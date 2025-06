Modelli gratuiti per piani di contenuti per semplificare la tua strategia di contenuti

Ti capita mai di sentirti in lotta contro le scadenze mentre crei contenuti? O hai mai avuto un momento in cui avevi bisogno di pianificare i tuoi contenuti, ma non ti è venuto in mente nulla?

Ci siamo passati tutti. La maggior parte di noi è bloccata in un circolo vizioso: giorni di produzione costante di contenuti di alta qualità seguiti da periodi di silenzio radio. Questa incoerenza danneggia il coinvolgimento, interrompe la strategia dei contenuti e causa una disconnessione tra te e il tuo pubblico.

Tuttavia, un po' di struttura nel processo aiuta a organizzare gli argomenti, fissare le scadenze e mantenere un flusso costante di contenuti. Condividiamo una raccolta di 18 modelli che potrebbero salvarti dal temuto attacco di panico delle 3 del mattino: "Non ho niente da pubblicare domani".

Cosa sono i modelli di piano dei contenuti?

Un modello di piano dei contenuti è una struttura per organizzare le idee, pianificare i programmi di pubblicazione e garantire la coerenza dei messaggi. Offre una tabella di marcia chiara su cosa pubblicare, quando e dove, eliminando le congetture dai flussi di lavoro dei contenuti.

Che tu sia un autore di contenuti indipendente, un team di marketing o il titolare di un'azienda, tutti possono trarre vantaggio da un modello di piano per i contenuti. Dopo tutto, ti aiuta ad allineare il lavoro richiesto e gli obiettivi.

Se utilizzato insieme a un software di content marketing, un modello di piano dei contenuti facilita il lavoro richiesto dalla creazione dei contenuti end-to-end per implementare una strategia di contenuti ad alto impatto, indipendentemente dagli stakeholder e dai canali coinvolti.

🔎 Lo sapevi? I siti web aziendali con blog ottengono il 55% di visitatori in più rispetto a quelli che non ne hanno!

Cosa rende un modello di piano dei contenuti efficace?

Un modello di piano dei contenuti efficace è molto più di un semplice calendario con scadenze. È uno strumento che offre chiarezza, struttura e informazioni utili sulla tua strategia dei contenuti.

Ecco alcune funzionalità/funzioni di un ottimo modello di piano dei contenuti:

Pianificazione di argomenti e parole chiave : dovrebbe avere una sezione dedicata al brainstorming di idee per i contenuti, mapparle in base a parole chiave pertinenti e garantire l'allineamento con gli obiettivi SEO

Obiettivi e finalità dei contenuti : il modello di piano dei contenuti dovrebbe definire chiaramente come ogni singolo contenuto si inserisce nella strategia di marketing, che si tratti di brand awareness, generazione di lead, coinvolgimento del pubblico, strategia di re-engagement o altro ancora

Tipi di contenuti e dettagli : il modello dovrebbe contenere una chiara suddivisione dei tipi di contenuti (blog, video, post sui social, infografiche, ecc.), insieme alle specifiche dei risultati finali

Canali di distribuzione dei contenuti : oltre ai dettagli granulari dei contenuti previsti, il modello dovrebbe indicare anche il canale attraverso il quale saranno distribuiti (sito web, social media, piattaforma di streaming, ecc. )

Scadenza e stato della pubblicazione : il calendario dei contenuti dovrebbe contenere la data di pubblicazione pianificata, facilitando il monitoraggio delle scadenze. Dovrebbe inoltre visualizzare lo stato più recente dei contenuti (in elaborazione, in revisione, pubblicato, ripristinato, ecc. ) per una migliore gestione

Monitoraggio delle prestazioni : questa sezione del modello di piano dei contenuti tiene traccia delle metriche di coinvolgimento e delle prestazioni come clic, condivisioni, frequenza di rimbalzo, conversioni, tempo trascorso, ecc. , per evidenziare ciò che funziona in modo da poter perfezionare la strategia

Collaborazione: funzionalità collaborative come l'assegnazione delle attività, i commenti, ecc. consentono agli autori dei contenuti di lavorare insieme e supportare i flussi di lavoro di approvazione. Ciò facilita il passaggio dall'ideazione alla pubblicazione

💡 Suggerimento per professionisti: mescola diversi tipi di contenuti (aggiungi infografiche ai tuoi blog, incorpora meme nei tuoi video, ecc.) per scoprire cosa funziona meglio per il tuo pubblico di riferimento.

