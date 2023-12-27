Gereksinimlerden Dağıtım: Gereksinim İzlenebilirlik Matrisini Kullanma

Bir projenin başarılı bir şekilde dağıtılmasının anahtarı, çıktı gereksinimlerini iyice anlamak ve test ve inceleme aşamalarında bunları karşılamak için somut çabalar sarf etmektir. Ancak, süreçler içinde çok-çok ilişkiler bulunması ve bunların genellikle teslimat boşluklarına ve kusurlara yol açması nedeniyle bu genellikle zordur.

En iyi ürünleri geliştirmek istiyorsanız, bir kontrol listesi yeterli olmayacaktır. Gereksinimleri testlere, testleri sonuçlara ve sorunları çözümlerine bağlayan bir sisteme ihtiyacınız olacaktır.

Tüm temelleri kapsadığınızdan emin olmanın bir yolu, nihai ürününüzün özelliklerini ilk gereksinimleriyle karşılaştırmaktır. Ancak, sürekli değişen gereksinimleri takip etmek için birden fazla belgeyi incelemek ne kolay ne de verimlidir!

İşte tam da bu noktada gereksinim izlenebilirlik matrisi (RTM) devreye girerek, proje yöneticilerinin takım süreçlerini merkezi bir alanda gereksinimlerle uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. 😁

Bu kapsamlı kılavuz size şu konularda yardımcı olacaktır:

Gereksinim izlenebilirlik matrislerini anlayın

Matrisinizi sıfırdan oluşturun

İzlenebilirlik süreci için en iyi uygulamalardan yararlanın

İzlenebilirlik Matrisinin Amacı Nedir?

Projelerdeki ilerlemeyi ayrıntılı bir şekilde izlemek, özellikle yazılım takımlarında proje yöneticileri için her zaman çok zor bir iş olmuştur. İzlenebilirlikle ilgili yapılacaklar listesi, proje organizasyon görevlerini takip etmenize yardımcı olur, ancak uzun vadede pek bir faydası yoktur.

Durum şu: Proje içindeki paydaşların bakış açısındaki her karar veya değişiklik, işleri altüst edebilir ve yeni gereksinimler ortaya çıkarabilir. Bu durum, test takımının işini doğrudan etkiler; çalışanlar bilgi karmaşası içinde kaybolur ve neye öncelik vereceklerini bilemezler.

İşte bu noktada izlenebilirlik matrisi, tüm paydaşlara sorunsuz bir şeffaflık sağlar. Proje ve yazılım test takımlarına yardımcı olmak için tek noktadan, tablo tarzında bir iş gereksinimleri belgesi görevi görür:

Mevcut gereksinimlere göre proje görevlerini planlayın

Optimum kalite ve teslim süresi için görevleri delege edin

Tüm test faaliyetlerinin durumunu net bir şekilde görün

Genel proje hedeflerini bozabilecek kararları önleyin

Bir izlenebilirlik matrisi, her bir temel proje görevinin tamamlandığından emin olarak daha sağlam ve kullanışlı bir son ürün oluşturulmasına yardımcı olur.

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi nedir?

Gereksinim izlenebilirliği (RT) matrisi veya RTM, büyüyen yazılım projelerinde genellikle bir bağlantı belgesi olarak kullanılır.

İki veya daha fazla proje temel belgesinin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve çok-çok ilişkilerinin eksiksizliği doğrulanması gerektiğinde, sonuç bir gereksinim izlenebilirlik matrisidir. Bu, projenizin ilk gereksinimlerini haritalandırmak ve bunlara karşılık gelen test komut dosyalarına veya test vakalarına bağlamak için kullanışlı bir araçtır ve süreçte gereksinimlerin atlanmasını veya kaybolmasını önler. 🌷

Basit bir kontrol listesi arıyorsanız, bu size uygun değildir. RTM, gelişen proje taleplerini takip etmek ve sonunda ilk kullanıcı beklentilerini karşılayan, hatta aşan bir ürün sunmak için kullanılan ayrıntılı, canlı bir belgedir. Değişiklik talepleri kullanıcılardan, belirli paydaşlardan veya satış departmanı gibi iç bölümlerden gelebilir.

