filtri di ricerca possono evolvere in base ai feedback Valore : Ogni storia deve fornire un valore chiaro. Ad esempio, il monitoraggio del tempo in tempo reale è vantaggioso per l'utente

: Ogni storia deve fornire un valore chiaro. Ad esempio, il monitoraggio del tempo in tempo reale è vantaggioso per l'utente Stimabile : Le storie devono essere sufficientemente chiare per stimare il lavoro richiesto. Questo aiuta l'utente dominare lo sprint piano e l'allocazione delle risorse. Ad esempio, l'integrazione di un'API nota è più facile da stimare rispetto a un'API sconosciuta

: Le storie devono essere sufficientemente chiare per stimare il lavoro richiesto. Questo aiuta l'utente dominare lo sprint piano e l'allocazione delle risorse. Ad esempio, l'integrazione di un'API nota è più facile da stimare rispetto a un'API sconosciuta Piccolo : Le storie devono essere gestibili in uno sprint, evitando lo scope creep. Ad esempio, concentrarsi sull'autenticazione degli utenti, non sulla gestione completa degli account

: Le storie devono essere gestibili in uno sprint, evitando lo scope creep. Ad esempio, concentrarsi sull'autenticazione degli utenti, non sulla gestione completa degli account Testabile: Le storie devono avere criteri di accettazione per convalidare le funzioni. Ad esempio, i risultati della ricerca devono essere caricati entro due secondi

La combinazione dei framework 4C, PAVA e INVEST garantisce che le storie degli utenti:

Si riferiscano a chi è la storia, a cosa vuole ottenere e perché (PAVA)

Facilitino la collaborazione e la sincronizzazione attraverso schede, conversazioni, conferme e contesto (Quattro C)

Riuniscano elevati standard di qualità e agilità (INVEST)

Questo approccio completo si traduce in storie ben strutturate e incentrate sull'utente, che migliorano la collaborazione e i flussi di lavoro Agile.

Ora che sapete cosa sono le storie utente, vediamo perché avete bisogno di un generatore di storie utente.

Vantaggi dell'uso di un generatore di storie utente

Un generatore di storie utente Agile automatizza la creazione delle storie.

Ecco una rapida panoramica del suo funzionamento:

Raccolta degli input : Gli utenti o i provider forniscono dettagli come persona, funzionalità/funzione e risultato per la storia

: Gli utenti o i provider forniscono dettagli come persona, funzionalità/funzione e risultato per la storia Applica il modello : Il generatore utilizza un format standard, ad esempio: "Come [persona], voglio [funzionalità/funzione] in modo che [risultato]"

: Il generatore utilizza un format standard, ad esempio: "Come [persona], voglio [funzionalità/funzione] in modo che [risultato]" Generare la storia : L'IA o le regole popolano il modello in base agli input o ai dati storici

: L'IA o le regole popolano il modello in base agli input o ai dati storici Aggiungere criteri di accettazione : Criteri automatizzati per garantire che la storia sia misurabile e completa

: Criteri automatizzati per garantire che la storia sia misurabile e completa Integrare e perfezionare: Le storie vengono aggiunte agli strumenti Agile (ad es, ClickUp o Jira) per la revisione del team e il piano degli sprint

Assicura chiarezza e coerenza nella scrittura delle storie degli utenti, permettendo ai team di concentrarsi sull'esecuzione. Ecco il suo valore:

Efficienza in termini di tempo: Genera rapidamente storie utente dettagliate, consentendo ai team di concentrarsi su dominare lo sprint e sul perfezionamento del backlog

Genera rapidamente storie utente dettagliate, consentendo ai team di concentrarsi su dominare lo sprint e sul perfezionamento del backlog Coerenza e chiarezza: Garantire una formattazione uniforme utilizzando framework come INVEST, migliorando la comunicazione del team

Garantire una formattazione uniforme utilizzando framework come INVEST, migliorando la comunicazione del team Focus incentrato sull'utente: Adattare le storie alle esigenze dell'utente, evidenziando obiettivi e benefici per ottenere il massimo valore

Adattare le storie alle esigenze dell'utente, evidenziando obiettivi e benefici per ottenere il massimo valore Personalizzazione e flessibilità: Iniziare con storie pre-generate e adattarle alle esigenze del progetto

