14 najlepszych programów do zarządzania agencjami w 2025 roku

Wiele agencji nieustannie boryka się z licznymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem. Od zarządzania wieloma projektami, klientami i osią czasu, po produkcję wysokiej jakości pracy i śledzenie postępów przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych - agencje mają pełne ręce roboty.

Zapewnij swoim kreatywnym zespołom wsparcie, którego potrzebują, aby odnieść sukces i zapobiec wypaleniu zawodowemu, korzystając z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania agencją, które pomaga w planowaniu zasobów, zarządzaniu projektami i współpracy zespołowej, zarządzanie klientami i nie tylko.

Zebraliśmy 14 najlepszych dostępnych obecnie programów do zarządzania agencjami, wraz z ich najlepszymi funkcjami, limitami, cenami i ocenami klientów, aby pomóc Ci wybrać te odpowiednie dla Twoich potrzeb!

Czym jest oprogramowanie do zarządzania agencją?

Oprogramowanie do zarządzania agencją lub system zarządzania agencją to zakończone rozwiązanie do zarządzania procesami i usprawniania cyklu pracy. Innymi słowy, jest to narzędzie, które usprawnia operacje i poprawia procesy, aby pomóc w skalowaniu biznesu.

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania agencyjnego dla swojego zespołu wymaga jednak dokładnego zbadania i rozważenia, ponieważ nie wszystkie narzędzia do zarządzania agencją są zbudowane jednakowo! Niektóre są najlepsze do zarządzania projektami, podczas gdy inne są najlepsze do planowania spotkań, zbierania opinii klientów, zarządzania pipeline itp.

Niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, oprogramowanie do zarządzania agencją może pomóc Ci uzyskać wsparcie potrzebne do zarządzania każdą częścią Twojego biznesu.

14 najlepszych programów do zarządzania agencjami

A teraz jesteśmy tutaj. Zebraliśmy 14 najlepszych oprogramowanie dla agencji marketingu cyfrowego dla agencji reklamowych, marki, PR, projektowania stron internetowych i innych. Przyjrzyj się każdemu z nich, aby zrozumieć, do czego możesz użyć każdego z nich, jakie narzędzie możesz dodać do swojego stosu technologicznego, a może które narzędzie obejmuje wszystko, czego potrzebuje twój zespół.

1. ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami i współpracy w zespole

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Zacznijmy od ClickUp. ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie do zwiększania wydajności stworzone dla wszystkich Teams z różnych branż, w tym agencji marketingowych, w ich wczesnej i dojrzałej scenie.

To bogate w funkcje oprogramowanie oferuje setki zaawansowanych funkcji aby zapewnić agencjom marketingowym narzędzia potrzebne do zarządzania wieloma projektami, klientami i terminami, poprawy współpracy w zespole, śledzenia celów i mierzenia postępów - wszystko w jednym miejscu.

Po pierwsze, ClickUp oferuje w pełni konfigurowalną platformę, dając każdemu Teams elastyczność, której potrzebują, aby skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnego cyklu pracy i wymagań projektu . Jeśli chodzi o widok mojej pracy, uzyskaj ponad 15 niestandardowe widoki ClickUp aby wizualizować swoją pracę, co jest bardzo przydatne podczas zarządzania różnymi projektami. Skorzystaj z Widoku Tablicy, aby łatwo zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy projekt, Widoku Kalendarza, aby śledzić terminy, Widoku Obciążenia pracą, aby zarządzać obciążeniem pracą zespołu, a także skorzystaj z innych widoków, aby ułatwić zarządzanie projektami. Dodatkowo, Widok pulpitu z raportowaniem w czasie rzeczywistym pozwala stworzyć ogólny przegląd pracy w celu lepszego zarządzania zasobami i utrzymywania wszystkich w pętli, na bieżąco i na dobrej drodze do osiągnięcia celów agencji.

Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu w pulpitach w ClickUp

Teraz, jeśli chodzi o współpracę zespołową, agencje cyfrowe mogą również korzystać z funkcji współpracy, takich jak ClickUp Whiteboards gdzie Teams mogą przeprowadzać burze mózgów i tworzyć wizualne mapy drogowe, oraz ClickUp Dokumenty do nakreślania strategii, dokumentowania SOP i nie tylko. Dostępna jest również wbudowana funkcja czatu, dzięki której Teams i klienci mogą wymieniać się wiadomościami w czasie rzeczywistym Funkcja zarządzania wiadomościami e-mail w ClickUp która umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili bez opuszczania ClickUp.

Oszczędzaj czas i usprawnij zarządzanie wiadomościami e-mail - wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail w ClickUp

A dzięki ustawieniom udostępniania i uprawnień agencje cyfrowe mogą łatwo udostępniać dokumenty i zadania swoim klientom lub zapraszać ich do swojego obszaru roboczego, aby usprawnić komunikację między zespołami i klientami. Aby przyspieszyć proces opiniowania i recenzowania, wystarczy skorzystać z funkcji Proofing and Annotation, która umożliwia zespołom i klientom komentowanie w załączniku.

To tylko kilka kluczowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę. Zapoznaj się z kilkoma innymi funkcjami, które mogą pomóc w działalności Twojej agencji.

Najlepsze funkcje

Niestandardowe widoki : Wybieraj spośród ponad 15 widoków, aby zarządzać różnymi zadaniami i projektami

: Wybieraj spośród ponad 15 widoków, aby zarządzać różnymi zadaniami i projektami Wbudowana i niestandardowa automatyzacja : Stwórz wydajne i spójne procesy, a pracę ręczną przenieś na autopilota dzięki funkcji automatyzacja w ClickUp Tablice do współpracy : Umożliwia zespołom współpracę nad projektami w czasie rzeczywistym i wyróżnia ClickUp na tle innych narzędzi do zarządzania agencjami

: Stwórz wydajne i spójne procesy, a pracę ręczną przenieś na autopilota dzięki funkcji automatyzacja w ClickUp Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy, w tym kilkoma aplikacjami wzmiankowanymi w tym podsumowaniu ( Calendly , Marka )

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy, w tym kilkoma aplikacjami wzmiankowanymi w tym podsumowaniu ( Calendly , Marka ) Szablony z możliwością dostosowania: Uzyskaj dostęp do biblioteki szablonów dla dowolnego przypadku użycia, m.inSzablon dla agencji marketingowej od ClickUp

Szablon agencji marketingowej ClickUp może pomóc agencjom w zarządzaniu wieloma klientami, planowaniu kampanii i nie tylko w jednym miejscu

Limity

Chociaż ClickUp oferuje ogromną liczbę funkcji i jest wysoce konfigurowalny, znalezienie sposobu na ich efektywne wykorzystanie w celu zwiększenia wydajności może wymagać trochę nauki

Ceny

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 5 USD miesięcznie/użytkownika

: 5 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Business Plus : $19 za miesiąc/użytkownika

: $19 za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (4,780+ recenzji)

: 4.7 na 5 (4,780+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,070+ opinii)

dowiedz się, jak inne agencje cyfrowe, takie jak Zenpilot używają ClickUp do optymalizacji swojego przepływu pracyWypróbuj ClickUp za Free

2. Calendly

Najlepszy do planowania i rezerwacji

Planowanie spotkań za pomocą Calendly Calendly to narzędzie do zarządzania agencją, które pomaga w utrzymaniu klienta , rekrutacją i wszystkim pomiędzy, oferując niezliczone sposoby automatyzacji zadań i oszczędzania czasu.

Funkcja automatycznej kwalifikacji i planowania bezpośrednio na stronie internetowej, co znacznie ułatwia rezerwację połączeń z potencjalnymi klientami, niezależnie od tego, czy jest to Zoom, Google Meet, czy biznesowy system telefoniczny . Zwalnia również przestrzeń dla pracowników, dzięki czemu mogą oni pracować nad zadaniami o wysokim priorytecie.

Calendly wysyła również automatyczne kwestionariusze e-mail przed i po rozmowie, co pomaga agencjom wyglądać jeszcze bardziej profesjonalnie i pomaga w budowaniu silniejszych relacji z klientami.

Najlepsze funkcje

Pomaga Teams planować spotkania w łatwy i skuteczny sposób

Bardzo prosta w użyciu, z przejrzystym i intuicyjnym interfejsem oraz przejrzystym procesem ustawień

Mnóstwo integracji i możliwość synchronizacji z różnymi aplikacjami kalendarza

Odpowiedni dla Teams i startupów, które mogą osadzić go na swoich stronach internetowych, a nawet używać go do pobierania opłat za usługi konsultacyjne

Limity

Wydajność Calendly jest zoptymalizowana po zintegrowaniu z Kalendarzem Google. Istnieją raportowania dotyczące niespójności podczas integracji z Outlookiem

Brak przewodnika szkoleniowego lub dedykowanej strony wsparcia

Cennik

Podstawowa : Free

: Free Essentials : 8 USD za licencję/miesiąc

: 8 USD za licencję/miesiąc Professional : 12 USD za licencję/miesiąc

: 12 USD za licencję/miesiąc Teams : $16 za licencję/miesiąc

: $16 za licencję/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (1,470+ recenzji)

: 4.7 na 5 (1,470+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (2,590+ opinii)

3. Walling

Najlepsze do wizualizacji, organizowania i udostępniania pomysłów

Organizowanie i udostępnianie pomysłów w aplikacji do zarządzania pracą Walling Walling to narzędzie do zarządzania projektami, które organizuje pomysły, zadania i projekty w wizualny, a przede wszystkim kreatywny sposób.

Daje zakończony przegląd wszystkiego, co jest zrobione w danej chwili i oferuje wiele opcji wizualizacji - tablice nastrojów, tablice Kanban, kalendarze itp.

Walling jest wyposażony w funkcje współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym, które znacznie ułatwiają postęp zarówno w trakcie realizacji zadań wewnętrznych, jak i zadań dla klientów oraz dostarczanie ich na czas.

Najlepsze funkcje

Aplikacja do robienia notatek ze szczególnym naciskiem na część wizualną (ściany z cegieł)

Szeroki zakres platform umożliwiających zespołom rozpoczęcie pracy

Odpowiednia dla kreatywnych Teams działających w branżach lub działach projektowych/marketingowych

Limity

Metoda strukturyzacji danych Wallinga ma krzywą uczenia się i wymaga zrozumienia, aby skutecznie wykorzystać jej elastyczność

Ceny

Free Plan

Premium : 5 USD na członka/miesiąc

: 5 USD na członka/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

Product Hunt : 5 na 5 (100+ recenzji)

: 5 na 5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (25+ recenzji)

4. TeamGantt

Najlepszy do zarządzania zadaniami

Zarządzanie zadaniami i osiami czasu na wykresie Gantta za pomocą TeamGantt TeamGantt jest łatwym w użyciu narzędzie do zarządzania projektami które pełni funkcję wykresu Gantta, aby pomóc agencjom w zarządzaniu projektami na osi czasu.

Dostosowuje się również do potrzeb różnych typów agencji i pracowników (ponieważ każdy w zespole może łatwo dostosować swój przepływ pracy bez zakłócania pracy innych członków). Z TeamGantt wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Narzędzie to ułatwia planowanie projektów, organizację zadań, dokumentów i czatów, upraszcza śledzenie czasu, usprawnia komunikację i zapewnia dokładny przegląd postępów. Wszystko to eliminuje ból głowy związany z aktualizacjami dla klientów i sprawia, że zarówno klienci, jak i Teams są zadowoleni.

Najlepsze funkcje

Wyposażony w funkcje udostępniania plików, śledzenia czasu i komunikacji na poziomie zadań

Wizualne śledzenie postępu zadań przypisanych do każdego członka zespołu

Prosty i spersonalizowany układ

Odpowiedni dla Teams lub freelancerów, którzy wolą śledzić postęp swoich projektów za pomocą wykresów Gantta

Limity

TeamsGantt nie posiada funkcji śledzenia budżetu i finansów, co utrudnia zespołom dokładne śledzenie kosztów projektu

Interfejs użytkownika może być nieco trudny w nawigacji dla niektórych użytkowników, co utrudnia szybkie znalezienie potrzebnych danych

Ceny

Opinie klientów

G2 : 4.8 na 5 (840+ opinii)

: 4.8 na 5 (840+ opinii) Capterra: 3.6 na 5 (90+ opinii)

5. Marka

Najlepszy do automatyzacji cyklu pracy

Ustawienie wyzwalaczy i warunków w celu automatyzacji cyklu pracy za pomocą Make Make jest przepływem pracy bez kodu oprogramowanie do automatyzacji które wyświetla wszystko, co budujesz i tworzysz w atrakcyjny wizualnie sposób. To narzędzie jest świetne dla agencji, które chcą usprawnić zarządzanie cyklem pracy i zwiększyć wydajność wszystkich Teams.

Make może pomóc we wszystkich tych kwestiach, z którymi zmagają się agencje, takich jak skuteczne generowanie leadów, przekierowywanie leadów, zarządzanie umowami i wszystko pomiędzy, potrzebne do szybszego zamykania większej liczby transakcji. Make łączy się z tysiącami aplikacji, w tym ClickUp, i sprawia, że łatwo jest przenieść wszystko, co ważne, na jedną platformę.

Najlepsze funkcje

Nieskończona liczba scenariuszy integracji aplikacji i mnóstwo gotowych do udostępnienia szablonów

Interfejs użytkownika, jak również UX, są dobrze wykonane, z doskonałą historią opcji wyszukiwania

Wysoka skuteczność zarządzanie Teams automatyzacja i możliwość ustawienia oddzielnej automatyzacji dla każdego zespołu/działu

API Make sprawia, że jest on odpowiedni dla agencji świadczących usługi automatyzacji

Limity

Zaprojektowany dla systemów uniksowych, co ogranicza jego wsparcie platformowe

Złożona składnia do definiowania zadań automatyzacji, co utrudnia korzystanie z niej początkującym

Ceny

Free

Core : 10,59 USD miesięcznie

: 10,59 USD miesięcznie Pro : 18,82 USD miesięcznie

: 18,82 USD miesięcznie Teams : 34,12 USD miesięcznie

: 34,12 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (180+ opinii)

: 4.7 na 5 (180+ opinii) Capterra: 4.8 na 5 (290+ opinii)

6. Sendinblue

Najlepszy do e-mail marketingu, cyfrowych kampanii marketingowych i automatyzacji marketingu

Tworzenie i projektowanie eleganckich wiadomości e-mail w Sendinblue Sendinblue to bogate w funkcje narzędzie stworzone na potrzeby agencji, które chcą zasilić swój biznes odpowiednimi narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi.

Oprogramowanie to umożliwia agencjom wysyłanie przekonujących wiadomości e-mail, SMS lub WhatsApp wiadomości dla ofert wrażliwych czasowo i segmentuj wiadomości według różnych grup odbiorców i różnych typów klientów, aby zwiększyć wskaźniki retencji i budować silniejsze relacje z klientami.

Umożliwia również przechowywanie wszystkich informacji kontaktowych klienta w jednym miejscu, śledzenie każdej sceny procesu oraz monitorowanie danych i wydajności w celu wykrycia obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze funkcje

Platforma marketingowa typu "wszystko w jednym", która umożliwia użytkownikom uruchamianie kampanii marketingowych e-mail i SMS, ustawienie automatyzacji oraz zarządzać kontaktami za pośrednictwem wbudowanego systemu CRM

Automatyzacja dostępna we wszystkich planach

Opcje czatu osadzone na stronie internetowej

Automatyzacja kampanii i funkcje segmentacji marketingowej

Limity

Wielu użytkowników raportowało limity funkcji automatyzacji

Opcje szablonów e-mail w Sendinblue są ograniczone i niezbyt konfigurowalne

Ceny

Free

Starter : Od 25 USD miesięcznie

: Od 25 USD miesięcznie Business : Od 65 USD miesięcznie

: Od 65 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (1530+ opinii)

