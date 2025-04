28 najlepszych szablonów ClickUp, które pomogą Twojemu zespołowi pracować inteligentniej

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu projektu lub masz mało czasu i potrzebujesz szybkiego rozwiązania? A może chcesz stworzyć spójne procesy w różnych zespołach i działach?

To właśnie tam przydają się szablony ClickUp!

Rozumiemy, że przeszukiwanie ogromnych zasobów Internetu lub zaczynanie od zera może być zniechęcające, zwłaszcza gdy masz niekończącą się listę do zrobienia. Właśnie dlatego ClickUp zaprojektował zróżnicowany zakres szablonów dla każdego zespołu i działu w Twojej organizacji, aby zapewnić Ci niezbędne wsparcie w utrzymaniu organizacji i wydajności.

ClickUp ma na celu dostarczenie nowoczesnego rozwiązania, które będzie wsparciem dla wszystkich typów zespołów z różnych branż. Dlatego też nieustannie nadajemy priorytet tworzeniu dodatkowych zasobów, takich jak szablony, aby pomóc Ci w realizacji najlepszych pomysłów, szybszej wysyłce i zwiększeniu ogólnej wydajności w całej organizacji.

Mając to na uwadze, nadszedł czas, aby Twoje zespoły zaczęły korzystać z szablonów ClickUp! ClickUp oferuje ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i obejmuje szeroki zakres przypadków użycia. A ponieważ zależy nam na wydajności i oszczędności czasu, zawęziliśmy listę do 28 najlepszych szablonów ClickUp, które pomogą Ci rozpocząć pracę i szybko osiągnąć wyznaczone cele. 🚀

Teams gotowy? Do zrobienia.

28 szablonów ClickUp dla Teams

Szablony Teams do zarządzania projektami ClickUp

Szablony do zarządzania projektami mogą pomóc w standaryzacji procesów, zwiększeniu wydajności, poprawie komunikacji, zarządzaniu ryzykiem i wdrożeniu najlepszych praktyk.

Oto cztery z naszych ulubionych szablonów dla zespołów PMO!

1. Szablon zespołu ds. zarządzania projektami

Szablony Teams do zarządzania projektami od ClickUp

Zespoły zarządzania projektami (PMO) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że projekty zostaną zakończone na czas, w ramach budżetu i zgodnie z wymaganymi standardami jakości, przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem i oczekiwaniami interesariuszy.

Dopasuj swoje projekty i zespoły oraz z łatwością nadzoruj wszystkie aspekty projektu, od planowania i inicjowania, poprzez realizację, monitorowanie i kontrolę, aż po zamknięcie projektu dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Pięć gotowych widoków (mapa drogowa PMO, Wiki, formularz wniosku i inne)

Niestandardowe statusy i niestandardowe pola

Etykiety

ClickApps

Automatyzacja

Użyj tego szablonu, aby usunąć silosy i bariery oraz nadać strukturę i zorganizowany system, którego potrzebujesz, aby z łatwością prowadzić duże, złożone, wielofunkcyjne projekty i programy od ich powstania do zakończenia.

2. Szablon zakresu mojej pracy

Szablon zakresu prac ClickUp

Dokument zakresu prac jest ważnym narzędziem zarządzania projektami, które pomaga definiować, planować i skutecznie realizować projekty. Zapewnia, że wszyscy zaangażowani w projekt są świadomi jego zakresu, celów i wymagań, co może pomóc w ograniczeniu nieporozumień i opóźnień.

Uzyskaj porozumienie między wszystkimi interesariuszami i powodzenie każdego projektu klienta dzięki szablonowi zakresu prac ClickUp! Szablon ten zawiera stronę ClickUp Docs z następującymi kluczowymi sekcjami, które definiują zakres projektu:

Przegląd

Tło i cele

Rezultaty

Oś czasu i kamienie milowe

Administracja

Zatwierdzenia

Szablon ten skutecznie komunikuje oczekiwania projektowe i dokumentuje granice projektu, oś czasu, zasoby, cele, wymagania i inne kluczowe informacje o zakresie projektu, a wszystko to w zwięzłym, jednostronicowym formacie.

3. Szablon do śledzenia spotkań

Szablony do śledzenia spotkań od ClickUp

Spotkania i harmonogramy mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ zapewniają, że wszyscy są zgodni, problemy są rozwiązywane, a decyzje podejmowane są wspólnie. Śledzenie ich może stać się trudne bez niezawodnego systemu do zarządzania komunikacją i spotkaniami, zwłaszcza w przypadku zespołów o różnych funkcjach i komunikacji zewnętrznej z klientami.

