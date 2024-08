10 modelli gratuiti di calendario dei contenuti per social media e blog nel 2024

Come marketing manager, siete costantemente alla ricerca di approcci che vi diano un vantaggio competitivo sul mercato. La creazione di contenuti autorevoli, informativi e pertinenti è probabilmente un'area in cui avete investito molto.

Ma sapete che la creazione e la pubblicazione di contenuti sui social media al momento giusto sono importanti? Sì, proprio come in tutte le cose della vita, è una questione di tempismo, anche per quanto riguarda i contenuti marketing dei contenuti .

Quindi, come garantire che voi e il vostro team produciate contenuti di qualità in tempo, rimanendo competitivi e in cima ai temi di tendenza in continua evoluzione? Semplice: pianificando in anticipo e in modo strategico!

E in questo caso, potete affidarvi a calendario dei contenuti per aiutarvi a iniziare più rapidamente, a pianificare i contenuti, a seguire le tendenze e a prepararvi a eventuali cambiamenti strategici.

Questa guida vi mostrerà come utilizzare i modelli di calendario dei contenuti gratuiti a vostro vantaggio e vi insegnerà come portare la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti a un livello superiore. 🚀

Cos'è un modello di calendario dei contenuti?

Un modello di calendario dei contenuti è un programma che consente di pianificare e organizzare i contenuti in anticipo. In questo modo, è possibile monitorare i progressi della creazione dei contenuti, identificare le lacune e misurare le prestazioni rispetto a obiettivi specifici.

I calendari dei contenuti sono fondamentali per i social media manager poiché aiutano a garantire che tutti i contenuti siano pubblicati al momento e nel luogo giusto. I social media manager gestiscono la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti utilizzando vari strumenti come Google Sheets, Excel e altri strumenti software di gestione dei progetti . Mentre questi strumenti sono efficaci nella gestione dei contenuti ma possono essere piuttosto difficili da usare, soprattutto per chi non è esperto di tecnologia.

Ecco perché abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori calendari gratuiti per i contenuti che potete utilizzare per pianificare i vostri post sui social media e idee di contenuto.

10 modelli di calendario dei contenuti

1. Modello di gestione dei contenuti ClickUp

Utilizzate il modello di gestione dei contenuti di ClickUp per visualizzare calendari personalizzati su più canali

ClickUp è un software di gestione dei progetti all-in-one che consente di pianificare, organizzare e collaborare ai progetti in un unico luogo. La sua piattaforma completamente personalizzabile consente di personalizzare ogni aspetto del vostro progetto flusso di lavoro dei contenuti .

ClickUp offre centinaia di modelli pronti all'uso nel suo Template Center, ma ce n'è uno che spicca per la pianificazione dei contenuti: il modello Modello di gestione dei contenuti di ClickUp . Questo template è in cima alla nostra lista perché è completamente flessibile e personalizzabile in base al vostro specifico flusso di lavoro dei contenuti.

Il modello non solo ha un calendario dei contenuti per monitorare tutti i vostri contenuti attraverso i canali (blog, social media, sito web o e-mail), ma include anche visualizzazioni del calendario separate per ogni canale!

Con il modello di gestione dei contenuti, si ottengono informazioni complete su tutto ciò che riguarda la ricezione delle richieste, la creazione di un piano con i documenti, la gestione di un calendario editoriale e la distribuzione dei contenuti.

Questo modello è il punto di riferimento assoluto per creare e gestire i contenuti su più canali, avendo a disposizione viste del calendario dedicate per ciascuno di essi. Scarica questo modello Bonus:_ Software di blogging !

2. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Il Modello di calendario dei contenuti ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare e pubblicare i vostri contenuti in modo più efficace. Questo modello offre un'interfaccia semplice e facile da usare, che consente di trascinare e rilasciare i file, aggiungere commenti e monitorare l'avanzamento dei contenuti.

