Como acompanhar as tarefas no trabalho: 15 dicas de produtividade para pessoas ocupadas

Nesta era de distrações digitais, todos nós somos atormentados por uma gama cada vez maior de tarefas e responsabilidades profissionais e pessoais. Não é engraçado como elas parecem se multiplicar mais rápido do que conseguimos riscar da nossa lista de tarefas? ✔️

Mas não estamos aqui para reclamar hoje — e sim para vencer a sobrecarga! Ao longo dos anos, especialistas em produtividade identificaram várias maneiras de ajudá-lo a organizar suas tarefas pessoais e assumir o controle do seu tempo, e nós as compilamos para você!

Seja você um profissional experiente em multitarefas que quer aprimorar sua abordagem de trabalho ou um novato que está apenas começando a jornada da gestão de tarefas, estamos aqui para te ajudar. Neste artigo, vamos detalhar:

Principais benefícios de acompanhar as tarefas diárias

Dicas para gerenciar tarefas com mais eficiência

Ferramentas e modelos para acompanhamento de tarefas

Então, você está pronto para explorar os melhores métodos para reduzir o estresse, aumentar a produtividade e atingir essas metas?

Benefícios de acompanhar as tarefas no local de trabalho

Todos sabemos a que levam tarefas desorganizadas: estresse, ansiedade e baixa autoestima, especialmente no trabalho. 🫠

Mas acompanhar as tarefas meticulosamente faz mais do que apenas manter o estresse sob controle! Outras vantagens incluem:

Maior produtividade — Com sua lista de tarefas sob controle, sua mente ficará mais clara, permitindo que você identifique e resolva problemas no trabalho com facilidade e alcance marcos de crescimento

Alinhamento de metas : O acompanhamento de tarefas dentro das equipes ajuda todos os membros a trabalharem em direção às mesmas metas e a criarem um senso de solidariedade

Melhor gestão do tempo : Acompanhar as tarefas permite que você distribua seu tempo de forma inteligente. Você pode priorizar o que é importante com base em fatores como prazo de entrega ou urgência e distribuir suas horas de trabalho de acordo com isso

Responsabilidade : quando as tarefas são acompanhadas, não há espaço para ambiguidades. Todos sabem o que se espera deles, promovendo uma cultura de responsabilidade

Visualização do progresso : É realmente gratificante ver o quanto você já avançou. O acompanhamento de tarefas permite que você visualize o progresso alcançado, elevando o ânimo e a motivação para continuar se esforçando à medida que : É realmente gratificante ver o quanto você já avançou. O acompanhamento de tarefas permite que você visualize o progresso alcançado, elevando o ânimo e a motivação para continuar se esforçando à medida que atinge seus KPIs ou metas de crescimento pessoal

Melhoria na tomada de decisões: ter uma visão geral de todas as tarefas e de seus status facilita a tomada de decisões informadas

⭐ Modelo em destaque Mantenha suas tarefas organizadas e em andamento com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp. Planeje, priorize e mantenha o foco sem se sentir sobrecarregado. Experimente gratuitamente hoje mesmo! Baixe o modelo gratuito Mantenha-se em dia com o trabalho usando o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

15 dicas de especialistas sobre como acompanhar as tarefas no trabalho

Temos um tesouro de maneiras para ajudá-lo a acompanhar suas tarefas sem esforço. De métodos comprovados a ferramentas e estratégias modernas, temos tudo o que você precisa. 💫

Assista a este vídeo se você aprende melhor visualmente, ou continue lendo se prefere o texto!

1. Estabeleça metas claras

Ter clareza sobre tudo o que você precisa fazer ajuda a acompanhar as tarefas diárias. Além disso, imaginar o sucesso na conclusão de suas metas pode aumentar a motivação e o foco.

Defina 2 a 3 objetivos principais para cada dia. Eles devem contribuir diretamente para suas metas semanais e mensais.

A melhor maneira de definir metas é garantir que sejam metas SMART. Defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado para cada tarefa e projeto.

