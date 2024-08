Come utilizzare il dimensionamento delle magliette come tecnica di stima agile

Immaginate di passare in un negozio di abbigliamento, di guardare una maglietta e di sapere immediatamente se è la taglia giusta senza provarla. Questa è l'essenza della dimensione delle magliette in agile project management . Un nuovo progetto o una nuova pratica con il team porta con sé domande complesse, come ad esempio quanto tempo ci vorrà o quanto lavoro richiesto.

È come scegliere la dimensione di una maglietta - piccola, media, grande, extra large (XL) o doppia XL (XXL) - per rappresentare il lavoro richiesto e la complessità delle storie o delle attività dell'utente.

Questo metodo è diventato la spina dorsale della stima agile, soprattutto per i team agili che puntano a un processo decisionale rapido, efficiente e collaborativo. Questa tecnica di stima intuitiva semplifica il complesso processo di misurazione della scala delle attività nello sviluppo di un progetto.

La dimensione delle magliette fornisce un quadro più digeribile e meno intimidatorio rispetto alle cifre numeriche esatte. Dal titolare del prodotto ai membri del team, tutti hanno un quadro chiaro della capacità di lavoro richiesto, del piano, del tempo e delle risorse che potrebbero essere impiegati in un progetto pianificazione dello sprint o un ciclo di sviluppo.

**Che cos'è la dimensione della maglietta in Agile?

Il T-Shirt Sizing in Agile è una tecnica semplice per stimare la dimensione, la complessità o il lavoro richiesto per attività o progetti.

In questo metodo, le diverse dimensioni delle magliette, come Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL) e talvolta Double Extra Large (XXL), sono utilizzate come rappresentazione simbolica della scala del lavoro.

**Come funziona?

L'idea è quella di classificare le attività in queste dimensioni, invece di utilizzare numeri precisi o metriche dettagliate. Ogni dimensione rappresenta una stima relativa di quanto sia grande o complessa un'attività.

Ad esempio, una "Small" potrebbe indicare un'attività facile e veloce, mentre una "Extra Large" potrebbe rappresentare un'attività molto complessa e lunga.

i diversi livelli di piano nella gestione di progetti Agile_ via Brian Will Questo approccio aiuta i team a valutare e discutere rapidamente l'entità del lavoro in modo più intuitivo e meno tecnico. L'approccio della T-shirt facilita la comprensione e la partecipazione al processo di stima da parte di tutti, in particolare di coloro che sono nuovi al progetto o alla metodologia Agile, soprattutto nelle prime fasi del progetto.

L'impatto sui ruoli del team

Il dimensionamento a maglietta in Agile snellisce le discussioni del team, favorendo il consenso sull'entità del lavoro con maggiore facilità per garantire i ruoli dei membri del team e migliorare il project management.

Capi progetto: Valutano rapidamente la capacità del team e il carico di lavoro complessivo

Valutano rapidamente la capacità del team e il carico di lavoro complessivo I singoli membri del team: Articolano e danno priorità al loro carico di lavoro in modo più efficace

Articolano e danno priorità al loro carico di lavoro in modo più efficace L'intero team: Acquisisce chiarezza sulle responsabilità e sulle scadenze, aumenta la trasparenza e la collaborazione per un'esecuzione efficiente del progetto

Dimensioni della maglietta vs punti storia

In Agile, gli story point rappresentano un'unità di misura per esprimere una stima del lavoro complessivo richiesto per implementare completamente un elemento del backlog di prodotto o qualsiasi altro lavoro.

Sebbene sia la dimensione delle magliette sia i punti storia siano tecniche di stima agile ma il loro approccio e la loro applicazione differiscono. Il dimensionamento a maglietta, caratterizzato da un approccio qualitativo e meno dettagliato, è ideale per stime iniziali di alto livello.

Al contrario, con il loro approccio quantitativo e dettagliato, gli story point sono più adatti a un attento piano di sprint, fornendo stime precise cruciali per il monitoraggio dello stato.

