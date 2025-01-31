Görev Mümkün: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Başarısı için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Dinamik kar amacı gütmeyen kuruluşların dünyasında, etkili proje yönetimi, etkili misyonları gerçekleştirmenin anahtarıdır. Bağış toplama kampanyaları, topluluk girişimleri veya etkinlik planlaması için etkili proje yönetimi, başarının gizli bileşenidir.

Eski usul, hantal elektronik tablolar ve manuel izlemeye veda edin ve operasyonlarınıza hak ettiği parlaklığı kazandıracak son teknoloji proje yönetimi yazılımına merhaba deyin! Bu güçlü araçlar, sayısız kullanışlı proje yönetimi özelliği sayesinde her türlü asil girişimin etkisini ve etkinliğini artırır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi 10 proje yönetimi yazılımını tanıtacağımız etkinliğimize katılın. Bu yazılımların öne çıkan özelliklerini, sınırlamalarını ve farklı bütçelerle ve organizasyon yapılarıyla uyumluluğunu inceleyeceğiz. Keşfe başlayalım! 🧐

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi yazılımı, kuruluşların projelerini yürütürken karşılaştıkları benzersiz zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir araçtır. Bunlar arasında sınırlı bütçeler, çeşitli takımlar ve paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurma ve etkileşimde bulunma gerekliliği sayılabilir.

Temel olarak, bu tür yazılımlar tüm görevlerin, son tarihlerin ve sonuçların bütünsel bir görünümünü sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Proje planlama, zamanlama ve kaynak tahsisi gibi ortak işlevlerin yanı sıra, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yazılım, hibe teklifleri, bağış toplama desteği ve gönüllü koordinasyonu gibi kar amacı gütmeyen sektöre özel özellikleri de içermesi ile bir adım daha ileri gider.

Anahtar işlevleri arasında maliyet kontrolü, bütçe yönetimi, kalite yönetimi ve dokümantasyonun yönetimi yer alır. Ayrıca, bu araçlar proje paydaşları arasında işbirliğini teşvik etmek ve verimli ve şeffaf iş akışlarını kolaylaştırmak için çok önemli bir rol oynar.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için proje yönetimi yazılımı seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:

Özelleştirme seçenekleri : Sistemi kuruluşunuzun özel gereksinimlerine göre uyarlayabilmenizi sağlayan özelleştirme seçenekleri sunan bir yazılım arayın

Görev ve proje yönetimi : Görev oluşturma, zamanlama ve kaynak tahsisi dahil olmak üzere temel proje yönetimi özellikleri gereklidir

Hibe ve bütçe yönetimi : Yazılım, teklif oluşturma, bütçe izleme ve raporlama gibi özelliklerle kar amacı gütmeyen kuruluşların hibeleri etkin bir şekilde izlemesine ve yönetmesine yardımcı olmalıdır

Bağış toplama desteği : Bağışçı yönetimi aracılığıyla bağış toplama kampanyalarını planlamaya, yürütmeye ve izlemeye yardımcı olan : Bağışçı yönetimi aracılığıyla bağış toplama kampanyalarını planlamaya, yürütmeye ve izlemeye yardımcı olan proje yönetimi araçlarını arayın

Gönüllü koordinasyonu : Yazılım, kuruluşların gönüllü faaliyetlerini verimli bir şekilde planlamasına, gönüllülerle iletişim kurmasına ve izlemesine olanak sağlamalıdır

İşbirliği desteği : Tartışma panoları, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı güncellemeler aracılığıyla takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmalıdır

Ölçeklenebilirlik : Zaman içinde artan proje, kullanıcı ve veri sayısına uyum sağlayabilecek bir yazılım seçin

Entegrasyon yetenekleri: Genel verimliliği artırmak için bağış toplama yazılımı ve : Genel verimliliği artırmak için bağış toplama yazılımı ve kar amacı gütmeyen CRM sistemleri gibi diğer platformlarla entegrasyonları desteklemelidir

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Gönüllüler, bütçeler ve programlar arasında dengede kalmak çok zor olabilir. Neyse ki, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için doğru proje yönetimi yazılımı ile bu işler daha kolay hale geliyor.

Projelerinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için en iyi seçimlerimizi, en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyelim. ✨

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizin her adımını yönetin

ClickUp, basit ama etkili planlama, görev dağılımı ve işbirliği için sorunsuz bir hepsi bir arada çözüm sunar. Aşağıdaki özelliklerle kar amacı gütmeyen kuruluş yönetim inizi kolaylaştırın:

Yazılım, Kanban panolarıyla kolay görev organizasyonundan Gantt grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümleriyle ayrıntılı dönüm noktası izlemeye kadar ihtiyaçlarınıza uygun 15'ten fazla proje görünümü sunar. ClickUp, etkili bir kar amacı gütmeyen kuruluşu yönetmek için çok yönlü araçlar sağlar.

Yolculuğunuza başlamak için ClickUp Basit Proje Yönetimi Şablonu'ndan yararlanın. Bu mücevher, Gantt grafik görünümüyle tüm projenizi görselleştirmenize, kullanışlı bir Kanban panosu ile görevlerin ilerleme aşamalarını adım adım izlemenize ve özel bir Liste ile ayrıntılı bilgilere dalmanıza olanak tanır.

Kâr amacı gütmeyen etkinlikleri yönetmek için şablonlar mı arıyorsunuz? Seçenekler sonsuzdur: önceden tasarlanmış düzenleri kullanarak bağış toplama ve gönüllü koordinasyonunu yönetebilir, bütçeleri yönetebilir, yıllık raporlar oluşturabilir ve hatta evcil hayvan kurtarma operasyonları düzenleyebilirsiniz. 🐶

ClickUp Docs ile önemli belgeleri saklayın, düzenleyin ve paylaşın ve AI yazma asistanı ile bir sonraki büyük kar amacı gütmeyen etkinliğiniz için fikirler üretin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş bir dizi özellik, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir

Mobil uygulama, web sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Nifty

Nifty, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış kullanışlı bir proje yönetimi aracıdır. Görev listeleri, dönüm noktaları, tartışmalar ve sorunsuz belge paylaşımı gibi özelliklerle süreçlerinizi kolaylaştırır.

Platform, takımınıza projeler, görevler ve atamalar hakkında kuşbakışı bir görünüm sunar. Zaman çizelgeleri ve yol haritaları aracılığıyla gerçek zamanlı ilerleme izleme özelliği ile strateji planlama uzmanı yanınızda gibi. 🗺️

Yazılım ayrıca, zaman takibi ve raporlama özellikleri sunarak takım verimliliğini optimize etmeye yardımcı olur ve iş yüklerini verimli bir şekilde takip etmenizi ve dengelemenizi sağlar.

Nifty, sağlam belge aracı ve Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slayt Sunumları ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde belge oluşturma ve paylaşımını geliştirir.

En iyi özellikler

Otomatik raporlama

Gerçek zamanlı sohbetler ve tek tıklamayla video görüşmeleri

Form oluşturma

Google Drive ve Slack ile entegre

Kanban, Liste ve Takvim görünümleri gibi çoklu proje görünümleri

Kullanışlı sınırlamalar

Etiketleme fonksiyonuna daha fazla esneklik eklemek faydalı olabilir

Kaynak tahsisi ve maliyet izleme gibi gelişmiş özellikler yoktur

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

3. Monday

Operasyonlarınızı tek bir erişilebilir platformda basitleştirip birleştirerek, Monday (monday.com olarak da bilinir) kuruluşunuzun minimum çabayla fark yaratmasını sağlar. 💪

Yazılım, takımların görevleri ve projeleri görsel olarak organize etmelerini sağlar. Merkezi pano, her projenin odak noktası olarak görev yapar, görev bazında denetimi kolaylaştırır ve değişikliklere uyum sağlar.

