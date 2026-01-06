8 kroków wdrażania klientów, które zmniejszają odpływ klientów (wraz z szablonami)

Powodzenie!

Twoja agencja pozyskała nowego klienta. Teraz jesteś gotowy, aby pokazać mu, dlaczego zainwestowanie w Twój zespół było najlepszą decyzją.

Mimo że udało Ci się skłonić ich do podpisania umowy, to jeszcze nie zrobione jest pozyskanie nowych klientów. Po załatwieniu formalności musisz zadbać o to, by proces wdrażania nowych klientów poszedł o krok dalej i wzbudził zaufanie do Twojej agencji poprzez pokazanie im wszystkiego (i każdego etapu), czego mogą się spodziewać.

Badanie przeprowadzone przez Wyzowl wykazało, że 88% respondentów twierdzi, iż będzie bardziej lojalnych wobec Business, które priorytetowo traktuje proces wdrażania nowych klientów oraz zawartość edukacyjną.

W rzeczywistości, choć agencje poświęcają niezliczone godziny na działania poprzedzające wdrożenie, równie istotne jest pielęgnowanie powiązań z klientem po wdrożeniu poprzez zapewnienie mu kompleksowej obsługi.

Czym jest wdrażanie klientów?

Wdrażanie klientów to proces integrowania nowych klientów z firmą oraz nawiązywania silnych i wydajnych relacji biznesowych. Jest to kluczowy krok w relacji między klientem a firmą, ponieważ wyznacza ton przyszłych interakcji oraz pomaga budować zaufanie i wzajemne zrozumienie.

Proces ten pomaga klientom poznać wszystkie funkcje i zalety produktu, dzięki czemu mogą w pełni wykorzystać jego wartość, co zmniejsza ryzyko rezygnacji.

Aby zapewnić sobie długoterminowe powodzenie w relacjach z klientami, poświęć wdrażaniu nowych klientów tyle samo uwagi, ile generowaniu leadów.

Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Dobry proces wdrażania pozwoli określić oczekiwania, zapobiegnie rozszerzaniu zakresu projektu i zapewni klientom pozytywne doświadczenia, co wzmocni Twoją markę i zwiększy rentowność.

Przykłady wdrażania klientów

W zależności od potrzeb klienta i charakteru świadczonych usług możesz wybrać jeden z trzech rodzajów procesu wdrażania klienta:

Wirtualna integracja: W tym rodzaju cyklu pracy wdrażania klientów wszystko jest zarządzane zdalnie za pomocą dokumentów online, wideo-konferencji i oprogramowania do cyfrowej integracji klientów

Wdrażanie osobiste: Jeśli produkt lub usługa mają złożony charakter lub wiążą się z fizycznym sprzętem, klient może preferować proces wdrażania osobistego. W takim przypadku przedstawiasz jemu i jego zespołowi wszystko, co powinni wiedzieć, osobiście w biurze lub w ustalonym wcześniej miejscu

Wdrażanie hybrydowe: Ten rodzaj procesu wdrażania stanowi połączenie interakcji wirtualnej i osobistej. Ich proporcje mogą się różnić w zależności od wymagań klienta.

Niezależnie od tego, czy rejestrujesz nowych klientów, przenosisz dotychczasowych, czy po prostu przebudowujesz cały system wdrażania klientów, szablon wdrażania klientów ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz! Ten szablon wdrażania pomoże Ci zrozumieć potrzeby klientów i zapewnić im dostosowane do ich potrzeb doświadczenie wdrożeniowe.

Dlaczego wdrażanie klientów jest ważne?

Wdrażanie klientów to kluczowy krok w powiązaniu między klientem a firmą, który pomaga budować wzajemne zrozumienie, zwiększać satysfakcję klientów, poprawiać wydajność oraz wzmacniać powiązanie, co prowadzi do powodzenia i długotrwałej współpracy.

