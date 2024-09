Przewodnik dla początkujących po tablicach ClickUp z przykładami zastosowań

Jeśli jeszcze nie słyszałeś, tablice cyfrowe to nowa "it girl" zarządzania projektami. 💅🏼

Nie daj się zwieść jaskrawym kolorom, Twoja tablica to znacznie więcej niż aplikacja do bazgrania - to miejsce, w którym Twoje Teams spotykają się, aby zaangażować się w znaczącą współpracę i stworzyć coś nowego.

A jeśli masz dostęp do ClickUp, to masz również dostęp do oprogramowanie do tablic cyfrowych w całej okazałości, zero wymaganych integracji ponieważ ClickUp jest jedną z niewielu platform do zarządzania projektami, które natywnie wspierają Tablicę. To ogromna zaleta dla rozproszonych teamów w całej organizacji, które chcą:

Przeprowadzać burze mózgów w miejscu, w którym praca jest już zrobiona

Zaangażować i informować klientów

Usprawnić komunikację

Działać zgodnie z ich pomysłami jak najszybciej, i nie tylko!

Poważnie, mogą do zrobienia wszystko! Być może właśnie dlatego tablice ClickUp zostały wybrane przez G2 jako najlepszy wybór numer jeden wśród narzędzi do współpracy na Tablicy na wiosnę 2023!

Ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność, więc zanim zabierzesz się do płótna jak Picasso, najpierw oprowadzimy Cię po nim. 🎨

Jeśli potrzebujesz więcej funkcji, niż ma do zaoferowania twoje obecne narzędzie do tablic - lub jesteś zupełnie nowy w grze - ten przewodnik zawiera mnóstwo wskazówek, szablony tablic i przykłady przypadków użycia, aby zoptymalizować swój cykl pracy za pomocą tego wysoce wizualnego narzędzia. Więc odłóż swoje DM-y, otwórz wodę sodową i zapoznaj się z najbardziej do tej pory opartą na współpracy funkcją ClickUp Tablice . 💜

Witamy w najbardziej współpracującej funkcji ClickUp

Tablice są równie wydajne, co wizualne, ale są czymś więcej niż tylko przestrzenią do rozwijania umiejętności Microsoft Paint z '91. 👀

Tablice ClickUp tworzą bardziej integracyjne środowisko pracy dla wszystkich zaangażowanych, zwłaszcza klientów i interesariuszy, którzy chcą jak najszybciej uchwycić ogólny obraz sytuacji. Dodatkowo, Tablice oferują pełną przejrzystość, dla której ClickUp został stworzony.

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

Dzięki możliwości podglądu i współtworzenia tablicy w czasie rzeczywistym, możesz pracować razem z zespołem bez nakładania się i nieporozumień. A gdy będziesz gotowy do zrobienia zatwierdzeń od klientów lub zewnętrznych interesariuszy, wszystko co musisz zrobić, to wysłać publiczny link, aby przyznać dostęp do widoku. Właśnie dlatego zawsze powinieneś mieć tablicę pod ręką na każdym spotkaniu dotyczącym projektu - po prostu udostępniaj URL swojej tablicy i zacznij współpracować tak, jakbyś był IRL.

Tablica w ClickUp została zaprojektowana tak, aby uchwycić Twoje pomysły w momencie ich powstawania i połączyć się z Twoim cyklem pracy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to możliwe dzięki funkcjom dostępnym w menu Tablicy, skrótom klawiaturowym i setkom szablonów zaprojektowanych w celu zwiększenia skuteczności sesji burzy mózgów.

Wykorzystaj w pełni swoje tablice

Chociaż masz możliwość rozpoczęcia pracy z dosłownie pustym płótnem, Centrum szablonów ClickUp zawsze będzie naszym preferowanym pierwszym krokiem dla każdego przypadku użycia Tablicy.

Szablony nadają strukturę pustej przestrzeni i działają jak katalizator w procesie rozwoju produktu. Te wstępnie zbudowane diagramy, wykresy i struktury są wąsko dostosowane do konkretnego przypadku użycia, ale mogą być niestandardowe, aby spełnić specyficzne potrzeby organizacji.

Nie są one również przeznaczone tylko dla "początkujących" Bez wątpienia rozpoczęcie od szablonu pozwoli zaoszczędzić znaczną część czasu na wczesnych scenach planowania i realizacji. A później służy jako oficjalna dokumentacja każdego wyboru projektu od początku do końca.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentację matryca priorytetów pisząc wytyczne dotyczące marki lub mapa pojęć clickUp opracował setki konfigurowalnych szablonów dla każdej możliwości i poziomu komfortu korzystania z Tablic.

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje

Ale szablon nie jest jedynym zasobem stworzonym w celu doprowadzenia projektu do końca - tym, co wyróżnia ClickUp Whiteboards, jest możliwość przekształcania praktycznie wszystkiego na tablicy w zadanie za pomocą kilku kliknięć.

