Top 10 hulpmiddelen & software voor continue verbetering in 2025

Door uw processen en werkstromen voortdurend te evalueren, kunt u kwetsbare gebieden identificeren en abonnementen opstellen om deze aan te pakken. Als u zich hieraan houdt, minimaliseert u knelpunten en biedt u producten en diensten van betere kwaliteit aanbieden de organisatie en het werknemersmoreel verbeteren en uiteindelijk de groei stimuleren.

In theorie klinkt dit geweldig, maar hoe kun je het waarmaken? Het antwoord ligt in tools voor continue verbetering. Deze bieden robuuste opties voor het analyseren van processen, het instellen van doelen, het beheren van documentatie en het visualiseren van werkstromen om uw bedrijf draaiende te houden.

Hier laten we u kennismaken met de 10 beste software voor continue verbetering, bespreken we hun voor- en nadelen en helpen we u de software te kiezen die bij uw doelen en werkstromen past.

Hier zijn enkele sleutelkenmerken van elk effectief hulpmiddel voor continue verbetering:

Uitgebreid dashboard : Het moet verschillende soorten gegevens op een duidelijke, goed georganiseerde manier weergeven om u te helpen zelfs de kleinste problemen te identificeren en erop te reageren

: Het moet verschillende soorten gegevens op een duidelijke, goed georganiseerde manier weergeven om u te helpen zelfs de kleinste problemen te identificeren en erop te reageren Taak automatisering opties : Hiermee moet u repetitieve taken kunnen automatiseren, zodat uw werknemers zich kunnen richten op activiteiten die meer waarde opleveren voor uw bedrijf

: Hiermee moet u repetitieve taken kunnen automatiseren, zodat uw werknemers zich kunnen richten op activiteiten die meer waarde opleveren voor uw bedrijf Integraties : De tool moet naadloos werken met populaire tools voor productiviteit, communicatie en samenwerking, zoals waardestroom in kaart brengen Visualisatietools : Het moet functies bieden waarmee je processen en werkstromen kunt visualiseren, er meer informatie over kunt krijgen en verbeterpunten kunt identificeren

: De tool moet naadloos werken met populaire tools voor productiviteit, communicatie en samenwerking, zoals waardestroom in kaart brengen Functies voor het instellen van doelen : Hiermee kun je duidelijke doelen stellen waar je team naartoe werkt

: Hiermee kun je duidelijke doelen stellen waar je team naartoe werkt Analysemogelijkheden: Het platform moet je in staat stellen om de KPI's van elk project bij te houden en waardevolle inzichten te genereren voor het verbeteren van toekomstige prestaties

We hebben talloze software voor continue verbetering geanalyseerd en de top 10 geselecteerd. Deze tools zitten boordevol functies om je te helpen de processen van je bedrijf te bewaken, eenvoudig een oorzakenanalyse uit te voeren en de prestaties van je bedrijf te verbeteren je team te begeleiden in de juiste richting.

1. ClickUp

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Als all-in-one productiviteitsplatform, is ClickUp flexibel om verschillende methodologieën voor continue verbetering om de manier te veranderen waarop u uw projectteam leidt.

De eerste stap van het proces is weten wat je eigenlijk moet verbeteren, en ClickUp Dashboards met aanpasbare kaarten zijn daar perfect voor. Ze dienen als controlekamers voor het overzien en analyseren van zelfs de meest minuscule aspecten van uw business, projecten en teams.

Gebruik dashboards om Sprint te beheren, berekeningen te doen, werklasten te beoordelen en te beheren, middelen toe te wijzen, en werk te prioriteren ! Met al deze opties meet u in wezen de Pulse van uw bedrijf, identificeert u inefficiënte gebieden en werkt u aan voortdurende verbetering.

Als u uw dashboard niet vanaf nul wilt opbouwen, profiteer dan van ClickUp's Sjabloon voor projectmanagement dashboard .

Aangezien de instelling van doelen van vitaal belang is om uw bedrijf op het juiste spoor te houden en het verhogen van de efficiëntie proberen ClickUp Doelen . Stel duidelijke targets en tijdlijnen op en meet uw voortgang om uw schip op koers te houden.

