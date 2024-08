Scoprire, analizzare, avere successo: 10 migliori modelli di ricerca di mercato

Quando si promuovono i propri prodotti o se ne lanciano di nuovi, è essenziale capire il mercato, dimensionare la concorrenza e avere un'immagine cristallina di ciò che i clienti desiderano. Una volta ottenuta questa visione, si è pronti a preparare la fase con una piano di marketing .

Le ricerche di mercato possono sembrare intimidatorie, considerando il laborioso processo di raccolta e analisi dei dati. Ma non preoccupatevi: i modelli di ricerca di mercato intervengono per salvare la situazione. Essi forniscono una tabella di marcia strutturata che copre tutti i passaggi vitali della ricerca di mercato, dall'individuazione degli oggetti alla raccolta e all'interpretazione dei dati. 🗺️

Scoprite i 10 migliori modelli gratuiti per le ricerche di mercato. Vi guideremo attraverso le loro funzionalità/funzioni, rendendo semplice la scelta del modello perfetto per le vostre esigenze.

Che cos'è un modello di ricerca di mercato?

La ricerca di mercato è un processo vasto e spesso lungo che prevede la raccolta di informazioni essenziali su un mercato di riferimento attraverso sondaggi, interviste e focus group. È fondamentale per anticipare le tendenze e mantenere un vantaggio competitivo sui rivali.

Collaborate in tempo reale e conservate i vostri dati in modo sicuro in un'unica posizione con ClickUp Docs

Un modello di ricerca di mercato è un quadro pre-progettato per strutturare i processi di ricerca. È dotato di domande e campi per la raccolta di dati relativi a mercati o oggetti specifici.

Semplifica l'intero esercizio fornendo un format standard che potete personalizzare per allinearlo ai vostri obiettivi di ricerca.

I modelli per le ricerche di mercato vi aiutano:

Risparmiare tempo nella progettazione epianificare il vostro progetto di ricerca* Risparmiare denaro eliminando la necessità di ricorrere a società di ricerca esterne

Garantire la coerenza nella raccolta, nell'analisi e nella reportistica dei dati

Quali sono i componenti chiave di un modello di ricerca di mercato?

Un modello di ricerca di mercato è come una ricetta per condurre una ricerca. Vi dice di cosa avete bisogno e come usarlo. Ecco i componenti chiave che si possono trovare in questo modello:

Obiettivi della ricerca: Obiettivi chiaramente cancellati del progetto di ricerca Metodi di raccolta dei dati: Metodi e strumenti specifici per la raccolta di informazioni, come sondaggi, interviste o osservazioni Domande di ricerca: Un insieme di domande ben formulate per rispondere agli oggetti della ricerca Selezione del campione: Linee guida per la scelta del giusto traguardo o del giusto campione Analisi dei dati: Istruzioni su come analizzare e interpretare i dati raccolti Reportistica: Un format per riepilogare/riassumere i risultati della ricerca Sequenza: Un calendario che indica quando condurre ogni attività di ricerca Budget: Costi stimati associati al progetto di ricerca Informazioni di contatto: Informazioni sulle persone o sui team responsabili della ricerca

10 Migliori modelli di ricerca di mercato

Abbiamo raccolto i modelli più innovativi per le ricerche di mercato da Word e da ClickUp per aiutarvi a scoprire, raccogliere e analizzare i dati senza sforzo. Vediamo ora cosa li distingue! 💖

1. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Un approccio sistematico per definire chi sono i vostri clienti e di cosa hanno bisogno con il modello di ricerca di mercato di ClickUp

Le ricerche di mercato sono il vostro primo alleato quando desiderate migliorare la vostra gestione del marchio e di conoscere le strategie dei vostri concorrenti. Con il Modello di ricerca di mercato ClickUp il modello di ricerca di mercato ClickUp vi offre uno strumento di facile utilizzo che semplifica l'attività di raccolta e presentazione di informazioni cruciali sul vostro target di riferimento, sullo stato del vostro prodotto o servizio e sul panorama del settore in generale. 🌄

Questo Modello di attività vi guida attraverso le fasi iniziali della ricerca, coprendo il vostro approccio, le tecniche di raccolta dei dati e le preziose informazioni che avete raccolto dai vostri clienti attuali o potenziali attraverso i campi personalizzati.

