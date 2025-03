Uso de ClickUp para el ajuste de metas en 2025

el sitio web de la Comisión Europea https://www.linkedin.com/in/petercrysdale/ peter Crysdale el Parlamento Europeo y el Consejo

minerva es una extensión de Google Chrome que crea guías interactivas para cualquier app, aplicación web. Los usuarios pueden aprender a hacer cualquier cosa en línea simplemente siguiendo un punto. Minerva es perfecto para trabajadores a distancia, estudiantes, padres que no son buenos con la tecnología y nuevos usuarios de una plataforma para aprender, compartir y completar sus tareas fácilmente, ¡en la mitad de tiempo!

En el mundo actual, estamos más ocupados que nunca. No es raro sentir que hay más trabajo del que podemos manejar, por lo que reservar tiempo para crear metas nos parece extravagante, como una pérdida del valioso poco tiempo que tenemos..

Por suerte, hay una forma de cambiar nuestra perspectiva sobre las metas

Ajustar metas puede resultar tedioso al principio, Se ha demostrado que hace que las personas sean mucho más productivas a largo plazo (consulte el trabajo de Edwin Locke si desea profundizar ). Tener metas específicas y estructuradas es como invertir en ti mismo; es una inversión en ahorro de tiempo, energía y dinero, y tú controlas el ROI 😉

Y si eres directivo, el éxito de tu departamento (o incluso de toda tu organización) depende de que ajustes una dirección clara para tus empleados.

¿Por qué debo fijar metas?

Algunas razones para fijarse metas:

Permite centrarse (en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer) Te motiva para alcanzar una meta difícil Te da la satisfacción del logro

Algunas razones para crear metas para tu equipo:

Crea un enfoque compartido sobre una meta común Motiva y refuerza al equipo Da una sensación de logro compartido

Imagine que se dispone a viajar a un destino lejano. ¿Llegaría antes si se tomara el tiempo de planificar la ruta con antelación? El ajuste de metas empresariales o personales tiene el mismo efecto.

¿Cómo establecer metas eficaces?

Entonces, ¿cómo se fijan las metas y qué separa una buena meta de una mala?

Empieza por usar tu imaginación. Sea ambicioso ¿Hay algo que te gustaría conseguir y que apenas te parece posible? Propóntelo Asegúrate de que es ambicioso, pero alcanzable y posible.

**La diferencia entre una meta ambiciosa y una irrealista es la expectativa que te fijas a ti mismo

Supongamos que la meta de alguien es crear su propia empresa y ganar 10.000 dólares el primer mes. Le cuenta a la gente su idea de empresa, pero le cuesta conseguir clientes.

Se siente abatido tras los tres primeros rechazos y se da por vencido.

Se vuelven duros consigo mismos porque ven que otras personas tienen éxito.

Lo que no ven es que los que triunfan no lo hacen a la ligera ni tienen "suerte" Son inteligentes (no, literalmente)

Hay un marco útil llamado Metas SMART . Te ayuda a revisar tus metas para asegurarte de que te llevan por el mejor camino. SMART significa:

**Específico (no demasiado vago ni genérico) Measurable (¿puedes utilizar números para evaluar el intento correcto?) Aalcanzable (ambicioso, pero al alcance de la mano) Rrelevante (no aleatorio) Tlimitado (debe tener una fecha límite)

Nota Fijar una fecha límite es una parte importante del ajuste de una meta. De lo contrario, es demasiado fácil posponerlo (por ejemplo, algún día voy a actuar en Broadway...)

Aquí tienes algunos ejemplos de metas SMART:

Para finales de año, habré entrenado y completado una carrera de 10 km

Vamos a conseguir 10 clientes nuevos antes del 31 de mayo

Y aquí hay algunos ejemplos de metas pobremente escritas:

Quiero perder peso

Algún día iré a la luna

Este año voy a entrevistar a George Washington

Estas afirmaciones no son metas SMART porque no te obligan a rendir cuentas. La falta de estructura y de un cronograma hace que sea más probable que fracasen.

