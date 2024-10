Come utilizzare la scala di Fibonacci per la stima dei punti storia in Agile

Vi siete mai trovati a stimare la durata di uno sprint, per poi subire ritardi imprevisti che hanno fatto saltare quel numero?

In qualità di manager o professionista di un team di sviluppo software Agile, sapete quanto siano cruciali stime accurate delle attività. Anche se non sempre sono perfette, esse cancellano le aspettative sui risultati del team e sulle risorse necessarie.

Le vostre capacità di stima miglioreranno con l'esperienza, poiché comprenderete meglio la complessità delle attività e la necessità di un tempo cuscinetto. La scala di Fibonacci dei punti storia può aiutare a velocizzare questo processo.

Siete curiosi di conoscere la scala di Fibonacci e come migliora la stima Agile? Ne parleremo in questo post.

Cos'è la sequenza di Fibonacci?

La sequenza di Fibonacci è una serie di numeri in cui ogni numero è la somma dei precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e così via. Il matematico italiano Leonardo Bonacci introdusse il concetto nel suo libro "Liber Abaci" nel Medioevo.

Oggi la serie ha molteplici applicazioni in campi accademici e pratici.

In Agile, la sequenza di Fibonacci stima la dimensione delle attività e delle storie utente negli sprint. la "dimensione" misura la complessità dell'attività, l'incertezza e la quantità di lavoro richiesto.

Una sequenza di Fibonacci modificata è una variazione della sequenza di Fibonacci standard, in cui ogni termine viene generato utilizzando una formula diversa o regole aggiuntive rispetto alla classica somma dei due termini precedenti.

Un esempio è la sequenza di Tribonacci. In questo caso, ogni termine è la somma dei tre termini precedenti invece di due.

Per istanza, partendo da 0, 1 e 1, il termine successivo è 2 (0 + 1 + 1), seguito da 4 (1 + 1 + 2), poi 7 (1 + 2 + 4) e così via.

Cos'è la stima dell'agile di Fibonacci?

In Agile, la stima delle attività è essenziale per mantenere il team in carreggiata. Ma non si tratta solo di indovinare quanto tempo ci vorrà. Si tratta di confrontare la sua complessità rispetto alle altre attività di un progetto.

Fibonacci La stima agile utilizza i numeri di Fibonacci per assegnare un punteggio a ogni attività in base alla complessità. Più grande è il numero, più complessa è l'attività.

Ad esempio:

0 (Nessun lavoro richiesto)

1 (Molto piccolo, banale)

2 (Piccolo, semplice)

3 (Lavoro richiesto moderato, un po' di complessità)

5 (Più grande, più complesso, ma ancora gestibile)

8 (Complesso, potrebbe richiedere più risorse)

13 (Molto complesso o incerto)

21 (Estremamente complesso, eventualmente da suddividere in attività più piccole)

Dato che ogni numero di Fibonacci è più distante dal successivo, offre un modo semplice per "vedere" quanto è complessa un'attività rispetto a un'altra, piuttosto che usare numeri consecutivi come nel caso di un approccio lineare.

Dopo tutto, è molto più facile dire: "Questa attività è più o meno tre volte più difficile di quell'altra", piuttosto che indicare un numero esatto di ore.

In questo contesto, la "complessità" si riferisce alla difficoltà tecnica e a fattori quali incognite, rischi potenziali e dipendenze che possono influenzare l'esecuzione dell'attività.

Uno story point è un'unità di misura che stima il lavoro richiesto per completare una storia utente in un backlog di prodotto o in un flusso di lavoro pianificato.

Perché usare la sequenza di Fibonacci nella stima Agile?

Esploriamo questo aspetto con un esempio.

Supponiamo che il vostro team stia lavorando a un'attività importante, come l'aggiornamento della UX della vostra app per renderla compatibile con la prossima iterazione dell'iPad. Quando si stimano gli story point con la sequenza di Fibonacci su una scala costante da 1 a 50, è più facile visualizzare la complessità di ogni attività.

Questo processo può diventare complicato quando le stime sono ravvicinate, come nel caso di dimensione delle magliette . Cancellando la taglia 2 e la taglia 4, non è sempre chiaro quale calzi meglio.