💡 Dica profissional: Mantenha-se no caminho certo com prazos claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

Defina suas metas no ClickUp Conecte tarefas e metas no ClickUp para ficar por dentro de todas as suas entregas

2. Use um software confiável de gerenciamento de tarefas

Na batalha pelo acompanhamento eficaz das tarefas, uma das armas mais poderosas à sua disposição é a própria ferramenta de gerenciamento de tarefas. Ferramentas modernas como o ClickUp trazem inovação e eficiência ao seu alcance, simplificando o acompanhamento das tarefas com recursos como:

Notificações personalizáveis para se manter atualizado com lembretes oportunos

Automatização de tarefas para executar tarefas repetitivas no piloto automático e economizar tempo

Acompanhamento do progresso para visualizar o andamento e manter-se atualizado sobre os prazos de entrega

Análises que geram relatórios detalhados para identificar áreas que precisam de melhorias

Gerenciamento integrado de chat, tarefas e conhecimento — tudo com o apoio da inteligência artificial

Gerencie tarefas no ClickUp Mantenha-se organizado e atualizado sobre todas as suas tarefas e afazeres com o ClickUp Tasks

O ClickUp vem com um conjunto intuitivo de ferramentas de gerenciamento de tarefas, projetado para multitarefas sem interrupções e para organizar e gerenciar projetos de qualquer porte.

E o melhor? Com o ClickUp Brain, você reduz drasticamente o tempo e a energia mental gastos na criação e no acompanhamento de tarefas. O assistente de IA combina processamento de linguagem natural e prompts pré-definidos, permitindo que você:

Crie tarefas e cronogramas de projetos em segundos

Crie itens de ação e subtarefas no contexto das tarefas

Resuma as discussões nos comentários e as notas das reuniões para se manter atualizado sobre as tarefas

Se você lidera uma grande equipe multifuncional, use a visualização de carga de trabalho do ClickUp como seu assistente de gerenciamento de tarefas. O layout oferece uma visão abrangente das atribuições, prazos e equilíbrio da carga de trabalho da sua equipe.

A visualização em tabela é igualmente eficaz, oferecendo um formato semelhante a uma planilha para o acompanhamento de tarefas. Suas colunas personalizáveis permitem o registro detalhado, a classificação, a filtragem e ações em massa rápidas.

3. Agende tudo na sua agenda

Dominar sua agenda é uma estratégia poderosa para manter o controle das suas tarefas profissionais. Ter todas as suas tarefas e reuniões em um só lugar ajuda você a acompanhar tudo e evitar esquecer tarefas importantes.

Siga estas dicas de planejamento para se manter produtivo e eficiente:

Blocos de tempo: Reserve intervalos de tempo específicos para diferentes tarefas, reuniões e intervalos. Isso ajuda a evitar a multitarefa e garante um foco total. Programe tarefas de alta prioridade durante seus horários de maior produtividade.

Tempo de reserva: inclua um tempo de reserva entre tarefas e reuniões para compensar atrasos ou excedentes inesperados

Agrupe tarefas semelhantes: agrupe tarefas semelhantes para minimizar a mudança de contexto e melhorar a eficiência

Tarefas recorrentes: Programe tarefas e reuniões recorrentes com antecedência para evitar correria de última hora

Sincronização de calendários: Sincronize seus calendários de trabalho e pessoal para evitar conflitos de agendamento.

💡 Dica profissional: Integrar o seu Google Agenda com o ClickUp Agenda permite que você veja tudo em uma única visualização prática.

Gerencie tarefas, eventos e prazos em um único calendário com a Visualização de Calendário do ClickUp

4. Mantenha uma lista de tarefas

Crie uma lista de tarefas diária com base na sua agenda e nas suas metas gerais. Revise e ajuste-a regularmente para refletir as mudanças nas prioridades e nos prazos.

Anotar as tarefas em uma lista de verificação ajuda a aliviar o estresse de ter que se lembrar delas. Além disso, anotar suas tarefas diárias também ajuda a planejar como e quando concluí-las.

💡 Dica profissional: Ferramentas como as listas de tarefas online do ClickUp permitem que você adicione tarefas à sua lista de qualquer lugar. Adicione formatação, cores e vincule itens a responsáveis ou tarefas para transformar listas em fluxos de trabalho práticos. Você pode até salvar qualquer lista como modelo para reutilizar em tarefas recorrentes.

5. Configure lembretes e automações

Proteja-se contra a sobrecarga cognitiva definindo lembretes para prazos, reuniões e tarefas importantes.

Ferramentas de automação também podem ajudar você a agendar tarefas repetitivas, enviar notificações automáticas e gerenciar fluxos de trabalho.

