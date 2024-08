Técnica Eat the Frog: Passe de temer a fazer!

Alguma vez você já se deparou com uma lista interminável de tarefas tão grande que não sabia por onde começar? Você se esforça para se concentrar em cada tarefa da lista, mas parece não conseguir reunir energia. Ao mesmo tempo, seus prazos estão cada vez mais próximos, deixando-o estressado e exausto.

Se você já se sentiu assim, saiba que a ajuda está à mão. Temos uma maneira eficaz de vencer uma situação tão assustadora: a técnica Eat The Frog.

A técnica Eat The Frog é uma solução rápida que o tira da rotina da procrastinação! Permita-nos mostrar a você algumas coisas sobre a técnica Eat The Frog e como você pode usá-la para transformar seu dia de caótico em tranquilo e produtivo.

O que é a técnica Eat The Frog?

Eat The Frog é um método de priorização e produtividade que incentiva as pessoas a escolherem primeiro a tarefa mais difícil.

O objetivo é reconhecer uma tarefa desafiadora para o dia (o sapo) e concluí-la (comê-la), de preferência logo pela manhã; então, você estará pronto para um dia produtivo. Se você tiver duas tarefas urgentes, identifique a mais urgente, ou seja, o sapo maior, e conquiste-o primeiro.

Essa abordagem combate o desejo de adiar as tarefas grandes e importantes. Afinal de contas, quanto mais tempo elas ficam paradas, mais esmagadoras se tornam - às vezes até o ponto em que você não tem vontade de enfrentá-las!

A técnica Eat The Frog ajuda a superar as barreiras mentais e o coloca em uma mentalidade positiva para que você possa aproveitar o dia.

História da técnica Eat The Frog

A história da origem do método Eat The Frog é bastante obscura, mas fizemos algumas pesquisas para descobrir.

É popularmente aceito que o escritor francês Nicolas Chamfort escreveu na década de 1790:

O Sr. de Lassay, um homem muito indulgente, mas com grande conhecimento da sociedade, disse que deveríamos engolir um sapo todas as manhãs, a fim de nos fortalecermos contra a repugnância do resto do dia, quando temos de passá-lo em sociedade

Traduzido do francês para o inglês

Alguns acreditam que o escritor americano Mark Twain disse algo semelhante com uma nota de rodapé adicional:

Se você tiver que comer um sapo, não fique olhando por muito tempo. Se tiver que comer dois sapos, não coma o menor primeiro.

De qualquer forma, a essência dessas citações se tornou a inspiração por trás da mudança de produtividade.

Avançando para 2001, quando o autor de desenvolvimento pessoal Brian Tracy popularizou esse método de produtividade em seu livro Eat That Frog! Ele desenvolveu o conceito e compartilhou estratégias acionáveis para colocar em prática a ideologia. Até hoje, esse livro tem estado na linha de frente da produtividade.

capa do livro Eat That Frog! de Brian Tracy via Goodreads O livro _Eat That Frog! (Coma esse sapo!), de Brian Tracy, é uma leitura curta e objetiva e contém várias dicas específicas e práticas que qualquer pessoa pode implementar. Aqui está o que se destaca em Eat That Frog!:

Simples e impactante : A metáfora de "comer o sapo" não é algo que você possa esquecer ativamente. É uma técnica clara, memorável e poderosa para lidar com as tarefas mais importantes em primeiro lugar

: A metáfora de "comer o sapo" não é algo que você possa esquecer ativamente. É uma técnica clara, memorável e poderosa para lidar com as tarefas mais importantes em primeiro lugar Supere a procrastinação : Tracy compartilha suas percepções sobre a psicologia da procrastinação e oferece estratégias práticas para superá-la.

: Tracy compartilha suas percepções sobre a psicologia da procrastinação e oferece estratégias práticas para superá-la. Etapas acionáveis : Embora o livro explore alguns conceitos teóricos, Tracy também inclui etapas práticas que você pode adotar imediatamente. Seja o método de priorização e produtividade ABCDE ou o bloqueio de tempo para gerenciamento eficaz do tempo (um salva-vidas em alguns projetos!)