Supponiamo che l'attività sia di media difficoltà. Utilizzando una scala di numeri consecutivi, alcuni potrebbero valutarlo 33, mentre altri sceglierebbero 35 o 36$$a. Tuttavia, la successione di Fibonacci restringe le opzioni a 21 o 55.

Anche se questo approccio può produrre stime meno precise, va bene così: l'obiettivo è stabilire una comprensione ragionevole del carico di lavoro dello sprint.

Considerate queste attività: Ricerca sugli utenti, wireframing, progettazione dell'interfaccia utente, sviluppo e test QA

**Potreste assegnare i punti storia come segue

Ricerca sugli utenti: 3 (lavoro richiesto moderato con variabilità)

Wireframing: 5 (coinvolto ma semplice dopo la ricerca)

UI Design: 8 (richiede creatività e allineamento del team)

Sviluppo: 13 (complesso con molte parti in movimento)

Test QA: 8 (complesso ma gestibile)

I punti storia consentono al team di confrontare le attività senza stressarsi per la stima esatta della durata, aiutando a identificare le sfide del progetto.

La sequenza di Fibonacci sposta l'attenzione dalla durata stimata alla complessità, creando spazi più ampi tra i numeri che impediscono stime troppo precise per le attività più grandi e promuovono un piano più realistico.

La cosa migliore è che potete facilmente migliorare la stima Agile all'interno dei vostri progetti utilizzando uno strumento di project management completo come ClickUp . Offre funzionalità e capacità di ampio respiro, necessarie per organizzare, stimare e monitorare gli sprint in modo efficiente.

ClickUp Agile Project Management Software

Con ClickUp - Software per il project management agile clickUp è in grado di creare e concettualizzare i punti della storia utilizzando visualizzazioni di attività personalizzabili. Grazie alle dashboard Agile, alla reportistica di sprint, all'automazione senza codice e all'integrazione di più strumenti, ClickUp garantisce flussi di lavoro fluidi per Scrum, Kanban e altro ancora.

Elevate la stima Agile da semplice congettura a processo collaborativo e basato sui dati con ClickUp Agile Project Management Software

Grazie ai suoi numerosi modelli e alle funzionalità/funzioni integrate, ClickUp consente al team di:

Accelerare la pianificazione e la documentazione conClickUp Brain* Ottenere informazioni dettagliate sullo stato e sulla capacità del team con dashboard automatizzate

Valutare e dare priorità al backlog con campi personalizzati e formule

Strutturate gli sprint e gestite le attività cardine con campi e formule personalizzabiliGrafici Gantt personalizzabili* Coordinare le dipendenze del team con diagrammi di Gantt virtualiLavagne online ### Vista Bacheca ClickUp

È possibile utilizzare l'elenco o il pulsante Vista Bacheca di ClickUp per organizzare e classificare le attività in base alle stime di Fibonacci. In questo modo il team avrà una chiara percezione della distribuzione del carico di lavoro ed eviterà di sovraccaricare i team con un numero eccessivo di attività ad alta complessità.

Impostate dei limiti di lavoro in corso per controllare il numero di attività in ogni fase e garantire che i punti della storia si allineino con la disponibilità del team.

Create il flusso di lavoro Agile perfetto e costruite un sistema Kanban flessibile per visualizzare il vostro lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp

ClickUp Stime di durata stimata

Considerate l'utilizzo di Stime della durata stimata di ClickUp per monitorare e regolare meglio il tempo trascorso durante lo sprint.

Elimina le congetture suddividendo le stime di durata stimate tra i membri del team su attività e sottoattività secondarie. È possibile confrontare facilmente i tempi effettivi con le previsioni per migliorare le previsioni per i progetti futuri e garantire il rispetto degli obiettivi.

Aggiungete le stime di durata stimate a ClickUp per vedere come si confrontano con i dati effettivi

La matrice di strumenti Agile di ClickUp non solo aiuta con i brief di prodotto, gli sprint, le roadmap e la risoluzione dei bug, ma fornisce anche risorse dettagliate su come utilizzarli efficacemente nei vostri flussi di lavoro Agile.

$$$a Perché i punti storia con una sequenza di Fibonacci sono migliori delle ore?

