2025'te Yazılım Testi için En İyi 10 Kalite Güvence Yazılımı Aracı

Kalite güvence süreçlerinizi daha da iyileştirmenin yollarını mı arıyorsunuz?

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QA söz konusu olduğunda, en son teknolojiye sahip testler gerçekleştirmek sadece hoş bir özellik değil, bir zorunluluktur. Doğru kalite güvence yazılımı, son kullanıcılarınızın seveceği bir bitmiş ürün sunmanıza yardımcı olabilir.

İster belirli bir test aracı ister takımınızın işbirliği yapmasına yardımcı olacak bir platform arıyor olun, aradığınızı burada bulacaksınız.

En iyi kalite güvence aracı özelliklerinin ayrıntılarını ve ayrıca takımınızın düzenli ve hedefine doğru ilerlemesini sağlamak için en iyi uygulamaların ve platformların seçilmiş bir listesini sunuyoruz. ?

QA Yazılımı Nedir?

Yazılım ve web geliştirmede, kalite güvence (QA) yazılımı genellikle kendi ürünlerinizi test etmek için kullanabileceğiniz yazılımları ifade eder. Uygulamaya veya platforma bağlı olarak, QA yazılımı web sayfalarını ve web uygulamalarını test etmenize olanak tanır veya mobil veya masaüstü yazılımlarını test etme işlevine sahiptir.

Web sitenizdeki hataları ve sorunları izleyin ve takip edin, bunları takımınıza kolayca atayın

Bu araçların çoğu, hata raporları oluşturma ve izleme özellikleri de sunar, böylece takımınız sorunları giderip son kullanıcıların endişelerini çözebilir.

Kalite Güvence Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kalite güvence araçları için birçok seçenek mevcuttur. Her biri size farklı özellikler sunar, ancak en iyileri birkaç ortak özelliğe sahiptir.

Uygun fiyat: Bazı yazılım ürünleri büyük kurumsal şirketler için üretilmiştir ve kurumsal boyutlarda fiyat etiketlerine sahiptir. Takımınızın ihtiyaçlarını ve bütçenizi karşılayan seçenekleri arayın

İşlevsellik: Çoğu, en pahalı platformlarla rekabet edebilecek harika özelliklere sahip ücretsiz QA araçları bulunmaktadır. Ancak bütçeniz sizi ucuz veya ücretsiz seçeneklerle sınırlıyorsa, karmaşık ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürüne ihtiyacınız olduğunu unutmayın

Kullanım kolaylığı: Bazı kalite güvence araçları derinlemesine kodlama bilgisi gerektirir, ancak çoğu gerektirmez. Kullanıcı arayüzü testlerini kaydetmenize ve oynatmanıza olanak tanıyan araçlar veya komutları girmek için doğal dil işlemeyi kullanmanıza olanak tanıyan araçlar arayın

Doğru, güvenilir sonuçlar: Testleri düzenli olarak tamamlayamayan veya başka sorunlara yol açan test yazılımlarıyla yetinmeyin. Doğru, güvenilir sonuçlar sağlayacak birçok harika seçenek mevcuttur

Organizasyon seçenekleri: Proje raporlarını , test senaryolarını, komut dosyalarını, test sonuçlarını ve diğer belgeleri tek bir alanda oluşturup düzenleyebilmeniz en iyisidir, böylece ihtiyacınız olduğunda aradığınızı kolayca bulabilirsiniz

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Kalite Güvence Yazılımı

Web sitesi geliştirme veya uygulama geliştirme ile uğraşıyor olsanız da, yüksek kaliteli yazılımlar geliştirmek ve piyasaya sürmek, özellikle de sıkı kalite kontrol ve standartlarınızı karşılamak söz konusu olduğunda, zor bir iştir.

Mobil, masaüstü, web ve daha fazlası için kalite güvencesi için en iyi yazılım geliştirme araçlarının listesini hazırladık.

