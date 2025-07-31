le 11 migliori alternative a Flowlu per la gestione aziendale nel 2025

Flowlu è uno strumento di gestione aziendale all-in-one che combina funzionalità di project management, gestione delle attività, CRM, fatturazione, knowledge base e collaborazione in un'unica piattaforma. È particolarmente popolare tra i piccoli team e le aziende in crescita che necessitano di un'area di lavoro centralizzata.

Ma sebbene Flowlu copra molti aspetti, potrebbe non essere la soluzione perfetta per ogni team. Che tu abbia bisogno di una personalizzazione più avanzata, di integrazioni migliori, di un'interfaccia più semplice o semplicemente di una struttura dei prezzi diversa, esplorare le alternative a Flowlu può aiutarti a trovare uno strumento più in linea con il tuo flusso di lavoro e i tuoi obiettivi.

In questo blog esploreremo le migliori alternative a Flowlu che vale la pena prendere in considerazione, con un'analisi dettagliata di ciò che è necessario valutare prima di effettuare il passaggio.

Perché i professionisti cercano alternative a Flowlu?

Sebbene Flowlu offra un ampio intervallo di funzionalità/funzioni in un'unica piattaforma, non sempre soddisfa tutte le esigenze di ogni team. Ecco alcuni motivi comuni per cui i professionisti cercano alternative:

Flessibilità dell'interfaccia utente limitata: Alcuni utenti trovano l'interfaccia disordinata o poco intuitiva, soprattutto per i team non tecnici

CRM e automazione di base: Il CRM integrato funziona per pipeline semplici, ma non offre la profondità e l'automazione che si trovano negli Il CRM integrato funziona per pipeline semplici, ma non offre la profondità e l'automazione che si trovano negli strumenti CRM dedicati

La fatturazione non è adatta a tutte le regioni: gli strumenti finanziari di Flowlu non sono completamente adattati alle esigenze fiscali o di conformità globali

Limitazioni dell'app mobile: I team che fanno ampio uso dell'accesso mobile spesso segnalano funzionalità limitate o un'esperienza non fluida

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti: La configurazione all-in-one può risultare complessa per i team più piccoli o gli utenti singoli che necessitano di una configurazione più semplice

Meno integrazioni native: Rispetto ad altre piattaforme, Flowlu ha un ecosistema di integrazione più limitato, che può rappresentare un ostacolo per i team con stack tecnologici complessi

Cosa cercare nelle alternative a Flowlu?

Prima di scegliere un'alternativa, considera ciò di cui il tuo team ha realmente bisogno per lavorare meglio. Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da valutare:

Gestione di progetti e attività: strumenti che supportano le dipendenze delle attività, strumenti che supportano le dipendenze delle attività, le sequenze dei progetti , le bacheche Kanban e i grafici Gantt per una migliore pianificazione ed esecuzione

Funzionalità CRM: Gestione dei contatti, monitoraggio delle trattative, pipeline commerciali e automazione per gestire in modo efficace le relazioni con i clienti

Collaborazione in team: commenti in tempo reale, documenti condivisi, notifiche e chat per mantenere tutti allineati

Strumenti di fatturazione e finanza: Fatturazione integrata, monitoraggio delle spese o integrazioni con strumenti come QuickBooks o Xero

Personalizzazione e scalabilità: flussi di lavoro, ruoli e dashboard flessibili che possono adattarsi alla crescita del tuo team o della tua azienda

Integrazioni e API: Compatibilità con i tuoi strumenti esistenti e accesso alle API per una personalizzazione più approfondita

Facilità d'uso e supporto: Un'interfaccia intuitiva, Un'interfaccia intuitiva, un rapido onboarding dei client e un supporto clienti reattivo per aiutare il tuo team a partire con il piede giusto

Ogni tipo e dimensione di azienda può valutare questi fattori in modo diverso. I team di piccole dimensioni spesso danno priorità alla facilità d'uso e al costo, mentre le organizzazioni più grandi possono concentrarsi maggiormente sulla personalizzazione e sul livello di integrazione.

Le 11 migliori alternative a Flowlu in sintesi

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni migliori Ideale per Prezzi* Perché è una buona alternativa a Flowlu? ClickUp Assistente IA (Brain MAX), project management, documenti, obiettivi, lavagne online, oltre 1.000 integrazioni Team di tutte le dimensioni alla ricerca di un'area di lavoro all-in-one flessibile Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Combina attività, documenti, CRM e IA: tutto ciò che offre Flowlu, ma con una maggiore scalabilità Nifty Sequenze temporali dei progetti, documenti e discussioni, monitoraggio del tempo Team remoti e a contatto con i clienti Gratuito per 2 utenti; piani a pagamento a partire da 39 $/mese (10 utenti) Ottimo per la visibilità dei progetti e la collaborazione con i client grazie alle attività cardine Monday. com Flussi di lavoro personalizzati, modelli CRM, dashboard PMI e agenzie interfunzionali Piano Free; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese CRM nativo + flussi di lavoro di progetto, un'interfaccia utente più moderna rispetto a Flowlu Zoho CRM Gestione dei contatti, automazioni, analisi, assistenza multicanale Team commerciali, PMI e utenti Zoho Piano Free; piani a pagamento a partire da 14 $/utente/mese Potente CRM con integrazioni e strumenti finanziari simili a Flowlu Agiled Proposte e fatturazione, CRM e portale client, monitoraggio del tempo Freelance e imprenditori individuali Piani a pagamento a partire da 30 $ al mese Potente combinazione CRM + fatturazione per utenti singoli, simile agli strumenti finanziari di Flowlu Bitrix24 CRM + gestione delle attività, strumenti di comunicazione, contact center Team che necessitano di collaborazione interna e con i client Piano Free; piani a pagamento a partire da 49 $/mese (5 utenti) Area di lavoro all-in-one con un CRM più potente e un focus sulle vendite Freshsales CRM integrato, lead scoring con IA, monitoraggio delle trattative Team commerciali e provider di servizi Piano Free; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese I team che utilizzano molto il CRM ottengono funzionalità simili a quelle di Flowlu con capacità commerciali più approfondite Asana Automazione delle attività, visualizzazione sequenziale, reportistica Team in crescita con processi strutturati Piano Free; piani a pagamento a partire da $10,99/utente/mese Progettato per i flussi di lavoro delle attività, con integrazioni per soddisfare le esigenze CRM in stile Flowlu Wrike Automazione del flusso di lavoro, strumenti di correzione di bozze, reportistica avanzata Aziende di medie e grandi dimensioni Ottimo per i team di sviluppo che necessitano di un monitoraggio approfondito dei problemi, meno CRM, ma un flusso di progetto solido Ottimo per team che necessitano di flussi di lavoro complessi, monitoraggio e visibilità dei client Trello Bacheche Kanban, Power-Up, interfaccia utente semplice Team visivi e startup Piano Free; piani a pagamento a partire da $5/utente/mese Gestione delle attività facile da usare con componenti aggiuntivi CRM tramite Power-Ups Jira Bacheche Agile, pianificazione sprint, monitoraggio dei problemi Team di sviluppo software e prodotti Piano Free; piani a pagamento a partire da 7,75 $/utente/mese Ottimo per team di sviluppo che necessitano di un monitoraggio approfondito dei problemi, meno CRM ma un flusso di progetto solido