Jeszcze raz dla osób z tyłu: _natychmiastowe połączenie Tablic z istniejącymi procesami

Kiedy mówimy "realizuj swoje pomysły", mamy to na myśli. Każdy, kto eksperymentował z innym oprogramowaniem do tablic cyfrowych, może potwierdzić, że jest to przełomowe rozwiązanie. 🏆

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Przekształcanie kształtów, obiektów i tekstów w zadania jest kluczem do korzystania z tablicy poza sceną ideacji i sposobem realizacji strategii od pierwszej do ostatniej sceny rozwoju. Wyobraź sobie, że wychodzisz z wydajnego spotkania i nie musisz zapisywać kolejnych kroków jako zadań, które można śledzić? Brzmi prawie zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe. 😎

Pasek narzędzi edycji to kolejna funkcja zaprojektowana z myślą o jak najszybszym rejestrowaniu pomysłów. Za pomocą kliknięcia myszą lub pociągnięciem klawiatury można dodawać kształty oznaczone kolorami, rysować odręcznie, formatować tekst, tworzyć notatki samoprzylepne , połączony z istniejącymi zadaniami, _i więcej!

Korzystając z menu u dołu ekranu, możesz w pełni wykorzystać możliwości osadzania ClickUp z opcją dodawania kart stron internetowych, dokumentów i zadań do swojej tablicy. Karty te są aktywne na tablicy, co oznacza, że możesz edytować tekst na zminimalizowanym dokumencie ClickUp, aktualizować statusy zadań i wchodzić w interakcje z narzędziami pracy innych firm - wszystko z poziomu tablicy!

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Ale nadal nie zapomnieliśmy o podstawach Whiteboarding, które znasz i kochasz! Uzyskaj dostęp do formatów tekstu sformatowanego, dodawaj komentarze do swojego zespołu i dodawać łączniki między obiektami w miarę kształtowania się przepływu pracy.

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się temu. 🙂

Wykorzystanie tablic (przypadek)

Tablice zdecydowanie brzmią fajnie, ale jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na najbardziej palące pytanie: _co z tego będę miał?

Teams z różnych branż używają tablic na różne sposoby, oto zestawienie tego, jak niektóre z tych grup mogą wprowadzić je do swoich obecnych procesów i zmaksymalizować korzyści.

Tablice dla zespołów inżynierskich i programistycznych Oprogramowanie do tablic robi ogromną różnicę dla teamów pracujących w działach inżynierii, produktu lub projektowania (EPD).

Teams cenią sobie szybkość, niezawodność i płynną współpracę w celu szybszego określania zakresu, projektowania, opracowywania i ostatecznie dostarczania produktów. Wszystko to, do czego zostały stworzone tablice Whiteboard.

Tablice ClickUp pozwalają zespołom na wzmianki o sobie w dowolnym miejscu na tablicy, aby szybko dostrzec nowe projekty elementy akcji i przyspieszyć czas realizacji. A ponieważ nigdy nie zabraknie miejsca, Teams mogą przechowywać wiele map myśli i szkieletów w tej samej przestrzeni, podczas gdy doskonalą swoje przepływy użytkowników. 🙌🏼

Ten szablon mapy użytkownika umożliwia tworzenie wizualnych reprezentacji złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, szkielety i diagramy inżynieryjne

Dodatkowo, gotowe szablony, takie jak Szablon tablicy przepływu użytkowników ClickUp wyręczy Cię w tworzeniu tych skomplikowanych diagramów, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na tym, co najważniejsze - Twoim produkcie i zadowoleniu klientów.

Sam szablon podpowie ci, w jaki sposób użytkownicy będą wchodzić w interakcję z twoim produktem, dodając obrazy, multimedia, obiekty i łączniki, aby stworzyć wizualną reprezentację interfejsu użytkownika. Masz również możliwość pójścia o krok dalej, upuszczając inne dokumenty, dane i zadania na tablicę w celu uzyskania większego kontekstu - bez konieczności otwierania kolejnej zakładki do zrobienia tego.

Pobierz szablon

Ale możliwości są naprawdę nieograniczone! Te funkcje mogą przynieść korzyści w każdym calu procesów rozwoju, dlatego zespoły programistyczne zwracają się do Tablic jako głównej bazy dla innych potrzeb projektu, w tym:

Tablice do zarządzania projektami Menedżerowie projektów polegają na tablicach Whiteboard, aby usprawnić sesje burzy mózgów, tworzyć diagramy nadające się do prezentacji i nadzorować postępy każdego projektu. Zapewniają one ustrukturyzowaną, ale skalowalną podstawę do usprawnienia ich działań od samego początku, co prowadzi do szybszej realizacji projektu i większego zadowolenia interesariuszy.

Pomijając szybkość, tablice Whiteboard pomagają zespołom oderwać się od typowych procesów opartych na dokumentach i myśleć nieszablonowo dzięki bardziej angażującym wizualnie rozwiązaniom techniki tworzenia pomysłów jak myślenie projektowe, mapy myśli, mapa bąbelkowa i brainwriting. 🧠

Bonus: Sprawdź 10 szablonów map bąbelkowych do burzy mózgów Mając już gotowy schemat cyklu pracy, nadszedł czas na ustawienie planów w ruchu Szablon planu działania został stworzony, aby pomóc kierownikom projektów do zrobienia dokładnie tego.

Realizuj swoje plany, przekształcając notatki bezpośrednio w zadania za pomocą szablonu planu działania dla tablic ClickUp

Szablon ten jest łatwy w zastosowaniu i jeszcze łatwiejszy w użyciu dzięki ustawieniu częstotliwości przeglądów w celu określenia, które zadania pozostały do zrobienia, są w trakcie postępu lub zostały zrobione.

W tym przypadku każda notatka samoprzylepna lub kształt może reprezentować określone elementy działania. Aby jednak szablon ten stał się jeszcze bardziej wartościowy, sugerujemy osadzenie w nim zadań ClickUp i Kamienie milowe bezpośrednio w Tablicy dla łatwego dostępu.

A jak sugeruje ten szablon z kwartalnymi, miesięcznymi, tygodniowymi i codziennymi cyklami przeglądu, Twoja tablica pozostaje z Tobą przez cały cykl życia projektu i poza nim. 🪐

Pobierz szablon

Tablice dla kreatywnych teamów Wizualny charakter Tablic pomaga zespołom kreatywnym odpowiednio określić zakres ich pracy i realizować kampanie, które pozytywnie wpływają na przychody, promują świadomość marki i przyciągają wysokiej jakości potencjalnych klientów.

Zespoły te mogą zacząć od tablicy w ramach przygotowań do warsztatów z nowym klientem, na której będą przechowywać obrazy, multimedia, notatki i makiety. Podczas spotkania ruchoma Canva pozwala łatwo poruszać się po tablicy, aby skupić się na określonych obszarach, prezentując potencjalne pomysły lub wcześniejsze prace. Stamtąd można natychmiast rozpocząć edycję tablicy na podstawie opinii klienta w czasie rzeczywistym.

Następnie nadszedł czas na zastosowanie Szablon Tablicy Zakresu Projektu ClickUp . 🙂

Szablon tablicy zakresu projektu można niestandardowo dostosować, dodając dokumenty, zadania i inne elementy

Użyj wstępnie sformatowanej struktury szablonu wraz z wszelkimi osadzonymi mediami, badaniami i dokumentami, aby wizualnie wzmocnić OKR, rezultaty i oczywiście zakres projektu!

W trakcie postępu projektu, Tablica działa jako punkt spotkań między zespołem a klientami. Przechowuje historię całego procesu twórczego, w tym wcześniejsze rozmowy, iteracje i wybory projektowe. Ten poziom organizacji i spójności sprzyja znaczącym relacjom z każdym kluczowym graczem.

Pobierz szablon

I choć nie chodzi tylko o dzwonki i gwizdki na tablicy, z pewnością nie zaszkodzą! Kolory, kształty, rozmiary, stylizacja i opcje formatu ClickUp Whiteboards są idealne do wizualnego przekazywania myśli i szybkiego przekształcania nowych danych powstania w prezentowalne dzieła sztuki.

Spraw, by współpraca znów była przyjemnością dzięki ClickUp Whiteboards

Tablice w ClickUp są tak potężne, jak i opłacalne dzięki narzędziom, szablonom i funkcjom usprawniającym każdy proces i budującym nowe funkcje bez wydawania ani grosza.

Ale jeszcze więcej przed nami!

Mapa drogowa Tablic jest wypełniona nowymi dodatkami i aktualizacjami w miarę wdrażania ClickUp 3.0 - więc jeśli nie widzisz jeszcze swojej ulubionej funkcji tablicy, zaufaj nam, nadchodzi. Nie możemy się doczekać!

Ale niezależnie od tego, czy czatując asynchronicznie lub skulony wokół tabeli konferencyjnej tablica to rozwiązanie do współpracy, którego szukałeś. A jeśli nadal polegasz na innych aplikacjach do zrobienia tego, co masz do zrobienia - nie ma problemu, ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi aby maksymalnie usprawnić korzystanie z usługi.

Uzyskaj dostęp do pierwszych trzech Tablic za darmo w każdym planie cenowym i wskocz na pokład, gdy będziemy dodawać kolejne wydajne, potężne i zabawne funkcje do tego przełomowego narzędzia.