RT matrislerini, her gereksinim ve ilgili test teknikleri için ayrı satırların bulunduğu grafik veya tablo formunda bulabilirsiniz. Bulunduğunuz sektöre bağlı olarak, aşağıdaki bölümleri içerebilir:

Gereksinim ID'si

Gereksinim açıklaması

Gerekçe veya iş ihtiyacı

Test durumu ID'si

Test sonucu veya yürütme durumu

Test komut dosyaları

Teslim Edilebilir

İş kırılım yapısı veya WBS

Notlar

Gereksinim İzlenebilirlik Matrislerinin Türleri

İzlenebilirlik, gereksinimler, süreçler, test senaryoları ve nihai çıktı öğeleri arasında bağlantılar kurar. İzleme yönü, korelasyonun nasıl kurulduğunu gösterir; bir gereksinime yanıt olarak mı yoksa bir gereksinimin kabulü olarak mı.

Yönlendirmeye bağlı olarak, matrislerde üç ana izlenebilirlik biçimi bekleyebilirsiniz:

İleriye dönük izlenebilirlik: Gereksinim, test gibi ileriye dönük veya gelecekteki bir eylemi belirler. Gereksinim, test gibi ileriye dönük veya gelecekteki bir eylemi belirler. Projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar genel bir bakış sağlar ▶️ Geriye dönük izlenebilirlik: Geriye dönük izlenebilirlik ile her test durumunu bir gereksinime kadar izleyebilirsiniz. Bu, her testin Geriye dönük izlenebilirlik ile her test durumunu bir gereksinime kadar izleyebilirsiniz. Bu, her testin proje kapsamından sapmaları ve gereksiz eylemleri önleyecek şekilde tasarlanmasını sağlar ◀️ Çift yönlü izlenebilirlik: İleri ve geri modellerin birleşiminden oluşan bu model, en eksiksiz izlenebilirlik formunu sunar. Test senaryolarının gereksinimlerle eşleştirilmesinin doğrulama sürecini destekler 🔁

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi Oluşturma: 5 Adım

Yukarıda tartışıldığı gibi, gereksinim izlenebilirlik matrisi bir grafik veya tablo ile sunulur. Birçok kullanıcı için Excel, diyagram oluşturmak için en iyi seçenek olarak öne çıkar, ancak bir projenin karşılaşabileceği tüm dönüşleri ve değişiklikleri not almak için kapsamlı destek sunmayabilir.

Artık birçok ürün takımı, çok yönlü izlenebilirlik matrislerini sıfırdan geliştirmek için proje yönetimi yazılımı kullanmayı tercih ediyor. Bu araçlar, toplama ve düzenleme süreçlerini basitleştirip tüm takıma bileşenlerin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağladığından, daha hızlı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, standart Excel elektronik tablolardan daha fazlasını başarmayı düşünün.

Hedefleri izleme

Müşteri gereksinimlerini içeren belgeler oluşturma

Görev listelerini derleme

Tam test kapsamı sağlama

Alanları özelleştirme

Tüm işlerinizi titizlikle gözden geçirin

Hepsi tek bir yerde düzenli bir şekilde toplanmış— ClickUp! 🤩

ClickUp kullanarak gereksinim izlenebilirlik matrisi oluştururken ve bakımını yaparken uçtan uca destek alın

Kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı çözümü olan ClickUp, herkesin araç içinde bir gereksinim izlenebilirlik matrisi oluşturmasını kolaylaştırır. Ayrıca, pratik iletişim ve iş akışı planlama özellikleri, proje aşamalarında size destek olur!

Aşağıda, kullanışlı bir gereksinim izlenebilirlik matrisi oluşturmak için beş standart adımı keşfedin.

