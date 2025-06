Come creare un piano di contenuti per un sito web che funzioni?

In qualità di fondatore, marketer o stratega dei contenuti, perché hai bisogno di un piano per i contenuti del sito web per il tuo marchio?

Perché il tuo sito web è il tuo biglietto da visita per il mondo. Aggiungere semplicemente le pagine di base: "Chi siamo", "Prodotti/Servizi" e "Contattaci" senza un solido piano dei contenuti renderà il tuo sito web più simile a un cassetto digitale disordinato che alla proprietà online di punta del tuo marchio.

Esiste una scienza per creare e mappare i contenuti di un sito web. Non è auspicabile che le pagine web spieghino in modo eccessivo ciò che fai al tuo pubblico di riferimento. Ma non è nemmeno consigliabile offrire informazioni insufficienti.

Fondamentalmente, un piano di contenuti efficace garantisce che il tuo sito web attragga il tuo pubblico di riferimento, lo coinvolga e lo induca a prendere una decisione positiva a tuo favore.

Se non sai da dove iniziare, siamo qui per aiutarti. In questa guida ti mostriamo come creare un piano per i contenuti del tuo sito web che spinga il tuo pubblico di riferimento a compiere il passo successivo.

Iniziamo subito, perché i tuoi futuri clienti sono a un solo piano di distanza dal cliccare su "parliamone". 😎

Che cos'è un piano per i contenuti di un sito web?

Un piano dei contenuti di un sito web è un progetto strategico che definisce quali contenuti creare, perché sono importanti, a chi sono destinati e dove inserirli all'interno del sito. Copre tutto, dai dettagli sulle pagine di destinazione e sui blog alle domande frequenti e alle descrizioni dei prodotti, ciascuno mappato su un obiettivo chiaro come aumentare le conversioni, migliorare il SEO o educare gli utenti.

In breve, si tratta di un sistema strutturato che allinea la messaggistica, il posizionamento dei prodotti e il percorso del cliente in un unico quadro coerente.

Elementi chiave di un piano per i contenuti di un sito web

Che tu stia creando contenuti per aumentare la notorietà del marchio, migliorare la SEO o supportare il team commerciale e altri team, o una combinazione di tutte queste opzioni (che è l'opzione più probabile), il piano dei contenuti del tuo sito web dovrebbe includere questi elementi fondamentali.

Destinatari: prima di creare contenuti o iniziare con il web design, il primo passo è sapere a chi ti stai rivolgendo. Definisci il tuo pubblico di riferimento. Cosa gli interessa, quali sono i suoi punti deboli e come interagisce tipicamente con il tuo sito di e-commerce. I dati dei clienti ti guideranno nel tono, nell'intento e nella struttura del sito web

Argomenti e temi principali: delinea le aree tematiche chiave che il tuo sito web dovrebbe trattare in base a ciò che interessa agli utenti del tuo sito web. Questo ti aiuterà a creare facilmente contenuti per costruire autorevolezza. Consideralo come la tua stella polare quando pianifichi i contenuti del sito web

Formati dei contenuti: Includi un articolo di blog pertinente, pagine di servizi, casi di studio, tutorial, domande frequenti o risorse scaricabili per supportare il lavoro richiesto dal tuo content marketing

Parole chiave di riferimento: Utilizza strumenti SEO per identificare parole chiave specifiche, per sfruttare le tendenze e le query di ricerca utilizzate dal tuo pubblico. Ogni pagina dovrebbe avere come traguardo una parola chiave primaria e termini correlati. Le parole chiave pertinenti rendono il tuo sito web facilmente individuabile sui motori di ricerca

Obiettivi specifici per pagina: Ogni contenuto deve avere uno scopo specifico, come ad esempio incentivare le registrazioni, prenotare demo, informare gli utenti o posizionarsi per una parola chiave competitiva. Quando gli obiettivi sono definiti in anticipo, la strategia dei contenuti diventa più mirata e misurabile

💡 Suggerimento: prima di finalizzare la struttura del sito, esegui un esercizio di "mappatura del percorso dell'utente". Mappa ogni contenuto in fasi specifiche del percorso del cliente (consapevolezza, considerazione, decisione, fidelizzazione) e identifica visivamente le lacune. La maggior parte dei siti web sovraccarica accidentalmente la fase di consapevolezza, trascurando i contenuti della parte centrale del funnel.

