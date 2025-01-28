Daha Akıllı Çalışın, Daha Çok Çalışmayın: 2025'in En İyi 10 İş Akışı Tasarım Yazılımı

Görev ve proje yönetimine biraz heyecan katmak varken neden sıradan elektronik tablolara razı olasınız? Listeler işi halleder, ancak işinize hayat vermek için renkli bir grafik veya dinamik bir akış şeması denediniz mi? T

bunlar sadece araçlar değil, daha görsel, işbirliğine dayalı ve ilgi çekici bir görev yönetimi deneyiminin anahtarlarıdır.

İşte burada iş akışı tasarım yazılımı devreye girer! Görevleri ve süreçleri ustalıkla oluşturmak, düzenlemek ve optimize etmek için güvenilir yardımcınız. Nasıl çalışır diye soruyorsunuz? Karmaşık görevleri ve otomasyon süreçlerini basitleştirmek için görsel temsiller kullanarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

Yine de, mükemmel iş akışı tasarım yazılımını seçmek başlı başına bir yolculuktur. Şanslısınız, biz araştırmayı yaptık. Bu makalede, en iyi 10 iş akışı tasarım yazılımını, avantajları, dezavantajları ve fiyatları ile birlikte tanıtacağız. Hadi başlayalım! ?

İş Akışı Tasarım Yazılımı Nedir?

İş akışı tasarım yazılımı, görevleri ve süreçleri etkili bir şekilde özetlemek için akış diyagramları veya akış şemaları gibi görsel biçimleri kullanan çok yönlü bir araçtır. Kullanıcılar, ayrıntılı adımları, atanan rolleri ve gerekli onayları belirleyerek iş akışlarını sıfırdan oluşturabilir ve iş akışı oluşturma için kapsamlı bir yöntem sağlar.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Bu yazılım ayrıca, genellikle sıralı bir şekilde görevleri kolaylaştırır ve otomatikleştirir, böylece görevlerin kesin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. İlerlemeyi titizlikle izler ve sezgisel, net bir iş akışı görselleştirmesi sunar.

İş akışı tasarım araçlarını kullanmanın başlıca avantajları şunlardır:

Şeffaflık: İlerlemeyi daha kolay izleme, darboğazları belirleme ve süreç iyileştirmeleri için bilinçli kararlar alma olanağı sağlar Doğruluk: Otomasyon ve standartlaştırılmış süreçler, insan hatası olasılığını en aza indirerek maliyetli hataları, yeniden çalışmayı ve gecikmeleri azaltır Verimlilik: Görev ve hedeflerin net bir şekilde görselleştirilmesi, takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olur ve otomatikleştirilmiş iş akışları sayesinde daha değerli görevlere odaklanabilirler

En iyi iş akışı tasarım yazılımını seçme

İş akışı tasarım yazılımı seçerken aşağıdaki temel özellikleri göz önünde bulundurun:

Görev atamaları : Yazılım, yönetici onayları veya formül tabanlı atamalar gibi karmaşık senaryolarda bile görevleri kolayca atamanıza olanak sağlamalıdır

Farklı iş akışı türleri : Sıralı ve paralel gibi çeşitli iş akışı türlerini destekleyen yazılımı seçin

Alt iş akışları : Alt iş akışları oluşturma özelliği esneklik sağlar, süreçleri basitleştirir ve darboğazları belirlemek için testleri geliştirir

Paylaşım: İş akışlarını kopyalama, dışa aktarma ve paylaşma özelliklerini arayın, böylece bunları çoğaltabilir veya takım üyeleri ve paydaşlar için kolayca erişilebilir hale getirebilirsiniz

ClickUp 3.0 Belgeler ile işbirliği anahtardır, böylece hızlı bir şekilde paylaşabilir, izinleri ayarlayabilir veya dahili veya harici kullanıcılara aktarabilirsiniz

