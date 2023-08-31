2025'in En İyi 10 Kar Amacı Gütmeyen CRM Yazılımı

Sivil toplum kuruluşları olmasaydı toplumumuz hiçbir şey olmazdı. Bu kuruluşlar yanlışları düzeltir ve savunmasızları korur. Sivil toplum kuruluşları, bir araya gelmiş süper kahramanlardır. Bu kuruluşların iyi bir mücadele verebilmesinin nedeni, her gün bireysel kahramanların bağış yapmak için adım atmasıdır. ?

Kuruluşunuzun misyonunu gerçekleştirenler, bağışçılardır. Bu nedenle, bağışçılarınızın misyonunuza neden inandıklarını ve neden tekrar bağış yapmaları gerektiğini hatırlamalarını sağlamanız gerekir.

Tekrar eden bağışlar almanın anahtarı, kalıcı ilişkiler kurmaktır. Bu ilişkileri yönetmek için kar amacı gütmeyen bir müşteri ilişkileri yönetim sistemine, yani kar amacı gütmeyen bir CRM'ye ihtiyacınız olacak.

En iyi 10 kar amacı gütmeyen CRM'yi bir araya getirdik, böylece seçenekleri karşılaştırabilir ve kuruluşunuz için en uygun olanı bulabilirsiniz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kuruluşunuz için en iyi kar amacı gütmeyen CRM, kuruluşunuzun boyutuna, takip etmek istediğiniz bağışçıların sayısına ve yürüttüğünüz bağış toplama kampanyalarının türlerine bağlı olacaktır. Ancak her kar amacı gütmeyen kuruluş, bir CRM aracına yatırım yapmadan önce şu özellikleri dikkate almalıdır:

Ayrıntılı profiller için bağışçı yönetim araçları: Bağışçılarınız hakkında ne kadar fazla bilgi ederseniz, bağışçılarla iletişimi kurmak veya hedefli e-posta ve doğrudan posta kampanyaları göndermek o kadar kolay olur. Bağışçı profillerini özelleştirmenize olanak tanıyan bir yazılım arayın

Pazarlama araçları veya entegrasyonlar : Bir CRM sisteminin temel amaçlarından biri, pazarlama çabalarınızı daha etkili hale getirmek ve daha fazla bağış toplamaktır. CRM'niz, bileşenleri demografik özelliklerine, faizlerine veya hane halkı verilerine göre segmentlere ayırmanıza olanak sağlamalıdır. Ayrıca, platform üzerinden veya tercih ettiğiniz pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla e-posta ve doğrudan posta gönderebilmeniz gerekir

Raporlama ve analiz: Bağış toplama çabalarınızın başarısını, bağışçılarınızın demografik özelliklerini, ortalama bağış boyutunu vb. analiz edebilmeniz için özel raporlama özelliklerine sahip araçlar arayın.

Para karşılığı değer: CRM'nize ne kadar çok para harcarsanız, misyonunuz için o kadar az paranız kalır. Ancak zaman da paradır, bu nedenle ucuz ama verimsiz bir araç seçmek çözüm değildir. İhtiyacınız olan her şeyi yapan, takımınızın kullanımı kolay ve program bütçenizi aşmayacak bir araç arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kar Amacı Gütmeyen CRM

İşte dünyayı kurtarmanıza ve bağışçılarınıza bunu yapmak için onların yardımına ihtiyacınız olduğunu hatırlatmanıza yardımcı olacak 10 kar amacı gütmeyen CRM. ?

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta bağışçı verilerini, takımınızın görevlerini ve iletişimi yönetin

ClickUp üçlü bir tehdit! Şarkı söylemek, dans etmek ve oyunculuk yapmak yerine (belki bir sonraki sürümde!), müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi ve pazarlama işbirliğini tek bir yerden yapabilir ve iş akışınızdaki dramayı ortadan kaldırır. ?

ClickUp CRM, son derece özelleştirilebilir olduğundan, tam olarak ihtiyacınız olan bağışçı bilgileriyle kurabilirsiniz. Kendi düzeninizi oluşturmak istemiyorsanız, bir CRM şablonu kullanarak hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. CRM'nizi kurduktan sonra, otomasyon özellikleri, bağışçılarınızın bağış sürecindeki konumlarına göre etkinlikler oluşturabilir ve durum güncellemelerini tetikleyebilir.

