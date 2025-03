die 10 besten Tools zur Prozessverbesserung für Ihren Workflow im Jahr 2025

Von unserem morgendlichen Kaffeeritual bis hin zu Anfragen für die Aufnahme von Projekten - Prozesse gibt es überall. Sie bieten Struktur, Organisation und Qualität für die Aufgaben, mit denen wir unsere Zeit verbringen.

Prozesse helfen uns auch, uns im Laufe der Zeit zu verbessern, um unsere Produktivität zu steigern. ✨

Durch den Einsatz von Tools zur Prozessverbesserung können Teams die Bereiche bewerten, in denen die Abläufe umgestaltet werden müssen, um die Effizienz und Transparenz zu erhöhen. Sie helfen den Geschäften auch zu verstehen, wie ihre Abteilungen miteinander interagieren, so dass sie Änderungen vornehmen können, die dem gesamten Unternehmen zugute kommen.

In diesem Leitfaden stellen wir verschiedene Tools zur Prozessverbesserung vor, mit denen Ihr Team die aktuelle Leistung messen und pläne für zukünftige Verbesserungen zu erstellen . 🔮

Tools zur Prozessverbesserung sind Techniken und Ressourcen, die Organisationen dabei helfen, ihr Geschäft prozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu senken. Mit diesen Tools erhalten Führungskräfte Einblicke, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die Ressourcennutzung zu verstehen und Verschwendung zu erkennen. Sie geben Organisationen auch klare Ziele vor, helfen ihnen bei der Nachverfolgung der Leistung und ermöglichen ein Benchmarking mit Best Practices der Branche!

Projektmanager sollten auf Video-Support-Anleitungen, Echtzeit-Analysen, erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen achten, Echtzeit-Zusammenarbeit Features, Automatisierung und Integrationen in ihren Tools zur Prozessverbesserung

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Und wenn Ihr Team Methoden zur Prozessverbesserung einsetzt, einschließlich Agile und wertstrom-Mapping denken Sie bei Ihrer Suche an Ihre bestehenden Prozesse. Jede Änderung von Tools oder Prozessen kann zu einem vorübergehenden Rückgang der Produktivität und einer Lernkurve für die Mitglieder des Teams führen.

Sehen Sie sich unser Angebot an *visueller Leitfaden zur Prozessabbildung* mit Strategien!

Der Umgang mit den Auswirkungen neuer software tools kann schwierig sein, aber eine proaktive Einbeziehung der Interessengruppen maximiert den Aufwand für Prozessverbesserungen! 🤝

Um Schluckauf im Workflow zu vermeiden, sollten Sie die Interessengruppen so früh wie möglich einbeziehen, um Tools herauszufiltern, die es nicht über die erste Auswahlrunde hinaus schaffen. Zu den Interessengruppen gehören in der Regel Eigentümer des Projekts, Mitglieder des Teams, Führungskräfte, IT-Mitarbeiter, funktionsübergreifende Teams und Fachexperten (KMU).

Der Einsatz von Tools zur Prozessverbesserung kann für Teams zahlreiche Vorteile mit sich bringen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Steigerung der Effizienz : Tools zur Prozessverbesserung helfen Teams, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Engpässe zu beseitigen und Zeit- und Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Dies führt zu einer verbesserten Produktivität und einem schnelleren Abschluss der Aufgaben.

: Tools zur Prozessverbesserung helfen Teams, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Engpässe zu beseitigen und Zeit- und Ressourcenverschwendung zu reduzieren. Dies führt zu einer verbesserten Produktivität und einem schnelleren Abschluss der Aufgaben. Verbesserte Qualität : Mit diesen Tools können Teams Qualitätsprobleme in ihren Prozessen erkennen und beheben. Durch die Implementierung effektiver Qualitätskontrollmaßnahmen können Teams ihren Kunden qualitativ hochwertigere Produkte oder Dienstleistungen liefern.