Le migliori alternative a Flowlu per team in crescita

Tipi di attività e strutture di team diversi richiedono funzionalità/funzioni diverse. Ecco alcune alternative specializzate in linea con priorità specifiche:

1. ClickUp (la migliore piattaforma all-in-one personalizzabile per attività, CRM, documenti e collaborazione)

Inizia con ClickUp Monitora gli aggiornamenti dei progetti, gestisci i rischi e lavora con il team, tutto dall'area di lavoro di ClickUp

ClickUp è un potente strumento di gestione del lavoro all-in-one che aiuta i team di tutte le dimensioni a rimanere organizzati e a portare a termine le attività più rapidamente.

Lo strumento riunisce tutte le tue esigenze di lavoro in un'area di lavoro contestualizzata e basata sull'IA.

Rispetto all'approccio più segmentato di Flowlu, ClickUp ti offre un'area di lavoro realmente connessa. Che tu faccia parte di un piccolo team o di un'azienda con centinaia di dipendenti, è facile da usare e sufficientemente flessibile da adattarsi alle tue esigenze.

Puoi pianificare i progetti con i grafici Gantt di ClickUp, monitorare lo stato con le dashboard di ClickUp e passare da una vista all'altra, come elenchi, bacheche o calendari.

Con tutto, dalla pianificazione degli sprint alla condivisione delle conoscenze, riunito sotto lo stesso tetto, ClickUp consente ai team di pianificare, collaborare e consegnare più rapidamente, senza dover destreggiarsi tra più strumenti.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Flessibilità del flusso di lavoro: trova le informazioni all'istante con la ricerca in linguaggio naturale. Accedi a trova le informazioni all'istante con la ricerca in linguaggio naturale. Accedi a oltre 15 viste personalizzabili con campi personalizzati illimitati e stati specifici per il team

Assistente di produttività IA: utilizza : utilizza ClickUp Brain per la creazione di contenuti IA, riepiloghi di documenti, automazione delle attività e domande e risposte nell'area di lavoro. Trasforma le chat in attività e ottieni suggerimenti intelligenti mentre lavori

📌 Bonus: se stai passando da Flowlu alla ricerca di una collaborazione migliore, un'automazione più intelligente o un'area di lavoro più unificata, ClickUp Brain MAX può essere una svolta. È l'app desktop di IA di ClickUp profondamente integrata nell'intera area di lavoro. Comprende le attività, i documenti, le riunioni e gli strumenti, consent endo di effettuare ricerche nell'area di lavoro connessa e sul web o di utilizzare la voce per porre domande, automatizzare azioni e portare a termine il lavoro più rapidamente. Che tu stia pianificando sprint, riepilogando/riassumendo documenti o trasformando le chat in attività, Brain Max aggiunge un livello intelligente al tuo flusso di lavoro, aiutandoti a evitare il cambio di contesto e a rimanere concentrato. Porta a termine il tuo lavoro senza intoppi con ClickUp

CRM completo: gestisci il ciclo di vita dei clienti con pipeline personalizzabili e comunicazioni centralizzate nella gestisci il ciclo di vita dei clienti con pipeline personalizzabili e comunicazioni centralizzate nella soluzione CRM di ClickUp . Tieni traccia delle trattative, automatizza i follow-up e visualizza i dati commerciali

💡 Suggerimento: per semplificare il monitoraggio dei client e la gestione della pipeline commerciale senza dover creare un sistema da zero, inizia con il modello CRM ClickUp pronto all'uso. È progettato per aiutarti a organizzare lead, trattative, contatti e follow-up in un unico posto. Con visualizzazioni predefinite, stati e opzioni di automazione, puoi partire subito e concentrarti maggiormente sulla chiusura delle trattative piuttosto che sulla configurazione degli strumenti. Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle preziose informazioni dei tuoi client con il modello CRM ClickUp

Hub di collaborazione: connetti il tuo team tramite chat integrata, commenti in thread e modifiche in tempo reale . Crea spazi dedicati mantenendo il contesto tra i diversi progetti

Funzionalità di automazione: ricevi aggiornamenti con un solo clic dall'AI Project Manager. Risparmia tempo con oltre 50 ricette di automazione predefinite per tutto, dalla creazione delle attività alle notifiche

Gestione del tempo: pianifica la tua giornata con precisione utilizzando pianifica la tua giornata con precisione utilizzando il blocco del tempo , le stime delle attività e la pianificazione intelligente. Rimani concentrato con promemoria, calendari e monitoraggio del tempo integrato

Integrazione con strumenti CRM e di fatturazione: connettiti con strumenti popolari come Salesforce, QuickBooks e : connettiti con strumenti popolari come HubSpot Xero per semplificare la gestione dei client, automatizzare la fatturazione e centralizzare i flussi di lavoro

Limiti di ClickUp:

L'interfaccia ricca di funzionalità potrebbe richiedere un periodo di apprendimento per i nuovi utenti

L'app mobile ha meno funzionalità rispetto alla versione desktop

Prezzi ClickUp:

Valutazioni ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp ha trasformato il nostro project management. Abbiamo dimezzato il nostro stack tecnologico e risparmiato migliaia di euro all'anno, migliorando al contempo la visibilità tra i reparti. Le opzioni di personalizzazione consentono a ogni team di lavorare a modo suo, mantenendo l'allineamento organizzativo.

