2025'te Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Denemeniz Gereken 10 Yapay Zeka Aracı

Kâr amacı gütmeyen sektörde zaman ve para elde etmek zordur, ancak bunlar bağış toplama çabalarının ve anahtar hedeflere ulaşmanın ayrılmaz bileşenleridir. Kâr amacı gütmeyen bir profesyonel olarak, bu iki varlığı da en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorsunuz.
İster inanın ister inanmayın, makine öğrenimi araçları misyonunuzu gerçekleştirmenin anahtarı olabilir. ✨
Yapay zeka araçları hızla yaygınlaşıyor (ve daha da gelişiyor). Bu, bu araçları temel misyonunuz için kullanma fırsatlarının her geçen gün arttığı anlamına geliyor. Görevlerin otomasyonundan finansal raporların oluşturulmasına kadar, AI kuruluşunuzun neredeyse her alanında yardımcı olabilir.
Burada, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yapay zeka ve günlük süreçlerini kolaylaştırmak için kullanabilecekleri araçları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ayrıca, bugün deneyebileceğiniz en iyi 10 seçeneği de açıklayacağız.
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için AI Araçları Nedir?
Yapay zeka destekli araçlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların profesyonellerine günlük görevleri, araştırmaları ve süreçleri gerçekleştirirken değerli zaman ve para tasarrufu sağlar. Bazı yapay zeka araçları, bağışçıların katılımını izlemek ve bağışçı verilerini analiz etmek için müşteri veritabanları oluşturmaya odaklanır. Bazıları ise kar amacı gütmeyen bir misyon oluşturmak ve takım üyeleri ile paydaşlar için yönergeler belirlemek için zemin hazırlar.
Bazı makine öğrenimi araçları, içerik oluşturmayı iyileştirerek, sosyal medya gönderilerini paylaşarak ve hibe yazımını basitleştirerek erişimi artırır. Bu araçlar, büyüme için yeni beyin fırtınası fikirleri, bağış toplama stratejileri ve temel girişimler üreten AI destekli yazma asistanlarına sahiptir. ?
AI çözümlerinin aralığı çok geniştir, bu nedenle doğru araç ihtiyacınıza bağlıdır. Hedef kitleniz için belirli bir sorunu çözen basit çözümleri veya tüm iş akışlarınızı kolaylaştıran eksiksiz yazılım yönetim araçlarını tercih edebilirsiniz.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar AI'yı nasıl kullanabilir?
Piyasada çok sayıda seçenek bulunması nedeniyle, kar amacı gütmeyen kuruluşların AI'yı kullanabileceği sayısız yol vardır. Daha iyi bağış toplama, daha net girişimler ve daha iyi erişim gibi alanlarda AI size yardımcı olabilir.
AI araçlarını kullanarak kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun hedeflerine ulaşın:
- Daha iyi bağışçı verileri yönetimi: CRM şablonları gibi AI araçları sayesinde bağışçı bilgilerini depolamak, yönetmek ve raporlamak daha kolaydır
- Geliştirilmiş içerik: Mesajınıza ve misyonunuza kolayca uyarlanabilen özel komutlarla, hayal edebileceğiniz her konuda ilgi çekici içeriklerle rakiplerinizden sıyrılın
- Daha kolay müşteri kazanımı: AI ile formlar ve görev yönetim sistemleri sayesinde müşterileri kazanmak, yönetmek ve yeni bağışçıları sisteminize eklemek daha kolaydır
kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için En İyi 10 AI Aracı
Bu kadar çok kullanım örneği varken, AI'yı kar amacı gütmeyen kuruluşların iş akışlarına dahil etmek çok kolaydır. Ancak, misyonunuz için hangi aracın doğru olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Burada, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi AI araçlarını öne çıkardık. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleri bulabilirsiniz. ?
1. ClickUp
ClickUp, kar amacı gütmeyen kuruluşların iş akışlarını basitleştirmesine ve projeler genelinde görev yönetimini iyileştirmesine yardımcı olur. Kar amacı gütmeyen kuruluşunuz birden fazla girişim ve bağış toplama çabası yürütüyor ise, bu güçlü araç sizi organize tutacak ve ilerlemeyi takip etmenizi sağlayacaktır. ?
Bağışçılar için bütçeler ve raporlar oluşturmak için özel alanları kullanın. Gönüllüler ve takım üyeleri için görevler oluşturmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanın. Herkesin programını takip etmek için Takvim görünümüne geçin. Görevlere öncelikler atayın, böylece herkes en önemli olanı bilir.
ClickUp AI, zaman alan görevleri üstlenen ve bunları daha etkili hale getiren bir yazma asistanıdır. Sosyal medya içeriği için yeni fikirler üretmek gibi pazarlama amaçları için kullanın. Görevleri özetleyin ve resmi finansal raporlar oluşturun. Yeni gönüllüleri veya bağışçıları sadece birkaç dakika içinde kaydetmek için hızlı bir şekilde kayıt formları oluşturun ve paylaşın.
ClickUp CRM'yi kullanarak bağışçı bilgilerinizi takip edin ve raporlama için veri kümeleri oluşturun. Özel alanlar, yeni bağış toplama kampanyaları başlatma zamanı geldiğinde veriye dayalı kararlar almak için değerli içgörüler sunar. Anahtar paydaşlarla incelemeler ve kontrol toplantıları planlayın ve bağışçılarınızla bağlantınızı asla kaybetmeyin.
ClickUp Docs ile takım üyeleri, bağışçılar ve gönüllülerle tek bir alanda kolayca işbirliği yapabilirsiniz. İzinleri kolayca güncelleyerek herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmesini sağlayın. Belgeler'i kullanarak en iyi uygulamalar için bilgi merkezleri oluşturun, yeni girişimler planlayın veya toplantı ve konferanslardan önemli noktaları özetleyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın yapay zeka yazma araçları, marka varlıklarından hibe taleplerine ve bağış toplama materyallerine kadar her şeyi oluştururken zaman kazandırır
- Yerleşik müşteri veritabanı yazılımını kullanarak gerçek kullanıcılarla bağlantı kurun ve destekçilerinizle daha iyi ilişkiler kurun
- Kullanıcı dostu arayüzü, yeni takım üyelerini işe almanızı ve herkesin hız kazanmasını kolaylaştırır
- İzinler ve kullanıcı erişim ayarları sayesinde ortaklıklar kurun ve yeni bağışçılarla iletişime geçin
- Yerleşik veri izleme özelliği, metrikleri analiz ederek önemli bağışçıları ortaya çıkarmanıza ve destekçilere teşekkür etmek için raporlama ve mesajlaşmayı otomatikleştirmenize olanak tanır
- Chrome uzantıları gibi düzinelerce araç ve eklenti ile entegrasyonlar, zaman izleyiciler, mesajlaşma uygulamaları ve yazılım ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI şu anda yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir, ancak yakında mobil cihazlarda da kullanıma sunulması planlanmaktadır
- Aracın tüm işlevlerinden yararlanmak istiyorsanız, bir öğrenme süreci bekleyin
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. DonorSearch AI
DonorSearch AI, kar amacı gütmeyen sektördeki anahtar sorunları çözmeyi amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. AI'nın gücünü kullanarak kar amacı gütmeyen kuruluşların potansiyel bağışçıları belirlemesine ve segmentlere ayırmasına yardımcı olur. Bağış gelirlerini artırmak, yüksek etkili potansiyel bağışçıları öne çıkarmak ve daha iyi stratejiler oluşturmak için tasarlanmış bu araç, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için anahtar bir araçtır.
