So berechnen Sie Story-Punkte in Agile

Sagen Sie Punkte, und Sie denken wahrscheinlich sofort an ein Rennen oder ein Spiel. Aber agile Story-Punkte haben eine andere Hintergrundgeschichte. 😊

In der agilen Methodik sind User Stories ein zuverlässiges Tool, um zu beschreiben, was ein Benutzer mit dem Produkt erreichen möchte. Die Idee dahinter ist, Teams dazu anzuregen, darüber nachzudenken, wie und warum ein Feature genutzt wird. Bei einer Aufgabe zum Hinzufügen einer Anmelde-Schaltfläche auf der Startseite würde die User Story beispielsweise lauten: Als häufiger Besucher möchte ich mich einfach über die Startseite anmelden, damit ich schnell auf mein Konto zugreifen kann.

Aber wie verwalten und planen Sie die Arbeit, die mit der Umsetzung dieser Stories verbunden ist? Nun, der agile Weg dazu besteht darin, ihnen Story-Punkte zuzuweisen.

In diesem Leitfaden werden wir die Vor- und Nachteile der Verwendung von Story Points im agilen Projektmanagement untersuchen und dabei folgende Themen behandeln:

Schritte zur Schätzung von Story Points

Häufige Fallstricke, die Sie während des Prozesses vermeiden sollten

Software, die jede agile Schätzung zum Kinderspiel macht

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Story Points in Agile messen den Aufwand, das Risiko und die Komplexität, die erforderlich sind, um eine User Story abzuschließen

Sie helfen Teams dabei, während Sprints Prioritäten zu setzen und die Arbeit zu planen, indem sie eine relative Einschätzung der Größe der Aufgaben bieten.

Die Schätzung von Story-Punkten umfasst das Erfassen des Aufwands, die Auswahl einer Basis-Story und die Auswahl einer Punkteskala (z. B. Fibonacci).

Konsensbasierte Methoden wie Planning Poker helfen Teams dabei, sich auf Story-Point-Werte zu einigen

Zu den Vorteilen gehören ein verbesserter Plan, Priorisierung und kontinuierliche Prozessoptimierung

Tools wie ClickUp optimieren die Schätzung von Story Points und verbessern die Zusammenarbeit im Team sowie die Nachverfolgung.

Was sind Story Points in Agile?

Story-Punkte sind eine Maßeinheit, mit der der Gesamtaufwand für das Abschließen einer User Story in einem Product Backlog oder einem anderen vorab geplanten Workflow geschätzt wird.

Es handelt sich nicht um eine verbindliche Metrik, um Mitarbeiter zu binden oder Manager dazu zu drängen, die Entwicklung zu überwachen, sondern vielmehr um ein optionales Punktesystem, um die relative Größe der Arbeit oder das Risiko beim Abschließen einer User Story einzuschätzen.

Die Punkte werden in der Regel unmittelbar vor dem Sprint-Planungsmeeting berechnet. Die Schätzung von Story-Punkten in dieser Phase hilft dem gesamten Team, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Stories im nächsten Sprint-Backlog priorisiert werden sollen. In den meisten Fällen halten Teams ein Meeting zur Punktschätzung ab oder weisen den Stories einfach asynchron Werte zu, basierend auf Parametern wie Priorität und Workload-Kapazität.

3 Schlüssel für die Schätzung von Agile-Story-Points

Wenn es darum geht, zu bestimmen, wie viele Story-Punkte einer User Story zugewiesen werden sollen, gibt es drei Faktoren, die agilen Teams helfen, die Arbeit genau einzuschätzen: Aufwand, Risiko und Komplexität.

1. Aufwand: Erforderliches Arbeitsvolumen und -intensität

Der Aufwand bezieht sich auf den Arbeitsaufwand, der erforderlich ist, um verschiedene User Stories abzuschließen. Der Prozess der relativen Schätzung umfasst die Beantwortung von Fragen wie:

Wie viele Aufgaben sind damit verbunden?

Welche Vorbereitungs- und Nachbereitungsmaßnahmen sollten Sie erwarten?