Iniziare con storie pre-generate e adattarle alle esigenze del progetto Miglioramento della collaborazione: Favorisce una migliore cooperazione tra product manager, sviluppatori e altri ruoli

Favorisce una migliore cooperazione tra product manager, sviluppatori e altri ruoli Riduzione degli errori: Ridurre al minimo gli errori utilizzando modelli strutturati per flussi di lavoro più fluidi

Ridurre al minimo gli errori utilizzando modelli strutturati per flussi di lavoro più fluidi **Accessibilità per i team non tecnici: semplificare la creazione di storie per applicazioni più ampie, aiutando il product management e i lavori richiesti dalla customer experience

IA nella generazione di storie utente

Un generatore di storie utente dotato di IA compie un ulteriore passaggio, utilizzando l'intelligenza artificiale per analizzare gli input, suggerire miglioramenti e generare storie utente più dettagliate e personalizzate. Vediamoli da vicino.

Perché usare l'IA per generare storie di utenti

La capacità dell'IA di generare storie utente può offrire vantaggi trasformativi ai team Agile, migliorando l'efficienza, la coerenza e l'adattabilità. In questi casi, gli strumenti di IA per la generazione di storie utente agiscono come un "membro silenzioso del team", automatizzando le attività ripetitive e liberando gli sviluppatori per concentrarsi sulla creatività e sullo sviluppo incentrato sull'utente.

Come l'IA migliora la creazione delle storie degli utenti

Capire come l'IA migliora la creazione delle storie degli utenti permette di vedere come le narrazioni possono essere rese più d'impatto. Ecco come l'IA riesce a raggiungere questo obiettivo.

Utilizza l'automazione per risparmiare tempo

Gli strumenti di IA per la creazione di storie utente automatizzano gli aspetti che richiedono molto lavoro, come la raccolta di informazioni da grandi volumi di feedback degli utenti.

Per istanza, l'IA può passare al setaccio le recensioni dei clienti, i ticket di supporto e i dati dei sondaggi per identificare temi ed esigenze ricorrenti, creando storie utente agili in pochi secondi anziché in giorni. Questa efficienza permette ai team Agile di concentrarsi sulla strategia e sull'esecuzione piuttosto che sulla stesura manuale.

🧠 Fatto divertente: GenAI è in grado di usufruire di una 20-50% di aumento della produttività per i leader dello sviluppo software!

Migliora l'accuratezza e la coerenza

I generatori di storie utente basati su IA utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per creare storie utente ben strutturate e precise, tenendo conto delle esigenze dell'utente.

Eliminando i rischi di errore umano e di formattare in modo incoerente, l'IA garantisce che tutte le storie utente seguano un framework standardizzato, come INVEST, rendendone più facile l'implementazione e la definizione delle priorità.

Fornisce suggerimenti utili

Gli strumenti avanzati di IA analizzano i modelli di comportamento e di feedback degli utenti, scoprendo opportunità nascoste di innovazione.

Ad esempio, se numerosi utenti hanno difficoltà con una specifica funzionalità, l'IA può generare storie di utenti che affrontano questi punti dolenti, assicurando che il software soddisfi le aspettative degli utenti in modo più efficace.

Facilita la collaborazione del team

Le storie utente generate dall'IA promuovono una migliore collaborazione tra i membri del team, fornendo un linguaggio e una struttura comuni. Questa condivisione permette a stakeholder, sviluppatori e product manager di essere sulla stessa pagina durante la pianificazione e l'esecuzione degli sprint.

Dopo aver visto come utilizzare l'IA per migliorare la creazione di storie utente, vediamo alcune strategie per perfezionare questa abilità.

Strategie per la generazione di storie utente guidata dall'IA

Le strategie efficaci sono essenziali per creare una buona storia utente. Da fare non solo per garantire la coerenza con le esigenze degli utenti, ma anche per migliorare la qualità complessiva dello sviluppo del prodotto.

Integrare i cicli di feedback

Utilizzate strumenti di IA per analizzare continuamente i feedback degli utenti provenienti da varie fonti, come i social media, le recensioni dei prodotti o i sondaggi interni. Questo approccio garantisce che le storie utente generate rimangano contestualmente rilevanti e centrate sull'utente per tutto il ciclo di vita del progetto.

