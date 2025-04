10 najlepszych programów do wdrażania klientów w 2025 roku

Niezależnie od tego, czy pracujesz z klientami B2B, czy B2C, skuteczny onboarding to coś więcej niż miły bonus - to niezbędny element powodzenia powiązania z klientem. W rzeczywistości badanie Wyzowl z 2020 r wykazało, że 86% nowych klientów pozostaje lojalnych wobec firm, które oferują zawartość po zakupie.

Jak więc do zrobienia, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie onboardingu?

Cieszę się, że zapytałeś.

W tym artykule przyjrzymy się 10 najlepszym metodom wdrażania klientów oprogramowanie onboardingowe aplikacje, które uporządkują i usprawnią wewnętrzne procesy oraz zapewnią klientom lepsze wrażenia. 🤩

Czego należy szukać w oprogramowaniu do wdrażania klientów?

Przy tak wielu opcjach, wybór odpowiedniego narzędzia do wdrażania klientów może wydawać się przytłaczający. Aby uprościć podejmowanie decyzji, należy wziąć pod uwagę te kluczowe czynniki:

Przyjazność dla użytkownika: Czas spędzony na nauce skomplikowanego systemu to czas poświęcony klientom. Teams powinien szybko opanować oprogramowanie samodzielnie lub z pomocą bazy wiedzy narzędzia

Czas spędzony na nauce skomplikowanego systemu to czas poświęcony klientom. Teams powinien szybko opanować oprogramowanie samodzielnie lub z pomocą bazy wiedzy narzędzia Zautomatyzowane cykle pracy : Wybieraj oprogramowanie, które automatyzuje powtarzalne zadania, dzięki czemu możesz przyspieszyć wewnętrzne procesy, zwalniając czas na skupienie się na budowaniu dobrych relacji z klientami relacji z klientami Integracje : Upewnij się, że oprogramowanie łatwo integruje się z Twoim obecnym oprogramowaniem systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM) , narzędzia do zarządzania projektami i bramki płatności. Zapewnia to płynny przepływ danych, co minimalizuje ręczne wprowadzanie danych i ryzyko błędów

Wybieraj oprogramowanie, które automatyzuje powtarzalne zadania, dzięki czemu możesz przyspieszyć wewnętrzne procesy, zwalniając czas na skupienie się na budowaniu dobrych relacji z klientami relacji z klientami Kanały komunikacji: Usprawnij swój plany komunikacji dzięki oprogramowaniu, które ma wbudowane narzędzia komunikacyjne lub integruje się z oprogramowaniem komunikacyjnym

Usprawnij swój plany komunikacji dzięki oprogramowaniu, które ma wbudowane narzędzia komunikacyjne lub integruje się z oprogramowaniem komunikacyjnym Analityka i raportowanie: Oprogramowanie powinno umożliwiać ocenę skuteczności procesu wdrażania klienta poprzez śledzenie czasu spędzonego przez klienta, jego zaangażowania i wskaźników konwersji

Oprogramowanie powinno umożliwiać ocenę skuteczności procesu wdrażania klienta poprzez śledzenie czasu spędzonego przez klienta, jego zaangażowania i wskaźników konwersji Narzędzia do zbierania informacji zwrotnych: Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać zbieranie informacji zwrotnych, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów i ich bolączki w celu przyszłych ulepszeń 🛠️

Automatyzacje ClickUp zapewniają porządek i sprawiają, że wdrażanie klientów jest dziecinnie proste

10 najlepszych programów do wdrażania klientów w 2024 roku

Przeszukaliśmy wiele źródeł, aby stworzyć listę 10 najlepszych programów do wdrażania klientów onboarding klienta programów, z których każdy jest dostosowany do konkretnego przypadku użycia. Niezależnie od potrzeb Twojej firmy, istnieje narzędzie, które uprości i usprawni proces wdrażania. Przygotuj się na budowanie powodzenia i trwałych relacji z klientami. 🌻

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które jest również idealne do usprawnienia procesu wdrażania klientów i zarządzania ich relacjami.

Platforma oferuje liczne funkcje, które ułatwiają wdrażanie klientów, takie jak konfigurowalne formularze ClickUp . Wykorzystaj je do wdrażania nowych klientów, zbierając kluczowe informacje od samego początku. Są one również skuteczne w zbieraniu opinii klientów przez cały okres powiązania, co pozwala na ciągłe dostosowywanie i ulepszanie usług. 🙌

Dzięki ClickUp możesz nadać swojemu wdrożeniu przyjazny charakter, tworząc spersonalizowane portale. Ułatwiają one dostęp do materiałów szkoleniowych i list kontrolnych, dzięki czemu nowi klienci nie gubią się.

Co więcej, CRM firmy ClickUp i praktyczny Szablony CRM ułatwiają rozpoczęcie pracy z zarządzanie klientami .

Zoptymalizuj generowanie leadów dzięki ClickUp HubSpot - przewodnik po wdrażaniu klientów i przeprowadzić niestandardowych klientów przez proces wdrażania za pomocą Szablon wdrażania klienta ClickUp .

Możesz również połączyć wiele Teamsów za pomocą szablonu Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp zaprojektowany w celu poprawy ogólnego doświadczenia niestandardowego.

ClickUp najlepsze funkcje:

Współpracuj ze swoim zespołem w Dokumenty ClickUp aby tworzyć przewodniki powitalne, listy kontrolne i zasoby dla klientów

Zsynchronizuj swój zespół z Funkcje zarządzania projektami w ClickUp Użyj dowolnego z ponad 100 ClickUp AI podpowiedzi do szybkiego pisania i edytowania opisów zadań, e-maili klientów i planów treningowych

Ustawienie powtarzających się zadań aby regularnie kontaktować się z klientami

Połączenie z ulubionymi narzędziami Business za pomocą Zapier i Ponad 100 natywnych integracji ClickUp Limity ClickUp:

Formularze są limitowane w planie Free

Nowi użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Notatka: ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,200+ recenzji)

4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. ChurnZero

przez ChurnZero ChurnZero to oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta zaprojektowany dla firm opartych na subskrypcji (takich jak dostawcy SaaS), aby uzyskać wgląd w wykorzystanie produktu, zwiększyć jego przyjęcie i skutecznie zmniejszyć wskaźnik rezygnacji klientów.

Połączenie go z platformą SaaS umożliwia śledzenie zachowań użytkowników na przestrzeni czasu, takich jak częstotliwość logowania się klientów i funkcje, z których korzystają. Pomaga to zobaczyć, które części produktu mogą być dla nich trudne w użyciu, dzięki czemu można zaoferować dostosowane wsparcie (np. za pomocą funkcji ChurnZero w aplikacji). 💁

ChurnZero to idealne narzędzie dla firm SaaS, które chcą zwiększyć niestandardową retencję klientów poprzez aktywne angażowanie klientów, proaktywne zaspokajanie ich potrzeb i skracanie czasu uzyskania wartości.

Najlepsze funkcje ChurnZero:

Śledzenie danych niestandardowych klientów, takich jak data rozpoczęcia, data następnego odnowienia, liczba licencji, ostatnia aktywność i wynik NPS

Uzyskaj wyniki rezygnacji klientów, aby zidentyfikować zadowolone konta i te, które wymagają uwagi

Tworzenie nielimitowanych segmentów klientów (grup użytkowników o podobnych cechach i potrzebach) w celu analizowania wzorców użytkowania i dostosowywania wysiłków

Ustawienie automatycznych alertów i działań wyzwalanych przez określone sceny w podróży klienta, takie jak onboarding lub zmiany w danych klienta

Limity ChurnZero:

Pulpit nie jest konfigurowalny

Etykiety dla członków zespołu i interakcje w czasie rzeczywistym nie są dostępne

Brak możliwości usuwania kont klientów - w tym celu należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta ChurnZero

Ceny ChurnZero:

Kontakt w sprawie cen

ChurnZero oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (1,091 recenzji)

4.7/5 (1,091 recenzji) Capterra: 4.7/5 (126 opinii)

3. Klient

przez Clientary Clientary to projekt typu "wszystko w jednym" i oprogramowanie do zarządzania i wdrażania klientów do pozyskiwania potencjalnych klientów, śledzenie prostych zadań i rozliczalnych godzin, a także zarządzanie ofertami, szacunkami i fakturami. Ponadto natywna integracja ze Stripe pozwala akceptować płatności online za pomocą kart kredytowych lub przelewów bankowych ACH.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, konsultantem czy właścicielem agencji, Clientary zostało zaprojektowane tak, aby wyeliminować stres związany z otrzymywaniem płatności od klientów i zarządzaniem finansami biznesu.

Najlepsze funkcje Clientary:

Łatwe w utrzymaniu a bazy danych wszystkich klientów , w tym dane kontaktowe, kwoty zaległych faktur i ważne notatki dotyczące powodzenia klienta

Niestandardowe szablony faktur z logo i kolorami marki, wieloma walutami i podatkami

Stworzenie portalu dla klientów w celu widoku szacunków, faktur i postępu projektu

Generowanie kart czasu pracy, płatności i wydatków raportowanie dla konkretnego klienta lub wszystkich klientów w określonych ramach czasowych lub pomoc w ogólnym wdrażaniu klientów

Limity dla klientów:

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak niestandardowe pola i wiele widoków

Interfejs użytkownika ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Ograniczona integracja z głównymi bramkami płatniczymi i aplikacjami innych firm

Ceny dla klientów:

Solo: $19/miesiąc (1 użytkownik)

$19/miesiąc (1 użytkownik) Teams: $39/miesiąc (3 użytkowników)

$39/miesiąc (3 użytkowników) Agencja: $59/miesiąc (5 użytkowników)

Notatka: Dodatkowi użytkownicy są dostępni w planie Agency w cenie 10 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje klientów:

G2: 4.7/5 (37 recenzji)

4.7/5 (37 recenzji) Capterra: 4.7/5 (45 opinii)

4. Demio

przez Demio Demio to łatwe w użyciu oprogramowanie do wdrażania klientów do organizowania wydarzeń online, takich jak webinaria, warsztaty i konferencje. Zapewnia różne interaktywne elementy, takie jak ankiety, materiały informacyjne, udostępnianie ekranu, czat i funkcje akcji (inaczej call-to-action). Ponieważ jest to narzędzie oparte na przeglądarce, uczestnicy nie muszą pobierać żadnego oprogramowania ani wtyczek, aby dołączyć do webinarów. 👨‍💻

Demio to świetne rozwiązanie dla solopreneurów, teamów marketingowych i startupów SaaS, które chcą wykorzystywać webinary do generowania leadów, wdrażania nowych użytkowników i przeprowadzania demonstracji produktów w celu lepszego powodzenia wśród klientów.

Najlepsze funkcje Demio:

Tworzenie webinarów, stron rejestracji i przypomnień e-mail z logo firmy i kolorami

Przekierowywanie uczestników do niestandardowego adresu URL po zakończeniu webinaru

Automatyczne nagrywanie webinarów, dzięki czemu można udostępniać powtórki uczestnikom i innym osobom po zakończeniu wydarzenia

Integracja z Zapier i innymi popularnymi aplikacjami, takimi jak HubSpot, Salesforce, Mailchimp i ConvertKit

Limity Demio:

Brak aplikacji komputerowej lub mobilnej

Limit natywnych integracji

Funkcja udostępniania ekranu udostępnia tylko cały ekran, a nie konkretne okno lub zakładkę

Ceny Demio:

Starter: $59/miesiąc (pojedynczy host)

$59/miesiąc (pojedynczy host) Wzrost: Zaczyna się od 109 USD/miesiąc na hosta

Zaczyna się od 109 USD/miesiąc na hosta Premium: Zaczyna się od $2,200/rok za hosta

Zaczyna się od $2,200/rok za hosta Unlimited: Zaczyna się od $22,000/rok

Demio oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (139 recenzji)

4.7/5 (139 recenzji) Capterra: 4.7/5 (240 recenzji)

5. Moovila

przez Moovila Moovila jest autonomiczną monitorowanie projektu narzędzie do monitorowania i zarządzania projektami, które centralizuje dane projektu, analizuje cykle pracy i zmniejsza ryzyko związane z projektem. Dostarcza w czasie rzeczywistym wgląd w kondycję projektu, podnosi potencjalne problemy i zapewnia możliwe do podjęcia kroki w celu ich rozwiązania, aby przywrócić projekt na właściwe tory.

Moovila najlepiej nadaje się dla kierowników projektów i zespołów Project Management Office (PMO), które chcą aktywnie zarządzać ryzykiem związanym z projektem, aby zapewnić płynny proces wdrażania klienta i długoterminowe powiązania z klientem.

Najlepsze funkcje Moovila:

Wizualizacja planów projektów w wielu widokach: Lista, Kanban, Gantt, Kalendarz i Miniaturka

Identyfikacja i priorytetyzacja krytycznych zadań i projektów rezultaty które mają wpływ na datę zakończenia osi czasu projektu

Otrzymywanie powiadomień w przypadku wykrycia potencjalnych problemów lub zagrożenia kamieni milowych 🚨

Integracja z powszechnie używanymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, HubSpot i Salesforce

Limity Moovila:

Niezgrabny interfejs w porównaniu do innych programów do wdrażania klientów

Limit integracji i niestandardowych opcji

Do eksportowania raportów z projektów dostępny jest tylko format JPG

Ceny Moovila:

Starter: $31.25/miesiąc za użytkownika

$31.25/miesiąc za użytkownika Szafir: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Diament: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Dla MSP: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Activate: Kontakt w sprawie wyceny

Moovila oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (13 recenzji)

4.8/5 (13 recenzji) Capterra: 4.6/5 (39 opinii)

6. Notion

przez NotionNotion to wszechstronny obszar roboczy i narzędzie do współpracy które umożliwia użytkownikom centralizację różnorodnej zawartości - od notatek, przez bazy danych, po tablice zadań. To oprogramowanie do wdrażania klientów umożliwia przechowywanie informacji o klientach, rejestrowanie szczegółów projektów, przydzielanie zadań członkom zespołu i śledzenie postępów. 📈

Ustawienia uprawnień Notion umożliwiają szczegółową kontrolę podczas udostępniania stron obszaru roboczego klientom. Można wybrać, czy otrzymają oni widok, komentarz, edycję czy pełny dostęp.

Dla agencji marketingu cyfrowego i firm konsultingowych poszukujących elastycznej platformy do usprawnienia i współpracy nad projektami klientów notion jest narzędziem dla Ciebie.

Notion najlepsze funkcje:

Rozpocznij pracę z dowolnym z ponad 5000 szablonów obejmujących przypadki użycia, takie jak mapy drogowe projektów, pulpity nawigacyjne i narzędzia do śledzenia budżetu

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem na firmowych wiki i bazach danych

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Canva, Calendly, Zoom i Slack

Wsparcie dla wielu języków, w tym angielskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, japońskiego i koreańskiego

Notion Limity:

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu w oprogramowaniu do wdrażania klientów

Spowalnia działanie podczas pracy nad dużymi projektami

Brak wsparcia dla powiadomień o zaplanowanych zadaniach

Cennik Notion:

Free plan

Plus: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Notion oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (4,766 recenzji)

4.7/5 (4,766 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,782 opinii)

7. GuideCX

przez GuideCX Oprogramowanie GuideCX do zarządzania projektami i wdrażania niestandardowych klientów zwiększa widoczność w czasie rzeczywistym oraz współpracę między Teams . Pomaga również zarządzać klientami przez cały cykl ich życia. Skorzystaj z dowolnego szablonu, który możesz dostosować do swoich potrzeb, aby ujednolicić proces wdrażania i zaoszczędzić czas na przyszłych projektach.

Jeśli często zdarza Ci się czekać, aż klienci skończą swoje części projektu lub spędzać długie godziny w aktualizacja projektu spotkania, GuideCX może pomóc usprawnić współpracę i utrzymać projekty na właściwym torze.

Najlepsze funkcje GuideCX:

Zapraszanie członków zespołu, klientów i innych interesariuszy do widoku i zakończenia zadań

Wizualizacja procentu zadań projektu na różnych scenach - takich jak Nie zaczęto, Pracuję nad tym, Utknąłem i Zrobione - za pomocą paska postępu

Otrzymywanie powiadomień w aplikacji lub e-mail, gdy zadanie zostanie przydzielone lub gdy zbliża się termin jego wykonania

Zbieranie opinii klientów za pomocą ankiet satysfakcji klienta (CSAT) po osiągnięciu kamienia milowego

Limity GuideCX:

Powolne aktualizowanie zadań w porównaniu z innymi opcjami oprogramowania do wdrażania klientów na tej liście

Ankiety CSAT nie są niestandardowe, co może utrudniać zbieranie opinii klientów

Ceny GuideCX:

Starter: 100 USD/miesiąc

100 USD/miesiąc Profesjonalista: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Premium: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Zaawansowane: Kontakt w sprawie cen

GuideCX oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (329 recenzji)

4.7/5 (329 recenzji) Capterra: 4.6/5 (29 recenzji)

8. Pipefy

przez Pipefy Pipefy to narzędzie do zarządzania procesami które pozwala Businessowi organizować i automatyzować swoje operacje za pomocą pipe'ów (aka cykli pracy Kanban).

Używając rur dla różnych procesów, takich jak kwalifikacja leadów, sprzedaż i wdrażanie klientów, Teams śledzą zadania na różnych zakończonych scenach. Ponadto, łatwo jest zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak tworzenie nowych kart Kanban, przenoszenie ich i aktualizowanie ich pól.

Funkcje te sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla małych firm poszukujących podejścia podobnego do Kanban, aby wizualnie organizować i monitorować przepływy pracy związane z onboardingiem.

Najlepsze funkcje Pipefy:

Niestandardowe dostosowywanie dowolnych szablonów z rozszerzonej biblioteki szablonów w celu zarządzania różnymi procesami biznesowymi

Używanie formularzy do przechwytywania i przechowywania informacji na kartach Kanban

Śledzenie historii każdego zadania (aka karty Kanban), w tym jego scen przepływu pracy, udostępnianych plików i komentarzy

Widok podsumowania zadań w każdej fazie przepływu i sprawdzanie, które z nich są terminowe, opóźnione lub zakończone

Limity Pipefy:

Niewiele natywnych integracji na platformie onboardingowej dla klientów

Oferuje tylko widoki list i Kanban

Automatyzacja e-maili z Pipefy często trafia do folderu Spam

Cennik tekstów Pipefy:

Starter: Free

Free Business: $23/miesiąc za użytkownika

$23/miesiąc za użytkownika Enterprise: $38/miesiąc za użytkownika

$38/miesiąc za użytkownika Unlimited: Kontakt w sprawie ceny

Pipefy oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (214 recenzji)

4.6/5 (214 recenzji) Capterra: 4.6/5 (303 recenzje)

9. Userflow

przez Userflow Userflow to platforma do cyfrowej adopcji i wdrażania klientów, która usprawnia wdrażanie użytkowników w firmach produkujących oprogramowanie. Pozwala im tworzyć krok po kroku wycieczki po produkcie w aplikacji, listy kontrolne i ankiety bez pisania jakiegokolwiek kodu.