Wie viel Aufwand wird jede Aufgabe und Vorbereitungsaktivität erfordern?

Je größer der Aufwand in diesen Phasen ist, desto mehr Punkte wird eine Story voraussichtlich haben. Um Ihre Story-Punkte schnell und konsistent auf der Grundlage von Aufwand, Komplexität und Risiko zu berechnen, nutzen Sie einen kostenlosen Story-Point-Rechner. Hier können Sie einen Vergleich anstellen, basierend darauf, wie viele Stunden die vorgeschlagenen Aufgaben in Anspruch nehmen – zum Beispiel: Beispiel:

Weniger als 3 Stunden für die Gestaltung eines Zeichens zum Thema Weihnachten: 0,5 Story-Punkte Ein Arbeitstag für die Entwicklung eines neuen App-Features: 2 Story-Punkte

Ein häufiger Fehler bei der Berechnung von Story Points ist es, diese nur als direkten Maßstab für die Zeit zu betrachten. Zeitschätzungen geben zwar in absoluten Zahlen an, wie lange es dauern wird, eine Aufgabe abzuschließen, bieten jedoch keinen geeigneten relativen Maßstab dafür, wie anspruchsvoll eine Aufgabe im Vergleich zu anderen Aufgaben ist.

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2. Risiko: Unsicherheit und potenzielle Hindernisse

Dieses Kriterium umfasst die Berücksichtigung von Prozessrisiken, Abhängigkeiten von internen Aufgaben oder externen Faktoren sowie Unwägbarkeiten im Entwicklungsprozess. Jeder Story-Point-Wert trägt zur Risikobewertung bei.

Daher erfordern risikoreiche Stories mehr Story-Punkte, da sie einen zusätzlichen Zeitraum benötigen, um unvorhergesehene Herausforderungen abzufedern. Agile Teams können die Punkte nutzen, um bestimmte Stories abzulehnen oder Risiken effektiver zu managen und zu mindern.

3. Komplexität: Technischer Schwierigkeitsgrad und Feinheiten

Bei der Komplexität geht es nicht nur darum, wie schwierig die Aufgabe ist, sondern auch darum, wie komplex und aufwendig die Lösung sein muss. Dazu gehören der Einsatz neuer oder ungewohnter Technologien, die Notwendigkeit, auf innovative oder ungetestete Lösungen zurückzugreifen, sowie der Grad der intellektuellen Herausforderung.

Komplexere Stories erfordern in der Regel mehr Überlegung, Plan und Problemlösung, was sich in höheren Story-Punkten widerspiegelt. 💡

Profi-Tipp: Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Backlogs und Sprints, damit Agile- und Scrum-Teams auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche Story-Punkte beitragen können. Sie enthält vorgefertigte Sprint-Listen mit Benutzerdefinierten Feldern, in denen Informationen zu den verschiedenen Kriterien zum Vergleich von Story-Punkten erfasst werden können.

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Vorteile der Verwendung von Story Points in Agile

Der Prozess der Schätzung von Story Points beinhaltet Diskussionen und Konsensfindung unter den Mitgliedern des Agile- oder Scrum-Teams, was die Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben fördert. Hier sind einige weitere nennenswerte Vorteile:

So berechnen Sie Story-Punkte in Agile: 6 einfache Schritte

Eine Story-Point-Schätzung ist dann effektiv, wenn sie zu einem umfassenden Verständnis der Arbeit beiträgt und einen besseren Plan und eine bessere Priorisierung ermöglicht. Der Prozess der Berechnung von Punkten und deren Umrechnung in Stunden ist jedoch nicht ganz einfach.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir die gängigen Best Practices aus agilen Methoden mit praktischen Erkenntnissen kombiniert und präsentieren Ihnen sechs Schritte zur effektiven Berechnung von agilen Story Points. ✨

Wir haben auch ein Video-Tutorial, das das Thema leicht verständlich macht:

Schritt 1: Verstehen Sie den Gesamtaufwand, der mit jeder User Story verbunden ist

Ein wichtiger erster Schritt ist es, sicherzustellen, dass das Team die User Stories oder Features versteht, die umgesetzt werden müssen. Dazu gehört die Besprechung der Fertigstellungsziele, der Vorbereitungsanforderungen und aller potenziellen Herausforderungen, die mit der Story verbunden sind.

