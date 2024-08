I 10 migliori software di analisi predittiva per prendere decisioni guidate dai dati

Il business è sempre stato un'attività rischiosa, un campo di gioco per i temerari e gli avventurieri. E mentre tutto è cambiato nel tempo, dalle rotte commerciali alle leggi, fino a interi settori industriali, l'elemento di rischio è rimasto lo stesso. Semplicemente non sappiamo cosa ci riserva il futuro e dobbiamo tenere conto di questa incertezza Da fare.

Tuttavia, le nuove soluzioni software di analisi predittiva utilizzano l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico (ML) per prevedere tutto, dalla domanda dei consumatori alla produttività della forza lavoro, fino agli eventi economici imprevisti. Queste intuizioni permettono alle aziende di prendere decisioni basate su dati storici e tendenze, eliminando parte del rischio intrinseco dall'equazione. 🌝

In questo articolo esamineremo i 10 migliori software di analisi predittiva che potete utilizzare per prendere decisioni più informate e gestire i rischi. Iniziamo!

Cosa cercare in un software di analisi predittiva?

Ecco cosa dovreste cercare quando scegliete un software di analisi predittiva:

Rilevamento delle anomalie: Lo strumento di analisi deve essere in grado di rilevare automaticamente le anomalie dei dati (cioè le eccezioni e gli schemi insoliti) prima di creare un modello predittivo o una previsione **Visualizzazione dei dati: il software deve essere in grado di presentare visivamente i dati di previsione per facilitarne l'analisi e la comprensione Funzionalità di simulazione: Deve consentire di simulare gli scenari "what-if" e di costruire modelli predittivi basati su di essi Distribuzione in cloud: La distribuzione in cloud del software aziendale aumenta significativamente la flessibilità e la scalabilità delle organizzazioni, perché non richiede il tipo di manutenzione e di investimento che richiede un'installazione on-premise Accesso mobile: Il software deve fornire app per iOS e Android, in modo da poter accedere alle analisi predittive e alle previsioni anche in movimento Sicurezza: Lo strumento di analisi predittiva deve tenere i dati aziendali sensibili al sicuro da occhi indiscreti

10 Migliori software di analisi predittiva da utilizzare nel 2024

Poiché il mercato è invaso da strumenti di analisi predittiva, trovare quello che soddisfa le vostre esigenze è spesso un'attività erculea. Per fortuna, abbiamo terminato la ricerca per voi e abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di analisi predittiva che vi permettono di attingere ai vostri dati per individuare tendenze e modelli preziosi. 🤓

1. SAP Analytics Cloud

Via: Cloud analitico SAP SAP Analytics Cloud aiuta le aziende a pianificare, fare budget e previsioni, eliminando la necessità di applicazioni separate per ciascuna funzione. La funzione scenario-planning permette di creare budget e piani basati su scenari simulati.

Grazie alle funzionalità di collaborazione, è possibile discutere i piani con i membri del team. Le potenti funzionalità di visualizzazione dei dati aiutano a comprendere facilmente gli scenari e i piani. 📈

Infine, dispone anche di contenuti aziendali precostituiti basati su varie best practice. Questi contenuti fungono da guida per la modello decisionale o un punto di partenza per la pianificazione dello scenario, accelerando così il ritmo di costruzione dei piani e delle previsioni.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Analytics Cloud

Integrazione con altre soluzioni SAP per l'estrazione dei dati

Piano predittivo con scenari what-if

Visualizzazione dei dati

Soluzione basata su cloud

Contenuti aziendali precostituiti per la pianificazione degli scenari

Limiti di SAP Analytics Cloud

A volte, la presentazione dei dati non viene riepilogata correttamente

Il caricamento dei modelli live può richiedere del tempo

Prezzi di SAP Analytics Cloud

Business Intelligence: $31,5/mese per utente

$31,5/mese per utente Piano: su richiesta

Valutazioni e recensioni di SAP Analytics Cloud

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

4,5/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

2. Amazon QuickSight

Via: Amazon QuickSight Amazon QuickSight è una piattaforma di analisi aziendale che fa parte di Amazon Web Services (AWS). La sua funzione di analisi predittiva consente di creare previsioni basate su molteplici scenari "what-if" ed è abbastanza intelligente da escludere automaticamente le anomalie dei dati. 📉

Le previsioni generate possono anche essere tracciate su qualsiasi grafico, che può essere incorporato nelle analisi. È quindi possibile visualizzare le analisi con i grafici delle previsioni su siti personalizzati dashboard personalizzate per il progetto se si desidera monitorarli costantemente.