ClickUp'ı kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullandığınızda, bağış toplama kampanyalarınızı izlemek, e-posta pazarlamanızı yönetmek, görevleri planlamak, etkinlikleri planlamak ve takımınızın zamanını en verimli şekilde kullanmak için araçlar da elde edersiniz. En iyi yanı ise, tek bir araç için ödeme yapmanız yeterlidir, böylece misyonunuz için daha fazla para kalır. ?

En iyi özellikler

Özel özelleştirme özellikleri, ek bağışçı verileri için sütun eklemeyi veya kaldırmayı kolaylaştırır

Liste, Pano ve Tablo görünümleri dahil olmak üzere birden çok görünüm, bağışçı hesaplarınızı hızlı bir şekilde sıralamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır

Veri yönetimi araçları, gösterge panelinize ekleyebileceğiniz 50'den fazla farklı bileşenle bağışçı tutma oranlarını, ortalama bağış boyutunu ve daha fazlasını görselleştirmenize yardımcı olur

E-posta entegrasyonları, bağışçıların katılımını teşvik etmek veya yeni bağış toplama çabalarını duyurmak için e-posta kampanyaları göndermeyi hızlı ve kolay hale getirir

Otomasyonlar, görevleri ve durum güncellemelerini otomatik olarak oluşturarak bağışçıları katılım sürecinizde ilerletmenizi sağlar

Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonlar, iş akışınızı kolaylaştıracaktır

7/24 müşteri desteği, sorularınızın hızlı bir şekilde yanıtlanmasını sağlar

Sınırlamalar

Web uygulamasındaki tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp çok zengin özelliklere sahip olduğu için, bazı kullanıcılar yazılımı ilk kez kullanmaya başladıklarında bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Fiyat

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.550+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.760+ yorum)

2. Bloomerang

bloomerang aracılığıyla

Bloomerang, bağış toplama kampanyalarınızın başarılı olmasına yardımcı olabilir. ?

Bu araç, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle CRM stratejisi bağış toplama için özel olarak hazırlanmıştır. Bağışçı yönetimi, gönüllü yönetimi, hibe izleme ve üyelik izleme araçlarını içerir.

Bu yazılım çözümü yerleşik CRM pazarlama araçlarına sahip olmasa da, QuickBooks ve Mailchimp gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en popüler araçların çoğuyla entegre olabilir. Böylece Bloomerang, bağışçılarınızın (ve gönüllülerinizin, hibe alıcılarınızın ve yönetim kurulu üyelerinizin) verilerini yönetirken, siz de entegrasyonları kullanarak kampanyanızın sonraki adımlarını yönetebilirsiniz. ?

En iyi özellikler

Etkileşimli gösterge paneli, bağışçı tutma oranınızı ve kampanya performansınızı bir bakışta görmenize yardımcı olur

Servet tarama verileri, büyük bağışçılar olabilecek potansiyele sahip kişileri belirlemenize ve onlarla daha iyi iletişim kurmanıza yardımcı olur

PayPal, Square ve Stripe gibi ödeme işleme araçlarıyla entegrasyonlar, çevrimiçi bağış kampanyalarından bağışları kolayca toplamanızı sağlar

Sınırlamalar

Yerleşik bağış toplama şablonlarını özelleştirmek ve düzenlemek zor olabilir

Bazı kullanıcılar Bloomerang'ın müşteri hizmetleri takımının yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildirmiştir

Fiyat

ayda 119 $, 1.000 bağışçı kaydı için

ayda 239 $, 4.500 bağışçı kaydı için

ayda 349 $, 14.500 bağışçı kaydı için

ayda 459 $, 24.500 bağışçı kaydı için

ayda 579 $, 39.500 bağışçı kaydı için

ayda 699 $, 59.500 bağışçı kaydı için

60.000 kayıt veya daha fazla içeren hesaplar için özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (745+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.265+ yorum)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

salesforce Nonprofit Cloud aracılığıyla

Salesforce, hizmet sektöründeki işletmeler ve endüstri için en popüler CRM'lerden biridir. Okulda popüler çocuklarla takılmak istemişseniz, bu bağışçı yönetim yazılımı sizin balo kraliçeniz olabilir. ?