Perché è necessario un piano per i contenuti di un sito web?

Senza un piano per i contenuti del sito web, si finisce per tirare a indovinare quali contenuti creare, il che spesso porta a pagine duplicate, messaggi incoerenti e opportunità perse di convertire i visitatori.

Ecco perché è importante un piano per i contenuti di un sito web:

Allinea i contenuti agli obiettivi aziendali: Ogni contenuto deve avere uno scopo, che si tratti di creare consapevolezza sulle piattaforme dei social media, promuovere le registrazioni ai prodotti o ridurre i ticket di assistenza

Migliora le prestazioni SEO: Identificando in anticipo le parole chiave di riferimento, le lacune tramite un audit dei contenuti e le opportunità di collegamento interno, il tuo sito diventa più facile da scansionare per i motori di ricerca e da navigare per gli utenti

Supporta il percorso degli utenti: Tiene conto di come i visitatori navigano nel sito e li guida dalla pagina di destinazione al punto decisionale senza confusione

Mantiene coerente la voce del tuo marchio: un piano documentato garantisce che tutti i membri del team di produzione dei contenuti siano sulla stessa pagina per quanto riguarda il tono, il linguaggio, le priorità dei messaggi e gli indicatori chiave di prestazione

Risparmia tempo e risorse: con una tabella di marcia chiara, la creazione dei contenuti diventa più efficiente, si evitano duplicazioni e tutti coloro che sono coinvolti nella strategia e nell'implementazione dei contenuti si concentrano sul lavoro richiesto per ottenere un impatto maggiore

🔍 Lo sapevi? Gli articoli di 2500-3000 parole ottengono più traffico, più condivisioni e più backlink rispetto ai post medi di un blog, dimostrando che i lettori rimangono sul sito quando i contenuti sono di alta qualità

Come creare un piano per i contenuti di un sito web (passo dopo passo)

1. Definisci il tuo pubblico e il percorso dell'acquirente

Non è possibile creare contenuti efficaci se non si conosce il proprio pubblico di riferimento. Quindi, inizia con la comprensione delle persone che visitano le tue pagine web e dei loro punti deboli.

Inizia identificando i segmenti chiave del tuo pubblico. Non limitarti a caratteristiche superficiali come l'età o il titolo professionale. Quali sono i loro obiettivi? Le loro motivazioni? Cosa li frustra? Quali domande digitano nei motori di ricerca quando sono bloccati?

Quindi mappa le fasi del percorso dell'acquirente:

Consapevolezza: Qual è il problema che devono affrontare?

Considerazione: Quali soluzioni stanno confrontando?

Decisione: quali informazioni aiutano i clienti a scegliere?

Questo percorso fornisce un contesto alla tua strategia di contenuti. Il tuo pubblico di riferimento potrebbe averti scoperto attraverso le piattaforme dei social media. Oppure un articolo del blog potrebbe attirare l'attenzione, ma una pagina di confronto o una testimonianza potrebbero essere ciò che spinge all'acquisto.

Quando comprendi da dove proviene ogni utente (e dove deve andare), puoi creare contenuti che guidano, non solo informano.

📚 Per saperne di più: Le migliori piattaforme software per il content marketing

2. Verifica dei contenuti esistenti

Prima di iniziare a pubblicare contenuti, esegui una verifica dei contenuti del sito web.

Ad esempio, se si tratta di un negozio online esistente, potresti già avere contenuti obsoleti, poco performanti o non in linea con il marchio. E anche pagine che generano traffico o conversioni in modo silenzioso.

Inizia elencando tutte le pagine del tuo sito. Quindi esamina ciascuna di esse per:

Prestazioni : quali pagine generano più traffico, backlink o conversazioni?