: Embora o livro explore alguns conceitos teóricos, Tracy também inclui etapas práticas que você pode adotar imediatamente. Seja o método de priorização e produtividade ABCDE ou o bloqueio de tempo para gerenciamento eficaz do tempo (um salva-vidas em alguns projetos!) Leitura rápida e fácil: Sejamos francos, alguns livros de autoajuda ou de produtividade são muito longos e pregadores. Se você se sentisse motivado a ler um livro inteiro, estaria lendo sobre procrastinação? Por esse motivo, você adoraria a concisão do livro; as cerca de 120 páginas passam voando

É uma solução milagrosa para todos os problemas? Provavelmente não. Afinal de contas, é preciso manter o compromisso de comer sapos. Portanto, você terá de participar ativamente da implementação de técnicas para superar a procrastinação e aumentar a produtividade. Mas é um ótimo guia para você chegar lá.

Você encontrará algumas citações do livro ao longo deste blog. Elas são poderosas e perspicazes e, com sorte, vão lhe tocar.

Princípios fundamentais da técnica Eat The Frog

A maneira como a técnica "Comer o sapo" funciona se resume aos seguintes princípios fundamentais:

Priorização de tarefas: A técnica Eat The Frog é uma técnica de priorização. Portanto, diga adeus à sua lista de tarefas aleatórias! Identifique a tarefa mais importante - a única tarefa -, seu sapo maior e mais feio que suga todo o seu foco e atenção. Em seguida, respire fundo e resolva-a primeiro. Depois de passar pelas tarefas difíceis, o restante de sua lista parecerá fácil, leve e com sabor de limão

Use ferramentas como o ClickUp para priorizar tarefas e depois coma o sapo

Se você tiver que comer dois sapos, coma o mais feio primeiro. Essa é outra maneira de dizer que, se você tiver duas tarefas importantes diante de você, comece com a maior, mais difícil e mais importante primeiro.

Brian Tracy

Superando a procrastinação : Você precisa superar a procrastinação para comer o sapo. Quando você luta contra o desejo de adiar as coisas, elimina o medo que pode pairar sobre você o dia todo. Pense nisso como se estivesse tirando um band-aid, uma rápida explosão de desconforto seguida de uma inundação de puro alívio. Agora você terá os recursos mentais necessários para realizar outras tarefas

: Você precisa superar a procrastinação para comer o sapo. Quando você luta contra o desejo de adiar as coisas, elimina o medo que pode pairar sobre você o dia todo. Pense nisso como se estivesse tirando um band-aid, uma rápida explosão de desconforto seguida de uma inundação de puro alívio. Agora você terá os recursos mentais necessários para realizar outras tarefas Criando impulso : Depois de comer um sapo, você simplesmente não pode parar em um (por sapos, obviamente, queremos dizer as tarefas importantes). A euforia mental de concluir uma tarefa difícil criará um impulso como nada mais. Ela estabelece um tom positivo para o dia, às vezes para todo o projeto, que faz com que as outras tarefas pareçam menos assustadoras. O objetivo é alimentar esse impulso à medida que você continua progredindo nas tarefas menores

: Depois de comer um sapo, você simplesmente não pode parar em um (por sapos, obviamente, queremos dizer as tarefas importantes). A euforia mental de concluir uma tarefa difícil criará um impulso como nada mais. Ela estabelece um tom positivo para o dia, às vezes para todo o projeto, que faz com que as outras tarefas pareçam menos assustadoras. O objetivo é alimentar esse impulso à medida que você continua progredindo nas tarefas menores Manter o foco : Comer o sapo não é para quem não tem foco ou se distrai facilmente. Você deve permanecer comprometido com a única tarefa importante até o último pedaço. Os outros sapos coaxarão de um milhão de direções e exigirão sua atenção. Crie a resistência mental para se concentrar totalmente no único sapo que está em seu prato; o resto terá de esperar

