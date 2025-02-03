2025'te Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Denemeniz Gereken 10 Yapay Zeka Aracı

Kâr amacı gütmeyen sektörde zaman ve para elde etmek zordur, ancak bunlar bağış toplama çabalarının ve anahtar hedeflere ulaşmanın ayrılmaz bileşenleridir. Kâr amacı gütmeyen bir profesyonel olarak, bu iki varlığı da en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorsunuz.

İster inanın ister inanmayın, makine öğrenimi araçları misyonunuzu gerçekleştirmenin anahtarı olabilir. ✨

Yapay zeka araçları hızla yaygınlaşıyor (ve daha da gelişiyor). Bu, bu araçları temel misyonunuz için kullanma fırsatlarının her geçen gün arttığı anlamına geliyor. Görevlerin otomasyonundan finansal raporların oluşturulmasına kadar, AI kuruluşunuzun neredeyse her alanında yardımcı olabilir.

Burada, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yapay zeka ve günlük süreçlerini kolaylaştırmak için kullanabilecekleri araçları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ayrıca, bugün deneyebileceğiniz en iyi 10 seçeneği de açıklayacağız.

Yapay zeka destekli araçlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların profesyonellerine günlük görevleri, araştırmaları ve süreçleri gerçekleştirirken değerli zaman ve para tasarrufu sağlar. Bazı yapay zeka araçları, bağışçıların katılımını izlemek ve bağışçı verilerini analiz etmek için müşteri veritabanları oluşturmaya odaklanır. Bazıları ise kar amacı gütmeyen bir misyon oluşturmak ve takım üyeleri ile paydaşlar için yönergeler belirlemek için zemin hazırlar.

Bazı makine öğrenimi araçları, içerik oluşturmayı iyileştirerek, sosyal medya gönderilerini paylaşarak ve hibe yazımını basitleştirerek erişimi artırır. Bu araçlar, büyüme için yeni beyin fırtınası fikirleri, bağış toplama stratejileri ve temel girişimler üreten AI destekli yazma asistanlarına sahiptir. ?

AI çözümlerinin aralığı çok geniştir, bu nedenle doğru araç ihtiyacınıza bağlıdır. Hedef kitleniz için belirli bir sorunu çözen basit çözümleri veya tüm iş akışlarınızı kolaylaştıran eksiksiz yazılım yönetim araçlarını tercih edebilirsiniz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar AI'yı nasıl kullanabilir?

Piyasada çok sayıda seçenek bulunması nedeniyle, kar amacı gütmeyen kuruluşların AI'yı kullanabileceği sayısız yol vardır. Daha iyi bağış toplama, daha net girişimler ve daha iyi erişim gibi alanlarda AI size yardımcı olabilir.

AI araçlarını kullanarak kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun hedeflerine ulaşın:

Daha iyi bağışçı verileri yönetimi : CRM şablonları gibi AI araçları sayesinde bağışçı bilgilerini depolamak, yönetmek ve raporlamak daha kolaydır

Geliştirilmiş içerik : Mesajınıza ve misyonunuza kolayca uyarlanabilen özel komutlarla, hayal edebileceğiniz her konuda ilgi çekici içeriklerle rakiplerinizden sıyrılın

Daha kolay müşteri kazanımı: AI ile formlar ve görev yönetim sistemleri sayesinde : AI ile formlar ve görev yönetim sistemleri sayesinde müşterileri kazanmak yönetmek ve yeni bağışçıları sisteminize eklemek daha kolaydır

Bu kadar çok kullanım örneği varken, AI'yı kar amacı gütmeyen kuruluşların iş akışlarına dahil etmek çok kolaydır. Ancak, misyonunuz için hangi aracın doğru olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Burada, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyi AI araçlarını öne çıkardık. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleri bulabilirsiniz. ?

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp, kar amacı gütmeyen kuruluşların iş akışlarını basitleştirmesine ve projeler genelinde görev yönetimini iyileştirmesine yardımcı olur. Kar amacı gütmeyen kuruluşunuz birden fazla girişim ve bağış toplama çabası yürütüyor ise, bu güçlü araç sizi organize tutacak ve ilerlemeyi takip etmenizi sağlayacaktır. ?