Damit dieser Schritt erfolgreich ist, müssen Sie die Teamkommunikation rund um Stories mithilfe hochwertiger Software produktiv strukturieren. Wir haben die perfekte Lösung: ClickUp, eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Zusammenarbeit.

Planen Sie regelmäßige Backlog-Verfeinerungs- oder Story-Grooming-Meetings mithilfe der ClickUp-Kalenderansicht und nutzen Sie diese Sitzungen für die gemeinsame Überprüfung und Besprechung von Stories. Mit ClickUp Docs können Sie die Details jeder Story erstellen und gemeinsam bearbeiten. Teammitglieder können gleichzeitig Beiträge leisten, wodurch die Schätzung zu einem dynamischen und interaktiven Prozess wird.

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Die ClickUp-Chat-Ansicht ermöglicht nahtlose Diskussionen sowohl vor als auch nach Sprints. Für asynchrone Teams können Features wie Kommentare und Erwähnungen genutzt werden, um Fragen zu stellen und Klarstellungen einzuholen.

Beziehen Sie Team-Mitglieder in Diskussionen ein und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herwechseln zu müssen

Tipp: Sie können jetzt den KI-gestützten User-Story-Generator in ClickUp 3.0 nutzen, um klare und einheitliche User Stories mit einfachen Anweisungen zu erstellen und den Prozess der Punkteschätzung zu beschleunigen.

🎯Lesen Sie auch: Wie man KI für User Stories in der agilen Entwicklung einsetzt

Schritt 2: Wählen Sie eine Basis-Story aus

Wählen Sie eine einfache, gut verständliche User Story als Grundlage oder Bezugspunkt. In der Regel weist ein Mitglied des Projektmanagements oder ein leitendes Mitglied des Teams Werte zu, häufig einen einzelnen Story-Punkt, der als Vergleichsmaßstab für andere Stories dient.

Für die meisten agilen Teams sorgt die Verwendung einer Referenz-Story für einen einfachen Prozess. Einige Teams begrüßen jedoch mehrere Basis-Stories für eine genauere relative Schätzung, insbesondere wenn das Projekt verschiedene Aufgabentypen umfasst. Jede Basis-Story kann eine andere Aufgabenkategorie oder einen anderen Komplexitätsgrad repräsentieren und bietet so einen differenzierteren Rahmen für die Schätzung.

ClickUp bietet zahlreiche Tools zum Einrichten und Vergleichen von Baseline-Stories. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um die Messparameter für jede Baseline-Story zuzuweisen und anzuzeigen. Sie können die Stories sogar in Aufgaben umwandeln und sie in der ClickUp-Board-Ansicht vergleichen. Die Idee dahinter ist, diese relativen Werte oder Anforderungen hinsichtlich Komplexität, Aufwand und Risiko auf einen Blick zu überprüfen.

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Schritt 3: Legen Sie die Sequenzierungsmethode fest, bevor Sie den tatsächlichen Numerischen Wert zuweisen

Sobald Sie Ihre Basis-User Stories haben, besprechen Sie, wie viele Story Points für verschiedene Stufen des Aufwands verwendet werden sollen. Sie können die folgenden Reihenfolgen anwenden:

Lineare Skala : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Fibonacci-Skala: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Viele Teams verwenden eine Fibonacci-Folge zur Vergabe von Story-Punkten, wobei jeder Punkt die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen darstellt. Im Vergleich zum linearen Punktesystem spiegelt diese Folge die inhärente Unsicherheit bei größeren Stories besser wider – je größer die Story, desto größer die Unsicherheit und damit auch der Sprung in der Punktzahl. Die Nummern 1–8 werden meist für präzise Aufgaben verwendet, während 13, 21, 34, 55 und darüber hinaus für Aufgaben mit größerem Umfang genutzt werden können.

Tipp: Nutzen Sie die Ansicht der Tabellen von ClickUp, um die Punkte für jede User Story in einer tabellenartigen Oberfläche zu notieren. Sie können Farbcodierungen verwenden, um den Vergleich schnell und anschaulich zu gestalten.

Erstellen Sie eine übersichtliche Ansicht der Story-Punkte, komplett mit Mitarbeitern und farbcodierten Komplexitätsstufen

Denken Sie daran, es einfach zu halten! Wenn Sie Story Points zu sehr überdenken oder den Schätzungsprozess in dieser Phase zu detailliert gestalten, kann das Sie ausbremsen. Versuchen Sie, den Prozess zu vereinfachen und nicht zu komplizieren.

Schritt 4: Teamkonsens festhalten

Verwenden Sie eine konsensbasierte Schätztechnik – wie Planning Poker. Bei dieser Methode verwendet ein erfahrenes Team-Mitglied ein Kartenspiel mit Nummern, die Story-Punkte darstellen, und jedes unerfahrene Team-Mitglied macht eine Auswahl aus einer Karte, die seine Schätzung für die Story widerspiegelt.

Alle Mitglieder des Teams decken gleichzeitig ihre ausgewählten Karten auf. Wenn es erhebliche Abweichungen bei den Schätzungen gibt, diskutieren die Mitglieder ihre Gründe, woraufhin sie ihre Schätzungen überarbeiten und neue Karten auswählen. Dieser Prozess wird wiederholt, bis das Team einen Konsens oder eine annähernde Übereinstimmung erreicht hat.

ClickUp-Whiteboards bieten eine hervorragende Plattform für die Durchführung von Story-Point-Schätzungen in Echtzeit, insbesondere für Remote-Teams. Nutzen Sie die unbegrenzte Arbeitsfläche, um eine Story-Point-Schätzungsmatrix zu erstellen, und Teammitglieder können ihre virtuellen „Karten“ aufdecken, indem sie Haftnotizen mit ihren geschätzten Punkten hinzufügen. Sie können Kommentare hinzufügen, Fragen stellen oder zusätzliche Details angeben, um ihre Schätzungen zu begründen.

Brainstormen Sie Story-Punkte mit Ihrem Team in Echtzeit auf den benutzerfreundlichen ClickUp-Whiteboards

Schritt 5: Erfassen Sie die Story-Point-Schätzungen

Sobald ein Konsens erzielt wurde, notieren Sie die Story-Punkte für jede User Story. In ClickUp können Sie Sprint-Punkte verwenden, um Stories Punkte zuzuweisen und zu planen, was das Team während eines Sprints leisten kann. Fügen Sie sie zu beliebigen Aufgaben hinzu oder teilen Sie sie sogar auf mehrere Mitarbeiter auf!

Vielleicht möchten Sie auch Sprint-Karten nutzen, um benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, die einen Überblick über den Sprint-Fortschritt, die Teamleistung und die Verteilung der Workload auf Basis der Daten zur Nachverfolgung der Story-Points bieten. Zu unseren bevorzugten Dashboards gehören:

Velocity-Karten zeigen die Anzahl der in vergangenen Sprints fertiggestellten Story-Punkte an. Die Velocity eines Teams bietet eine historische Perspektive, die dem Projektmanager hilft, zukünftige Sprint-Kapazitäten zu prognostizieren

Burndown-Karten zeigen den verbleibenden Arbeitsaufwand im Verhältnis zur verbleibenden Zeit im Sprint an. Sie helfen Teams dabei, die Nachverfolgung zu gewährleisten, ob sie ihre Sprint-Verpflichtungen auf der Grundlage der den Aufgaben zugewiesenen Story-Punkte abschließen.

Burn-up-Karten verfolgen die insgesamt geleistete Arbeit im Vergleich zum Gesamtumfang des Sprints, dargestellt in Story-Points. Dies kann hilfreich sein, um den Fortschritt und Änderungen am Umfang zu visualisieren.

Verfolgen Sie den Fortschritt und visualisieren Sie Meilensteine mit Burnup-Karten in ClickUp-Dashboards

📮ClickUp Insight: 92 % der Mitarbeiter verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Umsetzung ist. Ob Sie nun Folge-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden – der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben – damit Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Schritt 6: Verfeinern Sie die Schätzung von Story-Punkten anhand Ihrer Erfahrungen

Je mehr Sprints das Team abschließt und je besser es seine Arbeitskapazität sowie die Komplexität verschiedener Story-Typen versteht, desto besser ist es in der Lage, zu diskutieren, was über- oder unterschätzt wurde und warum, und aus Abweichungen zu lernen. Projektmanager sollten offen dafür sein, Story-Punkte zu überdenken und anzupassen, sobald sie neue Erkenntnisse gewinnen oder sich die gesamten Projektanforderungen ändern.

Das Überprüfen vergangener Schätzungen und das Notieren von Abweichungen kann jedoch zeitaufwändig sein. Glücklicherweise können Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, um alle Aufgaben, deren Schätzungen erheblich daneben lagen, automatisch zur weiteren Überprüfung zu markieren.

Darüber hinaus ermöglichen ClickUp-Ziele es Teams, konkrete Ziele festzulegen, den Fortschritt zu verfolgen und bei Verbesserungsmaßnahmen auf Kurs zu bleiben. Sie könnten sich beispielsweise zum Ziel setzen, die Übereinstimmung zwischen geschätztem und tatsächlichem Aufwand um einen bestimmten Prozentsatz zu verbessern.

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs durch und erhalten Sie automatisch detaillierte Ansichten Ihres Fortschritts

Die integrierten Features für die Berichterstellung von ClickUp können Teams zudem dabei helfen, zu beurteilen, ob sie ihre Schätzprozesse im Laufe der Zeit verbessern.

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3 Herausforderungen, die es für eine genauere Schätzung von Agile-Story-Points zu bewältigen gilt

Der Übergang von der traditionellen Verwaltung des Product Backlogs zur Schätzung von Story Points in Agile ist eine Herausforderung. Kommen noch weitere Faktoren hinzu, die mit der menschlichen Psychologie und der Unternehmenskultur zusammenhängen, haben Sie ein echtes Problem vor sich. Hier sind drei häufige Herausforderungen und was Sie damit zu erledigen haben:

1. Bevorzugung zeitbasierter Zeitschätzungen

Teams, die von traditionellen zeitbasierten Schätzungen auf Story-Point-Schätzungen umsteigen, tun sich oft schwer damit. Es besteht die Tendenz, den Wert eines Story-Points in Zeit zu denken – z. B. einen Story-Point mit der Anzahl der erforderlichen Stunden oder Tage gleichzusetzen –, was den Zweck dieser abstrakteren Einheit zunichte macht.

Lösung

Zeitbasierte Schätzungen sind in vielen Unternehmenskulturen und -praktiken tief verwurzelt. Um dies zu ändern, ist nicht nur das Erlernen einer neuen Technik erforderlich, sondern auch eine grundlegende Veränderung in der Ansicht auf Arbeit und Produktivität.

Kombinieren Sie zunächst Zeitschätzungen mit Story Points, um Ihrem Team die Umstellung zu erleichtern, und reduzieren Sie dann schrittweise die Zeitschätzungen, sobald sich das Team mit Story Points vertraut gemacht hat.

2. Verankerungseffekt und Bestätigungsfehler

Auch psychologische Verzerrungen können den Schätzungsprozess beeinflussen:

Verankerung tritt auf, wenn sich Einzelpersonen bei Entscheidungen zu stark auf eine erste Information, den symbolischen Anker, stützen – beispielsweise kann die erste geäußerte Schätzung das Team übermäßig beeinflussen, was zu verzerrten Ergebnissen führt ⚓

Bestätigungsfehler können dazu führen, dass Mitglieder des Teams Schätzungen zustimmen, die ihre Vorurteile bestätigen, die jedoch nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen

Lösung

Bewusstsein ist der erste Schritt, um psychologische Verzerrungen und deren Auswirkungen zu mindern. Lassen Sie die Mitglieder des Teams ihre Schätzungen unabhängig voneinander aufschreiben, bevor sie diese freigeben, oder setzen Sie bei Planning Poker strikt durch, dass die Karten gleichzeitig mit den anderen aufgedeckt werden, um den Einfluss offengelegter Meinungen zu verringern.

3. Konformitätsdruck

In Teams kann ein impliziter Druck bestehen, sich der Mehrheitsmeinung oder den Ansichten dominanterer oder ranghöherer Teammitglieder anzupassen. Dies kann individuelle Meinungen unterdrücken und zu weniger genauen oder ehrlichen Schätzungen führen, insbesondere in Umgebungen, in denen Meinungsverschiedenheiten unerwünscht sind und Harmonie sowie Konsens überbewertet werden.

Lösung

Schaffen Sie ein Umfeld, in dem sich Mitglieder des Teams wohlfühlen, ihre Überlegungen zu diskutieren, ohne Angst vor Urteilen oder Konflikten zu haben. Suchen Sie aktiv nach unterschiedlichen Standpunkten und berücksichtigen Sie diese, insbesondere von Mitgliedern des Teams, die möglicherweise eine andere Perspektive oder einen anderen Hintergrund haben. Eine gemeinsame Schätzung, an der alle Mitglieder des Teams mitwirken, ist der Schlüssel.

Story Points und agile Projekte

Wenn Sie auf die Schätzung von Story Points umsteigen, erledigen Sie es richtig mit ClickUp. 🌸

Die Plattform bietet eine ganze Reihe von Funktionen für das Management agiler Projekte und Sprints. So bieten beispielsweise Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten eine hierarchische Struktur zur Organisation der Arbeit, die für alle Techniken zur Schätzung von Story Points unerlässlich ist. Und so funktioniert es:

ClickUp-Aufgaben stellen einzelne Arbeitseinheiten dar, die mit Stories oder Features in agilen Projektmanagement-Methoden gleichgesetzt werden können Unteraufgaben ermöglichen es, komplexe Aufgaben in detailliertere Bestandteile aufzuteilen, was eine feinere Verwaltung und Einschätzung der Arbeit erleichtert Checklisten innerhalb von Aufgaben oder Unteraufgaben bieten die Möglichkeit, Akzeptanzkriterien für Story-Punkte aufzulisten. Sie können auch innerhalb von Aufgaben oder Unteraufgaben bieten die Möglichkeit, Akzeptanzkriterien für Story-Punkte aufzulisten. Sie können auch Aktionspunkte hinzufügen, die klare Schritte zum Abschließen der Aufgabe vorgeben und sicherstellen, dass kein Aspekt einer Aufgabe übersehen wird ✅

Fügen Sie Sprint-Punkte in einer ClickUp-Aufgabe hinzu, um Projekte voranzubringen

ClickUp bietet Dutzende von Agile-Vorlagen, die so vorkonfiguriert sind, dass sie gängigen Workflows innerhalb der Methodik entsprechen. Diese Vorlagen enthalten festgelegte Strukturen, die auf Agile-Praktiken wie Sprint-Planung, Backlog-Verfeinerung und tägliche Stand-up-Meetings abgestimmt sind.

Vorlagen können den Setup-Prozess für neue Agile-Projekte beschleunigen und stellen sicher, dass Best Practices befolgt werden und das Team schnell mit einer vertrauten Struktur arbeiten kann. Die kostenlose ClickUp Agile Story-Vorlage hilft Ihnen beispielsweise dabei, User Stories in einem Agile-Framework mühelos zu erstellen und zu verwalten, wodurch sich der Verwaltungsaufwand für Teamleiter verringert.

Diese Vorlage herunterladen Die Agile-Story-Vorlage soll Ihrem Team helfen, individuelle Ziele mit übergeordneten Zielen in Einklang zu bringen, um maximale Effektivität zu erzielen

Vom Anfang bis zum Erfolg: Berechnen Sie Story-Punkte in Agile mit ClickUp

Das Entwickeln und Umsetzen von Story Points in Agile ist mit ClickUp ganz einfach. Die Plattform hilft bei der Organisation agiler Methoden, indem sie ein intuitives Framework für die Verwaltung von Stories und Story Points bereitstellt, eine effektive Sprintplanung unterstützt und die Zusammenarbeit im Team verbessert.

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