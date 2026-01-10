I 20 migliori strumenti di IA per la produttività nel 2026

Se i film e le serie TV ci hanno portato a credere in una cosa, è che ormai dovremmo avere un'intera società di robot che svolgono il lavoro di routine al posto nostro.

Dovrebbero esserci dei robot a pulire le nostre case, a prepararci la colazione e a rispondere al telefono. E alcuni di questi robot dovrebbero essere sfacciati e parlare con accento britannico. Ma ahimè, siamo nel XXI secolo e oggi non abbiamo ancora visto nemmeno un robot britannico sfacciato. ??‍♀️

Anche se quel futuro potrebbe essere ancora lontano, l'intelligenza artificiale è già qui. Certo, non ci preparerà le uova al mattino, ma la tecnologia IA può semplificarci il lavoro automatizzando alcune delle nostre attività quotidiane di marketing. E per i team di marketing, lo strumento di marketing IA giusto può rendere il lavoro più produttivo, più creativo e più divertente.

Ecco i migliori strumenti di marketing basati sull'IA che piaceranno a tutto il tuo team.

Uno strumento di marketing basato sull'IA (Intelligenza Artificiale) si riferisce all'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale alle strategie e al lavoro richiesto nel marketing. Questi strumenti utilizzano l'apprendimento automatico, l'analisi di marketing e algoritmi predittivi per automatizzare, ottimizzare e potenziare varie attività di marketing.

Cosa dovresti cercare in uno strumento di marketing basato sull'IA?

I diversi strumenti di IA svolgono funzioni diverse, ma ogni strumento che utilizzi dovrebbe semplificarti la vita, non complicartela.

Sappiamo cosa stai pensando: "Ma va?"! Ma a volte, quando si tratta di scegliere gli strumenti, questo requisito può essere più facile a dirsi che a farsi. Ecco cosa cercare per assicurarti di trovare uno strumento valido. ?

Esperienza utente intuitiva: questo software è destinato al tuo team di marketing, non al team IT, quindi l'interfaccia utente dovrebbe essere semplice da imparare e da usare. Dato che il tuo team di marketing è orientato al design, un'interfaccia esteticamente gradevole migliorerà l'esperienza di tutti

Automazioni semplici: lo scopo dell'intelligenza artificiale è alleggerirti il carico di lavoro. Pertanto, uno lo scopo dell'intelligenza artificiale è alleggerirti il carico di lavoro. Pertanto, uno strumento di IA dovrebbe offrire automazioni di marketing che ti consentano di eseguire processi ripetitivi con un semplice clic. Inoltre, i membri del tuo team non dovrebbero aver bisogno di conoscenze di codice per configurare queste automazioni

Numerose integrazioni: la maggior parte dei team ha bisogno di più di un'app per svolgere il proprio lavoro, ma passare da un'app all'altra può comportare un carico di lavoro aggiuntivo e causare frustrazione al tuo team. Assicurati che qualsiasi strumento di IA tu scelga sia integrabile con il software su cui già fai affidamento

Nessuna sovrapposizione: puoi ottimizzare il tuo stack tecnologico di marketing scegliendo un numero minore di app che offrono più funzionalità. Assicurati però di non scegliere app con funzionalità/funzioni che si sovrappongono, altrimenti potresti ritrovarti con una parte del tuo team che si affida a un'app e l'altra a un'altra, il che renderà il tuo flusso di lavoro meno snello invece che più efficiente

Ecco i 20 migliori strumenti di marketing basati sull'IA. Anche se nessuno di essi ha un accento britannico o risponde con battute spiritose, queste app ti aiuteranno a raggiungere il tuo pubblico di riferimento, a semplificare i tuoi flussi di lavoro di marketing, a migliorare la gestione delle tue campagne di marketing, a creare contenuti ottimizzati per la SEO e a effettuare il monitoraggio dei tuoi risultati.

E questo è solo l'inizio.

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ClickUp è l'app che sostituisce tutte le tue app. Riunisce tutto il tuo lavoro, dalla gestione delle attività e il monitoraggio degli obiettivi alle chat e ai documenti, in un unico posto. Inoltre, include l'unico assistente IA al mondo basato sui ruoli.

Puoi personalizzare le funzionalità/funzioni di ClickUp AI in termini di tono e creatività, e dispone di strutture di contenuto integrate in modo che il tuo team di marketing possa risparmiare tempo nella creazione di schemi e nella formattazione. ?

Le migliori funzionalità di ClickUp

Lavora in modo collaborativo sulle attività di marketing in ClickUp Docs

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento: il numero enorme di funzionalità/funzioni di ClickUp può sembrare opprimente per gli utenti che lo utilizzano per la prima volta, ma l'interfaccia intuitiva lo rende facile da imparare e completamente personalizzabile

Costo: sebbene ClickUp offra un piano Free Forever, questo piano non include l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

Recensioni su G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Zapier

via Zapier

Zapier è un programma di automazione no-code, che si distingue dagli altri strumenti di marketing basati sull'IA presenti in questo elenco. Ti consente di progettare qualsiasi automazione di cui hai bisogno, utilizzando la logica di machine learning if-then.

Ad esempio, puoi automatizzare le tue strategie di email marketing creando un "if-then" che invii automaticamente un'email di benvenuto ai potenziali clienti se si iscrivono al tuo elenco. Oppure puoi aumentare il coinvolgimento dei clienti facendo in modo che tutti i messaggi ricevuti tramite Facebook Messenger vengano inviati al tuo Slack, così potrai visualizzarli prima e comunicare più rapidamente con il tuo pubblico di riferimento.

