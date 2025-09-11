Simples, grátis e prontas para usar

Ferramentas de Produtividade Grátis

Calcule, planeje e acompanhe métricas essenciais instantaneamente com ferramentas grátis criadas por especialistas em produtividade. Faça mais com ferramentas simples e precisas projetadas para economizar tempo.

Se você precisa medir o desempenho de marketing, estimar cronogramas de projetos ou acompanhar a produção da sua equipe, essas ferramentas oferecem respostas rápidas e precisas sem planilhas ou fórmulas manuais.

Sem cadastro, sem restrições de pagamento, sem software para instalar. Basta abrir a ferramenta, inserir seus números e obter resultados que você pode exportar e compartilhar com sua equipe.

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Ferramentas de Gestão de Projetos

Planeje melhor, estime com mais precisão e mantenha seus projetos no rumo certo com ferramentas feitas para a forma como as equipes realmente trabalham.
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Calculadora de avaliação de riscos de projetos

Avalie os riscos do projeto instantaneamente e exporte um relatório resumido
story-point-calculator

Calculadora de story points

Obtenha estimativas de story points rápidas e precisas sem fórmulas complexas
Business days calculator

Calculadora de dias úteis

Uma calculadora completa para durações, dias úteis e cálculos de datas
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Criador de gráficos de Gantt

Crie e exporte gráficos de Gantt profissionais com agendamento de arrastar e soltar
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Criador de calendários

Crie, personalize e exporte calendários com eventos e codificação por cores
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Criador de diagramas de Ishikawa

Mapeie causas raiz visualmente e exporte diagramas de Ishikawa profissionais em segundos
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Gerador de matriz RACI grátis

Atribua papéis e responsabilidades nas tarefas do projeto e exporte matrizes RACI instantaneamente
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Criador de linhas do tempo

Crie e exporte linhas do tempo de projetos com eventos, marcos e intervalos de datas
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Gerador de templates de planejamento de sprints

Crie planos de sprint ágeis com acompanhamento de capacidade e exporte para Excel, Word ou PDF
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Criador de roadmaps

Crie roadmaps visuais com raias e marcos, exporte como PNG ou PDF instantaneamente
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Criador de árvores de decisão

Mapeie opções e resultados visualmente com nós de arrastar e soltar, exportação instantânea
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Criador de templates de fluxo de trabalho

Crie diagramas de fluxo de trabalho profissionais com nós de arrastar e soltar e exporte para PNG, SVG ou PDF
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Template de escopo de trabalho

Crie documentos profissionais de escopo de trabalho com templates, exportação instantânea, sem cadastro
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Criador de quadro de visão de produto

Crie um quadro de visão de Roman Pichler em segundos e exporte para PNG, PDF ou Markdown
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Criador de escalas de trabalho

Crie escalas semanais de funcionários com arrastar e soltar e exporte para PDF ou CSV

Criador de análise SWOT

Crie análises SWOT estratégicas instantaneamente e exporte sem marca d'água

Ferramentas de Vendas

Dê à sua equipe de vendas os números que ela precisa para fechar mais negócios, otimizar o alcance e provar o que está funcionando.
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Calculadora de produtividade de vendas

Uma ferramenta simples para avaliar a produção de vendas em relação ao esforço
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Calculadora de taxa de conversão de vendas

Confira a taxa de conversão de vendas da sua equipe em segundos, sem necessidade de login
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Gerador de cotações comerciais

Crie cotações profissionais para clientes com itens detalhados e baixe como PDF grátis
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Gerador de faturas

Crie faturas profissionais instantaneamente com itens, impostos e exportação para PDF

Ferramentas de Marketing

Meça o desempenho das campanhas, aloque orçamentos com confiança e conecte cada real investido a resultados reais.
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Calculadora de ROI de marketing

Meça o impacto na receita em relação ao gasto com nossa ferramenta de ROI de marketing
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Calculadora de orçamento de marketing

Calcule facilmente o gasto de marketing para maximizar o ROI e o impacto das campanhas
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Calculadora de crescimento ano a ano (YoY)

Calcule rapidamente taxas de crescimento ano a ano para receita, vendas ou métricas
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Criador de calendário de conteúdo

Planeje publicações em todos os canais, acompanhe o status e exporte sua programação
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Mapa de jornada do cliente

Mapeie as etapas, pontos de contato e pontos de dor do cliente, exporte para CSV grátis

Gerador de buyer persona

Crie buyer personas detalhadas em segundos com perfis estruturados prontos para exportar

Ferramentas de Produtividade e Foco

Acompanhe a produção da equipe, gerencie seu tempo de foco e capture ideias sem alternar entre aplicativos.
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Temporizador Pomodoro online

Gerencie sessões de trabalho e pausas com nosso temporizador Pomodoro fácil de usar
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Calculadora de produtividade de funcionários

Calcule rapidamente a produção em relação às horas trabalhadas para medir a produtividade
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Bloco de notas online

Capture ideias instantaneamente com abas, checklists e salvamento automático, sem cadastro
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Criador de checklists

Crie e exporte checklists personalizados com seções, templates e acompanhamento de progresso
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Calculadora de cartão de ponto grátis

Calcule horas trabalhadas, deduza pausas e totalize horas extras para qualquer período de pagamento
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Gerador de rastreador de hábitos

Crie rastreadores de hábitos personalizados com templates para rotinas e desafios, depois imprima
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Criador de mapas mentais

Organize ideias visualmente com nós ramificados e exportação instantânea, sem cadastro

Calculadora de dispersão de ferramentas

Calcule quanto sua equipe desperdiça em ferramentas de trabalho dispersas e veja a economia potencial
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Criador de matrizes de priorização

Organize tarefas por urgência e impacto com o método Eisenhower ou frameworks personalizados
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Criador de mapas de empatia

Crie mapas de empatia completos com exportação instantânea, sem cadastro ou download
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Criador de diagramas de afinidade

Agrupe ideias de brainstorm em clusters e exporte diagramas profissionais instantaneamente
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Business Model Canvas

Mapeie seu modelo de negócio visualmente com nove blocos, exporte como PNG, PDF ou JSON
Para Você Saber Mais

Perguntas Frequentes

Perguntas comuns sobre nossas ferramentas de produtividade e calculadoras grátis.
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