Kodsuz oluşturucu : Programlama bilgisi olmayan kullanıcılar için sürükle ve bırak özelliklerine sahip, kullanıcı dostu, kodsuz bir arayüz sunun

İşbirliği : Kapsamlı iş akışları oluşturmak için tüm ilgili tarafların katkılarını ve işbirliğini destekleyen bir araç tercih edin

Hatırlatıcılar ve bildirimler: İş akışının zamanında yürütülmesini sağlamak için özel hatırlatıcılar eklemenize olanak sağlamalıdır

en İyi 10 İş Akışı Tasarım Yazılımı

İşiniz için mükemmel iş akışı tasarım aracını keşfetmenize yardımcı olmak için piyasadaki en iyi rakipleri keşfetmek üzereyiz. Kolları sıvayalım ve işe koyulalım! ⛏️

ClickUp'ı kullanarak beyaz tahtalar, zihin haritaları, otomasyonlar ve çok sayıda şablon gibi kullanışlı özelliklerle iş akışları tasarlayın

Tüm iş akışı yönetimi ve tasarım ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir çözüm olan ClickUp ile tanışın! Bu güçlü yazılım, iş akışlarını sıfırdan oluşturmanıza olanak tanır ve önceden tasarlanmış çerçevelere güvenerek zaman kazanmak isteyenler için kullanışlı şablonlar sunar. ?

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızın yaratıcı cenneti. Sonsuz özelleştirme ve esneklik sunarak aşağıdakiler için vazgeçilmez bir araç haline gelirler:

İşbirliğine dayalı beyin fırtınası Yorumlar, yapışkan notlar, belgeler, bağlantılar ve medya dosyalarını ekleyerek takımlar arasında fikir paylaşımını kolaylaştırın Etkileşimli grafikler, çizelgeler ve şekillerin yardımıyla zorlukların üstesinden gelin

Bağlantıları çizmek, iş akışlarını haritalamak ve basit sürükle ve bırak ile fikirlerinizi hayata geçirmek için ClickUp Zihin Haritaları'nı tuvaliniz olarak kullanın. Zihin Haritanızda görevleri ekleyin, düzenleyin veya silin. Haritanızdaki ClickUp Görevlerini birbirine bağlayarak görev tabanlı haritalar oluşturun veya düğüm tabanlı zihin haritalarıyla görsel şaheserlerinizi yaratın.

ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu ile iş akışınızın net ve öz bir özetini sunarak proje görselleştirmesini kolaylaştırın

İster yepyeni bir süreç oluşturuyor ister mevcut bir süreci ince ayarlıyor olun, ClickUp Süreç Akışı Beyaz Tahta Şablonu size yardımcı olmak için burada. Planlama, geliştirme, yürütme ve değerlendirme gibi aşamaları kapsayarak süreçlerinizi görselleştirmenizi basitleştirir. Tamamen özelleştirilebilir renk kodlu şekiller ve kolay gezinme için bir açıklama özelliği ile kullanım kolaylığı ve verimli çalışma sağlar.

ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak zahmetsizce işbirliği yapın. Düzenleme yaparken, yorumlarda takım üyelerini etiketleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve hatta metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece işlerinizi düzenli ve verimli tutabilirsiniz. ⚡

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları iş akışlarını optimize ederek ve rutin görevleri yöneterek hayatınızı kolaylaştırmak için burada. Önceden oluşturulmuş Otomasyonlar arasından seçim yapın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız gerçekten önemli olan işlere konsantre olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama daha fazla özellikten yararlanabilir

Yeni başlayanlar için öğrenme süreci zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Trello

Trello, görevlerinizi hayata geçiren dinamik bir dijital pano görevi görür! Bu görsel proje yönetimi aracı, birden fazla proje görünümü, otomasyon ve şablonları kullanarak işlerinizi istediğiniz gibi düzenlemenizi ve denetlemenizi sağlar.

Trello'da görevleri, sürükle ve bırak ile kolayca yeniden düzenleyebileceğiniz dijital yapışkan notlar veya Kanban panosundaki kartlar olarak göreceksiniz. Ayrıca, klasik panolardan proje yönetimi zaman çizelgelerine, takvimlere, tablolara ve haritalara kadar, benzersiz proje gereksinimlerinize uygun çeşitli düzenler sunar. ?

Trello'nun yerleşik otomasyon asistanı Butler ile, tekrarlayan görevleri zahmetsizce halletmek için kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturabilirsiniz. İş akışı yönetim yazılımı, doğal dil kurallarını bile anlar ve tek bir tıklama ile otomasyon çözümleri önerir.

Trello'nun en iyi özellikleri

100'den fazla şablon

Çoklu proje görünümleri

Jira, Slack ve Miro gibi yazılımlarla entegre olur

Kodsuz görev otomasyon asistanı

Trello sınırlamaları

Kullanıcılar ek yerleşik raporlar ve analizlerden yararlanabilir

3-5 kişinin dahil olduğu daha küçük görevler için en uygun seçenek

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

3. Monday. com

İhtiyaçlarınıza göre kendini uyarlayan platform monday.com ile takımınızın uyumunu, verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Proje programları, takım ilerlemelerinin izlenmesi ve kapsamlı proje yönetimi için hepsi bir arada bir merkez.

Proje çıktılarını yönetmek için Gantt grafiği, Kanban panoları ve Zaman çizelgesi görünümleri gibi çeşitli proje görünümlerinden seçim yapın. ⏳

Özel gösterge panelleriyle uzaklaştırarak kuruluşunuzun genel görünümünü yüksek düzeyde görüntüleyin. Karar vermenize ve ihtiyaçlarınız değiştikçe iş akışlarını zahmetsizce ölçeklendirmenize yardımcı olur.

İş akışı yönetimi araçlarının otomasyon özellikleri, e-posta hatırlatıcıları ve proje onay talepleri gibi zaman alıcı görevleri yerine getirerek gününüzün daha fazlasını boşaltır. Ayrıca, pazarlama kampanyaları, editoryal takvimler, etkinlik planlama ve CRM grafikleri dahil olmak üzere çok sayıda ücretsiz özelleştirilebilir şablon bulunmaktadır.

monday. com en iyi özellikler

Uyarlanabilir gösterge panelleri

Çok sayıda şablon

Ölçeklenebilir proje görünümleri

Trello ve Google Drive gibi araçlarla entegre olur

Basit bir iş akışı yönetim sistemi için görev otomasyonu

monday. com sınırlamaları

Ayarları yapmak, diğer iş akışı yönetim araçlarına kıyasla biraz zaman alabilir

Ana ekran özelleştirme esnekliğinin iyileştirilmesi faydalı olacaktır

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

4. ProcessMaker

ProcessMaker, İş Süreçleri Otomasyonu (BPA) ve iş akışı yönetimi için bir yazılım çözümüdür. İş akışı otomasyon yazılımı, iş süreçlerinizi verimli bir şekilde tasarlamanıza, yürütmenize, izlemenize ve geliştirmenize olanak tanır.

Önceden yapılandırılmış seçenekler aracılığıyla popüler uygulamaları bağlayabilir veya API'lerle iş akışlarınızı oluşturabilirsiniz.

İşlem Şablonları, işlem oluşturmayı hızlandırmak için kullanışlı bir araçtır. Özel işlemlerinizi şablon olarak kaydedin ve gelecekteki projeleriniz için başlangıç noktası olarak kullanın. Bunları kolayca değiştirin ve paylaşın. İş kullanıcıları, iş akışı entegrasyonu için gelişmiş formlar ve ekranlar tasarlayabilir.

ProcessMaker, otomasyonu yapay zeka ile birleştirerek bir üst seviyeye taşır. Bu, takımınızın stratejik görevlere konsantre olmasını sağlayarak verimliliği artırır. ?

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Akıllı Belge İşleme (IDP)

AI destekli Doğal Dil Arama

Uçtan uca süreç otomasyonu

JotForm, Formstack ve Typeform gibi form entegrasyonları

ProcessMaker sınırlamaları

Karmaşık iş akışları tasarlamak, zaman zaman gecikmelere neden olabilir

Yeni iş akışı yönetimi fonksiyonları çevrimiçi erişim gerektirir

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform : Sınırsız kullanıcı için aylık 1475 $

Pro : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

5. Lucidchart

Lucidchart, diyagram oluşturma, veri görselleştirme ve işbirliğini birleştiren dinamik bir merkez olan görsel bir çalışma alanıdır. Bu bulut tabanlı iş akışı tasarım aracı, iş süreç akışlarını oluşturmak ve süreç haritalarını takımınızla paylaşmak için en büyük yardımcınız olacaktır. ?️

Şablon kitaplığı, içerik pazarlama iş akışları, destek süreçleri ve yönetim iş akışları gibi kategorileri kapsar. Çizgiler, şekiller, yazı tipleri ve görev veya aşama belirleme için kullanışlı yüzme şeritleri gibi kullanıcı dostu özelleştirme seçenekleriyle şablon diyagramlarınızı zahmetsizce uyarlayın.

Platform, organizasyon şemaları, akış şemaları, tel kafesler ve ağ diyagramları oluşturmak için idealdir. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği özelliği, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Google E-Tablolar, Google Dokümanlar ve Google Slaytlar için eklentiler

Benzersiz iş süreçleri ve iş yönetimi çözümleri için çok sayıda şablon

Gerçek zamanlı işbirliği

ChatGPT eklentisi ve AI Prompt Flow ile otomatik olarak diyagramlar oluşturun

Kolay iş süreci haritası oluşturma

Lucidchart sınırlamaları

Kullanıcılar uygulama içinde yükleme sorunları yaşayabilir

Bazı özelliklerin kullanımını öğrenmek, bu listedeki diğer iş akışı otomasyon yazılımı seçeneklerine kıyasla zaman alıcı olabilir

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 7,95 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Lucidchart puanları ve yorumları

GetApp : 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

6. Smartsheet

Smartsheet, geleneksel elektronik tablolardan ilham alır ve kullanıcıların çeşitli görünümler, raporlar ve gösterge panelleri aracılığıyla görevleri, süreçleri ve programları düzenlemelerine yardımcı olur.

Bu platformda, iş süreçlerinize uygun iş akışları oluşturmak için kullanıcı dostu, düşük kodlu bir arayüz bulacaksınız. Bu iş akışları, görev bloklarını dahil etme esnekliği ile etkinlikler veya programlar tarafından harekete geçirilebilir. ?

Smartsheet, verileri tamamen özelleştirilebilir bir tuval üzerinde merkezileştirmenize, düzenlemenize ve sunmanıza olanak tanır. Gösterge panellerini kişiselleştirerek tarzınızı yansıtın veya marka kimliğinizle uyumlu hale getirin. Bileşenleri kullanarak Google Dokümanlar ve Tableau gibi harici kaynaklardan gelen sayfalar, raporlar, grafikler, formlar ve içerikleri sergileyin.

Not edilmesi gereken kullanışlı bir özellik, manuel görevleri ortadan kaldırarak otomasyon sağlayan ve daha büyük ölçekte verimli operasyonlar sağlayan Smartsheet'in Bridge iş akışlarıdır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Düşük kodlu iş akışı otomasyonu

Çapraz sayfa veri paylaşımı

Google Drive, Jira, Slack vb. ile entegre olur.

Gantt grafikleri ile ilerleme görselleştirme

Çok sayıda bileşen

Smartsheet sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik

İş akışı otomasyon yazılımı ve özellikleri biraz sınırlıdır

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş : Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (14.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

7. Creately

Creately'nin sonsuz beyaz tahtası beyin fırtınası, proje görselleştirme, planlama ve strateji oluşturma işlemlerinin hayata geçtiği bir tuvaldir. ?

Creately, tek bir konumda diyagramlar, akış şemaları ve zihin haritaları oluşturmanıza olanak tanır. Hızlı diyagram oluşturma için 70 diyagram standardı ve 1.000'den fazla şekil ve bağlayıcı özelliğine sahiptir.

Markdown kısayollarını kullanarak serbest çizim ve metin biçimlendirme yoluyla illüstrasyon ve açıklama sürecini basitleştirir. Şekilleri kolayca birbirine bağlayarak çalışma alanları içinde ve arasında gezinme yapıları oluşturun.

Gerçek zamanlı olarak çok sayıda katılımcıyla işbirliği yapın, vizyonunuza uygun yapılar oluşturun ve düzenleyin. Şekilleri veya veri kümelerini sürükleyip bırakın, harici içeriği entegre edin ve tek bir çalışma alanı içinde merkezi bir görev yönetimi merkezi oluşturun.

Creately'nin en iyi özellikleri

8.000'den fazla profesyonel şablon

PlusCreate özelliği ile klavye kısayolları

Sonsuz çalışma alanı

Çok sayıda diyagram ve şekil

Lucidchart'a harika bir alternatif

Creately sınırlamaları

Mobil uygulama arayüzü bazı kullanıcılar için eski gelebilir

İş akışı yönetim aracında ara sıra gecikmeler ve yavaş yükleme olabilir

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

8. Cflow

Cflow, basit veya karmaşık tüm önemli iş akışlarını zahmetsizce haritalamanızı sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunar. ?

Akış şeması tabanlı Görsel İş Akışı Oluşturucu ile sizi yavaşlatan zaman alıcı, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin. Proje yönetimine yardımcı olmak için görsel ipuçları ve akışlardan yararlanır.

Bir başka kullanışlı özellik ise iş akışlarının modellenmesini ve görselleştirilmesini basitleştiren web tabanlı bir araç olan Görsel İş Akışı Tasarımcısı'dır. Bu araç, farklı süreç aşamalarını sürükleyip bırakmanıza, otomatik olarak kurallar oluşturmanıza ve herhangi bir süreci kolayca uygulamanıza olanak tanır.

Cflow'un esnekliği, çok çeşitli süreçleri kapsayan önceden tasarlanmış şablonlarına kadar uzanır. Görsel sürükle ve bırak form oluşturucu ile kodlama yapmadan dakikalar içinde özel iş akışı şablonları oluşturun.

Cflow'un en iyi özellikleri

Görsel iş akışı oluşturucu ve tasarımcı

Sürükle ve bırak arayüzü

Kodsuz iş akışı tasarımı

Office 354 ve G Suite gibi araçlarla kolay entegrasyon

İş otomasyonu için önceden hazırlanmış şablonlar

Cflow sınırlamaları

İş yükü yoğun olduğunda platform yavaşlayabilir

Özellikler yeni kullanıcıları zorlayabilir

Cflow fiyatlandırması

Happy : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Joy : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Bliss: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Cflow puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

9. SmartDraw

SmartDraw, diyagram oluşturma, beyaz tahta ve verileri tek bir kullanıcı dostu kurumsal araçta birleştirir. Takımınızın akış şemaları ve organizasyon şemalarından ayrıntılı bilgisayar destekli tasarım (CAD) çizimlerine kadar çeşitli görseller oluşturmasına olanak tanır. ✍

En iyi iş akışı tasarım araçları için bu platform, yerleşik otomasyon ile diyagram oluşturma sürecini basitleştirir. Şekilleri eklediğinizde, sildiğinizde veya taşıdığınızda, diyagramınız bağlantıları otomatik olarak uyarlar ve korur. Ayrıca tek bir tıklama ile koordineli bir renk şeması uygulayarak profesyonel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Beyaz Tahta AI özelliğini kullanarak takımınızla sorunsuz bir işbirliği içinde çalışın. Bu özellik, fikirlerinizi girerken otomatik olarak uyum sağlar, genişler ve yeniden biçimlendirir. Bu platform, serbest biçimli beyin fırtınasını, akış şemaları ve yol haritaları gibi doğrudan planlardan içe aktarılan yapılandırılmış diyagramlarla birleştirir.

Ayrıca SmartDraw, kat planları, UML ve ağ diyagramları gibi çeşitli diyagram türleri için şablonlar içerir.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu beyaz tahtalar

Diyagram oluşturma

Google Çalışma Alanı, Microsoft Takımları vb. ile entegre olur.

Gerçek zamanlı işbirliği

Mimarlar için alan ve kat planı araçları

SmartDraw sınırlamaları

Uzaktan işbirliği kullanılamıyor

Birden fazla nesneyi seçmek ve taşımak zor olabilir

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 9,95 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (en az 3 kullanıcı)

Site: 2.995 $/yıl

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (100'den fazla yorum)

10. Gliffy

Gliffy, Confluence için tasarlanmış orijinal diyagram uygulama olup, akış şemaları ve diyagramlar oluşturmak için kullanılan bir yazılımdır. Confluence ve Jira ortamında çalışın veya bağımsız diyagram oluşturma aracı Gliffy Online'a dalın.

Confluence'da Gliffy, etkileşimli diyagramlar oluşturmak için olağanüstü bir araç olarak öne çıkıyor. İzleyicilerin diyagram katmanları arasında geçiş yapmasına ve farklı ayrıntı düzeylerini ortaya çıkarmasına olanak tanıyarak karmaşık yapıları ve süreçleri görselleştirmek için idealdir.

Platform, basit bir sürükle ve bırak işlemiyle profesyonel görünümlü UML diyagramları, akış şemaları ve varlık-ilişki diyagramları oluşturmanıza olanak tanır. Beyin fırtınası veya kavram haritaları için şablonları kullanın ve düzenlenebilir organizasyon şemalarını takımınızın araçlarına sorunsuz bir şekilde yerleştirin. ?️

Gliffy ayrıca takımların Confluence'da işbirliği içinde hassas görseller üretmesine, beyaz tahta özellikleri, piksel düzeyinde ayrıntılar ve sezgisel bir arayüz ile tamamlamasına olanak tanır.

Gliffy'nin en iyi özellikleri

Confluence bulutunda gerçek zamanlı işbirliği

Confluence ve Jira için tasarlanmıştır

Daha iyi dokümantasyon oluşturmak için Gliffy'nin Atlassian uygulamaları

Sürükle ve bırak arayüzü

Slack, Trello ve monday.com gibi uygulamalarla entegre olur

Gliffy sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

Yeni kullanıcılar bir öğrenme süreci yaşayabilir

Gliffy Online fiyatlandırma

Profesyonel (1-9 kullanıcı) : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel (10-50 kullanıcı) : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Gliffy puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

Birinci Sınıf İş Akışı Tasarım Yazılımıyla Verimliliğinizi Artırın

Takımlar, sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabildiklerinde, iş akışlarını kendi isteklerine göre özelleştirebildiklerinde ve sıkıcı, tekrarlayan işlere veda edebildiklerinde en yüksek performanslarına ulaşırlar. Bu birinci sınıf iş akışı tasarım yazılımı çözümleri, takımınızın verimliliğini artırmak ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirmek için gizli silahlarınızdır.

Karar verme havasında değilseniz, ClickUp'ı ücretsiz deneyin. İlham verici beyaz tahtalar, gerçek zamanlı işbirliği araçları ve iş hayatınızı dönüştürmeye hazır şablonlar ile dolu keyifli bir yolculuğa hazırlanın. ✨