A la hora de ajustar tus metas, ¡no olvides ser SMART!

¿Cómo puedo usar ClickUp para ajustar metas y seguir el progreso?

En Minerva , utilizamos un tipo particular de ajuste de metas llamado OKR (Objetivos y Resultados Clave). Puedes encontrar muchas entradas de blog que tratan este sistema en detalle.

Nota al margen: Minerva permite a cualquiera crear guías interactivas sobre cualquier sitio web o app. Hemos incorporado guías en las que se puede hacer clic a continuación, lo que hace que sea muy fácil empezar a utilizar las Metas en ClickUp 😉

Empecemos por Ajuste de su primera meta en ClickUp (Siga esta guía interactiva) .

Ejemplo: En Minerva, tenemos la meta de conseguir 10.000 seguidores en nuestra página de LinkedIn para finales del segundo trimestre.

Una vez que haya establecido la Meta en ClickUp, querrá Establecer objetivos intermedios en ClickUp (Siga esta guía interactiva) . Piense en las Metas como marcadores o hitos en el camino hacia completar su Objetivo.

Ejemplo: Para alcanzar la meta de Minerva de conseguir 10.000 seguidores en nuestra página de LinkedIn al final del trimestre, planificamos lo siguiente:

Publicar 15 contenidos en abril Conseguir 100 reservas para un seminario web en mayo Asociarnos con 3 creadores de contenidos para finales del segundo trimestre



Cuando hemos completado un objetivo, tenemos la satisfacción de Cómo marcar un objetivo como "completado" en ClickUp (Siga esta guía interactiva) . ¡Esta es la mejor parte! 🎯

Uso de la función Metas en ClickUp para ajustar objetivos y medir el progreso

BONUS: Puede realizar un seguimiento del progreso e implicar a los miembros de su equipo en sus metas de ClickUp

Para las metas complejas y/o las organizaciones con múltiples compañeros de equipo, es fundamental contar con un plan sólido para el seguimiento y la colaboración.

Pruebe a utilizar https://clickup.com/es-ES/blog/43313/plantillas-de-fijacion-de-objetivos/ !

¿Con qué frecuencia te gustaría comprobar tus metas? Empecemos por Ajuste de un recordatorio (siga esta guía interactiva) . En Minerva, revisamos los progresos mensualmente.

Realice un seguimiento de los progresos y compártalos entre los miembros de su equipo

Además, puede ser útil Compartir el progreso hacia una meta (Siga esta guía interactiva) . Puedes considerar compartir el progreso con:

Su jefe

Miembros del equipo

Un socio responsable

Por último, puede ser útil distribuir la carga de la siguiente manera Asignar un objetivo a otra persona (Siga esta guía interactiva) .

Conclusión

El ajuste de metas puede ayudarle a ser más ambicioso Y más productivo. Incluso puede ayudar a alinear a las personas con un propósito común.

Herramientas como ClickUp y Minerva son útiles para mantener el seguimiento de tus metas personales y profesionales. Puede parecer que una meta es demasiado descabellada, pero a veces todo lo que necesitas es un poco de ayuda organizativa. Utilizar la plataforma de ClickUp te permite tener una vista de pájaro de todas tus tareas en un solo lugar. Esto le mantendrá responsable y le recordará qué pasos debe dar para alcanzar esa meta.

Con Minerva, puedes eliminar fácilmente los bloqueos que solían detenerte. Las guías interactivas de Minerva pueden ayudarte a configurar esa tienda Shopify o actualizar tu Linkedin en cuestión de segundos, en lugar de pasarte horas buscando en Google cómo hacerlo. Con los poderes combinados de Minerva y ClickUp, aprenderás las formas más sencillas y eficaces de abordar tus metas.

Ahora, ¿quién está listo para empezar? 🙋

Si tienes alguna pregunta sobre la función de Metas de ClickUp, ponte en contacto con su equipo de soporte Entrenadores y gestores de éxito de ClickUp -le ayudarán a conseguir el ajuste necesario para el intento correcto ⭐️