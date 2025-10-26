Hoe bereken je story points in Agile

Zeg punten, *en je denkt al snel aan een race of een spel. Maar Agile-storypoints hebben een heel ander achtergrondverhaal. 😊

In de Agile-methodologie zijn user stories een betrouwbaar hulpmiddel om te beschrijven wat een gebruiker met het product wil bereiken. Het idee is om teams aan te moedigen na te denken over hoe en waarom een functie zal worden gebruikt. Voor een taak waarbij bijvoorbeeld een inlogknop aan de startpagina moet worden toegevoegd, zou de user story zijn: Als frequente bezoeker wil ik eenvoudig inloggen vanaf de startpagina, zodat ik snel toegang heb tot mijn account.

Maar hoe beheer en plan je het werk dat komt kijken bij het implementeren van deze stories? Welnu, de Agile manier om dit te doen is door er story points aan toe te wijzen.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Storypoints in Agile meten de inspanning, het risico en de complexiteit die nodig zijn om een user story te voltooien

Ze helpen teams bij het prioriteren en plannen van werk tijdens sprints, door een relatieve schatting van de grootte van taken te bieden

Het schatten van story points houdt in dat je inzicht krijgt in de benodigde inspanning, een basisverhaal kiest en een puntenschaal selecteert (bijv. Fibonacci)

Op consensus gebaseerde methoden zoals Planning Poker helpen teams om overeenstemming te bereiken over storypointwaarden

De voordelen zijn onder meer een betere planning, prioritering en continue procesverbetering

Tools zoals ClickUp stroomlijnen het schatten van story points en verbeteren de samenwerking en het bijhouden van de voortgang binnen het team

Wat zijn story points in Agile?

Story points zijn een meeteenheid waarmee de totale inspanning wordt geschat die nodig is om een user story in een productbacklog of een vooraf geplande werkstroom te voltooien.

Het is geen verplichte prestatiemaatstaf om medewerkers te binden of managers te dwingen toezicht te houden op de ontwikkeling, maar eerder een optioneel puntensysteem om de relatieve grootte van het werk of het risico bij het voltooien van een user story te meten.

De punten worden doorgaans vlak voor de sprintplanningvergadering berekend. Het schatten van story points in deze fase helpt het hele team om weloverwogen beslissingen te nemen over welke stories prioriteit moeten krijgen in de backlog van de volgende sprint. In de meeste gevallen houden teams een vergadering om de punten te schatten, of wijzen ze gewoon asynchroon waarden toe aan stories op basis van parameters zoals prioriteit en werklast.

3 sleutelcriteria voor het schatten van Agile-storypoints

Als het gaat om het bepalen van het aantal story points dat aan een user story moet worden toegewezen, zijn er drie factoren die agile teams helpen het werk nauwkeurig in te schatten: inspanning, risico en complexiteit.

1. Inspanning: benodigde werkhoeveelheid en intensiteit

Inzet verwijst naar de hoeveelheid werk die nodig is om verschillende user stories te voltooien. Het relatieve schattingsproces omvat het beantwoorden van vragen zoals:

Om hoeveel taken gaat het?

Welke voorbereidende en vervolgactiviteiten kunt u verwachten?

Hoeveel inspanning vergt elke taak en voorbereidende activiteit?

Hoe meer inspanning er in deze fasen nodig is, hoe meer punten een story waarschijnlijk zal hebben. Gebruik een gratis Story Point Calculator om uw story points snel en consistent te berekenen op basis van inspanning, complexiteit en risico. Hier kunt u een vergelijking maken op basis van het aantal uren dat de voorgestelde Taaken in beslag nemen, bijvoorbeeld:

Minder dan 3 uur voor het ontwerpen van een spelpersonage met een kerstthema: 0,5 storypoint Een dag werk om een nieuwe app-functie te ontwerpen: 2 story points

Een veelgemaakte fout bij het berekenen van story points is dat ze alleen worden gezien als een directe maatstaf voor tijd. Hoewel tijdsinschattingen je in absolute termen vertellen hoe lang het duurt om een taak te voltooien, bieden ze geen geschikte relatieve maatstaf voor hoe uitdagend een taak is in vergelijking met andere taken.

2. Risico: onzekerheid en mogelijke obstakels

Dit criterium houdt in dat rekening wordt gehouden met procesrisico's, afhankelijkheden van interne taken of externe factoren, en de onbekende factoren in het ontwikkelingsproces. Elke storypoint-waarde draagt bij aan de risicoscore.

Verhalen met een hoog risico verdienen dus meer story points, omdat ze een extra bufferperiode nodig hebben om de onvoorziene uitdagingen die zich voordoen op te vangen. Agile-teams kunnen de punten gebruiken om bepaalde verhalen af te wijzen of om risico's effectiever te beheren en te beperken.

3. Complexiteit: Technische moeilijkheidsgraad en fijne kneepjes

Complexiteit gaat niet alleen over hoe moeilijk de Taak is, maar ook over hoe ingewikkeld en uitgebreid de oplossing moet zijn. Dit omvat het gebruik van nieuwe of onbekende technologieën, de noodzaak om te vertrouwen op innovatieve of onbeproefde oplossingen, en de mate van intellectuele uitdaging.

Complexere stories vereisen doorgaans meer denkwerk, planning en probleemoplossing, wat tot uiting komt in hogere story points. 💡

Voordelen van het gebruik van story points in Agile

Het proces van het schatten van story points omvat overleg en consensus onder de leden van het agile- of scrumteam, wat samenwerking en een gedeeld begrip van taken bevordert. Hier zijn enkele andere opvallende voordelen:

Hoe bereken je story points in Agile: 6 eenvoudige stappen

Een schatting van story points is effectief als deze bijdraagt aan een grondig begrip van het werk en een betere planning en prioritering mogelijk maakt. Het proces van het berekenen van punten en het omzetten daarvan naar uren is echter niet bepaald eenvoudig.

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we de standaard best practices uit Agile-methodologieën gecombineerd met praktische inzichten om u zes stappen te bieden om Agile story points effectief te berekenen. ✨

We hebben ook een video-handleiding die het eenvoudig maakt om te begrijpen:

Stap 1: Begrijp de totale inspanning die elke gebruiker story met zich meebrengt

Ervoor zorgen dat het team de user stories of functies begrijpt die geïmplementeerd moeten worden, is een belangrijke eerste stap. Dit houdt in dat de voltooiingsdoelen, voorbereidingsvereisten en eventuele uitdagingen die bij de story horen, worden besproken.

Stap 1: Begrijp de totale inspanning die elke gebruiker story met zich meebrengt

Om deze stap tot een succes te maken, moet je de communicatie binnen het team op een productieve manier rond stories structureren met behulp van goede software.

Plan regelmatig backlog refinement- of story grooming-vergaderingen in en gebruik deze sessies voor gezamenlijke beoordeling en bespreking van stories. Je kunt de details van elke story aanmaken en gezamenlijk bewerken. Lidden van het team kunnen tegelijkertijd bijdragen, waardoor het inschatten een dynamisch en interactief proces wordt.

Formatteer en werk eenvoudig samen aan documenten met je team zonder overlappingen in ClickUp

De ClickUp Chat-weergave maakt naadloze discussies mogelijk, zowel voor als na sprints. Voor asynchrone teams kunnen functies zoals Reacties en Vermeldingen worden gebruikt om vragen te stellen en om opheldering te vragen.

Voeg teamleden toe aan discussies en werk samen via ClickUp Chat in één ruimte, zodat je niet tussen verschillende softwareprogramma's hoeft te schakelen

Tip: Je kunt nu de AI-gestuurde user story-generator in ClickUp 3.0 gebruiken om duidelijke en consistente user stories te maken met eenvoudige instructies en het schattingsproces te versnellen.

Stap 2: Kies een basisverhaal

Kies een eenvoudige, goed begrepen user story als uitgangspunt of referentiepunt. Meestal wijst een projectmanager of senior teamlid waarden toe, vaak één storypoint, die als vergelijkingsmaatstaf voor andere stories dienen.

Voor de meeste agile teams houdt het gebruik van één referentieverhaal het proces eenvoudig. Sommige teams geven echter de voorkeur aan meerdere basisverhalen voor een nauwkeurigere relatieve schatting, zeker wanneer het project verschillende soorten taken omvat. Elk basisverhaal kan een andere taakcategorie of complexiteitsniveau vertegenwoordigen, wat een genuanceerder kader voor schattingen biedt.

ClickUp biedt tal van tools om baseline-stories in te stellen en te vergelijken. Gebruik aangepaste velden om de meetparameters voor elke baseline-story toe te wijzen en weer te geven. Je kunt de stories zelfs omzetten in taken en ze vergelijken in een bordweergave. Het idee is om deze relatieve waarden of vereisten in één oogopslag te beoordelen op complexiteit, inspanning en risico.

Houd taken en projecten in één oogopslag in de gaten en sleep taken moeiteloos, sorteer en filter met een volledig aanpasbare Kanban-bordweergave

Stap 3: Bepaal de volgordemethode voordat u de daadwerkelijke numerieke waarde toekent

Zodra je je basisverhalen hebt, bespreek je hoeveel story points je voor verschillende inspanningsniveaus moet gebruiken. Je kunt de volgende volgorde hanteren:

Lineaire schaal : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Fibonacci-schaal: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Veel teams gebruiken een Fibonacci-reeks voor het toekennen van story points, waarbij elk punt de som is van de twee voorgaande nummers. In vergelijking met het lineaire puntensysteem geeft deze reeks de inherente onzekerheid in grotere stories beter weer: hoe groter de story, hoe meer onzekerheid, en dus hoe groter de sprong in punten. De nummers 1–8 worden meestal gebruikt voor precieze taken, terwijl 13, 21, 34, 55 en hoger kunnen worden gebruikt voor taken met een bredere reikwijdte.

Tip: Gebruik de tabelweergave van ClickUp om aantekeningen te maken voor elke user story in een spreadsheetachtig canvas. Je kunt kleurcodes toepassen om de vergelijking snel en overzichtelijk te maken.

Maak een weergave van story points, compleet met toegewezen personen en kleurgecodeerde complexiteitsniveaus

Houd het simpel! Als je in deze fase te veel nadenkt over story points of het schattingsproces te gedetailleerd maakt, kan dat je vertragen. Probeer het te vereenvoudigen en maak het niet te ingewikkeld.

Stap 4: Leg de consensus van het team vast

Gebruik een op consensus gebaseerde schattingstechniek, zoals Planning Poker. Bij deze methode gebruikt een senior teamlid een kaartspel met nummers die story points vertegenwoordigen, en kiest elk junior teamlid een kaart die zijn of haar schatting voor de story weergeeft.

Alle teamleden onthullen tegelijkertijd de kaarten die ze hebben gekozen. Als er een aanzienlijk verschil is in de schattingen, bespreken de deelnemers hun redenering, waarna ze hun schattingen herzien en nieuwe kaarten kiezen. Dit proces wordt herhaald totdat het team tot een consensus of een goede benadering komt.

ClickUp Whiteboards bieden een uitstekend platform voor het uitvoeren van realtime storypoint-inschattingen, vooral voor teams op afstand. Gebruik het oneindige canvas om een storypoint-inschattingsmatrix te maken, en leden van het team kunnen hun virtuele 'kaarten' onthullen door plakbriefjes met hun geschatte punten toe te voegen. Ze kunnen opmerkingen toevoegen, vragen stellen of aanvullende details geven om hun schattingen te onderbouwen.

Brainstorm in realtime met je team over story points op de gebruiksvriendelijke ClickUp-Whiteboards

Stap 5: Leg de schattingen van story points vast

Zodra er consensus is bereikt, noteer je de story points voor elke user story. Je kunt Sprintpunten gebruiken om punten toe te wijzen aan stories en te plannen wat het team tijdens een Sprint kan bereiken.

Misschien wil je ook Sprint-kaarten gebruiken om aangepaste dashboards te bouwen die een overzicht bieden van de voortgang van de sprint, de teamprestaties en de verdeling van de werklast op basis van het bijhouden van story points. Onze favorieten zijn onder andere:

Velocity-kaarten geven het aantal story points weer dat in eerdere sprints is voltooid. De velocity van een team biedt een historisch perspectief om de projectmanager te helpen bij het voorspellen van toekomstige sprintcapaciteiten

Burndown-kaarten geven het resterende werk weer ten opzichte van de resterende tijd in de sprint. Ze helpen teams bij te houden of ze op schema liggen om hun sprintverplichtingen te voltooien, op basis van de story points die aan taken zijn toegewezen

Burn-upkaarten houden het totale uitgevoerde werk bij ten opzichte van het totale werk dat voor de Sprint is gepland, uitgedrukt in story points. Dit kan nuttig zijn om de voortgang en wijzigingen in de scope te visualiseren

Volg de voortgang en visualiseer mijlpalen met Burnup Cards in ClickUp dashboards

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat als resultaat heeft dat er gemiste beslissingen worden genomen en dat de uitvoering vertraagd wordt. Of je nu follow-up-antekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat je team snel kan handelen en op één lijn blijft.

Stap 6: Verfijn de schatting van story points op basis van ervaring

Naarmate het team meer Sprints voltooit en een beter inzicht krijgt in hun werkcapaciteit en de complexiteit van verschillende soorten stories, zijn ze beter in staat om te bespreken wat er te hoog of te laag is ingeschat en waarom, en zo te leren van afwijkingen. Projectmanagers moeten openstaan voor het herzien en aanpassen van story points naarmate ze meer informatie krijgen of als de volledige projectvereisten veranderen.

Het bekijken van eerdere schattingen en het noteren van afwijkingen kan echter tijdrovend zijn. Je kunt automatiseringen instellen om alle taken die aanzienlijk afweken van de schattingen automatisch te markeren voor verdere beoordeling.

