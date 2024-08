10 strategieën voor risicobeperking die uw bedrijf nodig heeft

Risico's zijn onvermijdelijk in de zakenwereld. Van de zeevarende kooplieden van vroeger die hun goederen beschermden tegen piraten tot moderne bedrijven die vechten tegen cybercriminelen, strategieën om risico's te beperken zijn van fundamenteel belang voor elk bedrijf.

De opportuniteitskosten van het niet hebben van een risicobeperkende strategie kunnen extreem hoog zijn. KMPG schat dat grote bedrijven 1,5% van hun winst verliezen door slechte strategieën voor risicobeheer.

Organisaties moeten een doordachte en toekomstbestendige risicobeperkingsstrategie hebben om verlies van winst, reputatie en compliance te voorkomen. In deze blogpost bespreken we waarom en hoe.

Wat is risico?

Risico is de onzekerheid of onvoorspelbaarheid die gepaard gaat met het runnen van een business, wat kan resulteren in een of ander verlies. Het verlies zelf hoeft niet alleen monetair te zijn. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals:

Financieel risico: Organisaties worden geconfronteerd met financiële risico's wanneer ze geld kunnen verliezen als het zich voordoet. Dit kan verlies van potentiële omzet zijn, boetes/straffen van autoriteiten, verlies van business aan de concurrentie, enz.

Juridische of compliance risico's: De risico's die voortvloeien uit het niet naleven van wettelijke normen kunnen zeer hoog zijn. Dergelijke risico's stellen bedrijven bloot aan rechtszaken of regelmatige boetes.

Operationele risico's: Wanneer iets dat soepel zou moeten lopen, dat niet doet, ontstaat er een operationeel risico. Dit kan een kritieke machine zijn die defect raakt of de cloud-omgeving die uitvalt. Het kan ook samenwerking op de werkplek die een effectieve projectoplevering in de weg staan.

Veiligheidsrisico's: De veiligheid van de mensen, ruimte, activa en producten van een organisatie is van cruciaal belang. Bedreigingen kunnen komen van een natuurramp, een onverwachte aanvaller of een hacker.

Reputatierisico's: Wanneer de reputatie van een bedrijf kan worden aangetast door iemands acties, creëert dit een risico. Bijvoorbeeld, een (onbedoelde) racistische advertentiecampagne of het onbeschofte gedrag van een werknemer kan de reputatie van een bedrijf beïnvloeden.

Wat is risicobeperking?

Risicobeperking is een strategisch proces om potentiële bedreigingen die een negatief effect kunnen hebben op een organisatie te identificeren, controleren en elimineren. Het is een integraal onderdeel van een bedrijfsstrategie om de veerkracht en het reactievermogen te versterken. Zo zou een goed proces voor risicobeperking eruit moeten zien.

Identificeren

Wees een detective en snuif potentiële risico's op, of het nu financiële, operationele of logistieke risico's zijn. Nog te doen door systemen op te zetten. Operationele risico's rond technologie kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd door voortdurende monitoring en regelmatige kwetsbaarheidsbeoordelingen en penetratietests (VAPT).

Beoordeling

Zodra u uw bedreigingen hebt geïdentificeerd, voert u een grondige risicobeoordeling uit en stelt u prioriteiten voor reacties. U kunt dit doen door twee belangrijke vragen te beantwoorden:

Waarschijnlijkheid: Hoe waarschijnlijk is het dat dit risico zich voordoet?

Impact: Hoe groot is de impact van dit risico op de Business als het zich voordoet?

Beoordeel elk geïdentificeerd risico op basis van ernst en ontwerp het actieplan. Kies uit ClickUp's sjablonen voor risicobeoordeling om te beginnen. Of begin uw eigen sjabloon.

Minimaliseer veiligheidsrisico's met ClickUp's sjabloon voor taakveiligheidsanalyse

Bijvoorbeeld, een kwetsbaarheid in uw klantendatabase (die financiële risico's, risico's voor de reputatie en nalevingsrisico's met zich meebrengt) zou een aanzienlijk hogere prioriteit hebben dan een typografische fout in een post op sociale media (die risico's voor de reputatie met zich meebrengt). Geef ze dienovereenkomstig prioriteiten en stel tijdlijnen vast.

Beperken

Pak de risico's aan op basis van de prioriteiten en kop ze op. Maak een risicobeperkend abonnement (dat we later in deze blogpost in detail bespreken).

Bewaken

Risico's verdwijnen niet zodra je ze hebt geïdentificeerd en beperkt. Business wordt elke dag geconfronteerd met nieuwe risico's uit alle richtingen. Controleer dus voortdurend uw risico's en de doeltreffendheid van uw abonnement voor risicobeperking. Herzie het proces eens in de 3-6 maanden met alle belanghebbenden.

Je denkt misschien: "Maar ik ben geen hotshot business met enorme middelen. Is dit allemaal echt nodig?" Nou, ja!

Waarom is risicobeperking belangrijk?

Ongeacht de grootte, locatie, producten of omzet van een bedrijf, een goede risicobeperkingsstrategie beschermt de organisatie en waarborgt haar rente.

Een goed uitgevoerde strategie kan risico's beperken door

Proactieve identificatie, beoordeling en beheer van risico's mogelijk te maken

Toekomstige risico's te voorspellen en preventieve maatregelen mogelijk te maken

Vermijdbare financiële verliezen te voorkomen

Het vermijden van een overdaad aan middelen en reacties wanneer de dreiging werkelijkheid wordt

Besparen op de extra kosten van risicomanagement en corrigerende maatregelen

Ruimte maken voor experimenten en innovatie

De veerkracht van de business en de waarde voor aandeelhouders vergroten

Om risico's effectief te beperken, hebt u een abonnement nodig. Laten we eens kijken hoe je dat kunt maken.

Wat is een risicobeperkingsplan?

Een risicobeperkingsplan is een uitgebreid kader dat je helpt om te gaan met allerlei potentiële risico's. Het is als een paraplu op een regenachtige dag. Het is als een betrouwbare paraplu op een regenachtige dag, waarmee je in de regen kunt dansen terwijl je droog blijft!

Het bestaat meestal uit het volgende.

Een algemene benadering van risicomanagement: Wat definieert u als een risico? Bent u preventief of reactief? Wilt u offensief of defensief reageren? Hoe absorbeert u de impact van uw risico's?

Geïdentificeerde risico's: Maak een lijst van risico's die je verwacht tegen te komen. Maak deze specifiek en praktisch. In plaats van een lijst met 'verandering in de regelgeving', kun je dit definiëren als 'de wet op de digitale operationele veerkracht zal naar verwachting in 2024 van kracht worden'

Risicobeperkingsstrategie: Geef duidelijk aan hoe je elk potentieel risico aanpakt. Een visuele werkstroom voor risicobeperking kan helpen om het hele team aan boord van het proces te krijgen. Het zal hen ook helpen om de stappen te onthouden of gemakkelijk toegang te krijgen tot de workflow als ze die nodig hebben.

Vermeld ook wat je zou doen om te voorkomen dat het risico zich voordoet en hoe je zou reageren als het zich toch voordoet.

ClickUp Whiteboard om het risicobeperkingsproces te visualiseren, met aantekeningen voor elke stap

Maatregelen: Definieer specifieke acties om de risicobeperkende strategie te implementeren.

Wijs verantwoordelijkheden toe aan leden van het team

Zet budgetten opzij om geïdentificeerde risico's te beperken

Definieer tijdlijnen voor elk actie-item

Controle en evaluatie: Formuleer een regelmatig evaluatieproces (minstens één keer per kwartaal) om te beoordelen of uw abonnement voor risicobeperking werkt. Meet de effectiviteit op basis van vooraf bepaalde meetwaarden, zoals kostenbesparingen, klanttevredenheid, enz.

Nu je het concept hebt begrepen, laten we eens kijken naar praktische manieren om je risicobeperkende strategie op te stellen.

10 strategieën voor risicobeperking voor uw business

1. Onvermijdelijke risico's accepteren

Niet alle risico's hoeven geëlimineerd of zelfs beperkt te worden. Soms is de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet te laag. Of zijn de kosten om het risico te beperken hoger dan de gevolgen. In zulke gevallen erken je dat het bestaat en laat je het bestaan, een strategie die risicoaanvaarding wordt genoemd.

Het eenvoudigste voorbeeld is het risico dat een bepaald lid van een team de organisatie verlaat. In de meeste gevallen is dit onvermijdelijk, dus wordt het risico aanvaard. Als het gebeurt, wordt de rol opnieuw ingevuld.