Bağışçılar için bütçeler ve raporlar oluşturmak için özel alanları kullanın. Gönüllüler ve takım üyeleri için görevler oluşturmak için ClickUp Otomasyonlarını kullanın. Herkesin programını takip etmek için Takvim görünümüne geçin. Görevlere öncelikler atayın, böylece herkes en önemli olanı bilir.

ClickUp AI, zaman alan görevleri üstlenen ve bunları daha etkili hale getiren bir yazma asistanıdır. Sosyal medya içeriği için yeni fikirler üretmek gibi pazarlama amaçları için kullanın. Görevleri özetleyin ve resmi finansal raporlar oluşturun. Yeni gönüllüleri veya bağışçıları sadece birkaç dakika içinde kaydetmek için hızlı bir şekilde kayıt formları oluşturun ve paylaşın.

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun

ClickUp CRM'yi kullanarak bağışçı bilgilerinizi takip edin ve raporlama için veri kümeleri oluşturun. Özel alanlar, yeni bağış toplama kampanyaları başlatma zamanı geldiğinde veriye dayalı kararlar almak için değerli içgörüler sunar. Anahtar paydaşlarla incelemeler ve kontrol toplantıları planlayın ve bağışçılarınızla bağlantınızı asla kaybetmeyin.

ClickUp Docs ile takım üyeleri, bağışçılar ve gönüllülerle tek bir alanda kolayca işbirliği yapabilirsiniz. İzinleri kolayca güncelleyerek herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmesini sağlayın. Belgeler'i kullanarak en iyi uygulamalar için bilgi merkezleri oluşturun, yeni girişimler planlayın veya toplantı ve konferanslardan önemli noktaları özetleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın yapay zeka yazma araçları , marka varlıklarından hibe taleplerine ve bağış toplama materyallerine kadar her şeyi oluştururken zaman kazandırır

Yerleşik müşteri veritabanı yazılımını kullanarak gerçek kullanıcılarla bağlantı kurun ve destekçilerinizle daha iyi ilişkiler kurun

Kullanıcı dostu arayüzü, yeni takım üyelerini işe almanızı ve herkesin hız kazanmasını kolaylaştırır

İzinler ve kullanıcı erişim ayarları sayesinde ortaklıklar kurun ve yeni bağışçılarla iletişime geçin

Yerleşik veri izleme özelliği, metrikleri analiz ederek önemli bağışçıları ortaya çıkarmanıza ve destekçilere teşekkür etmek için raporlama ve mesajlaşmayı otomatikleştirmenize olanak tanır

Chrome uzantıları gibi düzinelerce araç ve eklenti ile entegrasyonlar, zaman izleyiciler, mesajlaşma uygulamaları ve yazılım ürünleriyle sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI şu anda yalnızca masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir, ancak yakında mobil cihazlarda da kullanıma sunulması planlanmaktadır

Aracın tüm işlevlerinden yararlanmak istiyorsanız, bir öğrenme süreci bekleyin

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. DonorSearch AI

donorSearch AI aracılığıyla

DonorSearch AI, kar amacı gütmeyen sektördeki anahtar sorunları çözmeyi amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. AI'nın gücünü kullanarak kar amacı gütmeyen kuruluşların potansiyel bağışçıları belirlemesine ve segmentlere ayırmasına yardımcı olur. Bağış gelirlerini artırmak, yüksek etkili potansiyel bağışçıları öne çıkarmak ve daha iyi stratejiler oluşturmak için tasarlanmış bu araç, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için anahtar bir araçtır.

DonorSearch AI'nın en iyi özellikleri

Makine öğrenimi algoritması, 12 aylık bir dönemde bağış yapma olasılığı en yüksek potansiyel bağışçıları önermek için 800'den fazla veri noktası kullanır

AI algoritmaları, bağış toplama yeteneği, bağışçı deneyimi ve yıllık bağışlara göre bağışçı segmentleri oluşturur, böylece bağış toplama çağrılarınız hedef kitlenize ulaşır

Olasılık puanları, girişimlerinizi finanse etme olasılığı en yüksek hedef kitlelerin anında görünürlük sağlar

Eklentiler, pazarlama planları oluşturmanıza, kampanyaların ROI'sini artırmanıza ve servet ve diğer faktörlere göre potansiyel müşterileri elemenize olanak tanır