Bovendien kunnen teams specifieke doelstellingen vaststellen, de voortgang bijhouden en op één lijn blijven met verbeteringsinspanningen. U kunt bijvoorbeeld een doel stellen om de correlatie tussen de geschatte en de daadwerkelijk benodigde inspanning met een bepaald percentage te verbeteren.

Houd uw doelen bij aan de hand van de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van uw voortgang

Ingebouwde rapportagefuncties kunnen teams ook helpen om te beoordelen of ze hun schattingsprocessen in de loop van de tijd verbeteren.

3 uitdagingen die u moet overwinnen voor een nauwkeurigere schatting van Agile-storypoints

De overgang van het traditioneel beheren van de productbacklog naar het schatten van story points in Agile is een uitdaging. Voeg daar nog andere factoren aan toe die te maken hebben met menselijke psychologie en organisatiecultuur, en je staat voor een echt probleem. Hier zijn drie veelvoorkomende uitdagingen en wat je eraan kunt doen:

1. Voorkeur voor tijdsinschattingen

Teams die overstappen van traditionele, op tijd gebaseerde tijdsinschattingen naar storypoint-schattingen, hebben het vaak moeilijk. Er is een neiging om de waarde van een storypoint in termen van tijd te zien – bijvoorbeeld door één storypoint gelijk te stellen aan het aantal benodigde uren of dagen – wat het doel van deze meer abstracte eenheid tenietdoet.

Oplossing

Schattingen op basis van tijd zijn diep geworteld in veel organisatieculturen en -praktijken. Om dit te veranderen is niet alleen het aanleren van een nieuwe techniek nodig, maar ook een fundamentele verandering in de weergave van werk en productiviteit.

Combineer in het begin tijdsinschattingen met story points om je team te helpen zich aan te passen, en schaf tijdsinschattingen vervolgens geleidelijk af naarmate het team meer vertrouwd raakt met story points.

2. Verankerings- en bevestigingsvertekening

Psychologische vooroordelen kunnen het schattingsproces ook beïnvloeden:

Verankering vindt plaats wanneer individuen bij het nemen van beslissingen te sterk leunen op een eerste stukje informatie, het symbolische anker; zo kan bijvoorbeeld de eerste uitgesproken schatting de rest van het team onnodig beïnvloeden, wat leidt tot vertekende resultaten ⚓

Bevestigingsvertekening kan ertoe leiden dat teamleden instemmen met schattingen die hun vooroordelen bevestigen, die niet noodzakelijkerwijs waar zijn

Oplossing

Bewustwording is de eerste stap in het verminderen van psychologische vooroordelen en de impact daarvan. Laat leden van het team hun schattingen onafhankelijk van elkaar opschrijven voordat ze deze delen, of zorg ervoor dat kaarten in Planning Poker tegelijkertijd met anderen worden onthuld om de invloed van geuite meningen te verminderen.

3. Druk om je aan te passen

In teamverband kan er een impliciete druk bestaan om je aan te passen aan de mening van de meerderheid of aan de weergaven van meer dominante of senior teamleden. Dit kan individuele meningen onderdrukken, wat leidt tot minder nauwkeurige of eerlijke schattingen, vooral in omgevingen waar meningsverschillen worden ontmoedigd en harmonie en consensus te veel prioriteit krijgen.

Oplossing

Creëer een omgeving waarin leden van teams zich op hun gemak voelen om hun redenering te bespreken zonder angst voor oordelen of conflicten. Zoek actief naar en houd rekening met verschillende standpunten, vooral van leden van teams die wellicht een andere invalshoek of achtergrond hebben. Gezamenlijke inschatting, waarbij alle leden van teams een bijdrage leveren, is de sleutel.

Storypoints in Agile-projecten

Het platform biedt een complete reeks functionaliteiten voor het beheren van Agile-projecten en sprints. Zo bieden taken, subtaaken en checklists een hiërarchische structuur voor het organiseren van werk, wat essentieel is voor alle technieken voor het schatten van story points.

Een taak vertegenwoordigt een afzonderlijke werkeenheid, die kan worden gelijkgesteld aan een story of een functie in Agile-projectmanagementmethodieken. Subtaaken maken het mogelijk om complexe taken op te splitsen in meer gedetailleerde onderdelen, wat een gedetailleerder beheer en een nauwkeurigere inschatting van het werk mogelijk maakt. Checklists binnen taken of subtaaken bieden een manier om acceptatiecriteria voor story points op te sommen, met actiepunten die duidelijke stappen voor voltooiing aangeven en ervoor zorgen dat geen enkel aspect van een taak over het hoofd wordt gezien ✅

Voeg sprintpunten toe aan een ClickUp-taak om projecten op gang te houden

