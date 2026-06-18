Criador de Calendário de Conteúdo

Também disponível no ClickUp

Precisa de mais que uma ferramenta grátis? Experimente a Visualização de Calendário do ClickUp

Esta ferramenta grátis oferece uma forma rápida de planejar e visualizar seu calendário de conteúdo no navegador. A Visualização de Calendário do ClickUp faz tudo o que esta ferramenta faz e muito mais, com colaboração em tempo real, tarefas recorrentes, automações de fluxo de trabalho, status personalizados e integrações com mais de 1.000 ferramentas, para equipes que levam a operação de conteúdo a sério.

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PLANEJAMENTO DE CONTEÚDO

Planeje Cada Post. Nunca Perca uma Data de Publicação.

Um calendário visual feito para criadores de conteúdo que querem clareza, não complexidade.

Veja Todo o Seu Plano de Conteúdo em um Relance

Alterne entre a visualização por mês e por semana para ter a perspectiva que precisa, seja planejando um trimestre inteiro ou conferindo o que vence esta semana. As etiquetas de canal com código de cores deixam claro na hora onde você está postando demais ou de menos, para que possa reequilibrar antes que vire um problema.

Planeje Cada Canal em um Só Lugar

Marque cada entrada como Blog, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Email ou qualquer outro canal, tudo no mesmo calendário. Filtre por canal ou status quando quiser para focar no que importa. Chega de fazer malabarismo com planilhas separadas para cada plataforma.

Exporte e Compartilhe com Um Clique

Baixe todo o seu plano de conteúdo em um arquivo CSV sempre que precisar, sem conta e sem limites de exportação. Abra no Google Sheets, compartilhe com sua equipe ou importe para a ferramenta de gestão de projetos da sua preferência.
COMO FUNCIONA

Tudo o Que Você Pode Fazer com Esta Ferramenta Grátis

Um fluxo completo de planejamento de conteúdo, direto no seu navegador, sem precisar instalar nada.

Veja toda a sua programação de conteúdo organizada como uma grade de calendário de verdade, não uma lista, não um amontoado de texto. Clique em qualquer data para adicionar uma nova entrada, alterne entre a visualização por mês e por semana para aproximar ou afastar, e navegue entre os meses com um único clique. O botão "Hoje" sempre leva você de volta à data atual na hora.

Veja toda a sua programação de conteúdo organizada como uma grade de calendário de verdade, não uma lista, não um amontoado de texto. Clique em qualquer data para adicionar uma nova entrada, alterne entre a visualização por mês e por semana para aproximar ou afastar, e navegue entre os meses com um único clique. O botão "Hoje" sempre leva você de volta à data atual na hora.
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ClickUp

Pronto para Planejar Conteúdo com Toda a Sua Equipe?

Esta ferramenta é um ótimo começo. A Visualização de Calendário do ClickUp adiciona colaboração em equipe, tarefas recorrentes e automações de fluxo de trabalho quando você estiver pronto para escalar.
Use o ClickUp Grátis

COMPARAÇÃO DE RECURSOS

Criador de Calendário de Conteúdo vs. a Concorrência

Veja como o calendário de conteúdo grátis da ClickUp se compara às ferramentas que as agências realmente avaliam.

Recurso
Grátis
CoSchedule
Notion
HubSpot
Visualização de calendário interativa Grátis Apenas pago Configuração manual Apenas modelos
Sem necessidade de cadastro Sim Conta necessária Conta necessária Conta necessária
Linhas de conteúdo multicanal Sim Sim Construção personalizada Plano pago
Agendamento com arrastar e soltar Sim Sim Não Não
Etiquetas de status de conteúdo Sim Sim Configuração manual Plano pago
Exportação em CSV Grátis Plano pago Limitado Plano pago
Uso instantâneo no navegador Sim Cadastro necessário Cadastro necessário Cadastro necessário
Visualização de calendário interativa
ClickUp Grátis
CoSchedule Apenas pago
Notion Configuração manual
HubSpot Apenas modelos
Sem necessidade de cadastro
ClickUp Sim
CoSchedule Conta necessária
Notion Conta necessária
HubSpot Conta necessária
Linhas de conteúdo multicanal
ClickUp Sim
CoSchedule Sim
Notion Construção personalizada
HubSpot Plano pago
Agendamento com arrastar e soltar
ClickUp Sim
CoSchedule Sim
Notion Não
HubSpot Não
Etiquetas de status de conteúdo
ClickUp Sim
CoSchedule Sim
Notion Configuração manual
HubSpot Plano pago
Exportação em CSV
ClickUp Grátis
CoSchedule Plano pago
Notion Limitado
HubSpot Plano pago
Uso instantâneo no navegador
ClickUp Sim
CoSchedule Cadastro necessário
Notion Cadastro necessário
HubSpot Cadastro necessário
Bom Saber

Perguntas Frequentes

Tudo o que você precisa saber para montar seu calendário de conteúdo, e quando migrar para o ClickUp.

COMBINA BEM COM ESTA FERRAMENTA

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