ClickUp Gösterge Panellerinde genel ilerlemeyi izleyerek veya kategorilere ayırarak takımlarınızın işlerini bir bakışta görün

Yazılım kalite güvence planınızla uyumlu bir nihai ürün oluşturmak için organizasyon gerekir ve ClickUp bu konuda öne çıkar. Yazılım geliştirme için ClickUp'ı kullandığınızda, ilk olarak Çalışma Alanı ile başlarsınız. Çalışma Alanı, şirketinizin Alanlar, Klasörler, görevler ve daha fazlasını oluşturarak takımlarınızı organize etmenizi sağlayan bir yerdir.

Buradan, ClickUp'ın yazılım ekibi proje yönetimi araçlarını kullanarak tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirebilirsiniz. Agile, scrum, Kanban veya başka bir geliştirme metodolojisini desteklemek için panolar oluşturun.

Kart görünümleri, kullanıcı hikayeleri, yapılacaklar listeleri, devam eden görevler ve tamamlanan görevleri içeren geleneksel bir scrum panosu oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, panoları geliştirme ekibinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz. ?

ClickUp'ın çevik gösterge panelleri, ürün yol haritalarını, hata testlerini ve raporlamayı, ürün biriktirme listelerini, yazılım test sürecini uygulamayı, sprintler oluşturmayı ve daha fazlasını yönetmeyi kolaylaştırır.

Kalite yönetimi için, takımınızın ürettiği yazılımların kalitesini sağlamasına yardımcı olan bir yazılım test stratejisi oluşturmanıza olanak tanıyan bir kalite kontrol şablonu olan ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi'ni kullanın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp, yazılım tasarım sürecini organize etmeye odaklanmıştır; test araçları sunmaz

Çok sayıda kart içeren yoğun panolar daha yavaş yüklenebilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. TestComplete

testComplete aracılığıyla

TestComplete, yazılım kalite güvence testleri konusunda eksiksiz bir paket sunar. Bu yazılımla, masaüstü, web ve mobil platformlarda yazılım testleri ve kullanıcı arayüzü testleri gibi çeşitli test türleri için otomasyona güvenebilirsiniz. ?

Testlerinizin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgiler alırsınız ve TestComplete'ün veri odaklı test araçları, tekrarlayan adımları ortadan kaldırarak testleri daha hızlı çalıştırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bakımı en aza indirir, böylece yüksek kaliteli test sonuçları elde etmeye odaklanabilirsiniz.

TestComplete'in en iyi özellikleri:

Jira ve Bugzilla gibi popüler hata izleme araçlarıyla entegre edin

TestComplete ve Zephyr Enterprise ile tüm kullanıcı arayüzü testlerinizi tek bir yerden yönetin

TestComplete takımından bu yazılım hakkında ücretsiz eğitim alın

Nesneleri ve dinamik kullanıcı arayüzü öğelerini tanımlamak için yapay zeka destekli görsel tanıma özelliğinden yararlanın

TestComplete sınırlamaları:

Pahalıdır; bireyler veya girişimciler için değil, kurumsal yazılım geliştiriciler için en uygunudur

Hata, donma veya yavaşlama olmadan çalıştırmak için güçlü bir donanıma ihtiyacınız olacak

TestComplete fiyatlandırması:

Temel: 3.046 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: 4.739 $

TestComplete puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (95+ yorum)

Capterra: 4/5 (6 yorum)

3. Selenium

selenium aracılığıyla

Web uygulamaları geliştiriyorsanız, Selenium'un üçlü ürünü araç setinize harika bir katkı sağlayacaktır.

İlki, tarayıcıları yerel olarak çalıştırarak komut dosyalarını kontrol eden tarayıcı tabanlı otomatik testler sunan Selenium WebDriver'dır. Selenium IDE, basit hata testleri yapmanız gerektiğinde hızlı hata çoğaltma komut dosyaları oluşturur.

Selenium Grid, testleri birden fazla makinede ve ortamda dağıtarak ve çalıştırarak ölçeklendirmenize olanak tanır, böylece komut dosyalarını çok sayıda tarayıcı ve işletim sistemi kombinasyonuna göre kontrol edebilirsiniz.