ClickUp ha trasformato il nostro project management. Abbiamo dimezzato il nostro stack tecnologico e risparmiato migliaia di euro all'anno, migliorando al contempo la visibilità tra i reparti. Le opzioni di personalizzazione consentono a ogni team di lavorare a modo suo, mantenendo l'allineamento organizzativo.

2. Nifty (ideale per il project management incentrato sul client con attività cardine)

tramite Nifty

Nifty è progettato per i team che desiderano una struttura senza complessità. A differenza dell'interfaccia all-in-one ma a volte opprimente di Flowlu, Nifty mantiene le cose concentrate, combinando roadmap di progetto, attività e comunicazione del team in un'area di lavoro facile da navigare fin dal primo giorno.

Ciò che distingue Nifty è il suo approccio alla pianificazione dei progetti basato sulle attività cardine. È possibile creare obiettivi di alto livello, suddividerli in attività e visualizzare tutto in una sequenza utilizzando grafici Gantt interattivi.

È particolarmente utile per le agenzie o i team che lavorano a contatto con i clienti. La funzionalità portale client offre agli stakeholder esterni una visione chiara dello stato di avanzamento, senza bisogno di gestire le autorizzazioni o navigare nell'intera area di lavoro.

Se il tuo team apprezza la pianificazione visiva, la collaborazione semplice e un'interfaccia utente pulita che supporta comunque flussi di lavoro avanzati, Nifty offre un ottimo equilibrio tra facilità d'uso e potenza.

Le migliori funzionalità:

Roadmap visive: Trasforma la pianificazione dei progetti con grafici Gantt interattivi che visualizzano sequenze e dipendenze

Chat integrata: elimina il passaggio da una piattaforma all'altra con discussioni contestualizzate connesse direttamente ai progetti

Collaborazione sui documenti: crea una crea una base di conoscenze completa con modifiche in tempo reale e controllo delle versioni

Monitoraggio del tempo: registra le ore fatturabili con timer integrati che si allega direttamente alle attività e ai progetti

Flussi di lavoro automatizzati: semplifica i processi con automazioni basate su regole che triggerano azioni quando lo stato delle attività cambia

Gestione dei client: centralizza centralizza la comunicazione con i client grazie a portali dedicati che mostrano lo stato dei progetti e i risultati finali

Assegnazione delle risorse: ottimizza la capacità del team con viste del carico di lavoro che visualizzano la disponibilità tra progetti e periodi di tempo

Limiti di Nifty:

Funzionalità CRM limitate rispetto a Flowlu

Meno strumenti di gestione finanziaria per la fatturazione e il budgeting

Prezzi vantaggiosi:

Gratis: funzionalità/funzioni di base per piccoli progetti

Starter: 39 $/mese

Pro: 79 $/mese

Business: 124 $/mese

Valutazioni Nifty:

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nifty?

Una recensione su G2 dice:

Nifty ha trasformato la pianificazione dei nostri progetti con le sue roadmap intuitive. La visualizzazione sequenziale ci offre una panoramica immediata dello stato dei progetti, senza bisogno di spiegazioni dettagliate.

Nifty ha trasformato la pianificazione dei nostri progetti con le sue roadmap intuitive. La visualizzazione della sequenza temporale offre ai nostri stakeholder una chiara panoramica immediata dello stato dei progetti senza richiedere spiegazioni dettagliate.

3. Monday. com (Ideale per il lavoro visivo e i flussi di lavoro di monitoraggio dei progetti)

Monday.com è una piattaforma di gestione del lavoro altamente visiva progettata per aiutare i team a creare flussi di lavoro che si adattano al loro modo di lavorare.

Mentre Flowlu offre una struttura fissa con strumenti integrati come CRM e fatturazione, Monday adotta un approccio più flessibile, consentendoti di personalizzare tutto, dalle bacheche dei progetti alle dashboard.

Ciò che rende Monday unico è il modo in cui combina blocchi di costruzione drag-and-drop con potenti automazioni senza codice e viste dinamiche (come sequenza, Kanban, calendario e carico di lavoro).

È particolarmente popolare tra i team di marketing, prodotto e operazioni che desiderano gestire diversi tipi di lavoro (progetti, campagne e calendari dei contenuti ) su misura per il loro flusso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday:

Dashboard visive: Trasforma la visibilità dei progetti con Trasforma la visibilità dei progetti con dashboard in tempo reale che mostrano le metriche di stato, l'allocazione delle risorse e lo stato della sequenza in un'unica vista completa

Libreria di modelli: accelera la configurazione dei progetti con oltre 200 modelli predefiniti per ogni funzione aziendale, dalle campagne di marketing al lancio di prodotti

Automazioni: elimina le attività ripetitive con flussi di lavoro personalizzabili basati su regole che triggerano azioni quando lo stato cambia, le scadenze si avvicinano o gli incarichi vengono aggiornati

Personalizzazione del flusso di lavoro: personalizza la tua area di lavoro con strutture di bacheca flessibili che si adattano ai processi e alle metodologie uniche del tuo team

Collaborazione in team: centralizza la comunicazione con commenti contestuali, @menzioni e condivisione di file direttamente all'interno delle attività e dei progetti

Strumenti di reportistica: genera informazioni utili con report personalizzabili che visualizzano le tendenze di produttività, i colli di bottiglia e le prestazioni del team

Accessibilità mobile: gestisci il lavoro in movimento con un'app mobile completa che mantiene tutte le funzionalità dell'esperienza desktop

Limiti di Monday:

Gestione finanziaria meno solida rispetto a Flowlu

Può diventare visivamente disordinato con più progetti complessi

Prezzi Monday.com

Free

Base: 12 $/mese per postazione

Standard: 14 $/mese per postazione

Pro: 24 $/mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni di Monday.com

G2: 4,7/5,0 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 5.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Monday.com?