Personalizzazione degli output

Adattate gli strumenti di IA ai flussi di lavoro e alle priorità del vostro team. Molti strumenti consentono di personalizzare i risultati per adattarli a specifiche esigenze prodotti permettendo ai team di concentrarsi sulle storie degli utenti che forniscono il massimo valore.

Bilanciare le intuizioni umane con i risultati dell'IA

Mentre l'IA eccelle nell'analisi dei dati e nel riconoscimento dei modelli, l'apporto umano rimane fondamentale per contestualizzare e dare priorità alle storie degli utenti. I team Agile possono utilizzare l'IA come punto di partenza e perfezionare le storie utente generate per adattarle agli obiettivi strategici e alle visioni più ampie del progetto.

Utilizzo delle funzionalità/funzione di prioritizzazione

Gli strumenti di IA possono classificare le storie utente in base all'impatto sull'utente, alla complessità dello sviluppo o al valore aziendale. Questa prioritizzazione consente ai team Agile di concentrarsi sulla realizzazione delle funzionalità più critiche, migliorando il time-to-market e la soddisfazione dei clienti.

Tenendo a mente queste strategie, vediamo come utilizzare efficacemente un generatore di storie IA.

Come usare un generatore di storie utente di IA

I generatori di storie utente dell'IA aiutano i team Agile a produrre rapidamente storie utente chiare e fattibili e a garantire la coerenza del team. Uno strumento che può aiutare in questo senso è ClickUp per i team di software.

Si tratta di una piattaforma all-in-one di project management e collaborazione da utilizzare per la creazione di storie utente. Grazie agli strumenti di IA, ClickUp aiuta i team a creare storie utente ben definite, integrandole nel processo generale di project management.

Eseguite più velocemente il vostro sprint utilizzando storie utente semplici e personalizzate con ClickUp

Per ottenere il massimo dagli strumenti di IA per la creazione di storie utente, è essenziale utilizzarli in modo efficace.

Ecco un rapido riepilogo dei passaggi chiave per l'utilizzo dell'IA nella creazione di storie utente:

Lista di controllo per l'utilizzo dell'IA per le storie degli utenti

Definire l'oggetto

Inserire il contesto specifico del progetto

Personalizzare i prompt per ottenere precisione

Iterare e perfezionare

Usare l'IA per migliorare le storie esistenti

Collaborare tra team diversi

Incorporare modelli di storie utente

Esploriamo ora questi passaggi in dettaglio.

1. Definire l'oggetto

Identificate la funzionalità/funzione che volete affrontare. Se state lavorando a un'app mobile, a un servizio web o a un miglioramento del prodotto, avere un obiettivo chiaro assicura che le storie generate dall'IA corrispondano alle esigenze del team.

🧠 Fatto divertente: La storia utente media è lunga solo 10-20 parole, ma può definire la spina dorsale di un'intera funzionalità/funzione o flusso di lavoro!

2. Inserire il contesto specifico del progetto

Fornite dettagli rilevanti, come i target degli utenti, i punti dolenti e i risultati desiderati.

Strumenti di IA come ClickUp Brain si basano sul contesto e forniscono storie di utenti su misura e attuabili in base alle informazioni fornite dall'utente. ClickUp Brain può anche analizzare le attività, i progetti e gli obiettivi di sprint esistenti nell'area di lavoro di ClickUp per comprendere le priorità e i punti dolenti del team. Può identificare gli schemi nel backlog e allineare le storie utente con le epiche o i temi attivi.

Dopo aver generato la storia, ClickUp Brain può aggiungere automaticamente criteri di accettazione misurabili e attuabili, garantendo chiarezza al team di sviluppo.

Ad esempio, se la storia riguarda la "generazione di reportistica per le campagne di marketing", potrebbe suggerire criteri come:

Gli utenti possono filtrare i reportistica per data

I report visualizzano le percentuali di click e di conversione

La parte migliore? Dal momento che Brain è integrato nell'area di lavoro di ClickUp, le storie generate possono essere aggiunte direttamente a elenchi specifici, collegate a epiche e prioritizzate per gli sprint o i backlog. Le dipendenze e l'automazione possono essere configurate immediatamente all'interno di ClickUp.

