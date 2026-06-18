Também disponível no ClickUp
Esta ferramenta grátis oferece uma forma rápida de planejar e visualizar seu calendário de conteúdo no navegador. A Visualização de Calendário do ClickUp faz tudo o que esta ferramenta faz e muito mais, com colaboração em tempo real, tarefas recorrentes, automações de fluxo de trabalho, status personalizados e integrações com mais de 1.000 ferramentas, para equipes que levam a operação de conteúdo a sério.Saiba mais sobre a Visualização de Calendário do ClickUp
COMPARAÇÃO DE RECURSOS
Veja como o calendário de conteúdo grátis da ClickUp se compara às ferramentas que as agências realmente avaliam.
|Recurso
|
ClickUp Grátis
|
CoSchedule
|
Notion
|
HubSpot
|Visualização de calendário interativa
|Grátis
|Apenas pago
|Configuração manual
|Apenas modelos
|Sem necessidade de cadastro
|Sim
|Conta necessária
|Conta necessária
|Conta necessária
|Linhas de conteúdo multicanal
|Sim
|Sim
|Construção personalizada
|Plano pago
|Agendamento com arrastar e soltar
|Sim
|Sim
|Não
|Não
|Etiquetas de status de conteúdo
|Sim
|Sim
|Configuração manual
|Plano pago
|Exportação em CSV
|Grátis
|Plano pago
|Limitado
|Plano pago
|Uso instantâneo no navegador
|Sim
|Cadastro necessário
|Cadastro necessário
|Cadastro necessário