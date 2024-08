Decisioni informate: 10 strumenti AI di prima classe per la visualizzazione dei dati

L'identificazione di tendenze e modelli in insiemi di dati enormi o complessi è fondamentale per prendere decisioni informate che portino avanti l'azienda. Allo stesso tempo, è un processo che richiede molto tempo e che può sembrare di cercare un ago in un pagliaio. 🪡

La buona notizia è che esistono strumenti di visualizzazione che aiutano a dipingere un quadro dei dati e a interpretarli più facilmente.

Oggi l'intelligenza artificiale sta facendo un ulteriore passo avanti nel campo della visualizzazione dei dati: gli strumenti dell'intelligenza artificiale per la visualizzazione dei dati aiutano a creare grafici, diagrammi, report e dashboard per scoprire modelli nascosti. È quindi possibile utilizzare queste informazioni per pianificazione strategica rendendo i vostri processi più efficienti e migliorare la produttività in tutti i settori.

In questo articolo vi presenteremo i top 10 strumenti di visualizzazione dei dati AI per migliorare il processo decisionale basato sui dati.

Quali sono gli strumenti di visualizzazione dei dati AI?

Gli strumenti di visualizzazione dei dati AI utilizzano algoritmi robusti per analizzare i set di dati, identificare i modelli e rappresentare visivamente i risultati. Pensate a questi strumenti come a dei traduttori: voi date loro in pasto i dati grezzi e loro li trasformano in grafici e diagrammi facilmente comprensibili che vi permettono di individuare tendenze che potrebbero non essere così ovvie.

Grazie alla loro capacità di elaborare quantità massicce di dati complessi in pochi secondi, gli strumenti di IA per la visualizzazione dei dati aiutano a fare previsioni accurate e a determinare la strada giusta da seguire in futuro per la vostra azienda. Altri vantaggi dell'utilizzo di questi strumenti sono:

Risparmio di tempo, sforzi e costi

Riduzione delle distorsioni decisionali

Creazione di visualizzazioni personalizzate

Generazione di report dettagliati

Migliorare la qualità dei dati

Con lo strumento giusto, potete ottimizzare i flussi di lavoro e i processi e portare l'efficienza a un altro livello. 💪

Come scegliere il miglior strumento AI per la visualizzazione dei dati

Se volete uno strumento di qualità per la visualizzazione dei dati AI, verificate che abbia le seguenti caratteristiche:

Funzioni di automazione robuste: Lo strumento deve essere in grado di interpretare i dati e creare visualizzazioni con una minima necessità di input diretto da parte dell'utente Personalizzazione: Deve consentire di modificare le visualizzazioni per allinearle ai requisiti e alle linee guida del marchio. Ad esempio, deve essere possibile modificare i colori, i caratteri e le etichette dei dati Scalabilità: Lo strumento deve essere sufficientemente potente per analizzare insiemi di dati piccoli e grandi con la stessa efficienza Facilità d'uso: Deve avere un layout chiaro e un'interfaccia intuitiva. L'utilizzo dello strumento non dovrebbe richiedere mesi di formazione o la visione di tutorial Opzioni di esportazione: Deve consentire di esportare le visualizzazioni in diversi formati e di condividerle con le parti interessate

10 Migliori strumenti di intelligenza artificiale per la visualizzazione dei dati da provare nel 2024

Abbiamo esaminato decine di strumenti di visualizzazione AI e abbiamo selezionato i 10 migliori che si distinguono per la facilità d'uso e le funzionalità avanzate. Date un'occhiata alla nostra lista e trovate il vostro partner ideale! 😍

1. Tableau

Via: Tableau Tableau è una potente piattaforma di business intelligence e analisi alimentata dall'intelligenza artificiale che accelera il processo decisionale aiutandovi a comprendere meglio i vostri dati.

Una delle ragioni principali della popolarità di Tableau è la sua facilità d'uso: non sono necessarie competenze di codifica per utilizzare le opzioni di visualizzazione dello strumento. Grazie al supporto di query in linguaggio naturale, è possibile "comunicare" con Tableau per generare approfondimenti significativi e personalizzati dai dati in inglese. 📞

Con le funzioni di modellazione e previsione predittiva di Tableau, i vostri dati possono diventare la base per decisioni informate e per il successo futuro della vostra azienda.

Potete scegliere Tableau Desktop se avete bisogno di una soluzione on-premise o optare per Tableau Cloud per una maggiore flessibilità. Approfittate di Tableau Prep per pulire, consolidare e modellare i vostri dati per l'analisi e la visualizzazione.

Le migliori caratteristiche di Tableau

Offre una soluzione on-premise e cloud

Eccellente per l'analisi del CRM

Design drag-and-drop

Numerose integrazioni

Limitazioni di Tableau

Tableau Server è occasionalmente lento

Potrebbe essere troppo costoso per le piccole imprese

Prezzi di Tableau

Tableau Creator : $75/mese per utente

: $75/mese per utente Tableau Explorer : $42/mese per utente

: $42/mese per utente Tableau Viewer: $15/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2 : 4.4/5 (1.900+ recensioni)

: 4.4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.100 recensioni)

2. Polimero

Via: Polimero Volete creare visualizzazioni e dashboard dall'aspetto professionale senza una curva di apprendimento troppo ripida? Polymer è la soluzione giusta! La piattaforma è il punto di incontro tra facilità d'uso e robuste funzioni di intelligenza artificiale ed è ideale per i team di e-commerce, marketing e vendite.

Iniziate a usare Polymer caricando un set di dati o scegliendo un connettore. Quindi, sfruttate la potenza dell'intelligenza artificiale di Polymer per analizzare i dati. La piattaforma genererà automaticamente dei cruscotti e fornirà informazioni dettagliate. Condividete i link con i membri del team interessati, incorporate le visualizzazioni nel vostro sito web o aggiungetele alle presentazioni.

Grazie ai numerosi widget di visualizzazione (tra cui grafici a colonna e a barre, mappe di calore e serie temporali), ai cruscotti dinamici e ai modelli, Polymer può essere un'aggiunta preziosa al vostro arsenale di analisi dei dati.

Le migliori caratteristiche di Polymer

Poly-AI per ottenere approfondimenti immediati e generare automaticamente dashboard

Non richiede competenze di codifica

Funzionalità di embed universale (per aggiungere le visualizzazioni di Polymer alla vostra applicazione o sito web)

Otto widget per la visualizzazione dei dati

20+ modelli

Limitazioni di Polymer

L'interfaccia potrebbe risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi

Potrebbe beneficiare di un maggior numero di modelli

Prezzi di Polymer

Starter : $10/mese per editore

: $10/mese per editore Pro : $20/mese per editore

: $20/mese per editore Impresa: $500/mese per editore

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni dei polimeri

Caccia al prodotto: 5/5 (meno di 10 recensioni)

3. Sisense

Via: Sisense Date un senso ai vostri dati con Sisense, una piattaforma che vanta un'interfaccia reattiva con un design drag-and-drop per aiutarvi a visualizzare con facilità.

Sisense consente di creare quadri interattivi di business intelligence e di trasformare dati complessi in immagini facili da digerire. Grazie alle opzioni di calcolo e grafici intelligenti, è possibile lavorare con qualsiasi serie di dati e rappresentarli in modo conforme ai propri obiettivi. I dashboard sono personalizzabili al 100%: potete personalizzarli aggiungendo immagini, testo o video.

Tutte le visualizzazioni dei dashboard sono interattive: possono "parlare" tra loro, consentendo di ingrandire un particolare aspetto.

La funzione Blox della piattaforma consente di utilizzare modelli precostituiti per trasformare i dati in applicazioni su misura, a cui è possibile accedere direttamente dal dashboard, senza bisogno di alcun codice! 😎

Le migliori caratteristiche di Sisense

Dashboard con calcoli e grafici basati sull'intelligenza artificiale

Visualizzazioni interattive

Funzione Blox per la creazione di app di analisi attraverso modelli predefiniti

Opzioni avanzate di reporting e condivisione dei dati

Limitazioni di Sisense

Processo di installazione impegnativo

Alcuni utenti non gradiscono i frequenti aggiornamenti

Prezzi di Sisense

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sisense

G2 : 4.3/5 (700+ recensioni)

: 4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (350+ recensioni)

4. ScimmiaImpara

Via: ScimmiaImpara MonkeyLearn offre un arsenale di armi di analisi del testo per aiutarvi a ricavare preziose intuizioni dal feedback dei vostri clienti e continuare a marciare senza intoppi. 🐒

Lo strumento vanta classificatori ed estrattori pre-addestrati per aiutarvi a ordinare e organizzare i vostri dati. Non volete usarli? Nessun problema: costruite il vostro (con zero coding) e godetevi la massima personalizzazione.

Lo strumento è incredibilmente facile da usare. Innanzitutto, si collegano i dati del testo (caricando i file o collegandosi con le app). Quindi, si applicano modelli di analisi testuale pre-addestrati o propri per etichettare il testo. Una volta completata l'analisi, è possibile creare visualizzazioni personalizzate e combinare diversi input di dati (come campi personalizzati e date). È inoltre possibile collegare l'applicazione ad altri strumenti di visualizzazione dei dati come Tableau o Looker Studio (Google Data Studio) per ottenere informazioni più dettagliate.

Le migliori caratteristiche di MonkeyLearn

Potenti opzioni di analisi del testo con visualizzazioni personalizzate

Permette di personalizzare classificatori ed estrattori senza bisogno di codifica

Si collega ai più diffusi strumenti di visualizzazione dei dati

Limitazioni di MonkeyLearn

Alcuni utenti hanno detto che lo strumento è costoso

Integrazioni limitate

Prezzi di MonkeyLearn

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MonkeyLearn

G2 : 4/5 (5+ recensioni)

: 4/5 (5+ recensioni) TrustRadius: 9.2/10 (10+ recensioni)

5. Power BI

Via: BI di potenza Power BI di Microsoft può trasformarvi in un professionista della visualizzazione dei dati, grazie a funzioni che vi aiutano a scoprire schemi sfuggenti e a tradurre i dati in azioni.

Grazie alla possibilità di utilizzare Copilot (l'assistente AI di Microsoft) all'interno di Power BI, è possibile ottenere le proprie intuizioni alla velocità della luce. Tutto ciò che dovete fare è inserire i dati e descrivere gli approfondimenti che desiderate, e lo strumento li tirerà fuori in un istante.

Grazie alle opzioni di visualizzazione dei dati di Power BI e a un canvas di report drag-and-drop, è possibile individuare le tendenze e generare report personalizzati e condivisibili.

Collegate Power BI con le altre applicazioni Microsoft che già utilizzate e godete di funzionalità e comodità eccellenti.

Le migliori caratteristiche di Power BI

Sfrutta la potenza dell'assistente AI di Microsoft per estrarre informazioni utili all'azione

Cruscotti centralizzati per la gestione di tutti i dati

Telaio per i report drag-and-drop

Integrazione perfetta con altre app dell'ecosistema Microsoft

Limitazioni di Power BI

Manca di opzioni di personalizzazione avanzate per la visualizzazione dei dati

Curva di apprendimento più ripida

Prezzi di Power BI

Power BI in Microsoft Fabric : Gratuito (opzioni limitate)

: Gratuito (opzioni limitate) Power BI Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Power BI Premium : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Power BI Premium per capacità (SKU Premium) : $4.995/mese per capacità

: $4.995/mese per capacità Power BI Premium per capacità (SKU Fabric): $262,80/mese per capacità

Valutazioni e recensioni di Power BI

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) TrustRadius: 8.4/10 (oltre 1.500 recensioni)

6. HiPlot

Via: Meta HiPlot di Facebook è uno strumento di visualizzazione dei dati leggero e open-source che aiuta a individuare schemi e tendenze nascoste. Lo fa con trame parallele, un tipo di visualizzazione ideale per analizzare e confrontare insiemi di dati e variabili ad alta dimensionalità.

I grafici paralleli che HiPlot utilizza per visualizzare i dati sono interattivi e possono essere modificati nello stile. È possibile tracciare lungo uno o più assi, personalizzare gli intervalli di valori e regolare i colori per rendere le visualizzazioni uniche.

Per impostazione predefinita, HiPlot può leggere file JSON e CSV. È anche possibile aggiungere parser Python per creare esperimenti HiPlot.

Le migliori caratteristiche di HiPlot

Destinato agli sviluppatori che effettuano ricerche sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico

Visualizzazione dei dati attraverso grafici paralleli interattivi

Open-source

Supporta file JSON e CSV per impostazione predefinita

Limitazioni di HiPlot

Chi è alle prime armi con la visualizzazione dei dati potrebbe trovarlo complicato

Non è una buona opzione per chi vuole usare grafici, diagrammi e tabelle

Prezzi di HiPlot

Gratuito

Valutazioni e recensioni di HiPlot

Nessuna recensione

7. Akkio

Via: Akkio Akkio utilizza la business intelligence generativa per aiutarvi ad analizzare e visualizzare i dati.

La sua caratteristica principale di intelligenza artificiale è Chat, che consente di porre domande sui dati e di ottenere risposte rapide e precise. Questa soluzione si basa sull'ampio modello linguistico di GPT-4, per cui è possibile ottenere le risposte necessarie senza dover scrivere una sola riga di codice. Oltre a porre domande, è possibile utilizzare Chat per creare immagini dai dati.