: Mit diesen Tools können Teams Qualitätsprobleme in ihren Prozessen erkennen und beheben. Durch die Implementierung effektiver Qualitätskontrollmaßnahmen können Teams ihren Kunden qualitativ hochwertigere Produkte oder Dienstleistungen liefern. Verbesserte Zusammenarbeit : Tools zur Prozessverbesserung enthalten häufig Features, die die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb von Teams fördern. Dies fördert eine bessere Teamarbeit, das Freigeben von Wissen und die Koordination, was letztlich zu besseren Ergebnissen führt.

: Tools zur Prozessverbesserung enthalten häufig Features, die die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb von Teams fördern. Dies fördert eine bessere Teamarbeit, das Freigeben von Wissen und die Koordination, was letztlich zu besseren Ergebnissen führt. Datengestützte Entscheidungsfindung : Tools zur Prozessverbesserung ermöglichen Teams den Zugriff auf Echtzeitdaten und Analysen. So können Teams fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer und aktueller Informationen treffen, was zu einer effektiveren Problemlösung und strategischen Planung führt.

: Tools zur Prozessverbesserung ermöglichen Teams den Zugriff auf Echtzeitdaten und Analysen. So können Teams fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer und aktueller Informationen treffen, was zu einer effektiveren Problemlösung und strategischen Planung führt. Kontinuierliche Verbesserung : Durch den Einsatz dieser Tools können Teams eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung etablieren. Sie können ihre Prozesse regelmäßig bewerten und verfeinern und so sicherstellen, dass sie in einem sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumfeld relevant und effektiv bleiben.

: Durch den Einsatz dieser Tools können Teams eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung etablieren. Sie können ihre Prozesse regelmäßig bewerten und verfeinern und so sicherstellen, dass sie in einem sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumfeld relevant und effektiv bleiben. Gesteigerte Kundenzufriedenheit : Die Implementierung von Tools zur Prozessverbesserung hilft den Teams, Produkte oder Dienstleistungen zu liefern, die den Anforderungen und Erwartungen der Kunden besser entsprechen. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -treue.

: Die Implementierung von Tools zur Prozessverbesserung hilft den Teams, Produkte oder Dienstleistungen zu liefern, die den Anforderungen und Erwartungen der Kunden besser entsprechen. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -treue. Kosteneinsparungen: Effiziente Prozesse, verbesserte Qualität und weniger Abfall tragen zu Kosteneinsparungen für Teams bei. Mithilfe von Tools zur Prozessverbesserung können Teams Bereiche mit Verschwendung und Ineffizienz ermitteln und Strategien zu deren Beseitigung umsetzen.

Sehen wir uns die besten Tools zur Prozessverbesserung an, mit denen Teams ihre arbeitsabläufe und Effizienz ! 🔍

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für Teams in jeder Branche entwickelt wurde, um Prozesse, Verfahren, Aufgaben und mehr zu verwalten. Mit ClickUp können Teams detaillierte Berichte zu beliebigen Metriken erstellen, komplexe Workflows visualisieren und zentralisieren prozessdokumentation zum unternehmensweiten Freigeben.

Das Beste von allem ist, dass die Drag-and-Drop-Workflow-Arrangement- und Automatisierungs-Features von ClickUp die Kommunikation im Team erleichtern und es jedem ermöglichen, Ideen zur Prozessverbesserung mit Zuversicht umzusetzen. Ganz gleich, ob Ihr Team Listen, Kanban-Boards oder Whiteboards bevorzugt, ClickUp bietet mehr als 15 anpassbare Ansichten, um die Arbeit in einem kollaborativen hub zu organisieren!