Met ClickUp kunt u processen visualiseren in Whiteboards gebruik meerdere weergaven van projecten om dingen duidelijk vanuit verschillende perspectieven te zien, maak en beheer bedrijfsgerelateerde documenten, automatiseer taken en nog veel meer!

ClickUp beste functies

Dashboards voor een overzicht op hoog niveau

Doelen instellen en bewaken

Gebruiksvriendelijke sjablonen

Aanpasbare Whiteboards voor het visualiseren van processen

Automatisering voor terugkerende taken

Meerdere weergaven van projecten

Taken eenvoudig aanmaken en beheren

1.000+ integraties

ClickUp limieten

Sommige gebruikers vermeldden dat ze problemen hadden met het gebruik van automatisering functies

Wennen aan het uitgebreide bereik van functies van het platform kan enige tijd duren

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. KPI Brand

Via: KPI Brand KPI Fire helpt u en uw teamleden om continue verbetering te vergemakkelijken met functies die zich richten op brainstormen, probleemoplossing, strategieën en aanpassingsvermogen.

Deze software voor strategie-uitvoering is een enkele bron van waarheid tijdens het hele proces. Je kunt de status, gezondheid en planning van je projecten zien op samenvattende grafieken, d.w.z. dashboards die je een snel overzicht geven van de essentiële informatie.

U hebt tal van andere weergaven die u vitale informatie geven over de status van uw projecten en waarmee u sterke en zwakke punten kunt identificeren, zoals de Benefits View, Lijstweergave en Tijdlijnweergave.

KPI Fire moedigt de betrokkenheid van werknemers aan met de functie Idea Funnel. Dit is de plek voor het verzamelen en evalueren van ideeën om projectgerelateerde uitdagingen en problemen op te lossen. U kunt de beste oplossingen prioriteren en de juiste probleemoplossende aanpak aanpassen.

Met KPI Fire kunt u uw aanpak vanaf nul opbouwen of sjablonen voor werkstromen gebruiken die standaardmethoden zoals PDCA, Kaizen, Charter Only en DMAIC weerspiegelen.

KPI Fire beste functies

Diverse brainstorm- en strategiefuncties

Meerdere weergaven voor het monitoren van projecten, inclusief samenvattende grafieken

Ideeën trechter om medewerkers te betrekken bij continue verbetering

Uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor werkstromen

KPI Brand limieten

Interface kan eenvoudig lijken voor sommige gebruikers

Meer diverse en transparante prijsabonnementen zou een pluspunt zijn

KPI Fire prijzen

Contact voor prijzen

KPI Fire beoordelingen en recensies

GetApp : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

3. Processtraat

Via: Processtraat Zijn chaotische werkstromen en miscommunicatie veel voorkomende gebeurtenissen in uw bedrijf? U kunt ze uit het verleden laten als u Process Street doorloopt!

Dit krachtige platform zonder code heeft alles wat je nodig hebt om je werkstromen onder controle te krijgen, je processen te organiseren en je bedrijf klaar te stomen voor succes.

Met de gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor kun je met Process Street in een handomdraai workflows bouwen en taken organiseren. Omdat Process Street gebruik maakt van AI, kunt u het risico op fouten minimaliseren en ervoor zorgen dat workflows perfect bij uw bedrijf passen.

Met ingebouwde integraties en AI kunt u repetitieve taken automatiseren en uw werknemers zich laten concentreren op activiteiten die de bedrijfsprocessen verbeteren.

Het platform biedt ook krachtige analysefuncties waarmee je elk onderdeel van je werkstromen kunt onderzoeken, KPI's kunt bijhouden en gebieden kunt identificeren die aandacht nodig hebben.

Process Street beste functies

Richt zich op procesbeheer

Geen code

Drag-and-drop editor

AI voor automatisering van werkstromen en terugkerende taken

Ingebouwde integraties

Robuuste analyse-opties

Processtraat limieten

Sommige gebruikers vermelden dat het platform relatief duur is

Het onder de knie krijgen van geavanceerde functies vergt tijd

Prijzen van Process Street

Startup : $1.000/jaar

: $1.000/jaar **Pro Begint bij $5.000/jaar

Enterprise: Begint bij $20.000/jaar

Process Street beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (350+ beoordelingen)

: 4.6/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

4. Rever

Via: Omgekeerde Rever is ontworpen met een eenvoudige filosofie: problemen oplossen, kosten verlagen en processen verbeteren .