Adattate i campi per documentare tutte le informazioni che ritenete opportune: aggiungete collegamenti ai dati e allegati, oppure scegliete una fase della ricerca come Progettazione, Preparazione ed Esecuzione.

Ogni attività è corredata da un elenco di attività secondarie per tenere traccia dei passaggi della ricerca, come la definizione dell'ambito di ricerca e l'impostazione del team di ricerca. Gli assegnatari possono usarlo per monitorare lo stato di ciascuna attività secondaria attraverso stati personalizzati come Aperto, In corso di revisione o Chiuso.

2. Modello di analisi di mercato di ClickUp

Ottenete preziose informazioni sul mercato e visualizzate le prestazioni del vostro prodotto con il modello di analisi competitiva del mercato di ClickUp

Se siete curiosi di sapere quale sia la posizione del vostro prodotto rispetto alla concorrenza, non cercate altro che il modello Modello di analisi di mercato ClickUp . Questo strumento vi aiuta a identificare e valutare le tendenze chiave del mercato, a comprendere le esigenze dei clienti e a esaminare le strategie e le prestazioni dei concorrenti. ♟️

Questo modello esteso di ricerca di mercato classifica i concorrenti in cinque tipi principali: diretti, indiretti, potenziali, futuri e sostitutivi (per i concorrenti che offrono un prodotto sostitutivo).

Utilizzate la visualizzazione Lavagna online della crescita per valutare i prodotti dei concorrenti e decidere dove investire le vostre produttività. È sufficiente scegliere il tipo di concorrente dalla legenda, creare un'immagine di nota adesiva del colore corrispondente e posizionarlo nel punto desiderato. Utilizzare l'asse orizzontale della qualità per misurare la Quota di mercato relativa del concorrente e l'asse Y per misurare il suo Tasso di crescita.

La visualizzazione Prezzo vs. Qualità della lavagna online ha una funzione simile, ma questa volta si utilizza una matrice per misurare la relazione tra qualità e prezzo del prodotto. In questo modo si ha una visione della strategia di prezzo dei concorrenti, che aiuta a posizionare tatticamente il prodotto sul mercato.

La vista Elenco dei concorrenti è il vostro hub centrale per le informazioni sui concorrenti, ordinatamente classificati per stato di analisi come Diretto, Indiretto o Potenziale. Inoltre, sfruttate la vista Bacheca delle pubblicità per visualizzare le strategie di promozione dei vostri concorrenti.

3. Modello di piano aziendale ClickUp

Utilizzate il modello di piano Business di ClickUp per pianificare la vostra attività dall'inizio al completamento

Sostituire il tradizionale, lungo piano Business documenti con il Modello di piano Business di ClickUp e velocizzare il processo. Si tratta di un kit completo di strumenti per documentare ogni aspetto del piano aziendale e snellire il processo di stesura per garantire che sia rifinito in tempo. ⏰

Questa pagina Modello di documento è ordinatamente diviso in diverse sezioni chiave:

Descrizione dell'azienda : Fornisce una panoramica dell'azienda, la sua missione e la sua visione

: Fornisce una panoramica dell'azienda, la sua missione e la sua visione Analisi del mercato : Spiega il problema che state risolvendo, la sua soluzione e il traguardo del mercato

: Spiega il problema che state risolvendo, la sua soluzione e il traguardo del mercato Strategia commerciale e di marketing : Illustra i piani di produttività e di marketing

: Illustra i piani di produttività e di marketing Piano operativo : Copre aspetti come la posizione, le attrezzature e le previsioni finanziarie

: Copre aspetti come la posizione, le attrezzature e le previsioni finanziarie Attività cardine e metriche: Mostra i traguardi e gli indicatori di performance (KPI)

Personalizzate il modello con il logo del vostro marchio e le informazioni di contatto. Ogni sezione è corredata da utili prompt che suggeriscono come presentare i dati: elenchi puntati, immagini, grafici o tabelle.

Aprire la vista Elenco argomenti per visualizzare tutte le sezioni e le sottosezioni incluse nel documento di ricerca di mercato completo, per assegnarle ai membri del team, impostare le date di scadenza e allegare i documenti pertinenti.

Per tenere traccia dello stato delle attività, passare alla vista Bacheca Status e classificarle come Da fare, In corso, Da rivedere o Completate. Aprire la visualizzazione Sequenza per monitorare le potenziali deviazioni dal piano.