Nonprofit Cloud, temelde Salesforce CRM sisteminin bağış toplama ve bağışçı ilişkileri yönetimi özellikleriyle güncellenmiş halidir. Bazen bu programın başlangıçta kar amacı gütmeyen bir yazılım olarak değil, endüstri için tasarlandığı açıkça hissedilebilir, ancak pazarlama kampanyaları yürütmek ve kişiselleştirilmiş bağışçı deneyimleri sunmak için harikadır.

En iyi özellikler

Kişiselleştirilmiş deneyimler, her bir üyenize kendileri için en önemli program güncellemelerini göndermenizi sağlar

Yerleşik segmentasyon araçları, doğrudan posta ile erişiminizi geliştirmenize yardımcı olur

Otomasyonlar, idari görevleri ortadan kaldırarak takımınızın bağışçılarla ilişkiler kurmaya daha fazla zaman ayırmasını sağlar

Sınırlamalar

Bu program, yeni bağışçı dizileri ve tutma metrikleri gibi diğer kar amacı gütmeyen CRM çözümlerinde standart olarak bulunan bazı özelliklerden yoksundur

Bazı kullanıcılar, özellikle teknolojiye pek aşina olmayan takım üyeleri için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Fiyat

Enterprise sürümü: Kullanıcı başına aylık 60 $

Sınırsız sürüm: Kullanıcı başına aylık 100 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

4. Little Green Light

via Little Green Light

Little Green Light, küçük ama etkili bir araçtır. ?

Bu hepsi bir arada bileşen ilişkileri yönetimi, raporlama ve bağış toplama yazılımı, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Verilerinizi, pazarlama kampanyalarınızı, üyeliklerinizi, etkinliklerinizi ve hibe tekliflerinizi yönetmek için araçlar içerir.

Hatta çevrimiçi bağışları kabul etmek için bile kullanabilirsiniz. Little Green Light bağış formu ile çevrimiçi bağış toplama faaliyetleriniz CRM'nizle otomatik olarak senkronize edilir ve bağışçılarınızın profilleri bağış yaptıkları anda gerçek zamanlı olarak güncellenir. Bu yazılım, paranız ve misyonunuz üzerinde odaklanmanıza yardımcı olur. ?

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir gösterge paneli, uyarılar ve bağış toplama toplamları gibi en çok önem verdiğiniz bilgileri hızlıca görmenizi sağlar

Teşekkürler ve makbuzlar, bağışlar geldikçe teşekkür mesajları göndermenizi sağlar

Veri yönetimi özellikleri, yinelenen bağışçı profillerini otomatik olarak kaldırır, üyelikleri ve yenileme tarihlerini izler ve kişiselleştirilmiş doğrudan posta ve hedefli pazarlama kampanyaları için kolay segmentasyon sağlar

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, Little Green Light'ın basitliği karşılığında özelleştirme seçeneklerinden ödün verdiğinizi şikayet ediyor

Diğer kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün eski ve her zaman sezgisel olmadığını söylüyor

Fiyat

ayda 45 $, 2.500 kişiye kadar

ayda 60 $, 5.000 kişiye kadar

ayda 75 $, 10.000 kişiye kadar

Her 10.000 ek üye için aylık 15 $ ek ücret ödeyin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (290+ yorum)

5. Salsa CRM

salsa CRM aracılığıyla

Salsa CRM, bağışçı veritabanınızı, iletişim araçlarınızı ve bağış toplama araçlarınızı tek bir çatı altında birleştirir. ?

Kâr amacı gütmeyen yazılım seçenekleri arasında en güzel bağışçı profillerinden bazılarına sahiptir. Sınırsız özel alan ekleyebilir ve sizin ve bağışçılarınız için önemli olan tüm bilgileri takip edebilirsiniz. Bağışçılarınızı tanıdıkça onlar hakkında notlar da kaydedebilirsiniz.