Adım 1: Farklı paydaşların RTM hedeflerini derleyin

RTM hedefleri, müşterilerden, iç takımlardan veya diğer paydaşlardan toplanan gereksinimlerdir. Bu hedefler, ürününüze yeni özellikler eklemekten risk yönetimini iyileştirmeye kadar değişen bir aralıkta olabilir.

Diyelim ki projeniz, kullanıcı deneyimine odaklanan bir fitness uygulaması geliştirmekle ilgili. Bu durumda, müşteri iki anahtar özelliği vurgular: kullanıcı tercihlerine göre kişiselleştirilmiş egzersiz planlarını entegre etmek ve ilerlemeyi sorunsuz bir şekilde izlemek için gerçek zamanlı izleme özelliklerini dahil etmek. Bu projenin kapsamı, bireysel ihtiyaçları karşılayan ve sağlık bilincine sahip bir topluluk oluşturan kapsamlı bir fitness platformu sağlamaktır.

İdeal olarak, proje yöneticisi müşterinin iş ihtiyaçlarını derler ve ardından takımla konuşarak çıktıyı gerçekleştirmek için belirli talepleri not eder. Ardından, her bir büyük hedefi daha küçük, gerçekleştirilebilir adımlara bölerler.

Tüm hedeflerinizi ve gereksinimlerinizi tek bir yerde haritalamak istiyorsanız, ClickUp Goals tam size göre. Her boyuttaki RTM hedeflerini tanımlamanıza ve bunları belirli paydaşlara veya atanan kişilere bağlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Çalışma Alanınızı kurduktan sonra, sol kenar çubuğundaki + Yeni Hedef seçeneğine tıklayarak Hedefler sayfasına erişin. Hedeflerinizi topladıktan sonra, Hedefler oluşturarak bunları daha küçük, ölçülebilir parçalara ayırın. Platform, matrisler için dört tür Hedef türünü destekler:

Sayı: Bir sayı aralığındaki artış veya azalışı izleyin Doğru/Yanlış: Hedefi Tamamlandı veya Tamamlanmadı olarak işaretler Para birimi: Parasal hedeflerdeki değişiklikleri izleyin Görev: Tek bir görevin, alt görevin veya tüm listenin tamamlanmasını izler

Para birimi, yüzdeler, sayılar ve doğru/yanlış olarak ölçmek için çeşitli hedef türleri arasından seçim yapın

ClickUp ile, belirli hedefleri izlemek için Klasörler ve Sprintler oluşturabilir ve hatta kritik test matris görevlerini ve ilerleme noktalarını vurgulamak için Dönüm Noktaları ayarlayabilirsiniz.

Adım 2: Proje artefaktlarını toplayın ve görevleri tanımlayın

Proje artefaktları, proje tüzüğü, değişiklik günlüğü ve proje planı gibi iş akışı süreçlerinize karakter katan birçok belgedir. Gereksinim izlenebilirlik matrisinizin çekirdeğini oluştururlar ve test senaryolarını ilgili artefaktlarla bağlamanıza yardımcı olurlar.

Bu adım, ürün veya yazılım test takımınızın tüm bağlamsal belgelere kolayca erişebilmesini sağlayarak görevler, alt görevler ve ürün biriktirme listeleri hakkında daha iyi bir içgörü elde etmeyi amaçlamaktadır.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerekli tüm proje belgelerini, test senaryolarını ve test sonuçlarını oluşturun ve saklayın. Belgeleri birden fazla takım üyesi ile canlı olarak düzenleyin, Klasörler içinde organize edin veya RTM görevlerinize bağlayın — her şey sadece bir TIKLA! 🥳

ClickUp İş Gereksinimleri Belgesi, başlamadan önce bir iş projesinin her yönünü özetlemek için mükemmel bir yoldur

