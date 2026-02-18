¿Para qué sirve ClickUp y cómo funciona?

«ClickUp ha supuesto un cambio radical en la gestión de tareas y la colaboración interfuncional de nuestro equipo», afirma un usuario de G2 .

¿Has oído a la gente hablar maravillas de ClickUp? ¿Tienes curiosidad por saber qué puede hacer este entorno de trabajo de IA convergente?

Utiliza este artículo como tu curso intensivo sobre todo lo relacionado con ClickUp. Veamos para qué se utiliza ClickUp, cómo lo utilizan los equipos a diario y cómo puedes personalizarlo para adaptarlo a tus flujos de trabajo.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que reúne todas tus aplicaciones de trabajo, datos y flujos de trabajo en un solo lugar. Funciona con IA contextual, capaz de detectar patrones en toda tu operación.

La IA sensible al contexto entiende tu entorno de trabajo, ya que se sitúa por encima de tus tareas, documentos, chats, proyectos y metas en tu entorno de trabajo de ClickUp. Te ofrece respuestas precisas, resúmenes, información y recomendaciones sin necesidad de cambiar de pestaña ni rebuscar en carpetas dispersas.

Y eso no es todo. Dispondrás de un conjunto de funciones avanzadas, como automatizaciones y agentes sin código. Te permiten automatizar reuniones diarias, generar actualizaciones de proyectos, mantener la documentación, distribuir tareas, supervisar plazos y ejecutar flujos de trabajo recurrentes que, de otro modo, requerirían un esfuerzo manual.

En conjunto, estas capacidades transforman ClickUp de una herramienta de gestión de proyectos en un sistema operativo conectado para tu trabajo.

Las ventajas más comunes de ClickUp, según los usuarios, incluyen:

Menos cambios de contexto

Reduce la proliferación de aplicaciones

Mejora de la coordinación entre equipos

Escalabilidad para todos los equipos y departamentos

Los números lo dicen todo:

🧠 Dato curioso: ClickUp comenzó como una herramienta interna creada para resolver un problema sencillo: la productividad se había visto afectada. Demasiadas herramientas, demasiados silos. Hoy en día, nuestra misión es devolver a los equipos el 20 % de su tiempo reuniendo todo el trabajo en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que hay 4 millones de equipos que nos acompañan en esto.

Por qué ClickUp tiene tantos casos de uso

La mayoría de las herramientas de trabajo solo resuelven una parte del rompecabezas. Tienes el seguimiento de proyectos en una aplicación, los documentos en otra, los paneles en una tercera e incluso herramientas de colaboración con chat para el equipo por separado. Al final, acabas uniéndolas todas para poder hacer tu trabajo.

ClickUp está construido de forma diferente. Desde el primer día, se diseñó para gestionar todas las facetas de tu trabajo en un único lugar conectado, de modo que no tengas que lidiar con la dispersión de aplicaciones inconexas para las tareas importantes.

Los flujos de trabajo personalizables se adaptan a las necesidades de tu equipo: planificación de sprints para desarrolladores, CRM para el equipo de ventas, wikis para RR. HH., auditorías de cumplimiento normativo y listas de control para eventos.

El plan gratuito de ClickUp te permite probar funciones esenciales como Documentos, Calendario y Tableros Kanban.

De hecho, incluso ClickUp AI forma parte del plan gratuito. Puedes probar funciones como Super Agents, Brain MAX, Talk to Text, AI Notetaker, Enterprise AI Search y muchas más.

ClickUp no te limita a un solo departamento, tamaño de equipo o flujo de trabajo. Puedes personalizarlo para que se adapte al flujo real de tu trabajo. Sea cual sea el caso de uso, tu equipo se mantendrá coordinado, avanzará más rápido y podrá decir adiós a la proliferación de herramientas.

Este enfoque, diseñado para todos los equipos, se remonta a los inicios de ClickUp.

En palabras de Zeb Evans, director ejecutivo y fundador de ClickUp:

A pesar del consejo generalizado de «especializarse» y evitar los mercados competitivos, ClickUp creó deliberadamente un software flexible para equipos de «dos o más personas» en todos los sectores. Todo el mundo decía «no te metas en esta categoría, es una tontería», pero nuestra convicción de crear un software flexible y personalizable que se adaptara a la forma de trabajar de los equipos resultó acertada.

A pesar del consejo generalizado de «especializarse» y evitar los mercados competitivos, ClickUp creó deliberadamente un software flexible para equipos de «dos o más personas» en todos los sectores. Todo el mundo decía «no te metas en esta categoría, es una tontería», pero nuestra convicción de crear un software flexible y personalizable que se adaptara a la forma de trabajar de los equipos resultó acertada.

Su publicación en LinkedIn aporta más contexto sobre por qué ClickUp aúna trabajo e IA en una única plataforma unificada:

📚 Más información: Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la eficiencia y la productividad

Más de 20 formas de utilizar ClickUp en los equipos

Vamos a ver las más de 20 formas en las que puedes sacar partido a ClickUp cada día.

1. Gestión de proyectos

Piensa en tu jornada laboral habitual. Estás pendiente de las actualizaciones, saltando entre tableros de tareas y aplicaciones de chat, y buscando ese documento final, a través de cinco herramientas diferentes. Dedicas más tiempo a gestionar cronogramas, dependencias y partes interesadas que a trabajar.

Lo peor de todo es que una herramienta tradicional de gestión de proyectos te obliga a adaptar tus flujos de trabajo a su estructura rígida.

Te presentamos: ClickUp para la gestión de proyectos. Planifica tus tareas, proyectos, cronogramas y mucho más en un solo lugar.

Utiliza la plataforma para dividir tareas complejas en subtareas más pequeñas, conectar el trabajo relacionado con dependencias y realizar el seguimiento de los hitos que reflejan tu flujo de trabajo real.

Con más de 15 vistas personalizadas, como Gantt, Cronograma, Tablero o Lista, puedes elegir cómo visualizar el progreso en función de cómo trabaja tu equipo. Además, puedes ver tu proyecto desde todos los ángulos y:

Gestiona el tiempo y los recursos con precisión: ajusta los cronogramas, cambia las prioridades, gestiona las cargas de trabajo, añade dependencias y mueve tareas cuando cambien los horarios

Obtén una vista general: Visualiza varios proyectos en paralelo o amplía la vista de uno solo. Las opciones flexibles de ordenación y agrupación te ayudan a supervisar el progreso y detectar cuellos de botella de forma temprana

Organiza tus proyectos: Dispones de opciones personalizadas de ordenación, filtrado y agrupación. Crea vistas en cascada para ver qué hay en la agenda de hoy, qué se avecina y qué requiere atención urgente.

Cambia entre la vista Lista, la vista Tablero, la vista Calendario y una docena más para visualizar el trabajo a tu manera

📌 Ejemplo real: Cómo utiliza ClickUp un equipo de ingeniería de SaaS Un equipo de ingeniería SaaS planifica el lanzamiento de una nueva función correlacionando todas las dependencias de las tareas en la vista Gantt. Esto incluye el frontend, el backend, las actualizaciones de la API, los ciclos de control de calidad y las tareas de implementación. Una vez que comienza el sprint, los desarrolladores pasan a un tablero Kanban para mover los tickets a través de «En curso», «Revisión de código» y «Pruebas», mientras que las automatizaciones avisan al equipo de control de calidad cuando una tarjeta está lista para su verificación.

Los equipos de diseño y de producto realizan un seguimiento de tareas paralelas en la vista Lista, manteniendo organizadas las especificaciones, los criterios de aceptación y las actualizaciones de la interfaz de usuario

A medida que se acerca el lanzamiento, los jefes de ingeniería revisan la vista del cronograma para confirmar las cargas de trabajo, las tareas que se solapan y cualquier obstáculo que pueda surgir. Esto permite que todo el equipo de SaaS trabaje en su vista preferida sin perder la alineación ni el contexto. Según el caso práctico de ClickUp X Powerflex, el responsable de desarrollo de productos, Kellock Irvin, afirma: Las vistas de ClickUp me ayudan a seleccionar, filtrar y presentar nuestro trabajo de forma que tenga sentido para la situación en la que nos encontramos. Las vistas de ClickUp me ayudan a seleccionar, filtrar y presentar nuestro trabajo de forma que tenga sentido para la situación en la que nos encontramos.