Derinlemesine bağışçı verilerini, her bireye daha uygun yollarla ulaşmanıza yardımcı olan bağış toplama araçlarıyla birleştirin ve Salsa CRM, bağışçılarla daha önce hiç olmadığı kadar bağlantı kurmanıza yardımcı olsun. Şimdi dans etmek istiyoruz! ?

En iyi özellikler

Ayrıntılı bağışçı profilleri, bağışçılarınızın iletişim bilgilerini, sosyal medya hesaplarını, ilişkilerini, faizlerini ve demografik bilgilerini saklar

Yineleme önleme özellikleri, aynı bağışçı için çift girdilerin oluşmasını engelleyerek bağışçı yönetim sisteminizin temiz ve düzenli kalmasını sağlar

Doğrudan posta yoluyla bağış toplama özellikleri, mektup yazmanıza, postaları birleştirmenize, etiket yazdırmanıza ve barkod tarama özelliğini kullanmanıza olanak tanır

Sınırlamalar

Bu CRM aracı, diğer yazılım programlarıyla çok az entegrasyon sunar

Birçok kullanıcı, raporlama özelliklerinin öğrenilmesi ve kullanılması zor olduğunu düşünüyor

Fiyat

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 3,9/5 (105+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (235+ yorum)

6. Raiser's Edge

blackbaud aracılığıyla

Raiser's Edge, diğer birçok kar amacı gütmeyen yazılım programının üreticisi olan Blackbaud tarafından geliştirilen bir CRM ve bağış toplama platformudur.

Blackbaud'un diğer programları arasında çevrimiçi bağış toplama kampanyaları için Luminate Online, eşler arası bağış toplama kampanyaları için Just Giving ve biletleme ve üyelik yönetimi için Altru bulunmaktadır. Raiser's Edge, Blackbaud'un diğer tüm programlarıyla uyumludur, ancak her bir yazılım hizmeti için ayrı ayrı ödeme yapmanız gerekir.

Raiser's Edge, bağışları kabul etmek, bağışçı bilgilerini analiz etmek, daha alakalı bağış talepleri yapmak, bağışçı etkileşimlerini izlemek ve hedefli pazarlama materyalleri göndermek için araçlar sunar. Bu anahtar özellikler, bağışçılarınızın potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. ?️

En iyi özellikler

Hediye yönetimi, çevrimiçi bağışları kabul etmenizi veya büyük bağışları girmenizi sağlar

Potansiyel müşteri bilgileri arasında AI destekli önerilen talep tutarları ve potansiyel büyük bağışçıları belirlemeye yarayan araçlar yer alır

Özel analizler, sizin için en önemli verileri izlemenizi ve kampanyanızla ilgili raporlar oluşturmanızı sağlar

Sınırlamalar

Bulut tabanlı web görünümü, yazılımın tüm alanlarını ve fonksiyonlarını göstermez, bu nedenle takımınızın çoğu zamanını web uygulamasından farklı olarak her yerden erişilemeyen veritabanı görünümünde çalışarak geçirmesi gerekebilir

Birçok kullanıcı, Blackbaud'un müşteri hizmetleri takımının yanıt sürelerinin yavaş olduğunu bildiriyor

Fiyat

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 3,8/5 (405+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (410+ yorum)

7. Kindful

kindful aracılığıyla

Kindful, bu listede yer alan bir başka CRM aracı olan Bloomerang tarafından işletilmektedir ve her iki program da kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından çok sevilmektedir. Peki aralarındaki fark nedir?