DonorSearch AI sınırlamaları

Entegrasyon, daha eksiksiz bir çözüm haline getirmek için iyileştirilebilir

Bazı kullanıcılar, hayırseverlik verilerinin her zaman güncel olmadığını fark etti

DonorSearch AI fiyatlandırması

Fiyatlandırma için demo randevusu alın

DonorSearch AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

3. RapidMiner

rapidMiner aracılığıyla

RapidMiner, bağışçılarınız hakkında AI destekli içgörüler sağlayan ve operasyonlarınızı basitleştiren bir veri analizi aracıdır. Makine öğrenimi ile desteklenen bu araç, içgörüler oluşturmak, daha iyi erişim sağlamak ve kar amacı gütmeyen kuruluşları en büyük bağışçılarla buluşturmak için tasarlanmıştır. ✍️

RapidMiner'ın en iyi özellikleri

AI müşteri segmentasyonu ile sosyal medya platformlarından özel hizmetlere kadar her şey için daha iyi erişim sağlayın

Veri analizi ve tahmin, bağış toplama programlarını iyileştirir ve önemli bağışları öne çıkararak teşekkürlerinizi otomatik olarak göndermenizi kolaylaştırır

Bilişsel Robotik Süreç Otomasyonu, takım üyelerinizin ve gönüllülerinizin en önemli işlere odaklanmaları için zaman kazandırır

Müşteri Yaşam Boyu Değeri içgörüleri, en değerli bağışçılarınızın kim olduğunu, ara sıra bağış yapıp yapmadıklarını veya düzenli olarak davanıza katkıda bulunup bulunmadıklarını görmenizi sağlar

RapidMiner sınırlamaları

Bazı kişiler kullanıcı arayüzünün eski olduğunu ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilebileceğini düşünüyor

Daha gelişmiş özellikler veya büyük miktarda veri için fiyatlandırma, bütçesi kısıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için pahalı olabilir

RapidMiner fiyatlandırması

Fiyat bilgisi için satış ekibiyle iletişime geçin

RapidMiner puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

4. Sisense

via Sisense

Sisense, bağış toplama sürecinize ilişkin içgörüler sağlayan, kod gerektirmeyen bir analiz yazılımıdır. Çeşitli veri kaynakları ve özel gösterge panelleriyle entegrasyonlar, kendi bağışçı verilerinize dayalı esneklik ve özel içgörüler sunar.

Sisense'in en iyi özellikleri

Tahmin aracı, devasa veri kümelerini alır ve bunları saatler yerine dakikalar içinde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür

Esnek fiyatlandırma ve kullandığınız kadar öde planları, bu aracı çoğu kar amacı gütmeyen kuruluş için bütçe dostu hale getirir

Yerleşik uyarılar ve kararlar sayesinde proaktif kararlar alın

Güvenlik, gizlilik ve veri koruma desteği, müşteri verilerinizi ve bağışçı bilgilerinizi güvende tutar

Sisense sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinde kararlılık sorunları ve yükleme sorunları yaşıyor

Görselleştirme ve raporlama araçları, diğer araçlara kıyasla daha basittir

Sisense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Sisense puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

5. Sembly

via Sembly

Sembly, not alma, içerik oluşturma ve içgörüler için bir AI toplantı asistanıdır. Özelleştirilebilir organizasyon ve toplantıya özel özelliklere sahip olan bu araç, her tartışmadan en iyi şekilde yararlanmak için vazgeçilmez bir araçtır.

Sembly'nin en iyi özellikleri

Sembly toplantı notlarını anında sizin için aldığı için elinizdeki tartışmaya odaklanın

Arama işlevini kullanarak anahtar kelimeler, tarihler veya gündem öğelerine göre önceki toplantıları izleyin

Transkripsiyon, doğru konuşmacı tanımlama, zaman damgalı notlar ve gerçekçi bir kayıt oluşturmak için yer imleri içerir

Birkaç dilde AI toplantı özetleri, uzun tartışmaları özetler ve basitleştirilmiş sonuçlar oluşturur

Sembly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Sembly'nin Zoom'da çalışmasıyla ilgili sorunlar yaşadı

Navigasyon her zaman sezgisel değildir, bu nedenle Sembly'yi tam olarak kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir

Sembly fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 10 ABD doları

Takım : 20 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Sembly puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: Yok

6. Buffer AI Asistanı

via Buffer

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarının anahtar unsurlarından biri, erişimdir. Buffer AI Assistant, anında yeni içerik fikirleri üreterek bu görevi basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Hızlı paylaşım araçları, içeriğinizi hedef kitlenizin önüne çıkarır, bu da kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama kampanyalarının başarısını artırır. ?