Un altro punto di forza di Amazon QuickSight è una funzionalità/funzione chiamata Q, che si riferisce al supporto di query in linguaggio naturale (NLQ). La funzione Q consente di recuperare informazioni sui dati dalla piattaforma ponendo domande proprio come se si trattasse di un essere umano.

Le migliori funzionalità/funzione di Amazon QuickSight

Piattaforma basata su cloud e altamente scalabile

Esclusivo modello di prezzo a sessione

app per dispositivi mobili iOS e Android per accedere alle previsioni in mobilità

Supporto per query in linguaggio naturale (NLQ)

Supporto per domini personalizzati

Limiti di Amazon QuickSight

La gestione di grandi insiemi di dati può essere impegnativa

I connettori non sono disponibili per più origini dati

Prezzi di Amazon QuickSight

Per gli autori/amministratori: 18 dollari/mese

18 dollari/mese Per gli autori/amministratori con Q: $28/mese

$28/mese Per i lettori: $0,30/sessione, con un limite massimo di $5 al mese

$0,30/sessione, con un limite massimo di $5 al mese Per i lettori con Q: $0,30/sessione con un limite massimo di $10 al mese

*I prezzi per gli autori/amministratori si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Amazon QuickSight

G2: 4.2/5 (280+ recensioni)

4.2/5 (280+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

3. Analitica Oracle

Via: Analisi Oracle Oracle Analytics si distingue tra gli strumenti di analisi predittiva perché può essere distribuito in tre modi: nel cloud, on-premise o in modalità ibrida (cioè cloud+on-premise)_. Consente di costruire e addestrare i propri modelli predittivi utilizzando vari algoritmi di apprendimento automatico integrati nella piattaforma.

La piattaforma dispone anche di ricche funzionalità di visualizzazione dei dati. È possibile creare dashboard personalizzati con grafici, mappe di calore, mappature di immagini personalizzate e altri 42 tipi di componenti visivi per visualizzare le previsioni proprio come si desidera. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Analytics

45 diverse visualizzazioni di dati

Addestramento di modelli predittivi personalizzati

Integrazione con le applicazioni di Microsoft Azure e Google Cloud

Molteplici opzioni di distribuzione

API per incorporare Oracle Analytics nelle vostre applicazioni

Limiti di Oracle Analytics

I tempi di implementazione sono un po' più lunghi

Il tempo di risposta può essere occasionalmente più lento

Prezzi di Oracle Analytics

Professionale: $16/mese per utente

$16/mese per utente Enterprise: $80/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Oracle Analytics

G2: 4/5 (oltre 250 recensioni)

4/5 (oltre 250 recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

4. Analisi di Adobe

Via: Analisi di Adobe Adobe Analytics fa parte della suite di strumenti di marketing e analisi web Adobe Experience Cloud. Per questo motivo, le sue funzioni di analisi predittiva sono naturalmente orientate più verso campagne di marketing e team. È in grado di recuperare i dati da tutte le fonti di traffico clienti e di analisi connesse e di elaborarli attraverso i suoi modelli predittivi per fornire informazioni utili alle campagne di marketing.

La funzione Analisi del contributo della piattaforma aiuta a comprendere l'impatto di vari fattori su eventi imprevisti e imprevedibili, come un picco inaspettato di traffico. La funzionalità Avvisi intelligenti, invece, notifica le anomalie rilevate e altri fattori critici.

Infine, la funzione di Adobe Analytics dashboard intuitive permettono di digerire facilmente tutti i dati e gli approfondimenti generati e presentati dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Analytics

Interfaccia utente intuitiva con dashboard

Rilevamento delle anomalie

Analisi dei contributi

Avvisi intelligenti

App mobili per l'accesso in movimento

Limiti di Adobe Analytics

Può analizzare e prevedere solo i dati relativi al marketing e al commerciale

Relativamente costoso per le piccole aziende

Prezzi di Adobe Analytics

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (900+ recensioni)

4.1/5 (900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

5. IBM Cognos Analytics

Via: IBM IBM ha molte soluzioni di analisi che rispondono a varie esigenze aziendali e Cognos Analytics è una di queste. Combinando analisi predittiva e IA, questo strumento è tanto ricco e sofisticato nelle funzionalità quanto facile da usare. L'assistente alle query in linguaggio naturale consente di generare grafici di previsione e altre visualizzazioni semplicemente chiedendoli.

È possibile importare i dati da origini dati sia on-premise che cloud. Con la preparazione dei dati assistita dall'IA, i set di dati vengono ripuliti dalle anomalie e preparati per l'addestramento e l'analisi dei modelli senza sforzo.

