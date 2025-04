Esempi di contenuti evergreen che aumentano il traffico a lungo termine

Diversi anni fa, un blog ha pubblicato una guida sulla creazione dell'argomento perfetto per le email. Oggi, quella stessa guida continua ad attirare migliaia di visitatori ogni mese.

Il segreto del suo esito positivo? Affronta un problema che rimane rilevante nel tempo.

Questo è il potere dei contenuti "evergreen", ovvero di un materiale che non perde mai il suo fascino.

Per gli esperti di marketing che desiderano incrementare la SEO e ottenere un traffico duraturo, ecco alcuni esempi di contenuti evergreen che possono avere un impatto a lungo termine. 💪

**Che cos'è un contenuto sempreverde?

**I contenuti evergreen sono materiale informativo o educativo che rimane rilevante e utile nel tempo, attirando costantemente lettori e generando traffico

A differenza delle notizie o dei post basati sulle tendenze che perdono rapidamente rilevanza, i contenuti evergreen aumentano la visibilità a lungo termine della vostra piattaforma e favoriscono i contatti e le conversioni.

Argomenti generici come "come preparare il caffè" o "piantare un orto" sono evergreen perché questi processi non cambieranno presto.

🔍 Da fare? Il termine "contenuto evergreen" deriva dall'albero sempreverde, che mantiene le sue foglie verdi tutto l'anno. Poiché questo tipo di lavoro rimane rilevante indipendentemente dalla stagione o dal ciclo delle notizie, è considerato sostenibile.

Importanza dei contenuti evergreen nel content marketing

I contenuti evergreen hanno un fascino unico nel marketing dei contenuti che va oltre le tendenze. Il suo impatto duraturo è qualcosa che vale la pena considerare quando quando si forma la propria strategia di marketing dei contenuti .

Vediamone l'importanza. 👀

Ottimizzazione SEO: I contenuti evergreen rimangono rilevanti nel tempo, il che li rende molto preziosi per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Gli argomenti senza tempo si posizionano bene nei risultati di ricerca, con conseguente visibilità e aumento del traffico organico

I contenuti evergreen rimangono rilevanti nel tempo, il che li rende molto preziosi per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Gli argomenti senza tempo si posizionano bene nei risultati di ricerca, con conseguente visibilità e aumento del traffico organico Generazione di lead: I contenuti evergreen offrono costantemente un valore al vostro target, portando nuovi contatti anche dopo la loro pubblicazione

I contenuti evergreen offrono costantemente un valore al vostro target, portando nuovi contatti anche dopo la loro pubblicazione Crescita del traffico a lungo termine: Invece di affidarsi a contenuti che raggiungono rapidamente il picco e poi svaniscono, i post evergreen generano un traffico costante e a lungo termine. Questo flusso sostenuto di visitatori crea una fonte affidabile di coinvolgimento e consapevolezza del marchio

Invece di affidarsi a contenuti che raggiungono rapidamente il picco e poi svaniscono, i post evergreen generano un traffico costante e a lungo termine. Questo flusso sostenuto di visitatori crea una fonte affidabile di coinvolgimento e consapevolezza del marchio Riduzione dell'affaticamento da contenuto: Con gli articoli evergreen potete alleviare la pressione di produrre sempre nuovi contenuti. Questo aiuta il team a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, riducendo il burnout

Con gli articoli evergreen potete alleviare la pressione di produrre sempre nuovi contenuti. Questo aiuta il team a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, riducendo il burnout ROI massimizzato: Investire in contenuti evergreen assicura che le risorse spese per la creazione continuino a fornire grandi ritorni sugli investimenti (ROI). Con un minor numero di aggiornamenti necessari, è un modo economicamente vantaggioso per mantenere la qualità dei contenutigestione del marketing dei contenuti efficiente

🧠 Curiosità: I contenuti evergreen aiutano a incrementare il vostro ' Esperienza, competenza, autorevolezza e affidabilità (E-E-A-T) su Google. Un punteggio più alto aumenta le possibilità di apparire nella prima pagina dei risultati di ricerca!

Caratteristiche chiave dei contenuti evergreen

Cosa rende il contenuto evergreen?