💡 Consejo de experto: ¿Te sientes abrumado al tener que configurar tu flujo de trabajo desde cero? Empieza con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp. Te ofrece un espacio preconfigurado organizado por fases del proyecto, con vistas de lista y Kanban, para que puedas hacer un seguimiento inmediato de las tareas y los recursos. Consigue una plantilla gratis Pon en marcha proyectos más rápido con la plantilla de gestión de proyectos lista para usar de ClickUp Con seis estados de tarea personalizados (como «Abierto», «En curso» y «Terminado»), es una forma sencilla de gestionar el trabajo sin tener que dedicar horas a la configuración.

2. Gestión de tareas

Las tareas de ClickUp son la capa de ejecución que impulsa todos los flujos de trabajo.

Empieza por personalizar los estados de tus tareas para que reflejen cómo trabaja tu equipo. ¿Necesitas «Revisión del cliente», «En espera» o «Necesita aprobación de permiso»? ¡Lo tienes!

Crea estados de tareas personalizados en ClickUp para que se adapten exactamente a las necesidades de tu flujo de trabajo

A continuación, establece niveles de prioridad para ayudar a tu equipo a centrarse. Elige entre Urgente, Alto, Normal o Bajo en el software de gestión de tareas.

¿Quieres estructurar mejor tu trabajo? Así es como los diferentes tipos de tareas de ClickUp te ayudan a mantener todo organizado.

Además, está la combinación de tareas + ClickUp Brain, que añade una capa de inteligencia:

Crea tareas automáticamente cuando se activan los desencadenantes (por ejemplo, un cliente potencial entra en tu CRM → ClickUp genera una tarea ya rellenada)

Actualiza o clasifica las tareas en función de los resultados de la IA (por ejemplo, añade «Urgente» si el sentimiento es negativo)

Asigna tareas automáticamente utilizando reglas de enrutamiento, límites de capacidad o lógica personalizada

Realiza un seguimiento del rendimiento de la automatización con Campos personalizados o estados como «Sugerido por IA», «Escalado» o «Revisión manual».

Utiliza las funciones «Asignar con IA», «Priorizar con IA» y otras propiedades de autocompletado con IA para obtener información valiosa y automatizar la gestión de tareas en ClickUp

📌 Ejemplo real: Cómo utiliza un equipo de construcción ClickUp para la gestión de tareas. Un equipo de construcción gestiona las actividades diarias de la obra en ClickUp utilizando tareas para inspecciones, permisos, entrega de materiales y trabajos de subcontratistas. Las plantillas estandarizan procesos recurrentes como las revisiones de seguridad o las listas de tareas pendientes. Los campos personalizados permiten realizar el seguimiento de las zonas de la obra, las asignaciones de contratistas, las necesidades de equipamiento y las fases de cumplimiento. Estados como «Programado», «In situ» y «Necesita inspección» mantienen a los equipos coordinados, y las prioridades resaltan los trabajos críticos para la secuencia, como el vertido de losas o las instalaciones eléctricas preliminares. Las tareas enlazadas muestran cómo los retrasos en una operación afectan al trabajo posterior. Con ClickUp AI, las nuevas tareas se generan automáticamente a partir de los formularios de ClickUp, las asignaciones se dirigen al subcontratista adecuado y las tarjetas de IA en los paneles de control de ClickUp señalan los retrasos antes de que afecten al calendario.

🧠 Dato curioso: ¡En 2025, los usuarios de ClickUp crearon más de 3600 millones de tareas!

3. Desarrollo de software

La plataforma de desarrollo de software basada en IA de ClickUp te permite planificar, crear y lanzar todas las actualizaciones de tus productos —desde epics hasta PRD y despliegues— dentro de un único entorno de trabajo conectado.

Gestiona sprints, backlogs y hojas de ruta con ClickUp para equipos de software

Con ClickUp, la optimización de la lista de tareas pendientes se convierte en un flujo de trabajo continuo impulsado por IA.

ClickUp AI puede asignar tickets automáticamente, actualizar Sprints, sugerir campos, resumir los PRD y eliminar elementos obsoletos. Lejos de tener que organizar el trabajo manualmente, tu backlog evoluciona en tiempo real, por lo que los ingenieros pueden centrarse en la entrega.

Convierte las conversaciones en acciones. Es probable que los chats de equipo, las revisiones de PRD, las notas de retrospectiva y las reuniones diarias contengan acciones pendientes ocultas. La ClickUp AI puede detectarlas y convertirlas en tareas rastreables con personas asignadas y próximos pasos: se acabaron los momentos de «¿Alguien ha tomado nota de eso?».

Tu equipo de DevSecOps puede encontrar solicitudes de validación, especificaciones, archivos y trabajo de sprints en cuestión de segundos, incluso en diferentes herramientas, gracias a la búsqueda con IA para empresas de ClickUp.

Por último, las más de 1000 integraciones de ClickUp permiten a tu equipo de desarrollo seguir trabajando con las herramientas que ya utiliza.

ClickUp se integra con todo el ecosistema de desarrollo: GitHub, GitLab, Bitbucket, Sentry, PagerDuty, Jenkins, LaunchDarkly y muchos más.

📌 Ejemplo concreto: Así es como el equipo de ingeniería de Pressed Juice utiliza ClickUp.

📌 Ejemplo real: Un equipo de ingeniería de SaaS lanza productos más rápido con ClickUp. Una empresa de SaaS en expansión utiliza ClickUp para gestionar su ciclo de desarrollo en un solo lugar. Los gestores de producto planifican los lanzamientos trimestrales en hojas de ruta interactivas de diagrama de Gantt, ajustando los cronogramas y las dependencias a medida que cambia el alcance. Cuando el trabajo pasa a la fase de ejecución, los ingenieros cambian a la vista Sprint, donde los Superagentes de IA limpian el backlog, marcan los duplicados, resumen las especificaciones y priorizan automáticamente las tareas. Las incidencias llegan a través de formularios personalizados que recogen la gravedad, el entorno y los pasos para reproducirlos, y las automatizaciones los dirigen al equipo adecuado. Las tarjetas StandUp por IA muestran los obstáculos y el progreso al instante. Los PRD se encuentran en ClickUp Docs, enlazados directamente a las tareas de desarrollo, mientras que Enterprise Search ayuda a los ingenieros a obtener respuestas de documentos, chats y tareas en cuestión de segundos. Para la semana del lanzamiento, todo —desde los resultados de las pruebas hasta los pasos del lanzamiento— es visible en más de 15 vistas de ingeniería, lo que mantiene al equipo de producto, ingeniería y control de calidad totalmente alineados.

4. Colaboración en equipo

¿Estás cansado de usar Slack para la mensajería instantánea, el correo electrónico para las actualizaciones y los comentarios, Zoom para las videollamadas, y la lista sigue?

¿Y si te dijéramos que esos días ya han quedado atrás?

ClickUp Chat reduce la dispersión de contexto al situar estas conversaciones directamente dentro del espacio donde se desarrolla tu trabajo.

Usa ClickUp Chat para mantener las conversaciones en el mismo entorno de trabajo que tus tareas, documentos y proyectos

El chat se encuentra junto a tus tareas, documentos, pizarras y proyectos:

El chat está integrado en la barra lateral, por lo que puedes ver los mensajes no leídos, los mensajes directos y los canales en un solo lugar

En la nueva página de inicio unificada, los chats, las tareas y los espacios conviven juntos , por lo que puedes pasar sin problemas del trabajo a las conversaciones sobre ese trabajo

Para iniciativas de gran envergadura, puedes crear un canal específico para el proyecto que se sitúe justo al lado de la Lista que estás utilizando para gestionar las tareas, de modo que nunca se pierda el contexto

Cuando surge algo importante en una conversación, no tienes que copiarlo y pegarlo en una herramienta «destinada» al trabajo. En ClickUp, puedes:

Convierte un mensaje de chat en una tarea con dos clics

Vincula un chat a una tarea existente para que las decisiones clave y los detalles estén siempre visibles para ambas partes

Usa rótulos como Respuestas, Actividad de chat, Borradores y Enviados para volver a las conversaciones en curso sin tener que buscar en largos historiales

📚 Más información: Cómo usar ClickUp para agencias

📌 Ejemplo real: Cómo utiliza ClickUp un equipo de diseño de una agencia de marketing para comunicarse. Un equipo de diseño mantiene organizado el trabajo de las campañas con una lista de tareas y un canal de chat específico para comentarios, preguntas rápidas y uso compartido de recursos. Cuando un cliente envía una solicitud urgente, el jefe de diseño convierte ese mensaje de chat en una tarea y la asigna al instante. Para coordinarse rápidamente, el equipo utiliza otra potente función: SyncUps, que permite realizar breves reuniones cara a cara sin salir de ClickUp, revisando maquetas, realizando el uso compartido de pantallas y estableciendo conexiones con tareas específicas durante la llamada. Usa ClickUp SyncUps para colaborar cara a cara con tus compañeros En ClickUp Chat, los agentes de Autopilot pueden supervisar las conversaciones en tiempo real y tomar medidas en función del contexto. Por ejemplo, cuando un cliente envía un comentario extenso sobre un diseño, un agente puede resumir el mensaje, crear o actualizar tareas, aplicar el estado o la prioridad adecuados y asignar el trabajo al diseñador correspondiente. En palabras de Mattia Francesco R: Lo que más me gusta de ClickUp es lo bien que funciona todo en conjunto. La combinación de Chat, Pizarras y Espacios nos permite hacer lluvias de ideas, asignar tareas y realizar el seguimiento del trabajo, todo en un mismo lugar. Es flexible, visual y altamente personalizable, perfecto para gestionar múltiples equipos y proyectos entre departamentos. Lo que más me gusta de ClickUp es lo bien que funciona todo en conjunto. La combinación de Chat, Pizarras y Espacios nos permite hacer lluvias de ideas, asignar tareas y realizar el seguimiento del trabajo, todo en un mismo lugar. Es flexible, visual y altamente personalizable, perfecto para gestionar múltiples equipos y proyectos entre departamentos.

