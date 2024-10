Was ist Team-Zusammenarbeit? 10 wirksame Strategien für Ihr Team

In der dynamischen Geschäftswelt von heute spielt die Zusammenarbeit im Team eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Sie fördert die Innovation, die Vielfalt bei der Problemlösung und das Freigeben von Wissen und Fähigkeiten.

Wir bei ClickUp glauben, dass es bei Teamarbeit nicht nur um zusammen zu arbeiten es geht darum, die unterschiedlichen Stärken der einzelnen Mitglieder eines Teams zu nutzen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In diesem Blog gehen wir auf die Feinheiten der Zusammenarbeit im Team ein, untersuchen ihre Auswirkungen auf die Produktivität und bieten Einblicke zur Optimierung Ihres gemeinsamen Aufwands.

Ganz gleich, ob Sie ein Start-up oder ein etabliertes Unternehmen sind - wenn Sie die Bedeutung kollaborativer Teams verstehen, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Konkurrenten verschaffen.

Lassen Sie uns beginnen!

Was ist Team Collaboration?

Erfolgreiche Teamzusammenarbeit entsteht, wenn Teams aus zwei oder mehr Personen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Dieser Prozess erfordert ein hohes Maß an Kommunikation, Vertrauen und Respekt zwischen den einzelnen Mitgliedern des Teams. Und wenn er richtig erledigt wird, führt er zu ziemlich erstaunlichen Ergebnissen.

Vorteile einer effektiven Team-Zusammenarbeit

Eine Umfrage der Queens University ergab 75% der Angestellten sind der Meinung, dass Zusammenarbeit am Arbeitsplatz unerlässlich ist. Aber nur 39 % der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass in ihrem Unternehmen nicht genug zusammengearbeitet wird.

Wenn Menschen zusammenarbeiten, geben sie Ideen frei und kommen schneller zu Lösungen. Auf diese Weise können Teams Probleme kreativ lösen und qualitativ hochwertigere Arbeit leisten.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team trägt auch dazu bei, dass sich Ihre Mitglieder engagierter fühlen und mehr in ihre Arbeit investieren. Wenn Sie schon einmal Teil eines Teams waren, wissen Sie, dass es leichter ist, sich zu motivieren und auf ein gemeinsames Ziel zu konzentrieren.

Zu den wichtigsten Vorteilen einer effektiven Team-Zusammenarbeit gehören:

Erhöhte Produktivität

Ein klarer Fall, oder? Dennoch sollte man es wiederholen. Wenn die Mitglieder eines Teams mit weniger Hindernissen zusammenarbeiten können, erledigen sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Dies führt letztendlich zu einer höheren Produktivität des gesamten Teams.

Verbesserte Kommunikation

Die Zusammenarbeit im Team stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen. Eventuelle Unstimmigkeiten im Projekt werden schnell behoben, und es kommt zu weniger Missverständnissen, die das Ergebnis verzögern.

asynchron zusammenzuarbeiten oder in Echtzeit. Check out these asynchronous tools !

Verbesserte Entscheidungsfindung

Wer trifft nicht gerne bessere Entscheidungen?

Wenn Mitglieder eines Teams effektiver zusammenarbeiten, bringen sie unterschiedliche Ansichten, Fähigkeiten und Daten zusammen, um bessere Entscheidungen zu treffen, die zu besseren Ergebnissen führen.

Die Liste der Vorteile, die sich daraus ergeben echte Team-Zusammenarbeit ist lang. Ein wichtiger Aspekt für die Zusammenarbeit im Team ist jedoch, jedes Mitglied mit den richtigen tools auszustatten, um erfolgreich zu sein.

Arten der Team-Zusammenarbeit

Asynchrone Zusammenarbeit : Bei dieser Art der Teamzusammenarbeit arbeiten die Mitglieder an verschiedenen Aufgaben und kommunizieren zu unterschiedlichen Zeiten, entweder über E-Mail, Chatsysteme oder andere Messaging-Plattformen. Die asynchrone Zusammenarbeit kann dazu beitragen, Ergebnisse effizienter zu erzielen und gleichzeitig eine größere Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Arbeitszeiten zu ermöglichen. Synchrone Zusammenarbeit: Bei der synchronen Zusammenarbeit arbeiten die Mitglieder eines Teams in Echtzeit zusammen und kommunizieren virtuell live. Dabei müssen alle zur gleichen Zeit online sein, um Themen zu diskutieren, Ideen freizugeben oder ein Projekt abzuschließen. Diese Art der Zusammenarbeit ermöglicht eine effizientere Entscheidungsfindung und kann auch dazu beitragen, Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Teams aufzubauen. Funktionsübergreifende Zusammenarbeit: Bei der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit arbeiten Teammitglieder aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens zusammen, um ein Ziel zu erreichen. Diese Art der Zusammenarbeit ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven und Fähigkeiten zu nutzen, was zu innovativeren und kreativeren Lösungen führen kann. Parallele Zusammenarbeit: Parallele Zusammenarbeit liegt vor, wenn zwei oder mehr Teams an Aufgaben arbeiten, die zwar miteinander verbunden sind, aber unterschiedliche Fähigkeiten erfordern oder unterschiedliche Ziele verfolgen. Diese Art der Zusammenarbeit kann dazu beitragen, den Workload aufzuteilen und eine Aufgabe für die Teams überschaubarer zu machen und abzuschließen. Hybride Zusammenarbeit: Bei der hybriden Zusammenarbeit werden Elemente der asynchronen und der synchronen Zusammenarbeit kombiniert, so dass Teams in Echtzeit zusammenarbeiten können, die Mitglieder aber dennoch die Freiheit haben, ihre eigenen Zeitpläne zu verwalten. Dies ist ein effektiver Ansatz, wenn Teams gemeinsam an Aufgaben arbeiten müssen, aber auch zeitlich flexibel sein müssen. Offline-Zusammenarbeit: Offline-Zusammenarbeit bedeutet, dass Teams ohne den Einsatz von Technologie zusammenarbeiten und sich stattdessen auf physische Meetings und Workshops verlassen, um Ideen zu entwickeln und Lösungen zu finden. Diese Art der Zusammenarbeit kann dazu beitragen, ein gemeinsames Teamerlebnis zu schaffen und gleichzeitig starke Beziehungen zwischen den Mitgliedern zu fördern.

10 Strategien für die Zusammenarbeit im Team

1. Verwenden Sie Software für die Zusammenarbeit im Team

Sie benötigen eine erstklassige tool für die Zusammenarbeit im Team um wirklich aufzusteigen. Zum Glück ist ClickUp das Tool, mit dem Sie das erledigen können. Sehen Sie sich diese Ressourcen und Features an ihre Teamarbeit zu verwalten .

Für den Anfang sollten Sie sich dieses praktische Erste Schritte-Tutorial das Ihnen alles zeigt, was Sie über ClickUp wissen müssen.

Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Features von ClickUp für die Zusammenarbeit:

Hierarchie : Die Art und Weise, wie Sie Ihre Spaces, Ordner und Listen erstellen, ist der erste Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team

Die Art und Weise, wie Sie Ihre Spaces, Ordner und Listen erstellen, ist der erste Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team Projekte und Listen : Anderen Plattformen fehlt es an der Organisation, die für gute Arbeit erforderlich ist. Sicher, am Anfang kann man gut arbeiten, aber wenn die Aufgaben zunehmen, gerät alles außer Kontrolle. Mit Projekten und Listen haben Sie mehr Flexibilität und Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Arbeit erledigen

Anderen Plattformen fehlt es an der Organisation, die für gute Arbeit erforderlich ist. Sicher, am Anfang kann man gut arbeiten, aber wenn die Aufgaben zunehmen, gerät alles außer Kontrolle. Mit Projekten und Listen haben Sie mehr Flexibilität und Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Arbeit erledigen Checklisten und Vorlagen : Lassen Sie keinen Schritt einer Aufgabe aus, sondern erledigen Sie sie Schritt für Schritt. Dies eignet sich gut für Aufgaben mit mehreren Schritten, die von verschiedenen Personen in Ihrem Team erledigt werden müssen. Sie können die Checklisten auch als Vorlagen speichern und immer wieder verwenden