2. Risico's overdragen aan een derde partij

Zoals de naam al zegt, verschuift deze strategie het risico van u naar een andere entiteit. Het klassieke voorbeeld is het afsluiten van een diefstal- of brandverzekering voor uw bedrijf. In projectmanagement kan dit bijvoorbeeld het inzetten van resources of het aanhouden van aannemers zijn.

Organisaties passen risico-overdracht toe als strategie wanneer de impact van de verwezenlijking ervan groot is. Houd er bij het implementeren van deze strategie rekening mee dat de kosten ook hoog kunnen zijn. Een verzekering is bijvoorbeeld een regelmatige uitbetaling, of het risico zich nu voordoet of niet.

3. Risicovolle situaties helemaal vermijden

Aan de andere kant van de strategieën voor risicobeheer staat het vermijden van risico. Hierbij vermijd je projecten/activiteiten die dit risico met zich meebrengen. Deze strategie wordt toegepast in situaties waarin de impact van het risico uitzonderlijk groot is.

Duidelijke voorbeelden zijn het niet aannemen van een kandidaat met een strafblad of het opzetten van een kantoor in een land waar politieke onrust heerst. In elk van deze gevallen zijn de kosten van een mislukking te hoog om het risico te nemen.

4. Risico delen op basis van organisatorische tolerantie

Hier verdeelt u het risico over meerdere partijen. Een durfkapitaalbedrijf investeert bijvoorbeeld een deel van de investering die een startup wil doen in plaats van het hele bedrag. Ze beslissen hoeveel ze investeren op basis van hun risicotolerantie, d.w.z. de investering die ze comfortabel kunnen verliezen.

Als elke investeerder op deze manier over zijn investering beslist, wordt het risico onder hen gedeeld, waardoor de val wordt gebroken als die zich voordoet.

5. Risico's strategisch beheren

Risicobeheer, ook bekend als risicobuffering, is wanneer je een back-up hebt van alles wat je nodig hebt (mensen, tijd, goederen) voor tijden van crisis. Als dit doet denken aan een doomsday prepper, hoeft het niet zo radicaal te zijn.

Bedrijven onderhouden regelmatig systemen voor noodherstel of back-ups van gegevens voor het geval er iets misgaat. Het aanhouden van een gezonde werkstroom die de salarissen voor de komende maanden dekt, is ook een perfect voorbeeld.

Doelgericht software voor risicobeheer kan helpen bij het opstellen van het juiste abonnement voor elk soort risico waarmee een bedrijf te maken kan krijgen.

6. Diversificatie ter bescherming tegen risico's

Diversificatie verdeelt uw risico of afhankelijkheid over meerdere opties en vermindert zo de blootstelling aan risico's en de gevolgen. Het is een veelgebruikte risicobeperkende strategie.

Organisaties nemen regelmatig meerdere aannemers in dienst voor gelijksoortige klussen om het risico te spreiden dat een van hen uitvalt. Durfkapitalisten spreiden hun investeringen over verschillende startups. Consultants en freelancers werken met meerdere klanten als er één inkrimpt of het contract beëindigt.

7. Een wendbare aanpak aannemen

De praktijk van Agile is op zichzelf al een effectieve risicobeperkende strategie. Op de traditionele manier werden er jaren en miljoenen dollars besteed aan het bouwen van een product voordat het op de markt werd gebracht, wat een aanzienlijk risico op mislukking met zich meebracht.

Aan de andere kant lanceren Agile teams een minimum viable product (MVP) en bouwen ze incrementeel, waarbij ze regelmatig rekening houden met de reactie van de markt. Dit verhoogt de kans op succes omdat het is gebouwd op de feedback van klanten en de prestaties van het product. Andere technologie teams brengen bèta versies uit voor ontwikkelaars en later voor het publiek voordat ze het product volledig lanceren.

8. Taakbeheersoftware gebruiken

Deze risicobeheerstrategie vertrouwt op hulpmiddelen en processen om operationele risico's te elimineren. Goede software voor taakbeheer kan helpen om al het werk op een hiërarchische, onderling verbonden en contextuele manier te organiseren, waardoor de operationele efficiëntie binnen het team verbetert.

