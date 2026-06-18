Também disponível no ClickUp
Este temporizador grátis oferece uma forma rápida de fazer sessões Pomodoro no navegador. O Controle de Tempo de Projetos do ClickUp faz tudo o que esta ferramenta faz e muito mais, com planilhas de horas para toda a equipe, controle de horas faturáveis e não faturáveis e relatórios detalhados de todos os seus projetos.Saiba mais sobre o Controle de Tempo de Projetos do ClickUp
Começar a usar nosso temporizador Pomodoro é simples e não exige downloads nem cadastros:
Você também pode personalizar os temporizadores de Pomodoro e de pausa, além das opções de notificação, usando as configurações do app.
Quando as sessões Pomodoro não dão conta dos seus projetos complexos, o controle de tempo integrado do ClickUp e as ferramentas de gestão de projetos oferecem a solução completa que você precisa.