Con il modello di calendario dei contenuti gratuito di ClickUp, potete aggiungere facilmente commenti e allegati ai vostri contenuti. In questo modo, è possibile tenere traccia dell'avanzamento dei contenuti e assicurarsi che tutti gli stakeholder siano sulla stessa pagina. Scarica questo modello

3. Modello di calendario dei contenuti per i social media di ClickUp

Il modello di calendario dei contenuti per i social media di ClickUp tiene traccia di tutti i vostri canali

ClickUp offre un'interfaccia semplice e intuitiva che consente di trascinare e rilasciare i file, aggiungere commenti e monitorare l'avanzamento dei contenuti. E con il Modello di post sui social media di ClickUp sarete in grado di:

Pianificare e organizzare i vostri post e contenuti sui social media, pubblicare lo stato e altro ancora Visualizzare e dare priorità ai post, alle partnership, agli approfondimenti e altro ancora **Strategia e pianificazione i post man mano che si sviluppano le nuove tendenze

Inoltre, grazie a questo modello, potrete facilmente monitorare le prestazioni delle vostre campagne sui social media e identificare le aree che necessitano di miglioramenti per mantenervi al top nel gioco dei social media e nelle campagne di marketing.

Bonus:_

*Generatori di contenuti AI_ Scarica questo modello

4. Modello di elenco del calendario dei contenuti di ClickUp

Tramite ClickUp

In Modello di elenco del calendario dei contenuti ClickUp in questo modo è possibile pianificare gli argomenti, tenere traccia delle scadenze e garantire che i contenuti siano in linea con gli obiettivi editoriali.

Questo modello può aiutarvi a a gestire la creazione di contenuti e le attività di editing e produzione con collaboratori interni ed esterni, fornendo al contempo una chiara panoramica del calendario editoriale. L'utilizzo di un elenco del calendario dei contenuti consente di avere una visione immediata dei contenuti in uscita. Scarica questo modello

5. Modello di test A/B ClickUp

I test A/B apportano una tonnellata di informazioni utili ai vostri progetti, ed è per questo che avere tutti questi dati in un luogo centralizzato e gestibile è altrettanto importante

I test sono fondamentali per decidere come scrivere, formattare o mostrare i contenuti al pubblico. Ecco perché il Modello di test A/B di ClickUp è un'ottima scelta per i team di contenuti che desiderano monitorare visivamente i programmi delle campagne, le variazioni dei test, i tassi di conversione e altri test importanti.

L'esecuzione di test A/B può diventare disordinata in breve tempo se non si tiene traccia dei risultati di più esperimenti. È qui che un modello di test A/B può essere utile. Un modello eccellente consente di organizzare il programma di test e di risparmiare tempo.

Grazie agli stati, potrete vedere esattamente in quale fase si trova ogni campagna. Inoltre, potete usare la scheda Conversion Rate & Performance Tracking per avere una panoramica di tutte le vostre campagne e dei loro progressi, in modo da sapere esattamente come stanno andando. Scarica questo modello

6. Modello di calendario editoriale ClickUp

Traccia, gestisci e costruisci facilmente i programmi di pubblicazione dei contenuti con questo modello di calendario

Il Modello di calendario editoriale ClickUp fornisce un calendario pronto per l'uso che consente di modificare per alle vostre esigenze di pianificazione dei contenuti -Modificate il contenuto di ogni colonna del modello per soddisfare le vostre esigenze.

È inoltre possibile aggiungere tag ai contenuti per una migliore organizzazione, monitorare lo stato di ogni post e assegnare compiti ai membri del team. Questo calendario condiviso è perfetto per tenervi organizzati e in linea con i vostri obiettivi di creazione di contenuti! Scarica questo modello

7. Modello di calendario dei contenuti di Google Sheets

Via Vertice42 Se state cercando un modello di calendario dei contenuti specificamente progettato per Google Sheets, questo modello di Vertex42 è quello che fa per voi. Questo modello di calendario per i social media vi aiuta a pianificare e a tenere sotto controllo le idee e le attività relative ai contenuti sulle vostre piattaforme.