ClickUp beste Features

Berichterstellung und Dashboards für kontinuierliche Verbesserung und business Process Reengineering Mehrere Ansichten zur Anpassung an Agil , Scrum , Kanban oder jede andere Art der Prozessabbildung, einschließlich ursachenanalyse Mehrere Wege zu sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren einschließlich Überprüfungen durch die Beteiligten und einheitliche Maßnahmen

Eine detaillierte Online Hilfecenter , webinare und Support, damit Sie die Plattform optimal nutzen können

Eine dynamische Ziele feature, um das Team auf messbare Prozess-OKRs auszurichten und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen

Über 1.000 Integrationen um alle relevanten Daten und Informationen an einem Ort zusammenzuführen

Zugewiesene und mit Threads versehene Kommentare in jedem ClickUp Doc , Aufgabe, oder Whiteboard Formulare zur sofortigen Erstellung umsetzbarer Aufgaben aus Prozessänderungsanträgen

Mehrere Mitarbeiter von Aufgaben für totale Transparenz über alle Fortschritte

Eine riesigeVorlagen-Bibliothek mit Prozessablaufplänen für jeden Anwendungsfall

ClickUp Limitierungen

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

Sind Sie bereit, mit der Prozessverbesserung für Ihr Team zu beginnen? Probieren Sie die ClickUp Vorlage für Prozesse und Verfahren um Aufgaben und Dokumente effizient zu organisieren!

2. Kissflow

über Kissflow Kissflow ist eine Cloud-basierte Arbeitsplattform mit verschiedenen Tools zur Prozessverbesserung, die Teams bei der Rationalisierung ihrer Abläufe unterstützen. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur Erstellung benutzerdefinierter Workflows, manuelle Prozesse zu automatisieren und überwachen den Fortschritt ihrer Projekte.

Das tool bietet unter anderem folgende Features aufgabenmanagement , team-Zusammenarbeit , Integrationen und vieles mehr. Mit den umfassenden Features zur Berichterstellung können Teams metrikenbasierte Berichte erstellen, die tiefe Einblicke in Prozesse, Nutzung und Benutzer ermöglichen.

Kissflow beste Features

Automatisierte Zuweisungen, Eskalationen und Benachrichtigungen für priorisierung von Projekten Dynamische Weiterleitung von Elementen an Teammitglieder

Code-freie Workflow Formulare

Verwaltung von Aufgaben

Freigeben von Dokumenten

Kissflow Beschränkungen

Im Vergleich zu anderen Prozessmanagement-Tools kann es schwierig sein, einen neuen Benutzer einzuführen

Benutzer können Aufgaben nicht an mehrere Benutzer zuweisen, ohne zusätzliche Gruppen zu erstellen

Kissflow Preise

Klein Business : $15 pro Benutzer pro Monat

: $15 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : $20 pro Benutzer pro Monat

: $20 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Kissflow für Details

Kissflow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

Testen Sie diese Kissflow Alternativen* !

3. Schreiber

über Schreiber Scribe ist ein Tool zur Prozessverbesserung für Teams zur Dokumentation von Schritten und Workflows mit Screenshots, Text, Cursorklicks, Links und mehr. Benutzer können benutzerdefinierte Workflows und Diagramme erstellen, mit deren Hilfe komplexe Schritte in leicht verständliche visuelle Darstellungen zerlegt werden können.

Scribe bietet außerdem leistungsstarke Analysetools über eine einzige Dashboard-Homepage, die Statistiken über die Dokumentation und die Gesamtansichten anzeigt. Dies erleichtert es Teams, Engpässe schnell zu erkennen und Geschäftsprozesse zu verbessern!

Scribe beste Features

Scribe Seitenleiste Editor zur Durchführung von Dokument- und Schritt-Aktionen

Tools zur Automatisierung von Prozessen für die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Tabelle des Inhalts für längere Scribes

Screenshot-Anpassungen zum Vergrößern und Verkleinern

Vervielfältigung des Ritzers zum Versenden an andere Teams

Scribe-Beschränkungen

Um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen, sind Integrationen mit anderen Tools erforderlich

Die Desktop-Anwendung ist ein kostenpflichtiges Feature

Preise für Scribe

Grundversion : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Pro Personal : $23 pro Benutzer und Monat

: $23 pro Benutzer und Monat Pro Team : $12 pro Benutzer pro Monat (mindestens 5 Plätze)