L'intelligenza artificiale di Akkio è in grado di creare report e dashboard su misura per i vostri obiettivi. È sufficiente collegare i dati e descrivere il progetto, l'applicazione o il problema e Akkio genererà istantaneamente dei report basati sulle informazioni fornite.

Lo strumento si integra con le app e le piattaforme più diffuse

come Hubspot

, Airtable, Salesforce,

e Zapier

che si integrano perfettamente nei vostri flussi di lavoro.

Le migliori caratteristiche di Akkio

Chat alimentata dall'intelligenza artificiale

Report e dashboard generativi

Previsioni e analisi basate sull'apprendimento automatico

Numerose integrazioni

Limitazioni di Akkio

Manca di funzioni avanzate di acquisizione dei dati

Il numero di opzioni può essere eccessivo

Prezzi di Akkio

Starter : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Professionale : $499/mese per cinque utenti

: $499/mese per cinque utenti Business : $1.499/mese per 10 utenti

: $1.499/mese per 10 utenti Impresa: Personalizzato

Akkio valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (meno di 10 recensioni)

: 4.7/5 (meno di 10 recensioni) Caccia al prodotto: 5/5 (oltre 50 recensioni)

8. Grafico

Via: Grafico Volete uno strumento senza fronzoli per creare grafici? Graphy è la soluzione giusta: la piattaforma consente di visualizzare i dati attraverso grafici gratuitamente, anche senza iscriversi. 📊

Utilizzare la piattaforma non potrebbe essere più semplice. Tutto ciò che dovete fare è inserire i vostri dati nella tabella sul lato destro dello schermo e Graphy li visualizzerà. Scegliete tra sei tipi di grafici: a barre, a linee, combinati, a torta, a imbuto o a mappa di calore. Personalizzate il vostro grafico cambiando il tema, la tavolozza dei colori, lo sfondo e i bordi.

L'iscrizione alla piattaforma è gratuita e dà accesso a grafici generati dall'intelligenza artificiale e a informazioni dettagliate. È possibile utilizzare l'AI writer di Graphy per individuare le anomalie, riassumere i dati e scrivere presentazioni e relazioni.

Le migliori caratteristiche di Graphy

AI writer per generare approfondimenti e report dai vostri dati

Facile da usare

Visualizza i dati utilizzando sei tipi di grafici

Opzioni di personalizzazione

Limitazioni grafiche

Alcune funzionalità richiedono un abbonamento a pagamento

Si concentra solo sui grafici

Prezzi di Graphy

Gratuito

Plus: $10/mese per utente

Graphy valutazioni e recensioni

Nessuna recensione

9. Visivamente

Via: Visual.ly Visually non è di per sé uno strumento di visualizzazione dei dati, ma è possibile renderlo tale. Questa piattaforma è un mercato online che mette in contatto le aziende con esperti di design, social media, scrittura di contenuti e marketing.

Su Visually potete trovare professionisti che vi aiutano a creare e lanciare video, relazioni, ebook, infografiche e altro ancora. Una volta che avete messo insieme il vostro team, lavorate ai vostri progetti di visualizzazione dei dati all'interno del Visually Workspace. Avrete il controllo completo e potrete supervisionare l'intero processo, fornire feedback e chiedere revisioni fino a ottenere risultati perfetti.

Le migliori caratteristiche di Visually

Aiuta a connettersi con gli esperti di visualizzazione dei dati

Facile da usare

Efficiente dal punto di vista dei costi

Limitazioni visive

Potenziali problemi di comunicazione

Non è adatto a chi vuole visualizzare i dati da solo

Prezzi di Visually

Contattare per i prezzi

Visually valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (meno di 10 recensioni)

: 4.7/5 (meno di 10 recensioni) TrustRadius: 9/10 (meno di 5 recensioni)

10. Grafici di Google

Via: Sviluppatori.google Volete uno strumento con un'enorme libreria di visualizzazioni? Allora con Google Charts avete una bella sorpresa! La piattaforma offre decine di opzioni pronte all'uso per la visualizzazione dei dati, da grafici a barre e alberi di parole a istogrammi e intervalli. 📈

L'utilizzo della piattaforma comporta l'uso di JavaScript: ne avete bisogno per incorporare Google Charts nella vostra pagina web. Dopodiché, caricate le librerie desiderate, elencate i dati che volete visualizzare e lasciate che lo strumento faccia il suo lavoro.

È possibile collegare i grafici a un cruscotto interattivo per ottenere informazioni preziose, confrontare i dati e fare previsioni.