**Perché la dimensione della maglietta è importante?

Il dimensionamento delle magliette in Agile è più di uno strumento per stimare le attività del progetto; rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui i team approcciano la pianificazione e l'esecuzione del progetto. È fondamentale per diverse ragioni, oltre che per il suo ruolo di semplificazione e comunicazione.

1. Favorisce una dinamica di team più sana

Il dimensionamento delle magliette riduce la pressione spesso associata alle stime esatte, utilizzando stime non numeriche ma relative delle dimensioni. Incoraggia inoltre una partecipazione attiva e onesta alle sessioni di piano, riducendo lo stress legato a stime precise.

Questo porta a un ambiente più aperto e meno stressante durante le sessioni di piano, incoraggiando i membri del team a partecipare in modo più attivo e onesto al processo di stima.

2. La dimensione delle magliette supporta una migliore gestione del rischio

Il dimensionamento delle magliette consente di identificare precocemente le attività più grandi e complesse, facilitando un piano proattivo. Classificando le attività in base alle dimensioni, i team identificano rapidamente le attività più grandi e complesse con rischi più elevati. Questa identificazione precoce consente un piano proattivo per ridurre i problemi potenziali, anziché reagire ai problemi che si presentano durante lo sviluppo. Strumenti per il piano di capacità supportano la metodologia di dimensionamento delle magliette nel project management Agile. Se utilizzati insieme al dimensionamento delle magliette, conferiscono un aspetto più strutturato e quantificabile alla natura altrimenti qualitativa di questa tecnica di stima.

3. Offre flessibilità e adattabilità, chiave nei progetti Agile

Il dimensionamento delle magliette fornisce una panoramica strategica delle richieste del progetto, aiutando l'allocazione delle risorse e il piano a lungo termine. Incarna la mentalità Agile di flessibilità e adattabilità. Consente ai team di apportare rapidi aggiustamenti in base alle esigenze del cliente requisiti del progetto evolvono senza richiedere l'estensione delle stime che i metodi numerici potrebbero richiedere.

4. La dimensione delle magliette è fondamentale per la pianificazione di alto livello e la gestione del portfolio

Fornisce una visualizzazione a volo d'uccello delle richieste dei progetti, aiutando i provider ad allocare le risorse in modo efficace e a pianificare i progetti futuri con una maggiore chiarezza comprensione della velocità e della capacità del team, e complessità. Questo vantaggio strategico permette alle organizzazioni di pianificare a lungo termine e garantisce l'utilizzo delle risorse nel modo più efficiente.

Cose da fare e da non fare per la dimensione delle magliette Agile

Quando si utilizzano le dimensioni delle magliette in Agile project management è fondamentale seguire le best practice per garantire una stima efficiente. Questa tecnica di dimensionamento delle magliette, popolare tra i team agili, bilancia la semplicità con l'accuratezza della stima del progetto. Ecco alcuni accorgimenti essenziali da adottare e da non adottare:

Dos:

Stabilire chiare definizioni di dimensione: Definire chiaramente ciò che ogni dimensione di maglietta (XS, S, M, L, XL) rappresenta in termini di lavoro richiesto, complessità e tempo

Definire chiaramente ciò che ogni dimensione di maglietta (XS, S, M, L, XL) rappresenta in termini di lavoro richiesto, complessità e tempo Coinvolgere tutto il team: La stima agile dovrebbe essere un processo collaborativo. Includere tutti i membri del team nell'attività di dimensionamento per sfruttare le diverse prospettive e competenze

La stima agile dovrebbe essere un processo collaborativo. Includere tutti i membri del team nell'attività di dimensionamento per sfruttare le diverse prospettive e competenze **Utilizzate il dimensionamento a maglietta per stime iniziali e approssimative di attività o storie di utenti, utile nelle prime fasi del progetto o in backlog di grandi dimensioni

Mantenere la semplicità: Limitare il numero di dimensioni per evitare confusione. In genere, le dimensioni vanno dalla XS alla XL o alla XXL

Limitare il numero di dimensioni per evitare confusione. In genere, le dimensioni vanno dalla XS alla XL o alla XXL Rivedere e adattare regolarmente: Essere aperti a rivedere e adattare le dimensioni in base alle informazioni disponibili o all'evoluzione dei requisiti del progetto

