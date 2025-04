i 28 migliori modelli ClickUp per aiutare il tuo team a lavorare in modo più intelligente

Hai bisogno di aiuto per avviare un progetto o hai poco tempo e hai bisogno di una soluzione rapida? O forse stai cercando di creare processi coerenti tra team e reparti?

È qui che i modelli ClickUp tornano utili!

Comprendiamo che cercare nella vasta distesa di Internet o partire da zero può essere scoraggiante, soprattutto quando si ha una lista infinita di cose da fare. Ecco perché ClickUp ha progettato un'ampia gamma di modelli per ogni team e reparto della tua organizzazione, per fornirti il supporto necessario per rimanere organizzato ed efficiente.

ClickUp mira a fornire una soluzione moderna per supportare tutti i tipi di team in diversi settori. Ecco perché diamo continuamente priorità alla creazione di risorse aggiuntive, come i modelli, per aiutarti a dare vita alle tue idee migliori, a velocizzare le consegne e ad aumentare l'efficienza complessiva della tua organizzazione.

Detto questo, è ora di coinvolgere i tuoi team con i modelli ClickUp! ClickUp offre oltre 1.000 modelli personalizzabili per ogni team e copre un'ampia gamma di casi d'uso. E poiché puntiamo all'efficienza e al risparmio di tempo, abbiamo selezionato i 28 migliori modelli ClickUp per aiutarti a iniziare e a raggiungere rapidamente i tuoi obiettivi. 🚀

Il team è pronto? Da fare.

28 modelli ClickUp per Teams

Modelli per il team di project management di ClickUp

I modelli di project management possono aiutarti a standardizzare i processi, aumentare l'efficienza, migliorare la comunicazione, gestire i rischi e incorporare le best practice.

Ecco quattro dei nostri modelli preferiti per i team PMO!

1. Modello per il team di project management

Modelli per il project management di team di ClickUp

I team di project management (PMO) svolgono un ruolo cruciale nel garantire che i progetti siano completati in tempo, nel rispetto del budget e degli standard di qualità richiesti, gestendo al contempo i rischi e le aspettative degli stakeholder.

Mantieni i tuoi progetti e i tuoi team allineati e supervisiona facilmente tutti gli aspetti di un progetto, dalla pianificazione e avvio fino all'esecuzione, al monitoraggio e controllo, fino alla chiusura del progetto con il modello Project Management Team di ClickUp!

Questo modello include:

Cinque visualizzazioni predefinite (roadmap PMO, Wiki, modulo di richiesta e altro ancora)

Stati personalizzati e campi personalizzati

Tag

ClickApps

Automazioni

Utilizza questo modello per eliminare i silos e le barriere e fornire la struttura e il sistema organizzato necessari per gestire facilmente progetti e programmi complessi, interfunzionali e di grandi dimensioni, dall'inizio alla fine.

2. Modello di ambito di lavoro

Modello di ambito di lavoro di ClickUp

Il documento relativo all'ambito di lavoro è un importante strumento di project management che aiuta a definire, pianificare ed eseguire i progetti in modo efficace. Assicura che tutte le persone coinvolte nel progetto siano a conoscenza dell'ambito, degli obiettivi e dei requisiti del progetto, contribuendo a ridurre le incomprensioni e i ritardi.

Ottieni l'allineamento di tutte le parti interessate e avvia con successo qualsiasi progetto client con il modello Scope of Work di ClickUp! Questo modello include una pagina ClickUp Docs con le seguenti sezioni chiave che definiscono l'ambito di un progetto:

Panoramica

Contesto e obiettivi

Risultati finali

Sequenza e attività cardine

Amministrazione

Approvazioni

Questo modello comunica in modo efficace le aspettative del progetto e documenta i confini, le sequenze, le risorse, gli obiettivi, i requisiti e altre informazioni chiave relative all'ambito del progetto, il tutto in un formato conciso e in un'unica pagina.

3. Modello per il monitoraggio delle riunioni

Modelli per il monitoraggio delle riunioni di ClickUp

Le riunioni e la pianificazione sono fondamentali nel project management, poiché garantiscono che tutti siano allineati, che i problemi vengano affrontati e che le decisioni vengano prese in modo collaborativo. Il loro monitoraggio può diventare difficile senza un sistema affidabile per gestire la comunicazione e le riunioni, soprattutto con team interfunzionali e la comunicazione esterna con i clienti.