Bądź zorganizowany - śledź wszystkie swoje spotkania i ważne szczegóły związane z każdym z nich, aby być na bieżąco z harmonogramami spotkań i elementami działań dzięki szablonowi Meeting Tracker od ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Cztery gotowe widoki (Tablica, Spotkania, Kalendarz i inne)

Szablon zawiera również wstępnie ustawione statusy, które poprowadzą Cię przez cykl pracy, oraz niestandardowe pola, aby zapewnić widoczność ważnych szczegółów. Użyj tego szablonu do śledzenia wszystkich spotkań i pracy w jednym miejscu!

4. Szablon matrycy Eisenhowera

Szablon matrycy Eisenhowera od ClickUp

Matryca Eisenhowera jest przydatnym narzędziem dla teamów zarządzających projektami do ustalania priorytetów zadań, efektywnego zarządzania czasem i podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Uporządkuj swoje priorytety na cyfrowej Tablicy dzięki szablonowi Matrycy Eisenhowera od ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Tablica ClickUp

Widok tablicy z funkcją Swimlane

Agenda w widoku listy

Dokument przewodnika po szablonach

I jeszcze więcej

Cyfrowe Tablice ClickUp są pomocne dla wzrokowców, zapewniając przejrzystą prezentację priorytetów. Skorzystaj z tego szablonu, aby ustalić priorytety zadań, pomóc swojemu zespołowi pozostać na dobrej drodze i efektywnie zarządzać pilnymi i ważnymi zadaniami.

Szablony ClickUp Agile Teams

Zespoły Agile stosują iteracyjne i przyrostowe podejście do tworzenia oprogramowania, które kładzie nacisk na współpracę, elastyczność i zadowolenie klienta.

Aby pracować szybko i nadążyć za tempem i charakterem procesu, muszą korzystać z narzędzi do zwinnego zarządzania projektami z szablonami. Szablony dla zespołów Agile zapewniają spójność, wydajność, jakość, komunikację i szkolenia, umożliwiając jednocześnie ciągłe doskonalenie.

Zapnij więc pasy i utrzymuj swój zespół na szybkiej drodze do mety dzięki naszym czterem najlepszym szablonom ClickUp dla zespołów Agile!

5. Szablon Software Teams

Szablony Software Agile Teams od ClickUp

Szablony Agile mogą pomóc zespołom programistycznym pracować bardziej efektywnie i wydajnie poprzez standaryzację procesów, oszczędność czasu, poprawę jakości i usprawnienie komunikacji. Dostosuj swój zespół do osi czasu, celów i nie tylko dzięki szablonowi Software Teams od ClickUp!

Ten zaawansowany szablon zawiera:

Sześć gotowych widoków (Tablica, Lista i inne)

ClickApps

Pola niestandardowe

Niestandardowe statusy

Etykiety

Dokument przewodnika po szablonach

I jeszcze więcej

Szablon ten usprawnia przepływ pracy dla zespołów programistycznych, w tym ds. produktu, projektowania, inżynierii i kontroli jakości, umożliwiając współpracę w jednej przestrzeni i wspiera zwinne metodologie Scrum lub Kanban, od mapy drogowej produktu po dostarczanie funkcji i naprawianie błędów.

Wypróbuj ten kompleksowy szablon, aby usprawnić procesy tworzenia oprogramowania, skutecznie zarządzać projektami rozwoju oprogramowania oraz zapewnić jasne i ustrukturyzowane podejście do gromadzenia wymagań, projektowania, rozwoju, testowania i wdrażania!

6. Szablon śledzenia błędów i problemów

Szablony do śledzenia błędów i problemów ClickUp

Śledzenie błędów i problemów jest istotną częścią zwinnego procesu rozwoju, pomagając Teams dostarczać wysokiej jakości produkty i stale ulepszać procesy.

Wspieraj międzyfunkcyjną współpracę, zwiększ widoczność projektu i ustal protokoły ustalania priorytetów, śledzenia i zarządzania błędami i problemami za pomocą szablonu śledzenia błędów i problemów ClickUp!

Ten zaawansowany szablon zawiera:

Pięć gotowych widoków (formularz przesłania błędów, lista raportowania błędów, tablica błędów i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Automatyzacja

Dokument przewodnika po szablonach

I jeszcze więcej

Szablon w ClickUp oferuje potężne rozwiązanie do zarządzania projektami, raportowania i śledzenia zadań, umożliwiając zespołom projektowym zarządzanie postępem, ograniczanie ryzyka i optymalizację zasobów. Zapewnia również scentralizowany hub do rozwiązywania błędów i problemów oraz zachęca do współpracy między działami w celu zapewnienia spójnej komunikacji, terminowego rozwiązywania problemów i lepszej widoczności statusu projektu.