Ci sono alcune caratteristiche che li distinguono. Vediamo di analizzarli. 🔨

Atemporalità: affronta argomenti che non si basano su tendenze o eventi attuali e parlano di concetti fondamentali e senza tempo

affronta argomenti che non si basano su tendenze o eventi attuali e parlano di concetti fondamentali e senza tempo Rilevanza: Questo contenuto soddisfa costantemente le esigenze e gli interessi di un ampio pubblico, riunendo domande o problemi comuni per un coinvolgimento continuo

Questo contenuto soddisfa costantemente le esigenze e gli interessi di un ampio pubblico, riunendo domande o problemi comuni per un coinvolgimento continuo Capacità di risolvere i problemi: Fornisce soluzioni a problemi persistenti, fornendo ai provider risposte complete e dettagliate

Fornisce soluzioni a problemi persistenti, fornendo ai provider risposte complete e dettagliate Facile per l'SEO: Gli argomenti evergreen hanno un buon rendimento nel posizionamento sui motori di ricerca nel tempo

Gli argomenti evergreen hanno un buon rendimento nel posizionamento sui motori di ricerca nel tempo Appello ampio: Ha un ampio intervallo di attrattiva, che rende il contenuto relazionabile a diversi tipi di pubblico

Ha un ampio intervallo di attrattiva, che rende il contenuto relazionabile a diversi tipi di pubblico Aggiornamento regolare: È necessario eseguire aggiornamenti di periodo per mantenerli accurati e pertinenti

Leggi anche: Come gestire i progetti di content marketing con ClickUp

Differenze tra contenuti evergreen e contenuti tempestivi

Entrambi i tipi di contenuto hanno ruoli importanti, ma rispondono a esigenze diverse del pubblico e hanno durate diverse.

I contenuti tempestivi sono come un articolo di cronaca o un post-it stagionale che raccoglie l'attenzione per un momento ma perde rapidamente rilevanza. Pensate a un post su un nuovo prodotto o a una campagna natalizia; una volta terminato l'evento, l'interesse del pubblico si esaurisce.

D'altro canto, i contenuti evergreen rimangono rilevanti indipendentemente dal periodo dell'anno. Possono includere consigli pratici e attuabili o recensioni di prodotti che saranno utili ai lettori anche a distanza di anni.

Criteri Criteri Contenuti evergreen Contenuti tempestivi Durata Di lunga durata, può rimanere rilevante per anni Di breve durata, spesso rilevante per pochi giorni o settimane Scopo Fornire un valore costante e informazioni pertinenti nel tempo Informare o coinvolgere su eventi o tendenze attuali Impatto SEO Costruisce autorevolezza e attira traffico costante Può aumentare i picchi di traffico a breve termine, ma può svanire rapidamente Esempi Guide su come fare, tutorial e conoscenze fondamentali. Ad esempio, "Come comunicare in modo efficace" Articoli di notizie, copertura di eventi e promozioni stagionali. Ad esempio, "Omaggi natalizi per quest'anno" Frequenza di aggiornamento Aggiornamento di periodo, ogni 6-12 mesi. È possibile aggiornare fatti, cifre, parole chiave SEO e collegamenti mensilmente/annualmente per garantire la pertinenza Aggiornati frequentemente, settimanalmente o mensilmente, a seconda delle esigenze Compatibilità con il pubblico Incoraggia il coinvolgimento a lungo termine e la fidelizzazione del pubblico Coinvolge il pubblico attraverso la rilevanza e l'urgenza tempestiva

Differenze tra contenuti evergreen e contenuti tempestivi

💡 Pro Tip: Utilizzo di un calendario dei contenuti aiuta a pianificare la strategia dei contenuti con largo anticipo. Questo approccio strutturato vi garantisce di rimanere organizzati e di evitare la fretta dell'ultimo minuto, consentendo una creazione di contenuti di qualità superiore.

20+ esempi di contenuti evergreen

Ora che sapete cos'è un contenuto evergreen, è il momento di svilupparlo da soli. Per aiutarvi a iniziare, abbiamo raccolto oltre 20 idee ed esempi di contenuti evergreen che possono continuare a portare traffico e valore al vostro marchio.

Entriamo nel vivo. 💁

1. Come fare le guide

Queste guide illustrano le attività passo dopo passo, facilitando l'apprendimento di nuove competenze o il completamento di compiti specifici. Sono pratiche e dirette e offrono soluzioni che i lettori possono mettere in pratica immediatamente.

📌 Esempio: "Come aprire un blog", "Come cucinare il riso" e "Come scrivere contenuti eccellenti"

2. Domande frequenti (FAQ)

Le FAQ rispondono a domande comuni in un campo specifico, facendo risparmiare tempo ai lettori con informazioni rapide e affidabili.