Oto kilka kluczowych powodów, dla których wdrażanie klientów jest ważne:

Lepsze zrozumienie: Wdrażanie nowych klientów pomaga firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania i cele. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że powiązanie będzie produktywne i zakończy się powodzeniem Większa satysfakcja klientów: Gdy klienci czują się mile widziani i doceniani, są bardziej skłonni do zadowolenia z otrzymanych usług i pozostania lojalnymi wobec firmy. Wdrażanie nowych klientów pomaga stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie i wzbudzić poczucie przynależności Większa wydajność: Dobrze zorganizowany proces wdrażania nowych klientów może Dobrze zorganizowany proces wdrażania nowych klientów może usprawnić ich integrację z firmą, zmniejszając niejasności i minimalizując ryzyko błędów Silniejsze związki: Wdrażanie nowych klientów pomaga budować zaufanie oraz silne, długotrwałe związki między klientami a firmami. To z kolei może prowadzić do zwiększenia lojalności klientów i ponownych zakupów Większa sprzedaż: Firmy często decydują, z kim będą współpracować, na podstawie rodzaju wsparcia, jakiego mogą oczekiwać podczas wdrażania. Dzięki solidnemu planowi wdrażania klientów Twój zespół sprzedaży będzie zawierał więcej transakcji

8-krokowy proces wdrażania klientów

Aby pomóc Ci usprawnić lub rozszerzyć proces wdrażania klientów, zebraliśmy kroki — wraz z kilkoma pomocnymi szablonami — które z pewnością zrobią wrażenie na nowych klientach już od samego początku.

Zaczynamy!

1. Określ jasne oczekiwania dotyczące Twojej agencji i tego, co zostanie dostarczone

Udało się! Czas świętować te tygodnie lub miesiące, które poświęciłeś na budowanie powiązania z potencjalnym klientem, który w końcu stał się klientem. Oni to czuli, Ty to czułeś i jest to nowa, świetlana okazja, aby zyskać ich sympatię.

Właściwy proces wdrażania powinien spełniać dwa zadania:

Potwierdź klientowi, że podjął właściwą decyzję, decydując się na współpracę z Twoją agencją.

Wyeliminuj wszelkie wątpliwości, jasno określając, czego klient może oczekiwać od powiązania.

Pierwsza część to przyjemna część procesu i zazwyczaj jest zrobiona, a polega na wysłaniu nowemu klientowi listu powitalnego lub e-maila oraz drobnego tokenu w ramach podziękowania. W zależności od tonu, jaki chce nadać Twoja agencja, może to być zestaw markowych gadżetów lub jakieś smakołyki.

Te gesty dobrej woli sprawiają, że nowi klienci postrzegają Twoją agencję jako partnera, a nie tylko kolejnego dostawcę. Te drobne gesty mają również ogromny wpływ na poprawę wskaźnika Net Promoter Score (NPS).

Drugą część — ustalenie oczekiwań — najlepiej zrealizować w e-mailu powitalnym, który jasno określa, czego klient może od Ciebie oczekiwać. Powinien on definiować proces wdrażania klienta, przedstawiać osoby kontaktowe, zawierać jasną oś czasu kolejnych kroków oraz listę kontrolną dotyczącą wdrażania klienta.

Ta przejrzystość daje nowym klientom pewność, że dokonali dobrej inwestycji, i wypełnia lukę między konwersją a procesem wdrażania, dzięki czemu nie czują się pozostawieni w zawieszeniu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj automatyzacje ClickUp, aby śledzić postępy klientów w procesie wdrażania, świętować osiągnięte kamienie milowe i motywować ich do dalszych działań. Na przykład, gdy zmienisz status potencjalnego klienta z „prospekt” na „nowy klient”, Twój zespół ds. obsługi klienta powinien zostać automatycznie powiadomiony o przypomnieniu, aby wysłać prezent powitalny.

Zautomatyzuj zadania dzięki ClickUp i skup się na tym, co naprawdę ważne — bez konieczności programowania!

2. Opracuj i wyślij kwestionariusz dotyczący wdrażania klienta

Prawdopodobnie przeprowadziłeś wstępną ocenę klienta podczas procesu sprzedaży, aby upewnić się, że dobrze do siebie pasujecie. Teraz, gdy klient podpisał umowę, nadszedł czas, aby głębiej zbadać, czego oczekuje. Czas na kwestionariusz dotyczący wdrażania klienta.

