Cliente vs. Cliente: Differenze chiave ed esempi

Pensate al più grande mecenate della vostra azienda, colui che paga la vostra produttività o i vostri servizi. È un cliente o una cliente?

Qual è la differenza, vi chiederete? Risponderemo proprio a questo in questo post.

Che cos'è un client?

Un cliente è un cliente a lungo termine che acquista costantemente prodotti, servizi o consulenze per aspetti importanti della propria azienda. Le relazioni con i client sono tipicamente:

Basati sui servizi : I servizi professionali come l'account, l'ufficio legale e il marketing attirano i clienti

: I servizi professionali come l'account, l'ufficio legale e il marketing attirano i clienti di nicchia : Le organizzazioni che attirano i client offrono servizi di nicchia a un mercato di traguardo più ristretto

: Le organizzazioni che attirano i client offrono servizi di nicchia a un mercato di traguardo più ristretto Lungo termine: I contratti tra client e fornitore sono in genere stipulati per alcuni mesi/anni invece che per singole transazioni

I contratti tra client e fornitore sono in genere stipulati per alcuni mesi/anni invece che per singole transazioni Incentrate sulla soluzione : Le aziende basate sul cliente forniscono soluzioni personalizzate ai problemi invece di offerte preconfezionate

: Le aziende basate sul cliente forniscono soluzioni personalizzate ai problemi invece di offerte preconfezionate Interessate alle relazioni : Le aziende comprendono a fondo il lavoro, le esigenze e le stranezze dei loro client per fornire un valore continuo

: Le aziende comprendono a fondo il lavoro, le esigenze e le stranezze dei loro client per fornire un valore continuo Pagamenti a rate: I client pagano ai loro fornitori una commissione fissa di periodo per i servizi continuativi, invece del valore predeterminato del servizio fornito

Servizi basati sul cliente

Ecco alcuni esempi di servizi client-based.

Società di consulenza

Le aziende di consulenza che offrono servizi professionali di nicchia hanno dei client. Lavorano a stretto contatto con i loro client, offrendo consulenze ricorrenti sulla strategia aziendale. In breve, i clienti acquistano consulenza.

Agenzie di marchi/pubblicità

Le agenzie pubblicitarie e di marketing digitale hanno relazioni decennali con i loro client, capiscono gli intangibili del marchio e creano campagne personalizzate e differenziate.

Studi legali

Il contenzioso richiede tempo. Pertanto, uno studio legale ha spesso relazioni a vita con i propri client, avendo accesso a informazioni riservate/personali. Non si chiama "riservatezza dei clienti" per una buona ragione!

Che cos'è un cliente?

Un cliente è un individuo o un'azienda che acquista beni o servizi da un'azienda una volta o di tanto in tanto. Le relazioni tra cliente e fornitore sono tipicamente:

Basati sul prodotto : La maggior parte delle relazioni con i clienti è basata sui prodotti. Anche se il fornitore offre servizi, questi saranno standardizzati e non personalizzabili in base alle esigenze del cliente

: La maggior parte delle relazioni con i clienti è basata sui prodotti. Anche se il fornitore offre servizi, questi saranno standardizzati e non personalizzabili in base alle esigenze del cliente Pubblico più ampio : Le aziende che servono i clienti raggiungono un traguardo più ampio con un volume commerciale più elevato

: Le aziende che servono i clienti raggiungono un traguardo più ampio con un volume commerciale più elevato Corto termine : I clienti entrano in un negozio, prendono ciò di cui hanno bisogno ed escono

: I clienti entrano in un negozio, prendono ciò di cui hanno bisogno ed escono Focalizzazione dell'offerta : A differenza di un servizio personalizzato, il venditore preconfeziona il prodotto/servizio per essere utilizzato dal cliente se gli sembra giusto

: A differenza di un servizio personalizzato, il venditore preconfeziona il prodotto/servizio per essere utilizzato dal cliente se gli sembra giusto Diretto dalla transazione: Anche se si tratta di un cliente abituale, la relazione è costituita da una serie di singole transazioni piuttosto che da un rapporto continuativo

Servizi personalizzati

Esempi di servizi basati sul cliente sono i seguenti.

