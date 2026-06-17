Também disponível no ClickUp
Este gerador de matriz RACI grátis oferece uma forma rápida de criar e exportar matrizes de responsabilidade. O Template de Matriz RACI do ClickUp faz tudo o que esta ferramenta faz e muito mais, com colaboração em tempo real, status e campos personalizados, seis visualizações de projeto diferentes, fluxos de trabalho automatizados e armazenamento persistente na nuvem que mantém sua matriz RACI conectada às tarefas reais do seu projeto.Saiba mais sobre o Template de Matriz RACI do ClickUp
COMO NOS COMPARAMOS
Veja como a ferramenta grátis da ClickUp se compara a outros criadores de matriz RACI.
|Recurso
|
ClickUp Grátis
|
Creately
|
Lucidchart
|
FigJam
|Sem necessidade de cadastro
|Sim
|Conta necessária
|Conta necessária
|Conta necessária
|Construtor de matriz interativo
|Clicar para atribuir
|Arrastar e soltar
|Arrastar e soltar
|Apenas quadro branco
|Validação em tempo real
|Integrada
|Não
|Não
|Não
|Exportação em CSV
|Grátis
|Apenas pago
|Apenas pago
|Não
|Exportação de imagem PNG
|Grátis
|Apenas pago
|Apenas pago
|Grátis
|Modelos de início rápido
|3 incluídos
|Sim
|Sim
|Sim
|Funciona offline (salvamento local)
|Sim
|Apenas nuvem
|Apenas nuvem
|Apenas nuvem