Un utente Capterra condivide:

Ci ha permesso di automatizzare attività noiose, dal bilanciamento del carico di lavoro, al monitoraggio del tempo, al monitoraggio dei KPI e delle attività cardine, fino all'automazione dell'intero processo di onboarding/offboarding. Una cosa che non mi piace di Monday.com è il modo in cui alcune funzionalità sono suddivise tra i diversi piani.

Ci ha permesso di automatizzare attività noiose, dal bilanciamento del carico di lavoro, al monitoraggio del tempo, al monitoraggio dei KPI e delle attività cardine, fino all'automazione dell'intero processo di onboarding/offboarding. Una cosa che non mi piace di Monday.com è il modo in cui alcune funzionalità sono suddivise tra i diversi piani.

4. Zoho CRM (CRM all-in-one con automazione, analisi e comunicazione multicanale)

tramite Zoho

Se il CRM è il motivo principale per cui utilizzi Flowlu, Zoho CRM è un chiaro upgrade. È progettato appositamente per aiutare i team commerciali a chiudere le trattative più rapidamente, con un monitoraggio dei lead migliore, un'automazione più approfondita e informazioni più intelligenti.

Zoho CRM non cerca di essere un'area di lavoro all-in-one. Si concentra invece su una cosa sola, ma la fa davvero bene: gestire le relazioni con i clienti in ogni fase del funnel. Dall'assegnazione dei lead e l'impostazione dei follow-up all'automazione delle email e alla generazione di report, tutto è progettato per ridurre il lavoro manuale e migliorare la visibilità.

Ciò che distingue Zoho CRM è anche la sua flessibilità. Puoi iniziare con le funzionalità di base o creare una configurazione completamente personalizzata utilizzando flussi di lavoro, regole di punteggio e integrazioni con la suite Zoho più ampia (come Zoho Books, Desk o Campaigns).

Migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM:

Lead scoring: assegna priorità alle attività commerciali con un sistema di punteggio basato sull'IA che classifica i potenziali clienti in base al loro coinvolgimento e comportamento

Campagne email: progetta e distribuisci sequenze mirate direttamente dal tuo CRM

Previsioni commerciali: genera proiezioni accurate con genera proiezioni accurate con l'analisi IA dei dati storici , della pipeline e della velocità delle trattative

Gestione dei contatti: centralizza le informazioni sui clienti con profili completi che monitorano tutte le interazioni

Pipeline delle trattative: visualizza le opportunità commerciali con fasi personalizzabili che riflettono il tuo processo di vendita unico

Automazione del flusso di lavoro: elimina le attività ripetitive con trigger basati su regole che eseguono azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche

Accesso mobile: gestisci le relazioni con i clienti ovunque ti trovi con un'applicazione mobile completa

Limiti di Zoho CRM:

Funzionalità di project management limitate rispetto a Flowlu

Funzionalità/funzioni di collaborazione sui documenti meno robuste

Prezzi di Zoho CRM:

Standard: 14 $/utente/mese

Professionale: 23 $/utente/mese

Enterprise: 40 $/utente/mese

Ultimate: 52 $/utente/mese

Valutazioni di Zoho CRM:

G2: 4,1/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Una recensione su Capterra dice:

Zoho CRM è un buon sistema CRM, ma solo quando vuoi davvero sfruttare al massimo le possibilità, hai bisogno di sviluppatori per assicurarti di poter ottenere ciò che desideri dai processi automatizzati.

Zoho CRM è un buon sistema CRM, ma solo quando vuoi davvero sfruttare al massimo le possibilità, hai bisogno di sviluppatori per assicurarti di poter ottenere ciò che desideri sui processi automatizzati.

5. Agiled (ideale per imprenditori individuali con fatturazione, preventivi e un portale clienti)

tramite Agiled

Agiled è una piattaforma di gestione aziendale progettata per le aziende di servizi che desiderano tenere tutto, dal CRM e dai progetti alla fatturazione e ai contratti, sotto lo stesso tetto.

Se utilizzi Flowlu per la sua ampia gamma di funzionalità ma desideri qualcosa di più intuitivo e incentrato sul client, Agiled è una soluzione da prendere in considerazione.

Agiled eccelle soprattutto nel modo in cui collega le operazioni interne con gli strumenti rivolti ai client. Puoi gestire lead e client con il CRM integrato, inviare proposte e contratti personalizzati, monitorare le ore fatturabili e ricevere pagamenti tramite la fatturazione integrata.

È particolarmente utile per liberi professionisti, agenzie e consulenti che gestiscono più clienti e hanno bisogno di un sistema in grado di gestire sia il lavoro di progetto che l'amministrazione aziendale. La funzionalità del portale clienti è un bonus, che offre ai clienti l'accesso a sequenze, fatture e file in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agiled:

Portali client: crea spazi personalizzati dove i client possono visualizzare lo stato di avanzamento, approvare i risultati finali e accedere ai documenti

Strumenti HR: gestisci la forza lavoro con profili dei dipendenti, gestisci la forza lavoro con profili dei dipendenti, monitoraggio delle presenze e metriche sulle prestazioni

Funzionalità finanziarie: integra fatturazione, monitoraggio delle spese ed elaborazione dei pagamenti in un unico sistema

Dashboard personalizzabili: crea display di analisi visiva che mostrano le metriche chiave e lo stato dei progetti a colpo d'occhio

Collaborazione sui documenti: condividi, modifica e gestisci i file con il controllo delle versioni e l'accesso basato su autorizzazioni

Monitoraggio del tempo: monitora le ore fatturabili con timer automatizzati che si integrano direttamente con la fatturazione

Flussi di lavoro automatizzati: crea processi basati su regole che triggerano azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche

Limiti di Agiled:

Personalizzazione limitata nelle visualizzazioni di project management

Meno integrazioni di terze parti

Prezzi Agiled:

Free: funzionalità/funzioni di base per piccoli team

Pro: 25 $/mese

Premium: 49 $/mese

Business: 83 $/mese

Valutazioni Agiled:

G2: 4,7/5 (oltre 380 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 330 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Agiled?