Rimani organizzato: tieni traccia di tutte le tue riunioni e dei dettagli importanti associati a ciascuna di esse per avere sempre sotto controllo i tuoi programmi di riunioni e gli elementi da trattare con il modello Meeting Tracker di ClickUp!

Questo modello include:

Quattro viste predefinite (Bacheca, Riunioni, Calendario e altro)

Inoltre, include stati predefiniti che ti guidano attraverso il flusso di lavoro e campi personalizzati per garantire che i dettagli importanti siano facilmente visibili a colpo d'occhio. Utilizza questo modello per monitorare tutte le tue riunioni e lavorare in un unico posto!

4. Modello matrice di Eisenhower

Modello Matrice di Eisenhower di ClickUp

La matrice di Eisenhower è uno strumento utile per i team di project management per dare priorità alle attività, gestire il tempo in modo efficace e prendere decisioni più informate.

Metti in ordine le tue priorità su una lavagna online con il modello Matrice di Eisenhower di ClickUp!

Questo modello include:

Lavagna online ClickUp

Vista Bacheca con corsie

Programma in vista Elenco

Guida ai modelli Documento

E molto altro ancora

Le lavagne online di ClickUp sono utili per chi apprende visivamente, fornendo una chiara presentazione delle priorità. Utilizza questo modello per dare priorità alle attività, aiutare il tuo team a rimanere in carreggiata e gestire in modo efficiente le attività urgenti e importanti.

Modelli per team Agile di ClickUp

I team agili utilizzano un approccio iterativo e incrementale allo sviluppo del software, che enfatizza la collaborazione, la flessibilità e la soddisfazione del cliente.

E per lavorare velocemente e stare al passo con il ritmo e la natura del processo, è necessario sfruttare strumenti di project management agile con modelli. I modelli per team Agile garantiscono coerenza, efficienza, qualità, comunicazione e formazione, consentendo al contempo un miglioramento continuo.

Allora allacciate le cinture e mantenete il vostro team sulla corsia di sorpasso fino al traguardo con i nostri quattro migliori modelli ClickUp per team Agile!

5. Modello Teams per software

Modelli Software Agile Teams di ClickUp

I modelli Agile possono aiutare i team di sviluppo software a lavorare in modo più efficace ed efficiente standardizzando i processi, risparmiando tempo, migliorando la qualità e ottimizzando la comunicazione. Allinea il tuo team su sequenze temporali, obiettivi e altro ancora con il modello Software Teams di ClickUp!

Questo modello avanzato include:

Sei viste predefinite (Bacheca, Elenco e altre)

ClickApps

Campi personalizzati

Stati personalizzati

Tag

Guida ai modelli Documento

E molto altro ancora

Questo modello semplifica il flusso di lavoro dei team software, inclusi Prodotto, Progettazione, Ingegneria e Controllo qualità, consentendo la collaborazione in un unico spazio e supportando metodologie Agile Scrum o Kanban, dalla roadmap del prodotto alla consegna delle funzionalità e alla correzione dei bug.

Prova questo modello completo per semplificare i tuoi processi di sviluppo software, gestire in modo efficace i progetti di sviluppo software e fornire un approccio chiaro e strutturato alla raccolta dei requisiti, alla progettazione, allo sviluppo, al testing e alla distribuzione!

6. Modello per il monitoraggio di bug e problemi

Modelli per il monitoraggio di bug e problemi di ClickUp

Il monitoraggio di bug e problemi è una parte essenziale del processo di sviluppo agile, che aiuta i team a fornire prodotti di alta qualità e a migliorare continuamente i processi.

Promuovi la collaborazione interfunzionale, migliora la visibilità dei progetti e stabilisci protocolli per dare priorità, monitorare e gestire bug e problemi con il modello Bug and Issue Tracking di ClickUp!

Questo modello avanzato include:

Cinque viste predefinite (Modulo di invio bug, Elenco bug segnalati, Bacheca bug e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Automazioni

Guida ai modelli Documento

E molto altro ancora

Questo modello in ClickUp offre una soluzione potente per la gestione delle attività, la reportistica e il monitoraggio, consentendo ai team di progetto di gestire lo stato di avanzamento, mitigare i rischi e ottimizzare le risorse. Fornisce inoltre un hub centralizzato per la risoluzione di bug e problemi e incoraggia la collaborazione tra i reparti per garantire una comunicazione coerente, una risoluzione tempestiva e una migliore visibilità dello stato del progetto.

7. Modello Kanban per lo sviluppo software

Modelli Kanban per lo sviluppo software di ClickUp

Kanban è una metodologia agile molto diffusa e un metodo di gestione visiva del flusso di lavoro in cui il lavoro è rappresentato da schede che passano attraverso diverse fasi del processo di sviluppo del software, dal backlog al completato.

Se stai cercando di migliorare il tuo processo di sviluppo software, implementare il modello Kanban per lo sviluppo software di ClickUp può essere un ottimo primo passo! È dotato di funzionalità predefinite per semplificare l'acquisizione delle richieste, organizzare attività, bug e problemi, visualizzare facilmente il flusso di lavoro e monitorare lo stato di ciascuna attività.

Questo modello include:

Bacheca Kanban

Backlog Kanban

Guida ai modelli

Stati personalizzati preimpostati e campi personalizzati

Automazioni

E molto altro ancora

Crea una base solida e preparati ad affrontare con sicurezza ogni passaggio del processo di sviluppo software con questo modello, e scopri i vantaggi di un approccio strutturato allo sviluppo software!

8. Modello per il monitoraggio dei bug

Modelli per il monitoraggio dei bug di ClickUp

Un processo di sviluppo software è soggetto a errori e bug. Se non vengono risolti tempestivamente, questi problemi possono causare ritardi nel processo di sviluppo, ritardare la soddisfazione dei clienti e causare insoddisfazione. È necessario un sistema di monitoraggio e registrazione per gestire questi problemi in modo efficace.

Utilizza il modello di monitoraggio dei bug di ClickUp per stabilire una solida base per la registrazione, il monitoraggio e la tracciabilità di bug e problemi, il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'identificazione di potenziali ostacoli.

Questo modello include:

Sei viste predefinite (Bug segnalati, Bacheca dello stato, Modulo di invio bug e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Guida ai modelli Documento

Semplifica il processo di monitoraggio dei bug e fornisci al tuo team di sviluppo un sistema coerente e affidabile per registrare e monitorare i bug non appena si presentano, aiutando al contempo a dare priorità ai problemi in base alla loro gravità e urgenza.

Modelli per team di prodotto ClickUp

I team di prodotto svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo, nel lancio e nella manutenzione di prodotti e servizi che soddisfano le esigenze e le aspettative dei propri clienti. Per portare avanti i progetti in modo efficace e lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, i team possono utilizzare ClickUp per la gestione dei prodotti e riunire team interfunzionali in un'unica piattaforma centralizzata, mantenendoli allineati su obiettivi condivisi, sequenze temporali e altro ancora.

Sei pronto a spedire più velocemente? Abbiamo creato un elenco di modelli per i team di prodotto e abbiamo scelto quattro dei nostri migliori modelli di prodotto per aiutarti a dare vita alla tua visione del prodotto!

9. Modello di roadmap di prodotto

Modelli di roadmap di prodotto di ClickUp

Il modello Product Roadmap di ClickUp offre una visione macro della visione, della direzione e degli impegni relativi alle funzionalità/funzioni e alle iniziative per un prodotto e aiuta i team a stabilire le priorità del lavoro richiesto, a mantenere la responsabilità e a monitorare lo stato di avanzamento verso gli obiettivi del prodotto.

Questo modello include:

Sette visualizzazioni predefinite (Modulo richiesta prodotto, Roadmap trimestrale, Note di rilascio e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Tag

Guida ai modelli Documento

Con questo modello, i product manager possono facilmente monitorare e condividere una roadmap di prodotto, tenere aggiornata la leadership sullo stato di avanzamento settimanale e pubblicare note di rilascio sia internamente che esternamente. Prova questo modello e scopri come può aiutare il tuo team di gestione dei prodotti a lavorare in modo più efficiente e collaborativo!

10. Modello di documento sui requisiti del prodotto

Modello di documento sui requisiti del prodotto di ClickUp

Un documento sui requisiti di prodotto (PRD) è una guida completa che delinea i dettagli chiave di un prodotto o di una funzionalità, inclusi chi, cosa, perché, quando e come è stato sviluppato. Man mano che lo sviluppo procede e vengono scoperte nuove informazioni, il PRD deve essere aggiornato continuamente per garantire l'allineamento tra tutti i team.

L'implementazione del modello Documenti sui requisiti del prodotto di ClickUp può aiutarti a semplificare questo processo e rendere più facile per il tuo team creare documenti completi e organizzati sui requisiti del prodotto. È progettato per aiutare i tuoi team di prodotto, progettazione e ingegneria a lavorare insieme in modo efficace, facilita la collaborazione a lungo termine e comunica chiaramente le priorità ai responsabili del completamento del lavoro. Assicurati che tutti siano sulla stessa pagina durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo, dall'ideazione al lancio, con questo modello.

11. Modello per note di rilascio

Modello di note di rilascio di ClickUp

Le note di rilascio sono uno strumento di comunicazione interno ed esterno fondamentale che fornisce informazioni sugli ultimi aggiornamenti, sulle funzionalità/funzioni e sulle correzioni di bug di una versione di un prodotto. Mantengono aggiornati i team interni e forniscono ai clienti informazioni chiare sulle modifiche, sulle novità e sui vantaggi che ne derivano.

Standardizza e semplifica il processo di creazione delle note di rilascio implementando il modello Release Notes di ClickUp!

Questo modello include:

15 documenti ClickUp con pagine nidificate per organizzare le note di rilascio

Scopri cosa utilizzano i nostri team di prodotto ClickUp per condividere le note di rilascio dei prodotti interni ed esterni e utilizza questa struttura di esempio come riferimento per creare note di rilascio dei prodotti dettagliate ma di facile comprensione.

12. Modello di documento informativo sul prodotto

Modello di scheda prodotto di ClickUp

Una buona descrizione del prodotto definisce il prodotto, stabilisce obiettivi chiari, allinea le parti interessate, guida il processo decisionale e fornisce un punto di riferimento durante tutto il processo di sviluppo del prodotto.

Con il modello di scheda prodotto di ClickUp, il tuo team di prodotto avrà accesso a uno schema completo da compilare per supportare un lancio di successo rimanendo letteralmente sulla stessa pagina, ovvero una pagina del documento ClickUp.

Questo modello include:

Otto pagine di documenti ClickUp con modelli per piani di rilascio, schede prodotto e altro ancora

Questo documento ClickUp predefinito ti aiuterà immediatamente a organizzare gli elementi più importanti dello sviluppo del tuo prodotto in un unico documento coerente. Inoltre, poiché ClickUp Docs offre funzionalità di commento e modifica collaborativa, i team possono lasciare commenti nel modello di documento per una collaborazione immediata o assegnare commenti a specifici membri del team quando è necessario il loro contributo, senza più perdere traccia delle modifiche o dei feedback.

Modelli per team di marketing ClickUp

Per tenere sotto controllo tutte le parti in movimento, le scadenze e le risorse, i team di marketing specializzati hanno bisogno di uno strumento di project management in grado di gestire in modo efficiente i loro progetti dall'inizio alla fine e di adattarsi alle esigenze e al flusso di lavoro specifici di ogni team. Dai team che si occupano dei contenuti a quelli che si occupano della progettazione, degli eventi, delle operazioni di marketing e altro ancora, la piattaforma flessibile e i modelli personalizzabili di ClickUp possono aiutare ogni team di marketing a collaborare senza intoppi e a stabilire un flusso di lavoro semplificato che consenta loro di lavorare al meglio.

Metti tutti i tuoi team di marketing sulla stessa pagina quando si tratta di obiettivi, risorse, sequenze, messaggistica e altro ancora con i modelli ClickUp. Abbiamo una libreria completa di modelli di marketing tra cui scegliere e, per semplificarti la vita, abbiamo selezionato i migliori modelli ClickUp progettati appositamente per i team di marketing!

13. Modello per team di marketing

Modello per team di marketing di ClickUp

Man mano che le aziende crescono e i team diventano più dispersi, può essere difficile rimanere al centro di tutto ed evitare lacune o interruzioni nei processi. È anche importante che i professionisti del marketing possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni chiave.

Riunisci tutti i tuoi team di marketing sotto lo stesso tetto, crea un flusso di lavoro semplificato per i team di tutta l'organizzazione e mantieni tutti allineati con il modello Marketing Teams di ClickUp!

Questo modello include:

Sei visualizzazioni predefinite (organigramma, lavagna online, modulo di richiesta marketing, wiki marketing e altro ancora)

ClickApps (monitoraggio del tempo, tag, priorità e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Questo modello avanzato fornisce una base solida e scalabile per i team di marketing, con piena visibilità sui dettagli del progetto e viste personalizzabili. Consenti ai tuoi team di affrontare sfide e opportunità nel panorama in continua evoluzione del marketing. Utilizza questo modello per stabilire un sistema robusto per i tuoi progetti di marketing.

14. Modello per le operazioni del team marketing

Modello per le operazioni dei team di marketing di ClickUp

Le operazioni del team di marketing includono un ampio intervallo di attività, dalla pianificazione e dall'esecuzione delle campagne di marketing alla gestione dei budget, all'analisi dei dati e all'ottimizzazione dei processi di marketing. Con il modello Operazioni dei team di marketing di ClickUp, avrai esattamente ciò che ti serve per iniziare a impostare le tue operazioni in ClickUp.

Questo modello include:

Sei viste predefinite ( organigramma, verbali delle riunioni, wiki di marketing e altro ancora )

ClickApp (priorità, tag, avviso dipendenza e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Utilizza questo modello avanzato per creare OKR di team, supportare lo sviluppo della carriera, inserire nuovi membri nel team e accedere a esempi per definire i tuoi processi di marketing in ClickUp.

15. Modello per la gestione dei contenuti

Modello per la gestione dei contenuti di ClickUp

Il content marketing è una strategia potente che può aiutare le aziende a connettersi, coinvolgere e costruire fiducia con il proprio pubblico. E con una strategia di content marketing ben congegnata e un team dedicato di esperti, le organizzazioni possono sfruttare la potenza del content marketing per indirizzare il traffico, generare lead e, in ultima analisi, far crescere il proprio business in modo sostenibile e significativo.

Offri ai tuoi team di content marketing un sistema organizzato per gestire diversi tipi di iniziative e progetti con il modello di gestione dei contenuti di ClickUp!

Questo modello include:

Otto viste predefinite (Documenti del team, Sequenza, Gantt, Bacheca e altro)

Guida ai modelli Documento

Questo modello semplifica il content marketing fornendo tutto il necessario per pianificare e creare contenuti su più canali. Supporta un flusso di lavoro end-to-end, dall'acquisizione delle richieste alla consegna dei contenuti, compresa la gestione di un calendario editoriale. Scopri il tuo nuovo modello completo per le tue esigenze di content marketing.

Modelli bonus

Usa i modelli di calendario dei contenuti per migliorare il tuo calendario editoriale e assicurarti di fornire contenuti di qualità nei tempi previsti.

16. Modello di piano di marketing strategico

Modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Un piano di marketing strategico fornisce una roadmap chiara e completa che delinea la strategia, gli obiettivi e le tattiche di marketing di un'azienda, insieme a un piano d'azione per raggiungere tali obiettivi.

Delinea la strategia di marketing della tua azienda e gli obiettivi per raggiungere i tuoi traguardi e obiettivi con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp!

Questo modello include:

Due viste predefinite (Bacheca ed Elenco OKR)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Guida ai modelli Documento

Utilizza questo ClickUp per gestire tutti i tuoi progetti di marketing e questo modello per stabilire il tuo piano di marketing strategico e ottenere esempi per l'impostazione dei tuoi obiettivi e risultati chiave (OKR), un piano dettagliato per eseguire tali OKR e un modo per monitorare lo stato di avanzamento verso tali obiettivi e budget.

Modelli per team commerciali ClickUp

Implementando ClickUp come strumento di project management per i team commerciali, potrai garantire che il tuo team disponga delle funzionalità/funzioni necessarie per acquisire, coltivare e chiudere i lead rimanendo in connessione con i team di tutta l'organizzazione.

Inizia e configura ClickUp nel modo giusto. Ecco quattro dei migliori modelli ClickUp per i team commerciali!

17. Modello CRM

Modello CRM di ClickUp

Un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) affidabile e organizzato può aiutarti a tenere traccia dei tuoi lead nelle diverse fasi del percorso del cliente e aiutare il tuo team commerciale a rimanere al passo con le attività di outreach, i follow-up e tutto ciò di cui ha bisogno per concludere l'affare e fidelizzare i clienti.

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one che offre una piattaforma completamente personalizzabile in modo da poterla configurare come preferisci. Ciò significa che puoi creare un CRM per gestire la tua pipeline commerciale e accedere a tutto il tuo lavoro, collaborare con team interni ed esterni e tenere traccia degli obiettivi e dello stato di avanzamento, tutto in un unico posto. Per iniziare, usa il modello CRM di ClickUp!

Questo modello include:

Quattro viste predefinite ( modelli Elenco, Bacheca, Lavagna online e Documenti)

Campi personalizzati e stati

Automazioni

Guida ai modelli Documento

E molto altro ancora

Questo CRM leggero e potente ha tutto ciò che serve per un sistema funzionale e scalabile e gestisce la pipeline commerciale, compreso il monitoraggio di lead, trattative, account e contatti.

Bonus

Crea un CRM per qualsiasi caso d'uso e utilizza questi modelli CRM di ClickUp per iniziare con il piede giusto!

18. Modello di piano commerciale e di marketing

Modello per vendite e marketing di ClickUp

I team commerciali e di marketing devono lavorare a stretto contatto per garantire che il lavoro sia coordinato e che le risorse siano ottimizzate per generare i migliori risultati e il massimo ritorno sull'investimento per la tua azienda.

Crea una macchina per generare entrate e stabilisci un sistema solido che integri i tuoi obiettivi di marketing e commerciali implementando il modello Vendite e marketing di ClickUp!

Questo modello include:

Cinque visualizzazioni predefinite (Pipeline di marketing, Obiettivi, Sequenza di marketing e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Guida ai modelli Documento

Creare piani commerciali e di marketing realistici, organizzati e completi è una delle loro responsabilità più importanti. Utilizza questo modello per delineare i tuoi obiettivi condivisi e creare piani d'azione tracciabili.

19. Modello KPI commerciale

Modello KPI commerciale di ClickUp

I KPI commerciali forniscono un approccio coerente ed efficace per il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni commerciali, l'identificazione delle opportunità e l'incremento dei ricavi. Imposta, gestisci e monitora facilmente tutti i tuoi KPI commerciali e prendi decisioni più informate basate sui dati con l'aiuto del modello KPI commerciali di ClickUp!

Questo modello include:

Quattro viste predefinite (rapporto settimanale, rapporto mensile, bacheca delle entrate mensili e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Guida ai modelli Documento con video illustrativo

Utilizza questo modello per monitorare le metriche commerciali e mantenere i tuoi team commerciali sulla strada giusta per raggiungere i loro obiettivi.

20. Modello di report commerciale giornaliero

Report commerciale giornaliero di ClickUp

I team commerciali, la leadership e gli stakeholder hanno bisogno di report commerciali per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni, la crescita e le opportunità di vendita, nonché per aiutare a prevedere le vendite future e mantenere il ritmo per raggiungere gli obiettivi. Documenta e tieni traccia in modo chiaro del riepilogo/riassunto delle vendite giornaliere con il Report delle vendite giornaliere di ClickUp!

Questo modello include:

Pagina ClickUp Doc con sezioni per acquisire la panoramica commerciale giornaliera e le prestazioni dei prodotti

Rimani organizzato e identifica le aree di miglioramento per aiutarti ad adeguare le strategie di conseguenza con questo modello di documento ClickUp per i team commerciali.

Modelli per team di progettazione ClickUp

È chiaro che ci sono molte parti in movimento e persone coinvolte nei progetti di design: hai bisogno di una soluzione flessibile e affidabile. ClickUp è una delle migliori soluzioni di project management per i team di progettazione perché è ricca di funzionalità/funzioni che consentono di mantenere in ordine più attività, gestire le richieste e velocizzare il processo di approvazione.

E che dire del lavoro con altri team? ClickUp può accogliere tutti i team e riunirli in un unico posto, rendendo la comunicazione e la collaborazione interfunzionale più facile che mai.

Sei pronto a creare un sistema ben oliato in ClickUp? Abbiamo elencato quattro dei migliori modelli ClickUp per i team di progettazione per semplificare il flusso di lavoro e farti risparmiare tempo per la parte più creativa del tuo lavoro!

21. Modello creativo e di progettazione

Modello creativo e di progettazione di ClickUp

I team creativi e di progettazione ricevono spesso richieste da più reparti per progettare e sviluppare risorse creative.

Il modello Creatività e design di ClickUp migliora il processo creativo fornendo un flusso di lavoro strutturato dall'acquisizione alla consegna.

Questo modello include:

Sei viste predefinite (Modulo richiesta creativa, Processo creativo, Documenti del team e altro)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Guida ai modelli Documento

Utilizza questo modello per stabilire un flusso di lavoro end-to-end che va dall'acquisizione delle richieste alla pianificazione con documenti creativi, fino all'esecuzione del progetto utilizzando attività secondarie, e ottieni un esempio che ti aiuterà a configurare una libreria di risorse in ClickUp.

22. Modello di linee guida del marchio

Modello di linee guida del marchio di ClickUp

Le linee guida del marchio fungono da riferimento completo che delinea le regole e gli standard di un'azienda per mantenere l'identità del marchio coerente su più canali. Delinea e documenta chiaramente le linee guida della tua azienda con il modello Linee guida del marchio di ClickUp!

Questo modello include:

Pagina ClickUp Docs con sezioni dedicate alle best practice, alle risorse e altro ancora

Utilizza questo modello per creare una risorsa di riferimento per i team di tutti i reparti e consentire loro di accedere alle risorse appropriate quando promuovono, menzionano o fanno riferimento al marchio aziendale.

23. Modello di documento brief creativo

Modello di brief creativo di ClickUp

I brief creativi fungono da roadmap e delineano gli obiettivi, i requisiti e le specifiche dei progetti creativi.

Fornisci indicazioni chiare e facili da seguire con l'aiuto del modello Creative Brief di ClickUp!

Questo modello include:

Pagina ClickUp Docs con sezioni dedicate alla panoramica del progetto, agli obiettivi, al pubblico di destinazione e altro ancora

Utilizza questo modello per allineare il team di produzione creativa e gli altri stakeholder e portare a termine con esito positivo qualsiasi progetto creativo.

24. Modello di lavagna online per brief di progettazione

Modello di lavagna online per brief di progettazione di ClickUp

Le schede di progettazione aiutano i team a stabilire obiettivi chiari, requisiti di progetto e altri elementi del processo di progettazione.

Crea una rappresentazione visiva chiara del tuo brief di progettazione, in cui puoi fornire indicazioni dettagliate con il modello di lavagna online Design Brief di ClickUp!

Questo modello include:

Una lavagna online ClickUp personalizzabile con sezioni predefinite per acquisire dettagli di progettazione importanti

Semplifica il processo di progettazione, mantieni i team interni ed esterni allineati sugli obiettivi e assicurati che tutti comprendano l'ambito del progetto con questo modello di lavagna online.

Modelli per team di eventi ClickUp

Stai pianificando un evento o ci stai pensando? Che tu stia pianificando un evento per motivi personali o professionali, puoi utilizzare ClickUp come strumento di project management per eventi!

Abbiamo visto i nostri clienti utilizzare ClickUp per pianificare ogni tipo di evento, dalle conferenze globali ai matrimoni ai concerti. Ma non sono gli unici a utilizzare ClickUp per la gestione degli eventi. Siamo orgogliosi di poter dire che il nostro team dedicato agli eventi utilizza ClickUp per gestire e realizzare eventi spettacolari, tra cui la nostra conferenza sulla produttività definitiva, LevelUp!

Per aiutare il tuo team a pianificare e lanciare con successo qualsiasi tipo di evento, abbiamo creato un elenco di modelli per la pianificazione di eventi e selezionato i quattro migliori modelli per team di ClickUp!