Non fare:

Evitare un'eccessiva complicazione: Non creare troppe categorie di dimensioni, che porterebbero a confusione e indecisione

Non creare troppe categorie di dimensioni, che porterebbero a confusione e indecisione Non affidarsi esclusivamente alla dimensione delle magliette: Sebbene sia utile per le stime iniziali, dovrebbe essere integrata con altre tecniche di stima, come i punti storia, per un piano dettagliato

Sebbene sia utile per le stime iniziali, dovrebbe essere integrata con altre tecniche di stima, come i punti storia, per un piano dettagliato Non ignorare il feedback del team: Accettare opinioni diverse durante le discussioni sulle dimensioni. Il punto di vista di ogni membro del team è prezioso per una stima accurata

Accettare opinioni diverse durante le discussioni sulle dimensioni. Il punto di vista di ogni membro del team è prezioso per una stima accurata Evitare di essere rigidi: Non attenersi rigidamente alle stime iniziali. Siate flessibili e pronti ad adattarvi all'evolversi dei dettagli del progetto

Non attenersi rigidamente alle stime iniziali. Siate flessibili e pronti ad adattarvi all'evolversi dei dettagli del progetto **Non trascurate di definire le dimensioni: la determinazione del significato di ogni dimensione assicura una stima coerente e una maggiore chiarezza

Pro e contro del dimensionamento delle magliette Agile

Ampiamente utilizzato da molti team di sviluppo agile, il dimensionamento delle magliette Agile semplifica il processo di stima, ma, come qualsiasi altra tecnica di stima, presenta vantaggi e limiti.

Pro:

Semplifica la comunicazione: Il dimensionamento delle magliette utilizza termini familiari (XS, S, M, L, XL), facilitando la comprensione e il contributo alla stima da parte di tutti i membri del team

Il dimensionamento delle magliette utilizza termini familiari (XS, S, M, L, XL), facilitando la comprensione e il contributo alla stima da parte di tutti i membri del team Riduce l'intimidazione: a differenza dei valori numerici precisi, le dimensioni delle magliette sono meno scoraggianti e possono aiutare i membri del team a sentirsi più a proprio agio durante il processo di stima agile

a differenza dei valori numerici precisi, le dimensioni delle magliette sono meno scoraggianti e possono aiutare i membri del team a sentirsi più a proprio agio durante il processo di stima agile Incoraggia il pensiero relativo: Si concentra sulle dimensioni relative, consentendo ai team di confrontare le attività tra di loro, piuttosto che rimanere bloccati su specifiche stime di durata stimata o complessità

Si concentra sulle dimensioni relative, consentendo ai team di confrontare le attività tra di loro, piuttosto che rimanere bloccati su specifiche stime di durata stimata o complessità Flessibile e veloce: La dimensione a maglietta si adatta ai cambiamenti ed è più veloce di molte altre tecniche di stima, rendendola adatta ad ambienti agili e veloci

La dimensione a maglietta si adatta ai cambiamenti ed è più veloce di molte altre tecniche di stima, rendendola adatta ad ambienti agili e veloci **Ideale per le fasi iniziali del piano, fornisce una visione macro del progetto, aiutando nella stima e nella pianificazione ad alto livello

Cons:

Manca di precisione: La dimensione delle magliette è meno precisa di altre tecniche di stima come la stima dei punti delle storie, il che può portare a sfide nella pianificazione dettagliata degli sprint

La dimensione delle magliette è meno precisa di altre tecniche di stima come la stima dei punti delle storie, il che può portare a sfide nella pianificazione dettagliata degli sprint Soggettività e variabilità: I diversi membri del team agile possono avere interpretazioni diverse di ciò che ogni dimensione rappresenta, portando a stime incoerenti se non ben definite

I diversi membri del team agile possono avere interpretazioni diverse di ciò che ogni dimensione rappresenta, portando a stime incoerenti se non ben definite Potenziale semplificazione eccessiva: C'è il rischio di semplificare eccessivamente attività complesse, il che potrebbe portare a una sottostima del tempo e delle risorse necessarie

