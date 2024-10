Hoe de Fibonacci schaal te gebruiken voor Agile Story Points schatting

Heb je wel eens geschat hoe lang een Sprint zal duren, maar werd dat nummer door onverwachte vertragingen uit het raam gegooid?

Als manager of professional van een Agile softwareontwikkelingsteam weet je hoe cruciaal nauwkeurige schattingen van taken zijn. Hoewel ze misschien niet altijd perfect zijn, stellen ze duidelijke verwachtingen voor de prestaties van je team en de benodigde middelen.

Je vaardigheden in het schatten van taken zullen met de jaren verbeteren, omdat je de complexiteit van taken en de noodzaak van buffertijd beter zult begrijpen. De Fibonacci verhaalpuntenschaal kan dit proces versnellen.

Nieuwsgierig naar de Fibonacci schaal en hoe het Agile schatten verbetert? Dat en nog veel meer behandelen we in deze blogpost.

Wat is de Fibonacci-reeks?

De Fibonacci-reeks is een reeks nummers waarbij elk nummer de som is van de voorgaande: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, enzovoort. De Italiaanse wiskundige Leonardo Bonacci introduceerde het concept in zijn boek 'Liber Abaci' in de Middeleeuwen.

Vandaag de dag heeft de reeks meerdere toepassingen in academische en praktische velden.

In Agile schat de Fibonacci-reeks de grootte van taken en verhalen van gebruikers in Sprints. de grootte geeft aan hoe complex de taak naar verwachting is, hoeveel onzekerheid er is en hoeveel werk ermee gemoeid is.

Een aangepaste Fibonacci-reeks is een variatie op de standaard Fibonacci-reeks, waarbij elke term wordt gegenereerd met behulp van een andere formule of aanvullende regels in vergelijking met de klassieke som van de twee voorgaande termen.

Een voorbeeld is de Tribonacci-reeks. Hier is elke term de som van de drie voorgaande termen in plaats van twee.

Bijvoorbeeld, beginnend met 0, 1 en 1, is de volgende term 2 (0 + 1 + 1), gevolgd door 4 (1 + 1 + 2), dan 7 (1 + 2 + 4), enzovoort.

Wat is Fibonacci schatten?

In Agile is het schatten van taken essentieel om je team bij de les te houden. Maar het gaat niet alleen om het raden hoe lang iets gaat duren. Het gaat om het vergelijken van de complexiteit ten opzichte van andere Taken in een project.

Fibonacci Agile estimation gebruikt Fibonacci nummers om elke taak te scoren op basis van complexiteit. Hoe groter het nummer, hoe complexer de taak.

Voorbeeld:

0 (Geen inspanning)

1 (Zeer klein, triviaal)

2 (Klein, eenvoudig)

3 (Matige inspanning, enige complexiteit)

5 (Groter, complexer, maar nog steeds beheersbaar)

8 (Complex, vereist mogelijk meer middelen)

13 (zeer complex of onzeker)

21 (Uiterst complex, mogelijk op te splitsen in kleinere Taken)

Aangezien elk Fibonacci-nummer verder uit elkaar ligt dan het volgende, is het een gemakkelijke manier om te 'zien' hoe complex de ene taak is in vergelijking met de andere, in plaats van opeenvolgende nummers te gebruiken zoals bij een lineaire aanpak.

Het is immers veel gemakkelijker om te zeggen: "Deze taak is ongeveer drie keer zo moeilijk als die taak", dan om er een exact aantal uren op te plakken.

In deze context verwijst "complexiteit" naar de technische moeilijkheidsgraad en factoren zoals onbekenden, potentiële risico's en afhankelijkheid die de uitvoering van een taak kunnen beïnvloeden.

Een story point is een meeteenheid die de totale inspanning inschat die nodig is om een verhaal van een gebruiker te voltooien in een product backlog of een vooraf geplande werkstroom.

Waarom de Fibonacci-reeks gebruiken in Agile schatting?

Laten we dit onderzoeken met een voorbeeld.

Stel dat je team aan een grote Taak werkt, zoals het upgraden van de UX van je app zodat deze compatibel is met de volgende iteratie van de iPad. Als je story points inschat met de Fibonacci-reeks op een vaste schaal van 1 tot 50, is het gemakkelijker om de complexiteit van elke Taak te visualiseren.

Dit proces kan lastig worden als schattingen dicht bij elkaar liggen, denk aan t-shirt grootte . Als je een maat 2 en een maat 4 vergelijkt, is het niet altijd duidelijk welke beter past.

Stel dat de Taak middelmatig moeilijk is. Als je een schaal met opeenvolgende nummers gebruikt, zullen sommigen de taak beoordelen als 33, terwijl anderen 35 of 36 kiezen. Maar de Fibonacci-reeks beperkt de opties tot 21 of 55.

Hoewel deze aanpak minder precieze schattingen kan opleveren, is dat niet erg - het doel is om een redelijk inzicht te krijgen in de werklast van de Sprint.

Overweeg deze Taken: Gebruikersonderzoek, wireframing, UI-ontwerp, ontwikkeling en QA-testen

Je zou story points als volgt kunnen toewijzen:

Gebruikersonderzoek: 3 (matige inspanning met variabiliteit)

Wireframing: 5 (betrokken maar eenvoudig na onderzoek)

UI-ontwerp: 8 (vereist creativiteit en afstemming met het team)

Ontwikkeling: 13 (complex met veel bewegende delen)

QA testen: 8 (complex maar beheersbaar)

Met story points kan je team Taken vergelijken zonder zich druk te maken over exacte tijdsinschattingen, wat helpt bij het identificeren van uitdagingen voor projecten.

De Fibonacci-reeks verschuift de focus van tijd naar complexiteit, waardoor grotere gaten ontstaan tussen de nummers die al te precieze tijdsinschattingen voor grotere Taken voorkomen en een realistischer abonnement bevorderen.

Het beste is dat je Agile-schattingen binnen je projecten gemakkelijk kunt verbeteren met behulp van een allesomvattende projectmanagementtool zoals ClickUp . Het biedt uitgebreide functies en mogelijkheden die nodig zijn om je Sprints efficiënt te organiseren, in te schatten en bij te houden.

ClickUp Software voor Agile Projectmanagement

Met ClickUp software voor projectmanagement kunt u uw verhaalpunten creëren en conceptualiseren met behulp van aanpasbare weergaven van Taken. Met Agile dashboards, Sprint rapportage, no-code automatisering en meerdere tool integraties, zorgt ClickUp voor soepele workflows voor Scrum, Kanban en meer.

Verhoog Agile schatten van giswerk naar een collaboratief, data-gedreven proces met ClickUp Agile Project Management Software

Met zijn vele sjablonen en ingebouwde functies stelt ClickUp uw team in staat om:

Abonnementen en documentatie versnellen metClickUp Brein* Verkrijg rijke inzichten in de voortgang en capaciteit van teams met geautomatiseerde dashboards

Beoordeel en prioriteer backlog met aangepaste velden en formules

Sprints structureren en mijlpalen beheren met aanpasbareGantt grafieken* Coördineer afhankelijkheid van teams met virtueleWhiteboards ### ClickUp Board Weergave

U kunt de Lijst of ClickUp Board Weergave om Taken te organiseren en te categoriseren op basis van hun Fibonacci-gebaseerde schattingen. Hierdoor krijgt uw team een duidelijk beeld van de verdeling van de werklast en worden teams niet overbelast met te veel taken met een hoge complexiteit.

Stel limieten in voor Lopende werkzaamheden om het aantal taken in elke fase onder controle te houden en zorg ervoor dat story points overeenkomen met de beschikbaarheid van het team.

Creëer de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren met de Board weergave in ClickUp

Tijdsinschattingen in ClickUp

Overweeg het gebruik van Tijdsinschattingen van ClickUp functie om de tijdsbesteding tijdens de Sprint beter bij te houden en aan te passen.

Het elimineert giswerk door tijdsinschattingen op te splitsen tussen leden van het team op taken en subtaken. Je kunt eenvoudig de werkelijke tijd vergelijken met je voorspellingen om de voorspelling voor toekomstige projecten te verbeteren en ervoor te zorgen dat je altijd je doelen haalt.

Voeg tijdsinschattingen toe aan ClickUp om te zien hoe ze zich verhouden tot actuals

ClickUp's array van Agile tools helpt niet alleen bij productbriefings, Sprints, roadmaps en het oplossen van bugs, maar biedt ook gedetailleerde hulpmiddelen over hoe u deze effectief kunt gebruiken in uw Agile werkstromen.