Dzięki funkcjom wdrażania użytkowników, klienci zapoznają się z kluczowymi funkcjami produktu, co w efekcie zwiększa zaangażowanie i ogólne zadowolenie klientów. ✨

Userflow jest szczególnie pomocny dla dostawców SaaS, którzy chcą zapewnić płynne doświadczenie użytkownika, zwiększyć jego zaangażowanie i poprawić wskaźniki retencji.

Najlepsze funkcje Userflow:

Tworzenie i niestandardowe przepływy wdrażania klientów przy zerowym doświadczeniu w kodowaniu

Wykorzystanie segmentacji w celu dostosowania procesu wdrażania klienta do określonych grup użytkowników

Automatyzacja przepływów na podstawie wydarzeń, takich jak rejestracja, odwiedziny strony i użycie funkcji

Wizualizuj, w jaki sposób użytkownicy przechodzą przez przepływy za pomocą wskaźników, takich jak widoki i wskaźniki zakończone, aby uzyskać lepsze wskaźniki powodzenia klienta

Limity Userflow:

Działa tylko z aplikacjami internetowymi

Niewiele natywnych integracji

Ankiety mają ograniczone możliwości niestandardowe w porównaniu z innymi programami do wdrażania klientów

Cennik tekstów Userflow:

Startup: Zaczyna się od $300/miesiąc

Zaczyna się od $300/miesiąc Pro: Od 850 USD/miesiąc

Od 850 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Userflow:

G2: 4.8/5 (95 recenzji)

4.8/5 (95 recenzji) Capterra: 4.8/5 (12 opinii)

10. Jotform

przez JotformJotform to strona internetowa bez kodu konstruktor formularzy do zbierania danych niestandardowych poprzez formularze rejestracyjne, ankiety, formularze zamówień i inne. Jego funkcja logiki warunkowej pozwala dostosować formularze poprzez wyświetlanie, aktualizowanie lub ukrywanie określonych pól w zależności od danych wprowadzanych przez użytkownika.

Dodatkowo, tabele Jotform ułatwiają organizację i obsługę przesłanych formularzy. Przełączaj się między widokami tabeli, kalendarza, karty i przesyłania, aby wizualizować dane w oparciu o swoje preferencje.

Najlepsze funkcje Jotform:

Tworzenie formularzy od podstaw lub z dowolnego szablonu Jotform w intuicyjnym interfejsie typu "przeciągnij i upuść"

Tłumaczenie formularzy na ponad 130 języków, w tym angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski i portugalski

Udostępnianie dostępu do swoich formularzy za pośrednictwem połączonych linków, kodów QR i osadzonych stron internetowych lub pobieranie ich jako wypełnialnych plików PDF

Integracja z ponad 100 narzędziami, w tym bramkami płatności, takimi jak PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square i Apple Pay

Limity Jotform:

Free Plan posiada branding Jotform i jest ograniczony do 5 formularzy i 100 przesłanych miesięcznie

Oprogramowanie działa wolno i czasami się zawiesza, zwłaszcza podczas pracy nad długimi i złożonymi formularzami

Nowi użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się

Cennik Jotform:

Free Plan

Brązowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Srebrny: $49/miesiąc

$49/miesiąc Złoty: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jotform:

G2: 4.7/5 (204 recenzje)

4.7/5 (204 recenzje) Capterra: 4.6/5 (1,559 opinii)

Zrób trwałe pierwsze wrażenie dzięki doskonałej platformie onboardingowej dla klientów

Wybór najlepszego rozwiązania do wdrażania klientów jest kluczem do powodzenia procesu wdrażania i pozytywnych relacji z klientami - a my przedstawiliśmy 10 najlepszych pozycji dostępnych obecnie na rynku. 🏆

Jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze? Automatyzacja cyklu pracy? Współpraca Teams ? Integracja z obecną technologią? Zbieranie opinii klientów? Kompatybilność międzyplatformowa?

Jeśli szukasz narzędzia, które ma wszystkie te funkcje i więcej, sprawdź ClickUp. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp do jego zaawansowanych funkcji za Free.