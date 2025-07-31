11 najlepszych alternatyw dla Flowlu do zarządzania biznesem w 2025 r

Flowlu to kompleksowe narzędzie do zarządzania biznesem, które łączy funkcje zarządzania projektami i zadaniami, CRM, fakturowania, bazy wiedzy i współpracy w jednej platformie. Jest szczególnie popularne wśród małych zespołów i rozwijających się firm, które potrzebują scentralizowanego obszaru roboczego.

Chociaż Flowlu ma wiele zalet, może nie być idealnym rozwiązaniem dla każdego zespołu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych opcji dostosowywania, lepszej integracji, prostszego interfejsu, czy po prostu innej struktury cenowej, zapoznanie się z alternatywami dla Flowlu pomoże Ci znaleźć narzędzie, które lepiej odpowiada Twojemu cyklowi pracy i celom.

W tym blogu omówimy najlepsze alternatywy dla Flowlu, które warto rozważyć, wraz z zestawieniem czynników, które należy wziąć pod uwagę przed zmianą.

Dlaczego profesjonaliści szukają alternatyw dla Flowlu?

Chociaż Flowlu oferuje szeroki zakres funkcji w jednej platformie, nie zawsze spełnia wszystkie wymagania każdego zespołu. Oto kilka typowych powodów, dla których profesjonaliści szukają alternatyw:

Ograniczona elastyczność interfejsu użytkownika: Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za zagracony lub mało intuicyjny, zwłaszcza w przypadku zespołów nietechnicznych

Podstawowy CRM i automatyzacja: Wbudowany CRM sprawdza się w przypadku prostych procesów, ale nie ma takiej głębi i automatyzacji, jak dedykowane Wbudowany CRM sprawdza się w przypadku prostych procesów, ale nie ma takiej głębi i automatyzacji, jak dedykowane narzędzia CRM

Fakturowanie nie jest dostępne we wszystkich regionach: Narzędzia finansowe Flowlu nie są w pełni dostosowane do globalnych wymagań podatkowych i zgodności z przepisami

Ograniczenia aplikacji mobilnej: Teams, które w dużym stopniu polegają na dostępie mobilnym, często zgłaszają ograniczoną funkcjonalność lub brak płynności działania

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników: Kompleksowe ustawienia mogą przytłoczyć mniejsze zespoły lub użytkowników indywidualnych, którzy potrzebują prostszej konfiguracji

Mniej natywnych integracji: W porównaniu z innymi platformami Flowlu ma bardziej ograniczony ekosystem integracji, co może stanowić przeszkodę dla zespołów korzystających ze złożonych stosów technologicznych

Na co zwrócić uwagę w alternatywach dla Flowlu?

Przed wyborem alternatywnego rozwiązania zastanów się, czego naprawdę potrzebuje Twój zespół, aby pracować lepiej. Oto kilka kluczowych funkcji, które warto ocenić:

Zarządzanie projektami i zadaniami: Narzędzia wspierające zależności między zadaniami, Narzędzia wspierające zależności między zadaniami, osie czasu projektów , tablice Kanban i wykresy Gantta dla lepszego planowania i realizacji

⚡️ Archiwum szablonów: 11 darmowych szablonów do zarządzania zadaniami w pracy

Funkcje CRM: Zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji, procesy sprzedaży i automatyzacja w celu efektywnego zarządzania relacjami z klientami

Współpraca zespołowa: komentarze w czasie rzeczywistym, udostępniane dokumenty, powiadomienia i czat, aby wszyscy byli na bieżąco

Narzędzia do fakturowania i finansów: Wbudowane funkcje fakturowania, śledzenia wydatków lub integracja z narzędziami takimi jak QuickBooks lub Xero

Personalizacja i skalowalność: Elastyczne cykle pracy, role i pulpity nawigacyjne, które można dostosować do potrzeb Twojego zespołu lub firmy w miarę jej rozwoju

Integracje i API: Kompatybilność z istniejącymi narzędziami i dostęp do API w celu głębszej personalizacji

Łatwość obsługi i wsparcie: Intuicyjny interfejs, Intuicyjny interfejs, szybkie wdrażanie klientów i responsywna obsługa klienta, które pomogą Twojemu zespołowi szybko rozpocząć pracę

Każdy rodzaj i wielkość firmy może inaczej oceniać te czynniki. Małe zespoły często priorytetowo traktują łatwość obsługi i koszt, podczas gdy większe organizacje mogą skupiać się bardziej na możliwościach dostosowania i integracji.

11 najlepszych alternatyw dla Flowlu w skrócie

Nazwa narzędzia Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* Dlaczego to dobra alternatywa dla Flowlu? ClickUp Asystent AI (Brain MAX), zarządzanie projektami, dokumenty, cele, tablice, ponad 1000 integracji Zespoły każdej wielkości poszukujące elastycznego, kompleksowego obszaru roboczego Free Forever; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Łączy zadania, dokumenty, CRM i AI — wszystko, co oferuje Flowlu, ale z większą skalowalnością Nifty Osie czasu projektów, dokumenty i dyskusje, śledzenie czasu Zespoły pracujące zdalnie i mające kontakt z klientami Bezpłatnie dla 2 użytkowników; płatne plany od 39 USD/miesiąc (10 użytkowników) Doskonałe rozwiązanie zapewniające widoczność projektów i współpracę z klientami dzięki kamieniom milowym Monday. com Niestandardowe cykle pracy, szablony CRM, pulpity Wielofunkcyjne małe i średnie przedsiębiorstwa oraz agencje Plan Free; płatne plany od 9 USD/użytkownika/miesiąc Natywny CRM + cykle pracy projektów, bardziej nowoczesny interfejs użytkownika niż Flowlu Zoho CRM Zarządzanie kontaktami, automatyzacja, analityka, wsparcie wielokanałowe Zespoły sprzedaży, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz użytkownicy Zoho Plan Free; płatne plany od 14 USD/użytkownika/miesiąc Potężny system CRM z integracjami i narzędziami finansowymi podobnymi do Flowlu Agiled Oferty i faktury, CRM i portal dla klientów, śledzenie czasu Freelancerzy i przedsiębiorcy indywidualni Płatne plany od 30 USD/miesiąc Silne połączenie CRM i fakturowania dla użytkowników indywidualnych — podobne do narzędzi finansowych Flowlu Bitrix24 CRM + zarządzanie zadaniami, narzędzia komunikacyjne, centrum kontaktowe Teams potrzebujące współpracy wewnętrznej i współpracy z klientami Plan Free; płatne plany od 49 USD/miesiąc (5 użytkowników) Wszechstronny obszar roboczy z ulepszonym CRM i naciskiem na sprzedaż Freshsales Wbudowany CRM, ocena potencjalnych klientów AI, śledzenie transakcji Zespoły sprzedaży i dostawcy usług Plan Free; płatne plany od 9 USD/użytkownika/miesiąc Zespoły intensywnie korzystające z CRM otrzymują funkcje w stylu Flowlu z rozszerzonymi możliwościami sprzedaży Asana Automatyzacja zadań, widok osi czasu, raportowanie Rozwijające się zespoły dzięki ustrukturyzowanym procesom Plan Free; płatne plany od 10,99 USD/użytkownik/miesiąc Stworzony z myślą o cyklach pracy zadań, z integracjami pokrywającymi potrzeby CRM w stylu Flowlu Wrike Automatyzacja cyklu pracy, narzędzia do sprawdzania, zaawansowane raportowanie Średnie i duże przedsiębiorstwa Idealne dla zespołów programistów potrzebujących zaawansowanego śledzenia problemów, mniej CRM, ale solidnego przepływu projektów Idealne dla zespołów potrzebujących złożonych cykli pracy, śledzenia i widoczności klientów Trello Tablice Kanban, dodatki, prosty interfejs użytkownika Wizualne zespoły i start-upy Plan Free; płatne plany od 5 USD/użytkownika/miesiąc Łatwe w użyciu zarządzanie zadaniami z dodatkami CRM dzięki Power-Ups Jira Tablice agile, planowanie sprintów, śledzenie problemów Zespoły ds. rozwoju oprogramowania i produktów Plan Free; płatne plany od 7,75 USD/użytkownik/miesiąc Idealne dla zespołów programistów potrzebujących szczegółowego śledzenia problemów, mniej CRM, ale solidnego przepływu projektów