7. Szablon Kanban dla rozwoju oprogramowania

Szablony Kanban dla rozwoju oprogramowania od ClickUp

Kanban to popularna zwinna metodologia i wizualna metoda zarządzania cyklem pracy, w której praca jest reprezentowana przez karty, które przechodzą przez różne sceny procesu tworzenia oprogramowania, od zaległości po zakończone.

Jeśli chcesz usprawnić proces tworzenia oprogramowania, wdrożenie szablonu Kanban for Software Development od ClickUp może być świetnym pierwszym krokiem! Zawiera on wbudowane funkcje usprawniające przyjmowanie zgłoszeń, organizowanie zadań, błędów i problemów, łatwą wizualizację przepływu pracy i monitorowanie statusu każdego zadania.

Ten szablon zawiera:

Tablica Kanban

Kanban Backlog

Przewodnik po szablonach

Wstępnie ustawione niestandardowe statusy i pola niestandardowe

Automatyzacja

I nie tylko

Stwórz solidne fundamenty i wyposaż się w ten szablon, aby pewnie radzić sobie na każdym kroku procesu tworzenia oprogramowania i doświadczyć korzyści płynących z ustrukturyzowanego podejścia do tworzenia oprogramowania!

8. Szablon śledzenia błędów

Szablony do śledzenia błędów ClickUp

Proces tworzenia oprogramowania jest podatny na błędy i usterki. Problemy te, jeśli nie są rozwiązywane w odpowiednim czasie, mogą powodować opóźnienia w procesie rozwoju, opóźniać satysfakcję klienta i powodować jego niezadowolenie. Do skutecznego zarządzania tymi problemami potrzebny jest system monitorowania i rejestrowania.

Skorzystaj z szablonu do śledzenia błędów ClickUp, aby stworzyć solidne podstawy do rejestrowania, monitorowania i śledzenia błędów i problemów, śledzenia postępów i identyfikowania wszelkich potencjalnych blokad.

Ten szablon zawiera:

Sześć gotowych widoków (raportowanie błędów, tablica statusów, formularz przesłania błędu i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Dokument przewodnika po szablonach

Usprawnij proces śledzenia błędów i zapewnij swojemu zespołowi programistów spójny i niezawodny system rejestrowania i monitorowania błędów w miarę ich pojawiania się, jednocześnie pomagając w ustalaniu priorytetów problemów w oparciu o ich wagę i pilność.

Szablony zespołów produktowych ClickUp

Teams produktowe odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu, uruchamianiu i utrzymywaniu produktów i usług, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów. Aby skutecznie posuwać projekty do przodu i wzdłuż cyklu życia produktu, zespoły mogą korzystać z ClickUp do zarządzania projektami i łączyć wielofunkcyjne zespoły na jednej scentralizowanej platformie, utrzymując je w zgodzie ze wspólnymi celami, oś czasu i nie tylko.

Gotowy do szybszej wysyłki? Stworzyliśmy listę szablonów dla teamów produktowych i wybraliśmy cztery z naszych najlepszych szablonów produktowych, które pomogą Ci urzeczywistnić Twoją wizję produktu!

9. Szablon mapy drogowej produktu

Szablony map drogowych produktów ClickUp

Szablon Product Roadmap od ClickUp zapewnia makro-poziomowy widok wizji, kierunku i zobowiązań funkcji i inicjatyw dla produktu i pomaga Teams w ustalaniu priorytetów wysiłków rozwojowych, utrzymaniu odpowiedzialności i monitorowaniu postępów w realizacji celów produktu.

Ten szablon zawiera:

Siedem wstępnie ustawionych widoków (formularz wniosku o produkt, kwartalna mapa drogowa, notatki dotyczące wydania i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Etykiety

Dokument przewodnika po szablonach

Dzięki temu szablonowi menedżerowie produktu mogą z łatwością śledzić i udostępniać mapę drogową produktu, na bieżąco informować kierownictwo o cotygodniowych postępach w realizacji oraz publikować notatki dotyczące wydania zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wypróbuj ten szablon i przekonaj się, jak może on pomóc Twojemu zespołowi ds. zarządzania produktem pracować wydajniej i lepiej współpracować!

10. Szablon dokumentu wymagań produktowych

Szablon dokumentów wymagań produktowych ClickUp

Dokument wymagań produktu (PRD) to kompleksowy przewodnik, który przedstawia kluczowe szczegóły produktu lub funkcji, w tym kto, co, dlaczego, kiedy i jak go opracować. W trakcie postępu prac i odkrywania nowych informacji, PRD powinien być stale aktualizowany, aby zapewnić zgodność we wszystkich Teams.