C'è il rischio di semplificare eccessivamente attività complesse, il che potrebbe portare a una sottostima del tempo e delle risorse necessarie **Sebbene sia efficace per le stime iniziali, il dimensionamento a maglietta potrebbe non essere lo strumento migliore per le fasi dettagliate di pianificazione ed esecuzione del progetto

Richiede l'allineamento del team: L'implementazione efficace del dimensionamento delle magliette richiede che tutti i membri del team abbiano una comprensione reciproca del significato di ciascuna dimensione, cosa che richiede tempo per essere stabilita

Come usare il dimensionamento delle magliette per la stima agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Agile-project-estimation-with-T-shirt-sizing-model.png Stima di progetti agili con il modello di dimensionamento delle T-shirt /$$$img/

stima del progetto agile con il modello di dimensionamento delle magliette_ via Slide Teams La dimensione delle magliette in Agile sta guadagnando popolarità come metodo di stima, con la ' Relazione sullo stato di Agile ' che afferma che il 23% dei team utilizza la dimensione della maglietta.

Ecco una guida di passaggio all'implementazione del dimensionamento delle magliette per la stima agile. Facciamo un esempio di sviluppo di una nuova funzionalità/funzione per un'app mobile:

Passaggio 1: Stabilire le dimensioni delle magliette

Definire il significato di ciascuna dimensione della maglietta nel contesto del progetto. Per istanza, "Small" potrebbe indicare attività che richiedono poche ore, mentre "Large" potrebbe comportare attività che durano diversi giorni.

Per la nostra funzione di app mobile, un'attività "piccola" potrebbe essere la stesura di uno schizzo di base dell'interfaccia utente, mentre un'attività "grande" potrebbe essere il codice della funzionalità/funzione principale della funzione.

Utilizzare ClickUp Modello di roadmap del team agile per rappresentare visivamente queste dimensioni nel piano del progetto. Fate riferimento a queste modelli di piano delle capacità che offrono una guida strutturata e possono essere adattati alle esigenze del progetto Agile.

Passo 2: Coinvolgere il team Agile

Riunite il team per una sessione di dimensionamento. Ogni membro deve avere una buona comprensione delle attività o delle storie utente da stimare.

Tutti devono essere coinvolti nella nostra app, dal designer dell'interfaccia utente allo sviluppatore back-end.

Utilizzare Gli strumenti di collaborazione di ClickUp per facilitare questa discussione, assicurando che tutti i membri del team possano contribuire indipendentemente dalla loro posizione.

modificare simultaneamente documenti, attività, informazioni sugli elenchi, descrizioni di obiettivi e altro ancora con ClickUp_

Passaggio 3: Assegnare dimensioni alle attività

Esaminate ogni attività o storia utente e assegnate una dimensione alla maglietta. Da fare con il consenso del team o con l'input del titolare del prodotto.

Per istanza, la progettazione dell'icona per la funzionalità/funzione potrebbe essere "Piccola", mentre l'integrazione della funzionalità con i sistemi esistenti dell'app potrebbe essere "Grande" Il sistema flessibile di ClickUp per la gestione delle attività consente di assegnare e regolare facilmente le dimensioni in base alle informazioni disponibili.

assegnate attività, tenete traccia del tempo e aggiungete note in modo semplice con il monitoraggio del tempo di ClickUp Project

Passaggio 4: perfezionamento e revisione delle dimensioni

Ricordate che le dimensioni delle magliette sono una stima iniziale. Preparatevi a perfezionare le dimensioni man mano che il progetto procede ed emergono ulteriori dettagli.

Ad esempio, se l'integrazione delle funzionalità/funzione è più complessa di quanto si pensasse inizialmente, si potrebbe passare da "Large" a "Extra Large"

ClickUp Strumento Agile le funzionalità/funzione consentono un facile aggiornamento e monitoraggio di queste modifiche.

la funzionalità vista Bacheca di ClickUp consente di creare il flusso di lavoro Agile ideale

Passaggio 5: Integrazione con altre pratiche Agile

La dimensione della maglietta è ottima per le stime di alto livello, ma dovrebbe essere complementare ad altre tecniche come la stima dei punti storia per il piano dettagliato.