Selenium'un en iyi özellikleri:

Java, . NET, Python ve diğer birçok dil ile çalışın

Kodlama bilgisi olmadan kolayca test süreci oluşturun

Test senaryoları oluşturmak, çalıştırmak ve otomatikleştirmek için kullanışlı bir tarayıcı uzantısı kullanın

Ücretsiz açık kaynak araçları ve komut dosyaları kullanarak paradan tasarruf edin

Selenium sınırlamaları:

Kullanıcılar, test senaryolarının bazen belirgin bir neden olmaksızın başarısız olduğunu bildiriyor

Masaüstü uygulamaları için otomasyon yoktur

Selenium fiyatlandırması:

Ücretsiz—ancak bağışlarla Selenium'un gelişimine destek olabilirsiniz

Selenium puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

4. Bugzilla

bugzilla aracılığıyla

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz, zengin özelliklere sahip bir hata ve kusur izleme aracı olan Bugzilla ile yazılım geliştirme sürecinizi hızlandırın. Bu, web tabanlı bir sistemdir, bu nedenle kullanmadan önce bir sunucuya yüklemeniz gerekir. GitHub gibi kod yönetim ortamlarından bir adım önde olan bu araç, daha fazla iş akışı yönetimi, özel alanlar ve hata görünürlük kontrolü sunar. ?

Bugzilla'nın en iyi özellikleri:

Değişiklik taleplerini kolaylıkla izleyin ve yönetin

Özel bildirimlerle geliştiricilerden proje yöneticilerine kadar herkesin bilgilenmesini sağlayın

Arama araçlarını kullanarak geliştirme sürecinde ihtiyacınız olan bilgileri hızlıca bulun

Bu iş akışları için tasarlanmış bir sistem aracılığıyla çevik ve diğer yazılım geliştirme metodolojilerini destekleyin

Bugzilla sınırlamaları:

Kullanıcılar, hatalar arasında geçiş yaparken yavaş yükleme süreleri bildirmektedir

Test senaryosu yürütme sonuçlarını hata açıklamalarına otomatik olarak eklemenin bir yolu yoktur

Bugzilla fiyatlandırması:

Ücretsiz — ancak bağışlarla Bugzilla'nın gelişimine destek olabilirsiniz

Bugzilla derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: 3,9/5 (110+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (130+ yorum)

5. TestRail

testRail aracılığıyla

TestRail Quality OS, kalite kontrol ve QA takımları için tasarlanmış sağlam bir platformdur. Sezgisel bir gösterge paneli aracılığıyla testleri yönetebilir, yeniden kullanılabilir test senaryoları içeren test süreçleri tasarlayabilir, çevik ve şelale test döngüleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Testlerin yürütülmesi hızlı ve zahmetsizdir; test senaryolarını platformun merkezi deposunda düzenli ve erişilebilir bir şekilde saklayabilirsiniz.

TestRail'in en iyi özellikleri:

Yazılım projenizin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde test paketlerini, vakaları ve daha fazlasını özelleştirin

Kolaylaştırılmış bir kalite güvence süreci için yapılandırılmış test planları oluşturun

Platformun gösterge panelindeki akıllı grafikler sayesinde test sonuçlarını bir bakışta görün

Jira, Selenium ve diğer araçlarla entegre edin

TestRail sınırlamaları:

Sunucu planları kullanıcı sayısını 20 ile sınırlar, bu da uygulamaya erişebilecek QA mühendisleri, geliştiriciler ve paydaşların sayısını sınırlar

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

TestRail fiyatlandırması:

Profesyonel Bulut: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Enterprise Cloud: Satışla iletişime geçin

Profesyonel Sunucu: Yıllık 8.140 $

Enterprise Server: Yıllık 16.500 $

TestRail puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (490+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (160+ yorum)