Accuratezza : le informazioni sono aggiornate e in linea con il tuo prodotto o servizio?

Rilevanza : il contenuto risponde ancora alle esigenze e alle intenzioni di ricerca del tuo pubblico?

Struttura: il formato è chiaro, scorrevole e facile da navigare?

Raggruppa i risultati in quattro categorie:

Conserva ☑️

Aggiornamento ⚒️

Riutilizza ♻️

Rimuovi 🗑️

Gli audit prima della creazione dei contenuti aiutano a evitare duplicazioni, identificare risultati immediati (come l'aggiornamento delle pagine principali con statistiche obsolete) e individuare le lacune nei contenuti che vale la pena colmare.

💡 Suggerimento per gli esperti: utilizza le dashboard di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento della revisione dei contenuti del tuo sito web. Crea widget per il numero totale di pagine revisionate, il numero di aggiornamenti necessari, lo stato dei contenuti per argomento o persino i contenuti più performanti in base al traffico. Trasforma la tua revisione da un caos di fogli di calcolo in un centro di comando visivo e in tempo reale attorno al quale tutto il tuo team può riunirsi. Monitora lo stato di avanzamento e controlla le attività con le dashboard di ClickUp

3. Definisci gli obiettivi dei tuoi contenuti

La tua strategia di contenuti deve avere obiettivi chiari.

Puoi suddividere tutto in tre canali di marketing dei contenuti:

Top of Funnel (TOFU): se sei un'azienda che vende software CRM, pensa a post di blog come "10 errori da evitare nella scelta di un CRM" o guide didattiche che introducono un problema e lo spiegano. Queste pagine dovrebbero essere ottimizzate per la visibilità nei motori di ricerca e monitorare i KPI del content marketing come impressioni, clic e nuovi utenti

Parte centrale del funnel (MOFU): Esempi includono pagine di confronto, webinar o casi di studio per presentare il tuo servizio come la soluzione migliore. In questa fase, i tuoi obiettivi potrebbero concentrarsi su metriche di coinvolgimento come la profondità di scorrimento, il tempo trascorso sulla pagina o i tassi di registrazione alla demo

Fondo del funnel (BOFU): Queste includono pagine di prodotti, pagine di destinazione e domande frequenti. Gli obiettivi dovrebbero concentrarsi sulle conversioni: invio di moduli, acquisti o chiamate prenotate

Sebbene il percorso dell'acquirente non sia più lineare, il piano dei contenuti dovrebbe guidare l'utente dalla consapevolezza alla conversione.

📚 Per saperne di più: Le migliori piattaforme di collaborazione per i contenuti

4. Mappare i tipi di contenuti e le pagine

La mappa dei contenuti del tuo sito web ti guida nello sviluppo dei contenuti rilevanti e nella loro collocazione. Le pagine principali sono:

Homepage : presenta il tuo marchio e la tua proposta di valore

Pagina "Chi siamo" : crea fiducia e comunica la tua missione

Pagine dei servizi o dei prodotti : mostrano ciò che offri e come risolvi problemi specifici

Blog o risorse : indirizza il traffico verso la parte superiore del funnel attraverso contenuti educativi

Casi di studio o testimonianze : fungono da prova sociale a supporto delle decisioni nella parte inferiore del funnel

Pagine di contatto o conversione: acquisiscono lead e prompt di azione basati sulle informazioni sui clienti

Oltre a questi, pensa a tipi aggiuntivi che si allineano al tuo flusso di lavoro dei contenuti, come pagine di destinazione per campagne a pagamento, pagine di confronto per acquirenti con un intento elevato o risorse protette che supportano la generazione di lead.

Qui puoi utilizzare modelli di scrittura dei contenuti per semplificare il processo di scrittura e garantire che il tuo team crei risorse di alta qualità per le conversioni.