Het platform heeft modellen voor continue verbetering zoals een real-time dashboard waar u activiteiten en routines kunt bijhouden, de voortgang ervan kunt zien en de algehele prestaties van je team kunt volgen .

Met gedigitaliseerde checklists kun je ervoor zorgen dat het team nog beter zijn werk doet. Dit is vooral handig voor Gemba Walks-een methode die het hoger management verbindt met mensen "op de grond." Zo kunt u de processen van uw medewerkers beter begrijpen en manieren vinden om ze samen te optimaliseren.

Met Rever kunt u taken aan de juiste mensen toewijzen en hun voortgang bewaken, knelpunten minimaliseren en sleutelcijfers bijhouden.

Een van de kernprincipes achter continue verbetering is dat je medewerkers zich gehoord voelen. Rever zorgt hiervoor met zijn ideeënmanagementopties. Iedereen kan suggesties aandragen en jij kunt de beste eruit pikken en een manier vinden om ze te implementeren.

Rever beste functies

Real-time dashboard

Gedigitaliseerde checklists

Robuuste opties voor het toewijzen van taken

Ideeënbeheer voor betrokkenheid van medewerkers

beperkingen: ####

Gebrek aan opties voor het categoriseren van ideeën

Het platform kan soms haperen

Rever prijzen

Neem contact op voor prijzen

Rever beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

5. De magere manier

Via: De slanke manier Zoals de naam al aangeeft, is dit hulpmiddel voor continue verbetering gebaseerd op de Lean-methodologie, die zich richt op het herkennen en creëren van waarde met minder middelen en het elimineren van verspilling.

Het platform helpt u om uw hele organisatie te betrekken bij continue verbetering door middel van Kennismuur. Elke werkruimte heeft er een en dit is de plek waar jij en je team kunnen brainstormen, updates en waardevolle informatie delen, communiceren en projecten bespreken. Je kunt berichten liken, becommentariëren, mensen vermelden, vastmaken en slimme notificaties gebruiken om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke informatie mist.

Wanneer je verbetermogelijkheden ziet, gebruik je The Lean Way om actieplannen te maken en taken toe te wijzen aan specifieke leden van het team. Omdat het platform krachtige analyse- en rapportageopties biedt, kun je de voortgang van elke Taak volgen en KPI's controleren om er zeker van te zijn dat je op het juiste spoor zit. Je kunt ook doelen instellen en relevante statistieken in de gaten houden.

Met de aanpasbare widgets en borden van het platform kun je je gegevens tot leven brengen en verbeteringen volgen via grafieken, grafieken en tabellen.

The Lean Way beste functies

Richt zich op Lean principes Kennismuur voor het implementeren van continue verbetering

Instelling van doelen

Aanpasbare widgets en borden

Krachtige analyses en rapportage

De beperkingen van The Lean Way

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om aan het platform te wennen

The Lean Way prijzen

Voor 25 gebruikers : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Voor 50 gebruikers : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Voor 100 gebruikers : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Voor 200 gebruikers : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Voor 400 gebruikers : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Voor 800 gebruikers : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Voor 1.000+ gebruikers: neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

The Lean Way beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

6. Q-Optimize

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Q-Optimize.png Een schermafbeelding van Q-Optimize /%img/

Via: Qmarkets Wilt u voltooien controle over elke fase van continue verbetering, van ideevorming tot het meten van ROI? Q-Optimize kan de tool zijn die u zoekt!

Q-Optimize maakt deel uit van Qmarkets, een populaire software voor innovatiebeheer, en werkt door je continue verbetertraject op te delen in verschillende fases.

De eerste fase bestaat uit het creëren van een verbeteruitdaging om suggesties te verzamelen met betrekking tot de verandering van uw bedrijfsstrategie of zwakke punten. De tweede fase is het verzamelen en stemmen op de beste ideeën. Elk idee wordt automatisch gescand, dus er is geen risico op duplicatie.

In de derde fase screent AI de ideeën en stuurt ze door naar de relevante afdeling of persoon op basis van hun categorie. De ideeën worden vervolgens geanalyseerd en de ideeën met het hoogste potentieel worden gefilterd.

In de vierde fase worden de beste ideeën geïmplementeerd: je maakt en wijst taken toe en houdt het proces bij met de idea adoption functie van het platform.

De laatste fase bestaat uit analyse en rapportage. Dit is waar u de ROI meet voor elke verbeterstrategie en gebruik intuïtieve dashboards om KPI's bij te houden. Met Q-Optimize kunt u mensen en teams identificeren en belonen die het meest hebben bijgedragen aan het succes van een idee.

Q-Optimize beste functies

Laat u alle fasen van continue verbetering in de gaten houden

Aangedreven door AI

Stimuleert elke medewerker om bij te dragen

Gemakkelijk taken toewijzen en bijhouden

Q-Optimize limieten

Sommige gebruikers vermelden dat de rapportages meer mensgericht zouden kunnen zijn

Q-Optimize prijzen

Contact voor prijzen

Q-Optimize beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen

7. KaiNexus

Via: KaiNexus KaiNexus is een softwaretool voor continue verbetering die zich richt op samenwerking. Elk lid van het team wordt aangemoedigd om zijn steentje bij te dragen aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Opties zoals kennis delen en visuele managementborden stellen jou en je team in staat om te brainstormen, verbeterideeën te bespreken en te stemmen voor de beste.

Je kunt ook opslagplaatsen aanleggen met de meest efficiënte manieren om een taak of proces aan te pakken en ervoor zorgen dat je medewerkers niet afdwalen.

De opslagplaatsen zijn voorzien van geavanceerde zoekfuncties, wat betekent dat je de oplossing voor je probleem in een paar klikken kunt vinden. Deze functies voorkomen ook dat jij en je team twee keer dezelfde verbetering invoeren.

Met KaiNexus kun je de impact en metriek van je verbeteringen in real-time bekijken. Hierdoor kun je on the fly de nodige veranderingen doorvoeren en zorg je voor een soepele vaart door verraderlijk continu verbeterwater.

KaiNexus beste functies

Intuïtieve interface met verschillende aangepaste opties

Visuele beheerborden

Delen van kennis

Metriek in realtime bijhouden

KaiNexus limieten

Verschillende gebruikers vermeldden dat frequente updates verwarring kunnen veroorzaken

Voor sommige aanpassingen moet contact worden opgenomen met de klantenservice van het platform

KaiNexus prijzen

Contact voor prijzen

KaiNexus beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (5 beoordelingen)

8. Integrify

Via: Integreren Integrify is niet per se een hulpmiddel voor continue verbetering, het is een platform voor werkstroombeheer en automatisering. Maar het kan meer dan nuttig zijn voor het verbeteren van je bedrijfsprocessen.

De belangrijkste functie van Integrify is de low-code drag-and-drop process builder. Het helpt je om de uitdagingen waar je bedrijf voor staat te overwinnen, van tijd verspillen aan repetitieve Taken en het uitzoeken van CRM-werkstromen voor het omgaan met naleving en het bepalen van nauwkeurige structuren voor projectmanagement .

Gebruik de bouwer om taken toe te wijzen, goedkeuringen te geven, aantekeningen en opmerkingen achter te laten en in realtime met je team samen te werken voor maximale samenwerking.

Dankzij de open API kun je je werkstromen integreren met populaire communicatie-, boekhoud-, samenwerkings- en andere accounts zelfdiscipline apps en de functie naar een hoger niveau tillen. 🪄

Itengrify biedt ook krachtige real-time rapportageopties om ervoor te zorgen dat je werkstromen naadloos werken. Dashboards en visuele rapporten helpen je om inzicht te krijgen in elk detail en om te zien of een onderdeel moet worden aangepast.