Lassen Sie keinen Schritt einer Aufgabe aus, sondern erledigen Sie sie Schritt für Schritt. Dies eignet sich gut für Aufgaben mit mehreren Schritten, die von verschiedenen Personen in Ihrem Team erledigt werden müssen. Sie können die Checklisten auch als Vorlagen speichern und immer wieder verwenden Mehrere Mitarbeiter : Zusammenarbeit bedeutet, gemeinsam zu arbeiten! Und manchmal braucht es mehr als eine Person, um eine Aufgabe zu erledigen. Mit ClickUp können Sie eine Aufgabe immer mehreren Personen zuweisen, und sogarkommentare zuweisen *ClickUp Notepad : Notieren Sie sich Erinnerungen undelemente der Aktion die Sie später mit anderen freigeben möchten

2. Bilden Sie funktionsübergreifende Teams

Traditionell arbeiten die meisten Teams nach dem Fließbandprinzip, bei dem jeder Mitarbeiter die ihm zugewiesenen Aufgaben in der Produktionslinie erfüllt.

Aber es geht auch anders: Kombinieren Sie die Mitglieder eines Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Talenten und Zinsen, damit sie zusammenarbeiten können, um ein Produkt schneller zu entwickeln.

Das Schöne an funktionsübergreifenden Teams ist, dass sie ein bestimmtes Problem mit mehr Effizienz und weniger Zwischenschritten angehen können. Kommt dann noch die Automatisierung hinzu, können Features wie Zielverfolgung in ClickUp und schon kann es losgehen.

3. Fokus auf Team-Effizienz

Was macht eigentlich ein effektives Team aus? Ganz gleich, ob Sie glauben, dass es nur an der Kultur oder an der Einstellung besserer Ziele liegt, hier sind einige schnelle Möglichkeiten, die Effizienz Ihres Teams zu verbessern:

Senden Sie eine Notiz zur Ermutigung, wenn etwas nicht nach Plan läuft

Zeigen Sie auf, was gut läuft, anstatt nur auf Misserfolge des Teams hinzuweisen

Planen Sie einebrainstorming-Sitzung für dieses lästige Problem

Verwenden Sie Ihrprojektmanagement tool* Holen Sie sich Feedback von Ihren Teamleitern

Setzen Sie sich klare persönliche Ziele und Ziele für Ihre Arbeit

4. Führen Sie zielgerichtete Meetings durch

Wir alle haben schon an Meetings teilgenommen, die sich nicht lohnten und bei denen kein Ende in Sicht war. Vielleicht wissen Sie nicht einmal, was der Sinn des Meetings überhaupt war.

Das passiert öfter, als den meisten von uns lieb ist, und untergräbt moral des Teams und das Energieniveau. Kurz gesagt: Vergeuden Sie die Energie Ihres Teams nicht mit sinnlosem Geschwafel. Optimieren Sie Ihre Meetings.

5. Der Inspiration des Teams Vorrang einräumen

Während Ihr Team vielleicht an einem Tag voller Tatendrang ist, Aufgaben von der Liste zu streichen und das Feedback seiner Vorgesetzten aufzunehmen, kann es am nächsten Tag ohne jegliche Inspiration zur Arbeit kommen.

Was können Sie zu erledigen? Ziehen Sie den Einsatz von Gamification in Betracht, um die Mitglieder Ihres Teams zu motivieren. Beispiel: Belohnungen karma-Punkte an Teammitglieder, die sie stapeln und gegen wertvolle Preise eintauschen können.

Wenn Sie noch weiter gehen wollen, finden Sie kreative Wege, um Ruhepausen zu fördern und Burnout zu vermeiden. Ihr Team wird es Ihnen danken und auf lange Sicht besser zusammenarbeiten.