Con ClickUp Brain, la generazione di storie utente dettagliate e coerenti diventa più veloce, più precisa e coerente con le esigenze in evoluzione del progetto.

Un utente di Reddit ha condiviso come gli strumenti di IA, come ClickUp Brain, lo abbiano aiutato a dare il via ai progetti e a creare contenuti in modo efficiente.

lo uso sempre [ClickUp Brain] per iniziare il lavoro. Devo scrivere un blog? Inizio con Brain. Avete bisogno di creare una matrice di competenze per aumentare le vostre conoscenze? Inizia con Brain. Avete bisogno di creare un modello di email per raggiungere i client?

Iniziare con Brain

!

è davvero ottimo per aiutarvi a dare il via ai progetti o a iniziare con una bozza di contenuto"_

La loro esperienza personale evidenzia come sia possibile utilizzare gli strumenti di IA per semplificare il processo di creazione delle storie degli utenti, in modo da potersi concentrare su ciò che conta: fornire valore e migliorare l'esperienza degli utenti.

3. Personalizzare i prompt per ottenere precisione

Utilizzate prompt dettagliati e specifici. Ad esempio:

"Generare storie utente per un'app di fitness che aiuti gli utenti a monitorare gli allenamenti e i piani alimentari" "Creare una storia utente per una dashboard amministrativa che semplifichi i rapporti analitici" "Creare una storia utente per una dashboard amministrativa che semplifichi i rapporti analitici" "Creare una storia utente per una dashboard amministrativa che semplifichi i rapporti analitici"

creare una storia utente per un dashboard per amministratori che semplifichi la reportistica analitica"_ "Creare una storia utente per un'applicazione di fitness che aiuti gli utenti a tenere traccia degli allenamenti e dei piani alimentari"

Questi prompt personalizzati guidano l'IA nella generazione di risultati significativi e pertinenti.

4. Iterare e perfezionare

Le storie generate dall'IA sono un punto di partenza. Rivedetele, aggiustatele e perfezionatele per adattarle al vostro framework Agile (come INVEST o PAVA). Collaborare con il team per garantire il rispetto degli obiettivi di sprint.

👀 Lo sapevate? Fare affidamento sulle storie degli utenti permette agli sviluppatori di sviluppare il software giusto. Questo può evitare difetti che costano 10-200 volte e altrettanto da correggere più avanti nel ciclo di vita dello sviluppo del software.

5. Usare l'IA per migliorare le storie esistenti

Molti generatori permettono di inserire bozze di storie utente da migliorare. L'IA può perfezionare il linguaggio, aggiungere componenti mancanti o renderle più concise e orientate agli obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-694.png ClickUp per i team di software: Come usare l'IA per le storie degli utenti /$$$img/

Monitoraggio dei piani di sviluppo e della documentazione con ClickUp for Software Teams ClickUp Documenti offre ai team di software Agile una piattaforma centralizzata per co-creare, co-editare e gestire le storie degli utenti.

È anche possibile connetterle allo sviluppo Attività di ClickUp per migliorare il contesto. La piattaforma migliora la collaborazione consentendo aggiornamenti, commenti e tag in tempo reale, in modo che i membri del team rimangano informati e allineati. Inoltre, ClickUp supporta i team del supporto software con i framework Agile più diffusi, come Scrum e Kanban, consentendo loro di pianificare gli sprint, monitorare lo stato e misurare la velocità, il tutto in un unico luogo.

6. Collaborazione tra i team

Condividete le storie generate dall'IA con gli stakeholder per ottenere un feedback.

Le storie degli utenti generate dall'IA si basano su modelli e dati, ma potrebbero non cogliere le sfumature specifiche dell'azienda o del suo pubblico. Il feedback degli stakeholder aiuta a convalidare che le storie affrontino i punti dolenti e le opportunità reali degli utenti. Il loro contributo può far emergere scenari trascurati, casi limite o requisiti aggiuntivi.