Indipendentemente dal progetto a cui si sta lavorando, è estremamente difficile dire esattamente quante ore richiederà un'attività. Più il requisito è ambiguo, più è difficile calcolare tutto ciò che serve per completare un'attività.

Possiamo riepilogare i vantaggi dell'uso dei punti storia di Fibonacci rispetto alle ore come segue:

1. Consente di tenere conto dell'incertezza

Le attività più grandi spesso comportano una maggiore incertezza, rendendo difficile prevedere il numero esatto di ore che richiederanno.

La sequenza di Fibonacci, composta da numeri che crescono esponenzialmente, rispecchia la crescente complessità delle attività più grandi. Ciò consente di stimare meglio la complessità in termini di rischi e incognite piuttosto che di tempo, che è difficile da prevedere con precisione.

2. Incoraggia la stima delle dimensioni relative

I punti storia si concentrano sul confronto tra le attività. Con la sequenza di Fibonacci, il team può evitare di preoccuparsi di stime esatte della durata e semplicemente classificare le attività come "due volte più difficili" o "la metà più difficili" rispetto ad altre. L'obiettivo, come sempre, è completare l'attività.

3. Previene la falsa precisione

Quando si usano le ore, si tende a sovrastimare la precisione, soprattutto per le attività a lungo termine. I punti della storia di Fibonacci offrono un buffer naturale, perché i numeri diventano meno granulari man mano che le attività diventano più grandi.

Ad esempio, un'attività con otto punti storia è considerata più grande e più rischiosa di un'attività con 5 punti, senza che ci si aspetti che sia esattamente 1,6 volte più difficile. Questa vaghezza riduce un piano troppo ottimistico.

4. Aiuta nel monitoraggio della velocità

La velocità è uno dei fattori più essenziali Metriche Agile . Misura la quantità di lavoro che il team riesce a completare in uno sprint.

Invece di concentrarsi troppo sulle ore impiegate (che spesso non tengono conto delle attività non di sviluppo), è possibile monitorare lo stato di avanzamento degli sprint in base ai punti delle storie.

I punti storia di Fibonacci offrono una metrica coerente che riflette la complessità del lavoro piuttosto che il solo tempo impiegato.

5. Supporta la definizione delle priorità e la mappatura dei progetti

Con la sequenza di Fibonacci, è molto più facile identificare le attività complesse o ad alto rischio nella vostra azienda Epopea agile e suddividerle in parti più piccole prima di impegnarsi. Questo aiuta a gestire il backlog, che prevede la rifinitura e la prioritizzazione delle attività per garantire che il team si concentri sui lavori di maggior valore. Aiuta anche a la pianificazione degli sprint permettendo ai team di valutare il carico di lavoro in modo realistico e di impegnarsi in attività realizzabili, riducendo al minimo il rischio di sovraimpegno.

Applicazione dei punti storia di Fibonacci

Come condurre una stima Agile utilizzando la scala di Fibonacci

Il modo più semplice per utilizzare la scala di Fibonacci per la pianificazione degli sprint Agile è il "poker di pianificazione" In questa tecnica, il team vota su quanti punti vale una storia in base al lavoro richiesto, al rischio e alla complessità durante il piano di primavera.

Dopo la votazione, il team può fare un brainstorming e collaborare su stime diverse per raggiungere un accordo, che può essere facilitato utilizzando le lavagne online di ClickUp.

È possibile utilizzare il canvas infinito per creare una matrice di stima dei punti storia. In questo modo il team potrà scoprire le proprie "schede" virtuali aggiungendo note adesive con i punti stimati. I partecipanti possono anche aggiungere commenti, fare domande e fornire dettagli per giustificare le loro stime sul canvas.

Brainstorming di punti di storia con il team in tempo reale sulle lavagne online di ClickUp

Questo approccio collaborativo favorisce l'allineamento del team, incoraggiando discussioni aperte e la condivisione di ogni attività.