6. Setzen Sie Team-Normen für bessere Team-Leistung

Welche Normen braucht Ihr Team, um eine bessere Kultur der Zusammenarbeit zu schaffen?

Welche Regeln des Engagements sollte Ihre Führung gegenüber Ihren Mitarbeitern anwenden? Team-Normen sind nur der erste Satz von Normen für anstand am Arbeitsplatz .

Es nimmt jedem Mitglied des Teams das Rätselraten ab, was es braucht, um Projekte voranzubringen, wenn die Dinge nicht wie erwartet laufen.

Verpassen Sie nicht die vielen erstaunlichen Software tools, die speziell dafür entwickelt wurden die Arbeit schneller und einfacher zu machen. Für den Anfang, diese collaboration tools liste wird Ihnen dabei helfen. Sie ist vollgepackt mit allem, was ein Team für die Zusammenarbeit braucht. Selbst wenn Ihr Team bereits einen Vorsprung hat, werden Sie bestimmt etwas finden, das Ihnen hilft.

Sie wollen noch mehr? Sehen Sie sich diese digitale und analoge tools um für Ordnung zu sorgen.

8. Fügen Sie wiederverwendbare Vorlagen zu Ihrem Workflow hinzu

Wenn Ihr Team jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat ähnliche Aufgaben zu erledigen hat, dann ist es an der Zeit, die Details, Infos und Checklisten in einer wiederverwendbaren Vorlage . Zum Glück gibt es eine ClickUp Vorlage für jede Art von Anwendungsfall!

Gehen Sie mit Ihren Vorlagen noch einen Schritt weiter und verbinden Sie Ihre Aufgaben mit wiederholenden Fälligkeitsdaten und Sie erhalten auch eine Erinnerung. Unbestritten, Vorlagen sparen Zeit und ersparen Ihrem Team die unvermeidliche Arbeit, die mit der Zusammenarbeit einhergeht.

9. Verbessern Sie die Kommunikation in Ihrem Team

Es ist nie ein schlechter Tag, wenn man sich darauf vorbereitet, wie man mit Ihrem Team zu kommunizieren effektiver.

Ohne die Implementierung besserer kommunikationsstrategien werden Sie zwangsläufig mit Problemen konfrontiert, die sich auch auf andere Bereiche der Arbeit auswirken:

Nichteinhaltung von Fristen

Nachlässigkeit bei der Erledigung von Aufgaben

Nachfragen nach zusätzlicher Zeit

Bitte um Freistellung

Überlegen Sie sich, ob Sie mit Ihrem Team nicht nur persönliche, sondern auch gemeinsame Meetings abhalten wollen. Auf diese Weise bleiben Sie sowohl aus der Sicht des Einzelnen als auch aus der der Gruppe auf dem Laufenden.

10. Brechen Sie Ihre größten Silos auf

Silos sind die größte Hürde für ein kollaboratives Team.

Zu erledigen, um die Silos in der Teamzusammenarbeit aufzubrechen, ist entscheidend für ein nachhaltig produktives Team, es sei denn, Sie wollen schlechte Entscheidungen fördern, die Sichtbarkeit von Projekten verringern und die Arbeit schmerzhafter machen, als sie sein müsste.

Zu erledigen gibt es Folgendes:

Legen Sie gemeinsame Ziele fest und machen Sie diese für jedes Mitglied Ihres Teams gut sichtbar

Erstellen Sie Vorlagen für Prozesse und Systeme, die ständig verwendet werden

Schaffen Sie im gesamten Team Verantwortlichkeit für das Freigeben von Fortschritten und Daten

Vereinheitlichen Sie alle Projektdaten und die Projekthistorie in einer zugänglichen Plattform

Fördern Sie die Sichtbarkeit mit gruppenorientierten tools

Der erste Schritt zur Schaffung einer kollaborativen Arbeitsumgebung? Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Tools für die Zusammenarbeit verfügen.