: 4.5 na 5 (1530+ opinii) Capterra: 4.6 na 5 (1540+ opinii)

7. Trafft

Najlepszy do rezerwacji i planowania spotkań

Akceptuj rezerwacje i płatności online, zarządzaj zespołami i niestandardowymi klientami i nie tylko z Trafft

Utrzymanie porządku w agencji nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki Trafft możesz teraz zarządzać swoją agencją i rozwijać swoją markę. Oprogramowanie utrzymuje wszystkie spotkania w ryzach, organizuje klientów i sprawia, że Twój Business kwitnie.

Trafft to rozwiązanie dla agencji, które muszą usprawnić proces rezerwacji zarówno dla członków zespołu, jak i klientów.

To oprogramowanie do rezerwacji obsługuje wszystko w procesie rezerwacji, a nawet wysyła automatyczne e-maile lub przypomnienia SMS do klientów.

Najlepsze funkcje

Pulpit Business do monitorowania wszystkich spotkań lub wydarzeń

Panel zarządzania klientami umożliwiający uzyskanie szczegółowych informacji na ich temat

Inteligentny kalendarz i planowanie

Możliwość utworzenia strony rezerwacji bez znajomości kodowania

Może obsługiwać płatności online, fakturowanie i zarządzanie podatkami bezpośrednio z aplikacji

Limity

Trafft nie oferuje możliwości planowania wydarzeń, które odbywają się przez wiele dni

Trafft nie jest zoptymalizowany do użytku na urządzeniach mobilnych

Cennik

Indywidualny Podstawowy : 12 USD miesięcznie Pro : $39 miesięcznie Ekspert : $59 miesięcznie

Firma Starter : $69 miesięcznie Skalowanie : $150 miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen



Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (16+ opinii)

: 4.7 na 5 (16+ opinii) Capterra: 5 na 5 (34+ opinii)

8. Sprout Social

Najlepszy do marketingu w mediach społecznościowych

Widok pulpitu kluczowych wskaźników wydajności w Sprout Social Sprout Social to kompleksowe narzędzie wykorzystywane przez wiele zespołów zajmujących się mediami społecznościowymi i marketingiem. Dzięki Sprout Social agencje mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i ich odbiorców oraz wykorzystać te dane do dostosowania strategii biznesowych i marketingowych.

Ponadto pomaga we wszystkich kwestiach związanych z zawartością, w tym w planowaniu, publikowaniu, zwiększaniu zaangażowania i poprawie szybkości reakcji. Wreszcie, agencje korzystające ze Sprout Social mogą uzyskać dostęp do bogatych w dane pulpitów i podejmować bardziej strategiczne decyzje w celu rozwoju własnego biznesu i biznesu swoich klientów.

Najlepsze funkcje

Pomaga w zarządzaniu aktywnością w mediach społecznościowych i komunikacją na wielu platformach

Skrupulatna analityka umożliwia użytkownikom przeprowadzanie kontroli konkurencji i płynne eksportowanie danych, zapewniając przyszłe skuteczne kampanie w mediach społecznościowych

Opłacalność dla średnich Enterprise i Teams, którzy chcą zmaksymalizować swoją obecność w Internecie poprzez podejście zorientowane na dane

Limity

Platforma ma krzywą uczenia się i może być przytłaczająca dla użytkowników niezaznajomionych z narzędziami do zarządzania mediami społecznościowymi Ceny są stosunkowo wysokie, co może utrudniać startupom dokonanie zakupu i zwiększać koszty, gdy wielu członków zespołu potrzebuje do niego dostępu



Cena

Standard : 249 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 199 USD miesięcznie)

: 249 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 199 USD miesięcznie) Professional : $399 miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik +$299 miesięcznie)

: $399 miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik +$299 miesięcznie) Advanced : 499 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 349 USD miesięcznie)