Una pianificazione dettagliata potrebbe essere necessaria per la funzionalità/funzione della nostra app per attività complesse come la crittografia dei dati. Le capacità di integrazione di ClickUp permettono di combinarsi perfettamente con altri strumenti e metodi utilizzati dal team Agile.

fate decollare la vostra efficienza integrando tutti i vostri strumenti in un unico luogo con ClickUp._

Passo 6: Utilizzare le dimensioni per il piano degli sprint

Traducete le dimensioni delle magliette in piani attuabili per i vostri sprint. Determinate quante e quali dimensioni di attività possono essere realisticamente affrontate in ogni sprint.

Per istanza, potreste pianificare di completare tutte le attività 'Piccole' e 'Medie' negli sprint iniziali.

Utilizzare Il modello di piano delle risorse di ClickUp per assegnare efficacemente le attività in base alle loro dimensioni.

Passo 7: Monitoraggio e regolazione

Continuamente monitorare e misurare lo stato di avanzamento delle attività e regolare di conseguenza le dimensioni delle magliette e i piani di sprint.

Ad esempio, se un'attività "media" come la finalizzazione del design dell'interfaccia utente richiede più tempo del previsto, si dovranno modificare i piani di conseguenza. La dashboard analitica e reportistica di ClickUp forniscono preziose informazioni sulle prestazioni e sullo stato delle attività, favorendo un monitoraggio e una regolazione efficaci.

costruite comodamente dashboard approfondite, aggiungendo schede per visualizzare le attività per stato, i bug per visualizzazione e l'avanzamento dei punti di sprint

Passaggio 8: revisione e retrospettiva

Dopo ogni sprint o a intervalli regolari, verificate l'accuratezza delle stime delle dimensioni delle magliette.

È possibile raccogliere il feedback del team, imparare dalle esperienze e perfezionare il processo di stima.

raccogliete i dati in modo intelligente utilizzando i moduli ClickUp

Esempi pratici di dimensione delle magliette

Il dimensionamento delle magliette in Agile è particolarmente efficace in vari scenari, come lo sviluppo web, lo sviluppo di applicazioni software e le campagne di marketing. Consente ai team di visualizzare la portata delle attività e di allocare le risorse di conseguenza, da semplici funzionalità/funzione etichettate come "Small" a imprese complesse indicate come "Extra Large"

Esempio 1: progetto di sviluppo web

Consideriamo un team che lavora all'aggiornamento e al mantenimento di un sito web aziendale. In questo caso, le attività sono classificate in base alla loro complessità e al lavoro richiesto. Una piccola attività come l'aggiornamento di un testo richiede molto meno tempo e risorse di una grande attività come lo sviluppo di un test unitario di un nuovo sistema di autenticazione.

Piccola (S): Correzione di bug minori o aggiornamenti di testo su una pagina web, di solito di routine e che richiedono poco lavoro richiesto

Correzione di bug minori o aggiornamenti di testo su una pagina web, di solito di routine e che richiedono poco lavoro richiesto Medio (M): Aggiunta di un nuovo modulo di contatto con campi di base che coinvolge sia lo sviluppo front-end che back-end, ma su piccola scala

Aggiunta di un nuovo modulo di contatto con campi di base che coinvolge sia lo sviluppo front-end che back-end, ma su piccola scala Grande (L): Implementazione di un nuovo sistema di autenticazione dell'utente, un'attività complessa che richiede un codice approfondito e misure di sicurezza

Implementazione di un nuovo sistema di autenticazione dell'utente, un'attività complessa che richiede un codice approfondito e misure di sicurezza Extra Large (XL): Revisione del design UI/UX del sito web, un'impresa significativa che riguarda l'intero sito web

Esempio 2: Sviluppo di applicazioni software

Questo esempio riguarda lo sviluppo di un'applicazione mobile con varie funzioni per l'utente. Riflette un intervallo di attività in un progetto di sviluppo software. Ogni dimensione rappresenta il valore numerico del lavoro richiesto e del tempo necessario per l'attività, aiutando le tecniche di stima e di piano agili.

Extra Small (XS): Aggiornamento delle icone o dei colori dell'app, un'attività rapida con un impatto minimo sulla funzione dell'app

Aggiornamento delle icone o dei colori dell'app, un'attività rapida con un impatto minimo sulla funzione dell'app Piccolo (S): Aggiunta di tooltip per la guida dell'utente, una funzionalità/funzione semplice per migliorare l'esperienza dell'utente

Aggiunta di tooltip per la guida dell'utente, una funzionalità/funzione semplice per migliorare l'esperienza dell'utente Medio (M): Creazione di una nuova funzionalità/funzione di generazione di report, che richiede uno sviluppo significativo ma di portata limitata

Creazione di una nuova funzionalità/funzione di generazione di report, che richiede uno sviluppo significativo ma di portata limitata Grande (L): Integrazione di un'API di terze parti per funzioni estese, un'attività complessa che comporta dipendenze esterne

Integrazione di un'API di terze parti per funzioni estese, un'attività complessa che comporta dipendenze esterne Extra Large (XL): Sviluppo di un nuovo modulo per l'analisi dei dati, un'estensione significativa delle funzionalità/funzione che richiede un piano e uno sviluppo approfonditi

Esempio 3: Campagna di marketing

Nei progetti di marketing, il dimensionamento delle magliette aiuta a visualizzare la portata delle varie campagne e attività, aiutando i gestori del progetto e i team nell'allocazione delle risorse e nell'impostazione delle priorità. Ad esempio, si tratta di un'attività di pianificazione ed esecuzione di strategie di marketing per la promozione di un prodotto.

Piccola (S): Scrittura di un post sul blog, un'attività semplice che viene completata rapidamente

Scrittura di un post sul blog, un'attività semplice che viene completata rapidamente Media (M): Organizzazione di un evento promozionale locale che richiede coordinamento, ma su scala gestibile

Organizzazione di un evento promozionale locale che richiede coordinamento, ma su scala gestibile Grande (L): Lancio di una nuova campagna sui social media, che richiede un piano esteso e il coordinamento di più canali

Lancio di una nuova campagna sui social media, che richiede un piano esteso e il coordinamento di più canali Extra Large (XL): Esecuzione di una strategia di marketing a livello nazionale, un'impresa significativa che coinvolge più team e risorse estese

Pensieri finali

La dimensione delle magliette nel project management Agile è un catalizzatore per promuovere un approccio collaborativo, efficiente e adattabile alla pianificazione e all'esecuzione dei progetti. I team di sviluppo software Agile, in particolare quelli nuovi alle metodologie Agile o che lavorano su progetti di portata variabile, possono trarre notevoli vantaggi dalla semplicità e dalla flessibilità offerte dalla dimensione delle magliette.

Guardando al futuro, la chiave per massimizzare l'efficacia del dimensionamento delle magliette sta nella sua integrazione con altre pratiche e strumenti Agile. Man mano che i team diventano più esperti nelle pratiche Agile, il dimensionamento delle magliette può fungere da trampolino di lancio per tecniche di stima agile più avanzate, fornendo una solida base per un piano accurato e un'analisi dei costi gestione delle risorse. ClickUp si rivela un alleato prezioso. Con la sua suite completa di funzionalità/funzione Agile, tra cui una robusta gestione delle attività clickUp integra perfettamente il dimensionamento delle magliette nel vostro flusso di lavoro Agile con sistemi di gestione delle attività, strumenti di collaborazione e capacità analitiche.

Che si tratti di pianificare uno sprint, di monitorare lo stato di avanzamento o di condurre retrospettive, la versatile piattaforma di ClickUp supporta e migliora il processo di stima delle dimensioni delle magliette. Vi aiuterà a garantire che i vostri progetti siano ben pianificati e agili nell'adattarsi alle mutevoli richieste e priorità.