⭐ Extra: Chat de ClickUp + IA = Tu socio colaborativo. ClickUp Brain convierte Chat en algo más que una simple plataforma de mensajería: Etiqueta a @Brain en un canal para limpiar datos desordenados (como un correo electrónico pegado), convertirlos en una tabla estructurada o crear hojas de referencia para reuniones

Usa @ My Brain cuando quieras hacer preguntas privadas (por ejemplo, «¿Qué proveedor utilizamos para los obsequios de la conferencia del año pasado?») y luego comparte solo la respuesta en el canal

Con Brain MAX , el asistente de IA de escritorio de ClickUp, puedes extraer contexto de correos electrónicos, chats anteriores y aplicaciones conectadas para mostrar enlaces, documentos o referencias sin tener que molestar a tus compañeros de equipo ni rebuscar en hilos antiguos. Este vídeo te muestra cómo aprovechar todo el potencial de Chat + IA.

5. IA unificada que se adapta a tu forma de trabajar

¿Te ves obligado a alternar entre varias herramientas de IA como ChatGPT, Claude, Gemini y otras solo para obtener una respuesta clara?

Cada herramienta tiene su propio inicio de sesión, su propia ventana de contexto y sus propios límites. Pierdes tiempo repitiendo indicaciones, perdiendo el contexto y saltando de una pestaña a otra.

Esto es la proliferación de la IA. ¡Y es una de las principales razones por las que el 95 % de las empresas que intentan adoptar la IA generativa no obtienen ningún rendimiento!

Este vídeo te muestra cómo solucionarlo antes de que la situación se complique 👇

ClickUp Brain soluciona esto al reunir todos los últimos modelos de IA en una sola aplicación. Puedes elegir el motor adecuado para cada tarea y evitar pagar por múltiples suscripciones.

Accede a múltiples modelos de IA por el precio de uno con ClickUp Brain

Además, funciona como una barra de búsqueda inteligente para la base de conocimientos de tu empresa.

Por ejemplo, pregunta: «¿Qué decidimos en la hoja de ruta del cuarto trimestre?», y la IA conectada de ClickUp extrae la respuesta de ClickUp y de aplicaciones de trabajo conectadas como Slack, Google Drive y los documentos del proyecto. Obtienes una respuesta completa con enlaces a documentos relevantes y sugerencias sobre los siguientes pasos.

Pregunta lo que quieras a ClickUp BrainGPT y obtén información útil al instante en cuestión de segundos

¿Necesitas asignar algo? Di: «Crea una tarea para que Maya actualice la presentación de lanzamiento antes del viernes», y la herramienta de IA de ClickUp se encarga del resto.

Tarea creada, fecha límite fijada, persona asignada ✅.

En la aplicación de escritorio (Brain MAX), también puedes acceder a Talk to Text. Habla con naturalidad mientras la aplicación depura y transcribe tus pensamientos. Dicta actualizaciones y tareas importantes, genera ideas o redacta mensajes sin necesidad de usar las manos. Incluso puede dar formato a tus transcripciones para convertirlas en resúmenes claros, listas o elementos a realizar.

¿Necesitas más pruebas? Esto es lo que un usuario de G2 dijo sobre Brain MAX:

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

El nuevo Brain MAX ha mejorado enormemente mi productividad. La posibilidad de utilizar múltiples modelos de IA, incluidos modelos de razonamiento avanzado, a un precio asequible facilita la centralización de todo en una sola plataforma. Funciones como la conversión de voz a texto, la automatización de tareas y la integración con otras aplicaciones hacen que el flujo de trabajo sea mucho más fluido e inteligente.

👀 ¿Sabías que...? En 1854, el médico John Snow detuvo un brote mortal de cólera en Londres utilizando un mapa de la enfermedad, dibujado a mano, que mostraba las muertes por cólera en la ciudad. Trazó un mapa de los casos alrededor de la bomba de agua de Broad Street y demostró que la epidemia estaba enlazada con el agua contaminada. Cuando las autoridades retiraron la manivela de la bomba, los casos se redujeron. Hoy en día se considera uno de los primeros ejemplos de toma de decisiones basada en datos, mucho antes de que existieran los paneles, los informes o la IA.

6. Reuniones y seguimientos

La mayoría de los equipos pierden tiempo porque las reuniones, las tareas pendientes y los calendarios se gestionan en diferentes herramientas. Tienes que consultar una aplicación para ver la disponibilidad, otra para los enlaces de las reuniones y una tercera para las tareas, lo que dificulta mantener la coordinación o dar seguimiento después de la llamada.

Para resolver esto, ClickUp cuenta con un sistema de planificación integrado que funciona gracias al Planificador y al Calendario.

Con el Planificador, visualiza todas tus tareas, reuniones y prioridades en un solo lugar. Arrastra las tareas a tu agenda para planificar tu día o tu semana. Las tareas se convierten al instante en bloques de tiempo, para que puedas equilibrar las reuniones con el trabajo concentrado.

Usa ClickUp Planner para bloquear automáticamente las tareas con prioridad alta y adaptar tus horarios de forma dinámica

Desde el Calendario de un vistazo, únete o programa reuniones rápidamente sin salir de ClickUp. Sí, tus enlaces de Zoom, Teams o Google Meet están justo donde los necesitas.

Cuando abres un intervalo de tiempo, el Calendario de ClickUp te sugiere franjas horarias disponibles en función de tu carga de trabajo y tus planes actuales.

Programa tareas y eventos fácilmente con el Calendario de ClickUp

¿Necesitas convertir tus ideas en acciones? Puedes programar tareas directamente desde tu Planificador, bloquear tiempo para ellas y ajustar tu semana con un simple arrastre y soltar. Todo permanece sincronizado, por lo que siempre sabrás qué debe suceder a continuación.

Gracias a la IA, que ayuda a crear notas, extraer tareas y asignar seguimientos, las reuniones dejan de ser eventos aislados y pasan a formar parte de un flujo de trabajo fluido y conectado.

Si ya eres usuario de ClickUp, descubre cómo usamos nosotros mismos ClickUp Brain: flujos de trabajo reales, atajos y consejos de IA que puedes poner en práctica de inmediato.

📌 Ejemplo real: Cómo utiliza una consultora el Calendario de ClickUp. Una consultora de tamaño medio gestiona todas las llamadas con clientes, las revisiones internas y los plazos de entrega dentro de ClickUp. Los consultores comienzan la semana en el Planificador, arrastrando a su agenda las próximas tareas de investigación, la preparación de presentaciones y las reuniones con las partes interesadas. Entre las reuniones con los clientes, pueden reservar bloques de tiempo para concentrarse. Cuando llega una nueva solicitud de un cliente, el responsable utiliza Calendario Glance para encontrar la próxima franja horaria disponible. Adjunta la tarea del cliente correspondiente como documento adjunto para que todos se unan a la llamada con el contexto adecuado. Después de cada reunión, el tomador de notas con IA de ClickUp genera notas, identifica los asuntos pendientes y crea elementos.

