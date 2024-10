Wie man die Fibonacci-Skala für die Schätzung von Agile Story Points verwendet

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie die Dauer eines Sprints geschätzt haben, nur um dann festzustellen, dass unerwartete Verzögerungen diese Nummer über den Haufen werfen?

Als Manager eines agilen Software-Entwicklungsteams oder als Fachmann wissen Sie, wie wichtig genaue Aufgabenschätzungen sind. Auch wenn sie nicht immer perfekt sind, stellen sie doch klare Erwartungen an die Leistungen Ihres Teams und die benötigten Ressourcen.

Mit zunehmender Erfahrung werden Sie die Komplexität von Aufgaben und die Notwendigkeit von Pufferzeiten besser verstehen. Die Fibonacci-Punkteskala kann Ihnen dabei helfen, diesen Prozess zu beschleunigen.

Sind Sie neugierig auf die Fibonacci-Skala und wie sie die agile Schätzung verbessert? Das und mehr erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.

Was ist die Fibonacci-Folge?

Die Fibonacci-Folge ist eine Reihe von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der vorangegangenen ist: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, und so weiter. Der italienische Mathematiker Leonardo Bonacci führte das Konzept im Mittelalter in seinem Buch "Liber Abaci" ein.

Heute findet die Reihe in vielen akademischen und praktischen Feldern Anwendung.

In der agilen Entwicklung schätzt die Fibonacci-Folge die Größe von Aufgaben und Benutzer-Stories in Sprints. die Größe misst, wie komplex die Aufgabe voraussichtlich sein wird, wie groß die Unsicherheit ist und wie viel Arbeit damit verbunden ist.

Eine modifizierte Fibonacci-Folge ist eine Abwandlung der Standard-Fibonacci-Folge, bei der jeder Term unter Verwendung einer anderen Formel oder zusätzlicher Regeln im Vergleich zur klassischen Summe der beiden vorangehenden Terme erzeugt wird.

Ein Beispiel dafür ist die Tribonacci-Folge. Hier ist jeder Term die Summe der drei vorangehenden Terme statt der zwei.

Instanz, die mit 0, 1 und 1 beginnt, ist der nächste Term 2 (0 + 1 + 1), gefolgt von 4 (1 + 1 + 2), dann 7 (1 + 2 + 4), und so weiter.

Was ist Fibonacci Agile Estimation?

Bei Agile ist die Schätzung von Aufgaben unerlässlich, um Ihr Team auf Kurs zu halten. Aber es geht nicht nur darum, zu schätzen, wie lange etwas dauern wird. Es geht darum, die Komplexität einer Aufgabe im Vergleich zu anderen Aufgaben in einem Projekt zu vergleichen.

Die agile Fibonacci-Schätzung verwendet Fibonacci-Zahlen, um jede Aufgabe anhand ihrer Komplexität zu bewerten. Je größer die Zahl, desto komplexer ist die Aufgabe.

Ein Beispiel:

0 (Kein Aufwand)

1 (sehr klein, trivial)

2 (Klein, einfach)

3 (Mäßiger Aufwand, etwas komplexer)

5 (Größer, komplexer, aber noch überschaubar)

8 (Komplex, könnte mehr Ressourcen erfordern)

13 (sehr komplex oder ungewiss)

21 (äußerst komplex, möglicherweise in kleinere Aufgaben aufzuteilen)

Da jede Fibonacci-Zahl weiter von der nächsten entfernt ist, bietet sie eine einfache Möglichkeit, zu "sehen", wie komplex eine Aufgabe im Vergleich zu einer anderen ist, als wenn man fortlaufende Nummern wie im Falle eines linearen Ansatzes verwenden würde.

Schließlich ist es viel einfacher zu sagen: "Diese Aufgabe ist ungefähr dreimal so schwer wie jene", als eine genaue Zahl von Stunden zu nennen.

In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff "Komplexität" auf die technische Schwierigkeit und Faktoren wie Unbekannte, potenzielle Risiken und Abhängigkeiten, die die Ausführung der Aufgabe beeinflussen können.

Ein Story Point ist eine Maßeinheit, mit der der Gesamtaufwand für das Abschließen einer Benutzer-Story in einem Product Backlog oder einem vorgeplanten Workflow geschätzt wird.

Warum die Fibonacci-Sequenz in der agilen Schätzung verwenden?

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels untersuchen.

Nehmen wir an, Ihr Team arbeitet an einer großen Aufgabe, z. B. der Verbesserung der UX Ihrer App, damit sie mit der nächsten Iteration des iPad kompatibel ist. Wenn Sie die Story-Points mit der Fibonacci-Folge auf einer gleichmäßigen Skala von 1 bis 50 schätzen, lässt sich die Komplexität jeder Aufgabe leichter visualisieren.

Dieser Prozess kann knifflig werden, wenn die Schätzungen eng beieinander liegen - denken Sie an Größe von T-Shirts . Wenn man Größe 2 und Größe 4 vergleicht, ist nicht immer klar, was besser passt.

Nehmen wir an, die Aufgabe ist von mittlerem Schwierigkeitsgrad. Auf einer Skala mit fortlaufenden Nummern würden einige die Aufgabe mit 33 bewerten, während andere 35 oder 36 wählen würden. Die Fibonacci-Folge schränkt die Möglichkeiten jedoch auf 21 oder 55 ein.

Auch wenn dieser Ansatz zu weniger präzisen Schätzungen führt, ist das in Ordnung - das Ziel ist es, ein vernünftiges Verständnis des Workloads für den Sprint zu entwickeln.

Berücksichtigen Sie diese Aufgaben: Benutzerforschung, Wireframing, UI-Design, Entwicklung und QA-Tests

Sie könnten Story Points wie folgt zuweisen:

Benutzerforschung: 3 (moderater Aufwand mit Variabilität)

Wireframing: 5 (aufwändig, aber nach der Recherche überschaubar)

UI-Design: 8 (erfordert Kreativität und Abstimmung im Team)

Entwicklung: 13 (komplex mit vielen beweglichen Teilen)

QA-Tests: 8 (komplex, aber überschaubar)

Mit Hilfe von Story Points kann Ihr Team Aufgaben vergleichen, ohne sich über genaue Zeitschätzungen Gedanken machen zu müssen, und so die Herausforderungen des Projekts besser erkennen.

Die Fibonacci-Folge verlagert den Schwerpunkt von der Zeit auf die Komplexität, wodurch größere Lücken zwischen den Nummern entstehen, die übermäßig genaue Schätzungen für größere Aufgaben verhindern und eine realistischere Planung fördern.

Das Beste daran ist, dass Sie die agile Schätzung in Ihren Projekten mit einem umfassenden Projektmanagement tool wie ClickUp . Es bietet weitreichende Features und Möglichkeiten, um Ihre Sprints effizient zu organisieren, abzuschätzen und nachzuverfolgen.

ClickUp Agile Projekt Management Software

Mit ClickUp Agile Projekt Management Software mit ClickUp Agile Project Management Software können Sie Ihre Story Points mit Hilfe von anpassbaren Ansichten für Aufgaben erstellen und konzeptualisieren. Mit Agile Dashboards, Sprint-Berichterstellung, No-Code-Automatisierung und mehreren Tool-Integrationen sorgt ClickUp für reibungslose Workflows für Scrum, Kanban und mehr.

Erhöhen Sie die agile Schätzung von bloßem Rätselraten zu einem kollaborativen, datengesteuerten Prozess mit ClickUp Agile Project Management Software

Mit seinen zahlreichen Vorlagen und eingebauten Features ermöglicht ClickUp Ihrem Team,:

Beschleunigen Sie die Planung und Dokumentation mitClickUp Gehirn* Gewinnen Sie mit automatisierten Dashboards umfassende Einblicke in den Fortschritt und die Kapazität von Teams

Bewerten und priorisieren Sie das Backlog mit benutzerdefinierten Feldern und Formeln

Strukturieren Sie Sprints und verwalten Sie Meilensteine mit anpassbarenGantt Diagramme* Koordinieren Sie Team-Abhängigkeiten mit virtuellenWhiteboards ### ClickUp Board Ansicht

Sie können die Liste oder ClickUp Board Ansicht um Aufgaben anhand ihrer Fibonacci-basierten Schätzungen zu organisieren und zu kategorisieren. Auf diese Weise erhält Ihr Team einen klaren Überblick über die Verteilung des Workloads und verhindert eine Überlastung des Teams mit zu vielen hochkomplexen Aufgaben.

Legen Sie Limits für den Arbeitsfortschritt fest, um die Anzahl der Aufgaben in jeder Phase zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Story Points mit der Verfügbarkeit des Teams übereinstimmen.

Erstellen Sie den perfekten agilen Workflow und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement zu verbessern - mit der Board-Ansicht in ClickUp

ClickUp Zeitschätzungen

Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp's Zeitschätzungen feature zur besseren Nachverfolgung und Anpassung des Zeitaufwands während des Sprints.

Durch die Aufteilung der Zeitschätzungen auf die Mitglieder des Teams für Aufgaben und Unteraufgaben wird das Rätselraten eliminiert. Sie können die tatsächliche Zeit leicht mit Ihren Prognosen vergleichen, um die Vorhersage für zukünftige Projekte zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele immer erreichen.

Fügen Sie Zeitschätzungen zu ClickUp hinzu, um zu sehen, wie sie sich mit den tatsächlichen Werten vergleichen lassen

ClickUp's Array von Agile tools hilft nicht nur bei Product Briefs, Sprints, Roadmaps und Bug Resolutionen, sondern stellt auch detaillierte Ressourcen zur Verfügung, wie Sie diese effektiv in Ihren Agile Workflows einsetzen können.

Warum sind Story Points mit einer Fibonacci-Sequenz besser als Stunden?

Unabhängig davon, an welchem Projekt Sie arbeiten, ist es äußerst schwierig, genau zu sagen, wie viele Stunden eine Aufgabe dauern wird. Je mehrdeutiger die Anforderung ist, desto schwieriger ist es, alles zu berechnen, was zum Abschließen einer Aufgabe erforderlich ist.

Wir können die Vorteile der Verwendung von Fibonacci-Story-Points gegenüber Stunden wie folgt zusammenfassen:

1. Erlaubt Unsicherheit

Größere Aufgaben sind oft mit mehr Ungewissheit verbunden, so dass es schwierig ist, die genaue Nummer der benötigten Stunden vorherzusagen.

Die Fibonacci-Folge, die aus exponentiell wachsenden Zahlen besteht, spiegelt die zunehmende Komplexität größerer Aufgaben wider. Dies ermöglicht eine bessere Einschätzung der Komplexität in Bezug auf Risiken und Unbekannte als nur die Zeit, die schwer genau vorherzusagen ist.

2. Ermutigt zur relativen Einschätzung der Größe

Story Points konzentrieren sich darauf, Aufgaben miteinander zu vergleichen. Mit der Fibonacci-Folge muss sich Ihr Team keine Gedanken über genaue Zeitschätzungen machen, sondern kann Aufgaben im Vergleich zu anderen einfach als "doppelt so schwierig" oder "halb so schwierig" einstufen. Das Ziel ist, wie immer, die Aufgabe abzuschließen.

3. Verhindert falsche Präzision

Bei der Verwendung von Stundenangaben besteht die Tendenz, die Präzision zu überschätzen, insbesondere bei langfristigen Aufgaben. Die Fibonacci-Punkte bieten einen natürlichen Puffer, da die Nummern mit zunehmender Größe der Aufgaben immer weniger granular werden.

Ein Beispiel: Eine Aufgabe mit acht Punkten wird als größer und risikoreicher angesehen als eine Aufgabe mit 5 Punkten, ohne dass die Erwartung besteht, dass sie genau 1,6 Mal schwieriger ist. Diese Unschärfe verhindert eine zu optimistische Planung.

4. Hilft bei der Nachverfolgung von Geschwindigkeiten

Die Geschwindigkeit ist eine der wichtigsten Agile Metriken . Sie messen, wie viel Arbeit Ihr Team in einem Sprint erledigen kann.

Anstatt sich zu sehr auf die aufgewendeten Stunden zu konzentrieren (die oft keine entwicklungsfremden Aktivitäten berücksichtigen), können Sie den Fortschritt über Sprints hinweg anhand von Story Points überwachen.

Fibonacci-Story-Points bieten eine konsistente Metrik, die die Komplexität der Arbeit und nicht nur die aufgewendete Zeit widerspiegelt.

5. Unterstützt Priorisierung und Roadmapping

Mit der Fibonacci-Sequenz ist es viel einfacher, komplexe oder risikoreiche Aufgaben in Ihrem Unternehmen zu identifizieren Agile Epics und zerlegen sie vor dem Commit in kleinere Teile. Dies hilft beim Backlog Grooming, bei dem Aufgaben verfeinert und priorisiert werden, um sicherzustellen, dass sich das Team auf die wertvollsten Arbeiten konzentriert. Es hilft auch bei Sprint-Planung die Sprintplanung ermöglicht es Teams, ihren Workload realistisch einzuschätzen und sich auf erreichbare Aufgaben zu verpflichten, während das Risiko einer Überlastung minimiert wird.

Fibonacci Story Points anwenden

Wie man eine agile Schätzung mit Hilfe der Fibonacci-Skala durchführt

Der einfachste Weg, die Fibonacci-Skala für die agile Sprint-Planung zu nutzen, ist der "Planungspoker" Bei dieser Technik stimmt Ihr Team während der Sprintplanung darüber ab, wie viele Punkte eine Story auf der Grundlage von Aufwand, Risiko und Komplexität wert ist.

Nach der Abstimmung kann das Team ein Brainstorming durchführen und gemeinsam an unterschiedlichen Schätzungen arbeiten, um eine Einigung zu erzielen, was durch ClickUp Whiteboards erleichtert werden kann.

Mit dem Infinite Canvas können Sie eine Matrix für die Schätzung von Story Points erstellen. Auf diese Weise kann Ihr Team seine virtuellen "Karten" aufdecken, indem es Haftnotizen mit seinen geschätzten Punkten hinzufügt. Sie können auch Kommentare hinzufügen, Fragen stellen und Details angeben, um ihre Schätzungen auf der Leinwand zu begründen.

Brainstorming mit Ihrem Team in Echtzeit auf ClickUp Whiteboards

Dieser kollaborative Ansatz fördert die Abstimmung im Team, offene Diskussionen und ein gemeinsames Verständnis für jede Aufgabe.

💡In a nutshell: So sieht die agile Schätzung mit der Fibonacci-Skala aus:

Bereiten Sie einen Kartensatz mit Fibonacci-Zahlen für jedes Mitglied des Teams vor - ein Satz für jedes Mitglied des Schätzungsteams

Lassen Sie den Eigentümer des Produkts die Benutzer-Story beschreiben

Lassen Sie Zeit für Diskussionen im Team, um Risiken oder Annahmen anzusprechen - idealerweise sollten SieAgile Zeiterfassung um diese Diskussionen konzentriert und effizient zu führen

Jedes Mitglied des Teams wählt eine Karte als Schätzung für die Story aus und legt sie verdeckt auf die Tabelle

Decken Sie die Karten gleichzeitig auf - wenn alle die gleiche Nummer gezogen haben, gehen Sie zur nächsten Geschichte über. Wenn jemand eine deutlich höhere oder niedrigere Nummer gezogen hat, geben Sie ihm Zeit, seine Gründe zu erläutern

Danach lassen Sie alle wieder eine Karte mit einer Nummer ziehen, die auf den neuen Perspektiven aus der Diskussion basiert

Sobald Sie einen Konsens erreicht haben, gehen Sie zur nächsten Geschichte über

Tipps für eine effektive Schätzung

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Schätzungen immer die gewünschten Ergebnisse liefern:

1. Klären Sie die Erwartungen an die Aufgabe oder den Abschnitt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die Anforderungen der Benutzer-Storys versteht. Anstatt die absolute Zeit zu schätzen (was schwierig ist und zu Unstimmigkeiten führen kann), schätzen Sie die Benutzer-Storys und Aufgaben anhand ihrer relativen Größe zu anderen Storys oder Aufgaben.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn um mit klaren und einfachen Anweisungen konsistente Benutzer-Storys zu erstellen und Einblicke in diese zu gewinnen, was die Nachverfolgung des Schätzungsprozesses beschleunigt.

2. Zerlegen Sie große Aufgaben für bessere Verwaltbarkeit

Zerlegen Sie große Aufgaben oder Stories in überschaubare Teile und nutzen Sie relevante Daten zu früheren Aufgaben oder Stories, um Ihre Schätzungen zu unterstützen.

3. Beziehen Sie das gesamte Team in den Schätzungsprozess ein

Beziehen Sie Ihr Team bei der Schätzung von Story-Points und Aufgaben mit ein, um sicherzustellen, dass Sie keine Komplexitäten oder Überlegungen übersehen haben. Erlauben Sie jedem Mitglied des Teams, eine unabhängige Schätzung abzugeben, damit Sie kein "Gruppendenken" riskieren

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um sicherzustellen, dass alle wichtigen Details aufgezeichnet werden und während der Diskussionen für alle zugänglich sind. Ermöglichen Sie es den Mitgliedern des Teams, gleichzeitig Beiträge zu leisten, damit die Schätzung dynamisch und interaktiv wird.

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

4. Setzen Sie Limits für effiziente Zeitschätzungen

Verwenden Sie einen Timer, um jede Aufgabe oder Geschichte zu schätzen, damit sie nicht zu lange dauert. Denken Sie daran, dass das Ziel der Schätzung darin besteht, alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen, was zu erwarten ist. Kümmern Sie sich nicht zu sehr um genaue Zahlen.

Wenn Sie Ihrem agilen Team die kollektive Schätzung von Story Points erleichtern wollen, können Sie die ClickUp Backlogs und Sprint Vorlage wird hilfreich sein. Sie enthält vorgefertigte Listen für Sprints mit benutzerdefinierten Feldern zur Eingabe von Details für den Vergleich von Story-Punkten anhand verschiedener Kriterien.

ClickUp Backlogs und Sprint Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ein zusammenhängendes Product Backlog pflegen, um neue Sprint Backlogs zu erstellen

Sprints nachverfolgen und verwalten und dabei die Prioritäten klar und konsistent halten

Mit Ihren Entwicklern, Designern und anderen Stakeholdern über Projektblockaden und -fortschritte in Verbindung bleiben

5. Kontinuierliche Verfeinerung und Neubewertung von Schätzungen

Überprüfen Sie Ihre Schätzungen und passen Sie sie an, wenn sich neue Informationen ergeben oder sich Ihre Anforderungen ändern. Wenn das Projekt erledigt ist, sollten Sie alle Fehler in Ihren Schätzungen notieren, um die Genauigkeit bei zukünftigen Schätzungen zu verbessern.

ClickUp bietet eine Vielzahl von agilen Vorlagen, die jeweils auf die typischen Arbeitsabläufe der agilen Methodik zugeschnitten sind. Diese Vorlagen sind so strukturiert, dass sie sich an den Schlüsseln der agilen Methodik orientieren, wie z. B. Sprint-Planung, Backlog-Grooming und tägliche Stand-ups.

Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre agilen Projekte effizienter starten und sicherstellen, dass Best Practices in den Prozess integriert werden.

Zum Beispiel die ClickUp Agile Story Vorlage vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Benutzer-Storys und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt sich mit administrativen Aufgaben zu beschäftigen.

ClickUp Agile Story-Vorlage

Es hilft Ihnen, die Anforderungen eines Features in einem agilen Projekt zu erfassen. Sie können:

Brainstorming von Feature-Ideen, einschließlich Funktion, Design und Inhalt

Das Feature in kleinere Aufgaben aufteilen, um es besser zu organisieren

Eine umfassende Story schreiben, einschließlich Zielen, Annahmen und Beschränkungen

Die Story auf ihre Richtigkeit überprüfen, Anpassungen vornehmen und mit dem Team abstimmen

Auf der anderen Seite, die ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement ist ideal für Teams, die nicht in der Softwareentwicklung tätig sind und agile Methoden wie Kanban oder Scrum einführen möchten.

ClickUp's Vorlage für agiles Projektmanagement

Das integrierte Formular Feature vereinfacht das Eintragen von Anfragen direkt in das Backlog und macht die Priorisierung mühelos.

Ihr Team kann dann die Aufgaben in der Board- oder Sprint-Ansicht effizient ausführen. Agile Zeremonien wie Retrospektiven können ebenfalls nahtlos durchgeführt werden und fördern die kontinuierliche Verbesserung während des gesamten Zyklus des Projekts.

Vorteile der Verwendung der Fibonacci-Skala bei der agilen Schätzung

Die Fibonacci-Skala ist eine der nützlichsten Agile Schätzungstechniken um Teams dabei zu helfen, zwischen einfachen und komplexen Aufgaben zu unterscheiden und so kluge Entscheidungen darüber zu treffen, wie viel Zeit jede Aufgabe in Anspruch nehmen wird. Zu den Vorteilen der Verwendung von Fibonacci gehören:

1. Festlegung einer eindeutigen Skala

Die Fibonacci-Folge bietet eine robuste Möglichkeit zum Vergleich Agile Story-Punkte und sehen Sie, wie komplex eine bestimmte Aufgabe sein könnte. Instanz ist ein mit 3 bewerteter Story Point leicht abzuschließen, während ein mit 21 bewerteter viel länger dauern würde.

2. Ermutigung zur Zusammenarbeit

Entwickler neigen dazu, bei der Verwendung von Stundenangaben isoliert zu schätzen, was zu Fehlanpassungen und versteckten Risiken führt.

Die Mitglieder des Teams kombinieren ihr Fachwissen und ihre Erfahrung, um für jeden Punkt der Geschichte eine geeignete Schätzung abzugeben, was zu genaueren Zeitrahmen führt.

Ein Beispiel: Sie benötigen den Input Ihrer UX-, Design-, Entwicklungs- und Inhalts-Teams, um die Zeit zu berechnen, die für das Abschließen einer neuen Landing Page benötigt wird. ClickUp Chat-Ansicht bietet zum Beispiel eine nahtlose Möglichkeit für agile Teams, während der Schätzung zusammenzuarbeiten. Ob in Echtzeit oder asynchron, es hilft bei der Klärung von Annahmen und erleichtert die Kommunikation, damit alle auf derselben Seite stehen.

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Softwareprogrammen zu wechseln

Sie können die ClickUp Kommentare zuweisen feature, mit dem Sie Ihrem Team Fragen stellen und Aufgaben klären können, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen. Da alle Kommentare auf der Plattform übersichtlich organisiert sind, können Sie alle Diskussionen vor und nach Sprints an einem Ort aufbewahren.

Wenn Sie jemanden aus dem Team speziell um ein Follow-up oder ein Update bitten müssen, können Sie die Funktion @mentions um bestimmte Kommentare an Personen in einer Aufgabe oder in Ihrem Posteingang zu richten, damit diese benachrichtigt werden.

3. Verbesserte Genauigkeit bei der Planung von Projekten

Die Fibonacci-Skala ermöglicht eine realistische Einschätzung des Aufwands, der für jede Aufgabe im Sprint erforderlich ist, und erleichtert so eine bessere Agile Planung der Kapazität .

Verbessern Sie die agile Planung und Ausführung für Ihr Team

Auch wenn einige Unwägbarkeiten oder Hindernisse zu erwarten sind, ist die Zeitschätzung für das Abschließen von Aufgaben entscheidend für den termingerechten Abschluss von Projekten.

Mit der Fibonacci-Folge wird dies wesentlich einfacher.

Die Verwendung von exponentiellen Zahlen macht es jedem leicht zu verstehen, wie viel Aufwand jede Aufgabe erfordert und wie sie daher ihre Sprints planen sollten. Außerdem haben Sie den Vorteil eines Teams, in dem sich jeder einbezogen fühlt und Raum für Kommunikation hat - immer ein Gewinn.

Mit ClickUp heben Sie das Projektmanagement auf eine neue Ebene.

Mit der intuitiven Plattform von ClickUp können Sie Fibonacci-Story-Punkte einfach verwalten und Workflows organisieren, was die Planung von Sprints vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team fördert. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und sehen Sie den Unterschied!