: $12 pro Benutzer pro Monat (mindestens 5 Plätze) Enterprise: Kontaktieren Sie Scribe für Details

Scribe Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (60+ Bewertungen)

: 4.8/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (5+ Bewertungen)

4. Quixy

über Quixy Quixy ist ein code-freie Plattform wurde entwickelt, um die Entwicklung von digitalen Lösungen zu rationalisieren. Sie hilft Teams, die Zeit für die Erstellung von Softwarelösungen zu verkürzen, indem sie eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Erstellung von Cloud-Anwendungen, Websites und mobilen Apps durch einfache Drag-and-Drop-Aktionen bietet.

Die Low-Code-Plattform bietet einen integrierten Simulator, mit dem Benutzer ihre Anwendungen nahtlos über alle möglichen Workflow-Pfade testen können. Der Simulator bietet die Flexibilität, die App auf Desktop- und mobilen Versionen zu testen und erleichtert so die Prüfung auf Kompatibilitätsprobleme!

Quixy beste Features

Rules Engine zur Verwaltung von Business-Regeln und Validierungen, ohne Code schreiben zu müssen

Gebrauchsfertige Vorlagen für die meisten Einzelziele im Business

über 40 Diagramm- und Berichtstypen für verwertbare Erkenntnisse

Benachrichtigungen, Erinnerungen und Eskalationen für Aufgaben

Dokumentengenerator mit Branding-Optionen

Quixy-Einschränkungen

Hosting in einer öffentlichen/privaten Cloud ist nur im Enterprise-Plan verfügbar

Steile Lernkurve, um Tools für den täglichen Gebrauch zu finden und zu übernehmen

Quixy Preise

Plattform : Kontaktieren Sie Quixy für Details

: Kontaktieren Sie Quixy für Details Lösung : $20 pro Benutzer pro Monat

: $20 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Quixy für weitere Informationen

Quixy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 5/5 (120+ Bewertungen)

: 5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

5. Appian

über Appian Appian ist ein Low-Code Business Prozess automatisierung Software unterstützt Unternehmen bei der Datenverwaltung, prozessmodellierung design von Benutzererfahrungen, Anwendungsentwicklung und Analytik.

Die Plattform ermöglicht es Benutzern, mit minimalem Code und minimaler Konfiguration schnell leistungsstarke Anwendungen zu erstellen, was zu einer schnelleren Markteinführung führt! Darüber hinaus bietet Appian umfassende Funktionen zur Datenintegration, so dass Unternehmen Systeme im gesamten Unternehmen miteinander verbinden und vorhandene Datenquellen nutzen können.

Appian beste Features

Schaltfläche "Show Objects" zum schnellen Öffnen der zugrunde liegenden Objekte einer Seite

Tools für Prozessflussdiagramme und Wertstrom-Mapping

Anpassbare Formulare

Intuitiver Entwurf der Automatisierung

Warnmeldungen bei fehlgeschlagener Synchronisierung per E-Mail

Appian Beschränkungen

Limitierte Benutzer auf dem kostenlosen Plan im Vergleich zu anderen Tools zur Prozessverbesserung

Nicht geeignet für kleine bis mittlere Geschäfte

Appian Preise

Free Version

Anwendung : Beginnt bei $2 pro Benutzer pro Monat für die reine Eingabe

: Beginnt bei $2 pro Benutzer pro Monat für die reine Eingabe Plattform : Kontaktieren Sie Appian für Details

: Kontaktieren Sie Appian für Details Unlimited: Kontaktieren Sie Appian für weitere Informationen

Appian Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (270+ Bewertungen)

: 4.5/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

6. Pipefy

über Pipefy Teams können Pipefy auf verschiedene Weise als Tool zur Prozessverbesserung nutzen. Die Plattform stellt die Tools bereit, mit denen Teams klare und effiziente Geschäftsprozesse definieren können, die dann leicht überwacht und verbessert werden können. Mit Pipefy können Teams Checklisten erstellen, bestimmten Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen und automatische Benachrichtigungen einrichten, wenn bestimmte Ziele erreicht wurden.