: Comer o sapo não é para quem não tem foco ou se distrai facilmente. Você deve permanecer comprometido com a única tarefa importante até o último pedaço. Os outros sapos coaxarão de um milhão de direções e exigirão sua atenção. Crie a resistência mental para se concentrar totalmente no único sapo que está em seu prato; o resto terá de esperar Gerenciamento do tempo: Como umestratégia de gerenciamento de tempovocê precisa ser realista quanto ao tempo que levará para comer o sapo. Aprenda a programar o seu dia de modo a cumprir suas prioridades sem subestimar as tarefas ou sentir que está correndo contra o tempo

Gerencie seu tempo e sua carga de trabalho com a visualização da linha do tempo-carga de trabalho no ClickUp

Manter-se consistente: Ninguém se torna um conhecedor de comer sapos da noite para o dia. As pessoas levam semanas, se não meses, de prática para identificar as tarefas importantes, ignorar as mensagens que chegam, criar uma linha do tempo prática, manter o ritmo, etc. Mas quanto mais você faz isso, melhor se torna. Por meio de um progresso consistente, isso logo se tornará quase uma segunda natureza para você. Portanto, continue fazendo isso, mesmo que leve tempo

Regra: O aprendizado contínuo é o requisito mínimo para o sucesso em qualquer área.

Brian Tracy

Quem deve comer o sapo?

Nós lhe prescreveríamos uma dose matinal de comer o sapo se você:

Quer parar de procrastinar

Trabalha muito, mas não consegue realizar as tarefas de alto impacto e alta prioridade

Tem dificuldade de se ater a um sistema ou rotina de produtividade

Tem dificuldade para decidir o que fazer em um determinado momento

Sente-se sobrecarregado, com indecisão incapacitante ouparalisia da carga de trabalho ao ver sua lista de tarefas

Um dos piores usos do tempo é fazer algo muito bem feito que não precisa ser feito.

Brian Tracy

Como comer o sapo?

Então, agora você entende os princípios que norteiam a técnica Eat The Frog e se comer o sapo é adequado para você. Isso nos leva à próxima pergunta: como se come o sapo, afinal?

Aqui está um guia simples de três etapas para começar a usar essa técnica de priorização e gerenciamento de tempo:

Etapa 1: Identificação da tarefa

Primeiro, você precisa identificar o sapo. Essa é a sua tarefa mais desafiadora e importante na lista de tarefas do dia. Entretanto, ela não precisa ser necessariamente a mais urgente. Um sapo ideal é um equilíbrio entre importância, urgência e complexidade. Portanto, procure uma tarefa difícil que exija mais foco e energia e tenha um efeito dominó positivo em seu dia. Além disso, fique de olho na tarefa que tem maior probabilidade de ser procrastinada.

Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo ao revisar a lista de tarefas do dia para identificar essa tarefa difícil:

Qual dessas tarefas parece ser mais difícil?

Qual tarefa, se concluída primeiro, teria o maior impacto positivo em seu dia ou projeto?

Qual tarefa, se não for concluída, causará mais estresse ou ansiedade no final do dia?

Qual tarefa exige o mais alto nível de clareza mental e foco?

Qual tarefa é mais provável que você adie ao longo do dia?

Qual tarefa está mais alinhada com sua meta principal para o dia?

Se você ainda estiver preso a muitas tarefas, crie uma lista de prioridades. O que estiver no topo dessa lista é o seu sapo. Limite-se a um sapo por dia. Lembre-se, o foco é a chave aqui, portanto aprenda a priorizar as tarefas sempre que possível.

Todo mundo procrastina. A diferença entre as pessoas de alto desempenho e as de baixo desempenho é determinada em grande parte pelo que elas escolhem para procrastinar.

Brian Tracy

Aqui está um exemplo rápido para orientá-lo no processo de identificação do sapo.