4. Modello di piano di sviluppo aziendale ClickUp

Utilizzate il modello di piano di sviluppo aziendale di ClickUp per creare un piano completo per la crescita della vostra azienda.

Espandere o avviare un'azienda è come imbarcarsi in un'avventura ricca di sfide e sorprese. Tuttavia, un piano ben strutturato può rendere questo viaggio molto più gestibile.

Non c'è bisogno di partire da zero, però! Introducendo il Modello di piano di sviluppo aziendale ClickUp -La vostra roadmap aziendale, dotata di sezioni predefinite che vi guideranno attraverso l'intero processo, rendendo più agevole il vostro percorso verso l'esito positivo. 🛤️

Che si tratti di una startup o di un'azienda in crescita, questo modello offre pratiche $$$a pagine per aiutarvi a documentare quanto segue:

Riepilogo/riassunto: Per fornire una panoramica dell'azienda che state sviluppando, delineare i problemi che state affrontando e suggerire soluzioni Persone chiave: Per spiegare chi fa parte del team esecutivo e cosa fa ciascuna persona Operazioni: Elenca le posizioni aziendali e il numero di dipendenti. È possibile indicare il costo delle attrezzature e delle strutture e mappare i processi di produzione su una lavagna online Marketing: Consente di condividere la storia e la crescita del mercato per prevedere potenziali opportunità, decidere il target di riferimento e analizzare i punti di forza e di debolezza dei concorrenti Piano finanziario: Fornisce una stima del flusso di cassa e del bilancio, identificando il punto di pareggio delle entrate

Tra i modelli di ricerca di mercato di questo elenco, quello che viene fornito con tabelle e fogli già pronti con linee guida su come compilarli. Sentitevi liberi di personalizzare qualsiasi sezione del modello per adattarlo alle vostre esigenze aziendali.

Potete includere immagini per illustrare il vostro piano, aggiungere o rimuovere righe, scegliere la palette di colori che preferite e rinominare le pagine per renderle personalizzate, il tutto all'interno del modello di ricerca di mercato sul traguardo.

5. Modello di sviluppo di un nuovo prodotto ClickUp

Preparate il lancio del vostro prodotto con facilità grazie al modello ClickUp per lo sviluppo di un nuovo prodotto

Per usufruire di un lancio di prodotto di esito positivo è sufficiente una parola: preparazione. E indovinate un po'? Il Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp vi copre le spalle! 🙌

Questo modello completo per le ricerche di mercato ottimizza la il processo di sviluppo della produttività il sistema di gestione delle attività di sviluppo del prodotto, che garantisce l'allineamento tra il team e le attività cardine, organizza tutte le attività in modo da garantire una collaborazione senza interruzioni. Tutto questo è possibile grazie ai campi personalizzati, che consentono di esplorare il progetto da diversi punti di vista.

La vista Elenco riepilogo/riassunto del progetto organizza ordinatamente le attività in base alla fase del progetto, dalla Generazione dell'idea al Lancio del prodotto, rendendo semplice il monitoraggio dello stato. L'elenco visualizza chiaramente anche dettagli come la complessità dell'attività e il livello di impatto attraverso campi personalizzati che possono essere adattati alle vostre esigenze.

Per osservare le attività come un falco, aprire il Processo Bacheca Kanban Visualizza, che trasforma le attività in schede e le raggruppa in base alle loro fasi. È il punto di riferimento per identificare rapidamente le attività in corso, dalla concettualizzazione al lancio.

Utilizzate la Vista Sequenza per visualizzare in modo lineare le attività, raggruppate in base ai team che ci lavorano e codificate per fase. Questa visualizzazione vi permette di monitorare in modo efficiente le attività le pianificazioni delle attività e durate, dando all'utente il controllo del flusso di lavoro!

È possibile trascinare un'attività per riprogrammarla o modificarne la durata trascinandone i bordi.

6. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Utilizzate il modello di elenco di posizionamento dei prodotti ClickUp per comprendere i dettagli di un prodotto e introdurlo correttamente nel mercato di riferimento

Il valore del vostro prodotto riflette direttamente l'opinione dei vostri clienti, giusto? Per questo motivo è fondamentale capire dove si colloca il vostro prodotto nel mercato e come volete che il vostro prodotto sia percepito dai vostri personalizzati .

Scoprite la scorciatoia perfetta per ottenere queste risposte: la Modello di posizionamento dei prodotti ClickUp -da implementare nella vostra strategia aziendale. Questo strumento vi aiuta a comprendere meglio il vostro prodotto e a trovare la nicchia ideale nel vostro mercato di riferimento.