Oltre 15 modelli di piani per i contenuti

Prima di esplorare i modelli gratuiti di calendario dei contenuti di ClickUp, diamo un'occhiata veloce a come ClickUp arricchisce i tuoi contenuti e la tua strategia di marketing.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, che puoi utilizzare come strumento all-in-one per semplificare il lavoro richiesto dal content marketing. Il processo medio di creazione dei contenuti utilizza strumenti disparati come Documenti Google, Fogli Google, Microsoft Office, Grammarly, Hemingway Editor, Canva e molti altri, e questo solo per la creazione; la pubblicazione richiede ancora di più.

Con ClickUp, hai ClickUp Brain, un assistente IA che fa tutto, dalla generazione di contenuti all'automazione del flusso di lavoro. Puoi utilizzarlo per creare e modificare contenuti scritti in pochi minuti.

C'è poi ClickUp Docs, uno strumento di elaborazione testi che aiuta a creare contenuti e convertire i documenti in attività concrete. Inoltre, ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo, mentre le lavagne online di ClickUp aiutano a raccogliere idee per i contenuti.

Anche la comunicazione è coperta. ClickUp Chat ti consente di collaborare e condividere feedback istantanei, mentre lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp mantiene i registri temporali. L'elenco è davvero infinito.

Ecco cosa dice Sid Babla, coordinatore del programma benessere presso il Dartmouth College - Student Wellness Center, a proposito di ClickUp:

Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare la creazione dei nostri contenuti social e digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) insieme al nome del designer responsabile. Elimina anche tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti di ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare attività/passaggi successivi (soddisfacendo così l'esigenza di monitoraggio e follow-up del nostro ciclo di creazione dei contenuti).

ClickUp è un'app completa per i tuoi flussi di lavoro relativi ai contenuti e i suoi innumerevoli modelli ti consentono di risparmiare tempo e lavoro. Vediamo alcuni dei migliori:

1. Modello di piano dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con le tendenze e semplifica la creazione di contenuti con il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Il modello di piano dei contenuti ClickUp è un calendario dei contenuti utilizzabile che semplifica la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti. Ti consente di mappare gli obiettivi e i traguardi dei tuoi contenuti in modo che il lavoro richiesto per la creazione dei contenuti sia in linea con la strategia complessiva.

Trasforma ogni requisito di contenuto in un'attività tracciabile, semplificando la gestione degli incarichi e delle scadenze, monitorando lo stato di avanzamento e garantendo la consegna puntuale dei contenuti. Il flusso di lavoro strutturato mantiene anche la flessibilità necessaria per individuare le tendenze, poiché è possibile aggiungere o modificare i requisiti di contenuto in base alle tendenze del settore o alle condizioni di mercato.

Cosa ti piacerà di più

Tieni traccia delle idee per i contenuti, delle scadenze e delle date di pubblicazione in uno spazio centrale

Sfrutta le prossime tendenze relative ai contenuti

Collabora con scrittori, designer e strateghi

Automatizza le attività ripetitive per accelerare i flussi di lavoro di creazione dei contenuti

Ideale per: team di marketing e strateghi dei contenuti alla ricerca di un approccio strutturato alla pianificazione dei contenuti, dall'ideazione all'esecuzione.

➡️ Per saperne di più: I migliori generatori e strumenti di contenuti IA da provare (gratuiti e a pagamento)

2. Modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza ed esegui la tua strategia di content marketing con il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp

Il modello di calendario editoriale per il content marketing di ClickUp offre una panoramica chiara della tua pipeline di contenuti, rendendo più facile pianificare e programmare i post in modo efficace.

Definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità per ogni attività, rendendo più facile per i membri del team capire cosa ci si aspetta da loro. Questo migliora anche la trasparenza, rafforza la collaborazione e mantiene la responsabilità.

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto. La visualizzazione del calendario dei contenuti consente di accedere facilmente a informazioni complete a colpo d'occhio, mentre le priorità contrassegnate da colori diversi assicurano che nulla venga trascurato.