Zusätzlich zu den Prozessmanagement-Funktionen bietet Pipefy auch Features wie ein visuell ansprechendes Dashboard, analytische Tools zur Nachverfolgung und benutzerdefinierte Berichterstellungen zur Bewertung der Auswirkungen von Prozessverbesserungen.

Pipefy beste Features

Anpassbare Tabellenkalkulation zur Organisation von Daten aus dem Feld aller Rohrkarten

Portale zur Gruppierung und Organisation verschiedener Formulare an einem einzigen Speicherort

Plug-and-Play-Vorlagen für Prozessverbesserungen

Austauschbare Formulare zum Erstellen neuer Anfragen in einer Pipe

Automatisierungen zum Auslösen von Aktionen in der Pipe

Pipefy Beschränkungen

Limitierte native Integrationen im Vergleich zu anderen Tools zur Prozessverbesserung

Limitierte Funktionen für die externe Kommunikation mit Nicht-Benutzern

Pipefy Preise

Starter : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Business : $25 pro Benutzer pro Monat

: $25 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Kontaktieren Sie Pipefy für Details

: Kontaktieren Sie Pipefy für Details Unlimited: Kontaktieren Sie Pipefy für weitere Informationen

Pipefy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

7. TIBCO

über TIBCO Die Automatisierungslösungen von TIBCO unterstützen Unternehmen bei der Rationalisierung von Abläufen, der Senkung von Kosten und der Verbesserung der allgemeinen Kundenzufriedenheit. Die integrierte Plattform bietet einen einzigen Workflow, eine Regel-Engine und Analysefunktionen für alle Anwendungen, um eine konsistente Prozessverbesserung im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.

Mit Features wie der Drag-and-Drop-Prozessabbildung vereinfacht TIBCO die Erstellung automatisierter Workflows, so dass sich Teams verstärkt auf die Lösung komplexer Geschäftsprobleme konzentrieren können. Darüber hinaus bieten die Analysefunktionen von TIBCO Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Geschäftsprozesse und Abläufe, um Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Beste Features von TIBCO

TIBCO Universal Process Notation (UPN), um Prozesse zugänglich zu machen

Vorhersage operatives Dashboard mit TIBCO Spotfire-Analysen

Prozessabbildung mit dem TIBCO Cloud Nimbus tool

API Explorer mit interaktiver API-Dokumentation

Kollaboration und Freigabe

TIBCO-Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen Tools zur Prozessverbesserung auf dieser Liste fehlt es an einer intuitiven Oberfläche zur Navigation auf der Plattform

Schwierig für kleine bis mittlere Geschäfte, einen nachhaltigen Rahmen für die Prozessverbesserung aufzubauen

TIBCO Preise

Kontaktieren Sie TIBCO für weitere Informationen

TIBCO-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (4 Bewertungen)

: 4.5/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

8. Bizagi

über Bizagi Bizagi ist eine führende Softwareplattform für Business Process Management (BPM), mit der Unternehmen ihre Prozesse schnell entwickeln, einsetzen und optimieren können. Sie bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche mit automatisierten Workflows und Analysefunktionen, die den Benutzern helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Das Tool lässt sich auch in bestehende Systeme integrieren, so dass die Benutzer auf Daten aus verschiedenen Quellen zugreifen können. Mit seinem breiten Bereich an Features und Services erleichtert Bizagi Unternehmen die Rationalisierung ihrer Abläufe und die Verwaltung ihrer Prozesse.