💡 Suggerimento: utilizza le lavagne online di ClickUp per visualizzare la struttura del tuo sito. Puoi trascinare e rilasciare i tipi di pagina, collegarli ad attività o titolari di contenuti e persino mappare le opportunità di collegamento interno. Questo ti aiuta a creare un'architettura dei contenuti che fluisce in modo logico sia per gli utenti che per i motori di ricerca. Prova le lavagne online ClickUp Collabora e fai brainstorming sul piano dei contenuti del tuo sito web utilizzando le lavagne online di ClickUp

5. Da fare

La ricerca delle parole chiave è la spina dorsale di qualsiasi buona strategia di contenuti. È necessario capire cosa sta cercando il pubblico di riferimento in ogni fase del percorso e costruire i contenuti attorno a questo.

Ecco come suddividere il lavoro, insieme agli strumenti giusti per ogni passaggio:

Scopri cosa sta cercando il tuo pubblico di riferimento utilizzando uno strumento gratuito come Google Keyword Planner o navigando sulle piattaforme dei social media. Crea un elenco iniziale di idee che corrispondono alla tua offerta di prodotti o servizi

Affidati ad Ahrefs SEMrush per valutare la competitività delle parole chiave, l'autorità di dominio delle pagine con il miglior posizionamento e il potenziale valore del traffico

Utilizza AnswerThePublic per vedere cosa chiedono le persone su un argomento e vai oltre le parole chiave per iniziare a pianificare contenuti che rispondano alle domande meglio di chiunque altro

Combinala con Surfer SEO per ottimizzare la struttura e la pertinenza

💡 Suggerimento per gli esperti: archivia tutte le tue ricerche di parole chiave in una vista Tabella di ClickUp. Aggiungi campi come "Parola chiave", "Intenzione di ricerca", "Volume", "Difficoltà" e "Pagina assegnata". Collega ogni riga a un'attività o a una pagina nella mappa dei contenuti del tuo sito web, in modo che il tuo team sappia esattamente a cosa deve puntare ogni contenuto.

6. Crea un calendario dei contenuti

Come sapere quale sarà la prossima fase del tuo programma di pubblicazione dei contenuti? Quali strategie di marketing privilegiare?

Un calendario dei contenuti è come una guida. Il tuo team sa esattamente cosa pubblicare, quando pubblicarlo, quali sono gli obiettivi e così via.

Ecco cosa devi fare:

Ogni attività relativa ai contenuti, sia essa on-page o off-page, dovrebbe avere un unico titolare responsabile

Utilizza gli stati del flusso di lavoro come "Briefing", "Bozza", "Revisione", "Approvato" e "Pianificato" per mostrare e monitorare con precisione lo stato di avanzamento di ogni elemento

Assegna delle date non solo per la pubblicazione, ma anche per i passaggi di consegne. Bozza per i social media entro martedì. Revisione entro giovedì. Pubblicazione venerdì

Una vista condivisa garantisce la sincronizzazione di tutti, poiché il team di marketing deve sapere quando viene pubblicato l'aggiornamento di un prodotto. Inoltre, il team commerciale vuole vedere quando viene pubblicata la nuova pagina di confronto

I modelli di strategia dei contenuti per i team di marketing sono un ottimo modo per conservare tutti questi dettagli in una posizione centralizzata, facilmente accessibile dai rispettivi team.

Ecco un calendario dei contenuti campione per aiutarti a ottenere una panoramica di ciò che dovrebbe includere:

Data di pubblicazione Titolo del contenuto Tipo Fase del funnel Obiettivo Titolare Maggio 2 Come scegliere il CRM giusto per il tuo team Post sul blog TOFU Aumenta il traffico organico Rachel 6 maggio Storia di un cliente: aumento della produttività del 30% Caso di studio MOFU Costruisci un rapporto di fiducia con i potenziali clienti Priya 8 maggio Modello di calendario dei contenuti (scaricabile gratis) Pagina delle risorse BOFU Aumenta le conversazioni Alex 10 maggio Post su LinkedIn: Il flusso di lavoro dietro le quinte Social media TOFU Aumenta la visibilità del marchio Taylor 13 maggio Email: Riepilogo mensile e punti salienti del blog Newsletter via email BOFU Coinvolgi nuovamente gli iscritti Lily 15 maggio Confronto tra il nostro prodotto e quelli della concorrenza Pagina di confronto BOFU Assistenza nel processo decisionale Omar

Per risparmiare tempo, puoi utilizzare il modello Calendario dei contenuti di ClickUp. Offre molto più di un semplice elenco di titoli di blog. Con campi personalizzati per il tipo di contenuto, la fase del funnel, l'autore assegnato e la priorità SEO, questo modello garantisce che ogni contenuto abbia il contesto necessario, non solo una data di scadenza.

Ottieni il modello gratis Pianifica e organizza la tua strategia di contenuti utilizzando il modello personalizzabile Calendario dei contenuti di ClickUp

Puoi collegare ogni attività direttamente alla relativa descrizione tramite ClickUp Docs e passare facilmente dalla vista Calendario alla vista Elenco in base al tuo modo di lavorare preferito. Aggiungi attività secondarie per elementi quali meta descrizioni, risorse visive o approvazioni finali per assicurarti che tutto ciò di cui hai bisogno per eseguire il tuo piano di contenuti sia in un unico posto.

7. Stabilisci le linee guida per i contenuti

La forza dei tuoi contenuti dipende dalla loro coerenza. Senza linee guida chiare, anche i migliori scrittori possono produrre contenuti che sembrano fuori luogo, eccessivamente formali o completamente disallineati con il tuo pubblico.

Definisci le linee guida per mantenere coerenti il tono, la formattazione e la struttura di tutto ciò che pubblichi, indipendentemente da chi lo pubblica nel team di marketing o dei contenuti.

Tono di voce : il tuo marchio è amichevole e colloquiale o diretto e professionale? Definiscilo con degli esempi

Regole di formattazione : utilizzare paragrafi brevi, sottotitoli ogni 200 parole, elenchi puntati per maggiore chiarezza e maiuscola solo all'inizio delle frasi per tutte le intestazioni. Definire cosa si intende per contenuto scansionabile

Best practice SEO : includi regole per l'utilizzo delle parole chiave di riferimento (ad esempio, in H1, URL e meta), requisiti di collegamento interno e standard per il testo alternativo delle immagini

Strategia di collegamento : chiarisci quando collegare internamente, come utilizzare il testo di ancoraggio in modo naturale e dove collegare esternamente (ad esempio, solo fonti affidabili)

Terminologia e formulazione del marchio: nota i termini relativi al prodotto, le preferenze ortografiche (ad esempio, "email" o "e-mail") o le frasi da evitare

🔍 Lo sapevate? Avrete sicuramente sentito parlare della durata dell'attenzione umana di 8 secondi, ma i neuroscienziati e i ricercatori moderni ritengono che questa statistica sia per lo più fuorviante. Oggi, il tempo medio che una persona può concentrarsi su una cosa è stimato in circa 45 secondi. È comunque un tempo prezioso per convincere qualcuno a leggere il tuo titolo accattivante, dare un'occhiata ai tuoi contenuti e (si spera) decidere di acquistare/iscriversi alle tue offerte.

8. Misura le prestazioni e ottimizza

Se non monitori ciò che accade dopo la pubblicazione, stai perdendo opportunità di miglioramento.

Inizia allineando ogni tipo di contenuto con i KPI di content marketing più rilevanti:

Post sul blog : sessioni organiche, frequenza di uscita, tempo medio trascorso sulla pagina, profondità di scorrimento

Pagine di destinazione : tasso di conversione, invio di moduli, clic su CTA

Casi di studio : percentuale di clic sulle pagine dei prodotti, tempo trascorso sulla pagina

Risorse scaricabili : completamento degli invii, costo per lead, coinvolgimento tramite follow-up via email

Pagine incentrate sulla SEO: posizionamento delle parole chiave, autorità della pagina, backlink ottenuti

Strumenti come Google Analytics 4 aiutano a monitorare il traffico e il comportamento degli utenti, mentre Search Console monitora le prestazioni di ricerca. E se vuoi sapere come le persone interagiscono con le tue pagine, aggiungi Hotjar o Microsoft Clarity per visualizzare mappe di calore e registrazioni del comportamento reale degli utenti.

