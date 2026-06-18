Como usar este Temporizador Pomodoro Online Grátis?

Começar a usar nosso temporizador Pomodoro é simples e não exige downloads nem cadastros:

Defina sua tarefa: Escolha uma única tarefa na qual quer se concentrar durante sua sessão Pomodoro Inicie o temporizador: Clique no botão iniciar para começar seu período de trabalho focado de 25 minutos Trabalhe sem distrações: Concentre-se somente na tarefa escolhida até o temporizador avisar Faça uma pausa curta: Quando o alarme tocar, faça uma pausa de 5 minutos para recarregar Repita o ciclo: Após quatro Pomodoros, faça uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos Acompanhe seu progresso: Monitore quantos Pomodoros você completa por dia.

Você também pode personalizar os temporizadores de Pomodoro e de pausa, além das opções de notificação, usando as configurações do app.

Quando as sessões Pomodoro não dão conta dos seus projetos complexos, o controle de tempo integrado do ClickUp e as ferramentas de gestão de projetos oferecem a solução completa que você precisa.