Bizagi beste Features

Sieben-Schritt-Workflow des Prozessassistenten zur Ausführung von Geschäftsprozessen

Benutzerdefinierte Profile basierend auf dem Wissen des Benutzers oder seiner Rolle

No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Geschäftsregeln

Personalisierte Schnittstellen für verschiedene Personas

Vorgefertigte Integrationsanschlüsse

Bizagi-Einschränkungen

Keine Aufgaben- oder Projektmanagement-Features im Vergleich zu anderen Tools zur Prozessverbesserung

Es fehlen umfassende Benutzerhandbücher

Bizagi Preise

Kontaktieren Sie Bizagi für Details

Bizagi Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (40+ Bewertungen)

: 4.1/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (130+ Bewertungen)

9. Creatio

über Creatio Creatio ist ein umfassendes business-Prozess-Automatisierung plattform für Unternehmen zur Rationalisierung von Kundenbindung, Marketing, Vertrieb, Mitarbeiterverwaltung und Betrieb. Sie hilft Unternehmen, manuelle Prozesse zu eliminieren, Betriebskosten zu senken und die organisatorische Effizienz zu steigern.

Mit der einheitlichen Plattform für Customer Experience Management von Creatio können Geschäfte leistungsstarke Customer Journeys erstellen, die die Kundenbindung und die Konversionsrate erhöhen. Durch die Schaffung personalisierter Kundenerlebnisse können Geschäfte ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt effektiv differenzieren und so den Umsatz und die Kundenzufriedenheit steigern.

Creatio beste Features

Zusammenarbeit im Team mit Remote-Ansicht und Kommentarfunktionen

No-Code design tools für Prozessausgaben

SOAP- und REST-Dienstintegrationen

Ansichten, Widgets und Vorlagen-Bibliothek

Mobile App

Creatio-Einschränkungen

Fehlende Funktionen zur Verwaltung von Projekten und Aufgaben

Nicht skalierbar für nicht-technische Teams

Creatio-Preise

Prozess Designer : Free

: Free Studio Enterprise: $25 pro Benutzer pro Monat

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (220+ Bewertungen)

: 4.6/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

10. beSlick

über beSlick BeSlick ist ein Tool für das Prozessmanagement mit Vorlagen zum Hinzufügen von Videos, Dokumentationen und Anleitungen für die Schulung und Standardisierung von Abläufen innerhalb einer Organisation. Diese Vorlagen funktionieren wie normale Prozessablaufdiagramme, verfügen aber über zusätzliche Features, die sie noch effektiver machen. Mit Vorlagen kann ein Projektteam kontinuierlich geschult und an denselben Standard gehalten werden, damit Geschäftsprozesse korrekt befolgt werden.

Sobald die Vorlagen erstellt sind, können die Benutzer daraus dynamische Checklisten erstellen, die die Mitarbeiter automatisch benachrichtigen, wenn eine Aufgabe zu erledigen ist. Dies trägt zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe bei und stellt sicher, dass jeder weiß, was zu erledigen ist und wann.

beSlick beste Features

Formulare und Automatisierung für Aufgaben zur Verbesserung von Business-Prozessen

Gruppen zur Organisation von Mitgliedern des Teams für Aufgaben

Tools zur Aufgabenverwaltung für ressourcenplanung Zeitgestempelte Berichterstellung für Audit-Trails

Outlook- und Gmail-Integrationen

beSlick Beschränkungen

Limitierte Berichterstellung auf verwaltung von Workflows zur kontinuierlichen Verbesserung und der individuellen Produktivität

Im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste fehlt es an einer intuitiven Schnittstelle

beSlick Preise

Gratis Version : Free

: Free Standard : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Pro : $14 pro Benutzer pro Monat

: $14 pro Benutzer pro Monat Verwaltet: Kontaktieren Sie beSlick für Details

beSlick Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (5+ Bewertungen)

: 4.6/5 (5+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

ClickUp ist kein gewöhnliches Tool zur Prozessverbesserung. Die leistungsstarken Features zur Integration und Zusammenarbeit im Team machen die Plattform zur perfekten Lösung für Teams, um Prozessänderungen für langfristigen Erfolg zu implementieren. 🏆 Ein kostenloses ClickUp Konto eröffnen und entdecken Sie die intuitiven Features der Plattform, die anpassbaren Vorlagen und die leistungsstarken Dashboards zur Berichterstellung!