Imagine que você tem uma apresentação para fazer amanhã. Claro, finalizar o slide pode ser a tarefa mais urgente. No entanto, você se sente sobrecarregado com a ideia de escrever uma frase de abertura. Afinal de contas, a frase de abertura atrai o público e define o tom de toda a apresentação. Portanto, esse é o sapo com o qual você precisa começar.

Depois de identificar a tarefa difícil, use os status personalizados no ClickUp para marcá-la como um Frog

Etapa 2: Execução da tarefa

Agora que você pegou o sapo, é hora de se deliciar com ele!

Veja o que você pode fazer para tornar a sessão de comer sapos mais suportável:

Comece: Às vezes, começar é a parte mais difícil (todos nós já passamos por isso). Não pense demais, não se estresse e não se questione. Apenas respire fundo e mergulhe de cabeça

As tarefas mais valiosas que você pode fazer todos os dias geralmente são as mais difíceis e complexas. Mas a recompensa e os prêmios por concluir essas tarefas com eficiência podem ser enormes.

Brian Tracy

Pratique o bloqueio de tempo: Tente bloquear as primeiras horas de trabalho de sua agenda diária para lidar com o sapo logo pela manhã. Essa estratégia de gerenciamento de tempo fornece o máximo de energia e foco ininterrupto para se dedicar à tarefa crucial

A visualização da carga de trabalho do ClickUp permite que você pratique o bloqueio de tempo para comer sapos

Tarefas de interrupção : Só porque é um sapo, não significa que você precisa comê-lo de uma só vez! Dividi-lo em tarefas menores e gerenciáveis faz com que pareça menos assustador. Atingir as mini metas o mantém concentrado e motivado para continuar comendo

: Só porque é um sapo, não significa que você precisa comê-lo de uma só vez! Dividi-lo em tarefas menores e gerenciáveis faz com que pareça menos assustador. Atingir as mini metas o mantém concentrado e motivado para continuar comendo Minimize as distrações : Não podemos enfatizar isso o suficiente! Silencie as notificações, feche as guias desnecessárias em seu computador e pare de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Você quer se concentrar totalmente em devorar o sapo

: Não podemos enfatizar isso o suficiente! Silencie as notificações, feche as guias desnecessárias em seu computador e pare de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Você quer se concentrar totalmente em devorar o sapo Esteja preparado: Você não entraria em uma batalha sem uma arma. Então, por que as coisas deveriam ser diferentes aqui? Certifique-se de que você tenha os recursos necessários para comer o sapo. Eficazutilização eficaz de recursos tornará mais fácil para você comer aquele sapo

Quando tudo estiver organizado e em sequência, você terá muito mais vontade de continuar o trabalho.

Brian Tracy

Lembre-se de que começar com as tarefas grandes pode ser desconfortável. Mas, depois de vencê-las, você terá a energia mental e a motivação necessárias para realizar as outras tarefas!

Vamos voltar ao exemplo em que você deveria trabalhar em sua apresentação. Você descobriu que escrever a frase de abertura seria o sapo que você gostaria de comer primeiro. Veja como você pode fazer isso.

Não fique esperando a inspiração chegar. Sente-se em frente à página em branco e reserve 30 minutos para si mesmo - sem e-mails, sem mídia social, nada. Apenas mantenha alguns artigos ou citações sobre o tópico da apresentação à mão para estimular as ideias e a criatividade.

Depois de se aquecer, force-se a fazer um brainstorming de algumas linhas de abertura -racy chama isso de eficiência forçada. Anote suas opções e deixe sua criatividade fluir. Com certeza, você vai tirar a sorte grande em breve.

Etapa 3: Enxágue e repita

Você precisa desenvolver um gosto por comer o sapo. Afinal de contas, quem gosta de se envolver primeiro com as grandes tarefas?