💡In poche parole: Ecco come si presenta la stima Agile utilizzando la scala di Fibonacci:

Preparare un mazzo di schede con i numeri di Fibonacci per ogni membro del team, un mazzo per ogni membro del team di stima

Chiedere al titolare del prodotto di descrivere la storia dell'utente

Lasciare il tempo necessario alla discussione del team per affrontare i rischi o le assunzioni; idealmente, si vorrà utilizzare il metodoMonitoraggio agile del tempo per mantenere queste discussioni focalizzate ed efficienti

Ogni membro del team sceglie una scheda come stima per la storia e la mette a faccia in giù sulla tabella

Rivelare le schede simultaneamente: se tutti scelgono lo stesso numero, si passa alla storia successiva; se qualcuno ha scelto un numero significativamente più alto o più basso, gli si dà il tempo di spiegare la sua motivazione

Dopodiché, chiedete a tutti di scegliere nuovamente una scheda con un numero in base alle nuove prospettive emerse dalla discussione

Una volta raggiunto un consenso, passate alla storia successiva

Suggerimenti per una stima efficace

Ecco alcune best practice per assicurarsi che la stima dia sempre i risultati desiderati:

1. Chiarire le aspettative delle attività o delle storie

Assicuratevi che il team comprenda i requisiti della storia utente. Piuttosto che stimare la durata assoluta (che è difficile e può portare a incongruenze), stimate le storie e le attività degli utenti in base alla loro dimensione relativa rispetto ad altre storie o attività.

💡Pro Tip: Utilizzate ClickUp Brain per generare e ottenere approfondimenti su storie utente coerenti con istruzioni chiare e semplici, velocizzando il processo di stima.

2. Decomposizione di attività di grandi dimensioni per una migliore gestibilità

Suddividete le attività o le storie di grandi dimensioni in parti gestibili e utilizzate i dati relativi alle attività o alle storie precedenti per orientare le vostre stime.

3. Coinvolgete tutto il team nel processo di stima

Coinvolgete il team nella stima dei punti e delle attività della storia per assicurarvi di non aver trascurato alcuna complessità o considerazione. Permettete a ogni membro del team di offrire la propria stima indipendente, per non rischiare il "pensiero di gruppo"

Utilizzare Documenti ClickUp per garantire che tutti i dettagli importanti siano registrati e accessibili a tutti durante le discussioni. Consentite ai membri del team di contribuire simultaneamente, rendendo la stima dinamica e interattiva.

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

4. Impostazione di limiti di tempo per stime efficienti

Usate un timer per stimare ogni attività o storia in modo che non ci voglia troppo tempo. Ricordate che l'obiettivo della stima è quello di mettere tutti d'accordo su cosa aspettarsi. Non preoccupatevi troppo delle cifre esatte.

Se volete facilitare la stima collettiva dei punti di una storia da parte del vostro team Agile, il programma Modello di backlog e sprint di ClickUp sarà utile. Include elenchi di sprint precostituiti con campi personalizzati per inserire i dettagli per confrontare i punti delle storie in base a vari criteri.

Con questo modello è possibile:

Mantenere un backlog di prodotto coeso per costruire nuovi backlog di sprint

Monitorare e gestire gli sprint mantenendo chiare e coerenti le priorità

Rimanere in connessione con gli sviluppatori, i progettisti e le altre parti interessate per quanto riguarda gli ostacoli e gli stati del progetto

5. Affinare e rivalutare continuamente le stime

Rivedete le vostre stime e modificatele se emergono nuove informazioni o cambiano i requisiti. Da fare una volta terminato il progetto, notare eventuali errori nelle stime per migliorare l'accuratezza di quelle future.

ClickUp fornisce un'ampia gamma di modelli Agile, ognuno dei quali è stato progettato per adattarsi ai flussi di lavoro tipici della metodologia Agile. Questi modelli sono progettati con strutture che si allineano alle pratiche Agile chiave, come il piano di sprint, la preparazione del backlog e le standup giornaliere.

Utilizzando questi modelli, è possibile avviare i progetti Agile in modo più efficiente e garantire che le best practice siano integrate nel processo.

Ad esempio, il modello Modello di storia agile di ClickUp semplifica la creazione e la gestione delle storie utente, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta invece di essere impantanati in attività amministrative.