: 499 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 349 USD miesięcznie) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.3 na 5 (2,050+ opinii)

: 4.3 na 5 (2,050+ opinii) Capterra: 4.4 na 5 (520+ opinii)

9. Koło

Najlepsza platforma społecznościowa typu "wszystko w jednym" dla twórców i marek

Połącz ekscytującą, interaktywną naturę społeczności ze swoją zawartością - wszystko w jednym płynnym doświadczeniu z Circle Circle to narzędzie, którego agencje potrzebują do działań związanych z budowaniem społeczności i zespołów. To interaktywne oprogramowanie zapewnia płynne korzystanie z czatów grupowych, transmisji na żywo i wydarzeń.

Jego solidne funkcje angażujące naprawdę umożliwiają stworzenie tętniącej życiem atmosfery w agencji i umożliwienie członkom różnych teamów współpracy nad jedną, ujednoliconą wizją. Z drugiej strony, dzięki Circle, agencje mogą pomóc swoim klientom w budowaniu świadomości marki i połączeniu się z innymi twórcami i kreatorami w przestrzeni.

Najlepsze funkcje

Umożliwia tworzenie forów społecznościowych, tematów i wątków, aby zaangażować odbiorców w otwarte dyskusje

Pozwala firmom na utrzymanie wysokiego poziomu niestandardowego utrzymania klientów poprzez uproszczenie zaangażowania i wymiany informacji między członkami społeczności

Użytkownicy mogą organizować wydarzenia w ramach samej platformy, gdzie członkowie mogą publikować posty i wchodzić w interakcje. Możliwe jest również tworzenie transmisji na żywo i niestandardowe ustawienie udostępniania.

Limity

Nie nadaje się dla twórców kursów, ponieważ nie posiada dedykowanej strony płatności i ma niezgrabną funkcję paywalla, która wpływa na konwersje

Opcja tworzenia kursów jest dostępna tylko w planach Professional i Enterprise

Ceny

Podstawowy : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Professional : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Enterprise: 399 USD miesięcznie

Opinie klientów

App Store : 4.8 na 5 (2,200+ recenzji)

: 4.8 na 5 (2,200+ recenzji) ProductHunt: 3.6 na 5 (40+ opinii)

10. Canny

Najlepsze narzędzie do zarządzania klientami i zbierania ich opinii

Przechwytuj, organizuj i analizuj opinie o produktach w Canny

Agencje potrzebują informacji zwrotnych od klientów, aby ulepszać swoje usługi i oczywiście, aby zmaksymalizować swój potencjał zarobkowy. Canny jest jednym z najlepszych oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem które sprawiają, że zbieranie, organizowanie i analizowanie informacji zwrotnych nie stanowi żadnego problemu.

Umożliwia ono nie tylko zbieranie opinii klientów, ale także informacji zwrotnych pochodzących od członków zespołu. W ten sposób agencje mogą upewnić się, że najlepsze pomysły nie umkną uwadze i wykorzystać swój czas w najbardziej efektywny sposób - aby zbudować najbardziej pożądane funkcje, zdywersyfikować swoje usługi lub skoncentrować wysiłki tylko na określonym rodzaju usług.

Najlepsze funkcje

Zbieranie i analizowanie opinii klientów w łatwy sposób

Łatwa integracja z różnymi platformami zewnętrznymi

Umożliwia ustawienie systemu opinii poprzez osadzenie go na stronie internetowej lub użycie go jako subdomeny

Limity

Tablica do głosowania Canny jest całkiem przydatna, ale może nieumyślnie wpływać na opinie, jeśli nie jest odpowiednio skonfigurowana, co może ograniczać skuteczność zebranych opinii

Ceny

Free

Wzrost : $400 miesięcznie

: $400 miesięcznie Business: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

ProductHunt : 4.3 na 5 (45+ opinii)

: 4.3 na 5 (45+ opinii) Capterra: 4.7 na 5 (35+ opinii)

11. Opinia

Najlepsze do zbierania referencji od niestandardowych klientów

Zbieraj referencje od klientów za pomocą Testimonial Testimonial jak sama nazwa wskazuje, jest oprogramowaniem do zbierania referencji klientów. Agencje mogą łatwo osadzać wideo i teksty na swoich stronach internetowych, a nawet tworzyć dedykowane strony docelowe w około 2 minuty bez zatrudniania programistów

Skutecznie wykorzystywane referencje mogą przyspieszyć rozwój każdej agencji. Agencje mogą nie tylko przesyłać referencje i dowody społeczne bez kodowania, ale także monitorować i śledzić wydajność każdego z nich, wyświetlać je wszystkie na pulpicie, a nawet promować te, które osiągają najlepsze wyniki, aby przyciągnąć więcej klientów, co jest ogromnym czynnikiem napędzającym przychody.

Najlepsze funkcje

Zbieranie i wyświetlanie pochwał, zarówno w formacie tekstu, jak i wideo, oraz prezentowanie ich potencjalnym klientom

Wideo z referencjami można udostępniać w mediach społecznościowych i osadzać na stronach internetowych, a także wykorzystywać w kampaniach marketingowych

Ustawienie automatyzacji z referencjami jest możliwe przy użyciu aplikacji innych firm, takich jak Make

Limity

Nie oferuje wbudowanych narzędzi do edycji i wprowadzania poprawek do wideo otrzymanych od klientów

Klienci otrzymują niestandardowe instrukcje dotyczące tworzenia wysokiej jakości wideo

Ceny

Starter : Free

: Free Premium : 50 USD miesięcznie

: 50 USD miesięcznie Ultimate : $150 miesięcznie

: $150 miesięcznie Agencja: Od 300 USD miesięcznie

Opinie klientów

ProductHunt: 4.2 na 5 (15+ opinii)

12. Coda

Najlepszy do zarządzania dokumentami i plikami

Zarządzanie pomysłami w edytorze dokumentów Coda Coda to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami, zadaniami, listami rzeczy do zrobienia i danymi w łatwy, ale interaktywny i angażujący sposób. Agencje używają go, aby przyspieszyć procesy decyzyjne i efektywniej współpracować z pracownikami wewnętrznymi.

Jest w pełni konfigurowalny do różnych potrzeb agencji i łatwy do ewolucji wraz z ich rozwojem. Coda wyświetla dane w sposób łatwy do wykorzystania, a pulpity ułatwiają śledzenie postępów i aktualizacji pracy klienta.

Najlepsze funkcje

Dokument typu "wszystko w jednym", który łączy dokumenty i tabele, aby zarządzanie zadaniami oraz interaktywna współpraca i koordynacja były jak najbardziej płynne

Funkcja "Packs" jest dostosowana do celów integracji z innymi aplikacjami

Odpowiedni dla zespołów programistów aplikacji (między innymi), którzy chcą zbudować prostą strukturę organizacji biznesowej, ułatwiającą dostęp do dokumentów i danych

Limity

Projekt interfejsu Coda jest uważany za przestarzały i mniej atrakcyjny wizualnie

Od czasu do czasu struktura dokumentów w Coda ulega dezorganizacji.

Ceny

Free

Pro : 10 USD miesięcznie/Doc Maker

: 10 USD miesięcznie/Doc Maker Teams : 30 USD miesięcznie/Doc Maker

: 30 USD miesięcznie/Doc Maker Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (380+ opinii)

: 4.7 na 5 (380+ opinii) Capterra: 4.6 na 5 (80+ opinii)

Bonus: **Coda vs. Airtable

13. Tally

Najlepsze do tworzenia formularzy

Zbuduj własny formularz online i zbieraj dowolne dane za pomocą kreatora formularzy Tally Tally to kolejne świetne oprogramowanie do zarządzania agencjami. Ten kreator formularzy w rzeczywistości wykracza poza zwykłe tworzenie formularzy, ale wspiera logikę formularzy, kalkulatory, niestandardowe zamknięte wiadomości, przesyłanie plików i zbieranie płatności, by wymienić tylko kilka z jego doskonałych funkcji.

Dzięki Tally agencje mogą gromadzić mnóstwo danych, analizować je lub eksportować i organizować według projektów lub członków zespołu (którzy mogą dalej współpracować nad formularzami i udostępniać wyniki formularzy w udostępnianych obszarach roboczych).

Najlepsze funkcje

Kreator formularzy z unikalnym UX i UI, który pozwala na stworzenie nieograniczonej liczby formularzy i ankiet w ciągu kilku minut

Niekończące się opcje niestandardowe

Zbieranie płatności, obliczenia, logika formularza i piping odpowiedzi to tylko niektóre z najbardziej błyszczących funkcji tego oprogramowania

Możliwość integracji z niemal każdym produktem dostępnym na rynku

Limity

Brak funkcji Tally, takich jak logika warunkowa i integracja danych, sprawia, że jest on mniej odpowiedni dla bardziej zaawansowanych typów formularzy i może zmniejszyć jego ogólną funkcjonalność

Ceny

Free Plan

Tally Pro: 29 USD miesięcznie

Opinie klientów

ProductHunt: 4.9 na 5 (70+ opinii)

14. Boisko

Najlepsze oprogramowanie do wspólnych prezentacji

Twórz piękne prezentacje w kilka minut z Pitch Pitch to oprogramowanie do prezentacji, które zawiera tysiące konfigurowalnych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, których agencje mogą używać do prezentowania swoich usług i planów projektów klientom.

Narzędzie to ułatwia przygotowywanie prezentacji na konferencje i spotkania zespołu oraz udostępnianie pracy i aktualizacji w piękny i kreatywny sposób. Wreszcie, Pitch oferuje funkcje współpracy zespołowej i upraszcza prezentowanie pomysłów, udostępnianie opinii i podejmowanie decyzji.

Najlepsze funkcje

Platforma do prezentacji skoncentrowana na współpracy zespołowej z super przejrzystym interfejsem użytkownika

Potężna funkcja czatu na żywo pomaga członkom zespołu współpracować nad prezentacjami w czasie rzeczywistym dzięki fantazyjnej opcji widoku głośnika

Szablony ułatwiające rozpoczęcie pracy

Członkowie zespołu mogą śledzić status swojej pracy, a także dane dzięki integracji z Google Analytics

Limity

Ograniczona dostępność gotowych szablonów, które można łatwo niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika

Ceny

Starter : Free

: Free Pro : $8 za członka/miesiąc

: $8 za członka/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

ProductHunt : 4.9 na 5 (120+ recenzji)

: 4.9 na 5 (120+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (25+ opinii)

Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania dla Twojej agencji

Istnieje wiele systemów do zarządzania agencjami i to świetnie. Teraz kluczem jest znalezienie narzędzi, które oferują elastyczność w celu wsparcia agencji w miarę jej skalowania, mogą pomóc w planowaniu zasobów i które płynnie współpracują z innymi narzędziami pracy, aby zachować kontrolę nad cyklem pracy.

Jak już wspomniano na początku, ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i wydajności, które oferuje w pełni konfigurowalną platformę, dzięki czemu Twoja agencja może skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do Twojego cyklu pracy i złożonych projektów oraz wspierał Twój zespół w miarę rozwoju Twojej firmy. Już sam ten fakt czyni ClickUp jednym z najlepszych dostępnych obecnie programów do zarządzania agencjami.

A ponieważ agencje mogą potrzebować wielu aplikacji, aby pomóc w prowadzeniu codziennych operacji, można je łatwo zsynchronizować z ClickUp połączyć ClickUp z innymi narzędziami do pracy aby przenieść całą moją pracę w jedno miejsce.

Rozpoczęcie pracy z ClickUp jest łatwe i Free. Nadszedł czas, aby pracować mądrzej dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania agencją. 👌 Guest Writer:

Alladdine Djaidani jest marketerem internetowym i założycielem Hustler Ethos _. Lubi pomagać firmom w pozycjonowaniu w Google i napędzać wzrost bez rozbijania banku