Waarom zijn story points met een Fibonacci-reeks beter dan uren?

Ongeacht aan welk project je werkt, het is bijzonder moeilijk om precies te zeggen hoeveel uur een Taak in beslag zal nemen. Hoe dubbelzinniger de vereisten, hoe moeilijker het is om alles te berekenen wat nodig is om een taak te voltooien.

We kunnen de voordelen van het gebruik van Fibonacci story points in plaats van uren als volgt samenvatten:

1. Maakt onzekerheid mogelijk

Grotere taken brengen vaak meer onzekerheid met zich mee, waardoor het moeilijk is om het exacte aantal uren te voorspellen dat ze zullen vergen.

De Fibonacci-reeks, bestaande uit exponentieel groeiende nummers, weerspiegelt de toenemende complexiteit van grotere Taken. Dit zorgt voor een betere schatting van de complexiteit met betrekking tot risico's en onbekenden in plaats van alleen de tijd, die moeilijk precies te voorspellen is.

2. Stimuleert het schatten van relatieve grootte

Story points richten zich op het vergelijken van Taken met elkaar. Met de Fibonacci-reeks hoeft je team zich geen zorgen te maken over exacte tijdsinschattingen en kunnen taken eenvoudigweg worden gecategoriseerd als "twee keer zo moeilijk" of "half zo moeilijk" in vergelijking met anderen. Het doel is, zoals altijd, om de taak te voltooien.

3. Voorkomt valse precisie

Bij het gebruik van uren bestaat de neiging om de precisie te overschatten, vooral bij lange-termijn Taken. Fibonacci verhaalpunten bieden een natuurlijke buffer omdat de nummers minder korrelig worden naarmate de taken groter worden.

Een voorbeeld: een taak met acht verhaalpunten wordt als groter en riskanter beschouwd dan een taak met vijf punten, zonder de verwachting dat deze precies 1,6 keer moeilijker is. Deze vaagheid vermindert te optimistische abonnementen.

4. Helpt bij het bijhouden van de snelheid

Snelheid is een van de meest essentiële Agile statistieken . Het meet hoeveel werk je team kan afwerken in een Sprint.

In plaats van te veel te focussen op de bestede uren (die vaak geen rekening houden met niet-ontwikkelingsactiviteiten), kun je de voortgang over sprints heen monitoren op basis van story points.

Fibonacci story points bieden een consistente metric die de complexiteit van het werk weergeeft in plaats van alleen de bestede tijd.

5. Ondersteunt prioritering en roadmapping

Met de Fibonacci-sequentie is het veel gemakkelijker om complexe of risicovolle Taken te identificeren Agile epossen en ze opdelen in kleinere brokken voordat ze worden toegewezen. Dit helpt bij het op orde brengen van de backlog, wat het verfijnen en prioriteren van taken inhoudt om ervoor te zorgen dat het team zich richt op het meest waardevolle werk. Het helpt ook bij sprint abonnementen teams kunnen hun werklast realistisch inschatten en zich toewijzen aan haalbare Taken terwijl het risico op overcommitment geminimaliseerd wordt.

Fibonacci verhaalpunten toepassen

Hoe een Agile schatting uit te voeren met behulp van de Fibonacci schaal

De makkelijkste manier om de Fibonacci schaal te gebruiken voor Agile Sprint planning is door middel van "planningspoker" Bij deze techniek stemt je team tijdens de sprintplanning over hoeveel punten een story waard is op basis van inspanning, risico en complexiteit.

Na het stemmen kan het team brainstormen en samenwerken over verschillende schattingen om tot een overeenkomst te komen, wat vergemakkelijkt kan worden met behulp van ClickUp Whiteboards.

Je kunt het oneindige canvas gebruiken om een story point estimation matrix te maken. Dit stelt uw team in staat om hun virtuele "kaarten" te onthullen door plakbriefjes toe te voegen met hun geschatte punten. Ze kunnen ook opmerkingen toevoegen, vragen stellen en details geven om hun schattingen op het canvas te rechtvaardigen.

Brainstorm verhaalpunten met je team in realtime op ClickUp Whiteboards

Deze gezamenlijke aanpak bevordert de afstemming tussen teams, stimuleert open discussies en een gedeeld begrip van elke Taak.