Infine, i suoi dashboard dinamici e interattivi permettono a un massimo di cinque utenti di accedere alle previsioni contemporaneamente. Le previsioni e le visualizzazioni mostrate in un dashboard possono anche essere condivise con i compagni di squadra via email o Slack.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Cognos Analytics

Assistente dati basato sull'IA

Riccovisualizzazioni di dati* Dashboard dinamici e interattivi con funzioni di condivisione facili da usare

Distribuzione su cloud

Applicazioni mobili per un facile accesso

Limiti di IBM Cognos Analytics

L'integrazione delle origini dati può essere un po' complessa

Le descrizioni degli errori non sono abbastanza specifiche

Prezzi di IBM Cognos Analytics

Cognos Analytics on-demand su cloud: A partire da $10/mese per utente

A partire da $10/mese per utente Cognos Analytics on Cloud Hosted & Cognos Analytics software: Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di IBM Cognos Analytics

G2: 4/5 (oltre 350 recensioni)

4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.1/5 (130+ recensioni)

6. Alteryx

Via: Alteryx Alteryx è una popolare piattaforma di analisi dei dati che offre un intervallo di strumenti per la manipolazione e l'analisi dei dati. Il prodotto specificamente progettato per automatizzare la preparazione dei dati e l'analisi predittiva si chiama Alteryx Analytics Cloud, che offre capacità di analisi predittiva attraverso la sua soluzione di Machine Learning.

Il primo passaggio è il caricamento dei dati, che la piattaforma valuta per determinare la salute dei dati e rilevare le anomalie. Se la salute dei dati non è all'altezza, Alteryx può suggerire miglioramenti. 💊

I dati preparati vengono quindi analizzati per rilevare modelli nascosti o correlazioni tra le varie colonne del set di dati. È possibile selezionare il traguardo della colonna per la quale si desidera effettuare le previsioni e Alteryx suggerisce automaticamente i metodi di apprendimento automatico adatti al modello. Vengono quindi generati più modelli predittivi in base al metodo selezionato.

Una volta eseguito un modello, il processo di modellazione si completa. È possibile valutare le prestazioni del modello su dati di attesa o scenari simulati prima di esportarlo o distribuirlo in Alteryx.

Le migliori funzionalità/funzione di Alteryx

Punteggi di salute dei dati e suggerimenti per la preparazione dei dati

Utili visualizzazioni per comprendere le informazioni sui dati

Punteggi di accuratezza dei modelli

Valutazione delle prestazioni del modello

Simulazione di scenari "what-if

Esportazione dei modelli come visualizzazioni o script

Limiti di Alteryx

L'importazione dei dati può essere lenta

Costoso rispetto alle alternative

Prezzi di Alteryx

Designer Cloud : A partire da $4.950

: A partire da $4.950 Designer Desktop: $5.195

La soluzione Machine Learning, che contiene le funzioni di modellazione predittiva, è venduta separatamente come componente aggiuntivo, con prezzi disponibili solo su richiesta

Valutazioni e recensioni di Alteryx

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

4,6/5 (oltre 450 recensioni) TrustRadius: 9.1/10 (330+ recensioni)

7. Studio IBM Watson

Via: IBM IBM Watson Studio fa parte della stessa IBM Analytics Suite che include un altro concorrente di questo elenco, Cognos Analytics. Si tratta di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per costruire modelli di IA di qualsiasi tipo, compresi quelli di analisi predittiva. La sua funzione di apprendimento automatico scopre automaticamente modelli e correlazioni nascoste nei dati. Allo stesso tempo, la convalida automatizzata dei dati aiuta a minimizzare i rischi rilevando le anomalie. 🙃

L'interfaccia di modellazione visiva drag-and-drop di Watson Studio consente di progettare il flusso di lavoro del modello in un ambiente privo di codice. Il supporto per l'elaborazione del linguaggio naturale semplifica la descrizione di ciò che si vuole far fare al modello di analisi predittiva, aumentando significativamente la velocità e l'accuratezza della creazione di nuovi modelli.

È inoltre possibile importare nell'ambiente di Watson Studio modelli creati su altre piattaforme di IA per facilitarne la gestione. Grazie all'integrazione Rest API con diversi ambienti cloud, i modelli creati in Watson Studio possono essere inviati ad applicazioni ospitate su altre piattaforme cloud.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Watson Studio

Supporto per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Interfaccia di modellazione visiva drag-and-drop

Supporta l'importazione e l'esportazione dei modelli predittivi

Sviluppo senza codice

Monitoraggio dei modelli per l'ottimizzazione delle prestazioni

Limiti di IBM Watson Studio

L'utilizzo di strumenti open-source a volte richiede l'uso di più finestre

La configurazione iniziale può essere complessa

Prezzi di IBM Watson Studio

Lite: Gratis

Gratis Professionale: $1,02/unità di capacità all'ora

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Studio

G2: 4.2/5 (160+ recensioni)

4.2/5 (160+ recensioni) Capterra: 5/5 (meno di 5 recensioni)

8. Altair

Via: Altair Altair fornisce analisi predittive attraverso Altair Knowledge Studio, ma la funzione è anche inclusa nella piattaforma completa Altair One. La chiave di volta è la tecnologia brevettata Strategy Trees, che consente di combinare le conoscenze aziendali con i risultati della modellazione predittiva per costruire modelli prescrittivi.