Najlepsze alternatywy dla Flowlu dla rozwijających się zespołów

Różne typy działalności i struktury zespołów wymagają różnych funkcji. Oto specjalistyczne alternatywy dostosowane do konkretnych priorytetów:

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsza, w pełni konfigurowalna platforma typu „wszystko w jednym” do zadań, CRM, dokumentów i współpracy)

Rozpocznij pracę z ClickUp Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj ryzykiem i współpracuj z zespołem — wszystko z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp to potężne, kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą, które pomaga zespołom każdej wielkości zachować porządek i szybciej realizować zadania.

Narzędzie to łączy wszystkie Twoje potrzeby związane z pracą w kontekstowym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji.

Spełnij wszystkie swoje potrzeby związane z tworzeniem treści i dokumentacją dzięki ClickUp Docs . Wykorzystaj natywną sztuczną inteligencję ClickUp, ClickUp Brain lub modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, do pisania, edytowania i kodowania bezpośrednio z obszaru roboczego ClickUp

Twórz zadania, przypisuj je członkom zespołu, ustalaj priorytety i terminy oraz wiele więcej dzięki zadaniom ClickUp . Tutaj możesz po prostu zapytać ClickUp Brain lub użyć funkcji Talk to Text , aby skonfigurować szczegółowe, kompletne cykle pracy bez użycia rąk!

Wyznacz cele dla swoich zespołów w perspektywie długo-, średnio- i krótkoterminowej oraz śledź je za pomocą ClickUp Goals

Czatuj z członkami zespołu, aby komunikować się w czasie rzeczywistym, przechodź do rozmów wideo dzięki Syncups, generuj zadania, tablice i nie tylko — wszystko to bezpośrednio z okna czatu ClickUp

Współpracuj, przeprowadzaj burze mózgów i generuj koncepcje artystyczne tworzone przez sztuczną inteligencję dzięki tablicom ClickUp

Znajdź wszystkie kluczowe informacje o swoich projektach dzięki pulpitom ClickUp. Uzyskaj niestandardowe raporty i podsumowania w pulpicie dzięki kartom AI, które aktualizują się w czasie rzeczywistym

W porównaniu z bardziej segmentowym podejściem Flowlu, ClickUp zapewnia prawdziwie połączony obszar roboczy. Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy firmą zatrudniającą setki osób, jest łatwy w użyciu i wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do Twoich potrzeb.

Możesz planować projekty za pomocą wykresów Gantta ClickUp, śledzić postępy za pomocą pulpitów ClickUp i przełączać się między widokami, takimi jak listy, tablice lub kalendarze.

Dzięki temu, że wszystko — od planowania sprintów po udostępnianie wiedzy — znajduje się w jednym miejscu, ClickUp umożliwia zespołom szybsze planowanie, współpracę i realizację zadań bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Elastyczność cyklu pracy: Natychmiastowe wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwania w języku naturalnym. Dostęp do Natychmiastowe wyszukiwanie informacji za pomocą wyszukiwania w języku naturalnym. Dostęp do ponad 15 konfigurowalnych widoków z nieograniczoną liczbą niestandardowych pól i statusów specyficznych dla zespołu

Asystent AI zwiększający wydajność: użyj : użyj ClickUp Brain do tworzenia treści AI, podsumowań dokumentów, automatyzacji zadań i pytań i odpowiedzi w obszarze roboczym. Zamień czaty w zadania i otrzymuj inteligentne sugestie podczas pracy

📌 Bonus: Jeśli rezygnujesz z Flowlu w poszukiwaniu lepszej współpracy, inteligentniejszej automatyzacji lub bardziej ujednoliconego obszaru roboczego, ClickUp Brain MAX może zmienić zasady gry. Jest to aplikacja komputerowa AI ClickUp, która jest głęboko zintegrowana z całym obszarem roboczym. Rozumie Twoje zadania, dokumenty, spotkania i narzędzia, dzięki czemu możesz przeszukiwać połączony obszar roboczy i Internet lub używać głosu, aby zadawać pytania, automatyzować działania i szybciej wykonywać zadania. Niezależnie od tego, czy planujesz sprinty, podsumowujesz dokumenty, czy zamieniasz czaty w zadania, Brain Max dodaje inteligentną warstwę do cyklu pracy, pomagając uniknąć przełączania się między zadaniami i pozostać skupionym. Pracuj płynnie dzięki ClickUp

Kompleksowy CRM: Zarządzaj cyklem życia klientów dzięki konfigurowalnym procesom i scentralizowanej komunikacji w Zarządzaj cyklem życia klientów dzięki konfigurowalnym procesom i scentralizowanej komunikacji w rozwiązaniu CRM ClickUp . Śledź transakcje, automatyzuj działania następcze i wizualizuj dane sprzedaży

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby uprościć śledzenie klientów i zarządzanie procesem sprzedaży bez konieczności budowania systemu od podstaw, zacznij od gotowego szablonu CRM ClickUp. Został on zaprojektowany, aby pomóc Ci organizować potencjalnych klientów, transakcje, kontakty i działania następcze w jednym miejscu. Dzięki gotowym widokom, statusom i opcjom automatyzacji możesz od razu przystąpić do pracy i skupić się bardziej na finalizowaniu transakcji niż na konfiguracji narzędzi. Pobierz darmowy szablon Śledź cenne informacje o klientach dzięki szablonowi CRM ClickUp

Hub współpracy: Połącz swój zespół dzięki wbudowanemu czatowi, komentarzom w wątkach i edycji w czasie rzeczywistym . Twórz dedykowane przestrzenie, zachowując kontekst między projektami

Możliwości automatyzacji: Uzyskaj aktualizacje jednym kliknięciem od menedżera projektów AI. Oszczędzaj czas dzięki ponad 50 gotowym przepisom automatyzacji obejmującym wszystko, od tworzenia zadań po powiadomienia