Bağışçı tabanınızla hedefli iletişim için içgörülerden yararlanarak bağış toplama kampanyalarını kolayca planlayın, izleyin ve başlatın. Tüm bağış sürecini görselleştirin, hibe başvurularını verimli bir şekilde yönetin ve hatta kişiselleştirilmiş bağış toplama e-postalarını ve metinlerini otomatikleştirin.

Ayrıca, gönüllüleri stratejik olarak organize edebilir ve koordine edebilirsiniz. İşe alım formlarından yararlanın, gönüllülere görevler ve vardiyalar atayın, birden fazla görünümle kullanılabilirlik ve kapasiteyi görselleştirin, tüm bunları etkinlik sonrası geri bildirim formlarını otomatikleştirirken yapın.

Monday'in en iyi özellikleri

Çok sayıda şablon ve proje görünümü

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

Esnek ve ölçeklenebilir

Rutin görev otomasyonu

Gmail, Google Drive ve Trello gibi araçlarla entegrasyon

Monday sınırlamaları

Ana ekran özelleştirme daha esnek olabilir

İlk kurulum zaman alıcı olabilir

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

4. ProofHub

ProofHub, kar amacı gütmeyen kuruluşlara verimli koordinasyon ve kaynak yönetimi için merkezi bir platform sağlayan, hepsi bir arada çevik proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır.

Yazılım, Gantt grafikleri, Panolar, Tablolar ve Takvimler gibi esnek görünüm seçenekleriyle öne çıkıyor. Tartışmalar, duyurular ve yerleşik sohbet gibi çeşitli iletişim özellikleri sunarak sorunsuz bir işbirliği sağlar. 🤝

Sezgisel ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, merkezi bir bilgi akışını sağlayarak yeni gönüllülerin kolayca uyum sağlamasına ve katkıda bulunmasına olanak tanır. Özel Roller özelliği, yalnızca yetkili personele erişim izni vererek projenin gizliliğini sağlar.

Bunun da ötesinde, raporlama fonksiyonu, proje analizlerinin ayrıntılı bir özetini sunarak paydaşları bilgilendirir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Düzeltme ve onay

Konu başlıklı tartışmalar

Paylaşılan notlar aracılığıyla işbirliği

Özelleştirilebilir formlar

Birden fazla proje görünümü ve şablon

ProofHub sınırlamaları

Sürekli bildirimler bazı kullanıcılar için çok rahatsız edici olabilir

Entegrasyonları genişletmek faydalı olacaktır

ProofHub fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 45 $

Ultimate Control: Kullanıcı başına aylık 89 $ (kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %40 indirim)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ProofHub puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

5. Keela

Keela, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir Akıllı Yönetim Yazılımıdır ve CRM, e-posta iletişimi, bağış toplama ve veri analizi için çok sayıda araç sunar.

Tek tıklamayla kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gösterge panellerine ve özelleştirilebilir raporlama araçlarına erişerek yönetim kurulunuza, liderlik takımınıza ve bağışçılarınıza hızlı güncellemeler sağlayın. Kararları yönlendirmek için KPI'ları ölçün, kuruluşunuzu sektördeki referans noktalarıyla karşılaştırın ve gelecekteki metrikleri hassas bir şekilde tahmin edin.

Veriye dayalı içgörüler ve bağışçı tahminlerini kullanarak, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun büyümesini hızlandırabilirsiniz. Bağışçılara ulaşmak için en uygun zamanı anlayın ve bağış geçmişleri, servet göstergeleri ve demografik özelliklerine göre doğru bağış miktarlarını belirleyin.

