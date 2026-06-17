FERRAMENTAS GRÁTIS

Gerador de Matriz RACI

Também disponível no ClickUp

Precisa de mais que uma ferramenta grátis? Experimente o Template de Matriz RACI do ClickUp

Este gerador de matriz RACI grátis oferece uma forma rápida de criar e exportar matrizes de responsabilidade. O Template de Matriz RACI do ClickUp faz tudo o que esta ferramenta faz e muito mais, com colaboração em tempo real, status e campos personalizados, seis visualizações de projeto diferentes, fluxos de trabalho automatizados e armazenamento persistente na nuvem que mantém sua matriz RACI conectada às tarefas reais do seu projeto.

Saiba mais sobre o Template de Matriz RACI do ClickUp
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FERRAMENTA GRÁTIS

Esclareça Cada Função em Minutos

Tudo o que você precisa para criar, validar e compartilhar uma matriz RACI profissional sem sair do navegador.

Crie Sua Matriz na Hora

Adicione tarefas e funções, depois clique em qualquer célula para atribuir Responsável, Aprovador, Consultado ou Informado. As etiquetas com código de cores facilitam a leitura de toda a matriz em um relance e ajudam a identificar lacunas antes que virem problemas.

Detecte Erros Antes que Importem

A validação integrada sinaliza tarefas sem um Responsável definido ou com mais de um Aprovador. Corrija os problemas em tempo real para que sua matriz RACI esteja impecável antes de compartilhá-la com as partes interessadas.

Exporte e Compartilhe com Um Clique

Baixe sua matriz finalizada em CSV para Excel ou Google Sheets, ou pegue uma captura de tela em PNG caprichada para apresentações e documentação. Sem barreiras de cadastro, sem marca d'água, sem pegadinhas.
COMO FUNCIONA

O Que Você Pode Fazer com Esta Ferramenta

Um criador de matriz RACI sem atritos, feito para velocidade, precisão e exportação instantânea.

Adicione linhas para cada tarefa do projeto e colunas para cada membro da equipe ou função. Clique em qualquer célula para alternar entre as atribuições R, A, C e I com código de cores instantâneo. A grade suporta até 50 tarefas e 20 funções, com cabeçalhos fixos para você nunca perder o contexto ao rolar a tela.

Adicione linhas para cada tarefa do projeto e colunas para cada membro da equipe ou função. Clique em qualquer célula para alternar entre as atribuições R, A, C e I com código de cores instantâneo. A grade suporta até 50 tarefas e 20 funções, com cabeçalhos fixos para você nunca perder o contexto ao rolar a tela.
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ClickUp

Pronto para Gerenciar Projetos de Verdade?

Você acabou de criar uma matriz RACI. Agora conecte-a a tarefas, cronogramas e toda a sua equipe dentro do ClickUp.
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COMO NOS COMPARAMOS

Gerador de Matriz RACI Grátis vs. a Concorrência

Veja como a ferramenta grátis da ClickUp se compara a outros criadores de matriz RACI.

Recurso
Grátis
Creately
Lucidchart
FigJam
Sem necessidade de cadastro Sim Conta necessária Conta necessária Conta necessária
Construtor de matriz interativo Clicar para atribuir Arrastar e soltar Arrastar e soltar Apenas quadro branco
Validação em tempo real Integrada Não Não Não
Exportação em CSV Grátis Apenas pago Apenas pago Não
Exportação de imagem PNG Grátis Apenas pago Apenas pago Grátis
Modelos de início rápido 3 incluídos Sim Sim Sim
Funciona offline (salvamento local) Sim Apenas nuvem Apenas nuvem Apenas nuvem
Sem necessidade de cadastro
ClickUp Sim
Creately Conta necessária
Lucidchart Conta necessária
FigJam Conta necessária
Construtor de matriz interativo
ClickUp Clicar para atribuir
Creately Arrastar e soltar
Lucidchart Arrastar e soltar
FigJam Apenas quadro branco
Validação em tempo real
ClickUp Integrada
Creately Não
Lucidchart Não
FigJam Não
Exportação em CSV
ClickUp Grátis
Creately Apenas pago
Lucidchart Apenas pago
FigJam Não
Exportação de imagem PNG
ClickUp Grátis
Creately Apenas pago
Lucidchart Apenas pago
FigJam Grátis
Modelos de início rápido
ClickUp 3 incluídos
Creately Sim
Lucidchart Sim
FigJam Sim
Funciona offline (salvamento local)
ClickUp Sim
Creately Apenas nuvem
Lucidchart Apenas nuvem
FigJam Apenas nuvem
BOM SABER

Perguntas Frequentes

Tudo o que você precisa saber sobre matrizes RACI e este gerador grátis.
SOC 2
CERTIFIED
ISO 27001
CERTIFIED
GDPR
COMPLIANT
HIPAA
COMPLIANT