Zarządzanie czasem: Precyzyjnie planuj swój dzień dzięki Precyzyjnie planuj swój dzień dzięki blokowaniu czasu , szacowaniu zadań i inteligentnemu harmonogramowaniu. Zachowaj koncentrację dzięki przypomnieniom, kalendarzom i wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Integracja z narzędziami CRM i fakturowania: Połącz się z popularnymi narzędziami, takimi jak Salesforce, QuickBooks i : Połącz się z popularnymi narzędziami, takimi jak HubSpot Xero , aby usprawnić zarządzanie klientami, zautomatyzować fakturowanie i scentralizować cykle pracy

Ograniczenia ClickUp:

Bogaty interfejs może wymagać czasu na opanowanie przez nowych użytkowników

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja komputerowa

Ceny ClickUp:

Oceny ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp zmienił nasze zarządzanie projektami. Zredukowaliśmy nasze zasoby technologiczne o połowę i zaoszczędziliśmy tysiące rocznie, poprawiając jednocześnie widoczność w różnych działach. Opcje dostosowywania pozwalają każdemu zespołowi pracować na swój sposób, zachowując spójność organizacyjną.

ClickUp zmienił nasze zarządzanie projektami. Zredukowaliśmy nasze zasoby technologiczne o połowę i zaoszczędziliśmy tysiące rocznie, poprawiając jednocześnie widoczność w różnych działach. Opcje dostosowywania pozwalają każdemu zespołowi pracować na swój sposób, zachowując spójność organizacyjną.

2. Nifty (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami zorientowanego na klienta z kamieniami milowymi)

za pośrednictwem Nifty

Nifty jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują struktury bez nadmiernej złożoności. W przeciwieństwie do wszechstronnego, ale czasami przytłaczającego interfejsu Flowlu, Nifty pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, łącząc plany projektów, zadania i komunikację zespołu w obszarze roboczym, który jest łatwy w nawigacji od pierwszego dnia.

To, co wyróżnia Nifty, to podejście do planowania projektów oparte na kamieniach milowych. Możesz tworzyć cele wysokiego poziomu, dzielić je na zadania i wizualizować wszystko na osi czasu za pomocą interaktywnych wykresów Gantta.

Jest to szczególnie przydatne dla agencji lub zespołów mających kontakt z klientami. Funkcja portalu klienta zapewnia zewnętrznym interesariuszom przejrzysty widok postępów bez konieczności zarządzania uprawnieniami lub poruszania się po całym obszarze roboczym.

Jeśli Twój zespół ceni sobie wizualne planowanie, prostą współpracę i przejrzysty interfejs użytkownika, który nadal obsługuje zaawansowane cykle pracy, Nifty zapewnia doskonałą równowagę między łatwością obsługi a wydajnością.

Najlepsze funkcje:

Wizualne mapy drogowe: Zmień sposób planowania projektów dzięki interaktywnym wykresom Gantta, które wizualizują osie czasu i zależności

Wbudowany czat: Wyeliminuj przełączanie się między platformami dzięki dyskusjom kontekstowym połączonym bezpośrednio z projektami

Współpraca nad dokumentami: Stwórz obszerną Stwórz obszerną bazę wiedzy z edycją w czasie rzeczywistym i kontrolą wersji

Śledzenie czasu: rejestruj godziny rozliczeniowe za pomocą zintegrowanych timerów, które można dołączyć bezpośrednio do zadań i projektów

Zautomatyzowane cykle pracy: Usprawnij procesy dzięki automatyzacji opartej na regułach, która wyzwala działania, gdy status zadania ulega zmianie

Zarządzanie klientami: Scentralizuj Scentralizuj komunikację z klientami dzięki dedykowanym portalom, które pokazują postępy w projekcie i wyniki

Alokacja zasobów: Optymalizuj obciążenie zespołów dzięki widokom obciążenia pracą, które wizualizują dostępność w różnych projektach i ramach czasowych

⚡️ Archiwum szablonów: bezpłatne szablony do planowania obciążenia zespołu i projektu

Ograniczenia wersji Nifty:

Ograniczona funkcjonalność CRM w porównaniu z Flowlu

Mniej narzędzi do zarządzania finansami do fakturowania i budżetowania

Atrakcyjne ceny:

Free: Podstawowe funkcje dla małych projektów

Pakiet startowy: 39 USD/miesiąc

Pro: 79 USD/miesiąc

Business: 124 USD/miesiąc

Oceny Nifty:

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Nifty prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Nifty zmienił sposób planowania naszych projektów dzięki intuicyjnym mapom drogowym. Widok osi czasu pozwala naszym interesariuszom uzyskać natychmiastowy wgląd w status projektu bez konieczności szczegółowych wyjaśnień.

Nifty zmieniło nasze planowanie projektów dzięki intuicyjnym mapom drogowym. Widok osi czasu pozwala naszym interesariuszom uzyskać natychmiastowy wgląd w status projektu bez konieczności szczegółowych wyjaśnień.

3. Monday. com (najlepsze rozwiązanie do pracy wizualnej i śledzenia cyklu pracy projektów)

za pośrednictwem Monday.com

Monday.com to wysoce wizualna platforma do zarządzania pracą, zaprojektowana, aby pomóc zespołom w tworzeniu cykli pracy dostosowanych do ich sposobu działania.

Podczas gdy Flowlu oferuje stałą strukturę z wbudowanymi narzędziami, takimi jak CRM i fakturowanie, Monday ma bardziej elastyczne podejście, pozwalając dostosować wszystko, od tablic projektów po pulpity.

To, co wyróżnia Monday, to połączenie bloków typu „przeciągnij i upuść” z potężnymi automatyzacjami bez kodowania i dynamicznymi widokami (takimi jak oś czasu, Kanban, kalendarz i obciążenie pracą).

Jest szczególnie popularny wśród zespołów marketingowych, produktowych i operacyjnych, które chcą zarządzać różnymi rodzajami pracy — projektami, kampaniami i kalendarzami treści — dostosowanymi do ich przepływu.

Najlepsze funkcje Monday:

Wizualne pulpity nawigacyjne: Zmień widoczność projektów dzięki Zmień widoczność projektów dzięki pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym , które wyświetlają wskaźniki postępu, alokację zasobów i status osi czasu w jednym kompleksowym widoku

Biblioteka szablonów: Przyspiesz ustawienia projektu dzięki ponad 200 gotowym szablonom dla każdej funkcji biznesowej, od kampanii marketingowych po wprowadzanie produktów na rynek

Automatyzacja: Wyeliminuj powtarzające się zadania dzięki konfigurowalnym cyklom pracy opartym na regułach, które wyzwalają działania w momencie zmiany statusu, zbliżania się terminu lub aktualizacji przypisanych zadań

Dostosowywanie cyklu pracy: Dostosuj obszar roboczy dzięki elastycznym strukturom tablic, które można dostosować do unikalnych procesów i metodologii Twojego zespołu

Współpraca zespołowa: Scentralizuj komunikację dzięki komentarzom kontekstowym, @wzmiankom i udostępnianiu plików bezpośrednio w zadaniach i projektach

Narzędzia do raportowania: Generuj przydatne informacje dzięki konfigurowalnym raportom, które wizualizują trendy wydajności, wąskie gardła i wyniki zespołu

Dostępność mobilna: Zarządzaj pracą w podróży dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej, która zachowuje wszystkie funkcje wersji komputerowej

Ograniczenia Monday:

Mniej rozbudowane zarządzanie finansami niż Flowlu

Może stać się wizualnie nieuporządkowany w przypadku wielu złożonych projektów

Ceny Monday.com

Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc za licencję

Standard: 14 USD/miesiąc za licencję

Pro: 24 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny Monday.com

G2: 4,7/5,0 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 5400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Monday.com?

Użytkownik Capterra udostępnia:

Pozwoliło nam to zautomatyzować żmudne zadania, od równoważenia obciążenia pracą, śledzenia czasu, śledzenia KPI i kamieni milowych, po automatyzację całego procesu wdrażania/wycofywania pracowników. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w Monday.com, to sposób, w jaki niektóre funkcje są podzielone między różne plany.

Pozwoliło nam to zautomatyzować żmudne zadania, od równoważenia obciążenia pracą, śledzenia czasu, śledzenia KPI i kamieni milowych, po automatyzację całego procesu wdrażania/wycofywania pracowników. Jedna rzecz, która mi się nie podoba w Monday.com, to podział niektórych funkcji między różne plany.

📚 Przeczytaj również: Masz poniedziałkowego bluesa? Mamy dla Ciebie idealne alternatywy dla Monday 🙌

4. Zoho CRM (kompleksowy system CRM z automatyzacją, analityką i komunikacją wielokanałową)

za pośrednictwem Zoho

Jeśli CRM jest głównym powodem, dla którego korzystasz z Flowlu, Zoho CRM jest oczywistym ulepszeniem. Zostało stworzone specjalnie po to, aby pomóc zespołom sprzedaży szybciej finalizować transakcje dzięki lepszemu śledzeniu potencjalnych klientów, głębszej automatyzacji i inteligentniejszym analizom.

Zoho CRM nie stara się być wszechstronnym obszarem roboczym. Zamiast tego skupia się na jednym zadaniu, które wykonuje naprawdę dobrze: zarządzaniu relacjami z klientami na każdym etapie lejka sprzedażowego. Od przypisywania potencjalnych klientów i ustawiania działań następczych po automatyzację wysyłania e-maili i generowanie raportów — wszystko zostało zaprojektowane tak, aby ograniczyć pracę ręczną i poprawić widoczność.

To, co wyróżnia Zoho CRM, to elastyczność. Możesz zacząć od podstaw lub stworzyć w pełni niestandardowe ustawienia, korzystając z cykli pracy, reguł punktacji i integracji z szerszym pakietem Zoho (takim jak Zoho Books, Desk lub Campaigns).

Najlepsze funkcje Zoho CRM:

Ocena potencjalnych klientów: ustal priorytety sprzedaży dzięki ocenie opartej na sztucznej inteligencji, która klasyfikuje potencjalnych klientów według zaangażowania i zachowania

Kampanie e-mailowe: Projektuj i wdrażaj sekwencje ukierunkowane bezpośrednio z systemu CRM

Prognozowanie sprzedaży: Generuj dokładne prognozy dzięki Generuj dokładne prognozy dzięki analizie AI danych historycznych , potoku sprzedaży i szybkości zawierania transakcji

Zarządzanie kontaktami: Scentralizuj informacje o klientach dzięki kompleksowym profilom, które śledzą wszystkie interakcje

Proces sprzedaży: Wizualizuj możliwości sprzedaży dzięki konfigurowalnym scenom, które odzwierciedlają Twój unikalny proces sprzedaży

Automatyzacja cyklu pracy: Wyeliminuj powtarzalne zadania dzięki wyzwalaczom opartym na regułach, które wykonują działania po spełnieniu określonych warunków

Dostęp mobilny: Zarządzaj relacjami z klientami w podróży dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej

Ograniczenia Zoho CRM:

Ograniczone możliwości zarządzania projektami w porównaniu z Flowlu

Mniej rozbudowane funkcje współpracy nad dokumentami

Ceny Zoho CRM:

Standard: 14 USD/użytkownik/miesiąc

Profesjonalny: 23 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 40 USD/użytkownik/miesiąc

Ultimate: 52 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny Zoho CRM:

G2: 4,1/5 (ponad 2500 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Co mówią o Zoho CRM prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Zoho CRM jest dobrym systemem CRM, ale tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Aby osiągnąć zamierzone cele w zakresie zautomatyzowanych procesów, potrzebujesz pomocy programistów.

Zoho CRM jest dobrym systemem CRM, ale tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Aby osiągnąć zamierzone cele w zakresie zautomatyzowanych procesów, potrzebujesz pomocy programistów.

5. Agiled (najlepsze dla jednoosobowych przedsiębiorców z fakturowaniem, ofertami i portalem dla klientów)

za pośrednictwem Agiled

Agiled to platforma do zarządzania biznesem przeznaczona dla firm usługowych, które chcą mieć wszystko — od CRM i projektów po fakturowanie i umowy — w jednym miejscu.

Jeśli korzystasz z Flowlu ze względu na szeroki zestaw funkcji, ale potrzebujesz czegoś bardziej intuicyjnego i zorientowanego na klienta, warto rozważyć Agiled.

Agiled naprawdę wyróżnia się sposobem, w jaki łączy wewnętrzne operacje z narzędziami dla klientów. Możesz zarządzać potencjalnymi klientami i klientami za pomocą wbudowanego CRM, wysyłać spersonalizowane oferty i umowy, śledzić rozliczalne godziny pracy i otrzymywać płatności dzięki zintegrowanej funkcji fakturowania.

⚡️ Archiwum szablonów: Darmowe szablony faktur handlowych ułatwiające rozliczenia

Jest to szczególnie przydatne dla freelancerów, agencji i konsultantów, którzy obsługują wielu klientów i potrzebują systemu, który obsługuje zarówno pracę nad projektami, jak i administrację biznesową. Dodatkową zaletą jest funkcja portalu klienta, która zapewnia klientom dostęp do osi czasu, faktur i plików w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Agiled:

Portale dla klientów: Twórz przestrzenie z brandingiem, w których klienci mogą przeglądać postępy, zatwierdzać wyniki i uzyskiwać dostęp do dokumentów

Narzędzia HR: Zarządzaj pracownikami dzięki profilom pracowników, Zarządzaj pracownikami dzięki profilom pracowników, śledzeniu obecności i wskaźnikom wydajności

Funkcje finansowe: Zintegruj fakturowanie, śledzenie wydatków i przetwarzanie płatności w jednym systemie

Konfigurowalne pulpity: Twórz wizualne wykresy analityczne, które pokazują kluczowe wskaźniki i status projektu na pierwszy rzut oka

Współpraca nad dokumentami: udostępniaj, edytuj i zarządzaj plikami z kontrolą wersji i dostępem opartym na uprawnieniach

Śledzenie czasu: Monitoruj godziny rozliczeniowe za pomocą automatycznych timerów, które integrują się bezpośrednio z fakturowaniem

Zautomatyzowane cykle pracy: Twórz procesy oparte na regułach, które wyzwalają działania po spełnieniu określonych warunków

Ograniczenia Agiled:

Ograniczone możliwości dostosowywania widoków zarządzania projektami

Mniej integracji z rozwiązaniami innych firm

Elastyczne ceny:

Free: Podstawowe funkcje dla małych zespołów

Pro: 25 USD/miesiąc

Premium: 49 USD/miesiąc

Business: 83 USD/miesiąc

Oceny Agiled:

G2: 4,7/5 (ponad 380 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 330 recenzji)

Co mówią o Agiled prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Agiled zmienił sposób, w jaki zarządzamy zarówno klientami, jak i członkami zespołu. Markowe portale dla klientów poprawiły nasz wizerunek, a narzędzia HR znacznie usprawniły nasze wewnętrzne operacje.