Veritabanlarını analiz ederek, iletişim planları oluşturarak ve kampanyalar yürüterek bağışçı yönetimini geliştirin. Hedefli mesajlar ve eylem çağrıları ile paydaşların katılımını artırın. 📢

Keela'nın en iyi özellikleri

Gmail, Google Takvim ve Eventbrite gibi uygulamalarla entegre olur

Değerli bağışçı bilgileri gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi araçları

Verimliliği artıran otomasyonlar

Eşler arası bağış toplama

Hibe yönetimi

Keela sınırlamaları

Üyelik tutarını ayarlamak için sınırlı özelleştirme

Raporlama özellikleri iyileştirilebilir

Keela fiyatlandırması

Kişi sayısı ve eklentilere bağlıdır

Keela puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

6. Basecamp

Basecamp, takımınızın proje görevlerini zahmetsizce depolayabileceği, işbirliği yapabileceği, tartışabileceği ve teslim edebileceği sanal bir merkezdir. ✅

Özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar için faydalı olan Basecamp, görevler için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve bunları farklı kullanıcılara atamanıza olanak tanır. Sistem, son teslim tarihi geçtiğinde görevleri otomatik olarak takip eder ve sorunsuz bir proje yönetimi sağlar.

Tüm görevleri, projeleri ve programları tek sayfalık bir gösterge panelinde düzgün bir şekilde birleştirerek organizasyonunuzu geliştirin. Lineup görünümünü kullanarak projelerin başından sonuna kadar kapsamlı bir genel bakış elde edin.

Mesaj panosunu dijital toplantı odası olarak kullanın ve belirli bir konuyla ilgili tüm konuşmaları tek bir sayfada toplayın. Hızlı cevaplar veya acil sorular için gerçek zamanlı grup sohbeti en uygun çözümdür.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği

Birden fazla proje görünümü

Sınırsız depolama

Yapılacaklar listesi

Projeye genel bakış için gösterge paneli

Basecamp sınırlamaları

Gantt grafikleri ve zaman takibi yararlı ek özellikler olabilir

Diğer araçlarla entegrasyonlar sınırlı olabilir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Basecamp puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

7. Trello

Trello, basit bir proje yönetimi aracı arayan küçük kar amacı gütmeyen takımlar veya bireyler için mükemmel bir seçimdir.

Kanban panolarıyla tanınan bu görsel proje yönetimi aracı, görevleri son teslim tarihleri, atanan kişiler, etiketler, ek dosyalar ve yorumlarla birlikte özelleştirilebilir kartlar halinde sunar. Sezgisel sürükle ve bırak özelliği, sorunsuz yeniden düzenlemeyi kolaylaştırarak görsel işbirliğini kolaylaştırır.

Platform, çeşitli proje ihtiyaçlarını karşılamak için Kanban panolarının ötesine geçer. Son tarih izleme için bir takvim, zamanlama için bir zaman çizelgesi, yapılandırılmış veri görüntüleme için bir tablo veya konum tabanlı görevler için bir harita ihtiyacınız olsun, Trello kapsamlı çözümler sunar.

Trello, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları için özel indirimler sunarak uygun maliyetli bir seçenek haline gelir. 💰

Trello'nun en iyi özellikleri

Kanban panoları, listeler ve takvimler

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve proje yönetimi şablonları

Sürükle ve bırak arayüzü

Görsel işbirliği

Trello sınırlamaları

Görev tahsisi yalnızca bir proje veya pano ile sınırlıdır

Daha fazla yerleşik rapor ve analiz eklemek faydalı olacaktır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

8. Smartsheet

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, programlarının etkinliğini artırmak, görünürlüklerini geliştirmek ve organizasyon yönetimini iyileştirmek için Smartsheet'e güveniyor. Excel veya Google E-Tablolar'a aşina iseniz, Smartsheet'in kullanıcı dostu elektronik tablo biçimini beğeneceksiniz. Bu, proje yönetimi ve Excel özelliklerinin güçlü bir birleşimidir. 📝

Platform, Gantt grafikleri ve çizelgeleri kolayca oluşturmanıza olanak tanır ve projelerinizin ilerleyişini birden fazla görünümde sunar. Projeleri yönetilebilir bölümlere ayırır, iş akışı otomasyonu kurar ve bütçe ve kaynak yönetimini merkezileştirir.