⭐ Extra: Cuando estés en esa reunión, ClickUp AI Notetaker te ahorra mucho trabajo. Se une a tus llamadas de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Toma notas y las organiza en decisiones clave, acciones a realizar y mucho más. Tus reuniones también se graban con transcripciones en las que se pueden realizar búsquedas, para que puedas encontrar exactamente quién dijo qué, en cualquier momento, directamente desde ClickUp. Participa en reuniones y toma notas automáticamente con ClickUp AI Notetaker ¿Qué pasa cuando termina la reunión? Recibes notas, una grabación de vídeo o audio y elementos de acción que puedes convertir rápidamente en tareas y asignar a las personas adecuadas.

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, y cada reunión dura hasta una hora. Esto se traduce en una cantidad impresionante de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda tu organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta en un 30 % mediante resúmenes instantáneos de las reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

En este sentido, si tienes dificultades con la comunicación, utiliza plantillas gratuitas de planes de comunicación para proyectos con el fin de estandarizar la estrategia de comunicación de tu equipo.

7. Gestión de documentos basada en IA

La herramienta de gestión de proyectos de ClickUp aloja tus documentos y wikis en el mismo lugar donde ya se encuentran tus tareas, cronogramas y proyectos.

ClickUp Docs incluye ClickUp Brain directamente dentro del editor.

El asistente de IA te permite crear cualquier cosa: una nota interna rápida, una guía de procesos detallada, una propuesta para un cliente o toda una base de conocimientos. Tus documentos son dinámicos y Brain es sensible al contexto.

Genera resúmenes o elementos a realizar a partir de documentos utilizando ClickUp Brain

Cuando crees un plan de proyecto, pide a Brain que te sugiera POE relevantes, resúmenes anteriores, notas de reuniones, etc. Reduce la duplicación y mantén a todo el mundo al día con la última versión.

📌 Ejemplo real: Cómo utiliza DISH Network ClickUp para unificar la documentación y la colaboración. El PMO de Servicios Comerciales de DISH Network se enfrentaba a herramientas inconexas, departamentos aislados y documentación dispersa. Recurrieron a ClickUp para unificar sus flujos de trabajo de proyectos e integrar a todos los equipos en un único sistema estructurado. Con ClickUp Docs, DISH centralizó la documentación de procesos, los planes de implementación y la comunicación entre departamentos en un solo lugar. Los equipos podían realizar la edición de documentos de forma conjunta en tiempo real, dejar comentarios contextuales, adjuntar tareas directamente dentro del documento y asegurarse de que todo el mundo trabajara siempre con la última versión. Esto es lo que Mike Coon, director de programas, tiene que decir sobre ClickUp AI en la gestión del conocimiento: Lo único que tengo que hacer es escribir una pregunta como «¿Cuál es la situación actual de este proyecto?» y obtengo una lista completamente formateada de todo lo que ha sucedido durante el periodo de tiempo que quiera ver. Brain es como un miembro a tiempo completo de nuestro equipo. Es una aplicación increíble. Es muy fácil de usar y ahorra muchísimo tiempo. Lo único que tengo que hacer es escribir una pregunta como «¿Cuál es la situación actual de este proyecto?» y obtengo una lista completamente formateada de todo lo que ha sucedido durante el periodo de tiempo que quiera ver. Brain es como un miembro a tiempo completo de nuestro equipo. Es una aplicación increíble. Es muy fácil de usar y ahorra muchísimo tiempo.

8. (Elaboración de) informes

Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista clara y en tiempo real de todo lo que ocurre en tus proyectos.

Crea paneles personalizados para realizar el seguimiento del trabajo y obtener información en un solo lugar

Crea tu panel con tarjetas de arrastrar y soltar que muestren exactamente lo que te importa. Visualiza el estado de las tareas, destaca el trabajo atrasado, compara la duración estimada con la real o realiza el seguimiento de las metas enlazadas directamente con las tareas que las respaldan.

🤓 Lo que hace que los paneles sean tan potentes es la variedad de tarjetas entre las que puedes elegir. Por ejemplo: Una tarjeta de gráfico circular permite visualizar las tareas por estado, persona asignada o prioridad, mostrándote de un vistazo cómo se realiza la distribución del trabajo.

Una tarjeta de cálculo puede resumir números, como las horas registradas por un equipo, el esfuerzo total estimado o el presupuesto gastado frente al restante

Para más detalles, una tarjeta de tabla muestra listas de tareas con filtros aplicados, lo que te permite centrarte en métricas específicas, como elementos vencidos o plazos próximos.

Y cuando necesites profundizar, las vistas detalladas te permiten acceder directamente a las tareas subyacentes sin salir del panel de control.

Para rematar, añade tarjetas para sprints, control de tiempo, carga de trabajo o incluso incrusta contenido externo como Hojas de cálculo de Google o archivos de Figma. Y a medida que integras más proyectos, el hub de paneles se convierte en una herramienta indispensable. Es el lugar central donde se encuentran todos los paneles, con filtros, opciones de ordenación y favoritos para un acceso rápido.

Organiza y accede a todos los paneles de control de forma eficiente con ClickUp hub de paneles

📌 Ejemplo real: Cómo utiliza Finastra los paneles de ClickUp para la elaboración de informes ejecutivos. El equipo de marketing global de Finastra necesitaba una mayor visibilidad entre departamentos y una forma más rápida para la elaboración de informes sobre el progreso a la alta dirección. Con los paneles de control de ClickUp, Finastra ofrece a los vicepresidentes ejecutivos de cada unidad de negocio una vista unificada y en tiempo real del estado de los proyectos. Sus paneles de control recopilan el progreso de las campañas, el rendimiento regional, las áreas de riesgo y los próximos hitos, todo ello actualizado automáticamente a medida que los equipos trabajan. Como explica Joerg Klueckmann, vicepresidente de Marketing: «La comunicación del estado y el rendimiento de nuestras campañas de marketing globales y regionales a nuestras empresas distaba mucho de ser óptima. Con nuestros nuevos paneles, ahorramos tiempo y nuestras partes interesadas tienen acceso en tiempo real a la información que necesitan, siempre que la necesitan».

9. Campañas de marketing

El trabajo en las campañas avanza a gran velocidad. Siempre hay múltiples canales en juego, ediciones de última hora que gestionar y cronogramas que cambian sin advertencia.

ClickUp te ayuda a gestionar el ciclo de vida de las campañas en un solo lugar, para que tu equipo dedique menos tiempo a coordinarse y más a crear recursos de marketing.

Empieza con la vista de calendario de ClickUp para planear el cronograma de tu campaña. Programa el envío de correos electrónicos, el lanzamiento de entradas de blog, la publicación de anuncios y las publicaciones en redes sociales en vistas diarias, semanales o mensuales.

Planifica tareas y plazos de forma visual con la vista del calendario de ClickUp

Las tareas se pueden arrastrar fácilmente si hay algún cambio, y puedes filtrarlas por equipo, canal o campaña para centrarte solo en lo que necesitas. Incluso se sincroniza con Google Calendar o Outlook, por lo que lo que hay en tu calendario de marketing coincide con lo que hay en tu entorno de trabajo de ClickUp.

A medida que las campañas se intensifican, necesitas más claridad y rapidez. Para ello, divide las tareas complejas en pasos concretos y factibles.

Utiliza las listas de tareas y las subtareas de ClickUp para convertir cada tarea en una secuencia clara. En lugar de un vago «crear página de destino», puedes crear elementos de la lista de control o subtareas como «redactar el texto de la página de inicio», «diseñar la imagen principal», «revisar los aspectos legales» o «realizar pruebas de control de calidad». Cada elemento se puede asignar a una persona y actualizarse en tiempo real a medida que se completa.

Añade listas de control a las tareas para dividir el trabajo en pasos claros

📌 Ejemplo real: Cómo nuestro equipo de marketing pasó de la creación de contenido a la producción de contenido con ClickUp. En ClickUp, nuestro equipo de marketing gestiona un gran volumen de contenidos —blogs, boletines informativos, seminarios web, vídeos, campañas en redes sociales y lanzamientos de productos— todo ello dentro de un único entorno de trabajo de ClickUp. Cada nuevo contenido comienza como una tarea con una lista de control de producción de contenido que abarca la investigación, la elaboración del esquema, la redacción, la edición, las solicitudes de diseño, las actualizaciones de SEO y el control de calidad final. Cada paso tiene su propio propietario y plazo, para que nada se pase por alto. Todos los resúmenes, borradores, hilos de comentarios y aprobaciones se encuentran en ClickUp Docs, lo que significa que redactores, diseñadores y gestores de productos colaboran en tiempo real sin tener que buscar enlaces o versiones antiguas. A medida que cambian los plazos, el equipo utiliza la vista de calendario para arrastrar y reorganizar las fechas de publicación al instante. Greg Swan, director de contenido de ClickUp, comparte un truco rápido: Convierte cada tarea de contenido en un flujo de trabajo repetible utilizando listas de control. Reduce el trabajo repetido y mantiene a tus redactores, diseñadores y editores perfectamente coordinados Convierte cada tarea de contenido en un flujo de trabajo repetible utilizando listas de control. Reduce el trabajo repetido y mantiene a tus redactores, diseñadores y editores perfectamente coordinados

📚 Lee también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

10. Flujos de trabajo automatizados

Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces dejas lo que estás haciendo solo para enviar un recordatorio sobre una fecha límite, actualizar el estado de una tarea o avanzar con ella?