Agiled zmienił sposób, w jaki zarządzamy zarówno klientami, jak i członkami zespołu. Markowe portale dla klientów poprawiły nasz wizerunek, a narzędzia HR znacznie usprawniły nasze wewnętrzne operacje.

6. Bitrix24 (najlepszy obszar roboczy do współpracy zespołowej i komunikacji z klientami)

za pośrednictwem Bitrix

Bitrix24 to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem, która obejmuje wszystko, od zarządzania zadaniami i CRM po komunikację wewnętrzną, HR, a nawet tworzenie stron internetowych.

Jeśli podoba Ci się kompleksowe podejście Flowlu, ale szukasz głębszej współpracy i funkcji obejmujących całą firmę, Bitrix24 oferuje szerszy zestaw narzędzi.

Jedną z wyróżniających zalet Bitrix24 jest wbudowany pakiet komunikacyjny, obejmujący czat zespołowy, rozmowy wideo, kanały informacyjne firmy oraz interfejs społecznościowy w stylu intranetu. Dzięki temu narzędzie to bardziej przypomina wirtualne biuro niż zwykłe narzędzie do zarządzania projektami.

Otrzymasz również dostęp do w pełni funkcjonalnego CRM, narzędzi do automatyzacji i zarządzania dokumentami w ramach tej samej platformy.

Jest to szczególnie przydatne dla średnich i dużych zespołów, które potrzebują struktury, współpracy i wewnętrznej przejrzystości między działami.

Najlepsze funkcje Bitrix24:

Czat zespołowy: usprawnij komunikację dzięki zintegrowanej funkcji przesyłania wiadomości, która łączy usprawnij komunikację dzięki zintegrowanej funkcji przesyłania wiadomości, która łączy konferencje tekstowe, głosowe i wideo w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym

CRM: Wizualizuj cały proces sprzedaży dzięki kompleksowemu śledzeniu transakcji, zarządzaniu kontaktami i inteligentnym automatycznym działaniom następczym

Zarządzanie dokumentami: Scentralizuj wiedzę dzięki bezpiecznemu przechowywaniu z kontrolą wersji, dostępem opartym na uprawnieniach i narzędziami do współpracy w czasie rzeczywistym

Automatyzacja cyklu pracy: Wyeliminuj powtarzalne zadania dzięki konfigurowalnym wyzwalaczom, które wykonują działania po spełnieniu określonych warunków

Dostępność mobilna: Zarządzaj projektami w podróży dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej, która zachowuje funkcje pulpitu

Śledzenie czasu: Monitoruj godziny rozliczeniowe za pomocą zintegrowanych timerów, które łączą się bezpośrednio z projektami i raportowaniem

Pola niestandardowe: Dostosuj obszar roboczy dzięki nieograniczonej liczbie punktów danych, które dokładnie odzwierciedlają to, co jest ważne dla Twojego zespołu

Ograniczenia Bitrix24:

Bogactwo funkcji może spowodować stromszą krzywą uczenia się

Interfejs może wydawać się zagracony, gdy wszystkie funkcje są włączone

Ceny Bitrix24:

Free: Podstawowe funkcje dla maksymalnie 12 użytkowników

Podstawowy: 49 USD/miesiąc (5 użytkowników)

Standard: 99 USD/miesiąc (50 użytkowników)

Profesjonalny: 199 USD/miesiąc (100 użytkowników)

Oceny Bitrix24:

G2: 4,2/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Bitrix24 prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bitrix24 zmienił przepływ komunikacji w naszej firmie. Dzięki czatowi, połączeniom wideo i udostępnianiu dokumentów w jednym miejscu nie musimy już ciągle przełączać się między aplikacjami, co wcześniej fragmentowało nasz dzień pracy.

Bitrix24 zmienił przepływ komunikacji w naszej firmie. Dzięki czatowi, połączeniom wideo i udostępnianiu dokumentów w jednym miejscu nie musimy już ciągle przełączać się między aplikacjami, co wcześniej fragmentowało nasz dzień pracy.

7. Freshsales (najlepsza platforma CRM zorientowana na sprzedaż, z oceną potencjalnych klientów i analizami AI)

za pośrednictwem Freshworks

Freshsales to CRM stworzony dla zespołów sprzedaży, które chcą działać szybciej, zachować porządek i zamykać więcej transakcji przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej. Jeśli korzystasz z Flowlu głównie ze względu na funkcje CRM, ale potrzebujesz czegoś bardziej ukierunkowanego, nowoczesnego i gotowego do automatyzacji, Freshsales jest świetną alternatywą.

To, co wyróżnia Freshsales, to wbudowana funkcja oceny potencjalnych klientów oparta na sztucznej inteligencji, inteligentne cykle pracy oraz wbudowane narzędzia do obsługi telefonów i poczty e-mail. Możesz śledzić potencjalnych klientów, wizualnie zarządzać procesem sprzedaży, wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail, a nawet uzyskać wgląd w informacje o tym, kiedy potencjalni klienci są najbardziej skłonni do podjęcia działań.

Jest to szczególnie pomocne dla rozwijających się zespołów sprzedaży, które potrzebują lepszej widoczności, czystszej automatyzacji i systemu, który działa bez konieczności skomplikowanych ustawień. Ponadto dobrze łączy się z pozostałymi narzędziami z pakietu Freshworks, dzięki czemu można go łatwo skalować wraz z rosnącymi potrzebami.

Jeśli CRM Flowlu wydaje Ci się zbyt podstawowy lub rozbudowany o zbyt wiele przypadków użycia, Freshsales oferuje bardziej ukierunkowane, zorientowane na sprzedaż doświadczenie, które pomoże Twojemu zespołowi zachować czujność i szybciej zamykać transakcje.