Una recensione su Capterra dice:

Agiled ha trasformato il modo in cui gestiamo sia i clienti che i membri del team. I portali client personalizzati hanno migliorato la nostra immagine professionale, mentre gli strumenti HR hanno semplificato notevolmente le nostre operazioni interne.

Agiled ha trasformato il modo in cui gestiamo sia i clienti che i membri del team. I portali client personalizzati hanno migliorato la nostra immagine professionale, mentre gli strumenti HR hanno semplificato notevolmente le nostre operazioni interne.

6. Bitrix24 (La migliore area di lavoro per la collaborazione in team e la comunicazione con i clienti)

tramite Bitrix

Bitrix24 è una piattaforma completa per la gestione aziendale che copre tutto, dalla gestione delle attività e il CRM alla comunicazione interna, le risorse umane e persino la creazione di siti web.

Se l'approccio all-in-one di Flowlu ti interessa, ma stai cercando una collaborazione più approfondita e funzionalità a livello aziendale, Bitrix24 fa un passo avanti con un set di strumenti più ampio.

Uno dei punti di forza di Bitrix24 è la sua suite di comunicazione integrata, che include chat di team, videochiamate, feed di notizie aziendali e un'interfaccia in stile intranet sociale. Questo lo rende più simile a un ufficio virtuale che a un semplice strumento di progetto.

Avrai anche accesso a un CRM completo, strumenti di automazione e gestione dei documenti all'interno della stessa piattaforma.

È particolarmente utile per team di medie e grandi dimensioni che necessitano di struttura, collaborazione e trasparenza interna tra i reparti.

Migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24:

Chat di team: semplifica la comunicazione con la messaggistica integrata che combina testo, voce e semplifica la comunicazione con la messaggistica integrata che combina testo, voce e videoconferenze in un'unica area di lavoro unificata

CRM: Visualizza l'intero flusso commerciale con monitoraggio completo delle trattative, gestione dei contatti e follow-up automatizzati intelligenti

Gestione dei documenti: centralizza le conoscenze con uno spazio di archiviazione sicuro dotato di controllo delle versioni, accesso basato su autorizzazioni e strumenti di collaborazione in tempo reale

Automazione del flusso di lavoro: elimina le attività ripetitive con trigger personalizzabili che eseguono azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche

Accessibilità mobile: gestisci i progetti ovunque ti trovi con un'app mobile completa che mantiene tutte le funzionalità/funzioni della versione desktop

Monitoraggio del tempo: monitora le ore fatturabili con timer integrati che si connettono direttamente ai progetti e alla reportistica

Campi personalizzati: personalizza la tua area di lavoro con punti dati illimitati che catturano esattamente ciò che conta per il tuo team

Limiti di Bitrix24:

L'abbondanza di funzionalità può creare una curva di apprendimento più ripida

L'interfaccia può sembrare disordinata con tutte le funzionalità abilitate

Prezzi Bitrix24:

Gratis: funzionalità/funzioni di base per un massimo di 12 utenti

Base: 49 $/mese (5 utenti)

Standard: 99 $/mese (50 utenti)

Professional: 199 $/mese (100 utenti)

Valutazioni Bitrix24:

G2: 4,2/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bitrix24?

Una recensione su G2 dice:

Bitrix24 ha trasformato il nostro flusso di comunicazione. Avere chat, videochiamate e condivisione di documenti in un unico posto ha eliminato il continuo passaggio da un'app all'altra che frammentava la nostra giornata lavorativa.

Bitrix24 ha trasformato il nostro flusso di comunicazione. Avere chat, videochiamate e condivisione di documenti in un unico posto ha eliminato il continuo passaggio da un'app all'altra che frammentava la nostra giornata lavorativa.

7. Freshsales (la migliore piattaforma CRM incentrata sulle vendite con lead scoring e approfondimenti basati sull'IA)

tramite Freshworks

Freshsales è un CRM creato per i team commerciali che desiderano lavorare più velocemente, rimanere organizzati e chiudere più contratti con meno lavoro manuale. Se utilizzi Flowlu principalmente per le sue funzionalità CRM ma hai bisogno di qualcosa di più mirato, moderno e predisposto per l'automazione, Freshsales è un'ottima alternativa.

Ciò che distingue Freshsales è il lead scoring basato sull'IA integrato, i flussi di lavoro intelligenti e gli strumenti di telefono ed email integrati. Puoi monitorare i lead, gestire visivamente la tua pipeline, inviare email personalizzate e persino ottenere informazioni dettagliate sui momenti in cui i potenziali clienti sono più propensi a interagire.

È particolarmente utile per i team commerciali in crescita che necessitano di maggiore visibilità, automazioni più pulite e un sistema che funzioni senza richiedere una configurazione complessa. Inoltre, si integra bene con il resto della suite Freshworks, quindi è facilmente scalabile in base alle esigenze.

Se il CRM di Flowlu ti sembra troppo basilare o troppo esteso a troppi casi d'uso, Freshsales offre un'esperienza più mirata e orientata alle vendite che aiuta il tuo team a rimanere concentrato e a chiudere più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales:

Assistente IA: Trasforma le decisioni commerciali con Freddy IA , che analizza le interazioni, identifica i segnali di acquisto e consiglia i passaggi successivi

Punteggio dei contatti: assegna priorità alle attività commerciali con un punteggio basato sull'IA che classifica i potenziali clienti in base al loro coinvolgimento e comportamento

Visualizzazione della pipeline: visualizza chiaramente visualizza chiaramente la tua pipeline commerciale con viste personalizzabili che mostrano le fasi, i valori e le probabilità delle trattative

Automazione email: progetta e distribuisci sequenze di email mirate che si attivano in base alle azioni e al coinvolgimento dei clienti

Intelligenza delle conversazioni: registra e analizza le chiamate commerciali con la trascrizione IA che identifica gli argomenti chiave e il sentiment

CRM mobile: accedi al tuo database commerciale completo ovunque ti trovi con un'applicazione mobile completa

Gestione del territorio: organizza le regioni commerciali con assegnazioni geografiche che ottimizzano la copertura e la distribuzione degli account

Limiti di Freshsales

Le funzionalità/funzioni IA sono potenti, ma la loro accuratezza dipende dalla qualità e dalla quantità dei dati disponibili

Alcune funzionalità avanzate, come la reportistica personalizzata e le integrazioni complesse, potrebbero richiedere una curva di apprendimento più ripida

Prezzi Freshsales

Crescita : 9 $ al mese per utente

Pro : 39 $/mese per utente

Enterprise: 59 $/mese per utente

Valutazioni Freshsales:

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,6=5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales?