Hier sind einige der wichtigsten Tools: Collaborative project management tool : A project management tool wie ClickUp hilft Ihrem Team, die Nachverfolgung von Aufgaben, Terminen und Fortschritten zu behalten und gleichzeitig alles zu zentralisieren, was es braucht, um ein Projekt voranzubringen.

Team-Chat-Tool: Chat-Tools wie Slack sind unerlässlich, um die einzelnen Mitglieder eines Teams miteinander zu verbinden und die Kommunikation zu erleichtern. Ein Teamleiter kann jedoch auch die integrierten Chat-Features nutzen, die viele Tools wie ClickUp bieten.

Tool zum Freigeben von Dateien: Ein tool für die gemeinsame Nutzung von Dateien wie Google Drive ermöglicht es Ihrem gesamten Team, wichtige Dokumente, Bilder und andere Dateien schnell und einfach freizugeben. Deshalb ClickUp Docs ist ein großartiges Feature zur Zentralisierung von Dokumenten, zur Zuweisung von Aufgaben zu diesen Dokumenten und zum einfachen Freigeben von Dokumenten für Mitglieder Ihres Teams.

Video conferencing tool: Ein Video conferencing tool wie Zoom ermöglicht es Ihrem Team, auch dann in Verbindung zu bleiben, wenn es aus der Ferne und in verschiedenen Zeitzonen arbeitet.

Digitales Whiteboard: Das ClickUp Whiteboard stattet Teams mit allen tools für die visuelle Zusammenarbeit die sie für das Brainstorming, die Verfeinerung von Projekten und die Entwicklung ihrer besten Ideen verwenden würden.

Erstellen Sie die perfekte Leinwand für Ideen und Workflows im Team mit ClickUp Whiteboards

Zusammenarbeit im Team vor Ort vs. Remote

Zusammenarbeit im Team vor Ort

Die Zusammenarbeit vor Ort läuft anders ab als zusammenarbeit aus der Ferne das Ziel ist aber immer noch dasselbe. Beachten Sie einige Tipps, die Ihnen helfen werden, Ihre Sitzungen zur Zusammenarbeit vor Ort zu verbessern.

Hindernisse aus dem Weg räumen

Wenn Sie eine hervorragende Zusammenarbeit im Team anstreben, werden Sie nicht weit kommen, wenn Sie sich nicht zuvor die Zeit nehmen, alle Hindernisse zu beseitigen, die sich Ihnen in den Weg stellen könnten. Das bedeutet, dass Sie Ihrem Team die beste Software für die Zusammenarbeit im Team zur Verfügung stellen müssen, damit es in der Lage ist, Verbindungen herzustellen, zu bearbeiten, Fragen zu stellen und Ideen zu protokollieren.

Beispiele für Features, die in einem Collaboration-Tool wie ClickUp Hindernisse aus dem Weg räumen, sind:

Integrierte Tools für die Erstellung von Dokumenten zur Erstellung von Karten für Prozesse und Zeitleisten

Automatisierte Erinnerungen, um sicherzustellen, dass Teams termingerecht kommunizieren

Features zur Zeiterfassung, um einen Überblick darüber zu erhalten, wofür die Zeit Ihres Teams verwendet wird

Benutzerdefinierte Tools zur Erstellung von Formularen für die Aufnahme und Organisation von Ideen

Benutzerdefinierte Formulare erstellen Formulare in ClickUp zur Erfassung von Feedback und Umwandlung von Umfrageantworten in umsetzbare Aufgaben

Schaffen Sie eine Kultur der Zusammenarbeit

Um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Menschen wohl fühlen, wenn sie zusammenarbeiten und Ideen freigeben, muss man den Ton angeben. Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, sind regelmäßige Team Meetings, bei denen alle von den Führungskräften zur Teilnahme ermutigt werden.

Sie können auch einen Team-Chat-Kanal einrichten, in dem die Mitarbeiter in ihrer Freizeit Fragen stellen und Ideen freigeben können.

Bonus:_ Teambildende Aktivitäten !