Kwestionariusz wdrożeniowy to kluczowy krok w skutecznym procesie wdrażania klienta. Pomaga on zrozumieć oczekiwania klienta oraz określić, jakie istniejące zasoby mogą pomóc w ich spełnieniu.

Na przykład kwestionariusze dotyczące wdrażania klientów różnią się w zależności od oferowanego produktu lub usługi, ale kilka pytań, które możesz w nich zawrzeć, to: W jaki sposób nasz produkt/usługa pomoże Ci przekształcić potencjalnych klientów (ICP) w rzeczywistych klientów?

Jakie ogólne cele chcesz osiągnąć dzięki naszemu produktowi/usłudze?

Jaki cel KPI zamierzasz osiągnąć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy lub roku?

Jak chcesz rozdzielić swój budżet?

Czy dysponujesz już jakimiś zasobami lub materiałami, które moglibyśmy wykorzystać, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele?

Jakie są przykłady [wpisz nazwę usługi], które Ci się podobają?

Kto z Państwa zespołu będzie naszym głównym punktem kontaktowym i kim są Państwa kluczowi interesariusze?

Jaki jest Twój profil idealnego klienta (ICP)?

Te pytania pomogą Ci określić, w jaki sposób możesz szybko wykazać wartość w oparciu o konkretne potrzeby i cele klienta, aby zapewnić najlepszy proces wdrażania klienta.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Forms możesz przekształcić odpowiedzi z ankiet bezpośrednio w zadania lub po prostu zebrać potrzebne informacje z kwestionariusza dla klientów.

3. Stwórz umowę o gwarantowanym poziomie usług (SLA)

Jeśli w umowie nie określono stron odpowiedzialnych i terminów wykonania prac, rozważ sporządzenie umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA). Umowa SLA wykorzystuje wszystkie informacje uzyskane z kwestionariusza wdrożeniowego i stosuje je do warunków umowy zawartej z klientem.

Jeśli umowa określa „co” – czyli wyjaśnia przyszłe związki, to umowa SLA określa „kto”, „kiedy” i „jak”.

Na przykład umowa określa zobowiązanie do opracowania strategii marketingowej za określoną cenę. Umowa SLA określi, w jaki sposób strategia ta zostanie opracowana i wdrożona, w tym osoby odpowiedzialne za zadania, harmonogramy oraz konkretne obowiązki członków zespołu.

Dzięki temu zarówno Ty, jak i Twoi klienci będziecie mieli zbieżne oczekiwania i będziecie ponosić odpowiedzialność, gdyby jakakolwiek część umowy nie przebiegła zgodnie z planem podczas procesu wdrażania klienta.

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego stworzenia umowy SLA, w tym:

Kompleksowy opis świadczonych usług przez dostawców

Wymagania dotyczące płatności za te usługi

Jasne oczekiwania dotyczące realizacji projektu

4. Skonfiguruj konta klientów

W tym momencie powinieneś zacząć konfigurować konta klienta na różnych platformach lub w oprogramowaniu, z których będziesz korzystać. Obejmuje to ustawienie kont i zasad administracyjnych, ustawienie płatności oraz udostępnianie danych logowania i materiałów szkoleniowych.

Jeśli posiadasz portal dla klientów, musisz ich na nim zarejestrować i przeprowadzić przez niezbędne procedury.

💡 Porada dla profesjonalistów: Stwórz wspólną listę zadań do wykonania na tym etapie, korzystając z ClickUp Docs lub nawet zwykłej listy rzeczy do zrobienia.

5. Zorganizuj spotkanie inauguracyjne projektu

Spotkanie inauguracyjne umacnia wasze relacje zawodowe. Oczywiście, być może poświęciliście już trochę czasu na wzajemne poznanie się przed tym spotkaniem, ale proces wdrażania klienta to okazja do określenia, jak będziecie ze sobą współpracować. Podczas tej rozmowy w ramach wdrażania klienta powinieneś:

Przedstaw swój zespół

Ustal, w jaki sposób każdy z klientów woli się komunikować i otrzymywać produkt lub usługę, np. przez Slacka lub e-mail