Una recensione su G2 recita:

La pipeline e la gestione dei contatti della piattaforma hanno migliorato il modo in cui gestiamo le relazioni con i nostri client. Soprattutto, mi piace che Freshsales mi offra gli strumenti di cui ho bisogno senza sovraccaricarmi. Ad esempio, un altro CRM che avevo preso in considerazione aveva oltre 45 app, ma non avrei mai potuto usarle tutte. In un certo senso, pensavo che cercare di impararle tutte sarebbe stato fonte di distrazione, quindi ho scelto Freshsales perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.

La pipeline e la gestione dei contatti della piattaforma hanno migliorato il modo in cui gestiamo le relazioni con i nostri client. Soprattutto, mi piace che Freshsales mi offra gli strumenti di cui ho bisogno senza sovraccaricarmi. Ad esempio, un altro CRM che avevo preso in considerazione aveva oltre 45 app, ma non avrei mai potuto utilizzarle tutte. In un certo senso, pensavo che cercare di impararle tutte sarebbe stato fonte di distrazione, quindi ho scelto Freshsales perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.

8. Asana (Ottimo per la gestione strutturata delle attività e dei progetti con automazione)

tramite Asana

Asana è una piattaforma di gestione delle attività e dei progetti creata per i team che danno valore alla struttura, alla visibilità e alla collaborazione fluida.

Mentre Flowlu cerca di fare tutto in un unico posto (CRM, fatturazione, knowledge base), Asana mantiene il suo obiettivo ben chiaro: aiutare i team a gestire il lavoro in modo chiaro ed efficiente.

Ciò che distingue Asana è la sua interfaccia pulita e visiva che consente di organizzare le attività in elenchi, bacheche Kanban, calendari o sequenze (grafici Gantt). È facile creare flussi di lavoro, assegnare attività, impostare priorità e monitorare lo stato di avanzamento.

Asana supporta anche l'automazione delle attività ricorrenti, dei flussi di lavoro di approvazione e delle attività cardine dei progetti, rendendolo una soluzione ideale per i team di marketing, di prodotto e interfunzionali che necessitano di trasparenza e responsabilità senza un sovraccarico di funzionalità.

Funzionalità/funzioni principali di Asana:

Dipendenze delle attività: visualizza le relazioni tra i progetti con una mappatura intuitiva delle dipendenze che mostra le connessioni e gli impatti delle attività

Moduli: semplifica le richieste con moduli personalizzabili che creano automaticamente attività strutturate

Vista Carico di lavoro: ottimizza le risorse con ottimizza le risorse con strumenti di pianificazione della capacità che visualizzano la larghezza di banda del team nei vari progetti

Reportistica avanzata: genera approfondimenti completi con dashboard personalizzabili che monitorano lo stato dei progetti e le prestazioni del team

Regole di automazione: elimina il lavoro manuale con trigger personalizzabili che eseguono azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche

Monitoraggio del tempo: monitora le ore dedicate al progetto con timer integrati che si collegano direttamente alle attività e alla fatturazione

Campi personalizzati: acquisisci esattamente le informazioni di cui hai bisogno con punti dati flessibili che si adattano ai tuoi flussi di lavoro unici

Limiti di Asana:

Nessuna funzionalità CRM integrata

Strumenti di gestione finanziaria limitati

Prezzi di Asana:

Base: gratis per un massimo di 15 utenti

Premium: 10,99 $/utente/mese

Business: 24,99 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni di Asana:

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Asana?

Un utente G2 dice:

Asana offre il perfetto equilibrio tra semplicità e funzionalità. È incredibilmente facile integrare nuovi utenti, ma è anche abbastanza potente da gestire progetti complessi e interfunzionali. La sequenza (vista Gantt) è ottima per la pianificazione e i campi personalizzati ci consentono di monitorare tutto, dalle dipendenze ai livelli di priorità

Asana offre il perfetto equilibrio tra semplicità e funzionalità. È incredibilmente facile integrare nuovi utenti, ma è abbastanza potente da gestire progetti complessi e interfunzionali. La sequenza (vista Gantt) è ottima per la pianificazione e i campi personalizzati ci consentono di monitorare tutto, dalle dipendenze ai livelli di priorità

9. Wrike (Ottimo per la gestione del lavoro aziendale e flussi di lavoro complessi in team)

tramite Wrike

Wrike è progettato appositamente per i team che gestiscono progetti complessi su più reparti o con più client. Rispetto al set di funzionalità più ampio di Flowlu, Wrike approfondisce la gestione del lavoro, offrendo la struttura, il controllo e la visibilità di cui spesso hanno bisogno i team più grandi.

Ciò che distingue Wrike è la sua capacità di gestire flussi di lavoro dettagliati su larga scala. Puoi mappare interi progetti con grafici Gantt, automatizzare attività ripetitive con regole personalizzate e utilizzare dashboard in tempo reale per monitorare lo stato di avanzamento dei team.

I moduli di richiesta, le viste Carico di lavoro e l'accesso basato sui ruoli sono particolarmente utili per i team operativi, di marketing o PMO che si affidano a processi standardizzati e alla pianificazione delle risorse.

