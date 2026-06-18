Temporizador Pomodoro Online

Também disponível no ClickUp

Precisa de mais que uma ferramenta grátis? Experimente o Controle de Tempo de Projetos do ClickUp

Este temporizador grátis oferece uma forma rápida de fazer sessões Pomodoro no navegador. O Controle de Tempo de Projetos do ClickUp faz tudo o que esta ferramenta faz e muito mais, com planilhas de horas para toda a equipe, controle de horas faturáveis e não faturáveis e relatórios detalhados de todos os seus projetos.

Saiba mais sobre o Controle de Tempo de Projetos do ClickUp
Experimente o Controle de Tempo do ClickUp Grátis

Como usar este Temporizador Pomodoro Online Grátis?

Começar a usar nosso temporizador Pomodoro é simples e não exige downloads nem cadastros:

  1. Defina sua tarefa: Escolha uma única tarefa na qual quer se concentrar durante sua sessão Pomodoro
  2. Inicie o temporizador: Clique no botão iniciar para começar seu período de trabalho focado de 25 minutos
  3. Trabalhe sem distrações: Concentre-se somente na tarefa escolhida até o temporizador avisar
  4. Faça uma pausa curta: Quando o alarme tocar, faça uma pausa de 5 minutos para recarregar
  5. Repita o ciclo: Após quatro Pomodoros, faça uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos
  6. Acompanhe seu progresso: Monitore quantos Pomodoros você completa por dia.

Você também pode personalizar os temporizadores de Pomodoro e de pausa, além das opções de notificação, usando as configurações do app.

Quando as sessões Pomodoro não dão conta dos seus projetos complexos, o controle de tempo integrado do ClickUp e as ferramentas de gestão de projetos oferecem a solução completa que você precisa.

Comece a usar o controle de tempo do ClickUp. É grátis

Perguntas Frequentes

Outras ferramentas grátis para experimentar

employee productivity calculator
Calcule rapidamente a produção em relação às horas trabalhadas para acompanhar a produtividade
Experimente agora
story-point-calculator
Obtenha estimativas de story points rápidas e precisas, sem fórmulas complicadas
Experimente agora
Business days calculator
Uma calculadora de dias completa para durações, dias úteis e cálculos de datas
Experimente agora
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT