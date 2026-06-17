Criador de Gráfico de Gantt

Criador de Gráfico de Gantt Online para Cronogramas de Projeto Claros

Crie cronogramas de projeto claros, mapeie tarefas do início ao fim e acompanhe prazos, dependências e progresso com um criador de gráfico de Gantt online fácil de usar.

Também disponível no ClickUp

Precisa de Gráficos de Gantt Colaborativos para Toda a Sua Equipe?

Este criador resolve construções rápidas. O ClickUp Gantt Charts vai além, com colaboração em tempo real, dependências automatizadas, gestão de recursos e planejamento de projetos com IA, tudo conectado às suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho da equipe.

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Simples de Usar

Tudo o Que Você Precisa para Criar Gráficos de Gantt

Crie gráficos de Gantt profissionais em segundos. Sem cadastro. Sem download. 100% grátis.

Agendamento de Tarefas com Arrastar e Soltar

Adicione tarefas, defina datas de início e durações, depois arraste para ajustar seu cronograma. As mudanças são atualizadas instantaneamente em todo o gráfico.

Dependências de Tarefas e Marcos

Conecte tarefas com dependências de término para início para que seu cronograma se ajuste automaticamente. Marque entregas importantes como marcos para uma visibilidade clara do projeto.

Exporte e Compartilhe Seus Gráficos

Baixe seu gráfico de Gantt como imagem PNG para apresentações ou exporte os dados das tarefas em CSV para usar em planilhas e outras ferramentas.
Simples e Fácil

Como Funciona

Insira nomes de tarefas, datas de início e durações. Ou use a geração com IA para criar tarefas a partir da descrição de um projeto.

Insira nomes de tarefas, datas de início e durações. Ou use a geração com IA para criar tarefas a partir da descrição de um projeto.
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Tabela Comparativa

Compare Suas Opções

Criador de Gráfico de Gantt da ClickUp vs Outras Ferramentas

Veja como o criador de gráfico de Gantt grátis da ClickUp se compara às alternativas mais populares.

Recurso
Grátis
TeamGantt
OnlineGantt
Excel
Sem necessidade de cadastro Sim Conta necessária Sim Licença do Office
Dependências de tarefas Sim Sim Limitado Configuração manual
Exportação em PNG Grátis Apenas pago Não Apenas captura de tela
Acompanhamento de progresso Sim Apenas pago Não Manual
Evolui para uma ferramenta de gestão de projetos completa Plataforma completa Sim Não Não
Sem necessidade de cadastro
ClickUp Sim
TeamGantt Conta necessária
OnlineGantt Sim
Excel Licença do Office
Dependências de tarefas
ClickUp Sim
TeamGantt Sim
OnlineGantt Limitado
Excel Configuração manual
Exportação em PNG
ClickUp Grátis
TeamGantt Apenas pago
OnlineGantt Não
Excel Apenas captura de tela
Acompanhamento de progresso
ClickUp Sim
TeamGantt Apenas pago
OnlineGantt Não
Excel Manual
Evolui para uma ferramenta de gestão de projetos completa
ClickUp Plataforma completa
TeamGantt Sim
OnlineGantt Não
Excel Não
Bom Saber

Perguntas Frequentes

Perguntas comuns sobre o nosso criador de gráfico de Gantt grátis.
ClickUp

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