Negozi al dettaglio

Supermercati, negozi di abbigliamento o farmacie: i negozi al dettaglio offrono ai clienti prodotti poco o per nulla personalizzati.

Ristoranti

In genere i clienti preferiscono determinati ristoranti o caffè e li visitano spesso. Anche se il cliente ha una relazione con il personale, gli verrà servito il menu con una personalizzazione minima.

Centri benessere o saloni di bellezza

I clienti a lungo termine non diventano client. Questo vale anche per le spa e i saloni di bellezza. Ogni visita è considerata una transazione. La cosa migliore che le aziende di servizi basati sul cliente possono fare è aumentare il numero di transazioni in un mese/anno.

Differenze chiave tra un client e un cliente

La differenza principale tra un client e un cliente è la natura del loro impegno. Un cliente è un cliente di un'azienda, che acquista prodotti una tantum e si impegna in una relazione di transazione con un fornitore.

I clienti sono clienti fedeli a lungo termine che hanno una relazione di collaborazione con un fornitore che risolve problemi complessi e importanti.

In sostanza, ogni cliente è un cliente, ma non tutti i clienti sono clienti.

Cliente vs. Cliente: Differenze chiave

Differenze tra client e cliente

Anche se la natura dell'impegno varia tra le aziende basate sui clienti e quelle basate sui servizi, nessuna delle due è migliore o più redditizia. Da fare non significa che i clienti transazionali non siano fedeli. La differenza è solo il modello aziendale.

Ad esempio, il fatto che l'impegno del cliente sia transazionale non significa che non ci sia relazione. Un'organizzazione di vendita al dettaglio si impegna a costruire relazioni attraverso programmi di fidelizzazione e comunità per aumentare il numero di transazioni e la condivisione del portafoglio.

Sia che si tratti di un'azienda basata sul cliente, sia che si tratti di un'azienda basata sul cliente, è possibile costruire relazioni per aumentare il valore della vita del cliente. Un modo semplice e robusto Da fare è utilizzare un programma di fidelizzazione gestione delle relazioni con i clienti (CRM) .

Chiamato anche successo del cliente, consiste nell'investire nell'esito positivo dei clienti e nell'offrire un servizio clienti di alta qualità. Anche l'assistenza professionale o un supporto premium simile stanno diventando comuni. Il tutto per favorire una relazione a lungo termine con il cliente. Questo è particolarmente comune con i clienti SaaS.

Gestione di clienti e clienti con ClickUp

Avete bisogno di un sistema solido per attrarre, coinvolgere e mantenere i clienti. Uno strumento CRM come ClickUp può aiutarvi in questo senso. Ecco come.

Creare un database di clienti con ClickUp CRM

Ogni interazione con un prospect è un modo per convertirlo in cliente pagante. Monitorate ogni interazione utilizzando il ClickUp CRM . Registrare tutti i dettagli del cliente, come ad esempio:

Nome del cliente

Nome del punto di contatto/decisore

ID dell'email

Data di acquisizione

Data dell'ultimo contatto

Fase del ciclo di vita

Punteggio del lead

Socio commerciale responsabile del cliente, ecc.

Non sapete da dove cominciare? Scegliete tra I migliori modelli di gestione dei client di ClickUp e personalizzateli come meglio credete!

Dati dei clienti con la vista Elenco di ClickUp

Monitoraggio di ordini e attività

Attività di ClickUp per tracciare ordini e attività

Registrare tutti gli ordini e le attività dei clienti utilizzando Attività di ClickUp .

Aggiungere un'attività o una sottoattività ogni volta che un cliente effettua un ordine

Assegnare gli ordini ai team di evasione e monitorare lo stato di avanzamento

Aggiungere campi personalizzati per gli ordini, con un menu a tendina dei prodotti/servizi offerti e della quantità dell'ordine

Impostazione di processi per la gestione degli ordini con liste di controllo

Impostazione di priorità o tag in base ai vostri processi interni

Programmare attività ricorrenti per le attività di project management, come l'invio di fatture/relazioni, la chiusura dei libri contabili, la conduzione di retrospettive, ecc.

Raccogliere i requisiti del cliente

Utilizzare Documenti ClickUp per raccogliere i requisiti del cliente. Prendete le note durante le sessioni di scoperta con il cliente direttamente su ClickUp. Potete anche raccogliere i requisiti nel formato giusto per la vostra azienda.

Modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp Modello di documento dei requisiti aziendali di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Consente di acquisire l'ambito del progetto, i driver aziendali, i dettagli finanziari, i programmi, le scadenze e altro ancora.

È anche possibile personalizzarlo per aggiungere o rimuovere i campi necessari.

Collabora con i client su ClickUp

Email, messaggi di testo, telefonate e videoconferenze possono risultare opprimenti quando si gestiscono più progetti contemporaneamente. Gestite tutte le comunicazioni con i client in un unico posto, senza alcuno sforzo, con Il software di collaborazione di ClickUp .

Condividete in sicurezza qualsiasi documento o attività con i client. Invitateli a collaborare alle attività lasciando commenti o rispondendo a domande all'interno dell'attività. Rafforzate il vostro le comunicazioni con i client con ClickUp tutti i soggetti interessati si trovano sulla stessa pagina.

L'attività di ClickUp per una più facile collaborazione con i client

Cosa c'è di più? Fornite a ogni cliente un'agenda personalizzata portale client personalizzato dove possono accedere a tutti i dati necessari sul loro impegno con voi.

Gestire le query di supporto con ClickUp

Creare moduli personalizzati con ClickUp

Permettete ai clienti di presentare reclami o query online e di gestirli all'interno del vostro CRM. Utilizzate Moduli ClickUp per creare campi di inserimento come nome, email ID, prodotto utilizzato, problema affrontato, priorità, ecc.

È frequente che i clienti del settore retail contestino una transazione o vogliano restituire un acquisto casuale.

Quando un cliente compila un modulo, viene automaticamente creata un'attività di ClickUp a cui rivolgersi. L'utente riceverà una notifica tramite l'app o l'email per agire, assegnare agli utenti, lasciare commenti o contattare il cliente.

Automazioni dei flussi di lavoro del CRM

Automazione dei flussi di lavoro commerciali con ClickUp Automazioni

Esistono decine di flussi di lavoro ripetibili che possono essere automatizzati senza sforzo con ClickUp. Utilizza Automazioni di ClickUp per triggerare le azioni ogni volta che si verifica un evento. Di seguito sono riportati alcuni esempi di automazione che i clienti di ClickUp utilizzano regolarmente.

Quando un ordine viene evaso, è il momento di emettere una fattura

Quando una query viene risolta, è necessario inviare un questionario di feedback

Quando viene inviata una proposta, è necessario programmare dei follower

$$$a Visualizzare a volo d'uccello le relazioni con i clienti

Gli utenti finali amano lo scambio immediato di valori e gradiscono l'attenzione personale e le risorse a loro dedicate. Mentre abbiamo esaminato le differenze chiave tra client e clienti, concentriamoci su ciò che è comune.

Il punto fondamentale è fornire valore immediato e costruire relazioni professionali, sia che si tratti di client che di clienti. I clienti fedeli guidano il vostro esito positivo a lungo termine. Sforzatevi di costruire relazioni a lungo termine.

Qualsiasi strumento, compresi i fogli di calcolo, può aiutare a monitorare le attività dei client. Ma per visualizzare a volo d'uccello le relazioni con i clienti è necessario uno strumento di reportistica appositamente progettato. Utilizzate il ClickUp dashboard per avere sempre sotto controllo le performance commerciali.

Che si tratti dei punteggi di soddisfazione dei clienti (CSAT) o della pipeline per il prossimo trimestre, potete personalizzare la vostra Reportistica CRM per fornire i dati necessari. È inoltre possibile gestire il carico di lavoro del team commerciale da qui.

Se siete alle prime armi, iniziate con Modelli CRM di ClickUp e costruirne di propri man mano che si va avanti.

ClickUp CRM dashboard per visualizzare a volo d'uccello le prestazioni commerciali

Che si tratti di clienti o di clienti, avere un modo solido per acquisirli, gestirli, monitorarli, comunicarli e coinvolgerli è fondamentale per far crescere la vostra azienda.

ClickUp è stata progettata per essere l'unica app Da fare per tutto questo e molto di più. Dalla ricerca di clienti al supporto clienti, gestite tutti i dati e le attività dei vostri clienti da un'unica postazione.

#