Quanto mais você praticar a identificação e o enfrentamento dos sapos, melhor será sua capacidade de priorizar tarefas, gerenciar o tempo e superar a procrastinação. Aqui está o que você pode fazer para permanecer consistente:

Mantenha um registro de seus "sapos" e de como os venceu. Esse registro ajuda a acompanhar o progresso, mantém a motivação e ajuda a conquistar outros sapos

Presenteie-se depois de uma sessão de comer sapos. Comemorar suas vitórias reforça o comportamento positivo e é uma motivação para continuar

_Defina marcos no ClickUp e comemore cada vitória depois de comer o sapo!

Pratique a compaixão. Há dias em que você pode não conseguir comer o sapo - diga a si mesmo que não há problema. Manter-se gentil e paciente é um motivador fundamental

Sempre que você parar de se esforçar para melhorar, é provável que piore.

Brian Tracy

Essas são apenas algumas coisas que você pode fazer para cultivar o hábito de comer sapos. Mais adiante, compartilharemos mais dicas sobre como você pode melhorar a demolição dessas grandes tarefas.

Benefícios da técnica Eat The Frog

O método Eat The Frog oferece vários benefícios potenciais. Aqui estão alguns dos principais:

Trabalho estratégico

Para lidar com as tarefas mais difíceis primeiro, você é forçado a priorizar seu trabalho e se concentrar puramente na tarefa em questão. Essa abordagem ajuda a cultivar um hábito de trabalho profundo em que você se concentra em apenas uma tarefa e trabalha para fornecer resultados de alta qualidade para ela. Esse trabalho profundo define o tom do dia e mantém as distrações afastadas.

Produtividade aprimorada

Conquistar o sapo durante as primeiras horas de trabalho faz com que você se sinta mais realizado. Ao mesmo tempo, ele libera a largura de banda mental e dá ímpeto para enfrentar as tarefas diárias restantes. Tudo o que você precisa fazer é manter o ritmo e terá um dia produtivo sem esforço. Mesmo que não consiga fazer mais nada, você ainda terá realizado a tarefa mais difícil: comer o sapo!

Redução da procrastinação

O combate à procrastinação é o objetivo principal da técnica Eat The Frog. Quando você enfrenta a tarefa mais terrível ou esmagadora de frente, é menos provável que adie outros itens da sua lista de tarefas. Isso ajuda a superar a procrastinação e neutraliza seu efeito em toda a sua agenda!

Gerenciamento eficaz do tempo

Se o gerenciamento do tempo não for seu ponto forte, o método Eat The Frog ajuda a aperfeiçoar essa habilidade. Tudo começa com uma estimativa de quanto tempo levará para comer o sapo, que é a maior perda de tempo do dia. Trabalhar isso, juntamente com a priorização proativa, faz com que você gerencie melhor a sua agenda.

Senso de controle

Todos gostam de manter o controle das coisas no trabalho. Isso também se aplica à sua agenda e lista de tarefas. Comer o sapo coloca você no banco do motorista. Afinal de contas, você terminou primeiro as coisas importantes que exigem toda a sua atenção. Isso ajuda a estruturar seu processo de planejamento diário. Manter-se no controle permite delegar tarefas menores ou realocar recursos dependendo da carga de trabalho e da disponibilidade.

Bem-estar geral

Comer o sapo é uma ótima maneira de melhorar o humor. Por um lado, a conclusão da tarefa mais importante fará com que você se sinta realizado. Em seguida, isso permite que você planeje com antecedência e mantenha o controle. Mais importante ainda, superar o pior elimina qualquer ansiedade ou outros bloqueios mentais que você possa desenvolver sobre a tarefa ou o projeto. Depois de engolir o sapo, você perceberá como as ideias continuam fluindo e como é muito mais fácil realizar o trabalho!

Tomada de decisões severas

A falta de foco e clareza são assassinos da produtividade . Eles podem impedir o processo de tomada de decisão. Entretanto, quando você decide comer o sapo, já reservou sua energia mental, foco e clareza para a grande tarefa e começou a delegar tarefas que não são tão importantes. Quando isso estiver resolvido, será mais fácil abordar todo o resto com uma mente mais afiada. Além disso, quanto mais você praticar, melhor será sua capacidade de identificar os sapos e tomar decisões mais inteligentes dia após dia.

Melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Comer o sapo é um ótimo hábito que ajuda a atingir o equilíbrio perfeito entre vida pessoal e profissional. Ao concluir todas as suas tarefas diárias no prazo e dentro do cronograma, é menos provável que você as leve para casa. Além disso, já mencionamos o fato de ser um elevador de humor. Portanto, você ficará menos estressado ou ansioso e mais motivado.

Dicas para implementar o método Eat The Frog

Experimentar a técnica Eat The Frog pode ser gratificante. Aqui estão algumas dicas e truques valiosos que vão além do básico para realmente fazer esse método funcionar:

Fique atento aos rãs disfarçados . Às vezes, até mesmo a mais simples das tarefas pode ser um sapo oculto, já que ela desbloqueia uma série de tarefas mais complexas. Por exemplo, escrever um e-mail solicitando informações cruciais pode ser um sapo imprevisto, em vez de trabalhar em um relatório que depende dessas informações

. Às vezes, até mesmo a mais simples das tarefas pode ser um sapo oculto, já que ela desbloqueia uma série de tarefas mais complexas. Por exemplo, escrever um e-mail solicitando informações cruciais pode ser um sapo imprevisto, em vez de trabalhar em um relatório que depende dessas informações Processo em lote de sapos. Isso facilita o enfrentamento de vários projetos ou desafios que exigem habilidades ou mentalidades semelhantes. Agrupá-los desenvolve um fluxo de trabalho em que você aproveita o estado de trabalho profundo e focado para lidar com eles um após o outro e maximizar a eficiência

de sapos. Isso facilita o enfrentamento de vários projetos ou desafios que exigem habilidades ou mentalidades semelhantes. Agrupá-los desenvolve um fluxo de trabalho em que você aproveita o estado de trabalho profundo e focado para lidar com eles um após o outro e maximizar a eficiência Use o "truque dos 5 minutos " quando estiver se sentindo sobrecarregado por um sapo. Essa técnica força você a se comprometer a trabalhar nele por apenas cinco minutos. Muitas vezes, esse é o empurrão que você precisa para superar a procrastinação e ganhar impulso

O truque dos 5 minutos o trará de volta aos trilhos via Hagengrowth

Já falamos sobre comer um sapo vivo logo pela manhã - isso pode funcionar se você for uma pessoa matutina, mas não é universalmente verdadeiro. Todos nós temos momentos do dia em que nosso foco e energia estão no auge. Identifique essa zona de concentração e capitalize seus padrões naturais de energia para aumentar a produtividade

para aumentar a produtividade Não se preocupe apenas com os resultados. Às vezes, um resultado indesejado pode fazer com que você perca o foco em um comportamento ou hábito positivo. Comemore-os também para reforçar os comportamentos positivos, independentemente do resultado

O ClickUp poderia ajudá-lo a comer o sapo?

Conquistar os temidos sapos pode ser exaustivo, mas o ClickUp pode ajudá-lo a superar isso! Veja como:

Gerenciamento de tarefas

Visualizar tarefas e atribuir prioridades no ClickUp

O ClickUp é um poderoso

software de gerenciamento de tarefas

.

Lembra-se do que dissemos sobre aprender a priorizar e despriorizar tarefas ao adotar essa técnica? Isso é muito fácil com o

Tarefas ClickUp

. Você pode atribuir

prioridades de tarefas no ClickUp

em apenas alguns cliques para identificar rapidamente o sapo. Esses sinalizadores de prioridade colocam a tarefa no topo da sua lista de tarefas, olhando para você e lembrando-o de devorá-la logo pela manhã.

Estrutura de decomposição do trabalho

Crie subtarefas para facilitar a ingestão do sapo

O ClickUp facilita a preparação da rã antes de comê-la. Em vez de se engasgar com uma grande mordida, você pode dividi-la em mordidas menores e mais gerenciáveis - subtarefas. Crie listas de verificação para cada subtarefa e combine-as com a alocação inteligente de recursos. Dessa forma, você terá tudo disponível quando chegar a hora de realizar a tarefa.