💡In een notendop: Zo ziet Agile schatten met behulp van de Fibonacci-schaal eruit:

Maak een stapel kaarten met Fibonacci-nummers voor elk teamlid - één stapel voor elk lid van het schattingsteam

Laat de eigenaar van het product het verhaal van de gebruiker beschrijven

Maak tijd vrij voor teamdiscussies over risico's of aannames - in het ideale geval gebruik jeAgile tijdsregistratie bijhouden om deze discussies gefocust en efficiënt te houden

Elk team lid kiest een kaart als hun schatting voor het verhaal en legt deze met de voorkant naar beneden op de tabel

Onthul de kaarten tegelijkertijd - als iedereen hetzelfde nummer kiest, ga je verder met het volgende verhaal, en als iemand een significant hoger of lager nummer heeft gekozen, geef hem dan de tijd om zijn beweegredenen uit te leggen

Laat iedereen daarna opnieuw een kaart met een nummer kiezen op basis van de nieuwe perspectieven van de discussie

Zodra er een consensus is bereikt, gaat u verder met het volgende verhaal

Tips voor effectief schatten

Hier zijn enkele best practices om ervoor te zorgen dat uw schatting altijd de resultaten oplevert die u wilt:

1. Verduidelijk de verwachtingen van de Taak of het Verhaal

Zorg ervoor dat je team de vereisten voor het verhaal van de gebruiker begrijpt. In plaats van absolute tijd in te schatten (wat moeilijk is en tot inconsistenties kan leiden), schat u gebruikersverhalen en taken in op basis van hun relatieve grootte ten opzichte van andere verhalen of taken.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein om consistente verhalen van gebruikers te genereren en er inzicht in te krijgen met duidelijke en eenvoudige instructies, zodat het schattingsproces snel kan worden bijgehouden.

2. Grote Taken ontleden voor betere beheersbaarheid

Splits grote taken of verhalen op in behapbare stukken en gebruik relevante gegevens over eerdere taken of verhalen om je schattingen te sturen.

3. Betrek het hele team bij het schattingsproces

Betrek je team bij het inschatten van story points en taken om er zeker van te zijn dat je geen complexiteiten of overwegingen over het hoofd hebt gezien. Laat elk lid van het team een onafhankelijke schatting maken, zodat je geen risico loopt op "groepsdenken"

Gebruik ClickUp Documenten om ervoor te zorgen dat alle belangrijke details worden vastgelegd en voor iedereen toegankelijk zijn tijdens discussies. Stel leden van het team in staat om tegelijkertijd bij te dragen, waardoor de schatting dynamisch en interactief wordt.

Voeg leden van het team toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom dat u van de ene naar de andere software moet gaan

U kunt gebruikmaken van de ClickUp Commentaar toewijzen functie om je team vragen te stellen en opheldering te vragen over Taken zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Aangezien alle opmerkingen netjes georganiseerd zijn op het platform, kunt u alle discussies voor en na Sprints op één plaats bewaren.

Als je iemand van het team specifiek om een follow-up of een update moet vragen, kun je gebruikmaken van vermeldingen om specifieke opmerkingen door te sturen naar mensen in een Taak of vanuit je Inbox zodat ze op de hoogte worden gebracht.

3. Nauwkeurigheid van project abonnementen verbeteren

De Fibonacci-schaal maakt een realistische inschatting mogelijk van de inspanning die nodig is voor elke Sprint Taak, wat een betere planning mogelijk maakt Agile capaciteitsplanning .

Verbeter Agile planning en uitvoering voor je team

Hoewel sommige onzekerheden of wegversperringen te verwachten zijn, is het inschatten van de tijd om taken te voltooien van cruciaal belang om projecten op schema af te ronden.

Met de Fibonacci-reeks wordt dit aanzienlijk eenvoudiger.

Door exponentiële nummers te gebruiken, kan iedereen gemakkelijk begrijpen hoeveel moeite elke Taak zal kosten en dus hoe ze hun Spints moeten plannen. Je krijgt ook het voordeel van een team waarin iedereen zich betrokken voelt en de ruimte heeft om te communiceren - altijd een voordeel.

Met ClickUp kun je projectmanagement naar een hoger niveau tillen.

Met behulp van het intuïtieve platform kunt u eenvoudig Fibonacci story points beheren en workflows organiseren, waardoor het plannen van Sprints wordt vereenvoudigd en de samenwerking tussen teams wordt gestimuleerd. Gratis aanmelden voor ClickUp en zie het verschil!