Buffer AI Assistant'ın en iyi özellikleri

AI aracını kullanarak yeni fikirler üretin ve daha yüksek sosyal etkiye sahip kampanyalar oluşturun

İçeriği saniyeler içinde yeniden kullanarak farklı platformlarda yarısı kadar sürede paylaşın

Uzun form içerikleri analiz edin ve pazarlama kampanyalarınızı derinleştirmek için sosyal medya gönderileri için anında ilham kaynağı oluşturun

Yeniden ifade etme ve özetleme araçları, içeriğinizi daha etkili hale getirmek için temizler

Buffer AI Assistant sınırlamaları

Bazı kullanıcılar içerikte önyargılar buldu, ancak Buffer AI, kullanıcıların bu sorunları bildirmelerini ister, böylece bunları çözebilirler

Aracı öğrenmek biraz zaman alır

Buffer AI Assistant fiyatlandırması

Ücretsiz : En fazla üç kanal

Temel özellikler : 6 $/ay/kanal

Takım : 12 $/ay/kanal

Ajans: 10 kanal için aylık 120 dolar

Buffer AI Assistant puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

7. Otter

otter aracılığıyla

Otter, toplantılarınızı özetleyen, anahtar noktaları vurgulayan ve takım işbirliği için yorum alanı sağlayan yapay zeka destekli bir toplantı asistanıdır. En iyisi, diğer uygulamalarla entegre olduğu için, takımınızın iş akışını bozmadan mevcut iş akışlarına entegre edebilirsiniz.

Otter'ın en iyi özellikleri

Otter'ı takvim programınızdaki toplantılara bağlayın ve anında otomatik toplantı notları ve transkripsiyonlar alın

Otter sohbet robotu toplantılara entegre edilmiştir, böylece takım üyeleriyle sohbet edebilir veya not alma özelliğini özelleştirebilirsiniz

Canlı özetler, geç gelen katılımcıların hızla konuyu yakalamasını sağlar

OtterPilot for Sales uzantısı, veri içgörüleri oluşturur, takip e-postaları oluşturur ve Salesforce'unuza aramalardan notlar ekler

Otter sınırlamaları

Canlı tartışmaların yer aldığı karmaşık ses kayıtları için transkripsiyonlar her zaman doğru sonuç vermez

Araç yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir, bu da çok dilli kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanımını sınırlamaktadır

Otter fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : 16,99 $/ay/kullanıcı

İş : 40 $/ay/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Otter puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

8. AssemblyAI

via AssemblyAI

AssemblyAI, tartışma kayıtları oluşturmak ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için önemli noktalar çıkarmak üzere tasarlanmış bir transkripsiyon aracıdır. API, çalışanları, gönüllüleri ve bağışçıları korumak için yerleşik güvenlik ve veri araçlarına sahiptir.

AssemblyAI'nin en iyi özellikleri

Özellikler arasında küfür filtreleme, özel kelime dağarcığı sözlükleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşunuz için en anlamlı şekilde konuşmak için özel etiketler bulunur

Ses zekası modelleri anında özetler oluşturur ve içeriği denetler

İnsan seviyesinde doğruluk, aracın rakiplerine göre %43 daha az hata yaptığı anlamına gelir

İçeriğinizi ADA uyumlu ve daha kolay anlaşılır hale getirmek için altyazıları otomatik olarak oluşturun

AssemblyAI sınırlamaları

Arka planda çok fazla gürültü varsa araç o kadar doğru sonuç vermez

Bazı kullanıcılar daha fazla entegrasyon olmasını ister

AssemblyAI fiyatlandırması

Temel Transkripsiyon : 0,650016 $/saat

Gerçek Zamanlı Transkripsiyon: 0,75024 $/saat

Ses Zekası : 0,12-0,30 $/saat

LeMur : Belirteç tabanlı fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

AssemblyAI puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yok

9. Runway

runway aracılığıyla

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, benzersiz hikaye anlatımıyla faiz oluşturur ve para toplar. Runway, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yazılı metinlerden bilgilendirici videolara kadar daha iyi hikayeler oluşturmasına yardımcı olur. Yazılı içeriği ilgi çekici videolar, görseller ve grafiklerle destekleyerek girişimlerinizi ileriye taşıyın. ?