Funzionalità/funzioni principali di Wrike:

Gestione delle risorse: visualizza i carichi di lavoro tra i reparti con strumenti di pianificazione delle capacità che prevengono i colli di bottiglia

Flussi di lavoro personalizzati: crea processi su misura con l'editor visivo di Wrike che progetta percorsi di avanzamento basati sullo stato

Sicurezza aziendale: proteggi le informazioni sensibili con funzionalità avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e i controlli di accesso basati sui ruoli

Visibilità tra team: ottieni una supervisione completa dei progetti con dashboard complete che evidenziano le dipendenze

Automazione delle approvazioni: semplifica i cicli di revisione con l'inoltro automatico che avvisa le parti interessate quando è necessario un input

Monitoraggio del tempo: monitora le ore dedicate al progetto con timer integrati che si collegano direttamente alle attività e alla fatturazione

Correzione di bozze dei documenti: rivedi e approva le risorse creative con rivedi e approva le risorse creative con strumenti di annotazione che forniscono feedback contestualizzati

Limiti di Wrike:

Onboarding complesso per i nuovi utenti

Funzionalità CRM limitate rispetto a Flowlu

Prezzi di Wrike:

Gratis: funzionalità/funzioni di base per piccoli team

Team: 10 $/utente/mese

Business: 25 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Pinnacle: prezzi personalizzati

Valutazioni di Wrike:

G2: 4,2/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,34/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike?

Ecco una recensione di G2 su Wrike:

Wrike semplifica il project management e rende il monitoraggio dello stato di avanzamento un gioco da ragazzi. Un vantaggio chiave è la possibilità di assegnare attività a utenti specifici e monitorarne lo stato all'interno di un'unica piattaforma.

Wrike semplifica il project management e rende il monitoraggio dello stato dei progetti un gioco da ragazzi. Un vantaggio chiave è la possibilità di assegnare attività a utenti specifici e monitorarne lo stato all'interno di un'unica piattaforma.

10. Trello (ottimo per la semplicità e le bacheche Kanban)

tramite Trello

Trello è uno strumento di project management visivo basato sulla semplicità. Se Flowlu ti sembra troppo ricco di funzionalità o complicato per le tue esigenze, Trello offre un modo molto più leggero per organizzare il lavoro, soprattutto per piccoli team, startup e progetti personali.

Alla base, Trello utilizza bacheche in stile Kanban in cui le attività sono rappresentate come schede che si spostano attraverso elenchi personalizzabili. È ideale per gestire le cose da fare, monitorare lo stato di avanzamento e rimanere allineati senza i costi aggiuntivi di una suite aziendale completa.

Per i team che desiderano semplificare la configurazione e concentrarsi sulla chiarezza e la facilità d'uso, Trello è un'ottima alternativa a Flowlu, soprattutto quando il project management è la tua priorità principale.

Funzionalità/funzioni principali di Trello:

Power-Ups: Estendi le funzionalità con oltre 200 integrazioni che si collegano agli strumenti esistenti e aggiungi visualizzazioni del calendario, monitoraggio del tempo e reportistica

Automation Butler: semplifica le attività ripetitive con trigger basati su regole che spostano automaticamente le schede, assegnano i membri e inviano notifiche

Liste di controllo: suddividi le attività complesse in componenti gestibili con liste di controllo nidificate che monitorano lo stato di avanzamento e suddividi le attività complesse in componenti gestibili con liste di controllo nidificate che monitorano lo stato di avanzamento e identificano i colli di bottiglia

Etichette e filtri: organizza visivamente con etichette colorate che comunicano priorità, stato o categoria per una rapida scansione delle informazioni

Modelli di scheda: crea processi standardizzati con strutture di schede riutilizzabili che mantengono la coerenza tra i progetti e i team

Viste Bacheca: Passa tra le prospettive Kanban, Sequenza, Tabella e Calendario per visualizzare il lavoro nel formato più pertinente

Allegati avanzati: condividi file direttamente da Google Drive, Dropbox e OneDrive con funzionalità di anteprima automatica

Limiti di Trello:

Funzionalità di reportistica limitate

Nessuna funzionalità CRM o di fatturazione integrata

Prezzi di Trello:

Gratis: funzionalità/funzioni di base con schede illimitate

Standard: 5 $/utente/mese

Premium: 10 $/utente/mese

Enterprise: 17,50 $/utente/mese

Valutazioni Trello:

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello?

Ecco l'opinione di un utente Capterra:

La funzionalità drag-and-drop e le bacheche visive di Trello semplificano l'organizzazione delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Sebbene Trello sia eccellente per il project management di base, manca di alcune funzionalità avanzate presenti in altri strumenti, come i grafici di Gantt o il monitoraggio del tempo.

La funzionalità drag-and-drop e le bacheche visive di Trello semplificano l'organizzazione delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Sebbene Trello sia eccellente per il project management di base, manca di alcune funzionalità avanzate presenti in altri strumenti, come i grafici di Gantt o il monitoraggio del tempo.

11. Jira (ideale per team di sviluppo e integrazioni)

tramite Jira

Jira è una piattaforma di gestione del lavoro creata appositamente per i team di sviluppo e ingegneria software. Mentre Flowlu offre una combinazione di strumenti di project management, CRM e finanza per uso aziendale generale, Jira si concentra profondamente sul monitoraggio agile dei progetti, sulla gestione dei problemi e sui flussi di lavoro di sviluppo.

Progettato per supportare Scrum, Kanban e framework ibridi, Jira semplifica la creazione e la gestione degli sprint, il monitoraggio dei bug e il controllo delle versioni con reportistica dettagliata.

I suoi flussi di lavoro personalizzati, le regole di automazione e l'integrazione nativa con strumenti come Bitbucket e Confluence lo rendono ideale per i team tecnici che necessitano di precisione, tracciabilità e controllo.

Per i team che gestiscono progetti software o cicli di vita complessi di sviluppo dei prodotti, Jira è un'alternativa appositamente progettata a Flowlu, che offre una maggiore profondità nella pianificazione, nell'esecuzione e nella consegna iterativa.

