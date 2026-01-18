Domande per l'analisi dei clienti per comprendere appieno il tuo mercato e il potenziale del prodotto

Supponiamo che tu voglia piantare un albero. Non lo faresti sul primo pezzo di terra che incontri, vero?

Prima faresti le tue ricerche: cercheresti un terreno fertile e ben drenato e individueresti una posizione che garantisca un'esposizione solare ottimale. È l'unico modo per assicurarti che il tuo lavoro richiesto di coltivazione dia i suoi frutti. 🍎

Allo stesso modo, non si dovrebbe mai realizzare un prodotto senza prima aver studiato quali siano le esigenze dei clienti a cui ci si rivolge. Le attività di analisi dei clienti o dei prodotti sono essenziali se si vuole che il proprio prodotto dia i suoi frutti, ovvero fornisca valore ai potenziali clienti e raggiunga un esito positivo dal punto di vista finanziario e di mercato.

In qualità di product manager, il modo in cui affronti le interviste di customer discovery può guidarti verso le giuste decisioni aziendali. Devi porre le domande giuste per estrarre informazioni sufficientemente cruciali per dare forma al tuo prodotto.

In questo articolo ci sarà una condivisione delle nostre domande di riferimento per la scoperta dei clienti, utili per creare nuovi prodotti o modificare soluzioni esistenti. Troverai anche consigli e strumenti per rendere il tuo processo di scoperta efficace ed efficiente.

Cosa sono le domande per l'analisi dei clienti?

Le domande per la scoperta dei clienti sono domande che poni ai clienti o ai consumatori per scoprire e comprendere le loro esigenze, in particolare quelle che non sono state ancora soddisfatte. Ogni esigenza insoddisfatta viene definita un pain point.

I punti critici aiutano i team di prodotto a verificare le loro ipotesi sul mercato, a delineare il profilo dei primi utenti del prodotto e a concentrarsi sullo sviluppo di qualcosa che sia sia utile che ben accolto. 💗

Analisi dei clienti: concetto e processo

La scoperta dei clienti è il processo che consente di conoscere i tuoi clienti target in modo da poter creare un prodotto che soddisfi al meglio le loro esigenze, stimoli il coinvolgimento e abbia un buon successo di vendita.

Di solito, il processo inizia con la creazione di una user persona che descrive un gruppo demografico specifico e le relative esigenze funzionali e psicologiche. Successivamente, si utilizzano domande di discovery per raccogliere informazioni dagli acquirenti reali e perfezionare la persona man mano che si procede. Nella maggior parte dei casi, i dati vengono condivisi con i team di sviluppatori che lavorano al prodotto.

Il processo di analisi non si ferma al lancio del prodotto, però, poiché le esigenze dei clienti cambiano nel tempo. Devi utilizzare strumenti di analisi per raccogliere informazioni in tempo reale sul comportamento dei clienti e adattare il prodotto di conseguenza per fidelizzarli.

Suggerimento: utilizza i modelli gratuiti di ClickUp per semplificare i tuoi processi di analisi dei clienti o dei prodotti. Dalla strategia di prodotto ai modelli personali per gli utenti, puoi trovare oltre 1.000 documenti pre-strutturati con funzionalità integrate di gestione dei dati per velocizzare i tuoi flussi di lavoro.

Ad esempio, puoi utilizzare il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp per raccogliere e organizzare in un unico posto le risposte provenienti da ricerche di mercato e sondaggi.

Utilizza il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp per ottenere informazioni sui punti deboli e sulle esigenze dei clienti

Relazione tra la scoperta dei clienti e quella dei prodotti

La scoperta dei clienti e quella dei prodotti sono concetti strettamente legati, ma hanno obiettivi distinti.

Mentre lo scopo della scoperta dei clienti è comprendere i bisogni insoddisfatti del tuo target demografico, la scoperta del prodotto riguarda esclusivamente l'identificazione del prodotto che soddisfa tali bisogni. Inoltre, si concentra sul "come": i metodi che dovresti utilizzare per sviluppare o modificare il prodotto e mantenerlo rilevante.

Metodi comuni di customer discovery

Puoi ottenere informazioni sui clienti in molti modi:

Direttamente dai clienti : Tieni traccia dei problemi dei clienti: Conducendo interviste dal vivo con singoli clienti e focus group Distribuendo : Tieni traccia dei problemi dei clienti: Conducendo interviste dal vivo con singoli clienti e focus group Distribuendo moduli di feedback online per raggiungere un pubblico più ampio Sfruttando il social listening per monitorare le discussioni online sul tuo prodotto

Condurre interviste dal vivo con singoli clienti e focus group

La distribuzione di moduli di feedback online per raggiungere un pubblico più ampio

Sfruttare il social listening per monitorare le discussioni online sul tuo prodotto

Attraverso l'analisi interna : chiedi informazioni ai tuoi team commerciali e ai rappresentanti del supporto clienti che interagiscono quotidianamente con i clienti

Attraverso l'analisi dei prodotti : molti : molti strumenti di gestione dei prodotti includono funzionalità/funzioni quali la registrazione delle sessioni e le mappe di calore per aiutarti a visualizzare i percorsi dei clienti , effettuare il monitoraggio dei modelli di utilizzo e individuare le aree problematiche

Analizzando i concorrenti e le tendenze del settore: scopri cosa stanno facendo i tuoi principali concorrenti e i leader del settore e perché. Cerca di offrire lo stesso (o un maggiore) valore e individua dei modi per trarre vantaggio dai loro punti deboli : scopri cosa stanno facendo i tuoi principali concorrenti e i leader del settore e perché. Cerca di offrire lo stesso (o un maggiore) valore e individua dei modi per trarre vantaggio dai loro punti deboli

Condurre interviste dal vivo con singoli clienti e focus group

La distribuzione di moduli di feedback online per raggiungere un pubblico più ampio

Sfruttare il social listening per monitorare le discussioni online sul tuo prodotto

Domande da porre per l'analisi dei clienti: consigli degli esperti

Nelle quattro sezioni seguenti, ti suggeriremo alcune domande raccomandate dagli esperti che puoi porre ai potenziali clienti (di persona o online) per comprendere meglio i loro punti deboli. Puoi modificare le domande in base al tuo prodotto specifico o al tuo target demografico.

1. Domande relative ai punti deboli dei clienti, ai loro ruoli e alle attività quotidiane

Poni queste domande aperte per capire in che modo il tuo prodotto può essere utile al cliente:

Qual è il tuo attuale lavoro e quali sono le tue attività principali?: La risposta a questa domanda fondamentale guiderà l'ideazione e La risposta a questa domanda fondamentale guiderà l'ideazione e lo sviluppo del tuo prodotto . Rivela il contesto in cui il prodotto verrà utilizzato più spesso

Quali sono i tuoi principali punti deboli al momento?: Le difficoltà attuali del cliente evidenziano le carenze dei prodotti esistenti. Il tuo prodotto dovrebbe idealmente risolvere questi problemi specifici

Quali sono le sfide più grandi che incontri quando cerchi di fare il tuo lavoro?: Sebbene simile alla precedente, questa domanda può rivelare problemi che non sono immediatamente evidenti, aiutandoti a creare soluzioni complete

2. Domande relative alle soluzioni esistenti

Per capire con quali prodotti sei in concorrenza, chiedi quanto segue:

Quali strumenti utilizzi attualmente per risolvere i problemi specifici del tuo lavoro?: Con questa domanda puoi identificare i tuoi principali concorrenti. Il tuo obiettivo è integrare gli strumenti esistenti o superarli fornendo una soluzione più ottimale

Cosa non ti piace delle soluzioni che hai provato?: La risposta a questa domanda metterà in luce i punti deboli dei tuoi concorrenti. Saprai quali errori evitare e a quali nuove funzionalità/funzioni promettenti prestare attenzione quando La risposta a questa domanda metterà in luce i punti deboli dei tuoi concorrenti. Saprai quali errori evitare e a quali nuove funzionalità/funzioni promettenti prestare attenzione quando progetti il tuo prodotto

Suggerimento: come si crea un prodotto di qualità superiore? Utilizza il modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp per tenere traccia dei prodotti, delle funzionalità/funzioni e dei prezzi dei tuoi concorrenti.

