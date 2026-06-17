Também disponível no ClickUp
Este criador resolve construções rápidas. O ClickUp Gantt Charts vai além, com colaboração em tempo real, dependências automatizadas, gestão de recursos e planejamento de projetos com IA, tudo conectado às suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho da equipe.Saiba mais sobre o ClickUp Gantt Charts
Compare Suas Opções
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|Recurso
|
ClickUp Grátis
|
TeamGantt
|
OnlineGantt
|
Excel
|Sem necessidade de cadastro
|Sim
|Conta necessária
|Sim
|Licença do Office
|Dependências de tarefas
|Sim
|Sim
|Limitado
|Configuração manual
|Exportação em PNG
|Grátis
|Apenas pago
|Não
|Apenas captura de tela
|Acompanhamento de progresso
|Sim
|Apenas pago
|Não
|Manual
|Evolui para uma ferramenta de gestão de projetos completa
|Plataforma completa
|Sim
|Não
|Não