Dokümantasyon işlerinde zaman kazanmanız mı gerekiyor? ClickUp AI'yı kullanarak sadece birkaç komutla iyi yapılandırılmış proje belgeleri oluşturun! Platform ayrıca aşağıdakiler gibi birçok hazır şablon sunar:

Proje artefaktlarınızı bir araya getirdikten sonra, ClickUp'taki Görevler özelliğini kullanarak izlenebilirlik sürecinizle ilgili görevlerin ve alt görevlerin bir listesini derleyin. Bu, test matrisinde izleyeceğiniz teslim edilecekler ağını daha iyi görselleştirmenizi sağlar. Her biri belirli bir gereksinimi ele alan birden fazla görev listesi düzenleyebilir ve birbiriyle ilişkili görevlerin siparişini tanımlamak için bağımlılıklar oluşturabilirsiniz.

Görünürlük ve takımlar arası işbirliğini iyileştirmek için diğer Görev Listelerine görev ekleyin, görevleri görüntüleyin veya görevleri kaldırın

3. Adım: Matris oluşturun

RT matrisini oluşturmaya hazır mısınız? 🏗️

Adım 2'yi tamamladıktan sonra, gereksinim izlenebilirlik matrisini oluşturmak için e-tabloyu veya grafik aracını seçin. İzlenecek adımların genel bir özeti aşağıda verilmiştir:

RTM'nize dahil edilecek sütunları seçin. Farklı gereksinim ID'leri, açıklamaları, test durumu tanımlayıcıları veya daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Matrisin türüne göre satırları ve sütunları çizin. Örneğin, ileriye dönük izlenebilirlik durumunda, satırlar ve sütunlar sırasıyla gereksinimleri ve test durumu ID'lerini temsil eder (daha kolay izlenebilirlik için her şeyi renk kodlarıyla işaretlemek isteyebilirsiniz) Matris içinde gereksinimler ve ilgili parametreler arasında bağlantılar oluşturun

Önemli olan, farklı gereksinimler arasındaki ilişkiyi haritalamak ve tamamlanan hedefleri işaretlemek için görsel, tek pencereli bir arayüze sahip olmaktır.

Eğer elektronik tablolarla rahat çalışıyorsanız, ClickUp Tablo görünümü RT matrisinizi her ölçekte özelleştirmek için mükemmel bir araç olabilir! İstediğiniz kadar sütun ekleyin, bilgiler için Özel Alanlar oluşturun ve sürükle ve bırak eylemlerini kullanarak RTM'nizi değiştirin.

ClickUp 3.0 Tablo Görünümü'nde görevleri düzenleyin, sıralayın ve filtreleyin, tüm işleriniz hakkında daha hızlı içgörüler elde edin

Zengin görselleştirmeleri tercih ediyorsanız, gereksinimler ve test senaryoları arasında bağlantılar kurmak için ClickUp'ın sonsuz Beyaz Tahta'sını da keşfedebilirsiniz.

Ekstra bir destek için, ClickUp'ın çeşitli matris şablonlarından yararlanarak RTM'nizi oluşturun. Bizim favorimiz ClickUp İzlenebilirlik Matrisi Şablonu. Bu şablonu kullanarak bağlantıları sistematik bir şekilde grafiklere dökün ve aşağıdaki becerilerinizi geliştirin:

Gereksinimler ve test sonuçları arasındaki ilişkiyi belirleyin

Proje geliştirme yaşam döngüsü boyunca gerçekleşen değişiklikleri görselleştirin

Belirli kararların ardındaki mantığı anlayın

Her ihtiyacınız için test senaryolarını gözden geçirmek için bu gelişmiş izlenebilirlik matris şablonunu kullanın!

Adım 4: RTM'yi kullanmaya başlayın

Bu aşamada matris yapısı ve ilgili başlıklar hazır olmalıdır. Tek yapmanız gereken RT matrisini doldurmak! 📝

Test ekibinizle test senaryolarını haritalandırarak ve birikmiş işlerin tümünün ele alındığından emin olarak başlayabilirsiniz.