3. Domande relative alla prospettiva dell'utente sul tuo prodotto

Una volta che il tuo prodotto è pronto per le versioni di prova, utilizza le domande riportate di seguito per raccogliere un primo feedback:

Quanto è facile da usare questo prodotto?: L'intuitività e l'accessibilità sono i primi criteri che gli utenti valuteranno. Se il tuo prodotto non è intuitivo, un numero maggiore di utenti sarà scoraggiato dall'esplorarlo, indipendentemente dal numero o dalla qualità delle sue funzionalità/funzioni

Ci sono nuove funzionalità/funzioni che vorresti che questo prodotto avesse?: Questa domanda rivela eventuali funzionalità/funzioni che potresti aver tralasciato o altre che dovresti includere

Se potessi cambiare qualcosa di questo prodotto, cosa sarebbe?: Chiedi quali funzionalità/funzioni i clienti o un particolare segmento di clienti vorrebbero modificare e prendi nota del motivo dell'inconveniente

4. Domande per ottenere altre informazioni preziose

Sfrutta quanto segue per ottenere un feedback più dettagliato sul tuo prodotto:

Quanto sei propenso a consigliare questo prodotto a un collega o a un amico?: Questa domanda ti permette di quantificare il livello di soddisfazione di un utente

Hai provato soluzioni alternative prima di questo prodotto?: Cerca di capire cosa distingue il tuo prodotto dagli altri e cosa ha spinto l'utente a passare ad esso. Questo rivela anche i criteri medi con cui un utente valuta i prodotti in quel settore

Ci sono funzionalità/funzioni che non usi?: Sebbene il tuo prodotto debba essere completo, dovrebbe anche essere semplice. Se una funzionalità/funzione non offre alcun valore, dovresti modificarla o rimuoverla. Fai attenzione, però. A volte, la causa principale del problema non è la funzionalità/funzione in sé, ma piuttosto il modo in cui viene utilizzata. In tal caso, basta fornire maggiore assistenza ai nuovi utenti del prodotto

C'è qualcosa che potrebbe farti smettere di usare il prodotto?: Questa domanda è preziosa perché individua i segnali di allarme a cui prestare attenzione. Ti permette di individuare e risolvere potenziali problemi prima che si verifichino

Quando condurre le interviste di customer discovery

Le domande per la scoperta dei clienti dovrebbero idealmente essere poste durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto. Poiché il mercato è dinamico e molte variabili impreviste possono influenzare le preferenze dei clienti, è fondamentale valutare continuamente le loro opinioni e avviare un lavoro richiesto per il miglioramento del prodotto.

Nella fase pre-lancio, formula delle ipotesi sulle esigenze dei tuoi clienti target: le domande per le interviste di customer discovery di cui abbiamo parlato in precedenza servono a verificare le tue ipotesi.

Una volta che sai su cosa concentrarti nella progettazione del tuo prodotto, passa alla prototipazione. Chiedi nuovamente l'opinione dei clienti quando crei una prima versione del prodotto. Questo processo ti permette di capire se il prodotto risolve i loro problemi, oltre ad avere l'aspetto e la sensazione giusti.

Dopo il lancio, lo scopo di queste domande è fornire linee guida per l'ottimizzazione del prodotto e l'esito positivo per i clienti. Puoi:

Metti a punto le funzionalità/funzioni e l'esperienza dell'utente

Affronta i punti critici attuali che potresti aver trascurato in precedenza

Affronta le difficoltà di utilizzo emerse nel frattempo

Una corretta analisi dei clienti faciliterà anche il processo di segmentazione. Sarai in grado di individuare i segmenti di utenti più redditizi per implementare una strategia di prezzi personalizzata o offrire esperienze più personalizzate.

Se progetti e ottimizzi il tuo prodotto tenendo conto dei clienti, garantirai una continua corrispondenza tra prodotto e mercato e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, entrerai nella fase di marketing di prodotto efficace e darai il via al passaparola. 🗣️

Puoi rendere più efficiente la raccolta e l'analisi dei dati dei clienti con gli strumenti giusti, come ad esempio:

Questi strumenti ti consentono di entrare in contatto con i clienti, programmare le interviste e condurle. Sebbene per le interviste ai clienti siano preferibili le conversazioni di persona, queste non sono sempre possibili, quindi la videoconferenza è la soluzione migliore in alternativa. 📹

Sondaggi, moduli e questionari

Se hai bisogno di raccogliere grandi volumi di dati sui clienti, puoi farlo online tramite strumenti per sondaggi e questionari oppure effettuare la distribuzione dei tuoi questionari cartacei in occasione di eventi di settore.

Gli strumenti di ascolto sui social media ti consentono di monitorare i canali social alla ricerca di menzioni del tuo prodotto o della tua azienda, valutare la percezione del pubblico e rispondere rapidamente a eventuali elogi e preoccupazioni.

Bonus: Utilizza i modelli per i social media di ClickUp per ottimizzare le tue campagne online. I team di marketing dei brand con una forte presenza sui social media apprezzeranno il modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp, che consente di pianificare i contenuti e analizzare le metriche di performance.

Utilizza il modello personalizzabile di ClickUp per il flusso di lavoro della strategia sui social media per pianificare e portare a termine importanti attività relative ai social media

Il software CRM funge da hub in cui è possibile archiviare e gestire tutti i dati dei clienti raccolti, tra cui:

Informazioni di contatto

Cronologia degli acquisti

Feedback degli utenti

Reclami

La scoperta dei clienti è uno sforzo complesso e collettivo. Coordina tutte le attività coinvolte tra i team di prodotto e di marketing utilizzando un software di project management. Questi strumenti aiutano a semplificare il flusso di lavoro di scoperta, a rispettare le scadenze e a effettuare il monitoraggio dello stato.

ClickUp: un unico strumento per sostituirli tutti

Usa ClickUp per pianificare le tue attività di customer discovery e organizzare tutte le informazioni in un unico posto

Invece di passare da un'app all'altra e da uno strumento all'altro, perché non usare ClickUp? È una soluzione di lavoro gratis e versatile, ideale sia per i project manager che per i product manager!

ClickUp può aiutarti nella gestione del prodotto e nell'analisi dei clienti durante tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase iniziale di ideazione fino a dopo il lancio. 🌸

Utilizza le attività di ClickUp per pianificare e coordinare il lavoro tra i reparti di ricerca e marketing. ClickUp offre anche diversi strumenti di comunicazione integrati, come la vista Chat e le menzioni, per favorire una chiara comprensione dei flussi di lavoro del team.

Puoi scegliere tra oltre 15 visualizzazioni per personalizzare la tua area di lavoro. Ad esempio, usa la vista Bacheca per pianificare le tue attività di discovery nelle diverse fasi del prodotto oppure usa la vista Calendario per programmare colloqui individuali con i clienti.

Con ClickUp Forms, puoi creare sondaggi personalizzati per il feedback dei clienti e distribuirli su diversi canali con pochi clic. Se non vuoi partire da zero, usa uno dei numerosi modelli di questionario di ClickUp per iniziare. ClickUp può trasformare automaticamente le risposte in attività: monitorale nella vista Tabella e tieni sotto controllo le funzionalità/funzioni più richieste o i problemi più comuni degli utenti.

Con ClickUp Forms, puoi creare sondaggi perfetti per raccogliere i feedback dei clienti sul prodotto

ClickUp CRM per rimanere in linea con gli obiettivi di soddisfazione dei clienti

La suite CRM di ClickUp ti aiuta a gestire le informazioni sui clienti, le pipeline commerciali e gli ordini, consentendoti di mantenere relazioni più solide con i clienti.