Con Zapier, puoi effettuare l'automazione dell'intero percorso del cliente in modo che, ogni volta che un cliente si sposta più in basso nel tuo funnel, riceva esattamente la comunicazione di cui ha bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Automazioni flessibili: poiché puoi creare le tue automazioni basate su qualsiasi condizione "se-allora" tu possa immaginare, Zapier si integra immediatamente nel tuo flusso di lavoro

Integrazioni: Sono disponibili integrazioni con oltre 5.000 programmi Sono disponibili integrazioni con oltre 5.000 programmi software di marketing per aiutarti a trasferire attività da un'app all'altra, così se succede qualcosa nel tuo CRM puoi inviarlo alla tua piattaforma di project management, ai tuoi strumenti di email marketing basati sull'IA e così via

Limiti di Zapier

Automazione limitata nel piano Free: mentre alcuni piani tariffari di Zapier consentono di impostare automazioni a più passaggi (pensale come "se questo, allora questo, poi quello e poi quest'altra cosa"), il piano Free permette solo automazioni a un unico passaggio (un solo "allora" per flusso di lavoro)

Alcune integrazioni funzionano meglio di altre: alcuni utenti segnalano che le app con cui integri Zap possono limitarne le funzionalità/funzioni. L'API di alcune app funziona meglio e offre più opzioni

Prezzi di Zapier

Gratis: Nessun costo, ma consente solo automazioni in un unico passaggio

Starter: A partire da 29,99 $ al mese

Professional: A partire da 73,50 $ al mese

Team: A partire da 103,50 $ al mese

Azienda: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni su Zapier

Recensioni su G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Scopri queste alternative a Zapier!

3. Jasper.ia

via Jasper

Jasper è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA che semplifica tutti i tuoi lavori di content marketing. Grazie ai modelli di contenuto, può ridurre dell'80% il tempo che il tuo team dedica alle prime bozze e può persino creare immagini per accompagnare i tuoi post.

È semplice da utilizzare come strumento di marketing digitale per potenziare i tuoi post sui social media, le pagine di destinazione, le campagne di email marketing o la tua strategia complessiva di content marketing sul blog, al fine di migliorare il posizionamento nei motori di ricerca. Jasper sta rapidamente diventando uno strumento di marketing basato sull'IA indispensabile per le aziende più produttive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Chatbot : Il chatbot Jasper è in grado di rispondere alle domande, fornire assistenza nelle attività e svolgere ricerche

Modelli di scrittura basati sull'IA: Con oltre 50 modelli, Jasper è in grado di redigere bozze di Con oltre 50 modelli, Jasper è in grado di redigere bozze di blog ottimizzati per la SEO , descrizioni di prodotti su Amazon, titoli per gli annunci Facebook, brevi post sui social media e molto altro ancora

Creazione artistica: Progetta illustrazioni e immagini di alta qualità per annunci, post di blog e landing page. Tutto quello che devi fare è inserire una descrizione dell'immagine che desideri e l'IA di Jasper la creerà

Tono di voce del marchio: Jasper utilizza l'apprendimento automatico per individuare il tuo tono di voce e garantire che tutti i tuoi materiali di marketing siano in linea con il marchio. Puoi fornirgli la tua guida di stile, il catalogo prodotti e la storia dell'azienda

Limiti di Jasper

Errori fattuali: come la maggior parte degli strumenti di IA per la scrittura, qualsiasi cosa Jasper scriva per il tuo brand dovrebbe essere considerata una prima bozza. Avrai bisogno di qualcuno che rilegga il testo, rimuova eventuali errori fattuali e lo aggiorni con i punti chiave che l'app ha tralasciato

Costo: Jasper non offre un piano Free e alcuni utenti lamentano che il prezzo è molto più alto rispetto ai prodotti della concorrenza

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $ al mese per un massimo di 5 postazioni

Teams: 49 $ al mese per 1 postazione

Business: prezzi personalizzati per gruppi di marketing composti da 10 o più persone

Valutazioni e recensioni su Jasper

Recensioni su G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Scopri queste alternative a Jasper IA!

4. Grammarly

via Grammarly

Da tempo considerata la migliore app per la correzione di bozze, Grammarly offre anche funzionalità di scrittura basate sull'IA. Quindi, se ti blocchi mentre lavori a una bozza, puoi considerare Grammarly come il tuo assistente IA, che ti aiuta a trovare l'idea o il paragrafo successivo grazie alle funzionalità di apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Miglioramenti nella scrittura: Grammarly è estremamente efficace nel correggere errori grammaticali e ortografici e nell'individuare frasi troppo prolisse grazie al suo editor basato sull'IA

Scrittura con l'IA : Può anche aiutarti a creare bozze iniziali di contenuti o a continuare a scrivere quando non ti viene in mente cosa aggiungere. Tu fornisci un prompt e Grammarly ti fornirà una prima bozza

Selezione del tono: puoi scegliere se vuoi che il tuo testo abbia un tono formale o informale e puoi selezionare aggettivi per descrivere il tono desiderato in modo più dettagliato

Estensione per browser: l'estensione per browser ti consente di utilizzare le funzionalità/funzioni di Grammarly su l'estensione per browser ti consente di utilizzare le funzionalità/funzioni di Grammarly su Documenti Google , nelle email e sulle piattaforme social come LinkedIn e Twitter

Limiti di Grammarly

Funziona meglio su desktop che su dispositivi mobili: alcuni utenti segnalano che le funzionalità di Grammarly non si integrano altrettanto bene con le app mobili di marketing digitale rispetto ai browser desktop

Può risultare eccessivamente formale: nonostante le funzionalità di selezione del tono, molti utenti segnalano che lo strumento di IA di Grammarly può rendere le correzioni apportate ai tuoi contenuti troppo formali

Prezzi di Grammarly

Free

Premium: A partire da 12 $ al mese

Business: a partire da 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Grammarly

Recensioni su G2: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Scopri queste alternative a Grammarly!

5. Manychat

via Manychat

Abbiamo esaminato diversi strumenti di marketing basati sull'IA in grado di aiutarti a creare post per il blog ed e-mail, ma questo strumento è in grado di intrattenere una vera e propria conversazione con i tuoi clienti. Manychat offre un'esperienza cliente interattiva, utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale per rispondere ai tuoi clienti tramite messaggi diretti su Instagram, Facebook Messenger, SMS e WhatsApp.

Le migliori funzionalità di Manychat

Chatbot interattivo: Manychat è stato creato per fare una cosa sola, e la fa bene. Questo chatbot risponderà ai clienti che ti inviano messaggi sui social media o tramite testo

Limiti di Manychat

Analisi limitate: Sebbene Manychat offra funzionalità di analisi con il suo piano a pagamento, molti utenti segnalano che tali analisi non sono molto utili e non forniscono una buona panoramica dei dati dei clienti

Problemi occasionali: alcuni utenti segnalano che l'API con Facebook Messenger a volte presenta un ritardo o non si carica correttamente e deve essere ricaricata

Prezzi di Manychat

Gratis: Nessun costo, ma non include l'invio di SMS

Pro: 15 $ al mese

Premium: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni di Manychat

Recensioni su G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

6. Evolv. IA

Evolv IA utilizza l'IA e algoritmi di machine learning per migliorare l'esperienza dei clienti in tempo reale. Si adatta continuamente al comportamento dei clienti in tempo reale su una varietà di piattaforme, dal tuo sito e-commerce ai tuoi social media.

Il software di IA effettua esperimenti in tempo reale per indirizzare ogni cliente del tuo target demografico verso l'esperienza che ha maggiori probabilità di condurlo più in profondità nel tuo funnel di marketing e più vicino all'acquisto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evolv

Percorsi cliente automatizzati: Evolv non solo è in grado di adattare il percorso cliente in tempo reale per ogni utente, ma può anche apprendere continuamente dagli utenti e dai dati dei clienti per creare i percorsi più efficaci nel tempo

Targeting manuale e automatico: Puoi effettuare la segmentazione del pubblico e condurre esperimenti di CX tramite Evolv, ma lo strumento di IA segmenterà automaticamente gli utenti e potrà identificare e sviluppare nuovi segmenti di cui forse non conoscevi l'esistenza

Analisi: Evolv fornisce informazioni chiare sugli esperimenti di CX che conduce, così potrai capire quali elementi della tua customer experience hanno un esito positivo e prendere decisioni più informate in futuro. Potrebbe diventare Evolv fornisce informazioni chiare sugli esperimenti di CX che conduce, così potrai capire quali elementi della tua customer experience hanno un esito positivo e prendere decisioni più informate in futuro. Potrebbe diventare il tuo strumento di web design di riferimento per il brainstorming sugli aggiornamenti del sito

Limiti di Evolv

Curva di apprendimento: Evolv è una tecnologia di IA complessa, quindi potrebbe volerci del tempo per capire come integrarla in tutti i tuoi canali di marketing e iniziare a usarla con esito positivo

Prezzi di Evolv

Personalizzato: prima di poter ottenere un preventivo, dovrai fissare una demo e partecipare a una riunione con un membro del team di Evolv

Valutazioni e recensioni su Evolv

Recensioni su G2: 3,5/5 (1 recensione)

Recensioni su Capterra: Nessuna recensione al momento

Bonus: strumenti di IA per i social media

7. Writer

via Writer

Un altro strumento di marketing basato sull'IA generativa per la creazione di testi è Writer. Questo strumento di IA è in grado di creare contenuti per qualsiasi team della tua organizzazione, dalle email delle risorse umane ai manuali operativi.

Le migliori funzionalità di Writer

CoWrite: Le funzionalità CoWrite del programma ti consentono di insegnare al tuo strumento basato sull'IA il tono della tua voce, in modo da ottenere un tono di marca coerente in tutti i tuoi contenuti

Recaps: riutilizza i contenuti per diversi canali di marketing con la funzionalità Recaps. Puoi riutilizza i contenuti per diversi canali di marketing con la funzionalità Recaps. Puoi trasformare un podcast o un evento in un post sul blog e in un'email con un semplice pulsante

Guida di stile: quando crei la guida di stile del tuo marchio in Writer, questa applicherà le tue regole di stile ogni volta che un membro del tuo team utilizzerà il programma per scrivere

Limiti dello scrittore

Costo: non è disponibile un piano Free e il piano più basilare è più costoso rispetto a molti concorrenti

Tempo di configurazione: molti utenti lamentano che insegnare al software a riconoscere la propria voce e a seguire la guida di stile può richiedere molto tempo

Prezzi per gli scrittori

Team: 18 $ al mese per utente per un massimo di cinque utenti

Enterprise: prezzi personalizzati per le organizzazioni di grandi dimensioni

Valutazioni e recensioni degli autori

Recensioni su G2: 4,6/5 (oltre 10 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 5 recensioni)

8. SurferSEO

via SurferSEO

Se vuoi gestire la tua strategia di contenuti e la creazione di contenuti da un'unica app, questo è lo strumento SEO all-in-one di cui hai bisogno. Surfer offre funzionalità di ottimizzazione per i motori di ricerca con approfondimenti pratici per la ricerca delle parole chiave, così potrai ottimizzare il tuo lavoro di scrittura e impostare i tuoi contenuti nuovi o esistenti per ottenere posizionamenti più elevati.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurferSEO

Ricerca delle parole chiave: Esegui una ricerca delle parole chiave e ottieni suggerimenti su parole chiave correlate per orientare i tuoi cluster di contenuti

Editor di contenuti: visualizza una struttura dettagliata dell'articolo e ricevi suggerimenti sulle parole chiave da includere mentre scrivi, che si tratti di testi per il marketing digitale

Audit SEO: ricevi suggerimenti sulle ottimizzazioni SEO che puoi apportare ai post del blog e alle pagine web attuali

Limiti di SurferSEO

Parole chiave non pertinenti: Gli utenti lamentano che alcune delle parole chiave suggerite per i cluster di contenuti non sono così strettamente correlate all'argomento originale come vorrebbero

Costo: molti utenti ritengono che il costo sia troppo elevato, rendendo questo molti utenti ritengono che il costo sia troppo elevato, rendendo questo strumento di marketing difficilmente accessibile alle piccole imprese

Non è uno strumento di IA completo: probabilmente non è molto utile se stai cercando esclusivamente uno strumento di marketing basato sull'IA per : probabilmente non è molto utile se stai cercando esclusivamente uno strumento di marketing basato sull'IA per la creazione o la modifica di contenuti scritti , ma è uno degli strumenti SEO più potenti

Prezzi di SurferSEO

Essential: 89 $ al mese per un massimo di 30 articoli

Prezzo: 129 $ al mese per un massimo di 100 articoli

Scale AI: 219 $ al mese per un massimo di 100 articoli e 10 articoli generati dall'IA

Enterprise: A partire da 399 $ al mese. Contatta il reparto commerciale per i piani

Valutazioni e recensioni di SurferSEO

Recensioni su G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,9/5 (oltre 300 recensioni)

9. Smartly.io

Potresti pensare che la collaborazione non possa essere automatizzata, ma Smartly.io è qui per dimostrare che invece è possibile. Questo strumento di marketing è ottimo per la creazione di contenuti e testi creativi per la tua prossima strategia di marketing digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartly.io

Pianificazione automatizzata: lo strumento di marketing basato sull'IA di Smartly.io può pianificare la tua strategia di marketing al posto tuo, quindi utilizzare le automazioni per ottimizzare il flusso di lavoro necessario per portare a termine la strategia

Scalabilità multicanale: Migliora la gestione dei tuoi social media. Esamina l'intera campagna per allineare i tuoi team dedicati ai social media e decidere come si presenterà la tua strategia sui diversi canali di marketing grazie a funzionalità/funzioni basate sull'IA

Collaborazione più semplice: revisiona, commenta, modifica e approva tutte le tue risorse creative da un unico posto

Limiti di Smartly.io

Curva di apprendimento: molti utenti sostengono che sia necessaria una formazione specifica affinché il tuo team impari a utilizzare Smartly.io in modo efficace

Integrazioni limitate: Diversi utenti sostengono che, sebbene Smartly.io si integri bene con Facebook, non è altrettanto utile con altre piattaforme di social media

Prezzi di Smartly.io

Personalizzato: dovrai fissare una demo e partecipare a una riunione con un membro del team per conoscere il prezzo

Valutazioni e recensioni su Smartly.io

Recensioni su G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,4/5 (oltre 10 recensioni)

10. Seventh Sense

via Seventh Sense

Questo programma di email marketing si integra con HubSpot e Marketo per rendere le tue email più efficaci, migliorare il tasso di apertura e aumentare le conversioni. Utilizza l'IA per determinare il momento e la frequenza migliori per contattare ogni cliente, a seconda della fase del percorso di acquisto in cui si trova.

Le migliori funzionalità/funzioni di Seventh Sense

Ottimizzazione della consegna delle email: invece di utilizzare programmi rigidi o basati sul fuso orario, Seventh Sense utilizza l'IA per determinare l'ora ideale per inviare le email a ciascun utente, contribuendo ad aumentare i tassi di apertura

Test A/B: le funzionalità/funzioni integrate di test A/B ti consentono di testare le righe dell'oggetto e scegliere quella più efficace prima di inviare la maggior parte delle tue email con i relativi programmi di consegna ottimizzati

Verifica della deliverability: ottieni informazioni più approfondite sulla tua deliverability grazie alle verifiche di Seventh Sense, che analizzano non solo il tuo tasso di bounce, ma anche il numero di email che raggiungono le finestre In arrivo attive

Limiti di Seventh Sense

Disponibile solo con HubSpot e Marketo: Molti team di marketing non utilizzano Seventh Sense perché questo strumento di marketing basato sull'IA non è compatibile con il loro software di email marketing preferito

Interfaccia utente complessa: alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente di Seventh Sense non sia molto intuitiva, costringendoli a cercare le funzionalità/funzioni che desiderano utilizzare

Prezzi di Seventh Sense

Aziendale per gli utenti HubSpot: a partire da 80 $ al mese per un massimo di 5.000 contatti di marketing

Azienda per gli utenti di HubSpot: prezzi personalizzati per 150.000 contatti di marketing o più

Business per gli utenti Marketo: a partire da 450 $ al mese per 50.000 lead

Azienda per gli utenti di Marketo: prezzi personalizzati per 300.000 lead o più

Valutazioni e recensioni di Seventh Sense

Recensioni su G2: 4,8/5 (oltre 15 recensioni)

Recensioni su Capterra: 5/5 (3 recensioni)

11. Copy. IA

Copy.ai si è inizialmente ritagliato una nicchia come uno dei pionieri nella generazione di contenuti tramite IA e continua a evolversi di pari passo con i progressi tecnologici. Questo strumento di scrittura assistito dall'IA è una risorsa inestimabile per i professionisti del marketing, i blogger e gli autori di contenuti, consentendo loro di produrre contenuti di qualità superiore per i propri blog, annunci Facebook e Google, descrizioni di prodotti e pagine di landing a un ritmo accelerato, il tutto grazie all'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai:

Interfaccia intuitiva per gli utenti

Parole illimitate senza sistema a crediti

Accedi a oltre 25 lingue con una sottoscrizione a pagamento

Limiti di Copy.ai:

Alcuni utenti ritengono che i risultati a volte manchino di creatività

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse un modo migliore per documentare progetti e file

Prezzi di Copy.ai:

Piano Free

Pro: 49 $ al mese per 5 utenti

Team: 249 $ al mese per 20 utenti

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Copy.ai:

G2: 4,8/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Strumenti bonus: alternative a Copy IA & alternative a Writesonic

12. 10Web

10Web AI Website Builder si distingue come uno strumento rivoluzionario nel campo del marketing basato sull'IA, stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di facilità ed efficienza nella creazione di siti web. Sfrutta una tecnologia IA avanzata per automatizzare il processo di progettazione, consentendo alle aziende e ai professionisti del marketing di lanciare siti web dall'aspetto professionale con il minimo lavoro richiesto. A differenza dei tradizionali costruttori di siti web, 10Web AI semplifica il processo di sviluppo fornendo suggerimenti di progettazione intelligenti, modelli personalizzabili e funzionalità di generazione istantanea dei siti web.

Ciò consente agli utenti di concentrarsi maggiormente sulle proprie strategie di marketing e sul contenuto, sapendo che la loro presenza online può essere creata e lanciata senza intoppi. Per chi desidera accelerare lo sviluppo del proprio sito web grazie alla potenza dell'IA, 10Web AI Website Builder offre una soluzione interessante.

Le migliori funzionalità/funzioni di 10Web:

Automatizza la creazione di siti web con l'IA, consentendo agli utenti di lanciare rapidamente siti web completamente funzionanti

Offre un'ampia gamma di modelli di design e opzioni di personalizzazione basate sull'intelligenza artificiale, rendendolo uno strumento eccellente per i professionisti del marketing che desiderano creare una presenza online senza possedere conoscenze approfondite di sviluppo web.

Limiti di 10Web:

Sebbene semplifichi la creazione di siti web, gli utenti con esigenze di personalizzazione specifiche e complesse potrebbero dover effettuare ulteriori modifiche manuali.

Prezzi di 10Web:

Business AnnualIA Starter: 10 $/meseIA Premium: 15 $/meseIA Ultimate: 23 $/mese

Ecommerce AnnualIA Ecommerce Starter: 11 $/meseIA Ecommerce Premium: 23 $/meseHosting dedicato: 175 $/mese

Agency AnnualAgency Starter: 24 $/meseAI Premium: 60 $/meseAgency Ultimate: Prezzo personalizzato

10 Valutazioni e recensioni sul web:

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

13. Lexica. Art

Se stai cercando un modo semplice per creare e aggiungere immagini straordinarie alle tue campagne di marketing, alle newsletter via email o ai blog, allora Lexica. Art è lo strumento di marketing basato sull'IA che fa per te.

Puoi cercare immagini utilizzando parole chiave specifiche o generare un'immagine completamente nuova utilizzando prompt per descrivere come dovrebbe apparire l'immagine. Questo strumento di generazione di immagini basato sull'IA è ottimo per le immagini dei social media, le immagini di copertina dei blog e persino per generare idee di prodotto.

Lexica. Le migliori funzionalità/funzioni di Art

Aperture : produce un'immagine fotorealistica che riproduce i soggetti come se fossero stati appena immortalati con una fotocamera

Barra di ricerca : inserisci le parole chiave relative all'immagine che ti serve e otterrai in un attimo un'ampia selezione di immagini basate sul testo inserito

Personalizzazione delle immagini: mostra il prompt, la dimensione e altri dettagli di ogni immagine generata. Copia il prompt e modificalo per ricreare immagini simili con il tuo tocco personale o la tua immaginazione 3

Lexica. Limiti artistici

Limiti di generazione delle immagini: cerca immagini gratis, ma per "generare" un'immagine dovrai sottoscrivere un abbonamento a un piano a pagamento di Lexica IA

Ripetitività: Essendo in fase di sviluppo, dipende dalla diversità dei dati di addestramento. C'è un'alta probabilità che lo strumento generi immagini ripetitive dopo un po' di tempo, a meno che non si perfezionino e si ottimizzino i prompt

Lexica. Valutazione delle opere d'arte

Starter : 10 $ al mese

Pro: 30 $ al mese

Max: 60 $ al mese

Lexica. Valutazioni e recensioni artistiche

Recensioni su G2 : Recensioni insufficienti

Recensioni su Capterra: recensioni insufficienti

14. Notion IA

via Notion

Se utilizzi già Notion per la gestione dei progetti, l'assistente IA integrato in Notion è un componente aggiuntivo che ti aiuta a portare a termine più lavoro in meno tempo.

Lo strumento di scrittura integrato basato sull'IA può rispondere a domande relative alla tua area di lavoro, fungere da partner per il brainstorming, aiutarti a migliorare il tuo contenuto e trasformare i dati in informazioni utili.

I casi d'uso di Notion IA per il marketing includono:

Spiega il gergo tecnico a tutti

Traduci i contenuti in altre lingue

Modifica lo stile e il tono dei tuoi materiali di marketing

Genera i passaggi successivi dalle note delle riunioni, dai riassunti delle azioni da intraprendere e dai punti chiave delle chiamate commerciali e delle sessioni di ricerca

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Domande e risposte: poni domande relative ai tuoi progetti, wiki, documenti e attività nell'area di lavoro di Notion e lo strumento di marketing basato sull'IA di Notion genererà dei riassunti in pochi secondi

Compilazione automatica dei dati: estrai metriche chiave, approfondimenti, risultati e altri dettagli fondamentali dai tuoi progetti e attività e trasformali in elementi di azione chiari e significativi

Modelli IA: accedi a strutture predefinite per presentazioni commerciali, calendari dei social media, copioni video e altro ancora. Notion IA aiuta a precompilare i contenuti all'interno di questi modelli

Limiti di Notion IA

Imprecisione: gli utenti segnalano che l'assistente IA cancella o duplica involontariamente alcuni paragrafi durante le attività di scrittura. Questo a volte ha come risultato che gli autori devono dedicare tempo aggiuntivo alla ricreazione o alla modifica dei contenuti

Curva di apprendimento ripida: Notion IA ha molteplici casi d'uso, ma capire come sfruttarlo al massimo richiede tempo, a meno che tu non sia un utente esperto di Notion

Prezzi di Notion IA

Gratis: 8 $ al mese per postazione

Inoltre: 22 $ al mese per postazione

Aziendale : 28 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion IA può essere aggiunto a un'area di lavoro al costo di 8 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion IA

Recensioni su G2: Recensioni insufficienti

Recensioni su Capterra: Recensioni insufficienti

15. Userbot. IA

I chatbot offrono innumerevoli vantaggi ai team commerciali, di assistenza, di operazioni e di marketing. Automatizzano le risposte alle domande più frequenti, modificano il testo per personalizzarlo e mantenere la voce e il tono del marchio, e rispondono alle domande 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat, chiamate vocali e agenti di assistenza digitale.

La piattaforma di IA generativa di Userbot offre soluzioni di IA conversazionale per gestire la comunicazione diretta con i tuoi clienti in tempo reale su tutti i canali.

Una funzione di spicco di Userbot è Digital Humans, un avatar fotorealistico che rende ogni interazione con il cliente più umana. Si integra con i tuoi canali digitali, consentendoti di offrire un'esperienza cliente omnicanale.

Le migliori funzionalità di Userbot.ai

Flussi di conversazione personalizzati : crea diversi percorsi di conversazione in base alle risposte dei clienti con un semplice generatore drag-and-drop

Gestione delle conversazioni: gestisci tutte le conversazioni con i clienti su un'unica piattaforma, in modo che nulla vada perso

Bot+IA: Generatore di IA senza codice per creare rapidamente il tuo bot personalizzato

Limiti di Userbot.ai

Opzioni di personalizzazione limitate: gli utenti hanno difficoltà a creare flussi di conversazione dettagliati, poiché non è possibile personalizzare le esperienze di chat al di là di semplici domande e risposte

Mancanza di precisione: secondo quanto riportato, presenta capacità di apprendimento limitate, per cui potrebbe non rispondere sempre in modo accurato alle query dei clienti

Prezzi di Userbot.ai / IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Userbot.ai

Recensioni su G2: Recensioni insufficienti

Recensioni su Capterra: Recensioni insufficienti

16. Hemingway App

via Hemingway

Se sei un professionista del marketing, avrai sicuramente utilizzato l'app Hemmingway per effettuare la modifica dei tuoi documenti, rendere il linguaggio più incisivo ed eliminare gli errori grammaticali.

Hemingway Editor Plus utilizza l'IA per analizzare le frasi del tuo testo e fornirti suggerimenti immediati su come riscrivere frasi prolisse, espressioni deboli e la voce passiva. Va oltre il semplice controllo ortografico per adattarsi al tuo tono e alla tua scelta lessicale, in modo che le frasi riscritte sembrino scritte da te piuttosto che da un robot.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway App

Evidenziazioni con codice colore: le frasi sono evidenziate con colori diversi per indicare cosa potrebbe essere migliorato

Hemingway Editor Plus : applicazione avanzata con integrazione IA che riscrive i contenuti secondo il tuo tono e il tuo stile

Imposta il livello di lettura del traguardo: Adatta la classificazione dell'app al tuo testo in base allo scopo: ad esempio, una classificazione più alta per testi accademici o tecnici e una più bassa per un pubblico più giovane

Limiti dell'app Hemingway

Mancanza di integrazione: la versione gratis di Hemingway non si integra con altri strumenti come la tua email o i Documenti Google. Dovrai copiare e incollare il contenuto modificato dall'editor di Hemingway nella tua applicazione di scrittura, il che richiede molto tempo

Prezzi dell'app Hemingway

Free

Abbonamento individuale 5K: 10 $ al mese

Individual 10K: 15 $ al mese

Team 10K: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dell'app Hemingway

Recensioni su G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Recensioni su Capterra: recensioni insufficienti

17. Albert.ia

Albert sfrutta l'IA per aiutare i professionisti del marketing e le agenzie a creare annunci che ottimizzino le prestazioni delle campagne. Include la ricerca di parole chiave, l'analisi del pubblico delle piattaforme, la selezione dei dispositivi e la gestione delle offerte su motori di ricerca, social, display e cross-channel.

Se desideri analizzare ogni potenziale parametro che influisce sulle prestazioni, testarli uno per uno e ottimizzarli, Albert.ai ti aiuta a farlo. Usalo per ottenere informazioni specifiche e rendere i tuoi annunci più efficaci.

Inoltre, quando aggiorni o sostituisci una creatività pubblicitaria, invece di affidarti a supposizioni, utilizza lo strumento di IA per il marketing di Albert per prendere una decisione basata sui dati che ti consenta di superare i KPI e le aspettative dei clienti.

Le migliori funzionalità di Albert.ai

Esecuzione cross-channel: implementa Albert.ai su qualsiasi campagna a pagamento sul 90% delle piattaforme di bidding (ad es. Display and Video 360 e Bing Ads) presenti sul mercato. Questo ti permette di capire quale canale funziona meglio per i tuoi annunci

Test A/B: prova diverse varianti di parole chiave, budget, interessi, regioni e altri parametri per migliorare costantemente le tue campagne

Reportistica avanzata: ottieni informazioni dettagliate e utilizzabili sui clienti per capire come personalizzare le tue creatività e i tuoi messaggi

Limiti di Albert.ia

Spiegazioni limitate per alcune decisioni: Albert.ai non fornisce spiegazioni dettagliate sulle prestazioni delle campagne. Ad esempio, se un determinato set di annunci sta ottenendo risultati migliori rispetto ad altri, non è in grado di fornire approfondimenti sul perché ciò avvenga

Prezzi di Albert.ai

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Albert.ai

Recensioni su G2: Recensioni insufficienti

Recensioni su Capterra: Recensioni insufficienti

18. Browse. IA

Browse.ai definisce il proprio robot il modo "più semplice" per estrarre dati da qualsiasi sito web.

Puoi addestrare un robot ad accedere a un sito web utilizzando le tue credenziali. Il bot esegue lo scraping del sito web e inserisce tutti i dati raccolti in un foglio di calcolo. Ciò ti consente di automatizzare la raccolta dei dati, inclusi dati sui prodotti, dettagli sui prezzi, annunci di lavoro e ulteriori informazioni da qualsiasi sito web tu scelga.

Seleziona le informazioni che ti servono, assegnagli un'etichetta e premi il pulsante per scaricare. In pochi minuti avrai le informazioni che ti servono.

Lo strumento di marketing basato sull'IA di Browse dispone di robot preconfigurati per i casi d'uso più comuni e puoi integrarlo con oltre 7.000 strumenti nel tuo stack tecnologico di marketing, tra cui Zapier, Airtable, Fogli Google e altri.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni di IA

Estrazione dei dati: recupera qualsiasi informazione da qualsiasi sito web senza scrivere una sola riga di codice. Prepara i dati in un foglio di calcolo e effettua la condivisione con il tuo team

Monitora i siti web : configura il robot di Browse.ai per monitorare continuamente informazioni specifiche su un sito web e ricevere una notifica ogni volta che qualcosa cambia. Ad esempio, se sei un fornitore, puoi utilizzare Browse.ai per monitorare in tempo reale i dati di inventario dei tuoi rivenditori e rifornirli in modo proattivo.

Trasforma qualsiasi sito web in un'API: genera API personalizzate per qualsiasi sito web, anche se non dispone di un'API esistente per l'estrazione continua dei dati

Limiti di Browse.ai

La configurazione iniziale è complessa: Browse. ai offre diverse funzionalità utili, ma lo strumento è leggermente complesso, il che significa che configurarlo e imparare a sfruttarne appieno il potenziale può richiedere un po' di tempo

Prezzi di Browse.ia

Gratis: 0 $ al mese

Piano Starter: 48,75 $ al mese

Professional: 123,75 $ al mese

Team: 311 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Sfoglia le valutazioni e le recensioni su ai

Recensioni su G2: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (50 recensioni)

19. Algolia

via Algolia

Con Algolia, puoi aggiungere una funzione di ricerca basata sull'IA al tuo sito web. Questo ti permette di ottimizzare l'esperienza dell'utente consentendo ai clienti di trovare esattamente ciò che cercano in pochi secondi.

L'applicazione è in grado di analizzare grandi set di dati per fornire risultati in tempo reale, rendendola uno strumento prezioso per i professionisti del marketing che desiderano migliorare il modo in cui i clienti interagiscono e si impegnano con i loro siti web.

Le migliori funzionalità di Algolia

Categorizzazione delle query: gli algoritmi di intelligenza artificiale di Algolia sono in grado di interpretare il contesto della query e visualizzare i risultati della categoria più pertinente, migliorando la pertinenza dei risultati. Ad esempio, la parola chiave "burgundy" può indicare un colore, una bevanda o un rossetto

Riorganizzazione dinamica dei risultati: Algolia utilizza l'IA per identificare le tendenze in una determinata categoria e dare priorità alle informazioni più recenti da mostrare al cliente

Sinonimi IA: analizzando i diversi input degli utenti, l'IA di Algolia è in grado di individuare i sinonimi di una determinata parola chiave e di memorizzarli per un uso futuro. Ciò amplia il vocabolario dell'applicazione, consentendo all'IA di identificare un maggior numero di query

Limiti di Algolia

Difficoltà di configurazione: gli utenti potrebbero aver bisogno di assistenza per implementare correttamente Algolia. Ciò può causare bug nel motore di ricerca, con la conseguente visualizzazione di informazioni errate ai clienti

Prezzi di Algolia

Build: 0 $

Grow : 0 $ per un massimo di 10.000 richieste di ricerca al mese, 0,50 $ per ogni 1.000 richieste aggiuntive

Premium : Prezzi personalizzati

Elevate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Algolia

Valutazioni G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

20. Reply.io

Semplifica la tua comunicazione su più canali e acquisisci nuovi clienti più rapidamente con la piattaforma di engagement commerciale basata sull'IA di Reply.io. Puoi utilizzare lo strumento per creare sequenze dettagliate per coinvolgere gli utenti su canali quali WhatsApp, LinkedIn ed email.

Reply.io può automatizzare attività come l'invio di una richiesta di connessione a qualcuno su LinkedIn o il filtraggio dei tuoi messaggi per eliminare le risposte "fuori sede" o "non interessato" nelle email, facendoti risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reply.io

Sequenza multicanale: crea una sequenza automatizzata di email, messaggi LinkedIn, messaggi WhatsApp e notifiche SMS per raggiungere i potenziali clienti sul canale che preferiscono in modo efficace

Chat IA: integra la chat di Reply.io con la tua knowledge base, così i potenziali clienti potranno ottenere rapidamente le informazioni che cercano. È anche un'ottima funzionalità/funzione per guidare gli utenti a compiere determinate azioni, come registrarsi per una versione di prova gratis o una demo, in modo che avanzino nel funnel commerciale

Gestione dei contatti: segmenta i tuoi clienti e potenziali clienti in base a diversi criteri, in modo da sapere esattamente a chi rivolgerti

Limiti di Reply.io

Mancanza di tutorial: gli utenti possono avere difficoltà a capire come utilizzare le funzionalità/funzioni complete di Reply.io e non sono disponibili guide utente dettagliate o tutorial che li aiutino

Capacità limitata di importare informazioni importanti: Attualmente, Reply.io non è in grado di importare dati quali le informazioni aziendali. Gli utenti dovranno creare campi personalizzati per acquisire dettagli specifici a causa delle integrazioni limitate con strumenti commerciali come Pipedrive

Prezzi di Reply.io

Volume di email: 59 $ al mese

Multicanale : 99 $ al mese per utente

Agenzia: 166 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Reply.io

Recensioni su G2: 4,6/5 (oltre 1000 recensioni)

Recensioni su Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Gli strumenti di IA possono migliorare il marketing analizzando il comportamento dei clienti, individuando le lacune di mercato e personalizzando la comunicazione.

Questi strumenti consentono di segmentare efficacemente i clienti, automatizzare le attività ripetitive e aumentare l'efficienza. L'IA fornisce approfondimenti in tempo reale da grandi volumi di dati sui consumatori, consentendo una risposta rapida alle tendenze del mercato. L'IA può migliorare le prestazioni delle campagne fornendo supporto in varie attività di marketing.

L'IA offre alle aziende un'opportunità significativa per ottimizzare le proprie strategie di marketing.

Che tu stia cercando di migliorare i tuoi contenuti, le tue email o il tuo social media marketing, gli strumenti di marketing basati sull'IA giusti renderanno le tue campagne più efficaci. Puoi usarli per creare testi privi di errori, scegliere le migliori righe dell'oggetto o monitorare i tuoi tassi di conversione in tempo reale.

Molto presto, le tue attività di marketing richiederanno meno... beh... lavoro richiesto. Così, il tuo team avrà più energie mentali da dedicare alla prossima sessione di brainstorming creativo.

ClickUp AI è pensato appositamente per team specifici, che si tratti di marketing, prodotto, sviluppo software o commerciali. I suoi modelli predefiniti rendono i team più produttivi grazie a prompt dedicati che un team specifico della tua organizzazione utilizzerebbe effettivamente.

Le funzioni di IA di ClickUp consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come i casi di studio

Ad esempio, quanto più veloce sarebbe il tuo lavoro di marketing con prompts basati sull'IA per le campagne email o i documenti di gestione del marchio, oppure da utilizzare nel processo di creazione dei contenuti?

E se quello stesso strumento potesse aiutare i team commerciali a inviare email più efficaci con informazioni concise grazie a un editor integrato, consentendo a tutti di migliorare le proprie capacità comunicative?

Con ClickUp è possibile!

Scopri altre funzionalità/funzioni di IA di ClickUp e crea il tuo primo spazio di lavoro gratis. Anche se il nostro assistente IA non parla con accento britannico, aiuta tutti i membri del tuo team a svolgere il lavoro specifico del proprio ruolo, dimostrando che i robot amichevoli sono più vicini di quanto pensi. ?