📌 Esempio: "FAQ sul marketing digitale", "FAQ sull'avvio di un'azienda" o "Che cos'è il SEO?"

3. Guide definitive

Le guide definitive approfondiscono un argomento, offrendo una risorsa dettagliata sia per i principianti che per i lettori esperti. Includono suggerimenti, esempi e talvolta immagini per garantire una copertura completa.

📌 Esempio: "La guida definitiva al SEO", "La guida definitiva al marketing delle piccole aziende" e "La guida definitiva al social media marketing"

🔍 Da fare? Contenuti sempreverdi come "Come fare il nodo alla cravatta" sono rimasti una delle principali query di ricerca per decenni. Altri contenuti "più cercati" sono "Cos'è l'amore", "Come fare i pancake" e "Come bollire un uovo"!

4. Casi di studio

I casi di studio utilizzano esempi reali per mostrare come un prodotto o un servizio risolva un problema per un cliente. Queste storie illustrano l'esito positivo in modo comprensibile.

📌 Esempio: "Come l'azienda x ha aumentato le vendite del 200%" o "Un caso di studio sulla trasformazione digitale"

⚡ Archivio modelli: Tuffatevi nel nostro archivio per trovare il modello perfetto modello di caso di studio che risuona con i vostri obiettivi e trasforma i vostri successi in storie sempreverdi che ispirano e informano.

5. Liste di controllo

Le liste di controllo sono elenchi rapidi e praticabili che guidano gli utenti attraverso i processi, assicurando che non venga saltato nessun passaggio.

📌 Esempio: "Lista di controllo per i post del blog", "Lista di controllo per i traslochi" e "Lista di controllo SEO per i principianti"

6. Elenchi di risorse

Si tratta di elenchi curati di strumenti, app o siti web che i lettori possono segnalibrare per un uso futuro, offrendo un valore continuo.

📌Esempio: "Le migliori app per la produttività" e "Le migliori piattaforme di apprendimento online"

7. Glossari

I glossari riducono i termini complessi in definizioni di facile comprensione, rendendo il gergo del settore più accessibile.

📌 Esempio: "Termini di marketing digitale spiegati" o "Glossario dei termini di marketing"

8. Errori comuni

Questi articoli illustrano errori frequenti in campi specifici, aiutando i lettori a evitarli e a migliorare le proprie competenze.

📌 Esempio: "15 errori comuni nel social media marketing", "I principali errori dei nuovi blogger" e "Errori comuni nella stesura di un curriculum"

9. Elenchi

Gli elenchi organizzano le informazioni in una lista, rendendole facili da scorrere e da capire. Sono ideali per la condivisione di consigli o raccomandazioni veloci.

📌 Esempio: "I 10 migliori trucchi per la produttività", "I migliori libri per imprenditori" o "I migliori film di tutti i tempi"

10. Tutorial

I tutorial offrono istruzioni dettagliate per aiutare i lettori ad apprendere nuove abilità, spesso accompagnate da immagini o video per una maggiore chiarezza.

📌 Esempio: "Come creare un'infografica con Canva", "Guida per principianti al codice in Python" e "Tutorial di Photoshop per principianti"

11. Testimonianze

Le testimonianze mostrano il feedback dei clienti e le loro esperienze con un prodotto o un servizio. Costruiscono fiducia e credibilità fornendo una prova sociale che può influenzare i potenziali clienti.

📌 Esempio: "Storie di esito positivo dei clienti", "Recensioni degli utenti sul nostro software" o "Le migliori recensioni dei prodotti"

12. Risorse del settore

Queste risorse sono le vostre guide di riferimento, ricche di strumenti e approfondimenti essenziali per chiunque operi in un settore specifico. Sono ideali per i professionisti che hanno bisogno di tenersi aggiornati o di approfondire il proprio campo.

📌 Esempio: "Whitepaper sul marketing digitale", "Risorse essenziali per i titolari di piccole aziende" e "Reportistica di settore"

13. Contenuti curati

I contenuti curati raccolgono informazioni preziose da più fonti, offrendo ai lettori una risorsa unica. Sono perfetti per chi vuole visualizzare un ampio argomento senza dover andare a caccia di ogni singolo pezzo.

