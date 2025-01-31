Görev Mümkün: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Başarısı için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Dinamik kar amacı gütmeyen kuruluşların dünyasında, etkili proje yönetimi, etkili misyonları gerçekleştirmenin anahtarıdır. Bağış toplama kampanyaları, topluluk girişimleri veya etkinlik planlaması için etkili proje yönetimi, başarının gizli bileşenidir.
Eski usul, hantal elektronik tablolar ve manuel izlemeye veda edin ve operasyonlarınıza hak ettiği parlaklığı kazandıracak son teknoloji proje yönetimi yazılımına merhaba deyin! Bu güçlü araçlar, sayısız kullanışlı proje yönetimi özelliği sayesinde her türlü asil girişimin etkisini ve etkinliğini artırır.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi 10 proje yönetimi yazılımını tanıtacağımız etkinliğimize katılın. Bu yazılımların öne çıkan özelliklerini, sınırlamalarını ve farklı bütçelerle ve organizasyon yapılarıyla uyumluluğunu inceleyeceğiz. Keşfe başlayalım! 🧐
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi yazılımı, kuruluşların projelerini yürütürken karşılaştıkları benzersiz zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir araçtır. Bunlar arasında sınırlı bütçeler, çeşitli takımlar ve paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurma ve etkileşimde bulunma gerekliliği sayılabilir.
Temel olarak, bu tür yazılımlar tüm görevlerin, son tarihlerin ve sonuçların bütünsel bir görünümünü sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Proje planlama, zamanlama ve kaynak tahsisi gibi ortak işlevlerin yanı sıra, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yazılım, hibe teklifleri, bağış toplama desteği ve gönüllü koordinasyonu gibi kar amacı gütmeyen sektöre özel özellikleri de içermesi ile bir adım daha ileri gider.
Anahtar işlevleri arasında maliyet kontrolü, bütçe yönetimi, kalite yönetimi ve dokümantasyonun yönetimi yer alır. Ayrıca, bu araçlar proje paydaşları arasında işbirliğini teşvik etmek ve verimli ve şeffaf iş akışlarını kolaylaştırmak için çok önemli bir rol oynar.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için proje yönetimi yazılımı seçerken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır:
- Özelleştirme seçenekleri: Sistemi kuruluşunuzun özel gereksinimlerine göre uyarlayabilmenizi sağlayan özelleştirme seçenekleri sunan bir yazılım arayın
- Görev ve proje yönetimi: Görev oluşturma, zamanlama ve kaynak tahsisi dahil olmak üzere temel proje yönetimi özellikleri gereklidir
- Hibe ve bütçe yönetimi: Yazılım, teklif oluşturma, bütçe izleme ve raporlama gibi özelliklerle kar amacı gütmeyen kuruluşların hibeleri etkin bir şekilde izlemesine ve yönetmesine yardımcı olmalıdır
- Bağış toplama desteği: Bağışçı yönetimi aracılığıyla bağış toplama kampanyalarını planlamaya, yürütmeye ve izlemeye yardımcı olan proje yönetimi araçlarını arayın
- Gönüllü koordinasyonu: Yazılım, kuruluşların gönüllü faaliyetlerini verimli bir şekilde planlamasına, gönüllülerle iletişim kurmasına ve izlemesine olanak sağlamalıdır
- İşbirliği desteği: Tartışma panoları, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı güncellemeler aracılığıyla takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmalıdır
- Ölçeklenebilirlik: Zaman içinde artan proje, kullanıcı ve veri sayısına uyum sağlayabilecek bir yazılım seçin
- Entegrasyon yetenekleri: Genel verimliliği artırmak için bağış toplama yazılımı ve kar amacı gütmeyen CRM sistemleri gibi diğer platformlarla entegrasyonları desteklemelidir
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı
Gönüllüler, bütçeler ve programlar arasında dengede kalmak çok zor olabilir. Neyse ki, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için doğru proje yönetimi yazılımı ile bu işler daha kolay hale geliyor.
Projelerinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için en iyi seçimlerimizi, en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyelim. ✨
1. ClickUp
ClickUp, basit ama etkili planlama, görev dağılımı ve işbirliği için sorunsuz bir hepsi bir arada çözüm sunar. Aşağıdaki özelliklerle kar amacı gütmeyen kuruluş yönetim inizi kolaylaştırın:
- ClickUp Hedefleri ile bağış toplama hedeflerinizi izleyin
- Gönüllü görevlerini planlamak için takvim görünümü
- Gönüllü saatlerini izlemek için zaman takibi
- Gönüllü fırsatları ve başvuruları için özelleştirilebilir Form Oluşturucu
- Programınızın etkisini hassas bir şekilde değerlendirmek için raporlama özellikleri
Yazılım, Kanban panolarıyla kolay görev organizasyonundan Gantt grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümleriyle ayrıntılı dönüm noktası izlemeye kadar ihtiyaçlarınıza uygun 15'ten fazla proje görünümü sunar. ClickUp, etkili bir kar amacı gütmeyen kuruluşu yönetmek için çok yönlü araçlar sağlar.
Yolculuğunuza başlamak için ClickUp Basit Proje Yönetimi Şablonu'ndan yararlanın. Bu mücevher, Gantt grafik görünümüyle tüm projenizi görselleştirmenize, kullanışlı bir Kanban panosu ile görevlerin ilerleme aşamalarını adım adım izlemenize ve özel bir Liste ile ayrıntılı bilgilere dalmanıza olanak tanır.
Kâr amacı gütmeyen etkinlikleri yönetmek için şablonlar mı arıyorsunuz? Seçenekler sonsuzdur: önceden tasarlanmış düzenleri kullanarak bağış toplama ve gönüllü koordinasyonunu yönetebilir, bütçeleri yönetebilir, yıllık raporlar oluşturabilir ve hatta evcil hayvan kurtarma operasyonları düzenleyebilirsiniz. 🐶
ClickUp Docs ile önemli belgeleri saklayın, düzenleyin ve paylaşın ve AI yazma asistanı ile bir sonraki büyük kar amacı gütmeyen etkinliğiniz için fikirler üretin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Takımlar ve karmaşık projeler için çok yönlü proje yönetimi çözümü
- Kolay görev yönetimi için sürükle ve bırak Kanban panoları
- Ücretsiz şablonlarla bütçe yönetimi
- Organize hedef izleme
- Finansman kısıtlamaları için kaynak tahsisi desteği
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için sohbet görünümü ve Beyaz Tahtalar
- Üst düzey proje ve gönüllü genel bakışı için gösterge panelleri
- manuel görevler için 100'den fazla otomasyon
- Slack, Toggl ve Dropbox gibi araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon
- Rol tabanlı erişim kontrolü için hiyerarşi ayarları
ClickUp sınırlamaları
- Geniş bir dizi özellik, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir
- Mobil uygulama, web sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Nifty
Nifty, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış kullanışlı bir proje yönetimi aracıdır. Görev listeleri, dönüm noktaları, tartışmalar ve sorunsuz belge paylaşımı gibi özelliklerle süreçlerinizi kolaylaştırır.
Platform, takımınıza projeler, görevler ve atamalar hakkında kuşbakışı bir görünüm sunar. Zaman çizelgeleri ve yol haritaları aracılığıyla gerçek zamanlı ilerleme izleme özelliği ile strateji planlama uzmanı yanınızda gibi. 🗺️
Yazılım ayrıca, zaman takibi ve raporlama özellikleri sunarak takım verimliliğini optimize etmeye yardımcı olur ve iş yüklerini verimli bir şekilde takip etmenizi ve dengelemenizi sağlar.
Nifty, sağlam belge aracı ve Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slayt Sunumları ile sorunsuz entegrasyonu sayesinde belge oluşturma ve paylaşımını geliştirir.
En iyi özellikler
- Otomatik raporlama
- Gerçek zamanlı sohbetler ve tek tıklamayla video görüşmeleri
- Form oluşturma
- Google Drive ve Slack ile entegre
- Kanban, Liste ve Takvim görünümleri gibi çoklu proje görünümleri
Kullanışlı sınırlamalar
- Etiketleme fonksiyonuna daha fazla esneklik eklemek faydalı olabilir
- Kaynak tahsisi ve maliyet izleme gibi gelişmiş özellikler yoktur
Uygun fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
3. Monday
Operasyonlarınızı tek bir erişilebilir platformda basitleştirip birleştirerek, Monday (monday.com olarak da bilinir) kuruluşunuzun minimum çabayla fark yaratmasını sağlar. 💪
Yazılım, takımların görevleri ve projeleri görsel olarak organize etmelerini sağlar. Merkezi pano, her projenin odak noktası olarak görev yapar, görev bazında denetimi kolaylaştırır ve değişikliklere uyum sağlar.
Bağışçı tabanınızla hedefli iletişim için içgörülerden yararlanarak bağış toplama kampanyalarını kolayca planlayın, izleyin ve başlatın. Tüm bağış sürecini görselleştirin, hibe başvurularını verimli bir şekilde yönetin ve hatta kişiselleştirilmiş bağış toplama e-postalarını ve metinlerini otomatikleştirin.
Ayrıca, gönüllüleri stratejik olarak organize edebilir ve koordine edebilirsiniz. İşe alım formlarından yararlanın, gönüllülere görevler ve vardiyalar atayın, birden fazla görünümle kullanılabilirlik ve kapasiteyi görselleştirin, tüm bunları etkinlik sonrası geri bildirim formlarını otomatikleştirirken yapın.
Monday'in en iyi özellikleri
- Çok sayıda şablon ve proje görünümü
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Esnek ve ölçeklenebilir
- Rutin görev otomasyonu
- Gmail, Google Drive ve Trello gibi araçlarla entegrasyon
Monday sınırlamaları
- Ana ekran özelleştirme daha esnek olabilir
- İlk kurulum zaman alıcı olabilir
Monday fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel Kullanıcı başına aylık 8 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
4. ProofHub
ProofHub, kar amacı gütmeyen kuruluşlara verimli koordinasyon ve kaynak yönetimi için merkezi bir platform sağlayan, hepsi bir arada çevik proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır.
Yazılım, Gantt grafikleri, Panolar, Tablolar ve Takvimler gibi esnek görünüm seçenekleriyle öne çıkıyor. Tartışmalar, duyurular ve yerleşik sohbet gibi çeşitli iletişim özellikleri sunarak sorunsuz bir işbirliği sağlar. 🤝
Sezgisel ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, merkezi bir bilgi akışını sağlayarak yeni gönüllülerin kolayca uyum sağlamasına ve katkıda bulunmasına olanak tanır. Özel Roller özelliği, yalnızca yetkili personele erişim izni vererek projenin gizliliğini sağlar.
Bunun da ötesinde, raporlama fonksiyonu, proje analizlerinin ayrıntılı bir özetini sunarak paydaşları bilgilendirir.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Düzeltme ve onay
- Konu başlıklı tartışmalar
- Paylaşılan notlar aracılığıyla işbirliği
- Özelleştirilebilir formlar
- Birden fazla proje görünümü ve şablon
ProofHub sınırlamaları
- Sürekli bildirimler bazı kullanıcılar için çok rahatsız edici olabilir
- Entegrasyonları genişletmek faydalı olacaktır
ProofHub fiyatlandırması
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Ultimate Control: Kullanıcı başına aylık 89 $ (kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %40 indirim)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)
5. Keela
Keela, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir Akıllı Yönetim Yazılımıdır ve CRM, e-posta iletişimi, bağış toplama ve veri analizi için çok sayıda araç sunar.
Tek tıklamayla kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gösterge panellerine ve özelleştirilebilir raporlama araçlarına erişerek yönetim kurulunuza, liderlik takımınıza ve bağışçılarınıza hızlı güncellemeler sağlayın. Kararları yönlendirmek için KPI'ları ölçün, kuruluşunuzu sektördeki referans noktalarıyla karşılaştırın ve gelecekteki metrikleri hassas bir şekilde tahmin edin.
Veriye dayalı içgörüler ve bağışçı tahminlerini kullanarak, kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun büyümesini hızlandırabilirsiniz. Bağışçılara ulaşmak için en uygun zamanı anlayın ve bağış geçmişleri, servet göstergeleri ve demografik özelliklerine göre doğru bağış miktarlarını belirleyin.
Veritabanlarını analiz ederek, iletişim planları oluşturarak ve kampanyalar yürüterek bağışçı yönetimini geliştirin. Hedefli mesajlar ve eylem çağrıları ile paydaşların katılımını artırın. 📢
Keela'nın en iyi özellikleri
- Gmail, Google Takvim ve Eventbrite gibi uygulamalarla entegre olur
- Değerli bağışçı bilgileri gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için proje yönetimi araçları
- Verimliliği artıran otomasyonlar
- Eşler arası bağış toplama
- Hibe yönetimi
Keela sınırlamaları
- Üyelik tutarını ayarlamak için sınırlı özelleştirme
- Raporlama özellikleri iyileştirilebilir
Keela fiyatlandırması
- Kişi sayısı ve eklentilere bağlıdır
Keela puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
6. Basecamp
Basecamp, takımınızın proje görevlerini zahmetsizce depolayabileceği, işbirliği yapabileceği, tartışabileceği ve teslim edebileceği sanal bir merkezdir. ✅
Özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar için faydalı olan Basecamp, görevler için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve bunları farklı kullanıcılara atamanıza olanak tanır. Sistem, son teslim tarihi geçtiğinde görevleri otomatik olarak takip eder ve sorunsuz bir proje yönetimi sağlar.
Tüm görevleri, projeleri ve programları tek sayfalık bir gösterge panelinde düzgün bir şekilde birleştirerek organizasyonunuzu geliştirin. Lineup görünümünü kullanarak projelerin başından sonuna kadar kapsamlı bir genel bakış elde edin.
Mesaj panosunu dijital toplantı odası olarak kullanın ve belirli bir konuyla ilgili tüm konuşmaları tek bir sayfada toplayın. Hızlı cevaplar veya acil sorular için gerçek zamanlı grup sohbeti en uygun çözümdür.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Birden fazla proje görünümü
- Sınırsız depolama
- Yapılacaklar listesi
- Projeye genel bakış için gösterge paneli
Basecamp sınırlamaları
- Gantt grafikleri ve zaman takibi yararlı ek özellikler olabilir
- Diğer araçlarla entegrasyonlar sınırlı olabilir
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Basecamp Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
7. Trello
Trello, basit bir proje yönetimi aracı arayan küçük kar amacı gütmeyen takımlar veya bireyler için mükemmel bir seçimdir.
Kanban panolarıyla tanınan bu görsel proje yönetimi aracı, görevleri son teslim tarihleri, atanan kişiler, etiketler, ek dosyalar ve yorumlarla birlikte özelleştirilebilir kartlar halinde sunar. Sezgisel sürükle ve bırak özelliği, sorunsuz yeniden düzenlemeyi kolaylaştırarak görsel işbirliğini kolaylaştırır.
Platform, çeşitli proje ihtiyaçlarını karşılamak için Kanban panolarının ötesine geçer. Son tarih izleme için bir takvim, zamanlama için bir zaman çizelgesi, yapılandırılmış veri görüntüleme için bir tablo veya konum tabanlı görevler için bir harita ihtiyacınız olsun, Trello kapsamlı çözümler sunar.
Trello, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları için özel indirimler sunarak uygun maliyetli bir seçenek haline gelir. 💰
Trello'nun en iyi özellikleri
- Kanban panoları, listeler ve takvimler
- Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve proje yönetimi şablonları
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Görsel işbirliği
Trello sınırlamaları
- Görev tahsisi yalnızca bir proje veya pano ile sınırlıdır
- Daha fazla yerleşik rapor ve analiz eklemek faydalı olacaktır
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
8. Smartsheet
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, programlarının etkinliğini artırmak, görünürlüklerini geliştirmek ve organizasyon yönetimini iyileştirmek için Smartsheet'e güveniyor. Excel veya Google E-Tablolar'a aşina iseniz, Smartsheet'in kullanıcı dostu elektronik tablo biçimini beğeneceksiniz. Bu, proje yönetimi ve Excel özelliklerinin güçlü bir birleşimidir. 📝
Platform, Gantt grafikleri ve çizelgeleri kolayca oluşturmanıza olanak tanır ve projelerinizin ilerleyişini birden fazla görünümde sunar. Projeleri yönetilebilir bölümlere ayırır, iş akışı otomasyonu kurar ve bütçe ve kaynak yönetimini merkezileştirir.
Proje ve görev yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak Smartsheet, performans darboğazlarını en aza indirir, takım işbirliğini geliştirir ve gelir akışlarını optimize eder.
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Hibe başvuruları
- Stratejik planlama
- Çeşitli proje görünümleri
- 80'den fazla uygulama ile entegre olur (Slack ve Microsoft Teams gibi)
- Önceden tasarlanmış proje yönetimi şablonları
Smartsheet sınırlamaları
- Veritabanında otomatik veri alma fonksiyonu yoktur
- Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci zor olabilir
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 22 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
9. Notion
Notion, çok yönlülüğü, uygun fiyatı ve sağlam görev izleme özellikleri sayesinde kar amacı gütmeyen kuruluşlar için güçlü bir proje yönetimi aracıdır.
Notion'un üretken AI asistanı, yüksek kaliteli proje belgelerini hızla oluşturarak verimliliği artırır. AI'nın ilk proje planını saniyeler içinde oluşturmasına izin verin veya manuel olarak hazırladığınız bir planı iyileştirin, anında mükemmel sonuçlar elde edin! 🧼
Notion, bağış toplama, bağış yönetimi, gönüllü organizasyonu ve etkinlik yönetimi gibi alanlarda kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi şablon sunar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara indirim avantajı sağlar.
Ayrıca, platform, projeleri her açıdan izlemek için çeşitli görünümler sunar. Titiz görev izleme için tablo görünümünü seçin, Zaman Çizelgesi görünümünde ilerlemeyi zahmetsizce değerlendirin veya son teslim tarihlerini izlemek için Takvim görünümüne geçin.
Notion'un en iyi özellikleri
- Otomatik sprintler
- AI asistanı
- Proje yönetimi şablonları
- Slack, Google Drive ve Trello gibi araçlarla entegrasyonlar
- Bilgiyi merkezileştirmek için Wiki özelliği
Notion sınırlamaları
- Yazılım kılavuzu faydalı olabilir
- Mobil cihazlarda gecikme olabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)
10. Takım çalışması
Takım çalışması, çok adımlı projelerin planlanması, işbirliği, teslimi ve raporlanmasında yardımcı olur. Yazılım, takım iletişimi ve merkezi depolamayı ön plana çıkararak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. 📖
Teamwork, Gantt grafikleri, görev listeleri, takvim ve atanan kişilerin izinleri ve gizliliği için çeşitli seçenekler sunar. Pano görünümü ile belirli projeler için iş akışlarını görselleştirebilir ve kullanışlı bir zamanlayıcı uygulaması ile son tarihleri ve görev sürelerini takip edebilirsiniz.
Portföy özelliği, devam eden projelere hızlı bir genel bakış sunarak çakışmaları veya engelleri kolayca belirlemenizi sağlar.
Önceden oluşturulmuş şablonlar, kayıt formları, süreç otomasyonu ve favori araçlarınızla entegrasyonlar sayesinde işlemleri basitleştirin. Takımınız geliştikçe, Teamwork, değişen ihtiyaçları karşılamak için süreçleri ve iş akışlarını özelleştirerek işinizi ölçeklendirmenize olanak tanır.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Liste, Pano, Tablo ve Gantt gibi çeşitli proje görünümleri
- Proje gider yönetimi
- SharePoint, Harvest ve HubSpot gibi araçlarla entegrasyonlar
- Ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir
- Ş Akışı görselleştirme
Takım çalışması sınırlamaları
- Arayüzün iyileştirilmesi faydalı olabilir
- Hatırlatıcı özelliği mobil sürümde düzgün çalışmayabilir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için birinci sınıf proje yönetimi yazılımıyla etkinlik ve kampanyalarda devrim yaratın
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi ücretli ve ücretsiz proje yönetimi yazılımıyla takımınızın çalışma şeklini dönüştürün. Beyin fırtınasından planlamaya, sorunsuz görev izlemeden başarı analizine kadar, bu platformlar her şeyi sizin için halleder.
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