Integrify beste functies

Low-code procesbouwer

Stimuleert samenwerking

Uitgebreide real-time rapportage

Dashboards en visuele rapporten

Open API

Integrify beperkingen

De kneepjes van het vak leren kan wat tijd kosten

Sommige gebruikers gaven aan dat ze graag meer flexibiliteit in de rapportage opties zouden zien

Integrify prijzen

Neem contact op voor prijzen

Integrify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (30+ beoordelingen)

: 4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

9. Planview

Via: Planview Planview is een portfolio- en werkbeheerplatform dat ongelooflijk veel waarde kan hebben voor voortdurende verbetering. Het platform omvat tal van oplossingen, en degene die je kunt gebruiken voor verbeteringsdoeleinden is Planview AdaptiveWork. Het richt zich op het verbinden van werk tussen teams en afdelingen om kernuitdagingen te overwinnen.

De eerste stap is het identificeren van verbeterpunten en dat kunt u doen met de analyse- en rapportageopties van Planview. Aanpasbare dashboards, grafieken, grafieken en rapporten geven u een duidelijk beeld van de prestaties van uw huidige strategieën en helpen u de strategieën te herkennen die nog te doen zijn.

Planview biedt ook uitzonderlijke planningsopties, zoals scenarioplanning. Maak what-if scenario's om het effect van mogelijke veranderingen te controleren en te zien of ze zinvol zijn.

Zodra u verbeteringen doorvoert, kunt u het succes ervan bijhouden met behulp van KPI's en visualisaties en onderweg (indien nodig) wijzigingen aanbrengen.

Planview beste functies

Scenario-abonnementen

Uitgebreide analyse en rapportage

Gedetailleerde KPI bijhouden

Veel visualisatietools

Planview limieten

Sommige gebruikers vinden de prijs te hoog

Er is een steilere leercurve

Planview prijzen

Neem contact op voor prijzen

Planview beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (500+ beoordelingen)

: 4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra:4.2/5 (150+ beoordelingen)

10. Planbox

Via: Planbox Wilt u een flexibel platform dat prioriteit geeft aan teamwerk en gebruiksgemak? Planbox voldoet aan alle eisen en kan de oplossing zijn voor continue verbetering.

Dit platform helpt u en uw team hun krachten te bundelen en samen te werken aan problemen die uw bedrijf in de weg staan en het verhinderen zijn ware potentieel te bereiken.

Planbox past een uitdaging-gedreven aanpak toe voor continue verbetering. Jij en je collega's bespreken potentiële verbeterpunten en zetten deze om in uitdagingen. Het leuke aan dit platform is dat je externe medewerkers kunt uitnodigen om hun ideeën te geven en je te helpen de beste oplossing te vinden.

Planbox biedt opties voor brainstormen, commentaar geven, discussiëren en stemmen over ideeën. Je kunt zelfs uitdagingen opslaan om ze later opnieuw te gebruiken.

Een andere reden waarom Planbox een verstandige keuze kan zijn, zijn de analyseopties. Je krijgt gedetailleerd inzicht in elke metriek en begrijpt of je oplossing een succes was of een make-over nodig heeft.

Planbox beste functies

Richt zich op samenwerking door middel van uitdagingen

Instellingen voor uitdagingen zijn eenvoudig

Uitstekende analyseopties

Flexibel en aanpasbaar

Planbox limieten

Mobiele apps bieden een beperkte ervaring

De interface kan verouderd lijken voor sommige gebruikers

Planbox prijzen

Neem contact op voor prijzen

Planbox beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (30+ beoordelingen)

: 4.8/5 (30+ beoordelingen) GetApp: 4.9/5 (20+ beoordelingen

Stap in de trein naar voortdurende verbetering

In het huidige bedrijfslandschap is succes afhankelijk van aanpassingsvermogen en het vermogen om relevant te blijven.

Software voor continue verbetering kan u helpen om zwakke punten in de processen van uw bedrijf op te sporen en ze om te zetten in voordelen. Ze ondersteunen elke stap van uw transformatieproces en maken het minder turbulent. Aan de slag met ClickUp om de hulpmiddelen voor continue verbetering in uw hele organisatie te gebruiken!