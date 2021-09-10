Victory Omotayo: Jak ClickUp pomaga mi zarządzać klientami, treścią i zespołem w jednym miejscu

Swoboda, wpływ, stabilność, elastyczność.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i właścicielem firmy, to może to być właśnie to, do czego dążysz, rozwijając i skalując swoją działalność.

Dzień z życia przedsiębiorcy może składać się z pozyskiwania potencjalnych klientów, utrzymywania listy klientów, realizacji projektów klientów i nie tylko. Ten codzienny cykl żonglowania wieloma zadaniami i pełnienia wielu ról jest jednym z powodów, dla których wiele osób wypala się, godzi się na niższe wynagrodzenie i ponosi porażkę przy uruchamianiu własnej działalności.

Jak osiągnąć wolność, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i powodzenie?

Victory Omotayo może Ci o tym opowiedzieć! A co więcej, może Ci pokazać, jak to zrobić. 😉

Jako trenerka biznesowa i przedsiębiorczyni, Victory opanowała kroki niezbędne do uruchomienia udanej działalności gospodarczej, od oferowania biletów, poprzez solidne strategie pozycjonowania, uproszczony system sprzedaży, aż po silną obecność w mediach społecznościowych.

Obecnie pomaga profesjonalistom z różnych branż osiągać wyniki, które prowadzą ich do finansowej wolności.

Aby to osiągnąć, korzysta z kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, które zaspokaja jej potrzeby w zakresie CRM i zarządzania treścią.

Mieliśmy okazję porozmawiać z Victory o tym, jak korzysta z ClickUp do zarządzania całą swoją pracą w jednym miejscu. Dowiedz się, jak radzi sobie z zadaniami dzięki ClickUp.

Czas oddać mikrofon! Victory, proszę bardzo! 🎤😊

Opowiedz nam o swojej firmie!

Cześć, jestem Victory! 👋

Profesjonaliści i eksperci zwracają się do mnie, gdy chcą być postrzegani i wynagradzani jak profesjonaliści.

Prowadzę firmę coachingową i konsultingową, która pomaga ekspertom wykorzystać ich geniusz do opracowania i wprowadzenia na rynek wysokopłatnych programów grupowych, które się sprzedają.

Robię to poprzez mój autorski program grupowy Knowledge to Profit™, w ramach którego pomagam moim klientom:

💎 Wyjaśnij i zweryfikuj najbardziej opłacalne obszary wiedzy specjalistycznej (nazywam to „źródłem dochodów”)

💎 Zwiększ ich autorytet w mediach społecznościowych dzięki mojemu autorskiemu programowi Expedited Expertise Framework™

💎 Opanuj sztukę komunikacji, abyś mógł z pewnością siebie przedstawić swoją wartość wymarzonym klientom

Jaka jest Twoja ulubiona funkcja ClickUp?

Pulpity. Uwielbiam używać tej funkcji do tworzenia pulpitów dla moich klientów!

Pulpit nawigacyjny ClickUp umożliwia tworzenie szczegółowych raportów dotyczących ważnych danych klientów.

Korzystaj z konfigurowalnych widżetów, takich jak wykresy kołowe, czas realizacji, karta czasu pracy i wiele innych, aby stworzyć własne centrum kontroli misji.

Pulpit nawigacyjny zapewni Ci scentralizowany hub, w którym będziesz mieć widok na cenne informacje dotyczące zadań, sprintów, projektów, osób i wielu innych rzeczy.

Konfigurowalne widżety na pulpitach ClickUp

Jak wykorzystujesz ClickUp, aby rozwijać swoją firmę i projekty?

ClickUp pozwala mi zarządzać listą klientów, planować treści w mediach społecznościowych i zarządzać zespołem.

Przyjazne dla klienta funkcje ClickUp sprawiają, że zarządzanie całą firmą w ramach jednej platformy do zarządzania projektami jest dziecinnie proste.

Możesz skonfigurować CRM bezpośrednio w obszarze roboczym i tworzyć ogólne widoki zadań klientów. Przełączaj się między różnymi widokami, takimi jak tablica, tabela, kalendarz, lista i inne, aby uzyskać alternatywny obraz swoich zadań.

Korzystanie z ClickUp jako CRM i przeglądanie listy klientów w widoku listy

Aby używać ClickUp do zarządzania treścią, po prostu utwórz nową listę w ClickUp, ustaw sceny za pomocą niestandardowych statusów i utwórz potrzebne zadania.

Po utworzeniu listy zadań możesz rozpocząć planowanie kalendarza treści!

Przykład kalendarza treści w ClickUp

Przykład kalendarza treści w ClickUp

Wyświetlanie kalendarza treści w widoku listy ClickUp

Ile godzin tygodniowo oszczędzasz dzięki ClickUp i co robisz w tym czasie?

Dzięki ClickUp oszczędzam około 5 godzin tygodniowo na organizowaniu i zarządzaniu moją firmą!

Czas, który oszczędzam każdego tygodnia, pozwala mi skupić się na działaniach generujących większe przychody, dzięki czemu firma zarabia więcej pieniędzy.

W jaki sposób ClickUp poprawił Twoją pracę i życie?

Przed ClickUp korzystałam z wielu aplikacji do zarządzania całą moją pracą i klientami.

Wdrożenie ClickUp naprawdę pomogło mi zaoszczędzić czas i pieniądze na wszystkich narzędziach, z których korzystałam wcześniej.

Korzystanie z ClickUp jest niezwykle korzystne, zwłaszcza że wiem, że ma wszystko, czego potrzebuję do prowadzenia działalności w zakresie coachingu i doradztwa online.

Jaką radę masz dla innych osób, które chcą usprawnić swoją wydajność?

Jeśli mogę dać Ci jedną radę, to zdecydowanie polecam skupienie się na jednej platformie, aby naprawdę zobaczyć efekty.

Połącz się z Victory na LinkedIn, Instagramie i odwiedź jej stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak może pomóc Twojej firmie wejść na wyższy poziom. 🚀