Y no estás solo. Hemos descubierto que el 45 % de los trabajadores del conocimiento ha pensado en utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso.

¿Qué les disuade de dar el primer paso hacia la automatización? Factores como el límite de tiempo, la incertidumbre sobre cuáles son las mejores herramientas y la abrumadora variedad de opciones.

ClickUp facilita esta transición. Con automatizaciones sin código y agentes de IA fáciles de crear, empieza rápidamente a automatizar tus flujos de trabajo con tecnología de IA.

Empieza con las automatizaciones de ClickUp para gestionar trabajos predecibles, como:

Asigna tareas cuando cambie el estado

Envía notificaciones cuando cambie una fecha límite

Asigna una solicitud al equipo adecuado en función de un campo personalizado

Estas reglas mantienen la coherencia de tu sistema sin que nadie tenga que estar pendiente del proceso.

A continuación, incorpora a los Superagentes de IA, tus socios de automatización inteligente. Entienden el contexto, no solo los desencadenantes.

En lugar de apilar condiciones y acciones, describe el resultado que deseas («Enviar actualizaciones diarias del resumen StandUp», «Escalar el trabajo atrasado», «Derivar las incidencias según su gravedad»), y el agente crea la lógica por ti.

Los agentes pueden leer tareas, comentarios, conversaciones de chat y campos para decidir qué debe hacerse a continuación.

Por último, los agentes pueden interpretar el contexto para garantizar que las tareas, las actualizaciones y los seguimientos se realicen sin esfuerzo manual, todo ello de acuerdo con tus instrucciones personalizadas.

Explica a los Superagentes de ClickUp en un lenguaje sencillo lo que necesitas, y te ayudarán a crear flujos de trabajo inteligentes.

Juntos, Automatizaciones + Agents + Brain crean un entorno de trabajo en el que el trabajo avanza incluso cuando no estás impulsándolo, lo que reduce los retrasos, los errores y los gastos operativos.

📌 Ejemplo real: CEMEX, un fabricante y proveedor global de cemento, tenía dificultades con el trabajo manual y necesitaba una plataforma de productividad todo en uno para ampliar sus operaciones. ClickUp ayudó a CEMEX a automatizar tareas como el proceso de admisión de proyectos para que los equipos pudieran ponerse a trabajar más rápido. ¿El resultado? Reducción del 15 % en el tiempo de comercialización

De horas a segundos en la entrega de proyectos Ha sido genial porque todo el equipo realiza el seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp. «Antes de las automatizaciones, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a los superiores que el texto estaba listo. Eso podía llevar hasta 36 horas. Ha sido genial porque todo el equipo realiza el seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp. «Antes de las automatizaciones, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a los superiores que el texto estaba listo. Eso podía llevar hasta 36 horas.

📚 Más información: Cómo usar ClickUp para establecer y realizar el seguimiento de metas

11. Operaciones de contenido

Todo gestor de contenidos sabe que su trabajo puede volverse caótico. Tu lista de tareas corre el riesgo de desbordarse. Entre gestionar a los redactores, aprobar diseños y estar al día con la edición, cumplir con los plazos es un reto constante.

ClickUp Docs te ayuda a mantener todo el ciclo de vida del contenido en un solo lugar, desde los resúmenes y esquemas hasta los borradores finales. Tus redactores utilizarán ClickUp Docs para redactar, los editores podrán dejar comentarios y las partes interesadas los aprobarán mediante comentarios y ediciones en línea sin necesidad de cambiar de herramienta.

Con ClickUp Brain integrado, puedes generar esquemas, reescribir secciones, resumir comentarios y convertir el texto aprobado directamente en tareas con plazos y personas asignadas.

Crea esquemas, elabora planes, redacta borradores y ponlos en práctica desde una plataforma unificada en ClickUp Documentos

No te quedes ahí. Usa Docs para crear repositorios para tu equipo de contenido. Incluye guías de estilo, bibliotecas de indicaciones, recursos de marca y mucho más que puedan usar todos los miembros de cualquier departamento.

A la hora de generar ideas y estrategias, tienes a tu disposición las pizarras de ClickUp. El lienzo digital te permite correlacionar visualmente calendarios de contenido, recorridos de usuario, conceptos creativos y flujos de trabajo.

Añade notas adhesivas, conecta ideas, incorpora tareas o documentos y convierte cualquier nodo en trabajo concreto. Se acabaron las ideas perdidas o los archivos de planificación inconexos. Tu estrategia está justo al lado de la ejecución.

Dibuja, conecta ideas, escribe notas y añade imágenes y enlaces en ClickUp Pizarra para una colaboración eficaz

📚 Leer más: Cómo ampliamos la producción de contenido en ClickUp

📮 ClickUp Insight: Los cambios de contexto están mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con varias plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp unifica tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado y fácil de buscar.

12. Elaboración de presupuestos y seguimiento financiero

Intentar controlar el flujo de caja con hojas de cálculo dispersas y aprobaciones de última hora solo te resta concentración. Por otro lado, ClickUp te ayuda a crear un sistema de presupuestación diseñado para tu forma de trabajo hoy en día.

En cualquier momento, puedes abrir tu panel y ver exactamente cuánto margen te queda en meses, qué departamento está agotando su presupuesto más rápido y qué facturas de proveedores están vencidas.

Los widgets financieros de ClickUp para equipos de finanzas muestran la línea de tendencia de tu MRR, el gasto del mes pasado frente al presupuesto y las previsiones de gastos futuros.

Cambia a la vista Tabla de ClickUp cuando necesites desglosar la información línea por línea. Empieza añadiendo columnas personalizadas para categorías de gastos, propietarios del presupuesto, fechas límite y estado de los pagos, para organizar los gastos exactamente como tu equipo lo necesita.

Familiarízate con las hojas de cálculo en la vista Tabla de ClickUp

Filtra y ordena tus filas por departamento o proveedor para detectar tendencias o identificar gastos duplicados antes de que se acumulen. Cuando tengas un gasto listo para su revisión, adjunta los recibos directamente a la fila y etiqueta a tus compañeros de equipo en los comentarios de la tarea para que lo aprueben.

¿Tienes más de un equipo compitiendo por el mismo presupuesto? Usa ClickUp Portfolios en tus paneles para reunir todos los proyectos en una vista clara.

Comprueba quién va por buen camino y quién está gastando dinero demasiado rápido. Amplía cualquier proyecto para comprobar el progreso del presupuesto y tomar decisiones rápidas sin tener que cuestionar los números.

Gestiona varios proyectos a la vez con ClickUp Portfolios

📌 Ejemplo real: un equipo que ha experimentado un cambio significativo en su productividad gracias a la vista Tabla es el equipo de redes sociales de Cartoon Network. El equipo de redes sociales de Cartoon Network solía tener dificultades con flujos de trabajo dispersos entre múltiples herramientas. Gestionar campañas tanto para Cartoon Network como para Warner Bros. suponía cambiar constantemente de contexto y pasar por alto detalles. Con la vista Tabla de ClickUp, ahora pueden realizar el seguimiento de todos los canales en un solo lugar, lo que facilita la gestión de plazos, recursos y prioridades. ClickUp es tan personalizable que, independientemente de lo que alguien necesite, puedes averiguar cómo hacerlo de una manera que no afecte a todo el sistema y que funcione para todos. Hay cosas como la vista Tabla que ni siquiera sabíamos que necesitábamos hasta que las tuvimos. ClickUp es tan personalizable que, independientemente de lo que alguien necesite, puedes averiguar cómo hacerlo de una manera que no afecte a todo el sistema y que funcione para todos. Hay cosas como la vista Tabla que ni siquiera sabíamos que necesitábamos hasta que las tuvimos.

13. Mejora de procesos y auditoría

A la mayoría de los equipos les cuesta hacer un seguimiento de cómo se ejecutan realmente los procesos en comparación con cómo se diseñaron. Sin documentación o un proceso organizado, es probable que todo el mundo se salte pasos cuando cambian las prioridades.