Inoltre, consente di monitorare facilmente i progressi dei contenuti e garantisce il raggiungimento costante degli obiettivi. Questo modello è regolabile, in modo da poterlo personalizzare in base alle esigenze del vostro progetto. Scarica questo modello

8. Modello di calendario dei contenuti Excel Vertex42

Via Vertex42

Se attualmente utilizzate Excel o avete una buona dimestichezza, il modello di calendario dei contenuti di Vertex42 fa al caso vostro. Proprio come altri modelli, il modello di calendario Excel di Vertex42 vi permette di monitorare facilmente i progressi dei vostri contenuti, in modo da raggiungere regolarmente i vostri obiettivi.

Questo modello offre anche una serie di funzioni che lo rendono facile da personalizzare e adattare alle vostre esigenze specifiche. È possibile modificare i colori dei caratteri, evidenziare le celle, aggiungere righe e colonne e altro ancora per personalizzare il calendario dei contenuti in base alle proprie esigenze alla vostra strategia di marketing dei contenuti . Scarica questo modello

9. Template.net Modello di calendario vuoto per i social media

Via Template.net

Se preferite utilizzare un modello da zero, allora un modello di calendario vuoto per i social media potrebbe fare al caso vostro.

I modelli vuoti sono modelli da riempire che forniscono un layout semplice e una struttura immediata, offrendo una tela bianca su cui lavorare. Questo tipo di modello può aiutarvi a gestire le idee sui contenuti, a pianificare il programma di pubblicazione settimanale sulle vostre piattaforme di social media e a creare processi coerenti e ripetibili per voi e il vostro team. Scarica questo modello

10. Template.net Modello di calendario annuale per i social media

Via Template.net

I modelli di calendario annuale per i social media sono ideali per la pianificazione a breve e a lungo termine. È un modello esaustivo che copre tutte le basi ed è perfetto per i content manager che vogliono avere una panoramica completa delle loro campagne sui social media: potete pianificare il vostro calendario dei contenuti per l'intero anno e ottenere una pianificazione granulare per mese, settimana e giorno.

Questo calendario completo guiderà la vostra creazione di contenuti per i social media per un anno e vi garantirà di raggiungere tutte le date e gli eventi chiave. Di conseguenza, voi e il vostro potete diventare più proattivi per quanto riguarda il calendario e la cadenza di pubblicazione e anticipare le modifiche necessarie. Scarica questo modello

Vantaggi dell'uso dei modelli di calendario dei contenuti

I calendari dei contenuti creano un sistema che consente di pianificare strategicamente e di creare contenuti in anticipo, in modo da non dover mai fare i salti mortali per creare qualcosa di nuovo all'ultimo minuto.

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di un calendario dei contenuti:

Beneficio 1: mantiene il team organizzato e allineato

Un modello di calendario dei contenuti per i social media aiuta a mantenere il team organizzato e allineato, perché tutti possono vedere quali contenuti devono essere creati e quando devono essere pubblicati, evitando qualsiasi confusione o comunicazione errata all'interno del team. I reparti social media e contenuti devono lavorare in modo il più possibile coeso e un calendario dei contenuti vi aiuterà a raggiungere questo obiettivo.

La vista Calendario di ClickUp nella vista Home

Beneficio 2: assicura la coerenza

Una delle chiavi più importanti per una strategia efficace sui social media è la coerenza. Quando utilizzate un calendario dei contenuti per pianificare strategicamente i post sui social media e altri materiali di contenuto, voi e il vostro team sarete in grado di organizzare il vostro programma di pubblicazione e di fornire contenuti tempestivi. Questo livello di coerenza non solo fornirà al vostro team una cadenza familiare con cui lavorare, ma aiuterà anche il vostro pubblico a prevedere quando saranno disponibili i vostri prossimi post.

Beneficio 3: Proattività sui post dei social media, tempistiche e risparmio di tempo

La creazione di contenuti può richiedere molto tempo, quindi pianificare in anticipo è fondamentale per rispettare le scadenze e le tempistiche. Un calendario dei contenuti può aiutare i team a rispettare i tempi di creazione dei contenuti e a prevedere le scadenze più difficili. Inoltre, i calendari dei contenuti e dei social media possono aiutare voi e il vostro team a pianificare potenziali colli di bottiglia e altri ostacoli.

