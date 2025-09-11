Einfach, kostenlos und sofort einsatzbereit

Kostenlose Produktivitätstools

Berechne, plane und verfolge wichtige Kennzahlen sofort mit kostenlosen Tools von Produktivitätsexperten. Erledige mehr mit einfachen, präzisen Tools, die Zeit sparen.

Ob du Marketing-Performance messen, Projektzeitpläne schätzen oder Team-Output verfolgen möchtest: Diese Tools liefern dir schnelle, genaue Antworten ohne Tabellen oder manuelle Formeln.

Keine Anmeldung, keine Bezahlschranken, keine Software-Installation. Einfach öffnen, Zahlen eingeben und Ergebnisse exportieren und mit deinem Team teilen.

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Projektmanagement-Tools

Plane intelligenter, schätze genauer und halte Projekte auf Kurs mit Tools, die für die tägliche Teamarbeit entwickelt wurden.
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Projekt-Risikobewertungsrechner

Bewerte Projektrisiken sofort und exportiere einen übersichtlichen Zusammenfassungsbericht
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Story-Point-Rechner

Erhalte schnelle, präzise Story-Point-Schätzungen ohne komplexe Formeln
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Arbeitstage-Rechner

Ein All-in-One-Tagerechner für Zeiträume, Arbeitstage und Datumsberechnungen
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Gantt-Diagramm-Ersteller

Erstelle und exportiere professionelle Gantt-Diagramme mit Drag-and-Drop-Planung
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Kalender-Ersteller

Erstelle, passe an und exportiere personalisierte Kalender mit Terminen und Farbcodierung
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Ishikawa-Diagramm-Ersteller

Visualisiere Ursachen und exportiere professionelle Ishikawa-Diagramme in Sekunden
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Kostenloser RACI-Diagramm-Generator

Ordne Rollen und Verantwortlichkeiten projektübergreifend zu und exportiere RACI-Diagramme sofort
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Zeitstrahl-Ersteller

Erstelle und exportiere Projektzeitstrahlen mit Ereignissen, Meilensteinen und Zeiträumen
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Sprint-Planungsvorlage-Ersteller

Erstelle agile Sprint-Pläne mit Kapazitätsverfolgung und Export nach Excel, Word oder PDF
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Roadmap-Ersteller

Erstelle visuelle Roadmaps mit Swimlanes und Meilensteinen, sofort als PNG oder PDF exportieren
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Entscheidungsbaum-Ersteller

Visualisiere Entscheidungen und Ergebnisse mit Drag-and-Drop-Knoten, sofortiger Export
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Workflow-Vorlagen-Ersteller

Erstelle professionelle Workflow-Diagramme mit Drag-and-Drop-Knoten und exportiere als PNG, SVG oder PDF
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Leistungsbeschreibung-Vorlage

Erstelle professionelle Leistungsbeschreibungen mit Vorlagen, sofortigem Export, ohne Anmeldung
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Produkt-Vision-Board-Ersteller

Erstelle ein Roman-Pichler-Vision-Board in Sekunden und exportiere als PNG, PDF oder Markdown
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Dienstplan-Ersteller

Erstelle wöchentliche Mitarbeiter-Dienstpläne per Drag-and-Drop und exportiere als PDF oder CSV

SWOT-Analyse-Ersteller

Erstelle strategische SWOT-Analysen sofort und exportiere ohne Wasserzeichen

Vertriebstools

Gib deinem Vertriebsteam die Zahlen, die es braucht, um mehr Abschlüsse zu erzielen, die Ansprache zu optimieren und zu belegen, was funktioniert.
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Vertriebsproduktivitäts-Rechner

Ein einfaches Tool zur Bewertung von Vertriebsleistung im Verhältnis zum Aufwand
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Abschlussquoten-Rechner

Berechne die Abschlussquote deines Teams in Sekunden, ohne Anmeldung
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Angebots-Generator

Erstelle professionelle Kundenangebote mit Einzelpositionen und lade sie kostenlos als PDF herunter
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Rechnungs-Generator

Erstelle professionelle Rechnungen sofort mit Einzelpositionen, Steuern und PDF-Export

Marketing-Tools

Miss die Kampagnenleistung, verteile Budgets mit Sicherheit und verbinde jeden investierten Euro mit echten Ergebnissen.
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Marketing-ROI-Rechner

Miss den Umsatzeffekt im Verhältnis zu den Ausgaben mit unserem Marketing-ROI-Tool
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Marketing-Budget-Rechner

Berechne einfach die Marketingausgaben, um ROI und Kampagnenwirkung zu maximieren
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Jahresvergleichs-Wachstumsrechner (YoY)

Berechne schnell YoY-Wachstumsraten für Umsatz, Vertrieb oder Kennzahlen
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Content-Kalender-Ersteller

Plane Beiträge über alle Kanäle, verfolge den Status und exportiere deinen Redaktionsplan
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Customer-Journey-Map

Visualisiere Kundenphasen, Kontaktpunkte und Schmerzpunkte, kostenloser CSV-Export

Buyer-Persona-Generator

Erstelle detaillierte Kunden-Personas in Sekunden mit strukturierten Profilen, exportbereit

Produktivitäts- und Fokus-Tools

Verfolge die Team-Leistung, manage deine Fokuszeit und halte Ideen fest, ohne zwischen Apps zu wechseln.
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Online-Pomodoro-Timer

Verwalte Arbeitssitzungen und Pausen mit unserem einfachen Pomodoro-Timer
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Mitarbeiterproduktivitäts-Rechner

Berechne schnell die Leistung im Verhältnis zu den Arbeitsstunden
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Online-Notizblock

Halte Ideen sofort fest mit Tabs, Checklisten und automatischem Speichern, ohne Anmeldung
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Checklisten-Ersteller

Erstelle und exportiere individuelle Checklisten mit Abschnitten, Vorlagen und Fortschrittsverfolgung
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Kostenloser Stunden-Rechner

Berechne Arbeitsstunden, ziehe Pausen ab und summiere Überstunden für jeden Abrechnungszeitraum
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Gewohnheits-Tracker-Generator

Erstelle individuelle Gewohnheits-Tracker mit Vorlagen für Routinen und Challenges, dann ausdrucken
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Mindmap-Ersteller

Organisiere Ideen visuell mit verzweigten Knoten und sofortigem Export, ohne Anmeldung

Tool-Wildwuchs-Rechner

Berechne, wie viel dein Team durch verstreute Arbeitstools verschwendet, und sieh das Einsparpotenzial
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Priorisierungsmatrix-Ersteller

Ordne Aufgaben nach Dringlichkeit und Wirkung mit Eisenhower- oder individuellen Frameworks
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Empathy-Map-Ersteller

Erstelle vollständige Empathy Maps mit sofortigem Export, ohne Anmeldung oder Download
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Affinitätsdiagramm-Ersteller

Gruppiere Brainstorming-Ideen in Cluster und exportiere fertige Diagramme sofort
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Business Model Canvas

Visualisiere dein Geschäftsmodell mit neun Bausteinen, exportiere als PNG, PDF oder JSON
Gut zu wissen

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen zu unseren kostenlosen Produktivitätstools und Rechnern.
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