25. Modello per il marketing di eventi

Modello per il marketing di eventi di ClickUp

La pianificazione e l'esecuzione di un evento di successo comporta la gestione di più team, budget, sequenze temporali e risorse. Ecco perché i team che si occupano di eventi hanno bisogno di uno strumento di project management per stabilire un flusso di lavoro semplificato e gestire tutti gli aspetti della pianificazione degli eventi.

È ora di indossare il cappello da organizzatore di eventi e utilizzare il modello Event Marketing di ClickUp!

Questo modello include:

Cinque viste predefinite (elenco di monitoraggio degli eventi e vista Bacheca, calendario degli eventi e altro ancora)

Campi personalizzati e stati personalizzati

Guida ai modelli Documento

Con ClickUp, i team che si occupano di eventi possono creare un sistema che soddisfa le loro esigenze specifiche e personalizzare l'intera piattaforma per adattarla ai requisiti del progetto, alle preferenze del flusso di lavoro e agli altri team dell'organizzazione. Utilizza questo modello per tenere traccia di tutti i tuoi eventi di marketing in un unico posto.

26. Modello per la pianificazione di grandi eventi

Modello per la pianificazione di grandi eventi di ClickUp

Stai organizzando o pianificando un grande evento di marketing?

Pianificare eventi su larga scala può essere difficile. Ecco perché abbiamo creato il modello per la pianificazione di grandi eventi di ClickUp, per aiutarti a lavorare in modo più efficiente semplificando e automatizzando le procedure manuali e archiviando tutte le informazioni sulle attività in un unico posto, sia prima che dopo l'evento.

Questo modello include:

Quattro visualizzazioni predefinite (riepilogo evento, verbale della riunione e altro)

Stati personalizzati

Guida ai modelli Documento

Utilizza questo modello per automatizzare le attività di pianificazione e il monitoraggio delle risorse e rendilo il tuo punto di riferimento unico per il tuo prossimo progetto di pianificazione di un grande evento.

27. Modello di comunicato stampa

Modello di comunicato stampa di ClickUp

Un comunicato stampa è un documento scritto ufficiale fornito ai media per un evento, un lancio, un prodotto, un servizio o altri annunci. Delinea e cattura tutti gli elementi chiave dei tuoi prossimi comunicati stampa con il modello di comunicato stampa di ClickUp!

Questo modello include:

Documenti ClickUp con un esempio strutturato di comunicato stampa

Crea un sistema per redigere e condividere annunci aziendali importanti con questo modello ClickUp Doc per comunicati stampa.

28. Modello di brief per eventi

Modello di brief per eventi di ClickUp

Ogni evento di successo inizia con una pianificazione dettagliata. Utilizza il modello di brief per eventi di ClickUp per delineare un riepilogo/riassunto dei tuoi obiettivi, delle metriche di esito positivo, delle attività cardine e di altri elementi chiave dei tuoi eventi!

Questo modello include:

Documento ClickUp con pagine nidificate per il riepilogo/riassunto e il programma degli eventi

Rimani organizzato, crea allineamento tra tutte le parti interessate e avvia la pianificazione del tuo evento con questo modello.

Modelli ClickUp: il tuo nuovo alleato per la produttività

Ecco qua: 28 dei nostri modelli ClickUp preferiti per i team di project management, agile, marketing, commerciale, design ed eventi!

Sappiamo che iniziare qualcosa di nuovo o capire come funziona un buon sistema può essere difficile. Ecco perché ClickUp si è posta l'obiettivo di creare e condividere migliaia di modelli per ogni team in diversi settori. Questi modelli sono stati creati tenendo conto dei tuoi obiettivi e delle tue difficoltà e forniscono le basi necessarie per avviare qualsiasi progetto.

E proprio come la piattaforma ClickUp, questi modelli sono completamente personalizzabili. Inizia a utilizzare ClickUp gratis e usa i nostri modelli per avere un solido punto di partenza, quindi personalizzali in base alle tue esigenze, preferenze e requisiti specifici.

Non partire da zero. Inizia con fiducia e mantieni i tuoi processi coerenti su tutta la linea. È ora di lavorare in modo più intelligente e di sfruttare le moderne soluzioni di ClickUp, il tuo nuovo alleato per la produttività. 😉