💡 Dica profissional: Fique sempre por dentro do que precisa fazer com os lembretes do ClickUp, que você pode gerenciar pelo navegador, computador ou dispositivos móveis

Confie nos lembretes do ClickUp para ajudá-lo com recursos como:

Defina lembretes diários para você e seus colegas de equipe

Obter resumos das tarefas de cada dia de trabalho

Gerenciando notificações em qualquer lugar a partir do navegador, do computador e de dispositivos móveis

Defina lembretes no ClickUp para manter o controle de novos hábitos positivos

6. Priorize as tarefas com base no esforço ou na urgência

Quando se trata de manter o controle das suas tarefas, aqui vai uma dica que pode facilitar muito a sua vida: priorize-as com base em fatores como urgência ou esforço necessário. Os especialistas recomendam usar a técnica “coma o sapo ”, que consiste em lidar primeiro com as tarefas desagradáveis ou desafiadoras, aumentando a sensação de realização e alívio.

Precisa de ajuda para descobrir qual é o seu sapo? Use a Matriz de Eisenhower!

É uma simples tabela de quatro quadrantes que ajuda você a planejar, visualizar e determinar as tarefas prioritárias por urgência e importância, separando as atividades menos urgentes que você pode delegar ou simplesmente deixar de lado.

Baixe este modelo Organize facilmente listas de tarefas extensas com o modelo da Matriz de Eisenhower da ClickUp

Se você quer se sentir mais no controle e menos sobrecarregado, recorra ao modelo da Matriz de Eisenhower do ClickUp. Ele permite que você comece com o pé direito, com uma ferramenta pronta para registrar tarefas prioritárias com eficiência.

Este recurso visual funciona como uma bússola para priorizar tarefas, ajudando você a tomar decisões mais rápidas e precisas sobre o que requer sua atenção imediata. Analise cada quadrante para definir o que Fazer (seu sapo), Agendar (girino?), Delegar ou Excluir!

Adoro prazos. Gosto do som que fazem ao passar voando.

Adoro prazos. Gosto do som que fazem ao passar voando.

Ah, prazos, o coração da produtividade! 💓

Por mais que possamos detestá-las, elas nos ajudam:

Adicione estrutura e ordem aos nossos fluxos de trabalho, garantindo que nada passe despercebido

Gerencie o tempo com mais eficácia para evitar prazos perdidos

Elimine a confusão e incentive as pessoas da equipe a trabalharem juntas para concluir o trabalho

Uma maneira infalível de reduzir o estresse causado por prazos iminentes é definir datas de vencimento para as tarefas.

💡 Dica profissional: Com os modelos de tarefas do ClickUp, você pode facilmente adicionar e editar datas de vencimento em várias visualizações, como Gantt, Quadro, Calendário e Tabela, proporcionando uma flexibilidade incomparável na visualização de prazos.

Experimente nossos modelos favoritos de lista de tarefas para planejar e reorganizar suas prazos mais rápido do que nunca:

8. Divida tarefas grandes em subtarefas menores para um gerenciamento mais eficaz

Muitos de nós cometemos o erro de adicionar tarefas vagas à nossa lista de afazeres. Por exemplo, imagine um construtor chamado Bob adicionando “Construir uma nova casa” como item da lista. Isso faria sentido? Não! Ele precisa adicionar itens como “Finalizar o projeto da construção” e “Impermeabilizar as matérias-primas” à sua lista — essa é a linha tênue entre a gestão de tarefas e a gestão de projetos.

A lição principal: divida tarefas gigantescas em subtarefas menores e mais fáceis de gerenciar. Isso não é apenas um truque bacana — é uma estratégia comprovada que aumenta a produtividade e faz com que seu projeto pareça menos assustador.

Comece identificando os principais componentes de uma tarefa e atribua uma subtarefa para cada um deles. À medida que você for concluindo cada subtarefa, estará um passo mais perto de concluir o projeto.

Digamos que você esteja coordenando uma grande campanha de marketing para o lançamento de um novo produto. Nesse caso, uma solução prática seria usar o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp para dividir suas tarefas e acompanhar o andamento delas em um único lugar.

Baixe este modelo Garanta que seu projeto tenha um início tranquilo com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Com este modelo, você pode configurar subtarefas como criar materiais promocionais e veicular anúncios nas redes sociais para sua campanha de marketing. Atribua tarefas aos membros da sua equipe com controles de acesso específicos, garantindo que as responsabilidades de cada pessoa fiquem claras. Depois, você pode visualizar o andamento do projeto por meio de cronogramas e gráficos de Gantt, ver quando cada tarefa começa e termina e garantir que tudo esteja nos trilhos para o grande dia do lançamento! 🥳

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain pode criar subtarefas automaticamente para suas tarefas. Isso permite que você adicione várias subtarefas a uma tarefa em um piscar de olhos!