Proje ve görev yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak Smartsheet, performans darboğazlarını en aza indirir, takım işbirliğini geliştirir ve gelir akışlarını optimize eder.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Hibe başvuruları

Stratejik planlama

Çeşitli proje görünümleri

80'den fazla uygulama ile entegre olur (Slack ve Microsoft Teams gibi)

Önceden tasarlanmış proje yönetimi şablonları

Smartsheet sınırlamaları

Veritabanında otomatik veri alma fonksiyonu yoktur

Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

9. Notion

Notion, çok yönlülüğü, uygun fiyatı ve sağlam görev izleme özellikleri sayesinde kar amacı gütmeyen kuruluşlar için güçlü bir proje yönetimi aracıdır.

Notion'un üretken AI asistanı, yüksek kaliteli proje belgelerini hızla oluşturarak verimliliği artırır. AI'nın ilk proje planını saniyeler içinde oluşturmasına izin verin veya manuel olarak hazırladığınız bir planı iyileştirin, anında mükemmel sonuçlar elde edin! 🧼

Notion, bağış toplama, bağış yönetimi, gönüllü organizasyonu ve etkinlik yönetimi gibi alanlarda kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi şablon sunar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara indirim avantajı sağlar.

Ayrıca, platform, projeleri her açıdan izlemek için çeşitli görünümler sunar. Titiz görev izleme için tablo görünümünü seçin, Zaman Çizelgesi görünümünde ilerlemeyi zahmetsizce değerlendirin veya son teslim tarihlerini izlemek için Takvim görünümüne geçin.

Notion'un en iyi özellikleri

Otomatik sprintler

AI asistanı

Proje yönetimi şablonları

Slack, Google Drive ve Trello gibi araçlarla entegrasyonlar

Bilgiyi merkezileştirmek için Wiki özelliği

Notion sınırlamaları

Yazılım kılavuzu faydalı olabilir

Mobil cihazlarda gecikme olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

10. Takım çalışması

Takım çalışması, çok adımlı projelerin planlanması, işbirliği, teslimi ve raporlanmasında yardımcı olur. Yazılım, takım iletişimi ve merkezi depolamayı ön plana çıkararak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. 📖

Teamwork, Gantt grafikleri, görev listeleri, takvim ve atanan kişilerin izinleri ve gizliliği için çeşitli seçenekler sunar. Pano görünümü ile belirli projeler için iş akışlarını görselleştirebilir ve kullanışlı bir zamanlayıcı uygulaması ile son tarihleri ve görev sürelerini takip edebilirsiniz.

Portföy özelliği, devam eden projelere hızlı bir genel bakış sunarak çakışmaları veya engelleri kolayca belirlemenizi sağlar.

Önceden oluşturulmuş şablonlar, kayıt formları, süreç otomasyonu ve favori araçlarınızla entegrasyonlar sayesinde işlemleri basitleştirin. Takımınız geliştikçe, Teamwork, değişen ihtiyaçları karşılamak için süreçleri ve iş akışlarını özelleştirerek işinizi ölçeklendirmenize olanak tanır.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Liste, Pano, Tablo ve Gantt gibi çeşitli proje görünümleri

Proje gider yönetimi

SharePoint, Harvest ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar

Ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir

Ş Akışı görselleştirme

Takım çalışması sınırlamaları

Arayüzün iyileştirilmesi faydalı olabilir

Hatırlatıcı özelliği mobil sürümde düzgün çalışmayabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için birinci sınıf proje yönetimi yazılımıyla etkinlik ve kampanyalarda devrim yaratın

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi ücretli ve ücretsiz proje yönetimi yazılımıyla takımınızın çalışma şeklini dönüştürün. Beyin fırtınasından planlamaya, sorunsuz görev izlemeden başarı analizine kadar, bu platformlar her şeyi sizin için halleder.

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