Iniziate valutando il prodotto che volete lanciare nella Valutazione della posizione del prodotto, con campi predefiniti come:

Nome e descrizione del prodotto

Segmento di mercato

Data di lancio traguardo

Punti di vendita unici

Punti dolenti

Personalizzate il modulo rinominando i campi disponibili o aggiungendone di personalizzati.

Distribuite il modulo ai membri del vostro team e, una volta completato, tutte le informazioni preziose appariranno automaticamente nella vista Elenco prodotti. In questa visualizzazione è possibile rivedere i dettagli del modulo e assegnare attività ai membri del team, impostare le priorità e raggruppare le attività in base allo stato.

Questo modello offre anche una Visualizzazione della mappa di posizione del prodotto sulla lavagna online. La funzionalità/funzione di un grafico è un aiuto visivo per mostrare come il vostro prossimo prodotto si posiziona in termini di valore rispetto alla concorrenza.

7. Modello di analisi competitiva di ClickUp

Identificate i vostri principali concorrenti e monitorate le prestazioni dei loro prodotti con il modello di analisi competitiva di ClickUp

L'analisi della concorrenza non è solo un termine elegante: è la vostra arma segreta se state preparando l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio. Il Modello di analisi competitiva di ClickUp è il vostro fidato aiutante per questa missione. Vi aiuta a rivelare i punti di forza e di debolezza dei concorrenti, a fornire una grande panoramica del settore e a mettere a punto strategie per superare la concorrenza e individuare il vostro traguardo. 🌟

A iniziare l'analisi della concorrenza elenco dei potenziali concorrenti. Pensate a dove potrebbero andare i vostri clienti se non scegliessero la vostra azienda. Siate realistici: puntate a un elenco di 10 nomi al massimo, lasciandovi il tempo per una ricerca di mercato approfondita.

Dopo aver completato la ricerca, utilizzate la matrice fornita per posizionare il prodotto del concorrente sugli assi Presenza sul mercato e Soddisfazione. Utilizzate la legenda per aiutarvi a comprendere il tipo di prodotto, tra cui:

Alta presenza sul mercato e alta soddisfazione Alta presenza sul mercato e bassa soddisfazione Alta soddisfazione e bassa presenza sul mercato Bassa soddisfazione e bassa presenza sul mercato

Duplicate una nota adesiva di colore corrispondente al vostro tipo di prodotto e trascinatela nel quadrante in cui si adatta meglio. La matrice è suddivisa in quattro sezioni per aiutarvi a decidere se un prodotto è un Contender, un Leader, una Nicchia o un High Performer

Questo modello di strategia aziendale vi dà la massima libertà di giocare con i suoi elementi. Aggiungeteli, modificateli e posizionateli dove preferite nel lavagna online interattiva visualizzare.

8. Modello di mappa del viaggio del cliente ClickUp

Utilizzate il modello ClickUp Customer Journey Map per rappresentare le abitudini e le preferenze dei vostri clienti e utilizzarle per migliorare il vostro prodotto/servizio

Vi siete mai trovati a grattarvi la testa e a chiedervi cosa vogliono i vostri clienti? Il Modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp è un pratico strumento che può aiutarvi! 🛠️

Consideratelo come una guida per comprendere meglio il vostro cliente ideale dell'utente . Mappando il loro percorso, è possibile scoprire le loro esigenze e aspettative ed elaborare strategie sensate per migliorare i prodotti e i servizi per il pubblico di riferimento.

Questo modello di lavagna online è ricco di pratiche domande sulle azioni, le esperienze, i punti di contatto e le soluzioni dei clienti. Il modello vi guida attraverso tre fasi chiave:

Consapevolezza: Presentate ai clienti la vostra azienda e le sue offerte Considerazione: I clienti iniziano a considerare la vostra azienda come una soluzione alle loro esigenze, portandoli a ricercare i vostri prodotti o servizi e a confrontarli con altre opzioni Conversione: Passano dalla riflessione all'azione e diventano clienti personalizzati

Ognuna di queste fasi è corredata da note adesive già pronte per iniziare, ma avete la licenza creativa di aggiungerne altre. Date alla Lavagna online un tocco personale con disegni a mano libera, create forme, inserite immagini, usate connettori e aggiungete testi tratti da focus group, ricerche sui clienti o qualsiasi esempio di ricerca di mercato in vostro possesso.

9. Modello di piano di ricerca di mercato in Word di FlexMR

Pianifica la tua ricerca di mercato passo dopo passo con il modello di piano di ricerca di mercato in Word di FlexMR

Se siete alla ricerca di un quadro strutturato per ottimizzare le ricerche di mercato, il modello di piano per le ricerche di mercato in Word di FlexMR è una soluzione pratica. È diviso in sezioni ben strutturate per ogni passaggio e presenta funzionalità/funzioni per il loro utilizzo.

Questo modello Word è completamente personalizzabile e consente di modificare i colori, cambiare i font e le dimensioni dei caratteri, aggiungere righe e colonne alle tabelle predefinite o includere grafici e diagrammi. ✍🏻

Utilizzate la prima sezione per fornire un breve background aziendale. Quindi, definite l'ambito del progetto e specificate cosa vi aspettate di ottenere alla sua conclusione, compresi i numeri di risposta previsti, le linee guida per la presentazione dei dati e l'influenza dei dati sui risultati futuri processo decisionale .

Ulteriori dettagli che il modello copre sono:

Target di riferimento : Descrivere i clienti che si intende ricercare, considerando l'età, i dati demografici e le interazioni con l'azienda o il prodotto

: Descrivere i clienti che si intende ricercare, considerando l'età, i dati demografici e le interazioni con l'azienda o il prodotto Piano del campione : Descrivere il numero di partecipanti che si intende ricercare

: Descrivere il numero di partecipanti che si intende ricercare Metodi di ricerca : Includere metodi qualitativi e quantitativi

: Includere metodi qualitativi e quantitativi Sequenza : Presentare una Sequenza del progetto, suddividendo le attività e tenendo conto delle variazioni delle valutazioni

: Presentare una Sequenza del progetto, suddividendo le attività e tenendo conto delle variazioni delle valutazioni Budget : Delineare il budget, fornendo una ripartizione dei costi ed evidenziando le aree che richiedono investimenti

: Delineare il budget, fornendo una ripartizione dei costi ed evidenziando le aree che richiedono investimenti Considerazioni etiche: Affrontare le considerazioni etiche e di altro tipo che possono sorgere durante il progetto, come il conflitto di interesse con i fornitori

Per finire, aggiungete Altre considerazioni per includere tutto ciò che non è stato trattato nelle sezioni precedenti.

10. Modello di sondaggio di mercato generale in Word di BusinessInABox

Crea un efficace sondaggio di mercato con il modello Word General Market Survey di BusinessInABox

Un modo per condurre una ricerca di mercato efficace è il sondaggio. Se non siete sicuri delle domande da includere per ottenere risultati ottimali o avete bisogno di un quadro strutturato per semplificare il processo, provate il modello di sondaggio di mercato generale di Word di BusinessInABox.

Questo documento Word di due pagine contiene domande a risposta aperta e a scelta multipla per un sondaggio personalizzato efficace caso di studio . Essi forniscono tutte le informazioni essenziali per comprendere il mercato in cui siete coinvolti o in cui state pianificando di entrare.

Le domande del modello riguardano informazioni personalizzate come:

Età e sesso Livello di istruzione Stato civile Reddito annuo totale Posizione

Poiché si tratta di un modello Word, personalizzatelo come preferite! Aggiungete o modificate le domande per approfondire gli aspetti specifici che vi interessano e rendete il sondaggio più lungo o più breve. Vi sentite eleganti? Date un tocco personale utilizzando un font diverso o cambiando il colore dello sfondo!

Decifra il codice per dominare il mercato con questi modelli essenziali per le ricerche di mercato

La ricerca di mercato può essere una corsa sfrenata, ma questi modelli di ricerca di mercato di prim'ordine la rendono più agevole. Dall'analisi delle preferenze dei clienti alla scoperta delle strategie dei concorrenti, questi modelli offrono una soluzione strutturata per ogni passaggio della ricerca.

Se siete alla ricerca di altre risorse per la ricerca, immergetevi nella sezione Libreria di modelli ClickUp dove troverete più di 1.000 modelli di facile utilizzo che vi guideranno in aree come la mappatura della mappa i viaggi dei clienti , eseguendo analisi dei concorrenti e di inchiodare posizione del prodotto con il minimo lavoro richiesto. ✌