📌 Esempio: "I migliori articoli sul content marketing" e "I migliori corsi online per i professionisti delle risorse umane"

14. Post sulla storia

I post evergreen del blog come questo fanno un'immersione profonda nel modo in cui un settore, un prodotto o un concetto è cambiato nel tempo. Offrono un contesto prezioso, mostrando come gli sviluppi del passato formino le tendenze di oggi.

📌 Esempio: "La storia dei social media", "L'evoluzione dell'interior design" e "La storia dell'ingegneria informatica"

15. Pezzi di statistica

I contenuti evergreen basati sulle statistiche tendono ad attirare l'attenzione nel tempo e a guadagnare backlink man mano che diventano più visibili. Questi contenuti forniscono dati preziosi a cui gli altri fanno spesso riferimento, supportando la crescita costante del vostro profilo di backlink.

📌 Esempio: "Statistiche sulla sicurezza nelle costruzioni", "Statistiche sulla dieta Keto" e "Statistiche sul veganismo"

💡 Pro Tip: Aumentate il vostro posizionamento SEO collegandovi a contenuti evergreen collegati nei vostri post. I collegamenti interni aiutano i motori di ricerca a capire la struttura del sito e a mantenere i visitatori impegnati più a lungo, guidandoli verso risorse preziose e pertinenti. Questo approccio migliora l'autorevolezza e la visibilità del sito nel tempo, aumentando le prestazioni SEO complessive.

16. Studi comparativi

Le guide comparative analizzano le differenze e le somiglianze tra due o più produttività, servizi o concetti. Aiutano i lettori a soppesare le opzioni e a prendere decisioni informate.

📌 Esempio: "WordPress vs. Wix: Qual è il migliore?", "iPhone vs. Android" e "I migliori computer portatili per studenti a confronto"

17. Progetti fai-da-te

I progetti fai-da-te si distinguono per l'inclusione di foto, illustrazioni o video personalizzati che guidano i lettori nella creazione di qualcosa da soli. Questi progetti offrono immagini di passaggio per aiutare gli utenti a dare vita alle idee.

📌 Esempio: "Palloncini di cactus fai da te", "Deodorante per ambienti fai da te" e "Bustine di tè fai da te"

18. Guide di viaggio

Le guide di viaggio offrono uno sguardo approfondito sulle destinazioni, dalle attrazioni imperdibili ai consigli per i visitatori.

📌 Esempio: "La guida definitiva per visitare Parigi", "I migliori sentieri delle Montagne Rocciose" e "Le migliori destinazioni di viaggio in Europa"

19. Consigli per la salute e il benessere

Questi articoli offrono consigli pratici per mantenersi in salute, spesso supportati da approfondimenti o ricerche di esperti.

📌 Esempio: "10 modi per rafforzare il sistema immunitario in modo naturale", "I benefici della meditazione" e "Idee per preparare i pasti in modo sano"

20. Risorse per il piano finanziario

Questi contenuti aiutano i lettori a gestire il proprio denaro con consigli su budget, risparmio e investimenti.

📌 Esempio: "Come creare un bilancio personale", "Capire i punteggi del credito" e "Lista di controllo per il piano pensionistico"

⚡ Archivio modelli: Esplorate la nostra collezione di modelli modelli per la scrittura dei contenuti progettati per semplificare il processo di scrittura ed elevare la qualità dei contenuti.

Strategia di contenuti sempreverdi

Una buona strategia di contenuti evergreen non consiste solo nel creare pezzi senza tempo, ma anche nell'assicurarsi che continuino a funzionare.

Vediamo un piano ben congegnato per mantenere i contenuti freschi e coinvolgenti a lungo termine. 🎯

Scegliere l'argomento giusto

Esaminate il vostro sito web e identificate i post che hanno sempre un buon rendimento. Potete usarli come punto di partenza della vostra ricerca e cercare argomenti correlati.

Successivamente, analizzate i blog leader nella vostra nicchia utilizzando strumenti di analisi della concorrenza. Una volta individuati gli argomenti specifici che risultano a lungo termine, aggiungete una prospettiva unica per farli risaltare.

È possibile utilizzare due strumenti che aiutano a identificare gli argomenti con un interesse di ricerca costante:

Google Trends: visualizza le parole chiave di tendenza e le confronta; aiuta anche a individuare le query in aumento su un argomento come "idee per la preparazione dei pasti" correlate a "alimentazione sana" AnswerThePublic: È un ottimo strumento a complemento di Google Trends. Fornisce suggerimenti sulle parole chiave, aiuta a scoprire l'intento degli utenti e organizza la ricerca delle parole chiave

Integrare le parole chiave giuste

Un traffico sostenibile si basa su un'ottimizzazione continua e sull'utilizzo di parole chiave stabili e pertinenti.