In altre parole, la piattaforma consente di definire, in base alla propria esperienza e conoscenza, cosa si vuole che il modello faccia in diversi scenari. Dispone inoltre di un'interfaccia guidata per guidare l'utente lungo tutto il percorso di creazione del modello e di un designer di flussi di lavoro visivi per progettare il flusso di lavoro del modello.

Una volta generato il modello, è possibile distribuirlo all'interno della piattaforma Altair o esportarlo come codice per la distribuzione su altre piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Altair

Tecnologia Strategy Trees per analisi predittive e prescrittive

Creazione guidata del modello

Designer di flussi di lavoro drag-and-drop

Esportazione dei modelli per la distribuzione su altre piattaforme

Limiti di Altair

L'interfaccia non è tra le più curate

Non si integra con tutte le principali piattaforme cloud

Prezzi di Altair

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Altair

G2: 4.8/5 (meno di 5 recensioni)

4.8/5 (meno di 5 recensioni) Gartner: 4.4/5 (90+ recensioni)

9. Databricks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Databricks-Dashboard-Image.png Mattoni di dati /%img/

Via: Banchi di dati Databricks è una piattaforma di intelligenza dei dati che combina dati e Strumenti di IA per fornire una soluzione che possa essere utilizzata in diversi scenari, compreso lo sviluppo di modelli di analisi predittiva.

Sebbene Databricks non disponga di algoritmi di analisi predittiva nativi e di altre funzionalità necessarie, si integra con altre librerie di apprendimento automatico (ad esempio, Apache Spark MLlib) e framework (ad esempio, MLflow) per fornire una piattaforma per la creazione di modelli di analisi predittiva.

Tra le sue funzionalità/funzioni chiave vi sono i Notebook, che consentono l'analisi esplorativa dei dati in modo visualizzato, e il supporto NLP, che permette di costruire modelli predittivi fornendo istruzioni nel proprio linguaggio naturale. Inoltre, è in grado di integrarsi con tutti i più diffusi ambienti cloud e anche con molte app e servizi aziendali basati sul cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di Databricks

Supporto NLP

Taccuini

Visualizzazione dei dati

Si integra con tutte le piattaforme cloud

Funzionalità di collaborazione per lavorare con i membri del team

Limiti di Databricks

L'analisi predittiva non è una funzione nativa

Nessuna funzione di trascinamento e rilascio per la modellazione

Prezzi di Databricks

Lavori: A partire da $0,07/unità di database (DBU)

A partire da $0,07/unità di database (DBU) Tabella Delta Live: A partire da $0,20/DBU

A partire da $0,20/DBU Databricks SQL: A partire da $0,22/DBU

A partire da $0,22/DBU Commutazione universale per carichi di lavoro interattivi: A partire da $0,40/DBU

A partire da $0,40/DBU Inferenza in tempo reale senza server: a partire da $0,07/DBU

Databricks valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (250+ recensioni)

4,5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (20+ recensioni)

10. Tableau

Via: Tableau Tableau è una potente piattaforma di visualizzazione e analisi dei dati che utilizza modelli di regressione lineare per generare previsioni e scoprire modelli nascosti nei dati.

La costruzione di un modello predittivo è un processo abbastanza semplice, in tre passaggi, che prevede:

Importare e preparare i dati utilizzando Tableau Prep Builder La scelta del predittore (cioè un campo del vostro set di dati) che può essere analizzato per fare previsioni sul vostro traguardo Selezione della tabella o della funzione giusta in base alle proprie esigenze

Una volta completati questi tre passaggi, Tableau si occuperà di costruire da solo il modello predittivo. 🏗️

Tableau soddisfa le esigenze sia degli utenti tecnici che di quelli non tecnici. I primi possono inserire la sintassi del modello desiderato direttamente per costruirlo. Per i secondi, invece, ci sono molti opzioni di visualizzazione dei dati e un flusso di lavoro simile a quello di un wizard.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau

Numero elevato di opzioni di visualizzazione dei dati

Funzionalità/funzione per utenti sia tecnici che non tecnici

Semplice processo in tre passaggi per la modellazione predittiva

Dashboard in tempo reale

Potenti funzionalità/funzione di collaborazione

Limiti di Tableau

La curva di apprendimento è un po' ripida

A volte può essere lento

Prezzi di Tableau

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Tableau

G2: 4,4/5 (1.900+ recensioni)

4,4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.100 recensioni)

Altri strumenti di analisi

Le piattaforme con funzioni di analisi predittiva e modellazione consentono di guardare al passato per prevedere il futuro. Tuttavia, queste piattaforme possono essere carenti quando si tratta di visualizzare le previsioni generate o di sfruttarle appieno nel proprio lavoro. È qui che entra in gioco una piattaforma come ClickUp.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp è una piattaforma di gestione del lavoro a 360° che viene fornita con potenti strumenti di visualizzazione dei dati per aiutarvi a dare un senso alle previsioni fatte dal vostro modello predittivo. Con dashboard personalizzati, decine di tipi di grafici e strumenti unici di visualizzazione dei dati strumenti di reportistica e modelli, ClickUp rende le vostre previsioni comprensibili a tutti i membri del team e agli stakeholder.

Può integrarsi con qualsiasi strumento di analisi predittiva, comprese le piattaforme elencate in precedenza, per recuperare e visualizzare i dati.

Ecco alcuni modi in cui ClickUp può aiutarvi a gestire i dati di analisi predittiva.

Dashboard e modelli di ClickUp

Il ClickUp Dashboard consente di impostare centri di controllo straordinari, dinamici e completamente personalizzati, con Schede personalizzate utilizzando i dati di vostra scelta. I dati visualizzati sulle schede vengono aggiornati in tempo reale e possono essere condivisi con i membri del team, in modo che possano vedere facilmente come cambieranno certe cose nel prossimo futuro. 🔮

Ad istanza, è possibile creare un dashboard che mostri i dati di previsione della domanda e condividerlo con i membri del team di produttività, in modo che sappiano quando aspettarsi un potenziale picco della domanda.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

ClickUp offre anche delle impostazioni con modelli di analisi predefiniti ma completati e personalizzabili. Utilizzateli per creare reportistica completa sui dati recuperati dalle vostre applicazioni di analisi predittiva. I report possono essere condivisi con i membri del team o con gli stakeholder all'interno dell'interfaccia di ClickUp, con un notevole risparmio di tempo.

Si consiglia di utilizzare il Modello di rapporto sull'analisi dei dati ClickUp per creare rapidamente un report professionale e condivisibile per i vostri investitori, evidenziando la vostra crescita in un anno fiscale e le proiezioni di crescita futura basate su dati storici.

In alternativa, se siete esperti di marketing, potete utilizzare il modello Modello di reportistica analitica ClickUp per presentare al responsabile del team o alla direzione vari aspetti del traffico del vostro sito web.

Un modello di reportistica per l'analisi dei dati può aiutarvi a organizzare e presentare in modo rapido e semplice i vostri dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Dashboard intuitivi e completamente personalizzabili

Modelli di reportistica e di analisi dei dati

Decine di opzioni per la visualizzazione di grafici e dati

Mappe mentali per l'assistenzala mappatura dei processi* Vari strumenti di collaborazione in tempo reale

Si integra con tutti gli strumenti di analisi predittiva

Interfaccia utente facile da usare

Permette di collegare reportistica e dashboard ai progetti

ClickUp AI per generare reportistica su richiesta o riepilogare/riassumere

Limiti di ClickUp

Manca la funzione nativa di modellazione predittiva o di analisi predittiva

La curva di apprendimento può essere lunga per la maggior parte degli utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Sfruttare meglio la potenza della Predictive Analytics con ClickUp

Gli strumenti di analisi predittiva stanno aiutando le aziende ad elevare la loro gestione del rischio gioco. Eliminando le congetture e i pregiudizi insiti nella natura umana, consentono di pianificare e agire sulla base di intuizioni predittive. Questo porta a una maggiore resilienza contro gli eventi imprevisti e a una maggiore capacità di gestione del rischio aumenta la produttività e l'efficienza. ⏩

Se volete assicurarvi di utilizzare le analisi avanzate al massimo delle loro potenzialità, affidatevi a una piattaforma completa di produttività e project management come ClickUp.

Ottenete una panoramica completa dei vostri dati e delle vostre previsioni con le dashboard di ClickUp, oppure utilizzate modelli predefiniti per creare report facilmente comprensibili per i vostri stakeholder. Iscrivetevi per iniziare a esplorare oggi stesso! 🌸