Per cominciare, puoi organizzare tutti i tuoi dati sui clienti e le tue strategie di prodotto con ClickUp Docs. Crea e perfeziona rapidamente i profili dei clienti grazie all'assistente IA della piattaforma: ClickUp Brain. Sfrutta i suggerimenti predefiniti per chiedere allo strumento di generare:

Profili degli utenti ideali

Studi di ricerca

Storie degli utenti

Domande per l'analisi del prodotto

Brief sui contenuti

Puoi anche fare brainstorming con lo strumento e generare idee per l'ottimizzazione del prodotto! 💡

ClickUp AI può farti risparmiare tempo e lavoro richiesto generando al posto tuo profili dei clienti, requisiti di prodotto e altri documenti

Hai bisogno di visualizzare i percorsi degli utenti con il tuo team? Le lavagne online di ClickUp ti consentono di mappare i percorsi dei clienti su una tela intuitiva con funzionalità drag-and-drop. Utilizza questa funzionalità con i responsabili del tuo team per identificare i colli di bottiglia e pianificare miglioramenti in modo proattivo.

Crea mappe coinvolgenti del percorso del cliente e pianifica i prossimi passaggi con i tuoi colleghi utilizzando le lavagne online di ClickUp

Puoi anche impostare obiettivi di lancio del prodotto e effettuarne il monitoraggio su una dashboard personalizzata di ClickUp: utilizza oltre 50 schede per visualizzare tutte le metriche relative ai clienti e al prodotto a colpo d'occhio.

Crea la tua dashboard ClickUp ideale e effettua il monitoraggio a colpo d'occhio dei progressi, delle prestazioni e delle analisi dei clienti

Il vantaggio principale di ClickUp è che si integra con oltre 1.000 strumenti, inclusi provider di email e software per riunioni, garantendo che tutte le tue app siano accessibili da un unico posto.

Cosa fare e cosa non fare nella ricerca sui clienti

Segui i suggerimenti riportati di seguito per ottenere il massimo dal lavoro richiesto per la customer discovery.

DA FARE: Preparare e documentare tutto

Abbi in mente un obiettivo chiaro quando contatti i clienti per conoscere il più possibile su di loro. Prepara con cura l'elenco delle domande e attieniti ad esso per evitare di far loro perdere tempo. ⌚

Durante la conversazione, prendi nota di tutte le osservazioni rilevanti. Organizza meticolosamente le informazioni in modo da poterle consultare facilmente in seguito.

Da fare: Rendila una conversazione amichevole

Sii cordiale quando intervisti i clienti di persona. Sorridi e rompi il ghiaccio con qualche chiacchierata informale. Anche se ti avvicini con un obiettivo specifico, la conversazione non deve sembrare un interrogatorio al cliente. In questo modo, il potenziale cliente sarà più disposto ad aprirsi e a offrire informazioni preziose. 🤝

COSA NON FARE: Non aver paura del rifiuto

Sentire commenti negativi sulla tua idea di prodotto fa male, ma ascolta attentamente i problemi dei clienti quando si lamentano.

Pensala in questo modo: se le tue ipotesi fossero errate, è meglio scoprirlo nelle fasi iniziali, quando non hai ancora investito una quantità significativa di tempo, denaro e lavoro richiesto nello sviluppo del prodotto e nelle campagne di marketing.

COSA NON FARE: Rivelare troppo durante la conversazione

Non rivelare troppo lo scopo dell'intervista. Ad esempio: I nostri product manager useranno le tue risposte per sviluppare una nuova app.

Un eccesso di informazioni può far sentire il cliente oppresso e a disagio, e potrebbe indurlo a rifiutarsi di effettuare la condivisione delle proprie opinioni sincere.

Accelera la scoperta di clienti e prodotti con ClickUp

La ricerca sui clienti è un passaggio fondamentale nella creazione e nell'ottimizzazione dei prodotti. Quando le tue decisioni sono supportate da dati concreti, il tuo prodotto e la tua attività hanno maggiori possibilità di prosperare. 🌟

Con strumenti come ClickUp, la ricerca dei clienti può essere non solo fruttuosa, ma anche semplificata. Ottieni oggi stesso la soluzione gratis e inizia ad usufruire delle opinioni dei clienti in pochissimo tempo.