DonorSearch AI'nın en iyi özellikleri
- Makine öğrenimi algoritması, 12 aylık bir dönemde bağış yapma olasılığı en yüksek potansiyel bağışçıları önermek için 800'den fazla veri noktası kullanır
- AI algoritmaları, bağış toplama yeteneği, bağışçı deneyimi ve yıllık bağışlara göre bağışçı segmentleri oluşturur, böylece bağış toplama çağrılarınız hedef kitlenize ulaşır
- Olasılık puanları, girişimlerinizi finanse etme olasılığı en yüksek hedef kitlelerin anında görünürlük sağlar
- Eklentiler, pazarlama planları oluşturmanıza, kampanyaların ROI'sini artırmanıza ve servet ve diğer faktörlere göre potansiyel müşterileri elemenize olanak tanır
DonorSearch AI sınırlamaları
- Entegrasyon, daha eksiksiz bir çözüm haline getirmek için iyileştirilebilir
- Bazı kullanıcılar, hayırseverlik verilerinin her zaman güncel olmadığını fark etti
DonorSearch AI fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için demo randevusu alın
DonorSearch AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
3. RapidMiner
RapidMiner, bağışçılarınız hakkında AI destekli içgörüler sağlayan ve operasyonlarınızı basitleştiren bir veri analizi aracıdır. Makine öğrenimi ile desteklenen bu araç, içgörüler oluşturmak, daha iyi erişim sağlamak ve kar amacı gütmeyen kuruluşları en büyük bağışçılarla buluşturmak için tasarlanmıştır. ✍️
RapidMiner'ın en iyi özellikleri
- AI müşteri segmentasyonu ile sosyal medya platformlarından özel hizmetlere kadar her şey için daha iyi erişim sağlayın
- Veri analizi ve tahmin, bağış toplama programlarını iyileştirir ve önemli bağışları öne çıkararak teşekkürlerinizi otomatik olarak göndermenizi kolaylaştırır
- Bilişsel Robotik Süreç Otomasyonu, takım üyelerinizin ve gönüllülerinizin en önemli işlere odaklanmaları için zaman kazandırır
- Müşteri Yaşam Boyu Değeri içgörüleri, en değerli bağışçılarınızın kim olduğunu, ara sıra bağış yapıp yapmadıklarını veya düzenli olarak davanıza katkıda bulunup bulunmadıklarını görmenizi sağlar
RapidMiner sınırlamaları
- Bazı kişiler kullanıcı arayüzünün eski olduğunu ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilebileceğini düşünüyor
- Daha gelişmiş özellikler veya büyük miktarda veri için fiyatlandırma, bütçesi kısıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için pahalı olabilir
RapidMiner fiyatlandırması
- Fiyat bilgisi için satış ekibiyle iletişime geçin
RapidMiner puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
4. Sisense
Sisense, bağış toplama sürecinize ilişkin içgörüler sağlayan, kod gerektirmeyen bir analiz yazılımıdır. Çeşitli veri kaynakları ve özel gösterge panelleriyle entegrasyonlar, kendi bağışçı verilerinize dayalı esneklik ve özel içgörüler sunar.
Sisense'in en iyi özellikleri
- Tahmin aracı, devasa veri kümelerini alır ve bunları saatler yerine dakikalar içinde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür
- Esnek fiyatlandırma ve kullandığınız kadar öde planları, bu aracı çoğu kar amacı gütmeyen kuruluş için bütçe dostu hale getirir
- Yerleşik uyarılar ve kararlar sayesinde proaktif kararlar alın
- Güvenlik, gizlilik ve veri koruma desteği, müşteri verilerinizi ve bağışçı bilgilerinizi güvende tutar
Sisense sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinde kararlılık sorunları ve yükleme sorunları yaşıyor
- Görselleştirme ve raporlama araçları, diğer araçlara kıyasla daha basittir
Sisense fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
Sisense puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
5. Sembly
Sembly, not alma, içerik oluşturma ve içgörüler için bir AI toplantı asistanıdır. Özelleştirilebilir organizasyon ve toplantıya özel özelliklere sahip olan bu araç, her tartışmadan en iyi şekilde yararlanmak için vazgeçilmez bir araçtır.
Sembly'nin en iyi özellikleri
- Sembly toplantı notlarını anında sizin için aldığı için elinizdeki tartışmaya odaklanın
- Arama işlevini kullanarak anahtar kelimeler, tarihler veya gündem öğelerine göre önceki toplantıları izleyin
- Transkripsiyon, doğru konuşmacı tanımlama, zaman damgalı notlar ve gerçekçi bir kayıt oluşturmak için yer imleri içerir
- Birkaç dilde AI toplantı özetleri, uzun tartışmaları özetler ve basitleştirilmiş sonuçlar oluşturur
Sembly sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Sembly'nin Zoom'da çalışmasıyla ilgili sorunlar yaşadı
- Navigasyon her zaman sezgisel değildir, bu nedenle Sembly'yi tam olarak kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir
Sembly fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Profesyonel: Aylık 10 ABD doları
- Takım: 20 $/ay/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Sembly puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: Yok
6. Buffer AI Asistanı
Kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının anahtar unsurlarından biri, erişimdir. Buffer AI Assistant, anında yeni içerik fikirleri üreterek bu görevi basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Hızlı paylaşım araçları, içeriğinizi hedef kitlenizin önüne çıkarır, bu da kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama kampanyalarının başarısını artırır. ?
Buffer AI Assistant'ın en iyi özellikleri
- AI aracını kullanarak yeni fikirler üretin ve daha yüksek sosyal etkiye sahip kampanyalar oluşturun
- İçeriği saniyeler içinde yeniden kullanarak farklı platformlarda yarısı kadar sürede paylaşın
- Uzun form içerikleri analiz edin ve pazarlama kampanyalarınızı derinleştirmek için sosyal medya gönderileri için anında ilham kaynağı oluşturun
- Yeniden ifade etme ve özetleme araçları, içeriğinizi daha etkili hale getirmek için temizler
Buffer AI Assistant sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar içerikte önyargılar buldu, ancak Buffer AI, kullanıcıların bu sorunları bildirmelerini ister, böylece bunları çözebilirler
- Aracı öğrenmek biraz zaman alır
Buffer AI Assistant fiyatlandırması
- Ücretsiz: En fazla üç kanal
- Temel özellikler: 6 $/ay/kanal
- Takım: 12 $/ay/kanal
- Ajans: 10 kanal için aylık 120 dolar
Buffer AI Assistant puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
7. Otter
Otter, toplantılarınızı özetleyen, anahtar noktaları vurgulayan ve takım işbirliği için yorum alanı sağlayan yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. En iyisi, diğer uygulamalarla entegre olduğu için, takımınızın iş akışını bozmadan mevcut iş akışlarına entegre edebilirsiniz.
Otter'ın en iyi özellikleri
- Otter'ı takvim programınızdaki toplantılara bağlayın ve anında otomatik toplantı notları ve transkripsiyonlar alın
- Otter sohbet robotu toplantılara entegre edilmiştir, böylece takım üyeleriyle sohbet edebilir veya not alma özelliğini özelleştirebilirsiniz
- Canlı özetler, geç gelen katılımcıların hızla konuyu yakalamasını sağlar
- OtterPilot for Sales uzantısı, veri içgörüleri oluşturur, takip e-postaları oluşturur ve Salesforce'unuza aramalardan notlar ekler
Otter sınırlamaları
- Canlı tartışmaların yer aldığı karmaşık ses kayıtları için transkripsiyonlar her zaman doğru sonuç vermez
- Araç yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir, bu da çok dilli kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanımını sınırlamaktadır
Otter fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 16,99 $/ay/kullanıcı
- İş: 40 $/ay/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Otter puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
8. AssemblyAI
AssemblyAI, tartışma kayıtları oluşturmak ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için önemli noktalar çıkarmak üzere tasarlanmış bir transkripsiyon aracıdır. API, çalışanları, gönüllüleri ve bağışçıları korumak için yerleşik güvenlik ve veri araçlarına sahiptir.
AssemblyAI'nin en iyi özellikleri
- Özellikler arasında küfür filtreleme, özel kelime dağarcığı sözlükleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşunuz için en anlamlı şekilde konuşmak için özel etiketler bulunur
- Ses zekası modelleri anında özetler oluşturur ve içeriği denetler
- İnsan seviyesinde doğruluk, aracın rakiplerine göre %43 daha az hata yaptığı anlamına gelir
- İçeriğinizi ADA uyumlu ve daha kolay anlaşılır hale getirmek için altyazıları otomatik olarak oluşturun
AssemblyAI sınırlamaları
- Arka planda çok fazla gürültü varsa araç o kadar doğru sonuç vermez
- Bazı kullanıcılar daha fazla entegrasyon olmasını ister
AssemblyAI fiyatlandırması
- Temel Transkripsiyon: 0,650016 $/saat
- Gerçek Zamanlı Transkripsiyon: 0,75024 $/saat
- Ses Zekası: 0,12-0,30 $/saat
- LeMur: Belirteç tabanlı fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
AssemblyAI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
9. Runway
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, benzersiz hikaye anlatımıyla faiz oluşturur ve para toplar. Runway, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yazılı metinlerden bilgilendirici videolara kadar daha iyi hikayeler oluşturmasına yardımcı olur. Yazılı içeriği ilgi çekici videolar, görseller ve grafiklerle destekleyerek girişimlerinizi ileriye taşıyın. ?
Runway'in en iyi özellikleri
- 30'dan fazla AI Magic aracı, görselleri istediğiniz gibi oluşturmanıza olanak tanır
- Girişiminizi anlatan birkaç anahtar kelime, resim veya kısa klipten videolar oluşturun
- Görüntü oluşturucu, metinden çekici grafikler, portreler ve kompozisyonlar oluşturur
- Stil ve konulara göre özel modeller oluşturun
- Düzenleme araçlarını kullanarak arka planları kaldırın ve videoları hızlandırın veya yavaşlatın
Pist sınırlamaları
- Bazı düzenleme özellikleri ek kredi gerektirir
- Dışa aktarma için tüm dosya biçimleri desteklenmez
Runway fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Standart: 15 $/kullanıcı/ay
- Pro: 35 $/kullanıcı/ay
- Sınırsız: 95 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Runway derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Looka
İnsanların güvendiği ve etkileşimde bulunmaktan keyif aldığı bir marka oluşturmak, daha iyi bağış toplama faaliyetlerine yol açar. Looka, logolar, web siteleri ve diğer pazarlama materyallerini tasarlayan bir markalaşma aracıdır. Bu aracı kullanarak tutarlı bir marka kimliği oluşturun ve kullanıcılarla bağlantı kurun.
Looka'nın en iyi özellikleri
- AI araçları, anahtar kelimelere ve stillere göre seçebileceğiniz yüzlerce logo taslağını anında oluşturur
- Çeşitli platformlar ve kullanım durumları için tasarlanmış 15'ten fazla logo dosyasına anında erişin
- Brand Kit, faturalardan markanızın logosu ve sloganının yer aldığı bağış toplama broşürlerine kadar 300'den fazla şablon özelliği sunar
- Sosyal medya şablonları, marka varlıklarınızı yeniden biçimlendirmek için saatler harcamadan farklı platformlardaki kullanıcılarla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar
Looka sınırlamaları
- Looka, markalaşma için tasarlanmış olduğundan, veri içgörüleri ve görev yönetimi için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır
- Sonuçlar her zaman özel değildir, bu nedenle diğer markaların henüz kullanmadığı tasarımları bulmak için filtreleme yapmanız gerekecektir
Looka fiyatlandırması
- Kullanmaya başlamak için ücretsiz
- Temel Logo Paketi: 20 $ tek seferlik satın alma
- Premium Logo Paketi: 65 $ tek seferlik satın alma
- Marka Kiti Aboneliği: 96 $/yıl, yıllık olarak faturalandırılır
- Band Kit Web Aboneliği: 129 $/yıl, yıllık olarak faturalandırılır
Looka puanları ve yorumları
- G2: 3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 5/5 (2+ yorum)
ClickUp ile Misyonunuzu Gerçekleştirin ve Etkileyici Girişimler Oluşturun
Potansiyel müşteri araştırma araçlarından görüntü oluşturmaya ve insan benzeri yanıtlar üreten yapay zeka destekli sohbet robotlarına kadar, bu listedeki araçlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların profesyonellerinin günlük süreçlerinde yapay zekanın gücünden yararlanabileceği birçok yolun sadece birkaç örneğidir. Daha iyi bir marka oluşturmak, veri içgörüleri elde etmek, bağışçı iletişimini kolaylaştırmak ve iş akışlarını yönetmek için birini seçin veya birkaçını karıştırıp eşleştirin.
ClickUp'a bugün kaydolun ve kar amacı gütmeyen kuruluşunuzda daha büyük başarılara ulaşmak için temelleri atın. CRM'yi kullanarak bağışçılarınızın analizlerini izleyin ve çalışanlarınıza ve gönüllülerinize anında görevler ve eylem öğeleri atayın. Yerleşik AI araçları zaman kazandırır ve temel misyonunuz için ihtiyacınız olan içeriği oluşturmanızı kolaylaştırır. ?