Her ikisi de bağışçı verilerini izleme, hedefli erişim oluşturma ve kampanya başarısını ölçme konusunda benzer özelliklere sahiptir. Ancak Kindful, son derece özelleştirilebilir bağış sayfaları da sunar. Bunları markanızla özelleştirebilir ve ihtiyacınız olan bilgilerle düzenleyebilirsiniz. Ardından bunları web sitenize yerleştirin, böylece bağışçılarınız sadece iki tıklama ile bağış yapabilir. ✅

Bloomerang ve Kindful, popüler araçlar ve ödeme işleme sistemleriyle entegrasyonlar sunarken, Kindful ayrıca açık bir API'ye sahiptir, böylece geliştiriciniz iş akışınız için ihtiyaç duyduğunuz ek entegrasyonları oluşturabilir. Böylece siz sakin kalabilir ve özelleştirebilirsiniz. ?‍♀️

En iyi özellikler

Çevrimiçi bağış toplama ve eşler arası bağış toplama bağışları CRM'nize otomatik olarak eklenir ve bağlı araçlarınızla senkronize edilir

Bağışçı profilleri, servet bilgilerini görmenize ve takımınıza sosyal yardım görevleri atamanıza olanak tanır

Otomatik makbuzlar ve teşekkür mesajları ile doğrudan posta ve e-posta kampanyaları planlama araçları, bağışçıların ilgisini canlı tutmanıza yardımcı olur

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, bağışçı profilleri ve müşteri ilişkileri yönetimi özelliklerinin diğer programlar kadar sağlam olmadığını düşünüyor

Birçok kullanıcı, yerleşik raporlama özelliklerinin yeterli bilgi sağlamadığını ve özel raporlar oluşturmanın zor olabileceğini belirtiyor

Fiyat

ayda 119 $, 1.000 bağışçı kaydı için

ayda 239 $, 4.500 bağışçı kaydı için

ayda 349 $, 14.500 bağışçı kaydı için

ayda 459 $, 24.500 bağışçı kaydı için

ayda 579 $, 39.500 bağışçı kaydı için

ayda 699 $, 59.500 bağışçı kaydı için

60.000 kayıt veya daha fazla içeren hesaplar için özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (310+ yorum)

8. Neon CRM

neon CRM aracılığıyla

Neon CRM, bağışçılarınızla ilişkilerinizi parlatmanıza yardımcı olacaktır. ?

Bu platformu bağışçıları, üyeleri ve gönüllüleri yönetmek, ayrıca bağış toplama, e-postalar, etkinlikler ve hibeleri takip etmek için kullanabilirsiniz. Bağışçı veritabanı, özel alanlar eklemenize ve bağışçılarınızın katılım zaman çizelgesini izlemenize olanak tanır, böylece ilişkilerinizin zaman içinde nasıl geliştiğini görebilirsiniz.

Özelleştirilebilir, kullanıcı dostu bir arayüze sahip Neon CRM, tüm takımınız için işe yarayacaktır. Her üye, kendi ihtiyaçlarına ve rolüne göre düzenleyebilir, böylece herkes her zaman tam olarak ihtiyacı olan şeye sahip olur. Haydi takım! ?

En iyi özellikler

Sınırsız form ve e-posta, bağışçılarınize ulaşımınızı özelleştirmenize ve Apple Pay, Google Pay ve PayPal gibi popüler ödeme yöntemleriyle bağışları kabul etmenize olanak tanır

Özel raporlar ve sezgisel gösterge paneli, kampanya metriklerinizi kolayca görselleştirmenizi sağlar

Otomasyonlar, takımınızın idari görevlerini üstlenir ve bağışçı veritabanınızdan yinelenen profilleri kaldırır

Sınırlamalar

Birkaç kullanıcı, etkinlik yönetimi ve gönüllü yönetimi bölümlerinde yeterli özelleştirme seçeneği olmadığını şikayet etti

Raporlama özelliklerini kullanmayı öğrenmek zor olabilir

Fiyat

Temel özellikler: Aylık 99 $

Etki: Aylık 199 $

Empower: Aylık 399 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,3/5 (180+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (490+ yorum)

9. OneCause

via OneCause

Adı OneCause olabilir, ancak birçok yazılım çözümü sunar. ?

Bu bağış toplama yazılımı, farklı etkinlik tabanlı, eşler arası, çevrimiçi ve metin mesajı yoluyla bağış toplama programları sunar.