Le parole chiave stabili, in particolare le parole chiave a coda lunga, costituiscono una solida base per un traffico organico costante. Si allineano agli interessi duraturi degli utenti e sono meno influenzate dalle tendenze di ricerca. Essendo meno competitive delle parole chiave a coda corta, è più facile classificarle bene.

Per istanza, "miglior costruttore di siti web per piccole aziende" è più facile da classificare rispetto a "costruttori di siti web"

Ecco alcuni strumenti per identificare le parole chiave durature:

SEMrush: Il suo strumento Keyword Magic genera parole chiave long-tail correlate insieme a metriche come il volume di ricerca e la difficoltà $$$a: Questo strumento offre un'analisi completa delle parole chiave, consentendo di esplorare metriche come il volume di ricerca e il potenziale di traffico. È anche possibile vedere come i concorrenti si posizionano per parole chiave specifiche

💡 Pro Tip: Osservate i problemi del settore o le domande più frequenti per scoprire argomenti maturi per post approfonditi sul blog. Affrontare questi problemi fornisce preziose intuizioni e consente di sfruttare le parole chiave a coda lunga che attirano traffico di traguardo.

Analizzare le prestazioni dei contenuti evergreen

Pubblicare contenuti evergreen è fantastico, ma Da fare per sapere se stanno lavorando? Per ottenere il massimo, è necessario monitorare il suo rendimento.

Vediamo alcuni esempi kPI del marketing dei contenuti per valutare le sue prestazioni e assicurarsi che rimanga d'impatto. 📊

Sessioni di ricerca organica

Il monitoraggio del traffico di ricerca organico mostra quanto traffico riceve il vostro contenuto evergreen dai motori di ricerca. Un numero elevato di sessioni significa che il contenuto si posiziona bene e attira clic.

Google Analytics 4 (GA4) può aiutarvi a individuare gli articoli più performanti e quelli che potrebbero aver bisogno di un aggiornamento.

Tempo medio di coinvolgimento

Questa metrica indica il tempo di permanenza degli utenti sulla vostra pagina. Più a lungo rimangono, più è probabile che il vostro contenuto abbia successo. Utilizzate strumenti come Organic Traffic Insights per vedere dove è necessario modificare la leggibilità o la pertinenza per mantenere gli utenti impegnati.

Metriche di conversione

Le conversioni rilevano il numero di visitatori che compiono un'azione dopo aver letto il contenuto. L'azione può essere qualsiasi: iscriversi a una newsletter, scaricare una risorsa o fare un acquisto.

Tassi di conversione elevati significano che il vostro contenuto evergreen sta attirando traffico e portando gli utenti a compiere il passaggio successivo. Google Analytics può aiutarvi a misurare con precisione queste conversioni.

Backlink e condivisioni sociali

I backlink hanno un ruolo importante nel migliorare le classifiche SEO, quindi è importante tenere d'occhio il numero di backlink che il vostro post evergreen sta guadagnando. Per monitorare questo aspetto, strumenti come Backlink Analytics possono darvi una chiara visualizzazione delle prestazioni dei vostri contenuti in quest'area.

Le condivisioni sociali mostrano la frequenza con cui le persone condividono i vostri contenuti sulle piattaforme dei social media. Un numero più elevato di condivisioni significa che il contenuto ha risonanza tra i lettori.

Impressioni e clic

Il monitoraggio della frequenza con cui i vostri contenuti compaiono nei risultati di ricerca (impressioni) e della frequenza con cui le persone fanno clic su di essi vi dà una buona idea della loro visibilità e del loro livello di interesse.

Pro Tip: Utilizzate un sistema di punteggio per dare priorità alle idee di contenuti evergreen in base alla rilevanza, all'interesse del pubblico e all'impatto potenziale. Questa pratica assicura che i vostri flusso di lavoro per la creazione dei contenuti si concentra sugli argomenti che coinvolgeranno il pubblico in modo più efficace.

Adattare i contenuti per mantenerli sempreverdi

Con l'evoluzione delle tendenze, delle tecnologie e delle preferenze degli utenti, i contenuti un tempo freschi e coinvolgenti possono diventare rapidamente obsoleti. Per evitare che ciò accada, sono essenziali aggiornamenti regolari e repurposing.