Bloqueio de tempo

Adicione estimativas de tempo a tarefas com o ClickUp

Sejamos realistas: todos nós gostamos de fazer a rolagem da desgraça nas mídias sociais! Mas o ClickUp é o goleiro que impede que as distrações entrem na sua zona de foco. Use o ClickUp para fazer uma estimativa realista de quanto tempo você levará para comer aquele sapo. Depois de ter essa clareza, crie um bloco de tempo dedicado em sua agenda e comece a comer o sapo sem interrupções.

Trabalho colaborativo

Use os recursos de colaboração do ClickUp para comer o sapo em equipe

O ClickUp permite que os usuários atribuam tarefas, compartilhem projetos e troquem ideias com colegas de equipe. Isso ajuda a lidar com os sapos que podem exigir um esforço colaborativo. Seja em sessões de brainstorming sobre bate-papo no ClickUp ou ilustrando conceitos no quadros brancos interativos ClickUp a plataforma coloca todos na mesma página. Essa comunicação intencional garante uma experiência de comer rãs tranquila e bem-sucedida para você e sua equipe.

Modelos personalizáveis

O ClickUp hospeda uma rica biblioteca de modelos personalizáveis que são um divisor de águas absoluto. Os

modelos de bloqueio de tempo

são uma verdadeira salvação para profissionais ocupados.

Planeje sua agenda e pratique o bloqueio de tempo com o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Aqui está o

Modelo de bloqueio de programação do ClickUp

que você pode usar para planejar sua agenda - diária, semanal ou mensal. Ele permite que você realize o máximo de trabalho em um mínimo de tempo. Você tem quatro tipos de status personalizados para acompanhar as tarefas individuais e adicionar detalhes como local, tipo etc., usando campos personalizados. Você também pode usar o Scheduling Form View para criar um cronograma realista para si mesmo.

Mantenha o controle de suas tarefas com o modelo de gerenciamento de tarefas do Clickup

Há também o

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

que você e sua equipe podem usar para visualizar sua carga de trabalho, priorizar tarefas e colaborar entre equipes. Você também pode alternar entre seis exibições dinâmicas para visualizar suas tarefas como uma lista, quadro, linha do tempo e muito mais. Ele divide suas tarefas em três listas de itens de ação, ideias e um backlog para que você possa se concentrar em uma área de cada vez.

Transforme planos em realidade com o modelo de estrutura Getting Things Done no ClickUp

Além desses, há também o

Estrutura do ClickUp Getting Things Done

O ClickUp Brain converte ideias em tarefas e identifica o sapo

Não é exagero - você vai adorar ter Cérebro ClickUp como seu assistente pessoal. Ele é um recurso para a implementação da técnica Eat The Frog. Desde o agendamento de tarefas com base na prioridade até o bloqueio de minha agenda para comer o sapo, o ClickUp Brain pode fazer tudo isso. Ele pode até mesmo traduzir discussões, reuniões e documentos em tarefas, tornando-os mais práticos. Chame-o de mini-gerenciador de projetos porque ele está prestes a tornar seu trabalho muito mais fácil!

Transforme a procrastinação em produtividade com a técnica Eat The Frog

Embora a metáfora do sapo possa não parecer apetitosa, a técnica Eat The Frog estabelece a base sólida da produtividade. Alguns podem até dizer que os sapos são o café da manhã dos campeões.

A técnica Eat The Frog é simples, mas impactante, e qualquer pessoa pode usá-la - de estudantes agitados a profissionais ocupados. Tudo o que você precisa é a disposição de enfrentar primeiro a tarefa mais difícil e a determinação de levá-la até o fim. É claro, um pouco de ajuda de ferramentas como o ClickUp para levá-lo mais longe nessa jornada.