Migliori funzionalità/funzioni di Jira:

Strumenti Agile: Trasforma la pianificazione dello sviluppo con Trasforma la pianificazione dello sviluppo con bacheche Scrum e Kanban personalizzabili che visualizzano lo stato di avanzamento del lavoro

Monitoraggio dei problemi: gestisci lo sviluppo del software con gestisci lo sviluppo del software con un monitoraggio completo dei bug e delle funzionalità che mantiene una perfetta visibilità sullo stato di sviluppo

Reportistica: genera approfondimenti dettagliati con grafici burndown, report sulla velocità e diagrammi di flusso cumulativi che identificano i colli di bottiglia

Pianificazione della roadmap: visualizza le sequenze temporali dello sviluppo dei prodotti con strumenti di pianificazione strategica che allineano le priorità del team

Regole di automazione: elimina le attività ripetitive con trigger personalizzabili che eseguono azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche

Integrazione DevOps: connetti sviluppo e operazioni con la visibilità connetti sviluppo e operazioni con la visibilità della pipeline CI/CD integrata e il monitoraggio della distribuzione

Ricerca avanzata: trova immediatamente qualsiasi problema con JQL (Jira Query Language), che crea potenti filtri personalizzati e visualizzazioni salvate

Limiti di Jira:

Curva di apprendimento più ripida per i team non tecnici

Funzionalità CRM e di gestione finanziaria limitate

Prezzi di Jira:

Gratis: fino a 10 utenti

Standard: 7,75 $/utente/mese

Premium: 15,25 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni Jira:

G2: 4,3/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Jira?

Un utente Capterra condivide:

Creare un progetto è piuttosto semplice. Mi piace che Jira supporti molte integrazioni e app di terze parti... Trovare le cose è una seccatura. Ad esempio, trovare come aggiungere un altro valore al menu a discesa di un campo personalizzato richiede molto più tempo del dovuto.

Creare un progetto è piuttosto semplice. Mi piace che Jira supporti molte integrazioni e app di terze parti... Trovare le cose è una seccatura. Ad esempio, trovare come aggiungere un altro valore al menu a tendina di un campo personalizzato richiede molto più tempo del dovuto.

Vai avanti con lo strumento giusto per il tuo flusso di lavoro

La scelta della piattaforma giusta dipende da quanto essa si adatta alla struttura e ai processi del tuo team. La soluzione migliore è quella che si allinea alle tue esigenze specifiche piuttosto che quella che offre il maggior numero di funzionalità/funzioni.

Valuta in che modo il software supporta le tue attività principali. I team incentrati sui progetti traggono vantaggio da strumenti con una solida gestione delle attività, mentre le organizzazioni di assistenza clienti necessitano di funzionalità CRM affidabili.

Molti team ritengono che ClickUp offra un approccio equilibrato con flussi di lavoro personalizzabili, funzionalità collaborative e prezzi scalabili. Il piano Free Forever consente di testare le funzionalità senza costi iniziali.

Per scoprire come ClickUp può supportare il tuo flusso di lavoro, prova ClickUp gratis oggi stesso !

Domande frequenti (FAQ)

Quale alternativa offre le migliori funzionalità di project management?

ClickUp offre una gestione completa dei progetti con viste personalizzabili, dipendenze delle attività e monitoraggio del tempo. Queste funzionalità si adattano a diversi tipi di progetti e strutture di team.

Esistono alternative a Flowlu con un CRM migliore?

Sì. Se hai bisogno di un CRM più potente e flessibile di quello offerto da Flowlu, prendi in considerazione Zoho CRM o Freshsales. Queste piattaforme offrono automazione avanzata, lead scoring, monitoraggio delle email e integrazioni ideali per scalare i team commerciali. Consulta la nostra lista dei migliori software CRM.

Quali software simili a Flowlu offrono funzionalità di collaborazione migliori?

ClickUp è una delle migliori alternative a Flowlu per la collaborazione in team. Combina attività, documenti, chat, lavagne online, obiettivi e dashboard in un unico posto. Funzionalità come modifica in tempo reale, commenti assegnati, documenti collaborativi e chat all'interno delle attività rendono il lavoro di squadra interfunzionale facile ed efficiente.

Diversi strumenti di project management offrono bacheche Kanban simili a Flowlu, ma con funzionalità più avanzate. ClickUp si distingue per le sue viste Kanban completamente personalizzabili, le corsie, gli stati delle attività e i miglioramenti basati sull'IA, che lo rendono la scelta ideale per i team che richiedono più di un semplice monitoraggio visivo delle attività. Trello è un'altra scelta popolare, nota per la sua semplicità e l'interfaccia intuitiva drag-and-drop.

Qual è l'alternativa a Flowlu migliore per piccoli team o liberi professionisti?

Per team più piccoli o professionisti che lavorano da soli, ClickUp, Nifty o Agiled sono ottime opzioni. Sono facili da configurare, convenienti e offrono il giusto mix di funzionalità per il monitoraggio dei progetti, la collaborazione con i client e la fatturazione.

Quali sono le migliori alternative a Flowlu per i team di marketing?

ClickUp per i team di marketing è una delle migliori alternative a Flowlu per i professionisti del marketing. Combina pianificazione delle campagne, calendari dei contenuti, gestione delle attività, documenti e automazione in un'unica area di lavoro. Con viste personalizzabili, funzionalità di collaborazione in team e IA integrata, ClickUp aiuta i team di marketing a semplificare i flussi di lavoro e a rimanere allineati, qualcosa che Flowlu non offre su larga scala.

Esiste un'alternativa gratuita a Flowlu?

Sì. Diversi strumenti offrono piani gratuiti molto generosi. ClickUp, Trello, Asana e Zoho CRM offrono tutti livelli gratuiti con funzionalità/funzioni di base. Tuttavia, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade per strumenti avanzati come automazione, monitoraggio del tempo o reportistica.

Posso migrare i dati dei miei client in modo sicuro da Flowlu?

Sì, la maggior parte delle alternative supporta la migrazione sicura dei dati. Piattaforme come ClickUp forniscono strumenti per trasferire contatti, progetti e record mantenendo la privacy e l'integrità dei dati.

Quanto tempo occorre in genere per passare da Flowlu?

La maggior parte dei team completa la migrazione di base in 1-2 settimane. L'adozione completa, compresa l'ottimizzazione del flusso di lavoro e la formazione del team, richiede solitamente 30-60 giorni, a seconda delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione.