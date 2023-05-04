ClickUp lancia l'unico assistente IA al mondo basato sui ruoli

ClickUp AI elimina ogni incertezza nell'utilizzo dell'IA per diversi tipi di lavoro

SAN DIEGO, 4 maggio 2023 — ClickUp, la piattaforma di produttività che riunisce il lavoro in un unico posto, ha annunciato oggi la disponibilità di ClickUp AI, una soluzione AI rivoluzionaria che cambierà per sempre il modo di lavorare. Nativa della piattaforma ClickUp, ClickUp AI offre un'esperienza appositamente progettata per eliminare le incertezze legate all'utilizzo dell'IA nel lavoro in ogni ruolo.

"L'IA è il super strumento di produttività che definirà la nostra generazione. Nel prossimo futuro, ogni singola persona trarrà enormi vantaggi dall'IA", ha affermato Zeb Evans, fondatore e CEO di ClickUp. "L'integrazione dell'IA nella nostra piattaforma segna un passo da gigante verso il raggiungimento della nostra missione di rivoluzionare la produttività globale. I knowledge worker non solo accelereranno le loro attività, ma miglioreranno anche la qualità dei loro risultati. L'adozione precoce della tecnologia IA garantisce alle organizzazioni un vantaggio competitivo significativo in termini di produttività ed efficienza. "

ClickUp aiuta i clienti ad andare oltre l'applicazione di base dell'IA sul posto di lavoro. ClickUp mette a disposizione degli utenti decine di comandi IA e prompt specifici per ogni ruolo. In risultato, ClickUp è l'unica piattaforma di produttività che consente di trarre facilmente valore aziendale immediato dalla tecnologia IA e offre un valore tangibile ai propri clienti.

Le nuove funzioni includono:

oltre 100 strumenti di IA ottimizzati per ogni ruolo e caso d'uso: *Il team di ricerca di ClickUp ha collaborato con decine di esperti funzionali per creare prompt completamente in modello per quasi tutti i casi d'uso di alto valore. Ottimizzati e testati continuamente, gli strumenti di IA di ClickUp acquisiscono le informazioni precise necessarie per garantire risultati di altissima qualità. Inoltre, possono essere personalizzati con input come tono e creatività, e i risultati sono formattati e includono strutture di contenuto come titoli in grassetto o tabelle strutturate per impostazione predefinita.

Migliora la tua scrittura: Evidenzia qualsiasi testo all'interno di ClickUp, come un documento, un commento o la descrizione di un'attività, e utilizza la nuova barra degli strumenti ClickUp AI per migliorare il contenuto. I comandi più utilizzati includono l'allungamento o l'accorciamento del contenuto, il miglioramento dello stesso o la semplificazione della scrittura.

Lascia che sia l'intelligenza artificiale a guidarti : ClickUp AI genera facilmente testo e contenuti per qualsiasi argomento. Il prompt "Scrivi con l'IA" ti aiuta a redigere la tua prossima email o a delineare un post per il blog in pochi secondi!

Elimina le attività amministrative: Risparmia tempo e lavoro richiesto sia per te che per il tuo team evitando la necessità di leggere lunghi documenti. Approfitta degli strumenti di ClickUp AI per il riepilogare/riassumere e la generazione di elementi da intraprendere per fornire riassunti istantanei o estrarre facilmente i passaggi successivi da qualsiasi testo.

💡 Funzionalità/funzione principale: ClickUp Brain Max e AI AgentsClickUp AI non si limita a rispondere, ma ragiona. Con ClickUp Brain Max, gli utenti possono sfruttare la funzione talk-to-text per catturare istantaneamente idee, note di riunione o aggiornamenti dettagliati sui progetti, trasformando i pensieri espressi a voce in attività e documenti strutturati. In combinazione con ClickUp AI Agents, questi flussi di lavoro vanno oltre l'automazione di base: gli agenti possono stabilire le priorità delle attività, mettere in evidenza il contesto e adattarsi agli obiettivi in evoluzione, il tutto mantenendo il lavoro allineato tra i team. Insieme, Brain Max e AI Agents ridefiniscono la produttività, fornendo alle organizzazioni sistemi intelligenti che pensano in anticipo, non si limitano a seguire le istruzioni.

ClickUp è la piattaforma di produttività preferita da quasi due milioni di team in tutto il mondo. Fedele alla missione aziendale di far risparmiare tempo alle persone per rendere il mondo più produttivo, ecco alcuni esempi di come i team possono sfruttare la potenza di ClickUp AI nei loro flussi di lavoro:

clickUp AI è stato fantastico per la mia comunità, i miei client e me stessa. Ha supportato il nostro team scrivendo email, trasformando gli appunti delle riunioni in attività concrete, generando procedure operative standard e ci ha persino aiutato a ideare e scrivere contenuto", ha affermato Yvi Heimann, consulente di efficienza aziendale, Ask Yvi. "Siamo riusciti a dimezzare il tempo dedicato a determinati flussi di lavoro sfruttando l'intelligenza artificiale direttamente all'interno di ClickUp. È davvero straordinario!"

ClickUp AI è disponibile per tutti i clienti con piani a pagamento al costo di 5 dollari al mese per utente. Per ulteriori informazioni su ClickUp AI, visitate la nostra pagina web.

Informazioni su ClickUp

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività all-in-one al mondo che si adatta al modo in cui le persone vogliono lavorare. Sostituisce tutti i singoli strumenti di produttività sul posto di lavoro con un'unica piattaforma unificata che include project management, collaborazione sui documenti, lavagna online, fogli di calcolo e obiettivi. Fondata nel 2017 e con sede a San Diego, ClickUp ha la missione di rendere il mondo più produttivo. Essendo una delle aziende SaaS in più rapida crescita al mondo, ClickUp ha aiutato oltre 8 milioni di utenti in 1,6 milioni di team a condurre una vita più produttiva e a risparmiare almeno un giorno alla settimana. Per ulteriori informazioni, visita www.clickup.com.