Określ zakres projektu i cele

Opisz, jak będzie wyglądała wasza współpraca, w tym częstotliwość dostaw i sposób otrzymywania informacji zwrotnych

Przedstaw swoją umowę SLA

Udostępnij zasoby , takie jak dane kontaktowe swojego zespołu, dostęp do narzędzi do zarządzania projektami oraz inne informacje, które nowy klient powinien znać

Rozmowa inauguracyjna powinna potwierdzić oczekiwania ustalone podczas procesu zawierania umowy i wdrażania klienta, abyście rozpoczęli współpracę z właściwej strony. Daje to okazję do upewnienia się, że oba zespoły są zgodne co do strategii i celów usługowych, zanim zaczniecie zagłębiać się w projekty.

Efektywnie planuj spotkania z klientami dzięki szablonowi porządku obrad ClickUp. Ten szablon pomaga wszystkim uczestnikom spotkania być na bieżąco i czuć się odpowiedzialnymi za swoją pracę, dzięki czemu każde spotkanie jest udane i pełne powodzenia pod względem wydajności.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp nie musisz już martwić się o notatki ze spotkań i możesz skupić się na tym, co się omawia. Wypróbuj ją już dziś.

6. Zaplanuj wewnętrzne spotkanie po rozpoczęciu projektu

Wewnętrzne spotkanie po spotkaniu inauguracyjnym pomaga wyciągnąć wnioski z rozmowy inauguracyjnej, omówić przewidywalne przeszkody i odpowiedzieć na pytania. Tak jak spotkanie inauguracyjne projektu pozwala zsynchronizować działania Twojego zespołu z zespołem klienta, tak wewnętrzne spotkanie po spotkaniu inauguracyjnym pozwala zsynchronizować działania różnych wewnętrznych zespołów w ramach projektu.

Wykorzystaj to spotkanie, aby poinformować swój zespół wewnętrzny o umowie SLA i zakresie projektu oraz przydzielić każde zadanie. Ustal wewnętrzne oczekiwania i role, abyś mógł konsekwentnie i skutecznie realizować zadania dla klienta.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji widoku tabeli w ClickUp, aby rejestrować wymagania klientów i tworzyć połączenia między zadaniami ClickUp a wymaganiami klientów.

Proces wdrażania powinien być wspólnym wysiłkiem. Zgrani członkowie zespołu, mający jasno określone zadania i oczekiwania, zapewniają najlepsze możliwe wyniki i przekładają tę energię na pozytywne doświadczenia klientów.

Najprostszym sposobem na koordynację pracy zespołów jest wykorzystanie scentralizowanej platformy do zarządzania projektami, takiej jak ClickUp. Zespoły mogą z łatwością współpracować nad każdym aspektem projektu — bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami i platformami.

Skorzystaj z widoku obciążenia pracą w ClickUp, aby sprawdzić, kto jest na bieżąco, a kto ma zaległości, i łatwo przenoś zadania metodą „przeciągnij i upuść”, aby ponownie przydzielić zasoby

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Widok obciążenia pracą w ClickUp pomaga śledzić obciążenie każdego członka zespołu i w razie potrzeby dostosować działania.

7. Plan rutynowe działania następcze

Regularna komunikacja z klientami jest częścią zdrowych i wydajnych powiązań — zwłaszcza w procesie wdrażania klienta. Komunikacja ta musi jednak służyć jasnemu celowi: albo ułatwić życie klientowi, albo zwiększyć wartość projektu.

Zaplanowanie regularnych comiesięcznych spotkań z klientami w ramach procesu wdrażania pomoże Twojemu zespołowi zająć się wszelkimi wątpliwościami na samym początku współpracy.

Podczas tych spotkań informuj klientów o zmianach w strategii i przeprowadzaj raportowanie dotyczące wyników usług, aby podkreślić swoją wartość. Dzięki temu pozostaniesz w pamięci klientów, zwiększysz liczbę poleceń, zyskasz więcej okazji do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, a ostatecznie osiągniesz większe zyski.

Szablon aktualizacji projektu usług profesjonalnych ClickUp pomaga szybko i łatwo tworzyć kompleksowe aktualizacje projektu, dzięki którym klient jest na bieżąco.