Wdrożenie szablonu Product Requirements Docs Template od ClickUp może pomóc usprawnić ten proces i ułatwić Twojemu zespołowi tworzenie kompleksowych i zorganizowanych dokumentów dotyczących wymagań produktowych. Został on zaprojektowany, aby pomóc zespołom produktowym, projektowym i inżynieryjnym w efektywnej współpracy, ułatwia długoterminową współpracę i jasno komunikuje priorytety osobom odpowiedzialnym za zrobienie pracy. Dzięki temu szablonowi wszyscy są na tej samej stronie przez cały cykl rozwoju, od pomysłu do uruchomienia.

11. Szablon notatki do wydania

Szablon notatki do wydania od ClickUp

Notatki dotyczące wydań są kluczowym narzędziem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które dostarcza informacji o najnowszych aktualizacjach, funkcjach i poprawkach błędów w wydaniu produktu. Dzięki temu wewnętrzne zespoły są na bieżąco, a dostawcy otrzymują niestandardowe informacje o zmianach, nowościach i korzyściach.

Ustandaryzuj i usprawnij proces tworzenia notatek do wydania, wdrażając szablon notatek do wydania ClickUp!

Ten szablon zawiera:

15 dokumentów ClickUp z zagnieżdżonymi stronami do uporządkowania notatek dotyczących wydania

Zapoznaj się z tym, czego używają nasze własne zespoły ClickUp Product Teams do udostępniania wewnętrznych i zewnętrznych notatek dotyczących wydania produktu i wykorzystaj tę przykładową strukturę jako narzędzie do tworzenia szczegółowych, ale łatwych do zrozumienia notatek dotyczących wydania produktu.

12. Szablon dokumentu streszczenia produktu

Szablon streszczenia produktu ClickUp

Dobry brief produktowy definiuje produkt, ustawia jasne cele, dostosowuje interesariuszy, kieruje procesem decyzyjnym i stanowi punkt odniesienia w całym procesie rozwoju produktu.

Dzięki szablonowi Product Brief firmy ClickUp, Twój zespół ds. produktu będzie miał dostęp do zakończonego wypełnianiem pustych pól konspektu, aby wesprzeć powodzenie wprowadzenia produktu na rynek, pozostając dosłownie na tej samej stronie - czyli na stronie ClickUp Doc.

Ten szablon zawiera:

Osiem stron ClickUp Docs z szablonami planów wydań, briefów produktowych i nie tylko

Gotowy dokument ClickUp Doc natychmiast pomoże Ci zorganizować najważniejsze elementy rozwoju produktu w jeden spójny dokument. A ponieważ ClickUp Docs oferuje możliwość komentowania i wspólnej edycji, zespoły mogą zostawiać komentarze w szablonie Doc w celu natychmiastowej współpracy lub przypisywać komentarze do konkretnych członków zespołu, gdy ich wkład jest wymagany - koniec ze śledzeniem edycji lub opinii.

Szablony zespołów marketingowych ClickUp

Aby utrzymać wszystkie ruchome części, terminy i zasoby w ryzach, wyspecjalizowane zespoły marketingowe potrzebują narzędzia do zarządzania projektami, które może skutecznie przenieść ich projekty od początku do końca i dostosować się do unikalnych potrzeb i cyklu pracy każdego zespołu. Elastyczna platforma ClickUp i konfigurowalne szablony mogą pomóc każdemu zespołowi marketingowemu w płynnej współpracy i ustanowieniu usprawnionego cyklu pracy, który pozwoli im pracować najlepiej jak potrafią.

Dzięki szablonom ClickUp wszystkie zespoły marketingowe będą na tej samej stronie, jeśli chodzi o cele, zasoby, oś czasu, komunikację i wiele więcej. Mamy pełną bibliotekę szablonów marketingowych do wyboru, a aby ułatwić Ci pracę, wybraliśmy najlepsze szablony ClickUp zaprojektowane specjalnie dla teamów marketingowych!

13. Szablon Marketing Teams

Szablon Marketing Teams by ClickUp

Wraz z rozwojem Businessu i rozproszeniem Teamsów, może być trudno być w centrum wszystkiego i uniknąć luk lub załamań w procesach. Ważne jest również, aby marketerzy mogli szybko i łatwo uzyskać dostęp do kluczowych informacji.