📚Per saperne di più: Esempi di contenuti evergreen che aumentano il traffico a lungo termine

Come ClickUp ti aiuta a creare e gestire un piano per i contenuti di un sito web

Una delle sfide più grandi nella gestione dei contenuti di un sito web non è la scrittura, ma tutto ciò che la circonda.

Brief sparsi nelle email, scadenze poco chiare, feedback persi e membri del team che lavorano in silos. Aggiungete diversi tipi di contenuti, priorità che cambiano e la necessità di ricollegare tutto ai risultati, e anche le strategie migliori iniziano a sgretolarsi.

Quando un'intera iniziativa di content marketing inizia a fallire, ClickUp viene in soccorso.

Documenti ClickUp

ClickUp è l'app completa per il lavoro, creata per aiutare i team a gestire l'intero ciclo di vita di un piano di contenuti per siti web, dalla strategia alla creazione dei contenuti e alla pubblicazione. Una delle sue funzionalità/funzioni più potenti è ClickUp Docs.

Redigi bozze, pianifica la produzione dei contenuti e collabora con i tuoi colleghi utilizzando i documenti ClickUp

Ecco come puoi utilizzarla:

Redigete brief dettagliati sui contenuti di ogni pagina web, inclusi obiettivi, parole chiave e CTA

Organizza le sezioni utilizzando intestazioni nidificate per facilitare la navigazione (ad esempio Home, Informazioni, Pagine dei prodotti, Blog)

Incorpora elementi visivi come wireframe, screenshot o bacheche di ispirazione direttamente nel documento

Utilizza i comandi slash per inserire rapidamente tabelle, liste di controllo, banner, indici fissi e formattazione avanzata per una pianificazione strutturata dei contenuti

Usa ClickUp AI per revisionare i tuoi contenuti, migliorarne il tono, riepilogarli/riassumerli e molto altro ancora

Collega tra loro documenti correlati, come profili, guide di stile e documenti di ricerca delle parole chiave

Tagga i membri del team in linea per assegnare sezioni o richiedere input

Aggiungi commenti o suggerimenti direttamente accanto alle sezioni di contenuto per ottenere feedback più rapidi attraverso un unico strumento di gestione dei contenuti

📚 Per saperne di più: Modelli gratuiti di calendario dei contenuti per i social media

Bacheche ClickUp

Ora che le sintesi dei contenuti sono pronte in ClickUp Docs, il passaggio successivo è quello di mantenere la produzione in carreggiata. Con più parti interessate coinvolte (scrittori, editor, social media marketer, content strategist, designer, team SEO ), è facile per chiunque perdersi in tutto questo.

Entra nelle Bacheche Kanban di ClickUp. Un modo semplice per gestire flussi di lavoro complessi senza continui follow-up.

Personalizza le colonne, imposta i limiti del lavoro in corso (WIP) e collabora in tempo reale con le bacheche Kanban di ClickUp

Fornisce una chiara visione dello stato di ogni elemento di contenuto, da "Da fare" a "In revisione" a "Pubblicato". È possibile trascinare le attività tra le fasi, assegnare i titolari, impostare le date di scadenza e persino allegare il documento direttamente alla scheda. È un modo semplice per gestire flussi di lavoro complessi senza continui follow-up.

💡 Suggerimento: esegui un'analisi delle lacune dei contenuti prima di finalizzare il tuo calendario dei contenuti. Identifica le 5 parole chiave principali per cui i tuoi concorrenti si posizionano e che tu non hai, quindi crea contenuti superiori e più dettagliati che affrontino tali argomenti.

ClickUp Brain

E proprio quando pensavi che non potesse andare meglio, ClickUp ti offre l'assistente IA definitivo per il lavoro: ClickUp Brain 🧠.

Supponiamo che il tuo sviluppatore stia utilizzando un costruttore di siti web per codificare la pagina "Chi siamo" e si accorga che manca la meta descrizione. Invece di rivolgersi al team SEO, può utilizzare ClickUp Brain come generatore di contenuti IA per creare una descrizione di 160 caratteri.

Oppure stai lavorando su una landing page nella parte inferiore del funnel e hai bisogno di CTA efficaci. Prova: "Suggerisci 5 frasi di invito all'azione ad alto tasso di conversione per una pagina dei prezzi che ha come traguardo gli acquirenti aziendali"

Utilizza ClickUp Brain come partner per il brainstorming nel processo di creazione dei contenuti

Ancora meglio, puoi utilizzare Brain per riutilizzare l'introduzione di un blog come didascalia per i social media, riscrivere testi di prodotti troppo densi in testi più accattivanti o modificare il tono dei testi del tuo sito web per diversi tipi di pubblico: tutto questo all'interno di ClickUp (riesci a immaginarlo!?).

Utilizza ClickUp Brain per scrivere, riutilizzare e perfezionare i contenuti di marketing

Per i responsabili dei contenuti che supervisionano il piano dei contenuti del sito web, questo tipo di assistenza in tempo reale è un enorme risparmio di tempo. Aiuta a rispettare le scadenze, ridurre le modifiche avanti e indietro e mantenere la qualità in ogni punto di contatto del sito.

📮 Approfondimento ClickUp: L'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza strumenti di IA per attività personali ogni giorno e il 55% li utilizza più volte al giorno. E l'IA nel mondo del lavoro? Con un'IA centralizzata che alimenta tutti gli aspetti del project management, della gestione delle conoscenze e della collaborazione, puoi risparmiare fino a 3+ ore alla settimana, che altrimenti passeresti a cercare informazioni, proprio come il 60,2% degli utenti ClickUp!

Obiettivi di ClickUp

Naturalmente, pubblicare contenuti è solo metà del lavoro. La vera domanda è: la tua strategia di contenuti funziona?

Per assicurarti che sia così, utilizza gli Obiettivi di ClickUp.

Utilizza gli Obiettivi di ClickUp per monitorare lo stato della tua strategia di contenuti attraverso traguardi numerici, basati su attività e vero/falso

Ci sono molte parti in movimento in un piano di contenuti per un sito web: SEO, generazione di lead, coinvolgimento e conversioni. ClickUp Obiettivi ti aiuta a definire risultati chiari e a collegarli alla tua strategia di contenuti e al suo esito positivo (o negativo).

Ad esempio:

Imposta un obiettivo come "Aumentare il traffico organico del 20% nel secondo trimestre" e collegalo alle attività del blog che hanno come traguardo parole chiave ad alto volume

Tieni traccia dell'attività "Lancia 10 nuove pagine di servizi" e collega ciascuna di esse al titolare, alla scadenza e al flusso di lavoro assegnati

Monitorare i KPI di marketing come l'invio di lead o le prenotazioni di demo da pagine di destinazione specifiche

Provalo tu stesso: Vai alla barra laterale e seleziona Obiettivi (o clicca su Altro se non è un elemento fissato) Clicca su + Nuovo obiettivo nell'angolo in alto a destra e inserisci il tuo obiettivo, ad esempio "Pubblicare 15 nuove pagine questo trimestre" Aggiungi Obiettivi per suddividere l'obiettivo in passaggi specifici e tracciabili: Numero: perfetto per tracciare elementi come i post pubblicati sul blog o le sessioni ottenute Vero/Falso: utilizzalo per traguardi sì/no come "Verifica dei contenuti completata" Valuta: ottimo per obiettivi basati sulle entrate come MQL o vendite attribuite ai contenuti Attività: collega alle attività o agli elenchi effettivi di ClickUp, in modo che gli aggiornamenti sui progressi vengano effettuati automaticamente Numero: perfetto per il monitoraggio di elementi quali i post pubblicati sul blog o le sessioni ottenute Vero/Falso: utilizzatelo per attività cardine sì/no come "Audit dei contenuti completato" Valuta: ideale per traguardi orientati al fatturato come MQL o vendite attribuite ai contenuti Attività: collega le attività o gli elenchi effettivi di ClickUp, in modo che lo stato venga aggiornato automaticamente Numero : perfetto per il monitoraggio di elementi quali i post pubblicati sul blog o le sessioni ottenute