9. Estabeleça uma cadeia de responsabilidades com a delegação de tarefas

O sucesso da equipe depende do esforço coletivo, e aceitar a delegação é a regra de ouro para saber quem é responsável por quê. 🎖️

Planejar uma rede de delegação inteligente garante que cada tarefa possa ser vinculada a uma cadeia de autoridade, responsabilidade e prestação de contas. Isso é especialmente crucial se você tiver uma equipe remota que muitas vezes carece de coordenação.

Implemente padrões eficazes de delegação e comunicação clara para que haja alguém responsável por cada tarefa.

💡 Dica profissional: Com os Comentários Atribuídos no ClickUp, crie itens de ação instantaneamente e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo.

Use o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar e sua visualização Por função para simplificar a delegação de tarefas dentro da sua organização. Você também pode definir metas mensuráveis para cada funcionário e acompanhar o progresso deles por meio de relatórios semanais.

Baixe este modelo Planeje seu dia, sua semana e muito mais com o modelo de lista de tarefas do Calendário do ClickUp

Já sentiu que sua lista de tarefas é um quebra-cabeça caótico, faltando algumas peças essenciais? É aí que as etiquetas e tags vêm em seu socorro. Elas são como o Sherlock Holmes do rastreamento de tarefas, garantindo que cada tarefa receba sua identidade “elementar”, tornando muito fácil identificá-la e priorizá-la. 🕵️

Por exemplo, equipes ágeis adoram usar o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para sprints. Ele permite definir prioridades de tarefas com bandeiras coloridas, classificando-as como Urgente, Alta, Normal ou Baixa, o que serve como uma referência visual para as equipes.

Este modelo possui Campos Personalizados integrados para mostrar quem é o responsável, quais são os prazos e quanto tempo as tarefas podem levar. Acompanhe o andamento das tarefas por meio de status como Em andamento, Revisão, Correção e Concluída.

Baixe este modelo Visualize suas tarefas diárias e seu andamento no modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

11. Use filtros e a função de pesquisa para encontrar rapidamente tarefas específicas

Você sabe como pode ser difícil encontrar aquela agulha no palheiro, não é? Equipes grandes muitas vezes sofrem com a incapacidade de encontrar informações relacionadas às tarefas quando necessário, e isso pode ter um impacto devastador no resultado final.

💡 Dica profissional: Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, você pode localizar instantaneamente o item específico que está procurando, em vez de vasculhar uma lista interminável de tarefas.

Da mesma forma, você pode usar os painéis e a visualização em lista no ClickUp para verificar o andamento das suas tarefas e os prazos em segundos.

Filtre a visualização da sua lista por status, prioridade, responsável ou qualquer campo personalizado para adaptar melhor as listas de tarefas às suas necessidades

Em todos os planos do ClickUp, você terá a opção de escolher filtros, como:

Por status : Filtre as tarefas por status, como Concluídas, Em andamento ou Pendente, para que você possa identificar rapidamente o que exige sua atenção

Por data : analise as tarefas com base nos prazos e veja o que precisa ser entregue e quando

Por responsável: Particularmente útil em cenários de equipe, pois permite acompanhar as tarefas de cada membro da equipe

12. Crie dependências entre tarefas para estabelecer relações entre elas

Definir as dependências das tarefas é essencial para acompanhar tarefas interligadas. É como dizer: “Tarefa A, você precisa esperar a Tarefa B terminar antes de poder começar.”

Você tem uma interface visual para determinar e acompanhar quais tarefas dependem de outras, garantindo que tudo aconteça na sequência correta.

💡 Dica profissional: O ClickUp permite que você defina essas dependências diretamente nas suas tarefas ou visualizações.

A maioria dos modelos de tarefas do ClickUp permite que você trace um roteiro para a conclusão. Você pode experimentar o modelo de lista de atividades do ClickUp para definir um cronograma detalhado de tarefas para sua equipe. Crie links entre tarefas e documentos para construir um banco de dados avançado para seus fluxos de trabalho.

Organize e planeje todas as suas atividades em um só lugar com o modelo de lista de atividades do ClickUp

Se você está atolado de tarefas, muitas vezes é fácil perder o contexto de uma determinada entrega. Por exemplo, você verifica sua lista de tarefas e encontra um item chamado “Revisar o estoque antigo e enviar um relatório.” Agora, de repente, você não se lembra mais qual estoque verificar e para quem enviar o relatório! 😅

Você vai ver que adicionar comentários e notas às suas tarefas pode fornecer instruções precisas, melhorando todo o seu processo de acompanhamento. O ClickUp tem recursos revolucionários para evitar situações de perda de contexto. Você pode usar:

Notas contextuais : Use notas adesivas digitais para anotar ideias ou reflexões relacionadas a uma tarefa para referência futura Use notas adesivas digitais para anotar ideias ou reflexões relacionadas a uma tarefa para referência futura Comentários instrutivos: Adicione instruções detalhadas à tarefa para orientar o responsável, reduzindo erros e confusão Registros de progresso: Atualizar regularmente os comentários das tarefas com o seu progresso pode criar um registro abrangente, evitando a duplicação de tarefas Revisão: Compartilhar feedback e sugestões colaborativas por meio da revisão pode levar a melhores resultados nas tarefas

Reúna todas as suas conversas diretamente na tarefa e atribua comentários para transformar facilmente suas ideias em ações concretas

14. Minimize as distrações

📮Insight: 92% dos profissionais utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas — para que sua equipe possa agir rapidamente e manter o alinhamento.

Eliminar as distrações vai te ajudar a se concentrar e manter o trabalho sob melhor controle. Aqui estão algumas das nossas dicas favoritas a esse respeito:

Reserve blocos de tempo específicos para trabalhar com foco e sem interrupções

Use métodos como a Técnica Pomodoro para dividir o trabalho em intervalos de concentração com pequenas pausas

Evite distrações desativando notificações não essenciais nos seus dispositivos

Configure filtros de e-mail para classificar e priorizar automaticamente as mensagens recebidas

Crie um espaço de trabalho limpo e organizado que ajude você a se concentrar melhor

Faça pausas regulares dos dispositivos digitais para recarregar as energias e evitar o esgotamento

💡 Dica profissional: As notificações personalizáveis no ClickUp ajudam você a decidir quando e como ser notificado

📮ClickUp Insight: 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe. No entanto, quase 60% do seu dia de trabalho é perdido alternando entre essas ferramentas e procurando informações. Com um aplicativo completo para o trabalho como o ClickUp, seu gerenciamento de projetos, mensagens, e-mails e chats ficam todos reunidos em um só lugar! É hora de centralizar e ganhar energia!

15. Revise e ajuste regularmente as listas de tarefas para se manter organizado

Todos os dias, reserve um tempinho para dar uma olhada na sua lista de tarefas. Sabemos que parece chato, mas acredite, você só está facilitando o seu dia de amanhã. Reserve um momento para ver o que você concluiu com sucesso e se algo precisa de ajustes. Transforme isso em seu ritual diário para dar conta de tudo e veja como você se transforma em um ninja das tarefas imbatível!

Falando sobre o método GTD ( Getting Things Done ), o método de produtividade GTD de David Allen é uma ótima maneira de reduzir a desorganização mental, adotar medidas de autocorreção e concluir o trabalho com eficiência. Ele envolve o planejamento e o acompanhamento de tarefas por meio de cinco etapas:

Capture Esclareça Organize-se Reflita Participe

O modelo “Getting Things Done” do ClickUp se inspira nessa metodologia e a combina com ferramentas modernas, como visualizações pré-definidas, campos personalizados e documentos. É a sua ferramenta ideal para priorizar, acompanhar, executar e, o mais importante, organizar tarefas exatamente da maneira que David Allen aprovaria!

O modelo Getting Things Done (GTD), baseado no sistema GTD de David Allen, ajuda você a organizar tarefas e projetos registrando-os e dividindo-os em itens de trabalho executáveis

Como acompanhar as tarefas: um passo de cada vez

Mesmo com as melhores ferramentas de gerenciamento de tarefas, lidar com uma infinidade de tarefas em um dia pode parecer uma tarefa impossível se você não tiver um plano.

Então, vamos fazer isso passo a passo — aqui está um plano que pode te preparar para o sucesso desde o início:

Aplicar consistentemente estratégias de agendamento e acompanhamento de tarefas pode ajudar você a manter o controle das suas tarefas. O primeiro passo pode ser o mais difícil de dar, mas uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp torna o gerenciamento de tarefas muito mais fácil para equipes de projeto em qualquer lugar.

O ClickUp é uma solução versátil e completa para gerenciamento de tarefas e produtividade, projetada para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência em qualquer ambiente de trabalho. Com suas tarefas diárias, a comunicação da equipe e o conhecimento organizacional reunidos em um só lugar, concluir tarefas no trabalho fica mais fácil do que nunca.

Com suas análises de produtividade integradas, ferramentas de controle de tempo e automações de tarefas rotineiras, você pode moldar seu dia de trabalho do jeito que quiser!

Crie hoje mesmo uma conta gratuita no ClickUp e comece a gerenciar suas tarefas diárias como um profissional!