6. BugBug

bugBug aracılığıyla

BugBug, QA mühendisleri, ürün yöneticileri ve yazılım mühendisleri gibi tüm yazılım geliştirme ekibi için tasarlanmış bir araçtır. Sadece birkaç dakika içinde kurabilirsiniz otomatik testlerle web uygulamaları ve web siteleri için kalite gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

BugBug'un en iyi özellikleri:

Yazılım test süreçlerini hızlı ve verimli bir şekilde otomatikleştirin

Neredeyse hiç kodlama gerektirmeden ürün kalitesini değerlendirin

Basit bir arayüzde regresyon testleri oluşturun ve sürdürün

Koltuk başına ekstra ücret ödemeden tüm geliştirme takımını platforma davet edin

Hata Hata sınırlamaları:

Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, BugBug bazı fonksiyonları basitlik için feda eder

İncelemelerin eksikliği, bu uygulamanın gerçek dünya performansına ilişkin içgörüler elde etmeyi zorlaştırır

BugBug fiyatlandırması:

Tarayıcıda basit web uygulamalarını test etmek için ÜCRETSİZ

Pro: 49 $/ay

Paralel: Satış ekibiyle iletişime geçin

BugBug derecelendirmeleri ve incelemeleri:

Yorum bulunmamaktadır

7. Telerik Test Studio

telerik Test Studio aracılığıyla

Telerik Test Studio ile test otomasyonunu gerçekleştirin. Bu yazılım, hem web hem de masaüstü uygulamalarını test etmenize yardımcı olur ve sektörün en hızlı test kaydedicisine sahiptir, test bakımını en aza indirirken istikrarlı ve güvenilir testler üretir.

Telerik ile, iş ürününüzü değerlendirmek için gereken testleri kaydetmek ve oynatmak için kodlama bilgisi gerekmez.

Telerik Test Studio'nun en iyi özellikleri:

Kayıt ve oynatma özelliklerini kullanarak testleri hızlı bir şekilde oluşturun ve çalıştırın

Uyumluluğu sağlamak için birden fazla tarayıcıda testler gerçekleştirin

Telerik'in yük testlerinden yararlanarak yazılım performansını ölçün

Yönetici Gösterge Paneli aracılığıyla kalite ve diğer metrikleri değerlendirin

Telerik Test Studio sınırlamaları:

Yazılım güncellemeleri, birkaç kod değişikliği yapmanızı gerektirebilir

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi diktir

Telerik Test Studio fiyatlandırması:

Test Studio Web & Desktop: Sürekli lisans için 2.499 $

Çalışma Zamanı Eklentisi : Sürekli lisans için 349 $

Yük Testi için Sanal Kullanıcı Paketleri: 10.000 sanal kullanıcı için 4.999 $'a kadar

Telerik Test Studio puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

8. Katalon Studio

katalon Studio aracılığıyla

Katalon ile yazılım, DevOps ve QA takımları, AI'nın gücünden yararlanarak lansman gününe kadar değerlendirmeler ve testler gerçekleştirebilir. Bu düşük kodlu yazılım, gerçek dünya senaryolarını analiz etmenizi sağlayan bir kayıt ve oynatma sistemi aracılığıyla sadece bir dakika içinde testler oluşturmanıza olanak tanır. ?

Daha da iyisi, Katalon, SaaS, gizli bulut veya şirket içi ortamlarda testler gerçekleştirmenize olanak tanır.

Katalon Studio'nun en iyi özellikleri:

Test artefaktlarını tek bir alanda düzenleyen TestOps özelliği ile kaliteli bir komut merkezi oluşturun

Tarayıcılar, cihazlar ve işletim sistemlerinde paralel testler için TestCloud'u isteğe bağlı olarak kullanın

Gerçek zamanlı bildirimler alın, böylece arızaları ve sorunları anında analiz edebilirsiniz

AI'yı kullanarak test hatalarını analiz edin, komut dosyaları oluşturun veya testler içindeki sorunları otomatik olarak giderin

Katalon Studio sınırlamaları:

Henüz kamu sektörüne sunulmadığından, devlet standartlarını karşılamayabilir

Fiyatlandırma biraz kafa karıştırıcıdır ve seçtiğiniz eklentilere göre değişebilir

Katalon Studio fiyatlandırması:

Temel test otomasyonu için ücretsiz

Premium: Aylık 208 $'dan başlayan fiyatlarla

Ultimate: Satış ekibiyle iletişime geçin

Katalon Studio puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (700+ yorum)

9. Appium

appium aracılığıyla

Appium, yalnızca PC ve mobil cihazlar değil, Roku, tvOS ve Samsung işletim sistemleri ile Chrome, Safari ve Firefox gibi tarayıcılar da dahil olmak üzere birçok platformda test otomasyonunu destekleyen açık kaynaklı bir ekosistemdir. Appium'un araçlarıyla, kullanıcı senaryolarını yeniden canlandıran testler tasarlayarak bir uygulamanın kullanıcı arayüzünün işlevselliğini ve kullanılabilirliğini denetleyebilirsiniz.

Appium'un en iyi özellikleri:

Yerel ve hibrit mobil uygulamalar için test otomasyon çerçeveleri kurun

IOS, Android ve mobil uygulamaları kolaylıkla test edin

Sanal cihazlar yerine gerçek cihazlarda testler gerçekleştirin

Java, Python, Ruby ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli dilleri kullanın

Appium sınırlamaları:

Birçok araç ve özellik hakkında bilgi edinmek için eğitimlere zaman ayırmaya hazır olun

İncelemeler, Appium güncellemelerinin bazen kesintilere neden olduğunu göstermektedir

Appium fiyatlandırması:

Ücretsiz ve açık kaynak

Appium puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (50 yorum)

Capterra: 4,2/5 (15 yorum)

10. Testsigma

testsigma aracılığıyla

Zaman alan yazılım kurulumları ve kurulum süreçleri olmadan fonksiyonel test ve doğrulama istiyorsanız, Testsigma harika bir alternatiftir.

Bu, uygulama programlama arayüzleri, web uygulamaları ve mobil uygulamalar için tasarlanmış açık kaynaklı, bulut tabanlı bir test otomasyon platformudur.

AI'dan yararlanarak, kodlama bilgisi gerektirmeden doğal dil işleme özelliğini kullanarak basit İngilizce komutlar oluşturabilirsiniz. ?

Testsigma'nın en iyi özellikleri:

Doğal dil işleme komutlarını kullanarak test komut dosyalarını kolaylıkla oluşturun

Yazılım oluşturma, test etme ve dağıtma için açık kaynaklı bir otomasyon sunucusu olan Jenkins ile entegre edin

Kurulum veya kurulum gerektirmeden bulut üzerinden oturum açın

Testin gerçekleştirilmesinden hemen sonra ayrıntılı raporlar alın

Testsigma sınırlamaları:

Testsigma, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Fiyatlandırma şeffaf değildir; daha fazla bilgi için Testsigma satış takımıyla iletişime geçmeniz gerekir

Testsigma fiyatlandırması:

Pro: Satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Testsigma puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (26 yorum)

Capterra: 4,4/5 (14 yorum)

ClickUp ile Kalite Güvence Süreçlerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Siz ve yazılım geliştirme takımlarınıza kod incelemeleri, performans testleri, hata testleri ve daha fazlasını gerçekleştirme olanağı sunan çok sayıda kalite güvence yazılımı seçeneği bulunmaktadır. Ayrıca mobil, masaüstü ve web üzerinde testler için birçok harika araç bulacaksınız.

Ancak, tüm takımın iş akışını düzenlemenize yardımcı olacak özellikler ve araçlarla yazılım geliştirme takımları için QA sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek tek yazılım ClickUp'tır. ?

ClickUp'ın size ve takımınıza parlayan yüksek kaliteli ürünler yaratmak için nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek için şimdi ücretsiz deneyin.