Stärkung der offenen Kommunikation

Dies sieht so aus, dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem sich die Menschen wohl fühlen, wenn sie ihre ersten Meinungen, Ideen, Widerlegungen und Zweifel über alles, was diskutiert werden muss, äußern können.

Chats, Dokumente, Rollenzuweisungen, Aufgaben, Markup-Historie und Formulare tragen alle dazu bei, eine kontinuierlichen Kommunikationsprozess .

Optimieren Sie die Kommunikation im Team mit Echtzeit-Chat-Kanälen in ClickUp

Remote Team Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit vor Ort war bisher die traditionelle Methode, um Projekte voranzutreiben und bessere Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt, remote-Arbeit ist heute für viele Teams die neue Norm.

Deshalb ist es wichtig, zuverlässige wege für die Kommunikation von Teams an entfernten Standorten zu finden genauso effektiv zu kommunizieren, als wenn sie im Büro von Angesicht zu Angesicht Ideen austauschen würden.

Hier erfahren Sie, wie Sie Mitglieder Ihres Teams zur produktiven Zusammenarbeit ermutigen können.

Bringen Sie jedes Mitglied Ihres Teams auf den neuesten Stand

Wenn jeder über die die Ziele des Teams ist es wahrscheinlicher, dass sie sich aneinander orientieren und ihre Meilensteine termingerecht erreichen. Stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen, indem Sie regelmäßige Team Meetings abhalten (natürlich virtuell) und die Kommunikation offen halten.

Förderung der Transparenz

Fördern Sie die Transparenz, indem Sie eine virtuelle "Wasserkühlung" einstellen, in der die Mitglieder des Teams zwanglos chatten können. Oder veranstalten Sie regelmäßige Check-Ins, bei denen jeder über einen Live-Chat im Zoom seine Arbeit freigeben kann. Kadenz ist wichtig hier. Sie müssen Ihr Team nicht mit unzähligen Zoom-Meetings belasten, aber Sie können alle paar Wochen ein Meeting anberaumen, in dem die Teams konstruktiv Feedback freigeben können.

Synchronisieren Sie Ihren Google Kalender mit ClickUp

Zentralisieren, zentralisieren, zentralisieren

Siloisierte Team-Ressourcen sind das Schlimmste. Informationen gehen im Durcheinander verloren und die Sichtbarkeit ist nicht gegeben. Es gibt jedoch eine Reihe großartiger Nummern wie ClickUp, die Teams an entfernten Standorten dabei helfen, in Verbindung zu bleiben und sowohl die Tools als auch die Ressourcen zu zentralisieren, die entfernte Teams zur Durchführung von Projekten benötigen.

Fördern Sie die soziale Interaktion

Nur weil Ihr Team dezentral arbeitet, heißt das nicht, dass es nicht miteinander kommunizieren kann. Tatsächlich kann soziale Interaktion eine gute Möglichkeit sein, die Zusammenarbeit zu fördern.

Veranstalten Sie virtuelle Happy Hours oder Kaffeepausen, oder richten Sie einen virtuellen Buchclub ein, in dem sich die Mitglieder über ihre Lektüre austauschen können.

Feiern Sie Erfolge gemeinsam

Wenn Ihr Team ein Ziel erreicht hat, sollten Sie es gemeinsam feiern. Das gibt den Mitgliedern des Teams das Gefühl, Teil einer Einheit zu sein, und ermutigt sie, gemeinsam an künftigen Erfolgen zu arbeiten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie *Effektive Teamarbeit aufbauen* !

ClickUp: Das beste tool für kollaborative Teams

Wer auch immer gesagt hat, dass erfolgreiche Team-Zusammenarbeit schwierig ist, hat diesen Leitfaden wahrscheinlich nicht gelesen. Ein Scherz, meistens. Aber das Urteil steht fest: Die Zusammenarbeit im Team ist möglich und kann produktiv sein. Vor allem, wenn man die richtigen tools im Schlepptau hat.

Machen Sie Ihre Strategie für die Zusammenarbeit im Team vom Neuling zum Weltklasse-Kenner mit ClickUp!

Anmeldung für ClickUp