Zbierz wszystkie zespoły marketingowe pod jednym dachem, stwórz usprawniony cykl pracy dla zespołów w całej organizacji i zapewnij wszystkim spójność dzięki szablonowi Marketing Teams od ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Sześć gotowych widoków (Tablica schematu organizacyjnego, Formularz wniosku marketingowego, Marketing Wiki i inne)

ClickApp (śledzenie czasu, etykiety, priorytety i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Ten zaawansowany szablon dostarcza solidne i skalowalne podstawy dla zespołów marketingowych, z pełną widocznością szczegółów projektu i konfigurowalnymi widokami. Wzmocnij swoje Teams, aby mogły radzić sobie z wyzwaniami i możliwościami w ciągle zmieniającym się krajobrazie marketingowym. Skorzystaj z tego szablonu, aby stworzyć solidny system dla swoich projektów marketingowych.

14. Szablon operacji zespołu marketingowego

Szablon operacyjny dla zespołów marketingowych od ClickUp

Operacje zespołów marketingowych obejmują szeroki zakres zadań, od planowania i realizacji kampanii marketingowych po zarządzanie budżetami, analizę danych i optymalizację procesów marketingowych. Dzięki szablonowi Marketing Teams Operations firmy ClickUp będziesz mieć dokładnie to, czego potrzebujesz, aby rozpocząć ustawienie swoich operacji w ClickUp.

Ten szablon zawiera:

Sześć gotowych widoków ( schemat organizacyjny, protokoły ze spotkań, dokumenty, marketing wiki i inne )

ClickApp (priorytety, etykiety, ostrzeżenie o zależnościach i nie tylko)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Skorzystaj z tego zaawansowanego szablonu, aby utworzyć OKR zespołu, wesprzeć rozwój kariery, wdrożyć nowych członków zespołu i uzyskać dostęp do przykładów definiowania procesów marketingowych w ClickUp.

15. Szablon zarządzania zawartością

Szablon do zarządzania zawartością od ClickUp

Content marketing to potężna strategia, która może pomóc firmom w połączeniu, zaangażowaniu i budowaniu zaufania wśród odbiorców. A dzięki dobrze opracowanej strategii content marketingowej i dedykowanemu zespołowi ekspertów, organizacje mogą wykorzystać moc marketingu treści do zwiększania ruchu, generowania leadów i ostatecznie rozwijania swojej działalności w zrównoważony i znaczący sposób.

Zapewnij swoim zespołom content marketingowym zorganizowany system zarządzania różnymi rodzajami inicjatyw i projektów dzięki szablonowi zarządzania treścią ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Osiem gotowych widoków (Teams Docs, Oś czasu, Gantt, Tablica i inne)

Dokument przewodnika po szablonach

Szablon ten upraszcza marketing treści, dostarczając wszystko, czego potrzebujesz do planowania i tworzenia zawartości w wielu kanałach. Zapewnia wsparcie dla kompleksowego przepływu pracy, od przyjmowania zgłoszeń po dostarczanie zawartości, w tym prowadzenie kalendarza redakcyjnego. Spotkaj się z nowym szablonem, który zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie content marketingu.

Szablony bonusowe

Skorzystaj z szablonów kalendarza zawartości, aby ulepszyć swój kalendarz redakcyjny i zapewnić dostarczanie wysokiej jakości treści zgodnie z harmonogramem.

16. Szablon strategicznego planu marketingowego

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Strategiczny plan marketingowy zapewnia jasną i kompleksową mapę drogową, która nakreśla strategię marketingową firmy, cele i taktykę, wraz z planem działania, aby osiągnąć te cele.

Nakreśl strategię marketingową swojej firmy, a także cele do osiągnięcia dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Dwa gotowe widoki (Tablica i Lista OKRs)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Dokument przewodnika po szablonach

Użyj tego ClickUp do zarządzania wszystkimi swoimi projektami marketingowymi i tego szablonu do ustalenia strategicznego planu marketingowego i uzyskaj przykłady ustawienia celów i kluczowych wyników (OKR), szczegółowego planu wykonania tych OKR oraz sposobu śledzenia postępów w realizacji tych celów i budżetów.

Szablony zespołów sprzedażowych ClickUp

Wdrażając ClickUp jako narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów sprzedażowych, możesz mieć pewność, że Twój zespół jest wyposażony w funkcje, które pomogą mu pozyskiwać, pielęgnować i zamykać potencjalnych klientów, pozostając w połączeniu z zespołami w całej organizacji.

Rozpocznij pracę i ustaw się we właściwy sposób w ClickUp. Oto cztery najlepsze szablony ClickUp dla zespołów sprzedażowych!