E non dimenticate: Gli stakeholder possono aiutare a classificare le storie degli utenti in base al valore aziendale, alla fattibilità e all'urgenza, assicurando che il team di sviluppo si concentri su ciò che conta di più. Con il rilevamento delle collaborazioni in tempo reale, ClickUp assicura che le storie degli utenti riflettano il contributo collettivo del team di sviluppo, dei titolari dei prodotti e degli utenti finali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-collaboration.gif ClickUp-collaboration: Come usare l'IA per le storie degli utenti /$$$img/

ClickUp semplifica la collaborazione tra team interfunzionali sulle storie utente

7. Incorporare modelli di storie utente

I modelli mantengono la coerenza e la chiarezza, in modo che le storie siano facili da leggere e da seguire. Inoltre, guidano l'IA nella produzione di storie rilevanti e fattibili, che abbiano effettivamente senso per il team.

Inoltre, quando tutti sono sulla stessa pagina, il feedback e gli aggiornamenti diventano un gioco da ragazzi. Alla fine, risparmierete tempo, ridurrete la confusione e otterrete storie di qualità superiore senza dover fare congetture.

Strumenti come ClickUp forniscono modelli precostituiti che soddisfano le pratiche Agile standard. Questi modelli fungono da base, assicurando che le storie soddisfino standard di qualità come l'indipendenza, il valore e la testabilità.

Leggi anche: Modelli di prompt IA gratis per gli utenti di ClickUp | ClickUp Il Modello di storia utente di ClickUp è un framework personalizzabile progettato per migliorare la creazione, l'organizzazione e il monitoraggio delle storie degli utenti per lo sviluppo del software e per la gestione dei processi di sviluppo piano di rilascio teams. Assicura che ogni storia dell'utente includa le esigenze del cliente, migliorando la collaborazione del team e la chiarezza del progetto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-695.png Modello di storia utente di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319550&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Vantaggi dell'utilizzo del modello:

Facilita lo sviluppo incentrato sull'utente : Mantiene le esigenze dell'utente in primo piano strutturando le storie in modo da catturare gli obiettivi e le aspettative. Aggiungere dettagli come i livelli di priorità,punti delle storieo categorie per contestualizzare efficacemente le storie

: Mantiene le esigenze dell'utente in primo piano strutturando le storie in modo da catturare gli obiettivi e le aspettative. Aggiungere dettagli come i livelli di priorità,punti delle storieo categorie per contestualizzare efficacemente le storie Migliora la collaborazione del team : Consente una comprensione condivisa con storie chiare e organizzate che riducono le lacune di comunicazione utilizzando strumenti di collaborazione come thread di commenti, reazioni e attività secondarie annidate per incoraggiare i contributi e la chiarezza del team

: Consente una comprensione condivisa con storie chiare e organizzate che riducono le lacune di comunicazione utilizzando strumenti di collaborazione come thread di commenti, reazioni e attività secondarie annidate per incoraggiare i contributi e la chiarezza del team Migliora l'efficienza del flusso di lavoro : Fornisce strumenti di monitoraggio e prioritizzazione per gestire le storie degli utenti. Traccia lo stato di avanzamento delle storie attraverso stati personalizzati come Da fare, In corso o Completato

: Fornisce strumenti di monitoraggio e prioritizzazione per gestire le storie degli utenti. Traccia lo stato di avanzamento delle storie attraverso stati personalizzati come Da fare, In corso o Completato Migliora la gestione delle attività: Semplifica la suddivisione funzionalità/funzione estese in attività più piccole e fattibili per un'esecuzione più rapida. Visualizzazione delle storie in formati come Elenco, Gantt, Carico di lavoro o Lavagna online per una migliore pianificazione e organizzazione

Esempi di Storie dell'utente

Cercate un po' di ispirazione? Ecco alcuni esempi reali di storie di utenti che dimostrano come i team Agile possano catturare efficacemente le esigenze degli utenti in diversi ambiti:

eCommerce

Funzionalità di ricerca: "Come cliente, voglio cercare i prodotti per categoria e parola chiave, in modo da poter trovare rapidamente gli elementi di mio interesse."

Perché funziona: Questo risponde a una tipica esigenza dell'utente di praticità e navigazione, essenziale per un'esperienza d'acquisto positiva.