Najlepsze funkcje Freshsales:

Asystent AI: Zmień decyzje sprzedażowe dzięki Freddy AI , który analizuje interakcje, identyfikuje sygnały zakupowe i rekomenduje kolejne kroki

Ocena kontaktów: ustal priorytety sprzedaży dzięki ocenie opartej na sztucznej inteligencji, która klasyfikuje potencjalnych klientów według zaangażowania i zachowania

Wizualizacja procesu sprzedaży: Przejrzysty obraz Przejrzysty obraz procesu sprzedaży dzięki konfigurowalnym widokom pokazującym etapy transakcji, wartości i prawdopodobieństwa

Automatyzacja e-maili: Projektuj i wdrażaj ukierunkowane sekwencje e-maili, które są wyzwalane na podstawie działań i zaangażowania klientów

Inteligencja konwersacji: Nagrywaj i analizuj rozmowy sprzedażowe dzięki transkrypcji AI, która identyfikuje kluczowe tematy i nastroje

Mobilny CRM: Uzyskaj dostęp do kompletnej bazy danych sprzedaży z dowolnego miejsca dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej

Zarządzanie terytorium: Organizuj regiony sprzedaży za pomocą przypisania geograficznego, które optymalizuje zasięg i dystrybucję kont

Ograniczenia Freshsales

Funkcje AI są potężne, ale ich dokładność zależy od jakości i ilości dostępnych danych

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe raportowanie i złożone integracje, mogą wymagać dłuższego czasu nauki

Ceny Freshsales

Wzrost : 9 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny Freshsales:

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,6=5/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Freshsales prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Platforma do zarządzania potokiem sprzedaży i kontaktami poprawiła sposób, w jaki zarządzamy relacjami z klientami. Najbardziej podoba mi się to, że Freshsales zapewnia mi potrzebne narzędzia, nie przytłaczając mnie nadmiarem funkcji. Na przykład inny system CRM, który rozważałem, miał ponad 45 aplikacji, ale nie było mowy, żebym korzystał z nich wszystkich. W pewnym sensie czułem, że nauka obsługi wszystkich tych aplikacji będzie mnie rozpraszać, więc wybrałem Freshsales, ponieważ zapewnia mi wszystko, czego potrzebuję.

Platforma do zarządzania potokiem sprzedaży i kontaktami poprawiła sposób, w jaki zarządzamy relacjami z klientami. Najbardziej podoba mi się to, że Freshsales zapewnia mi potrzebne narzędzia, nie przytłaczając mnie nadmiarem funkcji. Na przykład inny system CRM, który rozważałem, miał ponad 45 aplikacji, ale nie było szans, żebym korzystał z nich wszystkich. W pewnym sensie czułem, że nauka obsługi wszystkich tych aplikacji będzie mnie rozpraszać, więc wybrałem Freshsales, ponieważ zapewnia mi wszystko, czego potrzebuję.

8. Asana (dobra do zarządzania zadaniami i projektami o ustrukturyzowanym charakterze z automatyzacją)

za pośrednictwem Asana

Asana to platforma do zarządzania zadaniami i projektami stworzona dla zespołów, które cenią sobie strukturę, widoczność i płynną współpracę.

Podczas gdy Flowlu stara się zrobić wszystko w jednym miejscu — CRM, fakturowanie, baza wiedzy — Asana skupia się na jednym: pomaga zespołom jasno i efektywnie zarządzać pracą.

To, co wyróżnia Asanę, to przejrzysty, wizualny interfejs, który pozwala organizować zadania na listach, tablicach Kanbana, kalendarzach lub osiach czasu (wykresach Gantta). Łatwo jest tworzyć cykle pracy, przypisywać zadania, ustalać priorytety i śledzić postępy.

Asana obsługuje również automatyzację powtarzających się zadań, cykle pracy związane z zatwierdzaniem i kamienie milowe projektów, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów marketingowych, produktowych i wielofunkcyjnych, które potrzebują przejrzystości i odpowiedzialności bez nadmiaru funkcji.

Najlepsze funkcje Asana:

Zależności zadań: Wizualizuj relacje między projektami dzięki intuicyjnemu mapowaniu zależności pokazującemu połączenia i wpływ zadań

Formularze: Usprawnij proces składania wniosków dzięki konfigurowalnym formularzom, które automatycznie tworzą uporządkowane zadania

Widok obciążenia pracą: Optymalizuj zasoby dzięki Optymalizuj zasoby dzięki narzędziom do planowania obciążenia , które wizualizują przepustowość zespołu w różnych projektach

Zaawansowane raportowanie: Generuj kompleksowe analizy dzięki konfigurowalnym pulpitom, które śledzą postępy projektu i wydajność zespołu

Reguły automatyzacji: Wyeliminuj ręczną pracę dzięki konfigurowalnym wyzwalaczom, które wykonują działania po spełnieniu określonych warunków

Śledzenie czasu: Monitoruj godziny pracy nad projektem dzięki zintegrowanym timerom, które łączą się bezpośrednio z zadaniami i rozliczeniami

Pola niestandardowe: rejestruj dokładnie te informacje, których potrzebujesz, dzięki elastycznym punktom danych, które dostosowują się do Twoich unikalnych cykli pracy

Ograniczenia Asana:

Brak wbudowanej funkcji CRM

Ograniczone narzędzia do zarządzania finansami

Ceny Asana:

Podstawowy: Free dla maksymalnie 15 użytkowników

Premium: 10,99 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24,99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny Asana:

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Asana?

Użytkownik G2 mówi:

Asana oferuje idealną równowagę między prostotą a funkcjonalnością. Jest niezwykle łatwa w obsłudze dla nowych użytkowników, a jednocześnie wystarczająco wydajna, aby zarządzać złożonymi, wielofunkcyjnymi projektami. Oś czasu (widok Gantta) doskonale nadaje się do planowania, a pola niestandardowe pozwalają nam śledzić wszystko, od zależności po poziomy priorytetów

Asana oferuje idealną równowagę między prostotą a funkcjonalnością. Jest niezwykle łatwa w obsłudze dla nowych użytkowników, a jednocześnie wystarczająco wydajna, aby zarządzać złożonymi, wielofunkcyjnymi projektami. Oś czasu (widok Gantta) doskonale nadaje się do planowania, a pola niestandardowe pozwalają nam śledzić wszystko, od zależności po poziomy priorytetów

9. Wrike (dobre rozwiązanie do zarządzania pracą w przedsiębiorstwie i złożonymi cyklami pracy zespołów)

za pośrednictwem Wrike

Wrike został stworzony z myślą o zespołach zarządzających złożonymi projektami w wielu działach lub dla wielu klientów. W porównaniu z szerszym zestawem funkcji Flowlu, Wrike oferuje bardziej zaawansowane zarządzanie pracą, zapewniając strukturę, kontrolę i widoczność, których często potrzebują większe zespoły.

To, co wyróżnia Wrike, to możliwość obsługi szczegółowych cykli pracy na dużą skalę. Możesz mapować całe projekty za pomocą wykresów Gantta, automatyzować powtarzalne zadania za pomocą niestandardowych reguł i korzystać z pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, aby śledzić postępy wszystkich zespołów.

Formularze zgłoszeń, widoki obciążenia pracą i dostęp oparty na rolach są szczególnie przydatne dla zespołów operacyjnych, marketingowych lub PMO, które polegają na standardowych procesach i planowaniu zasobów.

