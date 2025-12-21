Modelli gratis per blog Figma per layout moderni

Ogni giorno, Internet viene invaso da circa 7,5 milioni di nuovi post sui blog. Questa è la scala con cui i marketer devono competere.

Eppure molti perdono ore a cercare di progettare da zero un layout pulito e professionale per il proprio blog. Ed è qui che iniziano i veri problemi.

Perché rallentare il tuo flusso di contenuti prima ancora di pubblicare una sola parola? Prova uno dei tanti modelli di blog di alta qualità disponibili! Di seguito troverai modelli gratis per blog Figma che ti offrono layout personalizzabili e reattivi che puoi integrare immediatamente nel tuo flusso di lavoro. Inoltre, condivideremo alcuni modelli ClickUp come bonus.

Iniziamo a scrivere sul blog.

Panoramica dei modelli gratuiti per blog

Prima di entrare nei dettagli, ecco una panoramica di alcuni dei migliori modelli di blog Figma, con i blogger per cui sono ideali, le funzionalità migliori e il formato in cui sono disponibili.

Cosa sono i modelli di blog Figma?

I modelli di blog Figma sono layout predefiniti che ti aiutano a creare facilmente pagine di blog dall'aspetto professionale e reattive. Ottieni strutture già pronte per progettare intestazioni, immagini in primo piano, barre laterali, CTA e altro ancora.

Questi modelli ti consentono di risparmiare ore di progettazione da zero e garantiscono la coerenza visiva in ogni post che pubblichi.

Molti modelli includono anche kit UI riutilizzabili, frame responsive per dispositivi mobili e blocchi di contenuto che puoi trascinare, duplicare e adattare a diversi tipi di articoli.

Che tu stia progettando un editoriale lungo, un annuncio di prodotto o un post con consigli leggeri, i modelli di blog Figma ti offrono un percorso più veloce verso un layout finale ben progettato.

Perché utilizzare i modelli di blog Figma?

I modelli di blog Figma ti offrono una solida base visiva da cui partire.

Con questi modelli puoi:

Personalizza colori, tipografia, spaziatura e componenti in modo che rispecchino il tuo marchio senza alterarne la struttura di base.

Crea facilmente pagine reattive che si caricano senza problemi e si leggono perfettamente su tutti i dispositivi.

Collabora in modo più efficiente, poiché tutti i membri del team possono lavorare sullo stesso file.

Concentrati sui contenuti, non sulla formattazione, così la tua pipeline di produzione procederà finalmente senza intoppi.

Sperimenta rapidamente diverse varianti di layout prima di scegliere quello migliore.

👀 Lo sapevi? Circa l'80% delle aziende ottiene risultati di marketing misurabili grazie ai blog. Ma c'è un risvolto: i grandi successi sono ancora rari. Solo il 21% dei blogger ha affermato che i propri contenuti producono "risultati eccellenti", mentre il 60% ha affermato che producono "alcuni risultati".

Cosa rende un modello di blog Figma efficace?

Prima di scegliere un modello di blog Figma per il tuo flusso di lavoro, ecco cosa dovresti cercare: 👇

Struttura reattiva: assicurati che qualsiasi layout tu scelga sia adatto a tutti i dispositivi (cellulari, tablet, desktop).

Facile personalizzazione: cerca un modello che ti consenta di modificare il colore, la tipografia, la spaziatura e tutte le altre sezioni in base alle esigenze del tuo blog.

Componenti riutilizzabili: scegli un modello con blocchi predefiniti, come pulsanti, titoli, riquadri dell’autore e cornici per immagini, così non dovrai ricrearli ogni volta.

Compatibilità con il marchio: seleziona un design Figma che si adatti alla personalità del tuo marchio, che sia minimalista, audace, etico o moderno.

Equilibrio tra immagini e testo: assicurati che il modello bilanci sia gli elementi visivi che i contenuti, in modo che la pagina non risulti troppo pesante o troppo vuota.

Design orientato alle prestazioni: evita layout eccessivamente complessi e difficili da convertire in codice, perché potrebbero rallentare il tuo sito finale.

Struttura che favorisce la collaborazione: verifica che il modello abbia livelli organizzati, nomi appropriati e raggruppamenti distinti, in modo che tutti i membri del team sappiano esattamente dove si trovano gli elementi e quale sia la funzione di ciascuno di essi.

Scalabilità: assicurati che il modello funzioni non solo per un singolo post del blog, ma per l'intera libreria di contenuti futuri.

📈 Approfondimento di marketing: i post dei blog rappresentano il 19,47% di tutti i formati di contenuto utilizzati dai professionisti del marketing. Questo rende i blog il quarto formato più utilizzato, subito dopo i video brevi, le immagini e le interviste.

Modelli gratuiti per blog Figma

Cominciamo! Ecco l'elenco dei migliori modelli di blog di Figma per una pagina blog moderna e accattivante.

1. Modello Figma per blog di bellezza

Il modello Figma Beauty Blog ti offre un layout fresco con colori tenui e pastello che fanno risaltare immediatamente il tuo blog di bellezza. Puoi utilizzarlo per pubblicare routine di cura della pelle, consigli di trucco, recensioni di prodotti e storie basate su interviste utilizzando pagine già pronte in cui puoi semplicemente inserire le tue immagini e il tuo testo.

L'intero modello presenta un tema con una delicata sfumatura rosa e la sua estetica è in linea con il settore della bellezza e della cura della pelle. Puoi personalizzare il font, il colore, il layout e le immagini in base al tuo marchio o al tuo stile personale.

Include anche schede per i post di tendenza, pagine di articoli, una sezione di iscrizione integrata e una sezione dedicata ai video in evidenza che ti consente di mostrare facilmente i tuoi contenuti di bellezza in un formato simile a quello di una rivista.

Perché ti piacerà questo modello:

Mostra le tue storie di bellezza con layout a schede che rendono ogni post ben organizzato.

Pubblica articoli con titoli, descrizioni e etichette di tempo di lettura ottimizzati.

Invita i lettori a rimanere in contatto tramite una newsletter integrata che ti aiuta ad acquisire più iscritti alla tua mailing list.

✅ Ideale per: Autori di contenuti di bellezza che desiderano un layout di blog semplice da usare ma elegante.

2. Modello Figma per blog di viaggi

Se ti piace raccontare storie sui luoghi che hai visitato, il modello Figma Travel Blog è un'ottima opzione. I tuoi lettori saranno accolti da una grande immagine hero dove potrai aggiungere le tue splendide foto di viaggio e una barra di ricerca per esplorare varie destinazioni.

Il modello presenta anche un titolo divertente e tematico che chiede "Dove andrai la prossima volta?", incoraggiando i lettori a iniziare subito a esplorare il tuo blog. Sono disponibili sezioni già pronte, come il cursore delle categorie, un cursore per i post recenti, una casella di iscrizione per aumentare il tuo pubblico e persino una piccola mappa per evidenziare i percorsi o i luoghi da visitare.

Perché ti piacerà questo modello:

Mostra diversi temi di viaggio utilizzando un cursore di categoria fluido che aiuta i lettori a trovare le avventure che preferiscono.

Metti in risalto le tue storie migliori con eleganti schede immagine nella sezione "In primo piano".

Organizza i contenuti utilizzando i tag integrati e una barra laterale, in modo che i visitatori possano navigare facilmente nel tuo blog.

✅ Ideale per: Blogger di viaggi e fotografi che desiderano un layout pronto all'uso per la condivisione dei loro viaggi e delle loro esperienze nelle destinazioni visitate.

✈️ Stat Spotlight: Secondo il TGM Global Travel Sondaggio, il 22% dei viaggiatori di tutto il mondo afferma di utilizzare più spesso i blog di viaggio per scoprire nuove destinazioni, collocandoli al pari delle guide di viaggio e dei siti web di prenotazione come principali canali di scoperta.

3. Modello Figma per la progettazione di blog personali

Il modello Personal Blog Design in Figma è stato creato in modo tale che i tuoi articoli di leadership di pensiero e i tuoi contenuti personali si integrino in modo naturale. Invece di un'intestazione a blocchi semplice, il modello utilizza un design ondulato che separa il menu superiore dal contenuto principale.

Nella parte superiore vedrai il nome del tuo blog, una barra di navigazione ordinata e alcuni strumenti utili come la ricerca, il cambio di tema e un pulsante di iscrizione. Appena sotto questa sezione troverai il feed degli articoli, che presenta due schede intelligenti: una per i tuoi post più performanti e l'altra per i tuoi articoli pubblicati di recente.

Ogni anteprima dell'articolo è accompagnata da un'immagine in miniatura in grassetto, una breve descrizione e dettagli quali il numero di visualizzazioni, la data e il tempo di lettura.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea la tua identità personale attraverso una barra laterale che mostra la tua foto del profilo e una breve biografia, insieme alle categorie di contenuti principali.

Entra facilmente in contatto con i tuoi lettori utilizzando le icone dei social media che fungono da collegamenti rapidi alla tua presenza online.

Migliora la leggibilità utilizzando testi ben spaziati, una tipografia fluida e blocchi di codice dedicati per i contenuti tecnici.

Acquisisci rapidamente nuovi iscritti con un semplice modulo per nome ed email che risulti accogliente e non invadente.

✅ Ideale per: Autori, sviluppatori, scrittori e chiunque desideri uno spazio per la condivisione delle proprie storie e idee.

4. Veggieble – Modello Figma per l'interfaccia utente di un blog di ristorazione

Se desideri creare un sito web per un ristorante che trasmetta un'atmosfera calda e amante del cibo, il modello Figma Veggieble – Restaurant Food Blog UI è un'ottima scelta. La homepage è progettata con cura per i titoli del tuo blog, le vivaci foto dei piatti e le sezioni che ispirano fiducia.

Puoi facilmente mostrare le tue offerte speciali, mettere in evidenza i piatti preparati dallo chef, i preferiti dai clienti e persino effettuare la condivisione di video dietro le quinte su come vengono preparati i tuoi piatti. Il modello include anche una sezione completa dedicata alle ricette e ai consigli per il benessere.

Inoltre, è disponibile una pagina dedicata al team per aiutarti a presentare i tuoi chef e nutrizionisti. C'è anche una pagina di contatto che presenta un semplice modulo e una mappa integrata per una comunicazione rapida.

Perché ti piacerà questo modello:

Metti in evidenza i piatti più venduti con schede prodotto e cartellini dei prezzi pronti all'uso.

Mostra strumenti per il benessere come un calcolatore BMI integrato per offrire un valore aggiunto ai visitatori.

Guida gli utenti attraverso filtri che ordinano i post del blog per ricette, stile di vita, alimentazione e altro ancora.

Presenta i tuoi esperti di nutrizione e chef utilizzando griglie pulite e schede profilo.

✅ Ideale per: Ristoranti, marchi di preparazione pasti, coach nutrizionisti e startup alimentari che desiderano un sito web ispirato alla natura che crei fiducia e aumenti le conversioni.

📊 Verifica dei fatti: i blog di cucina più performanti sono tra i più redditizi nel settore del blogging, con un reddito mensile medio di 9.169 dollari.

5. Modello Figma per miniature di blog

Una miniatura accattivante può determinare se qualcuno cliccherà sul tuo articolo o lo ignorerà, e questo modello Figma per miniature di blog ti semplifica il lavoro. Il layout presenta una tipografia audace, personaggi grandi e moderni e illustrazioni vivaci.

Il design principale utilizza un'ampia area per il titolo, dove puoi aggiungere il nome del tuo blog in modo che sia immediatamente visibile ai lettori. Elementi grafici di supporto come forme geometriche e caratteri contribuiscono ad aggiungere personalità.

Anche la tavolozza dei colori è adattabile: puoi facilmente cambiare i colori o modificare il layout in base allo stile del tuo blog. Poiché tutto in Figma è modificabile, puoi cambiare il testo, sostituire le immagini o sperimentare diversi stili visivi a seconda del tuo settore di nicchia, come l'istruzione, lo stile di vita, la tecnologia o la produttività.

Perché ti piacerà questo modello:

Applica i colori del tuo marchio senza sforzo utilizzando gli stili di colore di Figma, assicurandoti che ogni miniatura rimanga coerente con la tua identità visiva complessiva.

Organizza tutte le varianti delle miniature insieme alla struttura predefinita.

Esporta miniature di alta qualità in qualsiasi dimensione desideri, pronte per essere caricate direttamente sul tuo blog o sulle piattaforme dei social media.

✅ Ideale per: blogger, scrittori, educatori e autori di contenuti che desiderano miniature eleganti e di grande impatto che aumentino i tassi di clic.

6. Writing X – Modello Figma per blog

Il modello Figma Writing X Blog è ideale per creare un blog dall'aspetto premium e incentrato sui contenuti. È particolarmente adatto per siti web ricchi di contenuti, come blog SaaS, blog di design e marketing, guide alla produttività e persino siti web editoriali.

Non appena apri il modello, troverai una barra di ricerca che include collegamenti a tutte le pagine, categorie, contatti, login, pulsante di iscrizione, ecc. Subito sotto, il layout si apre in un'ampia sezione hero dove i tuoi articoli in primo piano vengono messi in evidenza.

L'area di lettura presenta margini ampi, titoli in grassetto, spaziatura dei paragrafi leggibile e una barra laterale opzionale. La barra laterale include un riquadro per la sottoscrizione alla newsletter, una biografia dell'autore, icone social e un elenco di articoli popolari.

Perché ti piacerà questo modello:

Semplifica la pubblicazione dei tuoi contenuti utilizzando layout predefiniti che richiedono modifiche minime prima di essere pubblicati.

Mostra annunci e CTA in spazi dedicati che si integrano naturalmente nel flusso di lettura.

Crea fiducia e autorevolezza con pagine autore complete di biografie, link e feed di articoli personalizzati.

✅ Ideale per: blogger, scrittori multimediali, autori di newsletter o team di contenuti SaaS alla ricerca di un layout di blog in stile editoriale che enfatizzi la chiarezza e i contenuti di alta qualità.

💡 Suggerimento professionale: se stai progettando il tuo blog in Figma, il passaggio successivo è riempirlo con contenuti che continuino a funzionare a lungo dopo la pubblicazione. Ecco alcuni esempi di contenuti evergreen che generano traffico a lungo termine in modo affidabile.

Limiti dell'utilizzo di Figma per i blog

Senza dubbio, Figma è ottimo per progettare layout di blog, ma ha i suoi limiti. Ecco alcune cose da tenere a mente prima di costruire l'intero flusso di lavoro del tuo blog al suo interno:

Problemi di prestazioni con file di progettazione di grandi dimensioni: gli utenti segnalano spesso ritardi, malfunzionamenti e persino tempi di caricamento lenti quando lavorano su file di grandi dimensioni.

Utilizzo limitato con connessione Internet scadente o instabile: per gli autori che viaggiano molto o lavorano in ambienti con scarsa connettività, la piattaforma offre funzionalità offline limitate.

Curva di apprendimento per i non designer: Sebbene i recensori definiscano Figma adatto ai principianti, a volte i marketer o gli scrittori devono intervenire e modificare personalmente il layout dei blog.

Non ideale per la gestione di testi lunghi: gli utenti hanno segnalato che la gestione del testo formattato risulta limitata e che talvolta la formattazione non funziona correttamente. Inoltre, sono state segnalate limitazioni relative ai controlli tipografici e all'esportazione di progetti lunghi e ricchi di contenuti.

Il trasferimento agli sviluppatori nei piani Free è limitato: gli utenti hanno lamentato che la conversione dei progetti di blog Figma in pagine CMS pronte per l'uso dipende in larga misura dalla modalità Dev, disponibile solo nel piano a pagamento.

📚 Per saperne di più: Le migliori piattaforme software per il contenuto

Modelli alternativi per blog Figma

La creazione di contenuti per blog coerenti e di alta qualità richiede molto più che semplici capacità di scrittura. I team editoriali devono coordinare i calendari dei contenuti, gestire gli incarichi degli autori, mantenere le liste di controllo SEO e garantire che ogni post rispetti gli stessi standard di qualità, il tutto mentre si destreggiano tra più articoli in diverse fasi di produzione.

Ed è qui che ClickUp eccelle. È il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le applicazioni di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.

Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno, esattamente dove ti serve, all'interno di ClickUp.

Ti offre flussi di lavoro già pronti, calendari dei contenuti, liste di controllo SEO e strutture di attività per gestire il tuo blog da un unico posto. Il tutto alimentato dall'IA che può aiutarti a redigere bozze, suggerire miglioramenti e automatizzare attività ripetitive.

In definitiva, ClickUp elimina ogni forma di dispersione del lavoro per fornire un contesto al 100%, in modo che i tuoi modelli di blog non siano solo documenti statici, ma flussi di lavoro dinamici collegati alla produzione effettiva di contenuti, agli incarichi degli autori e ai programmi di pubblicazione.

Ora vediamo alcuni dei migliori modelli di blog ClickUp che puoi utilizzare come alternative basate sul flusso di lavoro ai modelli di progettazione di Figma.

1. Modello di blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea blog di viaggio ricchi dal punto di vista visivo senza alcuno sforzo utilizzando il modello di blog ClickUp.

Il modello ClickUp Blog è una struttura pronta all'uso che può essere utilizzata per qualsiasi tipo di blog, inclusi quelli di viaggio, blogging, personali, turismo, notizie e riviste.

Nella parte superiore del blog, vedrai la sezione hero dove potrai scrivere il titolo del tuo blog insieme a una frase di apertura accattivante che catturi immediatamente l'attenzione del lettore. Proprio accanto, c'è uno spazio per citare l'autore del blog, aggiungere la data di pubblicazione e includere i recapiti per contattarlo rapidamente.

Da lì, il layout ti guida nella scrittura dell'introduzione e del corpo principale del tuo blog. Puoi suddividere i tuoi contenuti in sezioni definite e aggiungere varie foto e illustrazioni a ciascuna sezione per renderla più accattivante. Infine, hai spazio per aggiungere un riepilogo/riassunto, pulsanti CTA o link interni ad altri tuoi blog, perfetti per aumentare il coinvolgimento.

Perché ti piacerà questo modello:

Semplifica il tuo flusso di scrittura guidandoti in modo naturale dall'aggancio → introduzione → contenuto principale → CTA → commenti.

Ottieni sezioni di storytelling già pronte per scrivere punti salienti, suggerimenti, confronti o articoli di approfondimento.

Aumenta il coinvolgimento del pubblico con aree integrate per commenti, condivisione sui social e feedback dei lettori alla fine di ogni post.

✅ Ideale per: scrittori, blogger, esperti di marketing e autori che desiderano un layout per blog pronto all'uso che trasformi contenuti di lunga durata in articoli accattivanti e di qualità editoriale.

💡 Suggerimento professionale: impostare il flusso di lavoro dei tuoi contenuti è semplicissimo quando la tua area di lavoro ti capisce davvero e ha una comprensione completa del tuo lavoro. ClickUp Brain è un assistente IA integrato direttamente in ClickUp che ti aiuta a ricercare e scrivere contenuti senza dover cambiare strumento. Con i prompt personalizzati, puoi: Genera schemi di blog ottimizzati per la SEO in pochi secondi.

Trasforma una parola chiave in un brief completo e ben scritto per il tuo blog.

Trova idee per i contenuti più rapidamente

Riscrivi o amplia le sezioni mantenendo un tono coerente con il tuo marchio.

Scrivi articoli completi direttamente all'interno di un'attività o di un documento.

Accedi a modelli premium come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente dall'area di lavoro di ClickUp. Genera schemi di blog, analisi della concorrenza, meta descrizioni e altro ancora con ClickUp Brain. Il nostro team utilizza ClickUp Brain ogni giorno per scalare i contenuti in modo efficiente (sì, pubblichiamo oltre 150 post al mese).

2. Modello di pianificatore di blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, organizza e effettua il monitoraggio di ogni fase della produzione del tuo blog con il modello ClickUp Blog Planner.

Se hai bisogno di un solido Centro di comando per gestire l'intera produzione dei contenuti del tuo blog, il modello ClickUp Blog Planner è ciò che fa per te. Funziona quasi come un mini CMS editoriale integrato direttamente in ClickUp. Classifica ogni idea di blog in base al tipo di blog, ad esempio "guide pratiche", "video blog", "blog ospiti" e "storie personali", tra le altre.

La vista Bacheca di ClickUp ti offre una panoramica completa del processo di scrittura del tuo blog, dalla ricerca e dalla stesura della bozza alla pubblicazione e alla promozione. Puoi trascinare i tuoi blog attraverso ogni fase. E quando iniziano ad arrivare le revisioni, il Revision Tracker dedicato mostra quali blog sono in sospeso, quali sono stati approvati e quali necessitano ancora di revisioni.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia di ogni attività relativa al blog con una chiara visibilità su date di scadenza, date di pubblicazione, fasi di scrittura, stato di approvazione, autore assegnato e argomento.

Utilizza la vista del Calendario di ClickUp per visualizzare chiaramente l'intero mese, aiutandoti a gestire la frequenza delle pubblicazioni e ad allineare la cadenza con le prossime campagne o i lanci.

Organizza ogni dettaglio con i campi personalizzati di ClickUp che mappano l'intero flusso di lavoro dei contenuti, dal tipo di blog e argomento alle scadenze, approvazioni e risorse multimediali.

✅ Ideale per: team di contenuti, blogger, editori, agenzie e professionisti del marketing che desiderano un sistema di pianificazione dei contenuti di livello professionale che apporti struttura e velocità al loro flusso di lavoro di blogging.

Ecco cosa dice un utente di ClickUp sulla gestione dei post del blog all'interno della piattaforma:

Apprezzo ClickUp per la sua natura collaborativa, che è incredibilmente vantaggiosa nel mio lavoro in un'agenzia di marketing. La piattaforma consente a me e ai miei colleghi di vedere esattamente cosa stanno facendo o su cosa stanno lavorando gli altri, il che migliora significativamente il coordinamento e la comunicazione del nostro team. Questa funzionalità aiuta a mantenere tutti allineati nella gestione dei post del blog e nella comprensione dei passaggi del processo. Trovo che questa trasparenza e la possibilità di effettuare il monitoraggio dello stato degli altri siano un aspetto molto prezioso dell'utilizzo di ClickUp.

Apprezzo ClickUp per la sua natura collaborativa, che è incredibilmente vantaggiosa nel mio lavoro in un'agenzia di marketing. La piattaforma consente a me e ai miei colleghi di vedere esattamente cosa stanno facendo o su cosa stanno lavorando gli altri, il che migliora significativamente il coordinamento e la comunicazione del nostro team. Questa funzionalità aiuta a mantenere tutti allineati nella gestione dei post del blog e nella comprensione dei passaggi del processo. Trovo che questa trasparenza e la possibilità di effettuare il monitoraggio dello stato degli altri siano un aspetto molto prezioso dell'utilizzo di ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: poiché il modello di blog ClickUp è un modello in stile documento, sei già a metà strada dalla pubblicazione di un blog professionale e raffinato. ClickUp Docs ti consente di trattare i tuoi contenuti come una zona di lavoro dinamica. Con ClickUp Docs ottieni: Un ambiente di scrittura privo di distrazioni

Collaborazione in tempo reale

Facile controllo delle versioni

Flussi di lavoro di pubblicazione istantanea Puoi aggiungere commenti in linea, taggare il tuo team per ricevere feedback, aggiungere allegati di riferimento, incorporare immagini senza soluzione di continuità e persino trasformare la tua bozza in attività con un solo clic. Crea il tuo blog completo utilizzando ClickUp Docs. La parte più interessante? Puoi personalizzare il tuo blog come una vera e propria pagina web utilizzando banner, callout colorati, divisori, pagine nidificate e una formattazione ricca che rende i tuoi articoli di alta qualità e pronti per essere letti.

3. Modello per la gestione del blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la produzione di blog ad alto volume con il modello di gestione blog ClickUp.

Il modello di gestione blog ClickUp è dotato di un sistema intelligente a tre elenchi che mantiene organizzato l'intero flusso di lavoro del blog, dall'idea alla pubblicazione. Un elenco è dedicato alle richieste di blog in arrivo, uno ai post attivi in fase di scrittura e approvazione e uno ai designer per effettuare il monitoraggio delle miniature e della grafica.

Ciò che rende questo modello davvero prezioso è il modo in cui gestisce grandi volumi di contenuti. Ad esempio, puoi trascinare le attività del blog su una bacheca Kanban, raggruppate per stato o anche per canale (sito web, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Inoltre, le visualizzazioni Calendario e Sequenza ti offrono una panoramica del tuo programma di pubblicazione. Designer e scrittori lavorano in parallelo senza interferire l'uno con l'altro, poiché anche le risorse hanno un proprio flusso di lavoro con stati come Concept → In revisione → Approvato.

Perché ti piacerà questo modello:

Cattura facilmente ogni idea di contenuto con un modulo di richiesta blog integrato che crea automaticamente le attività.

Utilizza la sequenza temporale basata sui canali per mappare i post del sito web, dei social media e delle newsletter in un unico calendario scorrevole.

Utilizza ClickUp Automazioni per trasferire le idee approvate direttamente in produzione senza doverle ordinare manualmente.

Visualizza il contesto completo di un blog con i campi personalizzati per categoria, data di pubblicazione, editor, canale e persino l'URL finale del blog.

✅ Ideale per: Teams o autori che desiderano un sistema visivo centralizzato e automatizzato per pianificare, scrivere, revisionare e pubblicare contenuti su più canali.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti , mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce la visibilità del lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

4. Modello di database per blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia del ciclo di vita di ogni post del blog con il modello di database del blog ClickUp.

Il modello ClickUp Blog Database è un database completo per il tuo blog in cui ogni post ha uno stato e un passaggio successivo definito. Puoi vedere se un post è solo un'idea, in corso o già pubblicato, insieme a tutti i dettagli essenziali.

Sono disponibili colonne per link alle bozze, URL pubblicati, assegnatari, categorie e fasi di avanzamento. Per una suddivisione simile a un foglio di calcolo, è disponibile la vista Elenco, in cui i blog sono organizzati in base al loro stato di produzione, ad esempio Pubblicato, In corso e Aggiornamento richiesto.

È l'ideale per le riunioni di revisione settimanali o gli audit dei contenuti, perché puoi espandere le attività, controllare i metadati, aggiornare i campi o assegnare date di scadenza direttamente dall'elenco senza aprire le singole schede.

Perché ti piacerà questo modello:

Assegna il lavoro giusto alle persone giuste organizzando i post per tipo, argomento e membro del team.

Collabora senza sforzo grazie alla funzione integrata di commenti e tag direttamente all'interno di ogni attività del blog.

Pianifica contenuti più intelligenti raggruppando i post in storie, guide, tutorial o elenchi SEO e filtrandoli istantaneamente durante le sessioni strategiche.

Mantieni la qualità a lungo termine e la SEO con segnali di visibilità su quali post necessitano di aggiornamenti o ottimizzazioni.

✅ Ideale per: Autori e gestori di contenuti che desiderano un flusso di lavoro in stile database che effettui il monitoraggio di ogni post del blog, dall'idea alla manutenzione post-pubblicazione, con visibilità totale.

📚 Per saperne di più: Vuoi migliorare ulteriormente l'organizzazione del tuo blog? Consulta la nostra guida su come creare un database di contenuti (con modelli).

5. ClickUp Come avviare un blog Modello

Ottieni il modello gratis Segui una chiara lista di controllo passo passo per lanciare il tuo primo blog utilizzando il modello ClickUp How to Start a Blog Template (Come avviare un blog).

Se sei un principiante nel mondo dei blog o stai cercando di avviare il tuo sito, il modello ClickUp How To Start A Blog è la scelta perfetta per te. Il modello parte dalle basi, includendo il nome del blog, il titolare del blog e un link al sito web del blog una volta creato.

Scorrendo ulteriormente, viene fornito un elenco di attività secondarie per ogni passaggio principale necessario per lanciare con successo un blog. Ciò comprende la scelta di una piattaforma, la selezione di un provider di hosting, la creazione del nome e del dominio del blog, la progettazione del sito web, la pianificazione del piano dei contenuti, la scrittura del primo post e persino il marketing e la monetizzazione.

Avrai anche due barre di avanzamento dinamiche che calcolano automaticamente la percentuale di completamento man mano che spunti le attività secondarie.

Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi i passaggi più complessi in semplici liste di controllo, in modo da non tralasciare mai le attività minori come la creazione di un logo, l'impostazione delle analisi, la ricerca dei concorrenti o la definizione degli argomenti del blog.

Conserva tutte le risorse del tuo blog insieme a una sezione allegati per i file di branding, gli screenshot, gli schemi e le risorse creative.

Cattura ogni dettaglio importante utilizzando i campi personalizzati per la titolarità, i link ai siti web, lo stato, la pianificazione, le categorie e altro ancora.

✅ Ideale per: Autori e principianti che desiderano un flusso di lavoro passo dopo passo per lanciare un blog senza confusione e con la massima chiarezza.

📚 Per saperne di più: Scopri gli strumenti di blogging più utili che possono fornire supporto al tuo processo di creazione di contenuti e aiutarti a crescere più rapidamente.

6. Modello per nuovi post sul blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il tuo flusso di lavoro di scrittura con il modello ClickUp New Blog Post Template.

Il modello ClickUp New Blog Post Template funziona come un project manager per ogni articolo che crei. Ti offre un flusso di lavoro completo per pianificare, scrivere, pubblicare e promuovere un nuovo post sul blog. Dispone di un pannello attività in cui è possibile impostare lo stato del blog, aggiungere date di inizio e di scadenza, stimare i tempi, assegnare i membri del team e persino attivare il monitoraggio dei tempi.

Ciò che rende davvero speciale questo modello è la guida integrata in 10 passaggi per la scrittura di blog. Essa guida gli scrittori, in particolare quelli alle prime armi, attraverso un processo di scrittura coerente, assicurando che non si blocchino e sappiano sempre cosa fare dopo.

Grazie ai campi personalizzati per dettagli quali categoria del blog, link alla bozza, versione finale, fase del funnel, data di lancio, URL del post e barra di avanzamento, nulla andrà perso. In parole povere, dai tag TOFU/MOFU/BOFU ai tag SEO ai link alle bozze, cattura tutto ciò di cui un team di contenuti ha bisogno.

Perché ti piacerà questo modello:

Rimani organizzato con una pipeline di contenuti integrata che ti guida dalla bozza alla scrittura, alla pubblicazione e alla distribuzione multipiattaforma, ciascuna con il proprio assegnatario e la propria data di scadenza.

Crea liste di controllo personalizzate per SEO, modifica o tono del marchio, in modo che ogni post soddisfi gli standard di qualità del tuo team.

Conserva tutte le risorse in un unico posto utilizzando gli slot allegati per progetti, screenshot, PDF, ricerche di parole chiave e bozze di file.

✅ Ideale per: Autori di contenuti, esperti di marketing SaaS, blogger, agenzie e teams che necessitano di un sistema ripetibile e tracciabile per pianificare, scrivere, pubblicare e effettuare la promozione di ogni post del blog.

🚀 Vantaggio ClickUp: ClickUp BrainGPT trasforma il tuo nuovo modello di post per blog in una cabina di scrittura automatizzata e alimentata dall'IA. Invece di digitare ogni schema o aggiornare manualmente, puoi semplicemente esprimere le tue idee a voce e Talk to Text trasformerà la tua voce in contenuto formattato all'interno del tuo documento di ClickUp o della descrizione dell'attività di ClickUp. Inizia a dettare le tue idee per il blog con Talk To Text di ClickUp BrainGPT. Ciò significa che puoi pensare ai titoli, dettare i paragrafi introduttivi, aggiungere note SEO o spiegare le modifiche al tuo editor senza interrompere il tuo flusso di lavoro. È come avere un editor attivato dalla voce e un project manager che lavorano al tuo fianco all'interno di ClickUp. ⭐ Bonus: utilizza modelli IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente da BrainGPT per riscrivere i tuoi paragrafi, affinare i tuoi hook e generare titoli ottimizzati per la SEO.

📚 Per saperne di più: I migliori scrittori di blog IA da provare

7. Prompt e guida ClickUp AI per il modello di post del blog

Ottieni il modello gratis Genera articoli di alta qualità più rapidamente con i prompt e la guida AI di ClickUp per i modelli di post di blog.

L'uso dell'IA per generare contenuti per blog è ormai comune, ma il suo utilizzo efficace è ancora raro. Il modello ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post colma questa lacuna fornendo un semplice modello in stile documento che ti aiuta a scrivere l'intero post del blog con ClickUp Brain.

Puoi iniziare scaricando tutte le tue idee, parole chiave, esempi e riferimenti in modo che Brain abbia il contesto giusto su cui lavorare. Una volta pronto il contesto, puoi incollare il framework del blog integrato, scegliere il tono e lo stile creativo.

Quindi, lascia che ClickUp Brain generi una prima bozza completa con titolo, meta descrizione, introduzione, sezioni principali e conclusione.

Perché ti piacerà questo modello:

Chiedi a ClickUp Brain di fornirti titoli, intestazioni, esempi e CTA perfetti che danno alla tua pagina la forma che desideri.

Segui un flusso di lavoro semplice con istruzioni dettagliate e screenshot che ti mostrano come utilizzare ClickUp Brain in ogni fase della scrittura.

Lavora senza distrazioni, poiché tutto, dai prompt alla struttura agli strumenti di modifica, è già configurato all'interno di un unico ClickUp Documento.

✅ Ideale per: blogger, scrittori SaaS, team di contenuti e chiunque desideri scrivere blog veloci e di alta qualità utilizzando l'IA senza compromettere la qualità.

🎁 Bonus: guarda questo video per imparare a scrivere e perfezionare i post del blog più velocemente utilizzando ClickUp Brain:

8. Modello di blog sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i contenuti multipiattaforma con il modello di blog per social media ClickUp.

Con oltre 5,24 miliardi di utenti sui social media e persone che trascorrono più di 2 ore al giorno a scorrere i feed, non puoi permetterti un flusso di lavoro frammentato per i contenuti social.

Il modello di blog per social media ClickUp ti offre un unico dashboard per gestire tutte le tue idee, bozze, progetti, recensioni e date di pubblicazione sui social media. Puoi taggare ogni blog in base all'autore, al tipo di blog, al canale social media, alla fase, al designer, ecc., trasformandolo nel tuo database editoriale centrale.

Una volta aggiunti i post, il flusso di lavoro diventa completamente visivo. La vista Bacheca organizza l'intera sequenza dei post in fasi, tra cui Idee, Ricerca, Bozza, Contenuto, Immagini, Controllo qualità e Pubblicazione. Portare avanti il lavoro è semplice come trascinare ogni scheda alla fase successiva.

Perché ti piacerà questo modello:

Pianifica il tuo piano di pubblicazione senza sforzo con le visualizzazioni drag-and-drop che mostrano esattamente quando ogni post verrà pubblicato.

Tieni traccia delle prestazioni utilizzando la vista Tabella di ClickUp che registra i giorni di attività, le visualizzazioni di pagina, i commenti e le condivisioni sui social.

Cattura ogni dettaglio con i campi personalizzati per date di scadenza, metriche, URL finali e altro ancora.

Le attività sono raggruppate per Fase del blog ed evidenziano tre campi di revisione: Approvazione bozza, Approvazione contenuto e Approvazione visiva.

✅ Ideale per: Social media manager e team di contenuti che desiderano pubblicare regolarmente sui social media e effettuare il monitoraggio delle prestazioni in modo semplice.

📚 Per saperne di più: Piattaforme di collaborazione intelligente dei contenuti potenziate dall'IA

9. Modello di calendario editoriale per blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza l'intera pipeline dei tuoi contenuti con il modello di calendario editoriale per blog ClickUp.

Il modello di calendario editoriale per blog ClickUp è stato creato per aiutarti a monitorare tutti i tuoi blog e le attività correlate. Puoi impostare le date di pubblicazione una per una e modificarle con un semplice drag-and-drop nella vista Calendario.

Se desideri visualizzare una visione più ampia o più ristretta del tuo programma, puoi anche passare da intervalli di tempo settimanali, mensili o personalizzati con un solo clic. Con campi come Fase del blog, Data di pubblicazione, Canali, Link alla bozza, Grafica, Approvazione del design, Approvazione del testo e Link finale al blog, puoi vedere ogni dettaglio senza aprire più attività.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza le priorità con la funzionalità Corsie , che mostra la posizione di ogni blog nel flusso di lavoro e il suo grado di urgenza.

Trova tutte le attività a colpo d'occhio con anteprime visive di grafici, miniature e link alle bozze direttamente all'interno di ogni scheda.

Crea un archivio permanente memorizzando l'URL live di ogni articolo pubblicato nel campo Final Blog Link, in modo che tutta la cronologia dei tuoi contenuti rimanga facilmente accessibile.

✅ Ideale per: team di contenuti che desiderano avere un flusso di lavoro coerente per la pubblicazione di blog

💡 Suggerimento professionale: se desideri avere un quadro chiaro dell'andamento del tuo blog, ClickUp Dashboard può aiutarti a evitare molte congetture. Riunisce tutte le attività relative ai tuoi contenuti importanti in un'unica schermata, così puoi vedere cosa funziona bene e cosa richiede attenzione. Offri al tuo team una visione organizzata degli obiettivi e delle attività utilizzando i dashboard di ClickUp.

10. Modello di calendario delle pubblicazioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e organizza contenuti multiformato con il modello di calendario delle pubblicazioni ClickUp.

Il modello di calendario delle pubblicazioni ClickUp ti offre una panoramica completa di tutto ciò che pubblichi sui tuoi canali social. Ogni post appare come una scheda attività con un'intestazione codificata a colori che ne indica la fase, che sia in fase di ricerca, scrittura dei contenuti, progettazione, approvazione o pubblicazione.

La vista Bacheca mostra anche i tuoi contenuti multimediali effettivi, come le immagini, da pubblicare con ogni post, in modo da poter visualizzare meglio ogni post.

Inoltre, se desideri comprendere la tua strategia di contenuto in base al formato, puoi raggruppare i tuoi post anche per categoria, ad esempio Articolo di blog, Contenuto del sito web, Video live, Carosello o Link, consentendoti di verificare rapidamente quanto sia equilibrato il tuo mix di contenuti.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza automaticamente il tuo programma ordinando i post in Oggi, Domani, Venerdì e Futuro nel momento in cui aggiungi una Data di pubblicazione .

Rende evidenti le lacune e i sovraccarichi di contenuti grazie a un calendario mensile con codice colore che mostra esattamente dove è necessario apportare modifiche.

Mantieni il tono e le immagini coerenti con il Brand Book integrato che guida lo stile e la formattazione di ogni post.

✅ Ideale per: Social media manager e autori di contenuti che hanno bisogno di un modo sicuro per pianificare e pubblicare contenuti in modo coerente su più piattaforme social, senza scadenze.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media

11. Modello di piano per il contenuto di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e programma ogni contenuto su un calendario mensile visivo utilizzando il modello di piano editoriale ClickUp.

Creare e pubblicare contenuti diventa più facile con il modello di piano editoriale ClickUp. Ti aiuta a catturare ogni idea di contenuto come un'attività e la raggruppa automaticamente in base al livello di priorità, come Urgente, Alta, Normale e Bassa.

Per ogni attività, puoi anche aggiungere dettagli come l'azione intrapresa, il suo scopo, il tipo di contenuto, il pilastro del contenuto, il pubblico di destinazione, le parole chiave e le risorse necessarie per indicare le informazioni relative al tuo contenuto. La stessa attività può essere visualizzata in un formato calendario completo, in cui è possibile trascinare e rilasciare facilmente i contenuti per modificare le scadenze.

Perché ti piacerà questo modello:

Ottieni un sistema di contenuti multi-tag che consente a una singola idea di essere contemporaneamente un post + una storia + un blog + un'infografica.

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle tue attività con tag colorati per tipo di contenuto, pilastro, risorse necessarie e stato di approvazione, in modo da poter vedere i progressi senza aprire le singole attività.

Lavora più velocemente con i suggerimenti rapidi integrati che ti forniscono un promemoria per inserire le nuove idee direttamente nelle corsie di urgenza.

✅ Ideale per: teams o autori che desiderano un sistema di pubblicazione dei contenuti organizzato che gestisca ogni idea, dal brainstorming alla pubblicazione.

⚡ Archivio modelli: Creare un motore di contenuti coerente è difficile quando idee, bozze, scadenze e approvazioni sono sparse ovunque. Un piano di contenuti solido offre al tuo team chiarezza su cosa creare, quando pubblicare e in che modo ogni singolo elemento contribuisce ai tuoi obiettivi di marketing. Il nostro elenco curato di modelli di piani di contenuti semplifica questo processo aiutandoti a scegliere un piano di contenuti che: Organizza l'intera pipeline dei contenuti in fasi semplici e facili da seguire.

Rende più facile abbinare gli argomenti al pubblico e ai canali di distribuzione giusti.

Mantieni allineati scadenze e assegnatari in modo che il tuo team non perda mai una data di pubblicazione.

12. Modello per la produzione di contenuti web ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci ogni fase del tuo processo di scrittura con il modello ClickUp per la produzione di contenuti web.

Crei contenuti per più clienti o canali? Se sì, hai bisogno del modello ClickUp Web Content Production Template. Include due campi chiave: Categoria di progettazione e Stato. La categoria di progettazione ti consente di raggruppare tipi di contenuti come landing page, post di blog o testi web.

La barra di avanzamento, che si aggiorna automaticamente, indica esattamente a che punto è ogni elemento. Si aggiorna automaticamente anche in base alle attività secondarie, rendendo incredibilmente facile monitorare lo stato di qualsiasi attività a colpo d'occhio.

Il cuore del modello è una pipeline di produzione composta da 7 attività secondarie che copre tutto, dalla ricerca e scrittura alle modifiche, integrazioni e schemi. Ciascuna di esse rappresenta un'attività cardine nella creazione dei contenuti, rendendo il processo trasparente e tracciabile per tutti i soggetti coinvolti.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea micro-liste di controllo dettagliate per la SEO on-page, la formattazione, i link interni, la correzione di bozze o l'ottimizzazione delle immagini.

Tieni tutto consolidato con una sezione Allegati per brief, screenshot, riferimenti e documenti relativi al marchio.

Individua tempestivamente i ritardi grazie alle icone di avviso automatiche che segnalano quando una attività secondaria non ha una data di scadenza.

✅ Ideale per: agenzie e team che gestiscono pipeline di contenuti in più fasi, in cui ricerca, scrittura, approvazioni, revisioni, attività SEO, ecc. devono procedere in modo di sincronizzazione senza perdere visibilità o scadenze.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratuiti per la strategia dei contenuti per ottimizzare il tuo piano editoriale

13. Modello di brief per contenuti SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea piani di contenuti dettagliati e ottimizzati per la SEO con il modello ClickUp SEO Content Brief Template.

Ottimizzare i tuoi contenuti per i motori di ricerca al fine di migliorarne il posizionamento è probabilmente il primo passo per ottenere contenuti SEO efficaci. Il modello ClickUp SEO Content Brief riunisce l'intero flusso di lavoro SEO in un unico documento ben formattato.

Puoi taggare il titolare, i collaboratori e l'approvatore dell'articolo in modo che tutti conoscano il proprio ruolo fin dall'inizio. Gli autori ricevono anche gli elementi SERP di cui hanno bisogno, come un titolo cliccabile, un tag titolo SEO e una meta descrizione.

La tabella "Target Audience" (Pubblico di destinazione) riporta informazioni su età, istruzione, occupazione, reddito e comportamenti, in modo che chi scrive sappia a chi si sta rivolgendo. La sezione "Messaging" (Messaggi) delinea i temi principali, i punti di forza, il tono di voce e il CTA finale, assicurando che ogni articolo sia in linea con gli obiettivi del marchio.

Perché ti piacerà questo modello:

Dai priorità alle parole chiave con chiarezza utilizzando parole chiave primarie e secondarie separate.

Trasforma la strategia SEO in un piano di scrittura definito con una sezione dedicata alla struttura e agli argomenti secondari che spiega cosa dovrebbe trattare ogni sezione.

Archivia le risorse specifiche del progetto, come le pagine dei prodotti o i kit di branding, mantenendo tutte le ricerche centralizzate.

Ottieni un panorama SERP della concorrenza direttamente all'interno del brief, in modo che gli autori sappiano esattamente cosa devono superare.

✅ Ideale per: strateghi SEO e content manager che desiderano produrre contenuti di alta qualità ottimizzati per i motori di ricerca.

📚 Per saperne di più: I migliori software e strumenti per la gestione dei contenuti

14. Modello per la scrittura di contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea comunicati stampa professionali con il modello di scrittura di contenuti ClickUp.

Il modello ClickUp Content Writing Template può essere utilizzato per scrivere qualsiasi tipo di contenuto, incluse pagine web, post di blog, comunicati stampa, casi di studio o semplici inviti all'azione. Include modelli separati per tutti questi tipi di contenuti.

Puoi definire in anticipo l'obiettivo dei tuoi contenuti, il pubblico di destinazione, il canale di pubblicazione, le sequenze e i media necessari, in modo che ogni articolo parta con chiarezza. Ogni tipo di contenuto è accompagnato da una struttura che funge da guida.

Ad esempio, nel modello della pagina di destinazione del sito web, troverai spazi per documentare gli obiettivi del tuo blog, il pubblico, i menu di navigazione, le parole chiave, i meta tag, le sezioni hero, i vantaggi, le prove sociali, i premi e altro ancora per pianificare il contenuto del tuo sito web.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza tutte le risorse di contenuto (immagini, video, link di riferimento, screenshot, loghi dei clienti) in una tabella multimediale dedicata.

Elimina il blocco dello schermo vuoto con prompt guidati ("Chi è il tuo pubblico?", "Come posso stabilire una connessione con loro?", ecc.) in ogni sezione.

Garantisci un branding coerente con un modulo dedicato all'inserimento del logo all'interno del modello Comunicato stampa.

✅ Ideale per: Chiunque desideri un sistema di pianificazione dei contenuti guidato e completo, in grado di aiutarlo a scrivere contenuti pronti per la pubblicazione partendo da zero.

⚡ Archivio modelli: se cerchi sistemi di scrittura più strutturati, apprezzerai i nostri modelli per la scrittura di contenuti. Si tratta di una raccolta curata di modelli plug-and-play per articoli, comunicati stampa, testi per siti web, newsletter, script, brief e altro ancora.

Categorie di modelli di blog Figma

Hai visto i tipi di modelli di blog disponibili. Ma cosa succede se stai solo cercando di avviare un blog e sei indeciso sull'area di interesse?

Ecco alcune delle categorie di modelli di blog Figma più comuni (e utili) che potrai trovare:

1. Modelli di blog dedicati alla bellezza e allo stile di vita

I blog di bellezza e lifestyle sono creati con un obiettivo semplice in mente, ovvero rendere i tuoi contenuti eleganti e visivamente irresistibili.

In questi blog troverai funzionalità quali immagini hero di grandi dimensioni, palette di colori tenui, tipografia elegante e ampi spazi bianchi. I layout sono progettati per mettere perfettamente in risalto le foto dei tuoi prodotti, le immagini prima e dopo, i tutorial, le analisi delle routine e lo storytelling in stile influencer.

2. Modelli per blog di viaggi

I viaggi sono fatti di storie ed esperienze. Questi modelli puntano molto su immagini coinvolgenti per far risaltare i luoghi e le destinazioni. La tipografia è prevalentemente semplice, in modo che i lettori possano leggere lunghi racconti di viaggio o guide senza sentirsi sopraffatti.

Troverai anche sezioni dedicate a mappe, attrazioni turistiche, consigli, griglie fotografiche, ecc. , per mostrare sia immagini che narrazioni dettagliate.

3. Modelli di blog personali

Il punto forte di un modello di blog personale sei tu. Questi modelli sono generalmente caratterizzati da una tipografia equilibrata, spazi morbidi e un disordine visivo minimo, consentendo ai lettori di entrare più facilmente in sintonia con i tuoi pensieri e le tue storie.

Anche per quanto riguarda la grafica, si affidano a sottili accenni di design che rendono i contenuti lunghi facili da leggere e coinvolgenti dal punto di vista emotivo. Spesso troverai sezioni dedicate a saggi, opinioni, aggiornamenti sulla vita e post basati sulle competenze, insieme a semplici biografie degli autori.

👀 Lo sapevi? La cosa più importante che i lettori cercano nei blog personali? La vulnerabilità. Post che mostrano: I tuoi errori

Difficoltà

Piccole vittorie

E problemi "reali" ... crea una connessione emotiva. I blog con solo brevi istantanee non funzionano bene come i contenuti lunghi e basati su storie.

4. Modelli di blog dedicati al cibo e ai ristoranti

I modelli di blog dedicati al cibo e ai ristoranti rendono i tuoi piatti e le tue storie appetitosi quanto il loro sapore. Con una combinazione perfetta di immagini ricche e sezioni coerenti, sono ideali per pubblicare ricette, elenchi di ingredienti, note dello chef e fotografie di cibo.

Troverai calde palette di colori ed eleganti caratteri tipografici che attirano l'attenzione sia sul cibo che sulla narrazione che lo accompagna.

Molti di questi modelli includono anche sezioni dedicate alle istruzioni dettagliate, alle informazioni nutrizionali, alle caratteristiche dei ristoranti, alle presentazioni degli chef e ai piatti in evidenza.

5. Modelli di miniature per blog

I modelli di miniature per blog sono progettati per aiutare i tuoi contenuti a risaltare e ottenere clic in un istante. Questi design non sono layout completi per blog.

Includono invece stili di miniature che catturano l'attenzione, come titoli in grassetto, una forte gerarchia visiva, semplici blocchi di colore o persino posizionamenti strategici delle immagini che puoi facilmente riutilizzare per ogni post.

6. Modelli di blog editoriali multiuso

I modelli di blog editoriali multiuso sono adatti a quasi tutti i settori, inclusi aziendali, tecnologia, scrittura e leadership di pensiero. Includono griglie pulite e una tipografia ben strutturata per creare layout dall'aspetto moderno e professionale.

Ci saranno diverse sezioni per i post in primo piano, le liste, le guide, gli articoli lunghi, i profili degli autori e altro ancora. Sono inoltre creati tenendo conto della scalabilità.

Ciò significa che, sia che pubblichi un solo articolo o crei una libreria di centinaia di blog, il risultato sarà sempre coerente e curato, senza limitare la creatività.

⚡ Archivio modelli: se stai creando qualcosa di più di un semplice layout per blog, questo archivio ti offre una serie completa di modelli di strategie di content marketing pronti all'uso per pianificare e scalare i tuoi contenuti come un professionista.

Crea blog belli e pronti per la conversione più velocemente con ClickUp

I modelli di blog Figma semplificano la progettazione di layout visivamente accattivanti senza dover partire da zero. Ti aiutano a trasformare le tue idee in bellissime pagine di blog che hanno un ottimo aspetto su ogni dispositivo.

Ma un ottimo design è solo metà del lavoro. Hai ancora bisogno di un modo semplice per pianificare gli argomenti, gestire le bozze, effettuare il monitoraggio delle modifiche, organizzare le risorse, gestire la SEO e pubblicare con regolarità.

È qui che i modelli ClickUp si adattano perfettamente. Ti forniscono flussi di lavoro, calendari, liste di controllo e sistemi di contenuto già pronti che mantengono organizzato l'intero processo del tuo blog, dall'idea alla promozione.

Se desideri creare blog non solo ben progettati, ma anche coerenti e pronti per la conversione, ClickUp è lo strumento che fa al caso tuo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea un flusso di lavoro dei contenuti che funzioni davvero.