Vero/Falso : utilizzabile per attività cardine sì/no come "Audit dei contenuti completato"

Valuta : ideale per traguardi orientati al fatturato come MQL o vendite attribuite ai contenuti

Attività: collega alle attività o agli elenchi effettivi di ClickUp, in modo che lo stato venga aggiornato automaticamente

ClickUp per il marketing

Dall'ideazione alla scrittura, dai flussi di lavoro al monitoraggio delle prestazioni, ClickUp non ti lascia da solo a mettere insieme i vari sistemi. Questo perché ha pensato a tutto.

Per tenere tutto insieme, la soluzione ClickUp Marketing Team è stata creata per colmare le lacune tra i reparti. Scrittori, designer, responsabili SEO e responsabili marketing possono lavorare tutti da uno spazio unificato, con visibilità totale su chi sta facendo cosa, quando e perché.

Semplifica la collaborazione, ottimizza i flussi di lavoro e monitora le prestazioni con la soluzione per team di marketing di ClickUp

È ricca di funzionalità/funzioni che rendono l'esecuzione semplicissima 👇

Il Calendario ClickUp ti aiuta a pianificare campagne, strategie di contenuto e lanci di pagine in un'unica vista sincronizzata. basato su IA

Le automazioni di ClickUp eliminano i follow-up manuali con attività assegnate automaticamente, trigger di scadenza e flussi di lavoro personalizzati

E con un elenco di oltre 1.000 modelli ClickUp, non dovrai mai più partire da zero. Uno dei suoi punti di forza è il modello di piano dei contenuti ClickUp.

Ottieni il modello gratis Personalizza e organizza l'intera strategia dei contenuti utilizzando il modello di piano dei contenuti di ClickUp

Ecco cosa ottieni utilizzando questo modello gratuito:

✅ Stati predefiniti per ogni fase dei contenuti: da "Briefing" a "Modifica" a "Pianificato", è dotato di un flusso di lavoro completo già mappato. Basta inserire i contenuti e iniziare a lavorare

📊 Campi personalizzati che monitorano il formato, la fase del funnel e la priorità SEO: puoi filtrare istantaneamente per tipo di risorsa (ad es. blog, pagina di destinazione), vedere dove si inserisce nel funnel (TOFU, MOFU, BOFU) e stabilire le priorità in base alle opportunità di ricerca

📅 Viste del calendario con funzione drag-and-drop per una visibilità in tempo reale: passa istantaneamente dalla vista Elenco alla vista Calendario. Scopri cosa viene pubblicato, quando, chi è il responsabile e come si allinea alle tue campagne

Imposta il tuo piano di contenuti per il sito web per un esito positivo con ClickUp

La maggior parte dei piani di contenuti per siti web inizia con molto entusiasmo e liste di controllo... e finisce con una cartella piena di documenti incompiuti, scadenze non rispettate e zero visibilità su chi sta facendo cosa.

Ecco esattamente perché esiste ClickUp. È un'unica fonte di verità per il piano dei contenuti del tuo sito web. La tua strategia di contenuto non è sparpagliata su diversi strumenti. Le parole chiave rilevanti non sono sepolte in fogli di calcolo. Le risorse di contenuto non sono sparse in diverse cartelle.

Hai bisogno di delineare un caso di studio? Apri Documenti. Vuoi vedere cosa verrà pubblicato la prossima settimana? Controlla il tuo Calendario. Ti stai chiedendo perché quel blog non è andato oltre la fase "Revisione"? Le bacheche te lo mostreranno in un secondo. Puoi persino monitorare gli obiettivi reali senza aprire un'altra scheda.

E la parte migliore? Non è necessario crearlo da zero. Avrai accesso a modelli predefiniti con un flusso di lavoro già pronto, così potrai passare subito all'azione.

Iscriviti a ClickUp per trasformare il tuo piano dei contenuti da "dovremmo davvero organizzarci" a "wow, siamo addirittura in anticipo sui tempi"