Come per produzione di contenuti il team può utilizzare un sistema di produzione di contenuti calendario online per organizzare e raggruppare i contenuti in anticipo per lavorare sul gruppo di argomenti in una volta sola, invece di fare sforzi sparsi che inibiscono la produttività. Questo vi farà risparmiare tempo, energia e stress nel lungo periodo.

Vantaggio 4: Migliora il ROI

I calendari dei contenuti migliorano il ritorno sugli investimenti (ROI). Assicurano che il vostro team di gestione dei social media sia organizzato e che crei contenuti in linea con i vostri obiettivi aziendali mensili, trimestrali e annuali. Questo vi aiuterà a migliorare il vostro ROI perché sarete in grado di monitorare i vostri sforzi di marketing e i progressi delle vostre campagne sui social media. Inoltre, un calendario dei contenuti vi aiuterà a risparmiare tempo e migliorare i vostri profitti nell'ambiente di lavoro.

Beneficio 5: mantiene l'interesse del pubblico

Sostenere l'interesse del pubblico può essere difficile, ma è fondamentale se si vuole mantenerlo in vita impegnati nel vostro marchio . Un calendario dei contenuti può aiutarvi a mantenere l'interesse del vostro pubblico, perché vi consentirà di pianificare e pubblicare contenuti tempestivi che siano rilevanti e interessanti per loro. Inoltre, un calendario dei contenuti vi aiuterà a garantire la coerenza con la cadenza di pubblicazione dei contenuti, che è fondamentale per mantenere l'interesse del vostro pubblico.

Beneficio 6: Traccia le performance in modo più efficiente

Tracciare le performance dei social media può essere difficile, ma è fondamentale per capire cosa funziona e cosa no. Un calendario dei contenuti vi aiuterà a monitorare le vostre prestazioni in modo più efficiente, perché sarete in grado di vedere quando sono stati pubblicati determinati contenuti e come si sono comportati. Inoltre, un calendario dei contenuti vi aiuterà a garantire la coerenza dei vostri contenuti, anch'essa essenziale per monitorare le vostre prestazioni.

Utilizzate la vista Dashboard di ClickUp per visualizzare e monitorare le prestazioni

Beneficio 7: Pianifica meglio gli sforzi di social media marketing

Pianificare il social media marketing può essere difficile, ma è essenziale per garantire il successo delle campagne. Un contenuto vi aiuterà a pianificare il vostro social media marketing perché sarete in grado di capire quando è necessario pubblicare determinati contenuti. Volete ottenere prestazioni migliori rispetto ai vostri concorrenti e un calendario dei contenuti vi aiuterà a raggiungere questo obiettivo.

Iniziare rapidamente il calendario dei contenuti con modelli utili

Un calendario dei contenuti è uno degli strumenti più importanti che possiate avere nella vostra cassetta degli attrezzi di marketing. Serve come struttura per i vostri piani aziendali, come fulcro per tutti i vostri sforzi di content marketing e come biglietto da visita per fornire contenuti tempestivi al vostro pubblico.

Senza di esso, sarebbe piuttosto difficile tenere traccia delle scadenze per la creazione dei contenuti e delle date di pubblicazione, oltre che essere al passo con le tendenze online.

Quindi, sia che siate alle prime armi con i calendari dei contenuti, sia che siate esperti di content o social media marketer alla ricerca di un modo più efficace per pianificare e organizzare i vostri contenuti, affidatevi ai modelli che vi abbiamo fornito qui sopra per iniziare. I modelli di calendario dei contenuti e dei social media pronti all'uso e personalizzabili sono a portata di mano!

E se siete alla ricerca di un calendario completo strumento di gestione del progetto per l'intero team di marketing, ClickUp è dotato di funzioni e modelli personalizzabili per ogni team e caso d'uso. È il momento di salire di livello con ClickUp. 🚀