Aiuta a catturare i requisiti di una funzionalità/funzione in un progetto Agile. È possibile:

Fare un brainstorming di idee di funzionalità/funzione, inclusi funzionalità, design e contenuti

Suddividere la funzionalità/funzione in attività più piccole per una migliore organizzazione

Scrivere una storia completa, che includa obiettivi, ipotesi e vincoli

Rivedere la storia per verificarne l'accuratezza, apportare modifiche e allinearsi con il team

D'altra parte, l'elemento Modello di project management agile di ClickUp è ideale per i team che non si occupano di sviluppo software e che desiderano adottare metodologie agili come Kanban o Scrum.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-740.png Modello di Agile Project Management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401&department=pmo Scaricare questo modello /$$$cta/

La funzionalità/funzione Modulo integrata semplifica l'incanalamento delle richieste direttamente nel backlog, rendendo facile la definizione delle priorità.

Il team può quindi eseguire le attività in modo efficiente utilizzando la vista Bacheca o Sprints. Le cerimonie agili, come le retrospettive, possono essere condotte senza problemi, promuovendo il miglioramento continuo durante l'intero ciclo del progetto.

Vantaggi dell'uso della scala di Fibonacci nella stima agile

La scala di Fibonacci è tra le più utili Tecniche di stima agile per aiutare i team a distinguere tra attività facili e complesse e quindi a prendere decisioni intelligenti su quanto tempo richiederà ciascuna di esse. I vantaggi dell'uso di Fibonacci includono:

1. Stabilire una scala definita

La sequenza di Fibonacci offre un metodo robusto per comparare Punti di storia Agile e vedere quanto possa essere complessa una particolare attività. Per istanza, uno story point valutato a 3 è facile da completare, mentre uno valutato a 21 richiederebbe molto più tempo.

2. Incoraggiare la collaborazione

Gli sviluppatori sono tentati di stimare in modo isolato quando usano le ore, il che porta a un disallineamento e a rischi nascosti.

I membri del team uniscono le loro competenze ed esperienze per fare stime adeguate per ogni punto della storia, ottenendo tempi più precisi.

Ad esempio, per calcolare il tempo necessario a completare una nuova pagina di destinazione è necessario il contributo dei team UX, design, sviluppo e contenuto. Visualizzazione di ClickUp Chattare ad esempio, offre ai team Agile un modo semplice per collaborare durante la stima. Che sia in tempo reale o asincrono, aiuta a chiarire le ipotesi e facilita la comunicazione, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Aggiungete i membri del team alle discussioni e collaborate con ClickUp Chat in un unico spazio, evitando di passare da un software all'altro

È possibile sfruttare il ClickUp Assegnazione commenti funzionalità/funzione per porre domande al team e chiedere chiarimenti sulle attività senza dover passare da uno strumento all'altro. Poiché tutti i commenti sono organizzati in modo ordinato sulla piattaforma, è possibile tenere tutte le discussioni in un unico posto prima e dopo gli sprint.

Se avete bisogno di chiedere a qualcuno del team un follow-up o un aggiornamento specifico, potete usare la funzione menzioni per indirizzare commenti specifici alle persone in un'attività o dalla finestra In arrivo, in modo che vengano avvisate.

3. Migliorare l'accuratezza del piano del progetto

La scala di Fibonacci consente di valutare in modo realistico il lavoro richiesto per ogni attività di sprint, facilitando una migliore pianificazione del progetto Pianificazione agile delle capacità .

Migliorare il piano e l'esecuzione Agile per il vostro team

Anche se ci si aspetta qualche incertezza o blocco, la stima della durata stimata per completare le attività è fondamentale per concludere i progetti nei tempi previsti.

Con la sequenza di Fibonacci, questo diventa molto più facile.

L'uso di numeri esponenziali permette a tutti di capire quanto lavoro richiesto per ogni attività e, quindi, di pianificare gli sprint. Inoltre, si ottiene il vantaggio di un team in cui tutti si sentono inclusi e hanno lo spazio per comunicare, il che è sempre un vantaggio.

Con ClickUp, potete portare il project management a un altro livello.

Grazie alla sua piattaforma intuitiva, è possibile gestire facilmente gli story point di Fibonacci e organizzare i flussi di lavoro, semplificando il piano degli sprint e aumentando la collaborazione del team. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e vedrai la differenza!