Çeşitli türde kampanyalar yürütüyor olabilirsiniz, bu durumda OneCause'un çözümlerinin bir kombinasyonuna ihtiyacınız olabilir. Ancak hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu belirledikten sonra, bu program bağış toplama kampanyalarınızı yürütmek için kullanışlı bir araç olacaktır. ?️

Her kampanya türü için özel araçlar sunar. Etkinlik bileti ve RSVP özellikleri, eşler arası bağış toplama ve savunuculuk programları için sosyal medya entegrasyonları ve sanal bağış toplama için oyunlaştırma özellikleri vardır. Destekçilerinizin katılımı hiç bu kadar kolay olmamıştı!

En iyi özellikler

Entegre biletleme, tablo yönetimi, kayıt ve ödeme, bağış toplama etkinliklerini kolayca yönetmenizi sağlar

Açık uçlu bağışlar ve ihtiyaçlara göre fon sağlama seçenekleri, bağışçılarınızın nasıl bağış yapacağını seçmelerine olanak tanır

Text2Give, metin mesajı yoluyla mobil bağışlar toplamanızı sağlar

Sınırlamalar

Birkaç kullanıcı, özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu bildirmiştir

Yerleşik e-posta pazarlama özellikleri yoktur, bu da bağışçılarınize ulaşmak için gönderdiğiniz e-postaları otomatikleştirmeyi ve özelleştirmeyi zorlaştırabilir

Fiyat

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (310+ yorum)

10. NetSuite

netSuite aracılığıyla

Oracle tarafından sunulan NetSuite, kuruluşlar için popüler bir yazılım paketidir ve CRM dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de çözümler sunar.

Çoğu kullanıcı, NetSuite'in güzellik yarışmalarında ödül kazanmayacağı konusunda hemfikirdir. Ancak hepsi bir arada bir seçenek olduğu için, kuruluşunuzun tüm yazılım ihtiyaçlarını tek bir çözümle karşılayabilirsiniz. Ve sadelikte güzellik vardır. ✨

Bu yazılım paketi, bağış toplama ve hibeleri izlemek için finansal yönetim özellikleri, Charity Navigator tarafından önerilen puan kartlarıyla etkinizi değerlendirmek için program verimliliği özellikleri ve bağış toplama etkinlikleri veya programları için satıcı listelerini ve satın alma siparişlerini izlemek için satıcı yönetimi özellikleri içerir.

Bu kapsamlı çözümler, NetSuite'i büyük ölçekli kar amacı gütmeyen kuruluşlar için iyi bir seçenek haline getirir.

En iyi özellikler

Bağışçı profillerinde bireyleri, kuruluşları, haneleri ve ilişkileri izleyin

Özel iş akışları oluşturarak, kuruluşunuza ve bağışçıların tercihlerine uygun bir süreçle bağışçı ilişkilerini yönetebilirsiniz

Müşterileri segmentlere ayırın ve bağışçıların özel faizlerine göre e-postalar gönderin

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, resmi eğitim oturumları olmadan bu yazılımın tüm işlevlerini öğrenmenin zor olabileceğini bildiriyor

Premium aboneliğiniz olsa bile, birçok gelişmiş özelliğe erişmek için ek ücretler ödenmesi gerekir

Fiyat

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4/5 (2.650+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.340+ yorum)

Daha İyi İlişkiler, Daha Fazla Bağış

Dünyayı kurtarmak bir maraton, sprint değil. Ve bağışçılarınızla olan ilişkileriniz, misyonunuzu sürdürmenizi sağlayan şeydir. ?‍♂️

Doğru kar amacı gütmeyen kuruluş CRM yazılımıyla, tüm bağışçılarınızla iletişiminiz daha sorunsuz olacaktır. CRM, bağışçılarınızın ilk bağışlarını yaptıktan sonra veya en çok ilgi duydukları alanda bir program kazanımını sağladıktan sonra gibi doğru zamanda sizden haber almasını sağlayacaktır.

Görevleri bağışçı profillerinize bağlamak ve bu ilişkiyi kurma fırsatını asla kaçırmamak için ClickUp'ı deneyin. Hepsi bir arada CRM ve proje yönetimi aracı, tüm misyonunuzu tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp, tüm uygulamaların yerini alabilecek tek uygulama olduğu için, daha az yazılım çözümü için ödeme yapabilir ve misyonunuz için daha fazla para tasarruf edebilirsiniz. Platformu ücretsiz deneyin!