Attività bancaria online

Gestione dell'account: "Come cliente di una banca, voglio visualizzare gli estratti conto online per poter monitorare efficacemente le mie transazioni e il mio saldo bancario"

Benefici: Enfatizza la trasparenza e la responsabilizzazione dell'utente fornendo accesso in tempo reale alle informazioni finanziarie.

Assistenza sanitaria

Programmazione degli appuntamenti: "Come paziente, voglio prenotare gli appuntamenti con i medici online, in modo da poter gestire comodamente le mie visite mediche"

Vantaggi: Semplifica il processo, riduce il carico di lavoro amministrativo per le cliniche e aumenta la soddisfazione dei pazienti.

Social media

Condivisione di contenuti: "Come utente, voglio pubblicare aggiornamenti e condividere foto e video per rimanere in contatto con la mia rete"

Perché è rilevante: Supporta l'obiettivo della piattaforma di favorire il coinvolgimento e l'interazione degli utenti.

Prenotazione di viaggi

Prenotazione voli: "Come viaggiatore, voglio cercare i voli, confrontare i prezzi e prenotare i biglietti in modo da poter pianificare il mio viaggio in modo efficiente"

Impatto: Migliora l'esperienza dell'utente combinando più funzioni in un unico processo.

Queste storie dell'utente catturano il "cosa" e il "perché" delle esigenze dell'utente, in linea con l'attenzione di Agile alla fornitura di valore incrementale. Sono adattabili, concise e centrate sul cliente, garantendo la soddisfazione dell'utente.

Best Practices per la scrittura delle storie dell'utente

Le storie utente convincenti consentono ai team Agile di concentrarsi sulla fornitura di valore all'utente finale. Ecco come creare storie utente che siano chiare, attuabili e centrate sull'utente:

Utilizzare un format chiaro: strutturare le storie come "In qualità di [ruolo dell'utente], voglio che [obiettivo] in modo che [beneficio]" per mantenere l'attenzione sui bisogni e sui risultati dell'utente

strutturare le storie come "In qualità di [ruolo dell'utente], voglio che [obiettivo] in modo che [beneficio]" per mantenere l'attenzione sui bisogni e sui risultati dell'utente Seguire i principi INVEST: Assicurarsi che le storie siano indipendenti, negoziate, di valore, passibili di escalation, piccole e testabili per migliorare la flessibilità e l'usabilità

Assicurarsi che le storie siano indipendenti, negoziate, di valore, passibili di escalation, piccole e testabili per migliorare la flessibilità e l'usabilità Collaborare con i team: Lavorare con gli stakeholder, gli sviluppatori e i gestori del prodotto per perfezionare le storie

Lavorare con gli stakeholder, gli sviluppatori e i gestori del prodotto per perfezionare le storie **Definire i criteri di accettazione: specificare l'esito positivo per ridurre al minimo l'ambiguità e garantire la completezza

Utilizzare strumenti visivi: Utilizzare strumenti come la mappatura delle storie per collegare le storie alla visione più ampia del prodotto e al percorso dell'utente

Utilizzare strumenti come la mappatura delle storie per collegare le storie alla visione più ampia del prodotto e al percorso dell'utente Aggiornare regolarmente: Rivedere e perfezionare le storie degli utenti in base al feedback del team e alle modifiche del progetto

L'integrazione dell'IA nella creazione di storie utente trasforma il modo in cui i team Agile comunicano e collaborano.

Utilizzando framework come 4C e PAVA, i team possono creare storie utente che siano chiare, efficaci e focalizzate sulle esigenze dell'utente. Questa attenzione alla chiarezza migliora il processo di sviluppo e il risultato complessivo del progetto.

Per migliorare lo sviluppo delle storie utente, prendete in considerazione ClickUp, uno strumento all-in-one progettato per aiutare i team a gestire i flussi di lavoro senza problemi. Grazie a funzionalità/funzione che facilitano la collaborazione, monitorano lo stato di avanzamento e migliorano la comunicazione, ClickUp consente ai team Agile di creare e perfezionare le storie utente senza sforzo. Iscriversi a ClickUp oggi stesso e scrivete storie d'utente efficaci e d'impatto!