Cosa ti piacerà di più

Mappa un calendario editoriale in linea con la tua strategia di contenuti a breve e lungo termine

Assegna autori, scadenze e priorità per semplificare i flussi di lavoro editoriali

Visualizza i contenuti in arrivo in formati calendario

Mantieni una pipeline di contenuti costante assicurandoti di non perdere nessuna scadenza

Ideale per: team editoriali che gestiscono la produzione di grandi volumi di contenuti che coinvolgono più collaboratori.

3. Modello di piano di marketing dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei KPI del tuo content marketing e ottimizza la tua campagna con il modello di piano di content marketing di ClickUp

Utilizza il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp, che ti consente di classificare diversi tipi di contenuti in base al tipo: post di blog, video, articoli, infografiche, poster o qualsiasi altro tipo di contenuto personalizzabile.

Allo stesso modo, puoi menzionare i canali di distribuzione dei contenuti: Facebook, Instagram e LinkedIn. I contrassegni visivi rendono anche più facile indicare le assegnazioni di priorità.

Tali dati consentono inoltre di creare una strategia coerente.

Guarda i tuoi KPI di content marketing salire alle stelle con questo modello!

Cosa ti piacerà di più

Definisci i tuoi obiettivi di contenuto, i profili del tuo pubblico e le strategie di marketing

Misura l'esito positivo con strumenti di monitoraggio integrati per metriche e KPI chiave

Coordina i team interfunzionali coinvolti nel content marketing

Semplifica le campagne di marketing con sequenze, dipendenze, attività cardine e altro ancora ben definiti.

Ideale per: aziende che desiderano strutturare la propria strategia di pianificazione dei contenuti monitorando le prestazioni di marketing tramite KPI misurabili.

🔎 Lo sapevi? L'87% dei professionisti del marketing ritiene che una strategia di contenuti documentata sia efficace in una certa misura.

4. Modello Calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello Calendario dei contenuti di ClickUp per pianificare, programmare e gestire il tuo calendario dei contenuti

Il modello Calendario dei contenuti di ClickUp ti aiuta a mantenere un programma dei contenuti coerente e organizzato. Questo modello ti consente di mappare i tuoi obiettivi di contenuto in base a un programma di pubblicazione settimanale e al loro stato attuale: Briefing, Scrittura, Revisione, Pubblicazione e Completo.

Il sistema di valutazione a stelle mostra visivamente l'importanza o il valore del contenuto, rendendo più facile stabilire le priorità di lavoro. Per utilizzare questo modello di calendario dei contenuti nel modo desiderato, personalizza tutto, dalla periodicità allo stato, a seconda del tuo flusso di lavoro.

Cosa ti piacerà di più

Organizza il tuo calendario dei contenuti con argomenti, scadenze e piattaforme di pubblicazione

Pianifica i contenuti su diverse piattaforme per una cadenza di pubblicazione costante

Tieni traccia dello stato di bozze, modifiche e approvazioni per una maggiore efficienza

Integrazione con la gestione delle attività per evitare colli di bottiglia nei contenuti

Ideale per: Centralizzare i calendari dei contenuti per pianificare, programmare e monitorare i contenuti in arrivo su diversi canali.

5. Modello per la scrittura di contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora il tuo flusso di lavoro di scrittura con il modello ClickUp per la scrittura di contenuti

Il modello per la scrittura di contenuti ClickUp semplifica la scrittura dei contenuti. È uno strumento prezioso per gli scrittori che desiderano migliorare il processo di pianificazione dei contenuti o apportare modifiche finali.

Questo modello gratuito contiene tutti i dettagli necessari per creare contenuti. Ogni sezione include sezioni per sperimentare diverse idee di contenuto, delineare i punti chiave, integrare parole chiave SEO e impostare scadenze.

Unificare tutte le attività di scrittura dei contenuti ti aiuta a creare un database di contenuti che offre accesso a bozze, materiali di ricerca e copie finite.

Cosa ti piacerà di più

Archivia tutte le bozze, le idee di contenuto e le ricerche in un database centralizzato

Potenzia la collaborazione attraverso feedback in tempo reale e il controllo delle versioni

Crea flussi di lavoro per passaggi di consegne fluidi tra scrittori ed editor

Ottimizza la produzione dei contenuti con suggerimenti basati sull'IA

Ideale per: scrittori, editor e team di contenuti alla ricerca di un flusso di lavoro organizzato per la stesura, la revisione e la finalizzazione dei contenuti.

➡️ Per saperne di più: Esempi di contenuti evergreen che aumentano il traffico a lungo termine

6. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di gestione dei contenuti di ClickUp mantiene i tuoi contenuti organizzati e accessibili per una collaborazione senza interruzioni

Il modello di gestione dei contenuti ClickUp semplifica l'organizzazione e la supervisione della strategia dei contenuti più ampia. Aiuta a stabilire un sistema affidabile ed efficace per la pianificazione, l'organizzazione e il monitoraggio dei contenuti.

Le funzionalità/funzioni integrate, come stati e campi personalizzati, consentono di classificare e monitorare lo stato di avanzamento di ogni contenuto, dall'ideazione alla pubblicazione. La visibilità condivisa disponibile grazie alla collaborazione senza soluzione di continuità favorisce l'allineamento del team, garantendo che ogni contenuto raggiunga il proprio obiettivo strategico.

Cosa ti piacerà di più

Centralizza tutte le risorse di contenuto e monitora lo stato di avanzamento dall'ideazione alla pubblicazione

Standardizza i processi relativi ai contenuti per una maggiore coerenza e un branding più efficace su tutte le piattaforme

Elimina i silos di contenuti riunendo i team di contenuti in un ambiente di lavoro collaborativo

Migliora la visibilità delle prestazioni dei contenuti con il monitoraggio e l'analisi integrati

Ideale per: agenzie e aziende con più team che lavorano in modo collaborativo per produrre contenuti su diverse piattaforme.

7. Modello per la produzione di contenuti web ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp per la produzione di contenuti web per semplificare la produzione di contenuti web

Stai cercando un modello di calendario dei contenuti per creare e gestire i contenuti web? Il modello di produzione di contenuti web di ClickUp è quello che fa per te.

Il modello semplifica l'organizzazione delle attività, l'assegnazione delle responsabilità e il monitoraggio dello stato di avanzamento per mantenere la qualità dei tuoi contenuti web. Il modello predefinito contiene sette categorie principali che indicano lo stato.

Sono disponibili come elenco compresso e sono interattivi. Selezionando gli elementi, questi vengono rimossi dall'elenco e contrassegnati come completati automaticamente.

Cosa ti piacerà di più

Semplifica gli aggiornamenti dei contenuti del sito web in diversi formati

Coordina i diversi stakeholder per un'implementazione efficace dei progetti

Rispetta le linee guida SEO e di branding prima della pubblicazione dei contenuti

Tieni traccia delle revisioni e delle approvazioni per una qualità eccellente

Ideale per: aziende, esperti di marketing e sviluppatori web che gestiscono aggiornamenti di contenuti di siti web, blog e pagine di destinazione.

🧠 Curiosità: i visitatori possono formarsi un'opinione sul tuo sito web in soli 50 millisecondi! Fai in modo che conti con contenuti accattivanti.

8. Modello di linee guida per la scrittura ClickUp

Ottieni il modello gratis Standardizza il processo di scrittura dei contenuti con il modello di linee guida per la scrittura di ClickUp

Desideri contenuti perfettamente in linea con la tua visione? Prova il modello di linee guida per la scrittura di ClickUp. Ti aiuta a mantenere la coerenza e la qualità in tutti i materiali scritti.

Questo modello per la scrittura di contenuti funziona come un documento centralizzato che delinea gli standard relativi a lingua, tonalità, formattazione e altri dettagli dei contenuti. Ciò garantisce che ogni contenuto sia in linea con la voce del marchio.

Contiene inoltre istruzioni chiare su cosa fare e cosa non fare nella scrittura ed esempi utili che guidano i tuoi autori nella produzione di contenuti di alta qualità.

Cosa ti piacerà di più

Stabilisci linee guida chiare per lo stile, il tono e la formattazione per tutti gli autori di contenuti

Mantieni la coerenza del marchio su diversi formati di contenuto e piattaforme

Crea un'unica fonte di verità per tutti i processi relativi ai contenuti

Semplifica l'inserimento dei nuovi autori con best practice predefinite

Ideale per: Unificare più team di contenuti e stabilire uno stile di scrittura, un tono e regole di formattazione uniformi.

9. Modello di brief per campagne di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp per creare brief di marketing mirati

Pianifica la tua campagna di marketing con il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp. Contiene tutti gli elementi essenziali della tua strategia di marketing, come il profilo del pubblico di destinazione, i messaggi chiave, gli obiettivi, i risultati attesi e altro ancora.

Documentare queste informazioni favorisce una migliore comunicazione e comprensione tra tutti i reparti o le parti interessate coinvolte, avvicinandoti ai tuoi obiettivi di marketing.

Che si tratti di lanciare un nuovo prodotto o promuovere un servizio, questo modello guiderà il lavoro richiesto dal tuo reparto marketing in una direzione soddisfacente.

Cosa ti piacerà di più

Delinea gli obiettivi della campagna, il pubblico di destinazione e i messaggi in un formato standard

Allinea i team su risultati chiave, scadenze e risultati attesi

Assegna le attività e mantieni la trasparenza per un'esecuzione fluida

Centralizza le informazioni sulle campagne di marketing ed elimina le comunicazioni errate

Ideale per: team di marketing che desiderano creare brief dettagliati e strutturati che mantengano tutti allineati sugli obiettivi, i messaggi, il pubblico di destinazione e i risultati chiave di qualsiasi campagna.

10. Modello per la gestione delle campagne di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora l'esecuzione end-to-end delle campagne con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp offre chiarezza mentre guidi le tue campagne di marketing dall'inizio alla fine.

Si tratta di uno strumento potente che ti aiuta a pianificare, monitorare e misurare le campagne in modo efficace. Le sue funzionalità collaborative aiutano a creare una collaborazione efficace sui contenuti tra i membri del team e le parti interessate, centralizzando la comunicazione e le risorse.

Il modello centralizza anche tutte le attività relative al marketing, mettendo tutti sulla stessa pagina e garantendo l'accesso in tempo reale allo stato delle campagne.

Cosa ti piacerà di più

Gestisci campagne su larga scala con il monitoraggio delle attività e i promemoria delle scadenze integrati

Facilita la collaborazione tra team interfunzionali di marketing, progettazione, contenuti e commerciali

Ottimizza i flussi di lavoro delle campagne con promemoria automatici, dipendenze delle attività, ecc.

Monitora le prestazioni delle campagne e introduci modifiche in tempo reale

Ideale per: Aziende e agenzie che desiderano controllare, monitorare ed eseguire campagne di marketing multicanale.

🔎 Lo sapevi? Una campagna di marketing del XX secolo ebbe un esito così positivo nel rendere il bacon un alimento tipico della colazione che ancora oggi è un ingrediente fondamentale di questo pasto!

11. Modello di brief per contenuti SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Genera contenuti ottimizzati per la ricerca senza sforzo utilizzando il modello ClickUp SEO Content Brief

Scrivere contenuti estremamente utili è inutile se non riescono a posizionarsi in cima alle SERP. Allo stesso tempo, i contenuti ottimizzati per la SEO potrebbero non essere sempre leggibili.

Il modello SEO Content Brief di ClickUp aiuta gli scrittori a bilanciare il coinvolgimento del pubblico e l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Contiene un resoconto di tutte le informazioni necessarie per il project management SEO, consentendo di scrivere articoli altamente informativi che risuonano con i lettori.

Cosa ti piacerà di più

Delinea i requisiti SEO chiave, come parole chiave, densità, metadati e altro ancora

Incorpora le linee guida SEO nei flussi di lavoro di creazione dei contenuti

Standardizza i brief dei contenuti per ottenere contenuti ottimizzati per la SEO

Esegui controlli sull'ottimizzazione e registra le prestazioni dei contenuti

Ideale per: specialisti SEO, scrittori e professionisti del marketing, poiché semplificano la produzione di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca.

12. Modello Calendario social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Rafforza la tua presenza sui social media con il modello Calendario social media di ClickUp

Utilizza il modello Calendario social media di ClickUp per amplificare il lavoro richiesto dal tuo marketing. Questo modello offre anche una visualizzazione unificata delle risorse dei tuoi contenuti social su tutti i canali social, consentendoti di pubblicare contenuti pertinenti.

Per una gestione semplificata dei progetti sui social media, ti consente di esplorare diverse idee di contenuto, pianificare i post sulle piattaforme social e monitorare le metriche di coinvolgimento per perfezionare la messaggistica e l'impatto delle tue campagne sui social media.

Cosa ti piacerà di più

Mantieni un calendario contenente tutti i requisiti relativi ai contenuti dei tuoi social media

Pianifica e programma i post sui social media su diverse piattaforme

Organizza risorse, didascalie e hashtag in una posizione centralizzata

Monitora le prestazioni dei contenuti e apporta le modifiche appropriate

Ideale per: Social media manager che pianificano, organizzano e programmano i post su diverse piattaforme.

13. Modello avanzato per social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Assumi il controllo della tua strategia sui social media con gli strumenti di pianificazione avanzati del modello avanzato per social media di ClickUp

Il modello avanzato per social media di ClickUp è progettato per campagne sofisticate sui social media. È ricco di funzionalità avanzate che aiutano nella pianificazione, nell'esecuzione e nell'analisi dei processi di creazione dei contenuti per i social media.

Ti consente di creare un calendario dettagliato dei contenuti dei social media, assegnare attività ai membri del team, impostare date di pubblicazione per post coerenti e monitorare le prestazioni in base ai dati. La dashboard personalizzabile offre una panoramica chiara di tutte le attività sui social media, aiutandoti a identificare le lacune e a creare contenuti di valore.

Cosa ti piacerà di più

Implementa campagne social media complesse con monitoraggio e automazione dedicati

Analizza i dati di coinvolgimento per ottimizzare le strategie di contenuto future

Coordina il lavoro richiesto dal team su varie piattaforme di social media

Mantieni la coerenza nei messaggi, nel branding e nei programmi di pubblicazione

Ideale per: marchi e agenzie che gestiscono campagne social complesse che richiedono pianificazione dettagliata, monitoraggio e analisi delle prestazioni

💡 Suggerimento professionale: durante la creazione di contenuti per i social media, concentrati sull'aspetto conversazionale per avviare un dialogo con il tuo pubblico.

14. Modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Padroneggia la gestione dei contenuti per una presenza sui social media all'insegna del tuo marchio con il modello di piano per i contenuti dei social media di ClickUp

Hai tantissime idee su cosa pubblicare sulle piattaforme dei social media? Pianifica tutto con il modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp. Ti aiuta a creare un calendario dei contenuti altamente efficace in base ai tuoi obiettivi di marketing.

Utilizzalo per annotare tutte le tue idee, impostare obiettivi chiari, supervisionare il processo di gestione dei contenuti e pubblicare tutto secondo il piano. La natura visiva del modello semplifica la pianificazione e il monitoraggio di tutti i post.

Cosa ti piacerà di più

Crea un framework strategico per la gestione dei contenuti per la pubblicazione di post sui social media

Organizza idee per i post, didascalie e grafica per una facile programmazione e pubblicazione

Mantieni un equilibrio tra contenuti promozionali e organici

Perfeziona le strategie sui social media sulla base di analisi e approfondimenti

Ideale per: aziende alla ricerca di un framework affidabile per pubblicare contenuti sui social media secondo un programma chiaramente definito.

15. Modello di calendario promozionale ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello Calendario promozionale di ClickUp per pianificare le tue promozioni in anticipo

Stai conducendo una campagna promozionale e hai bisogno di aiuto? Il modello di calendario promozionale ClickUp può aiutarti a rimanere in gioco.

Questo modello di calendario dei contenuti supporta l'organizzazione delle campagne, la pianificazione del lancio dei prodotti e la segnalazione delle date chiave su un calendario centralizzato. In questo modo, tutto il lavoro richiesto per le promozioni sarà visibile e strategicamente allineato.

Utilizzali per migliorare la gestione del tempo, evitare conflitti di programmazione e garantire che tutte le attività promozionali si svolgano come previsto.

Cosa ti piacerà di più

Pianifica il lancio di prodotti, le promozioni stagionali e le campagne speciali

Tieni traccia delle date importanti, dei risultati finali e dei processi di approvazione

Allinea le promozioni ai temi dei contenuti per ottimizzare il lavoro richiesto dal marketing

Rispetta le scadenze grazie ai promemoria automatici e all'assegnazione delle attività

Ideale per: team di marketing che lavorano su promozioni stagionali, lanci di prodotti e campagne con scadenze precise.

➡️ Ulteriori letture: Modelli gratuiti per la strategia di content marketing | ClickUp

16. Modello per post sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza i tuoi post per diverse piattaforme social con il modello ClickUp Social Media Post

Il modello per post sui social media di ClickUp aiuta a creare e gestire i post sui social media. Questo modello di calendario per social media struttura la pianificazione dei contenuti, la programmazione dei post e il monitoraggio delle metriche di coinvolgimento su diverse piattaforme social.

Gli stati personalizzati come "In revisione", "In corso" e "Completato" tengono traccia del ciclo di vita di ogni post. Inoltre, puoi utilizzare l'IA per generare didascalie e creare un post in un attimo.

Cosa ti piacerà di più

Crea post coinvolgenti con contenuti ben pianificati

Tieni traccia delle idee per i post, dei temi e degli hashtag in una posizione centrale

Accelera le approvazioni con una semplice integrazione dei feedback

Mantieni la coerenza del marchio su diverse piattaforme social

Ideale per: Autori di contenuti e marchi che desiderano ottimizzare la propria strategia di contenuti sui social media, indipendentemente dal numero di piattaforme coinvolte.

17. Modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp mantiene organizzato il calendario dei contenuti dei tuoi social media

Il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp prepara un piano unificato per tutti i tuoi contenuti sui social media.

Aiuta a organizzare le idee sui contenuti, pianificare le date di pubblicazione e creare contenuti coinvolgenti per entrare in contatto con il tuo pubblico. Le sue funzionalità collaborative migliorano la gestione del calendario dei contenuti, consentendo ai team di gestire le proprie responsabilità e aggiornare lo stato in tempo reale.

Inoltre, riunisce diversi stakeholder mentre il processo di creazione dei contenuti social passa dal brainstorming all'esecuzione.

Cosa ti piacerà di più

Mantieni un calendario dei contenuti strutturato per pianificare i post e le campagne sui social media

Assegna le responsabilità ai membri del team per un'esecuzione senza intoppi

Automatizza i promemoria dei post e i programmi di pubblicazione per garantire la coerenza

Tieni traccia delle metriche di coinvolgimento e delle prestazioni per apportare miglioramenti basati sui dati

Ideale per: team di content marketing che desiderano massimizzare la portata e l'impatto sui social media pubblicando nei momenti più opportuni.

🧠 Curiosità: non esiste un "momento magico" per pubblicare i post sui social media. Dovrai sperimentare e trovare quello che funziona meglio per te!

18. Modello per la produzione di video ClickUp

Ottieni il modello gratis Scrivi script, gestisci la produzione e semplifica i progetti video con il modello di produzione video ClickUp

Il modello di produzione video di ClickUp ti aiuta a creare contenuti video end-to-end. Ti consente di pianificare e organizzare le attività di pre-produzione, programmare le risorse di produzione e gestire le attività di post-produzione senza intoppi.

Che tu lo utilizzi per scrivere una sceneggiatura video o per modificarla alla perfezione, il modello è strutturato in modo da tenere conto di ogni aspetto del processo di produzione video. La centralizzazione di tutti gli elementi del progetto migliora anche la collaborazione tra i membri del team.

Cosa ti piacerà di più

Pianifica le riprese video dall'ideazione alla modifica finale

Scrivi brief video, script e altri dettagli

Coordina i programmi di produzione e gestisci i flussi di lavoro post-produzione

Collabora con sceneggiatori, videografi, editor e marketer

Ideale per: team di marketing video, YouTuber, streamer, studi di produzione e altri autori di video che gestiscono progetti video dall'ideazione alla distribuzione.

Rimani al top con i tuoi contenuti grazie a ClickUp

Gestire una pipeline di contenuti efficiente può sembrare un compito arduo. Ma non è impossibile, soprattutto con ClickUp.

L'app per tutto il lavoro è davvero potente e soddisfa tutte le tue esigenze di creazione di contenuti, sia di testo che video.

Oltre alle funzionalità/funzioni integrate, i modelli, come quelli descritti sopra, svolgono un ruolo cruciale nell'aumentare l'efficienza in ogni fase. Questi modelli centralizzano i flussi di lavoro dei contenuti, migliorano la visibilità e facilitano il lavoro di squadra senza soluzione di continuità.

Anticipa le tue esigenze in materia di contenuti e registrati oggi stesso su ClickUp.