ClickUp'ın sunduğu birçok avantajdan biri, kopyala-yapıştır yapmanıza veya birikmiş işler ve görev kontrol listeleri arasında gidip gelmenize gerek olmamasıdır. Önceden oluşturulmuş tüm listeleri tüm ayrıntılarıyla birlikte RTM'nize taşıyabilirsiniz ve bunlar seçtiğiniz herhangi bir görünümde görüntülenir.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Örneğin, Liste, Pano veya Takvim görünümünü kullanarak, Geçti, Başarısız veya Beklemede gibi Özel Durumlarına göre kategorize edilmiş tüm devam eden görevlerin genel bir görünümünü elde edebilirsiniz. Gantt Grafiği ve İş Yükü görünümlerini kullanarak birbirine bağlı görevleri görüntüleyin ve kapasite planlamasını gerçekleştirin.

Platform ayrıca Sohbet görünümü, atanabilir yorumlar ve ş Akışı denetim araçları aracılığıyla departmanlar arası sorunsuz iletişim kanalları sağlayarak hiçbir gereksinimin göz ardı edilmediğinden emin olur!

Gereksinim izlenebilirlik matrisini sürekli değişen bir belge olarak düşünün. Gereksinimlerin düşmesi veya yeni test senaryolarının ortaya çıkması gibi değişiklikler olduğunda, herkesi bilgilendirmek için matrisi ayarlamanız gerekir.

Unutmayın: İlk gereksinim ID sayısı, öğeleri yeniden düzenleseniz veya tekrar kullansanız bile aynı kalır. ⚠️

ClickUp'taki gösterge panelleri, sonuçları gözden geçirmenize ve test metrikleri aracılığıyla proje performansını izlemenize yardımcı olur. Özelleştirilebilir çözümü şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Takım görevlerini kolayca dağıtın, engelleri tartışın ve ilerlemeyi izleyin

Kaynak tahsisini görselleştirin, verimli ve verimsiz alanları belirleyin

Güvenli bir kontrol merkezinde görev tamamlama, proje zaman takibi ve iş akışı analizi yoluyla hedefleri değerlendirin

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3.0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Bu Gösterge Panelleri ile projelerin tamamlanma yüzdesini izlemek çok kolay hale gelir. Ayrıca, ClickUp'taki Otomasyonları kullanarak otomatik bildirimler alabilir veya çok fazla manuel müdahaleye gerek kalmadan testlerin durumunu panoda güncelleyebilirsiniz.

Proje Yönetiminde Gereksinim İzlenebilirlik Matrisinin Avantajları

Gereksinim izlenebilirlik matrisi, teknik bir belgeden daha fazlasıdır. En önemli avantajlarından bazılarına göz atalım:

Karar verme desteği: RTM, farklı RTM, farklı proje gereksinimlerinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu net bir şekilde gösterir. Ayrıca, bir gereksinim değiştiğinde, bunun geliştirme sürecinde nasıl yansıdığını analiz ederek karar verme sürecini kolaylaştırabilirsiniz : Proje kapsamında teslim edilecekler değiştiğinde, RTM tüm değişiklikleri izler, böylece düzeltmeler veya güncellemeler iyi bir şekilde belgelenir ve erişilebilir olur Sorunsuz değişiklik yönetimi: Proje kapsamında teslim edilecekler değiştiğinde, RTM tüm değişiklikleri izler, böylece düzeltmeler veya güncellemeler iyi bir şekilde belgelenir ve erişilebilir olur : Gereksinimleri testlere bağlayarak, RTM olası sorunları veya eksik bağlantıları erken aşamada yakalamaya yardımcı olur ve sorunları hızlı bir şekilde çözmeniz için size önceden uyarı verir Risk yönetimi: Gereksinimleri testlere bağlayarak, RTM olası sorunları veya eksik bağlantıları erken aşamada yakalamaya yardımcı olur ve sorunları hızlı bir şekilde çözmeniz için size önceden uyarı verir Geliştirilmiş kurallara uyum: Sıkı kuralların ve düzenlemelerin olduğu sektörlerde, RTM bu kurallara uymanızı sağlar. Projenizin belirlenen gereksinimlere uygun olduğunu doğrulamaya yardımcı olarak işinizin uyumluluğunu korur Doğru testleri gerçekleştirme: RTM, kalite güvence takımına rehberlik eder, test edilmesi gerekenleri gösterir ve testleri tam gereksinimlerine bağlar. Böylece, QA takımları gerçekten önemli testleri verimli bir şekilde gerçekleştirir

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi için En İyi Uygulamalar

En iyi proje yönetimi araçlarına sahip olsanız bile, matris oluştururken bazı engeller ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Neyse ki, bu yaklaşımı sorunsuz bir şekilde uygulamanızı sağlayan RTM en iyi uygulamalarına uyarsanız, bu engelleri kolayca aşabilirsiniz. 💪

İhtiyaçların sistematik bir listesini oluşturun

RTM taslağı hazırlanırken tüm proje gereksinimleri iyi yazılmış, mantıklı ve sistematik bir şekilde düzenlenmelidir. Bu, takımların test senaryolarının, gereksinimlerin ve diğer artefaktların uygun şekilde hizalanıp hizalanmadığını belirlemelerine yardımcı olarak test sırasında izlenebilirlik boşluklarını doldurur.

Farklı ID'ler kullanın

İhtiyaçları ve test senaryolarını daha kolay bağlamak için, izlenebilirlik matrisindeki her gereksinimin kendine özgü bir koda sahip olmasına özellikle dikkat edin. Bu sayede takımlar değişiklikleri yönetebilir, hata algılamayı geliştirebilir ve çeşitli bileşenler arasındaki ilişkileri izleyip değerlendirebilir. Test yönetimi araçlarını ve izlenebilirlik matrislerini birleştirmeye çalışırken farklı sistemler elde etmek istiyorsanız bu çok önemlidir.

Öncelikleri ayarlayın

İhtiyaçlara öncelik verirken, önce yüksek öncelikli gereksinimlere odaklanarak en önemli özellikleri test etmek ve geliştirmek için kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edebilirsiniz. Geliştirme sürecinin erken aşamalarında, takımlar proje risklerini en aza indirebilir, olası sorunları belirleyebilir ve yüksek kaliteli ürünler üretebilir.

İpucu: ClickUp Öncelikleri'ni kullanarak görevlerinize renk kodlu öncelik etiketleri ekleyin!

ClickUp'ı kullanarak Öncelik, ARR ve daha fazlası gibi Özel Alanlar içeren bir biriktirme Liste görünümü oluşturun

Düzenli RTM güncellemeleri, proje ilerlemesini izlemek ve değişiklikleri yönetmek için önemlidir. Böylece veri tutarsızlıkları ve uygulama eksiklikleri riski azalır.

Çalışanlar arasında takım çalışmasını teşvik edin

Gereksinimlerin görünürlüğü söz konusu olduğunda, test uzmanları, geliştiriciler, iş analistleri ve geliştiricilerin hep aynı sayfada olduğundan emin olun. Bu, verimli iletişim ve ekip çalışmasını teşvik edecek ve aynı zamanda mükemmel sonuçlar veren kararları destekleyecektir.

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği, proje artefaktlarınızın ve izlenebilirlik matrislerinizin tek bir tıklama ile paydaşlar tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Belirli dosyaları gizli tutmanız gerekiyorsa, tek tek belgelerin izin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

ClickUp'ta özel alanlar oluşturun, düzenleyin ve organize edin ve arama lojistiğinizi basitleştirin

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projelerin %39'u, uygun planlama ve kaynak izleme eksikliği nedeniyle başarısız olur ve siz de projenizin bu istatistiğin bir parçası olmasını kesinlikle istemezsiniz. Endişelenmeyin, olmayacaksınız!

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