Organiseer je werk, beheer projecten en automatiseer terugkerende taken met ClickUp-taak Taakbeheersoftware van ClickUp is ontworpen om precies dit te bereiken. Met ClickUp kunt u:

Taken en subtaken organiseren in projecten, zodat u meerdere projecten effectief kunt beheren

Prioriteit geven aan werk gebaseerd op factoren die relevant zijn voor de business

Gebruikers aan elke Taak toewijzen, zodat ze verantwoording kunnen afleggen

Taken voorzien van prioriteiten, tags en afhankelijkheid

Voltooi zichtbaarheid voor alle belanghebbenden

Tijd voor elke taak bijhouden om productiviteit en winstgevendheid te garanderen

Ingebouwde tijdsregistratie voor alle Taken op ClickUp-taak

Een projectmanagement tool zoals ClickUp biedt duidelijkheid aan alle betrokken partijen. Het elimineert het risico op misverstanden, gemiste tijdlijnen of extra kosten. Het brengt alle middelen samen, waardoor eindeloze vergaderingen en de risico's van onproductieve tijd wegvallen. 🙌

9. Project voortgang bewaken

Je loopt strategische, operationele en financiële risico's als het project niet verloopt zoals bedoeld. Een robuust mechanisme voor risicomonitoring kan dat beperken.

Regelmatige monitoring kan helpen:

Bijhouden of het project op tijd is

Duidelijke projectdoelstellingen instellen

Hiaten of problemen identificeren in geval van vertraging

Breng wijzigingen aan zoals het toewijzen van extra resources of het verschuiven van deadlines

Samenwerken met leden van het team over hun prestaties en de nodige aanpassingen

Maak een project om de voortgang van je project te bewaken en te controleren met behulp van dit sjabloon Sjabloon Projectbewaking en controleplan van ClickUp helpt managers ervoor te zorgen dat projecten op tijd, binnen het budget en met de verwachte kwaliteit worden Voltooid.

ClickUp kan u tegen nog veel meer operationele risico's beschermen. De ClickUp Dashboard biedt real-time bijhouden van projecten. Met de werklastweergave kunt u zien wie wat doet en taken op de juiste manier toewijzen. De Weergave van de Gantt grafiek visualiseert de tijdlijn om te helpen bij tijdige levering.

Weergave van ClickUp's Gantt grafiek om tijdlijnen van projecten te bewaken

U kunt doelen en budgetten op één plaats beheren. U kunt het ook gebruiken als een app voor samenwerking om zinvolle, tijdige en contextuele communicatie tussen de leden van een team mogelijk te maken.

10. Stel haalbare doelen

Het risico op mislukking beperken begint met jezelf instellen op succes. De instelling van haalbare doelen is daarbij van fundamenteel belang. Breng je team samen en stel doelen waarvan iedereen denkt dat ze haalbaar zijn. Maak ze zichtbaar voor iedereen in het team-je kunt gebruik maken van verschillende apps om doelen bij te houden voor dit doel.

Neem buffertijd en -inspanning op om haast op het laatste moment te voorkomen. Herzie je doelen af en toe en pas ze aan als ze onbereikbaar worden.

Houd de voortgang met betrekking tot doelen bij met het ClickUp goals dashboard

Weet u niet waar u moet beginnen? We hebben voor u ClickUp's doelen dashboard ! Je kunt doelen instellen die numeriek, monetair, waar/onwaar en Taak voltooien zijn. Je kunt ook targets instellen voor elke Sprint of tijd. Je kunt een gezamenlijk werk omgeving waarin elk lid van het team hetzelfde doel nastreeft.

Verschillende soorten operationele risico's beperken met ClickUp

In elke organisatie zijn operationele risico's onvermijdelijk. Teamleden nemen ontslag. Taken lopen vertraging op. Tijdsinschattingen kunnen verkeerd zijn. Mensen kunnen een kritiek punt missen in een verhaal van een gebruiker. Complexe afhankelijkheid zal extra inspanning vergen.

Deze risico's kunnen niet worden vermeden, maar wel worden beperkt en beheerd met goede software voor projectmanagement.

ClickUp's functies voor projectmanagement zijn ontworpen om dit en nog veel meer aan te pakken. Het helpt projectmanagement teams operationele efficiëntie op te bouwen om tijd te besparen door mensen productiever te maken. Bekijk hoe u risico's kunt beperken met ClickUp. Meld u vandaag gratis aan !