ClickUp te ayuda a devolver la estructura, la visibilidad y la responsabilidad a tus procesos.

Empieza por los campos personalizados para recopilar la información exacta en la que se basan tus auditorías: nivel de riesgo, motivo del estado, propietario del proceso, categoría de cumplimiento, enlaces a pruebas o departamento. Cada entrada está estructurada, es consultable y es uniforme en todos los equipos.

Añade campos personalizados para hacer un seguimiento exacto de lo que tu equipo necesita

A continuación, mejora tus auditorías con los campos personalizados con IA. Estos campos no solo almacenan datos, sino que los interpretan. Pueden, de forma automática:

Detecta la información que falta («Esta comprobación de cumplimiento no tiene adjuntos»)

Evalúa los niveles de riesgo en función del contenido de las tareas

Resumir las notas de auditoría extensas en conclusiones claras

Señala patrones inusuales, retrasos o incumplimientos recurrentes

Puntaje de tareas o envíos según los criterios que definas

Los Superagentes de IA pueden reforzar la disciplina de los procesos señalando las tareas estancadas, detectando pasos que faltan, asignando el trabajo al propietario adecuado y notificando a los auditores cuando se suben pruebas. Los agentes pueden incluso leer el contenido de las tareas y resaltar inconsistencias o información incompleta durante las auditorías.

Mira este vídeo para descubrir cómo los Superagentes de ClickUp ayudan a gestionar el riesgo de los proyectos:

Para correlacionar los flujos de trabajo actuales con los ideales y visualizar dónde se producen o pueden producirse fallos, tienes las pizarras.

📌 Ejemplo real: Talent Plus, una consultora global de recursos humanos, necesitaba una forma más eficaz de mantener a más de 100 miembros del equipo coordinados en proyectos de clientes que avanzaban a gran velocidad. Con diferentes departamentos utilizando herramientas dispersas, las actualizaciones del trabajo se perdían y, a menudo, los responsables carecían de una vista clara del estado de los proyectos. ClickUp se convirtió en su única fuente de información fiable, y las pizarras blancas tuvieron un gran impacto. En lugar de saltar de una aplicación de diagramas a otra y trasladar manualmente las ideas a tareas, el equipo ahora correlaciona POE, hace lluvias de ideas y crea flujos de trabajo de forma visual directamente dentro de ClickUp. Cuando nos pasamos a ClickUp Pizarras, por fin pudimos convertir las ideas en tareas al instante sin pasos adicionales. Nos ahorró tiempo y nos permitió a todos estar en sintonía. Cuando nos pasamos a ClickUp Whiteboards, por fin pudimos convertir las ideas en tareas al instante sin pasos adicionales. Nos ahorró tiempo y nos permitió a todos estar en sintonía.

14. CRM y trabajo con clientes

Los CRM tradicionales encasillan a tus equipos en procesos rígidos y fases de ventas predefinidas.

Si tu flujo de trabajo no se adapta a su estructura, acabas manipulando el sistema, haciendo malabarismos con hojas de cálculo externas o combinando herramientas solo para gestionar acuerdos, la incorporación de nuevos empleados y la comunicación con los clientes.

El marketing se gestiona en una plataforma, el equipo de ventas en otra y la incorporación de nuevos empleados en otra más. El resultado son datos aislados y pérdida de contexto.

El CRM de ClickUp, por su parte, se adapta a tu proceso.

Empieza por crear la base de datos de clientes que realmente necesitas

Crea campos personalizados para el tamaño de la operación, las condiciones del contrato, la fase del ciclo de vida, el riesgo de renovación... lo que sea que tu equipo necesite.

Vincula tareas, documentos, archivos y mensajes para que todas las interacciones con los clientes estén en un solo lugar

Incluso puedes correlacionar dependencias de tareas para ver cómo las tareas de incorporación se relacionan con la configuración del producto o los pasos de facturación.

A continuación, agiliza la recepción de información con ClickUp Forms. Los clientes pueden enviar requisitos, briefings o información de incorporación a través de formularios personalizados con tu marca y basados en lógica condicional. Sus respuestas crean tareas al instante, aplican etiquetas, asignan propietarios y desencadenan flujos de trabajo automatizados sin necesidad de clasificación manual.

Recopila información más rápido con los formularios personalizables de ClickUp, que convierten automáticamente las respuestas en tareas de ClickUp

Tanto si gestionas clientes potenciales, renovaciones o el servicio posventa, ClickUp te ofrece un CRM conectado y flexible que se adapta a todo el ciclo de vida del cliente, desde el cliente potencial → el proceso de ventas → la incorporación → la gestión continua de la cuenta.

📌 Ejemplo real: Una empresa inmobiliaria en rápido crecimiento gestiona en todo momento a decenas de compradores, visitas a propiedades, constructores y socios de financiación. Antes de ClickUp, los agentes realizaban el seguimiento de los clientes potenciales en hojas de cálculo y utilizaban WhatsApp para el seguimiento. Con ClickUp, el equipo creó una base de datos CRM personalizada con campos como intervalo de presupuesto, ubicaciones preferidas y mucho más. Cada comprador recibe una tarea específica enlazada a listas de control de visitas a la propiedad, documentos de comparación de inmuebles y flujos de trabajo de aprobación legal. Cuando un comprador avanza en el proceso, las dependencias correlacionan todo el recorrido desde la primera consulta → la lista de propiedades preseleccionadas → las visitas a las viviendas → la coordinación con el constructor → la firma del contrato. Si la documentación legal o del préstamo se retrasa, las automatizaciones avisan al propietario correspondiente al instante.

📚 Lee también: Cómo usar los formularios de ClickUp

15. Planificación de eventos y logística

Cuando los eventos se gestionan a partir de hojas de cálculo y chats dispersos, pueden salir mal muchas cosas. Para empezar, podrías contratar a dos proveedores para el mismo horario. O olvidarte de informar a un miembro del equipo sobre un cambio clave, lo que provocaría un caos de última hora.

La plataforma de gestión de eventos de ClickUp reúne todos los aspectos de un evento en un único sistema conectado. Tu equipo se mantiene coordinado desde la planificación previa al evento hasta el resumen posterior al mismo.

Las herramientas de gestión del tiempo te ayudan a cumplir con los plazos. Divide los eventos grandes en tareas estructuradas con fechas de inicio y fecha límite, y asigna personas asignadas para que quede claro quién tiene la propiedad de cada tarea. Realiza un seguimiento de las horas facturables, registra el tiempo de preparación con el control de tiempo global y utiliza duraciones estimadas para establecer expectativas precisas con clientes y socios.

A continuación, con las dependencias de tareas, establece un orden de operaciones. Utiliza las prioridades y las listas de control de tareas de ClickUp para que tu equipo sepa qué debe hacerse primero y qué puede esperar.

Crea listas de control para tener todo bajo control

Ya sea que estés comprobando las horas de llegada de los proveedores, actualizando las tareas del programa del evento o aprobando cambios de última hora, la aplicación móvil de ClickUp te permite acceder a tu plan de eventos en todo momento.

Tu equipo puede subir fotos, marcar tareas completadas o enviar actualizaciones al instante, directamente desde el lugar del evento.

💡 Consejo de experto: Utiliza la plantilla de gestión de eventos de ClickUp para gestionar los aspectos variables de los eventos del mundo real Consigue una plantilla gratuita La plantilla de gestión de eventos de ClickUp es un centro de comandos de eventos ya configurado para ti

16. Incorporación y formación

¿Quieres que tus nuevos empleados se pongan al día rápidamente y no pierdan el tiempo recopilando información de archivos dispersos?

Usa ClickUp Docs para redactar manuales, guías paso a paso o notas de proyecto justo donde se lleva a cabo el trabajo. Enlaza los documentos directamente con las tareas para que cualquiera pueda ver el porqué de lo que está haciendo sin tener que cambiar de herramienta.

También puedes reunir documentos relacionados para crear wikis dinámicos que crezcan y se mantengan actualizados al mismo ritmo que tu equipo.

🎥 Bonus: Si es la primera vez que creas una base de conocimientos interna, este vídeo te muestra cómo hacerlo con ClickUp.

Una vez que hayas recopilado estos documentos, crea automatizaciones de ClickUp para que se encarguen del resto. En cuanto alguien se incorpore, sus tareas se pondrán en marcha automáticamente.

Los mensajes de bienvenida, los pasos del primer día y los recordatorios se mantienen al día sin que tengas que estar persiguiéndolos. Todo el mundo sabe qué hacer a continuación y tú tienes más tiempo para ayudarles a adaptarse de verdad.

📌 Ejemplo real: Un equipo de RR. HH. optimiza sus operaciones con ClickUp y reduce el caos provocado por los POE dispersos y las constantes preguntas de los empleados. Elaboran flujos de trabajo de contratación, listas de control para la incorporación de nuevos empleados y POE estándar de cumplimiento normativo con ClickUp Brain, que extrae el lenguaje y las normas de sus documentos de RR. HH. existentes. Todos los POE finalizados se almacenan en ClickUp Docs, perfectamente organizados en páginas dedicadas a la contratación, las prestaciones, la formación y las evaluaciones de rendimiento. Cuando cambian las políticas, RR. HH. actualiza el documento una sola vez y todos los equipos ven al instante la última versión. Durante la incorporación y las operaciones diarias, los empleados confían en Brain con Enterprise Search para obtener respuestas inmediatas. Pueden hacer preguntas como «¿Cuál es nuestro proceso de aprobación de permisos?» o «¿Dónde encuentro el formulario de activos de TI?», y la IA captura la política exacta, el enlace al documento y los siguientes pasos según el contexto. La búsqueda Enterprise de ClickUp busca en tus aplicaciones, herramientas y documentos para ofrecer respuestas contextuales

17. Lanzamientos de productos

¿Conoces esa sensación cuando faltan pocos días para el lanzamiento y sigues realizando trabajo de retoques de última hora en los textos o de corrección de un error que lo está retrasando todo?

Los mapas mentales de ClickUp ayudan a los equipos de desarrollo de software a reunir todos los elementos en un plan claro, desde las notas de las pruebas beta hasta las publicaciones promocionales finales.

Puedes empezar con un mapa mental en blanco para recopilar ideas sobre funciones, tareas, pasos de campañas y cualquier idea suelta de tu equipo. A medida que crecen las ramas, puedes arrastrarlas y soltarlas para dar forma al plan y conectar las piezas relacionadas. Cuando estés listo, convierte cualquier rama en una tarea de ClickUp directamente desde el mapa.

Visualiza ideas y tareas con claridad gracias a los mapas mentales de ClickUp

Una vez que las tareas estén en marcha, las relaciones de dependencia de ClickUp mantendrán tu plan sincronizado. Marca las tareas como en espera de otras cuando haya algo que deba hacerse primero, señala los obstáculos que retrasan la siguiente parte o enlaza tareas relacionadas para tener un mejor contexto.

Cuando las fechas cambian (porque siempre lo hacen), la ClickApp «Reprogramar dependencias» de ClickUp mueve automáticamente las fechas de inicio y de fecha límite enlazadas para que coincidan. Así que, si tu archivo de diseño final se retrasa una semana, los siguientes pasos también se posponen sin necesidad de actualizaciones manuales.

📌 Ejemplo real: Una empresa de tecnología educativa que está preparando una importante actualización del plan de estudios utiliza los mapas mentales de ClickUp para recopilar los comentarios de las partes interesadas, como profesores, probadores beta y expertos en planes de estudios. En un único plan visual, recogen las lagunas de contenido, las mejoras de la interfaz de usuario, los materiales de formación y los requisitos específicos de cada distrito. Las dependencias garantizan que las actualizaciones del plan de clases estén completas antes de que el equipo de vídeo grabe los tutoriales, y que los seminarios web de formación no se puedan programar hasta que se apruebe la guía final de la interfaz de usuario. Cuando el equipo jurídico necesita más tiempo para una revisión, la función «Reprogramar dependencias» ajusta automáticamente el cronograma de implementación. Esto mantiene alineados a los equipos de GTM, de producto y de éxito del cliente, lo que permite lanzar la actualización de funciones en todas las aulas.

18. Operaciones de servicio y soporte

Pregunta a cualquier responsable de soporte qué es lo que le quita el sueño: la visibilidad.

¿Qué se ha atascado? ¿O se ha escalado? ¿Qué está a punto de incumplir un SLA?

Cuando esas respuestas se encuentran repartidas por varias plataformas, la elaboración de informes pierde claridad y se convierte en conjetura.

El software de gestión de proyectos de soporte al cliente de ClickUp reúne todo tu flujo de trabajo de soporte en un único espacio unificado.

Las integraciones de ClickUp con más de 1000 herramientas, entre las que se incluyen Intercom, Zendesk, Help Scout, Gmail y Slack, garantizan que los tickets se conviertan en tareas de ClickUp.

A partir de ahí, la función de asignados múltiples permite a los equipos colaborar en problemas complejos (como tareas de facturación, técnicas y de cumplimiento normativo) sin dividir un ticket en duplicados innecesarios. Todo el mundo ve quién es responsable de qué, y las actualizaciones de progreso se mantienen en un solo lugar.

Usa etiquetas de tareas para clasificar los problemas al instante (riesgo de incumplimiento del SLA, solicitud de reembolso, error P1, cliente VIP). A continuación, añade prioridades a las tareas para que los agentes sepan qué hay que gestionar de inmediato, qué puede esperar y qué requiere escalado.

Si tu equipo de soporte ya está desbordado con los tickets de soporte, es hora de utilizar agentes de atención al cliente con IA para descargar las tareas repetitivas.

📌 Ejemplo real: Una empresa de logística utiliza ClickUp para gestionar las solicitudes de soporte procedentes de almacenes y transportistas. Los retrasos, los envíos dañados y las excepciones de ruta llegan a través de formularios y integraciones de correo electrónico, y cada uno de ellos se etiqueta automáticamente según el tipo de problema. Cuando falla un envío sensible a la temperatura, el servicio de asistencia asigna la tarea a operaciones + control de calidad mediante la función de personas asignadas múltiples. Las prioridades de las tareas garantizan que los problemas críticos para el SLA pasen a ser prioritarios, mientras que las automatizaciones escalan los tickets pendientes.

19. Cumplimiento normativo y preparación para auditorías

Olvídate de rebuscar en carpetas antiguas y correos electrónicos dispersos solo para responder a una simple pregunta de auditoría. Con ClickUp, todas las políticas, aprobaciones y actualizaciones de controles se encuentran en un único sistema estructurado, actualizado y trazable.

Así es como mantiene tu documentación de auditoría y cumplimiento lista para una auditoría:

Configura permisos avanzados para controlar quién puede ver, comentar o editar carpetas y documentos confidenciales. Por ejemplo, puedes dar acceso completo a tu equipo de cumplimiento normativo, pero limitar a los demás a vista, para que nada importante se modifique por accidente.

Si se produce una actualización, el Registro de actividad realiza el seguimiento de cada cambio con detalle. Siempre sabrás quién ha realizado las ediciones y cuándo.

Si eres de los que se olvidan de las comprobaciones rutinarias, las tareas periódicas de ClickUp te ayudan a ir por delante antes de que una auditoría te pille desprevenido. Configura renovaciones de licencias, revisiones de políticas o inspecciones de seguridad que se repitan según el calendario que elijas.

Las tareas se vuelven a crear cuando se marcan como terminadas o aparecen automáticamente en una fecha determinada. Con las notificaciones de ClickUp, tu equipo recibe recordatorios directamente en su bandeja de entrada o en ClickUp, para que todos se mantengan al día.

Configura tareas periódicas para gestionar automáticamente el trabajo repetitivo en ClickUp

📌 Ejemplo real: Un proveedor de servicios sanitarios con múltiples ubicaciones utiliza ClickUp para cumplir con la HIPAA, las normativas estatales y los estándares de calidad internos. El equipo de Cumplimiento Normativo almacena todos los POE, las políticas de atención al paciente, los protocolos de seguridad y los flujos de trabajo de respuesta a incidencias en ClickUp Docs, protegidos con permisos estrictos para que solo el personal autorizado pueda realizar la edición. Cada cambio en las políticas se registra automáticamente en el historial de actividad, lo que proporciona a los auditores un registro claro de quién actualizó qué y cuándo. Las tareas anuales como la verificación de la formación sobre la HIPAA, las revisiones del equipo de radiología, las auditorías de almacenamiento de medicamentos y las rondas de seguridad de las instalaciones se ejecutan mediante tareas periódicas, para que nada se pase por alto. Cuando se suben pruebas (como registros de temperatura o certificados de formación del personal), ClickUp envía notificaciones automáticas al responsable de cumplimiento. Durante las auditorías externas, el equipo puede consultar al instante políticas, aprobaciones y pruebas sin tener que rebuscar en antiguos hilos de correo electrónico o carpetas de unidades compartidas. El resultado es un proceso de cumplimiento normativo coherente en todas las instalaciones.

20. Operaciones de diseño

Lo último que quieres es que tu equipo de diseño se quede atascado en ciclos de revisión interminables, prioridades poco claras y comentarios dispersos.

La plataforma de gestión de proyectos de diseño de ClickUp viene al rescate.

Utiliza la función de Revisión para añadir anotaciones a imágenes, vídeos, archivos PDF y exportaciones de Figma directamente dentro de ClickUp.

Con la vista Carga de trabajo, los responsables de diseño pueden ver al instante quién está sobrecargado, quién tiene capacidad libre y dónde se están formando cuellos de botella. Esto ayuda a asignar el trabajo de forma equitativa y a detectar problemas de forma temprana, especialmente durante grandes campañas o lanzamientos de productos.

Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo de un día, una semana y un mes con la vista Carga de trabajo

Los compañeros de equipo pueden usar ClickUp Brain para generar imágenes conceptuales, elementos de moodboards y bocetos visuales rápidos. Es perfecto para la lluvia de ideas en las primeras fases, variaciones A/B o recursos provisionales que luego pueden ser perfeccionados por los diseñadores.

Usa ClickUp Brain para generar imágenes sin cambiar de pestaña

⭐ Extra: Usa clips de voz durante las revisiones de diseño. Graba una breve explicación sobre las decisiones de diseño o las opciones de movimiento, y deja que ClickUp transcriba todo para que los redactores, los gestores de proyectos y los desarrolladores tengan el contexto completo sin necesidad de una reunión.

📌 Ejemplo real: Una agencia de operaciones de diseño utiliza ClickUp para centralizar todo: solicitudes de tareas, briefings, recursos de diseño, comentarios y historial de versiones. Cada nuevo proyecto comienza con una plantilla estándar de resumen de diseño. Los diseñadores se asignan tareas, marcan el estado con prioridades y etiquetas, y suben recursos para su revisión. Los clientes y las partes interesadas internas utilizan la función de Revisión para dejar comentarios precisos directamente en las maquetas o archivos PDF, evitando comentarios ambiguos del tipo «sube esto un poco». Antes de que comience el proyecto, el director creativo abre la vista Carga de trabajo para asignar las tareas. Con la generación de imágenes de Brain y los clips de voz, se pueden crear y realizar el uso compartido instantáneo de imágenes conceptuales iniciales y notas de diseño rápidas, lo que reduce el tiempo dedicado a bocetos y revisiones.

📚 Más información: Guía completa de ClickUp para uso personal

📮 ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la generación de conceptos. Pero, ¿qué ocurre después con estas ideas brillantes? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir al instante las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no acabas de poder explicar un concepto, simplemente pide al generador de imágenes con IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la aplicación todoterreno para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

Veamos cómo se compara ClickUp con otras herramientas de gestión de proyectos.

Comparación de funciones: ClickUp vs. Asana vs. Notion vs. Trello

Funciones ClickUp Asana Notion Trello Vistas de tareas Más de 15 vistas, incluyendo diagrama de Gantt, Kanban, Calendario, Lista, mapa mental y mucho más Lista, Tablero, Calendario, Cronograma Tablero, Lista, Calendario (sin cronograma ni diagrama de Gantt nativos) Tablero Kanban nativo, Calendario y otras funciones (a través de Power-Ups) Control de tiempo Control de tiempo y presupuestos integrados Disponible en los planes Premium y Business No incluye control de tiempo integrado; se puede integrar con herramientas de terceros Disponible a través de Power-Ups (por ejemplo, Time Doctor, Harvest) Documentación y wikis Documentos, Bloc de notas y Pizarra integrados Limitado; centrado principalmente en las tareas Sólidas funciones de documentación con formato de texto enriquecido Limitado; se pueden usar adjuntos o enlaces a documentos externos Automatizaciones Automatizaciones avanzadas con lógica condicional y desencadenantes personalizados Automatizaciones básicas en los planes Premium y Business No cuenta con automatización nativa; se puede integrar con herramientas de terceros Automatización de Butler (disponible en los planes Business Class y Enterprise) Seguimiento de metas Función de metas integrada con objetivos cuantificables y seguimiento del progreso Disponible en los planes Premium y Business No cuenta con seguimiento de metas integrado; permite crear bases de datos personalizadas para realizar el seguimiento de las metas No incluye seguimiento de metas nativo; se pueden utilizar Power-Ups o herramientas externas Sprints/Agile Compatibilidad total con flujos de trabajo ágiles, incluyendo planificación de sprints, backlog y gráficos de burndown Funciones ágiles limitadas; puedes usar Cronograma y Tableros para flujos de trabajo ágiles básicos No ofrece compatibilidad nativa con Agile; permite crear flujos de trabajo personalizados utilizando bases de datos y plantillas Compatibilidad limitada con Agile; se pueden utilizar complementos como Agile Cards o Corrello Gestión de recursos Gestión nativa de la carga de trabajo, planificación de la capacidad y asignación de recursos Disponible en los planes Business y Enterprise No cuenta con funciones nativas de gestión de recursos Disponible a través de Power-Ups (por ejemplo, TeamGantt, Placker) Integraciones Más de 1000 integraciones, entre las que se incluyen Slack, Google Drive, Zoom, Microsoft Teams y muchas más Se integra con herramientas populares como Slack, Google Drive, Microsoft Teams y muchas más Integraciones limitadas; se puede conectar con herramientas como Slack, Google Drive y GitHub a través de API o Zapier Se integra con herramientas como Slack, Google Drive, Microsoft Teams y muchas más a través de Power-Ups Precios* Hay un plan gratuito disponible; los planes de pago empiezan en 5 $ por usuario al mes. Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 10,99 $ por usuario al mes. Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 8 $ al mes por usuario. Hay un plan Free disponible; los planes de pago empiezan en 5 $ por usuario al mes.

Cómo empezar a usar ClickUp

Empezar a usar ClickUp es muy sencillo.

Regístrate para obtener una cuenta gratuita e invita a algunos compañeros de equipo para que no tengas que explorar la herramienta tú solo. Te prometemos que su interfaz intuitiva no requiere ningún periodo de aprendizaje.

A continuación, crea tu primer Espacio: piénsalo como una base de operaciones para un proyecto, un departamento o el trabajo de un cliente. Añade algunas carpetas y listas en su interior para desglosar aún más las cosas. Tus tareas se encuentran aquí, listas para organizarlas como prefieras.

Prueba diferentes vistas, como Lista, Tablero o Calendario, para ver qué diseño se adapta mejor a tu estilo. No dudes en experimentar; siempre puedes cambiarlo más adelante.

¿Quieres un empujón extra? Activa ClickUp Brain para que te ayude a redactar contenido, resumir actualizaciones o planear los próximos pasos más rápido.

Por último, conecta tus herramientas favoritas, invita al resto de tu equipo y ponte manos a la obra. Cuanto antes empieces a trabajar en ClickUp, antes te preguntarás cómo has podido trabajar sin él.

⭐ Extra: Aprende a usar ClickUp más rápido con ClickUp University. Si tu equipo quiere dominar las funciones personalizables de ClickUp sin tener que ir a ciegas, ClickUp University es el mejor lugar para empezar. Dispondrás de tutoriales en vídeo, lo que permite a los usuarios aprender a su propio ritmo y ganar confianza con flujos de trabajo reales. Cada módulo ofrece información valiosa sobre cómo los equipos utilizan ClickUp en la práctica, para que puedas aprender técnicas que se puedan aplicar directamente a tus procesos de eventos y logística.

Centraliza tu trabajo y aumenta la productividad con ClickUp

Si estás saltando de una herramienta a otra para diferentes fines, como tareas, documentos, chat, metas, sprints o recordatorios, ClickUp es el único entorno de trabajo que realmente necesitas.

Unifica todos los aspectos de tu trabajo. Los proyectos complejos, las listas de control rápidas, las conversaciones del equipo e incluso tus tareas personales se organizan y personalizan en este software de gestión de proyectos.

¿Necesitas planificar el lanzamiento de un producto? ¿Llevar a cabo un sprint ágil? ¿Tomar notas de reuniones y asignar elementos sobre la marcha? ClickUp lo gestiona todo en un solo lugar.

Con potentes vistas como diagramas de Gantt, tableros, calendarios y pizarras, además de IA integrada, automatizaciones e integraciones, ClickUp mantiene a todo el mundo al tanto del progreso del proyecto.

👉 ¿Listo para sustituir todas esas aplicaciones adicionales? Empieza a usar ClickUp hoy mismo y reúne todo tu trabajo en un solo lugar.