Najlepsze funkcje Wrike:

Zarządzanie zasobami: Wizualizuj obciążenie pracą w różnych działach dzięki narzędziom do planowania obciążenia, które zapobiegają powstawaniu wąskich gardeł

Niestandardowe cykle pracy: Twórz dostosowane procesy za pomocą wizualnego edytora Wrike, który projektuje ścieżki postępu oparte na statusach

Bezpieczeństwo Enterprise: Zabezpiecz poufne informacje dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i kontrola dostępu oparta na rolach

Widoczność między zespołami: Uzyskaj pełny nadzór nad projektami dzięki kompleksowym pulpitom, które podkreślają zależności

Automatyzacja zatwierdzania: Usprawnij cykle przeglądów dzięki automatycznemu kierowaniu zadań, które powiadamia interesariuszy o konieczności wprowadzenia danych

Śledzenie czasu: Monitoruj godziny pracy nad projektem dzięki zintegrowanym timerom, które łączą się bezpośrednio z zadaniami i rozliczeniami

Sprawdzanie dokumentów: przeglądaj i zatwierdzaj zasoby kreatywne za pomocą przeglądaj i zatwierdzaj zasoby kreatywne za pomocą narzędzi do adnotacji , które zapewniają kontekstowe informacje zwrotne

Ograniczenia Wrike:

Złożony proces wdrażania nowych użytkowników

Ograniczone możliwości CRM w porównaniu z Flowlu

Ceny Wrike:

Free: Podstawowe funkcje dla małych zespołów

Zespół: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny Wrike:

G2: 4,2/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,34/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Wrike?

Oto recenzja Wrike opublikowana w serwisie G2:

Wrike upraszcza zarządzanie projektami i ułatwia śledzenie postępów. Kluczową zaletą jest możliwość przypisywania zadań konkretnym użytkownikom i monitorowania ich statusu w ramach jednej platformy.

Wrike upraszcza zarządzanie projektami i ułatwia śledzenie postępów. Kluczową zaletą jest możliwość przypisywania zadań konkretnym użytkownikom i monitorowania ich statusu w ramach jednej platformy.

10. Trello (dobry wybór ze względu na prostotę i tablice Kanban)

za pośrednictwem Trello

Trello to wizualne narzędzie do zarządzania projektami, które stawia na prostotę. Jeśli Flowlu wydaje Ci się zbyt rozbudowane lub skomplikowane, Trello oferuje znacznie lżejszy sposób organizacji pracy, szczególnie dla małych zespołów, start-upów i projektów osobistych.

W swej istocie Trello wykorzystuje tablicę w stylu Kanban, na której zadania są przedstawione jako karty przemieszczające się po dostosowywalnych listach. Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania zadaniami, śledzenia postępów i koordynacji działań bez konieczności korzystania z pełnego pakietu biznesowego.

Dla zespołów, które chcą uprościć ustawienia i skupić się na przejrzystości i łatwości użytkowania, Trello stanowi doskonałą alternatywę dla Flowlu, zwłaszcza gdy priorytetem jest zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Trello:

Rozszerzenia: Rozszerz funkcjonalność dzięki ponad 200 integracjom, które łączą się z istniejącymi narzędziami i dodają widoki kalendarza, śledzenie czasu i raportowanie

Automation Butler: Usprawnij powtarzalne zadania dzięki wyzwalaczom opartym na regułach, które automatycznie przenoszą karty, przypisują członków i wysyłają powiadomienia

Listy kontrolne: Podziel złożone zadania na łatwe do opanowania elementy za pomocą zagnieżdżonych list kontrolnych, które śledzą postępy i Podziel złożone zadania na łatwe do opanowania elementy za pomocą zagnieżdżonych list kontrolnych, które śledzą postępy i identyfikują wąskie gardła

Etykiety i filtry: Organizuj wizualnie za pomocą etykiet oznaczonych kolorami, które informują o priorytecie, statusie lub kategorii, umożliwiając szybkie przeglądanie informacji

Szablony kart: Twórz standardowe procesy dzięki strukturom kart wielokrotnego użytku, które zapewniają spójność między projektami i zespołami

Widoki tablicy: Przełączaj się między widokami Kanban, osi czasu, tabeli i kalendarza, aby wizualizować pracę w najbardziej odpowiednim formacie

Zaawansowane załączniki: udostępniaj pliki bezpośrednio z Google Drive, Dropbox i OneDrive z funkcją automatycznego podglądu

Ograniczenia Trello:

Ograniczone możliwości raportowania

Brak wbudowanych funkcji CRM lub fakturowania

Ceny Trello:

Free: Podstawowe funkcje z nieograniczoną liczbą kart

Standard: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 17,50 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny Trello:

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Trello?

Oto opinia użytkownika Capterra:

Funkcja przeciągania i upuszczania oraz wizualne tablice Trello ułatwiają organizowanie zadań i monitorowanie postępów. Chociaż Trello doskonale nadaje się do podstawowego zarządzania projektami, brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w innych narzędziach, takich jak wykresy Gantta lub śledzenie czasu.

Funkcja przeciągania i upuszczania oraz wizualne tablice w Trello ułatwiają organizowanie zadań i monitorowanie postępów. Chociaż Trello doskonale nadaje się do podstawowego zarządzania projektami, brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w innych narzędziach, takich jak wykresy Gantta lub śledzenie czasu.

11. Jira (najlepsze dla zespołów programistycznych i integracji)

za pośrednictwem Jira

Jira to platforma do zarządzania pracą stworzona specjalnie dla zespołów programistów i inżynierów. Podczas gdy Flowlu oferuje połączenie narzędzi do zarządzania projektami, CRM i finansów do ogólnego użytku biznesowego, Jira koncentruje się głęboko na zwinnym śledzeniu projektów, zarządzaniu problemami i cyklach pracy związanych z rozwojem.

Zaprojektowany z myślą o wsparciu ram Scrum, Kanban i hybrydowych, Jira ułatwia tworzenie sprintów i zarządzanie nimi, śledzenie błędów oraz monitorowanie wydań dzięki szczegółowym raportom.

Niestandardowe cykle pracy, reguły automatyzacji i natywna integracja z narzędziami takimi jak Bitbucket i Confluence sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla zespołów technicznych, które potrzebują precyzji, identyfikowalności i kontroli.

Dla zespołów zarządzających projektami oprogramowania lub złożonymi cyklami rozwoju produktów, Jira jest specjalnie zaprojektowaną alternatywą dla Flowlu, oferującą znacznie większą głębię planowania, realizacji i iteracyjnego dostarczania.