Wyślij e-mail z podsumowaniem, w którym zawrzesz streszczenie omówionych kwestii oraz elementy zadań dla każdego zespołu, aby klient miał konkretne wnioski z spotkania w ramach procesu wdrażania.

Szybko twórz e-maile i wiadomości dzięki ClickUp Brain

💡 Porada dla profesjonalistów: ClickUp Brain pomoże Ci podsumować notatki ze spotkań i napisać e-maile w preferowanym stylu.

Oprócz comiesięcznych spotkań, przekazuj cotygodniowe pisemne aktualizacje za pośrednictwem Slacka, e-maila lub preferowanego przez klienta kanału komunikacji. Aktualizacje te powinny zawierać planowane wyniki projektu oraz wszelkie zaległe elementy z poprzedniego tygodnia.

Na przykład firma zajmująca się marketingiem zawartości może uwzględnić następujące elementy w cotygodniowej aktualizacji po zakończeniu wstępnego procesu wdrażania: Dane zastrzeżone lub eksperci merytoryczni, do których potrzebujesz dostępu w związku z nadchodzącymi projektami

Lista postów w mediach społecznościowych i na blogu, które opublikowałeś dla klienta w poprzednim tygodniu

Jakie posty klient może spodziewać się w bieżącym tygodniu

Zatwierdzenia zawartości, których potrzebujesz od klienta

Te aktualizacje dają Ci możliwość skupienia się na pytaniach klientów i wyprzedzenia potencjalnych przeszkód w nadchodzącym tygodniu, a także wzmocnienia swojej wartości.

Usprawnij komunikację w zespole i przekształcaj rozmowy w działania dzięki ClickUp Chat

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kanały w ClickUp Chat pomagają Tobie i Twojemu zespołowi pozostawać w kontakcie z każdym klientem w ramach ClickUp; koniec z przełączaniem się między narzędziami do zarządzania zadaniami, e-mailem, komunikatorami i wszystkimi innymi narzędziami!

8. Zoptymalizuj proces wdrażania nowych klientów

W miarę rozwoju firmy należy spodziewać się pewnych luk w procesie wdrażania nowych klientów. Niezbędne jest proaktywne identyfikowanie tych luk i odpowiednia optymalizacja. Optymalizacja procesu wdrażania nowych klientów składa się z dwóch kroków: zbierania opinii oraz wewnętrznej współpracy w celu uwzględnienia tych opinii.

Zacznij od zebrania opinii nowych klientów zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Powodzenie procesu wdrażania klientów polega na tym, że podczas każdego kolejnego spotkania pyta się ich, czy mają jakieś pytania lub wątpliwości, i odnotowuje się, jakie rodzaje pytań pojawiają się regularnie.

Zbierz te notatki w przestrzeni do współpracy, gdzie Twój zespół będzie mógł je później posortować i przeanalizować.

Szablon protokołu ze spotkania ClickUp zawiera proste, gotowe strony do organizowania zespołów, indywidualne notatki ze spotkań oraz instrukcje pozwalające w pełni wykorzystać sesje informacji zwrotnej. Ten szablon do współpracy to dokument ClickUp Doc zaprojektowany tak, aby zapewnić idealny zarys powodzenia spotkania.

Następnie poproś o bezpośrednią opinię, wysyłając ankietę dotyczącą wdrożenia nowego klienta po zakończeniu procesu wdrożenia (zazwyczaj 120 dni po podpisaniu umowy).

Te dwie formy informacji zwrotnej pomogą Ci odkryć, czego potrzebuje Twój nowy klient i w jakich obszarach obecny cykl pracy obsługi klienta nie spełnia oczekiwań.

Nie zapomnij o współpracy wewnątrz firmy

Opinie klientów wskażą Ci, gdzie występują problemy, ale teraz to Twój zespół musi znaleźć rozwiązanie. Najłatwiejszym sposobem jest przeprowadzenie burzy mózgów z zespołem na Tablicy ClickUp.

Współpracuj z wewnętrznym zespołem ds. wdrażania nowych klientów, aby pogrupować odpowiedzi i zidentyfikować motywy. Po zidentyfikowaniu motywów zastanów się, w którym miejscu ścieżki klienta możesz zapewnić rozwiązania tych luk.