17. Szablon CRM

Szablon CRM od ClickUp

Niezawodne i zorganizowane zarządzanie relacjami z klientem (CRM) może pomóc w śledzeniu potencjalnych klientów na różnych scenach podróży klienta i pomóc zespołowi sprzedaży być na bieżąco z zasięgiem, działaniami następczymi i wszystkim innym, czego potrzebują, aby przypieczętować transakcję i zdobyć lojalność klientów.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje w pełni konfigurowalną platformę, dzięki czemu można ją skonfigurować w dowolny sposób. Oznacza to, że możesz stworzyć CRM do zarządzania pipeline'em sprzedaży i uzyskać dostęp do całej swojej pracy, współpracować z wewnętrznymi teamami i podmiotami zewnętrznymi oraz śledzić cele i postępy w jednym miejscu. Aby rozpocząć, skorzystaj z szablonu CRM by ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Cztery gotowe widoki (Lista, Tablica, Szablony Tablicy i Dokumenty)

Pola niestandardowe i statusy

Automatyzacja

Dokument przewodnika po szablonach

I jeszcze więcej

Ten lekki i potężny CRM ma wszystko, czego potrzeba do stworzenia funkcjonalnego i skalowalnego systemu i zarządza potokiem sprzedaży, w tym śledzeniem potencjalnych klientów, transakcji, kont i kontaktów.

Bonus

Stwórz CRM dla dowolnego przypadku użycia i skorzystaj z tych szablonów CRM od ClickUp, aby pomóc Ci rozpocząć pracę na właściwej ścieżce!

18. Szablon planu sprzedaży i marketingu

Szablon sprzedaży i marketingu ClickUp

Teams sprzedaży i marketingu muszą ściśle ze sobą współpracować, aby upewnić się, że bałagan jest wyrównany, a zasoby są zmaksymalizowane, aby wygenerować najlepsze wyniki i zwrot z inwestycji dla Twojego biznesu.

Zbuduj maszynę generującą przychody i stwórz solidny system integrujący cele marketingowe i sprzedażowe, wdrażając szablon sprzedaży i marketingu ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Pięć gotowych widoków (potok marketingowy, cele, oś czasu marketingu i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Dokument przewodnika po szablonach

Tworzenie realistycznych, zorganizowanych i kompleksowych planów sprzedaży i marketingu jest jednym z ich najważniejszych obowiązków. Skorzystaj z tego szablonu, aby nakreślić udostępniane cele i stworzyć możliwe do śledzenia plany działania.

19. Szablon KPI sprzedaży

Szablon KPI sprzedaży od ClickUp

Wskaźniki KPI dla sprzedaży zapewniają spójne i skuteczne podejście do śledzenia i poprawy wyników sprzedaży, identyfikowania szans i zwiększania przychodów. Z łatwością ustawiaj, zarządzaj i śledź wszystkie swoje KPI sprzedaży i podejmuj bardziej świadome decyzje oparte na danych z pomocą szablonu KPI sprzedaży ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Cztery gotowe widoki (raport tygodniowy, raport miesięczny, tablica przychodów na miesiąc i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Przewodnik po szablonach Dokument z instruktażem wideo

Użyj tego szablonu do śledzenia wskaźników sprzedaży i utrzymuj swoje zespoły sprzedażowe na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów.

20. Szablon dziennego raportowania sprzedaży

Codzienne raportowanie sprzedaży przez ClickUp

Teams sprzedażowe, kierownictwo i interesariusze potrzebują raportów sprzedażowych, aby uzyskać wgląd w wyniki sprzedaży, wzrost i możliwości oraz pomóc w prognozie przyszłej sprzedaży i utrzymaniu tempa realizacji celów. Dokumentuj i śledź swoje codzienne podsumowania sprzedaży dzięki Daily Sales Report od ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Strona ClickUp Doc z sekcjami do rejestrowania dziennego przeglądu sprzedaży i wydajności produktu

Zachowaj porządek i zidentyfikuj obszary wymagające poprawy, aby odpowiednio dostosować strategie dzięki szablonowi ClickUp Doc dla zespołów sprzedażowych.

Szablony zespołów projektowych ClickUp

Oczywiste jest, że w projekty projektowe zaangażowanych jest wiele ruchomych części i osób - potrzebujesz elastycznego i niezawodnego rozwiązania. ClickUp jest jednym z najlepszych rozwiązań do zarządzania projektami dla zespołów projektowych, ponieważ jest wyposażony w funkcje umożliwiające uporządkowanie wielu zadań, zarządzanie wnioskami i przyspieszenie procesu zatwierdzania.

A co z pracą z innymi teamami? ClickUp może pomieścić każdy zespół i zebrać je wszystkie w jednym miejscu, dzięki czemu komunikacja i współpraca międzyfunkcyjna jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Gotowy do stworzenia dobrze naoliwionego systemu w ClickUp? Przygotowaliśmy listę czterech najlepszych szablonów ClickUp dla zespołów projektowych, aby usprawnić cykl pracy i zaoszczędzić czas na bardziej kreatywną część pracy!

21. Szablon kreatywny i projektowy

Szablon kreatywny i projektowy ClickUp

Teams projektowe i kreatywne często otrzymują prośby od wielu działów o zaprojektowanie i opracowanie kreatywnych zasobów.

Szablon kreatywny i projektowy ClickUp usprawnia proces twórczy, zapewniając uporządkowany przepływ pracy od przyjęcia do dostarczenia.

Ten szablon zawiera:

Sześć gotowych widoków (Creative Request Form, Creative Process, Teams Docs i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Dokument przewodnika po szablonach

Skorzystaj z tego szablonu, aby ustanowić kompleksowy cykl pracy, który przechodzi od przyjmowania zgłoszeń, przez planowanie z dokumentami briefu kreatywnego, aż po realizację projektu przy użyciu podzadań, a także uzyskaj przykład, który pomoże Ci ustawić bibliotekę zasobów w ClickUp.

22. Szablon wytycznych dotyczących marki

Szablon wytycznych marki od ClickUp

Wytyczne marki służą jako kompleksowe odniesienie, które określa zasady i standardy firmy, aby zachować spójność tożsamości marki w wielu kanałach. Wyczyszczone i udokumentowane wytyczne firmy dzięki szablonowi Brand Guidelines od ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Strona ClickUp Docs z sekcjami najlepszych praktyk, zasobów i nie tylko

Skorzystaj z tego szablonu, aby stworzyć źródło informacji dla zespołów z różnych działów i umożliwić im dostęp do odpowiednich zasobów podczas promocji, wzmianki lub odniesienia do marki firmy.

23. Szablon dokumentu Creative Brief

Szablon briefu kreatywnego od ClickUp

Kreatywne briefy służą jako mapa drogowa i nakreślają cele, wymagania i specyfikacje kreatywnego projektu.

Zapewnij jasne i łatwe do naśladowania wskazówki z pomocą szablonu Creative Brief firmy ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Strona ClickUp Docs z sekcjami zawierającymi przegląd projektu, cele, grupę docelową i nie tylko

Skorzystaj z tego szablonu, aby uzyskać spójność w kreatywnym zespole produkcyjnym i innych interesariuszach oraz pomóc w powodzeniu każdego kreatywnego projektu.

24. Szablon Tablicy z opisem projektu

Szablon Tablicy Projektowej według ClickUp

Briefy projektowe pomagają zespołom ustalić jasne cele, wymagania projektowe i inne elementy procesu projektowania.

Stwórz zgrabną wizualizację briefu projektowego, w której możesz dostarczyć szczegółowych wskazówek dzięki szablonowi Design Brief Tablica Template firmy ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Konfigurowalna tablica ClickUp z wstępnie ustawionymi sekcjami do przechwytywania ważnych szczegółów projektu

Usprawnij proces projektowania, zapewnij zgodność celów wewnętrznych i zewnętrznych teamów oraz upewnij się, że wszyscy rozumieją zakres projektu dzięki temu szablonowi Tablicy.

Szablony Teams dla wydarzeń ClickUp

Planujesz wydarzenie lub zastanawiasz się nad nim? Niezależnie od tego, czy planujesz wydarzenie z powodów osobistych czy zawodowych, możesz wykorzystać ClickUp jako narzędzie do zarządzania projektami!

Widzieliśmy, jak nasi klienci używają ClickUp do planowania wszelkiego rodzaju wydarzeń, od globalnych konferencji i wesel po koncerty. Ale nie tylko oni używają ClickUp do zarządzania wydarzeniami. Z dumą możemy powiedzieć, że nasz własny team eventowy wykorzystuje ClickUp do zarządzania i dostarczania spektakularnych wydarzeń, w tym naszej konferencji LevelUp!

Aby pomóc Twojemu zespołowi ds. wydarzeń z powodzeniem zaplanować i uruchomić dowolny rodzaj wydarzenia, przygotowaliśmy dla Ciebie listę szablonów do planowania wydarzeń i wybraliśmy cztery najlepsze szablony dla zespołów eventowych w ClickUp!

25. Szablon marketingu wydarzeń

Szablon do marketingu wydarzeń od ClickUp

Planowanie i realizacja powodzenia wydarzenia wymaga zarządzania wieloma teamami, budżetem, osią czasu i zasobami. Dlatego właśnie Teams potrzebują narzędzia do zarządzania projektami, aby ustanowić usprawniony przepływ pracy i zarządzać wszystkimi aspektami planowania wydarzeń.

Nadszedł czas, aby założyć swój kapelusz do planowania wydarzeń i skorzystać z szablonu Event Marketing by ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Pięć gotowych widoków (lista śledzenia wydarzeń, widok tablicy, kalendarz wydarzeń i inne)

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy

Dokument przewodnika po szablonach

Dzięki ClickUp, zespoły zajmujące się wydarzeniami mogą zbudować system, który działa zgodnie z ich unikalnymi potrzebami i dostosować całą platformę do wymagań projektu, preferencji dotyczących cyklu pracy i innych zespołów w całej organizacji. Skorzystaj z tego szablonu, aby śledzić wszystkie wydarzenia marketingowe w jednym miejscu.

26. Szablon do planowania dużych wydarzeń

Szablon do planowania dużych wydarzeń od ClickUp

Organizujesz lub planujesz duże wydarzenie marketingowe?

Planowanie wydarzeń na dużą skalę może być trudne. Właśnie dlatego stworzyliśmy szablon do planowania dużych wydarzeń ClickUp, aby pomóc Ci pracować wydajniej poprzez uproszczenie i automatyzację ręcznych procedur oraz przechowywanie wszystkich informacji o zadaniach w jednym miejscu, zarówno przed, jak i po wydarzeniu.

Ten szablon zawiera:

Cztery gotowe widoki (podsumowanie wydarzenia, protokół ze spotkania i inne)

Niestandardowe statusy

Dokument przewodnika po szablonach

Użyj tego szablonu do automatyzacji zadań związanych z planowaniem i śledzeniem zasobów, a także spraw, by był to twój punkt kompleksowej obsługi dla następnego dużego projektu związanego z planowaniem wydarzeń.

27. Szablon informacji prasowej

Szablon informacji prasowej od ClickUp

Informacja prasowa to oficjalny pisemny dokument przekazywany mediom w związku z wydarzeniem, premierą, produktem, usługą lub innymi ogłoszeniami. Nakreśl i uchwyć wszystkie kluczowe elementy swoich kolejnych informacji prasowych za pomocą szablonu informacji prasowych ClickUp!

Ten szablon zawiera:

Dokumenty ClickUp z uporządkowanym przykładem informacji prasowej

Stwórz system tworzenia i udostępniania ważnych komunikatów firmowych za pomocą szablonu ClickUp Doc dla informacji prasowych.

28. Szablon streszczenia wydarzenia

Szablon streszczenia wydarzenia od ClickUp

Każde powodzenie wydarzenia zaczyna się od szczegółowego planu. Skorzystaj z szablonu Event Brief firmy ClickUp, aby nakreślić podsumowanie swoich celów, wskaźników powodzenia, kamieni milowych i innych kluczowych elementów wydarzeń!

Ten szablon zawiera:

Dokument ClickUp z zagnieżdżonymi stronami dla podsumowania wydarzenia i harmonogramu

Zachowaj porządek, stwórz spójność między wszystkimi interesariuszami i rozpocznij planowanie wydarzenia dzięki temu szablonowi.

Szablony ClickUp: Twój nowy pomocnik w zwiększaniu wydajności

Oto 28 naszych ulubionych szablonów ClickUp dla zespołów zajmujących się zarządzaniem projektami, agile, marketingiem, sprzedażą, projektowaniem i wydarzeniami!

Wiemy, że rozpoczęcie pracy z czymkolwiek lub znalezienie dobrego systemu może być wyzwaniem. Dlatego ClickUp ma misję tworzenia i udostępniania tysięcy szablonów dla każdego zespołu z różnych branż. Szablony te zostały stworzone z myślą o Twoich celach i bolączkach i stanowią podstawę potrzebną do rozpoczęcia każdego projektu.

Podobnie jak platforma ClickUp, szablony te są w pełni konfigurowalne. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i użyj naszych szablonów, aby uzyskać solidny punkt wyjścia, a następnie dostosuj je do swoich unikalnych potrzeb, preferencji i wymagań.

Nie zaczynaj od zera. Zacznij od pewności siebie i zachowaj spójność procesów we wszystkich zespołach. Nadszedł czas, aby pracować mądrzej i korzystać z nowoczesnych rozwiązań ClickUp - Twojego nowego pomocnika w zakresie wydajności 😉