Najlepsze funkcje Jira:

Narzędzia agile: Zmień planowanie rozwoju dzięki konfigurowalnym Zmień planowanie rozwoju dzięki konfigurowalnym tablicom Scrum i Kanban , które wizualizują postępy w pracy

Śledzenie problemów: Zarządzaj tworzeniem oprogramowania dzięki kompleksowemu Zarządzaj tworzeniem oprogramowania dzięki kompleksowemu śledzeniu błędów i funkcji , które zapewnia doskonałą widoczność statusu rozwoju

Raportowanie: Generuj szczegółowe analizy za pomocą wykresów burndown, raportów prędkości i skumulowanych diagramów przepływu, które identyfikują wąskie gardła

Planowanie mapy drogowej: Wizualizuj osie czasu rozwoju produktu za pomocą narzędzi do planowania strategicznego, które dostosowują priorytety zespołu

Reguły automatyzacji: Wyeliminuj powtarzalne zadania dzięki konfigurowalnym wyzwalaczom, które wykonują działania po spełnieniu określonych warunków

Integracja DevOps: Połącz rozwój i operacje dzięki Połącz rozwój i operacje dzięki wbudowanej widoczności potoku CI/CD i śledzeniu wdrażania

Wyszukiwanie zaawansowane: Natychmiast znajdź każdy problem dzięki JQL (Jira Query Language), który tworzy zaawansowane niestandardowe filtry i zapisane widoki

Ograniczenia Jira:

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla zespołów nietechnicznych

Ograniczone możliwości CRM i zarządzania finansami

Ceny Jira:

Free: do 10 użytkowników

Standard: 7,75 USD/użytkownik/miesiąc

Premium: 15,25 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny Jira:

G2: 4,3/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jira?

Użytkownik Capterra udostępnia:

Tworzenie projektu jest dość proste. Podoba mi się, że Jira obsługuje wiele integracji i aplikacji innych firm… Znalezienie potrzebnych rzeczy jest uciążliwe. Na przykład znalezienie sposobu dodania kolejnej wartości do rozwijanego pola niestandardowego zajmuje znacznie więcej czasu niż powinno.

Tworzenie projektu jest dość proste. Podoba mi się, że Jira obsługuje wiele integracji i aplikacji innych firm… Znalezienie potrzebnych rzeczy jest uciążliwe. Na przykład znalezienie sposobu dodania kolejnej wartości do rozwijanego pola niestandardowego zajmuje znacznie więcej czasu niż powinno.

📚 Więcej informacji: Uważasz, że Jira jest zbyt restrykcyjna dla Twoich projektów? Sprawdź alternatywy dla Jira!

Rozwijaj się dzięki narzędziu dostosowanemu do cyklu pracy

Wybór odpowiedniej platformy zależy od tego, jak dobrze pasuje ona do struktury i procesów Twojego zespołu. Najlepsze rozwiązanie to takie, które jest dostosowane do konkretnych potrzeb, a nie oferuje najwięcej funkcji.

Zastanów się, w jaki sposób oprogramowanie wspiera Twoje podstawowe działania. Zespoły skupione na projektach korzystają z narzędzi z zaawansowanym zarządzaniem zadaniami, podczas gdy organizacje obsługujące klientów potrzebują solidnych funkcji CRM.

Wiele zespołów uważa, że ClickUp oferuje zrównoważone podejście z dostosowywalnymi cyklami pracy, funkcjami współpracy i skalowalnymi cenami. Plan Free Forever umożliwia przetestowanie funkcji bez ponoszenia kosztów z góry.

Aby dowiedzieć się, jak ClickUp może wesprzeć Twój cykl pracy, wypróbuj ClickUp za darmo już dziś !

Często zadawane pytania (FAQ)

Która alternatywa oferuje najlepsze możliwości zarządzania projektami?

ClickUp zapewnia kompleksowe zarządzanie projektami z konfigurowalnymi widokami, zależnościami zadań i śledzeniem czasu. Funkcje te dostosowują się do różnych typów projektów i struktur zespołów.

Czy istnieją alternatywy dla Flowlu z lepszym CRM?

Tak. Jeśli potrzebujesz bardziej wydajnego i elastycznego CRM niż Flowlu, rozważ Zoho CRM lub Freshsales. Platformy te zapewniają zaawansowaną automatyzację, ocenę potencjalnych klientów, śledzenie e-maili i integracje, które idealnie nadają się do skalowania zespołów sprzedaży. Sprawdź naszą listę najlepszych programów CRM.

Jakie oprogramowanie jest podobne do Flowlu i oferuje lepsze funkcje współpracy?

ClickUp to jedna z najlepszych alternatyw dla Flowlu do współpracy zespołowej. Łączy zadania, dokumenty, czat, tablice, cele i pulpit w jednym miejscu. Funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, przypisywanie komentarzy, współpraca nad dokumentami i czat w ramach zadania sprawiają, że praca zespołowa między różnymi działami jest łatwa i wydajna.

Kilka narzędzi do zarządzania projektami oferuje tablice Kanban podobne do Flowlu, ale z bardziej zaawansowanymi funkcjami. ClickUp wyróżnia się w pełni konfigurowalnymi widokami Kanban, pasami zadań, statusami zadań i ulepszeniami opartymi na sztucznej inteligencji, co czyni go idealnym wyborem dla zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko wizualnego śledzenia zadań. Trello to kolejny popularny wybór, znany ze swojej prostoty i intuicyjnego interfejsu typu „przeciągnij i upuść”.

Która alternatywa dla Flowlu jest najlepsza dla małych zespołów lub freelancerów?

Dla mniejszych zespołów lub osób pracujących samodzielnie dobrym wyborem będą ClickUp, Nifty lub Agiled. Są łatwe w konfiguracji, niedrogie i zapewniają odpowiednią kombinację funkcji śledzenia projektów, współpracy z klientami i fakturowania.

Jakie są najlepsze alternatywy dla Flowlu dla zespołów marketingowych?

ClickUp dla zespołów marketingowych to jedna z najlepszych alternatyw dla Flowlu dla profesjonalistów z branży marketingowej. Łączy planowanie kampanii, kalendarze treści, zarządzanie zadaniami, dokumenty i automatyzację w jednym obszarze roboczym. Dzięki konfigurowalnym widokom, funkcjom współpracy zespołowej i wbudowanej sztucznej inteligencji ClickUp pomaga zespołom marketingowym usprawnić cykle pracy i zachować spójność, czego brakuje Flowlu na dużą skalę.

Czy istnieje darmowa alternatywa dla Flowlu?

Tak. Kilka narzędzi oferuje hojne bezpłatne plany. ClickUp, Trello, Asana i Zoho CRM zapewniają bezpłatne poziomy z podstawowymi funkcjami. Jednak w przypadku zaawansowanych narzędzi, takich jak automatyzacja, śledzenie czasu lub raportowanie, może być konieczna aktualizacja.

Czy mogę bezpiecznie przenieść dane moich klientów z Flowlu?

Tak, większość alternatyw zapewnia wsparcie dla bezpiecznej migracji danych. Platformy takie jak ClickUp zapewniają narzędzia do przenoszenia kontaktów, projektów i rekordów przy zachowaniu prywatności i integralności danych.

Jak długo trwa zazwyczaj przejście z Flowlu?

Większość zespołów kończy podstawową migrację w ciągu 1–2 tygodni. Pełne wdrożenie, w tym optymalizacja cyklu pracy i szkolenie zespołu, trwa zazwyczaj 30–60 dni, w zależności od wielkości i złożoności organizacji.