Runway'in en iyi özellikleri

30'dan fazla AI Magic aracı, görselleri istediğiniz gibi oluşturmanıza olanak tanır

Girişiminizi anlatan birkaç anahtar kelime, resim veya kısa klipten videolar oluşturun

Görüntü oluşturucu, metinden çekici grafikler, portreler ve kompozisyonlar oluşturur

Stil ve konulara göre özel modeller oluşturun

Düzenleme araçlarını kullanarak arka planları kaldırın ve videoları hızlandırın veya yavaşlatın

Pist sınırlamaları

Bazı düzenleme özellikleri ek kredi gerektirir

Dışa aktarma için tüm dosya biçimleri desteklenmez

Runway fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Standart : 15 $/kullanıcı/ay

Pro : 35 $/kullanıcı/ay

Sınırsız : 95 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Runway derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

10. Looka

via Looka

İnsanların güvendiği ve etkileşimde bulunmaktan keyif aldığı bir marka oluşturmak, daha iyi bağış toplama faaliyetlerine yol açar. Looka, logolar, web siteleri ve diğer pazarlama materyallerini tasarlayan bir markalaşma aracıdır. Bu aracı kullanarak tutarlı bir marka kimliği oluşturun ve kullanıcılarla bağlantı kurun.

Looka'nın en iyi özellikleri

AI araçları, anahtar kelimelere ve stillere göre seçebileceğiniz yüzlerce logo taslağını anında oluşturur

Çeşitli platformlar ve kullanım durumları için tasarlanmış 15'ten fazla logo dosyasına anında erişin

Brand Kit, faturalardan markanızın logosu ve sloganının yer aldığı bağış toplama broşürlerine kadar 300'den fazla şablon özelliği sunar

Sosyal medya şablonları, marka varlıklarınızı yeniden biçimlendirmek için saatler harcamadan farklı platformlardaki kullanıcılarla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar

Looka sınırlamaları

Looka, markalaşma için tasarlanmış olduğundan, veri içgörüleri ve görev yönetimi için başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

Sonuçlar her zaman özel değildir, bu nedenle diğer markaların henüz kullanmadığı tasarımları bulmak için filtreleme yapmanız gerekecektir

Looka fiyatlandırması

Kullanmaya başlamak için ücretsiz

Temel Logo Paketi : 20 $ tek seferlik satın alma

Premium Logo Paketi : 65 $ tek seferlik satın alma

Marka Kiti Aboneliği : 96 $/yıl, yıllık olarak faturalandırılır

Band Kit Web Aboneliği: 129 $/yıl, yıllık olarak faturalandırılır

Looka puanları ve yorumları

G2 : 3/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (2+ yorum)

ClickUp ile Misyonunuzu Gerçekleştirin ve Etkileyici Girişimler Oluşturun

Potansiyel müşteri araştırma araçlarından görüntü oluşturmaya ve insan benzeri yanıtlar üreten yapay zeka destekli sohbet robotlarına kadar, bu listedeki araçlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların profesyonellerinin günlük süreçlerinde yapay zekanın gücünden yararlanabileceği birçok yolun sadece birkaç örneğidir. Daha iyi bir marka oluşturmak, veri içgörüleri elde etmek, bağışçı iletişimini kolaylaştırmak ve iş akışlarını yönetmek için birini seçin veya birkaçını karıştırıp eşleştirin.

ClickUp'a bugün kaydolun ve kar amacı gütmeyen kuruluşunuzda daha büyük başarılara ulaşmak için temelleri atın. CRM'yi kullanarak bağışçılarınızın analizlerini izleyin ve çalışanlarınıza ve gönüllülerinize anında görevler ve eylem öğeleri atayın. Yerleşik AI araçları zaman kazandırır ve temel misyonunuz için ihtiyacınız olan içeriği oluşturmanızı kolaylaştırır. ?