Le migliori caratteristiche di Google Charts

Ampia libreria di grafici e diagrammi per visualizzare i dati

Cruscotti interattivi

Facile integrazione nel sito web

Limitazioni di Google Charts

Problemi di prestazioni quando si gestiscono grandi insiemi di dati

Richiede JavaScript

Prezzi di Google Charts

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Charts

G2 : 4.2/5 (500+ recensioni)

: 4.2/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

Altri strumenti

Gli strumenti che abbiamo presentato finora eccellono nella visualizzazione dei dati, ma mancano di funzionalità complete necessarie per la gestione dei dati, la supervisione di progetti e attività, la collaborazione e il monitoraggio dei progressi. Se state cercando una piattaforma all-in-one che vi aiuti a fare tutte queste cose e molto altro, ClickUp è la soluzione giusta.

#

ClickUp

ClickUp è un progetto e

gestione delle attività

una piattaforma ricca di opzioni che consentono di tenere sotto controllo tutte le attività all'interno dell'organizzazione e di garantire la continuità delle operazioni.

Una di queste opzioni è

ClickUp AI

-potente

assistente alla scrittura

che può aiutare a semplificare varie attività manuali e ripetitive. Utilizzatelo per scrivere e-mail professionali, riassumere lunghi documenti, fare brainstorming di idee,

generare elementi di azione

o creare

linee temporali del progetto

.

Sfruttare la potenza di ClickUp AI è facile: non è necessaria alcuna competenza di codifica. ClickUp AI si abbina a un'altra funzione che vi piacerà: ClickUp AI

Documenti ClickUp

. Utilizzatelo per creare, modificare, condividere e gestire documenti importanti, impedendo al contempo accessi non autorizzati e violazioni della sicurezza. 🔒

Utilizzo di ClickUp AI in ClickUp Docs

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di lezione e altri documenti per accelerare il flusso di lavoro

Immaginiamo di essere un project manager che ha bisogno di scrivere un brief di progetto il prima possibile. ClickUp AI e ClickUp Docs vengono in soccorso e combinano i loro superpoteri per aiutarvi a completare il lavoro.

Il primo passo è aprire un ClickUp Doc e digitare "/strumenti AI".

Sullo schermo apparirà un elenco a discesa. Selezionate Popolare sul lato destro dell'elenco e fate clic su Progetto. A questo punto, selezionate Product Brief, inserite i dettagli pertinenti e lasciate che ClickUp AI generi un brief di progetto perfetto!

Cruscotti ClickUp

Ottenete una visione olistica dello stato dei progetti e delle attività rimanenti nel vostro team o reparto con le Dashboard di ClickUp 3.0

ClickUp dispone di un'altra opzione che può essere utilizzata per

la visualizzazione dei dati

-

Cruscotti ClickUp

. Con esso è possibile:

Costruire scenari di business

Visualizzare le informazioni dal vostro Moduli ClickUp

Ottenete informazioni dettagliate sui vostri progetti e attività per semplificare la gestione delle risorse

Gestire database dei clienti

I cruscotti di ClickUp presentano oltre 50 widget (come grafici personalizzati, sprint e tracciamento del tempo) che consentono di personalizzare le visualizzazioni. Questi strumenti versatili si rivelano preziosi per diversi casi d'uso, tra cui

analisi di marketing

gestione dei progetti, pianificazione dei costi,

gestione del database

e il monitoraggio del carico di lavoro.

Se avete bisogno di aiuto per rappresentare i vostri dati o volete una scorciatoia, approfittate di

Modelli ClickUp

. Sono disponibili oltre 1.000 opzioni per creare

diagrammi di flusso dei dati

,

mappe a bolle

, oppure

organigrammi

.

Esistono anche modelli per

costruire e gestire i database

,

pianificazione strategica

e

gestione del progetto

-Utilizzateli per aumentare la vostra produttività e garantire la coerenza.

Strumenti di intelligenza artificiale per analizzare i dati: Capire il passato, monitorare il presente, prevedere il futuro

Che siano alimentate dall'IA o meno, le tecniche di visualizzazione dei dati aiutate dall'apprendimento automatico possono offrire un mondo di vantaggi. Aiutano a svelare modelli nascosti nell'analisi dei dati, in modo da poterli sfruttare per migliorare diversi aspetti della vostra attività.

Se desiderate qualcosa di più di un semplice strumento di visualizzazione dei dati,

iscrivetevi a ClickUp

e godetevi il robusto

gestione di progetti e attività

, organizzazione, collaborazione e opzioni di comunicazione. 😍