Przykład tablicy Lewisa Norwooda dla Pharmacy Mentor

Lewis Norwood, kierownik ds. relacji z klientami w Pharmacy Mentor, wyjaśnił, w jaki sposób jego zespół wykorzystał tablice ClickUp Whiteboards, aby osiągnąć powodzenie w identyfikacji i eliminacji luk w procesie wdrażania klientów.

Omówiliśmy to dosłownie krok po kroku, rozmawiając o każdym etapie. Na koniec osiągnęliśmy porozumienie i zgodność co do ścieżki klienta, a nawet zidentyfikowaliśmy dużą lukę, której wcześniej nie dostrzegaliśmy.

Najlepsze praktyki dotyczące sprawnego procesu wdrażania nowych klientów

Skuteczna integracja klientów ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw silnej, długotrwałej relacji. Oto najlepsze praktyki zapewniające płynny i udany proces integracji:

Z góry jasno określ oczekiwania: Zdefiniuj zakres, wyniki i proces komunikacji. Wyjaśnij role i obowiązki obu stron oraz określ kluczowe kamienie milowe

Spersonalizuj proces wdrażania: Dostosuj proces wdrażania do konkretnych potrzeb klienta i branży. Przydziel dedykowanego opiekuna klienta i zaoferuj niestandardowe zasoby oraz sesje szkoleniowe.

Zautomatyzuj i usprawnij proces: Zapewnij łatwo dostępny portal dla klientów, na którym będą mogli znaleźć dokumentację i aktualizacje. Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie e-maili powitalnych, i korzystaj z Zapewnij łatwo dostępny portal dla klientów, na którym będą mogli znaleźć dokumentację i aktualizacje. Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie e-maili powitalnych, i korzystaj z oprogramowania do wdrażania klientów lub systemów CRM, aby śledzić postępy

Zapewnij płynny transfer wiedzy: Zbierz wszystkie niezbędne informacje od klienta za pomocą ustrukturyzowanych formularzy rejestracyjnych. Udostępnij odpowiednie zasady firmy, przewodniki po produktach lub materiały szkoleniowe

Skup się na komunikacji i zaangażowaniu: Ustal preferowane kanały komunikacji oraz częstotliwość przekazywania aktualizacji i kontaktów. Zachęcaj do przekazywania opinii i udzielaj podpowiedzi na zgłaszane problemy

Zapewnij szybkie sukcesy, aby zbudować zaufanie: Zaprezentuj kluczową funkcję lub usługę, zapewniając natychmiastową wartość. Zidentyfikuj i zaprezentuj wczesne wskaźniki powodzenia lub osiągnięcia w postaci małych kamieni milowych

Mierz powodzenie i nieustannie wprowadzaj ulepszenia: Ustal mierzalne wskaźniki KPI dotyczące wdrażania, takie jak czas do uzyskania pierwszej wartości (TTFV). Zbieraj opinie, wprowadzaj zmiany i udoskonalaj proces wdrażania

ClickUp: kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesem wdrażania klientów

Wyobraź sobie świat, w którym nie musisz już przełączać się między wieloma platformami, aby zarządzać relacjami z klientami, zarządzaniem projektami, dokumentacją i komunikacją w zespole. ClickUp sprawia, że jest to możliwe.

Bez wysiłku zarządzaj klientami, zadaniami i zespołami w jednym miejscu. ClickUp centralizuje cały cykl pracy w jednej platformie CRM i zarządzania projektami opartej na AI, od wdrożenia klienta po zakończenie projektu.

Wierzymy, że najskuteczniejsze oprogramowanie do wdrażania klientów oraz proces sprzedaży to takie, które działa w różnych zespołach i obejmuje całą ścieżkę klienta. ClickUp opiera się na podstawowej koncepcji poprawy wydajności zespołów, dlatego stworzyliśmy go tak, aby można go było w pełni dostosować do własnych potrzeb.

Platforma, która nie odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom, tylko hamuje wydajność. Już dziś uwolnij się od konieczności przełączania się między różnymi kontekstami.