Vediamo alcune tecniche per aggiornare i vostri contenuti utilizzando ClickUp , uno strumento completo per il project management. 👇

Aggiungi nuovi dati e aggiorna le immagini

Integrate regolarmente le ultime statistiche o i risultati delle ricerche sull'argomento per aumentare la credibilità e garantire la pertinenza. È inoltre essenziale aggiornare le immagini nel tempo.

Aggiornate le immagini, le infografiche o i video e assicuratevi che siano accattivanti per migliorare il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti.

Con Automazioni ClickUp la gestione degli aggiornamenti dei contenuti diventa semplice. È possibile automatizzare le promemoria per le revisioni, assicurando che i contenuti rimangano freschi e pertinenti senza un costante monitoraggio manuale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations-3.gif Scegliete una data specifica per gli aggiornamenti dei contenuti per creare attività di ClickUp Automazioni: esempi di contenuti evergreen /$$$img/

Scegliere una data specifica per gli aggiornamenti dei contenuti per creare attività di ClickUp Automazioni per il tuo team

Impostate attività o promemoria personalizzati da attivare quando si verificano condizioni specifiche, come quando un contenuto deve essere aggiornato o ha bisogno di un refresh.

Un'altra opzione è quella di considerarla un'attività ricorrente e le Automazioni vi invieranno promemoria programmati settimanalmente, mensilmente o trimestralmente.

Leggi anche: Come utilizzare l'IA per automatizzare le attività

Ampliare le sezioni e aggiornare gli esempi e i casi di studio

Rivedere le sezioni esistenti e approfondire alcune aree per aumentarne il valore contenutistico.

È inoltre necessario sostituire esempi obsoleti con altri recenti per allineare il contenuto alle ultime tendenze e tecnologie.

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Docs-7.gif Aggiungete informazioni e modificate il format dei vostri contenuti per ottenere una migliore visibilità con ClickUp Docs : esempi di contenuti evergreen /$$$img/

Aggiungete informazioni e modificate il formato dei vostri contenuti per ottenere una maggiore visibilità con ClickUp Docs ClickUp Documenti è uno strumento eccellente per creare e aggiornare i contenuti. Consente di organizzare i contenuti in sezioni strutturate con un ampio intervallo di strumenti di formattazione per aggiunte e revisioni senza problemi. Inoltre, è possibile aggiungere immagini o collegamenti diretti ai vari casi di studio inclusi nei contenuti.

Le eccezionali funzionalità di collaborazione di ClickUp Docs sono un'altra componente aggiuntiva.

È possibile modificare in tempo reale, consentendo ai membri del team di lasciare commenti, suggerire modifiche o contribuire istantaneamente con nuovi dati. La cronologia delle versioni integrata garantisce la registrazione di ogni modifica.

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-10.png Fai brainstorming da qualsiasi punto della tua area di lavoro con ClickUp Brain /$$$img/

Brainstorming da qualsiasi punto dell'area di lavoro con ClickUp Brain ClickUp Brain è un altro strumento che potete utilizzare in questa fase della vostra strategia.

Aiuta a fare brainstorming e a generare idee, rendendolo un ottimo strumento per determinare le esigenze dei vostri contenuti.

Lo strumento mappa visivamente le idee e aiuta a collegare i diversi concetti e a identificare le opportunità di miglioramento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Produce.gif Con ClickUp Brain potete produrre materiali di alta qualità che coinvolgano il vostro pubblico senza la solita fatica della creazione di contenuti /$$$img/

Con ClickUp Brain producete materiali di alta qualità che coinvolgono il vostro pubblico senza la solita fatica della creazione di contenuti

Inoltre, ClickUp Brain è un'applicazione Strumento di IA per la creazione di contenuti che aiuta nella scrittura e nella modifica. Offre suggerimenti personalizzati e perfeziona le idee, rendendo più fluido il processo di scrittura. Una volta ottenuta la bozza, l'AI assiste nella modifica per garantire che il contenuto sia rifinito e pronto per il pubblico.

ClickUp Brain vi supporta in ogni fase, sia che stiate facendo brainstorming, organizzando i vostri pensieri o perfezionando il vostro linguaggio.

Suggerimento: Sviluppate linee guida complete per la redazione dei contenuti la governance dei contenuti che delineano la voce del marchio, lo stile, il tono e gli standard di formattazione. Queste linee guida aiutano a mantenere la coerenza tra tutti i contenuti, assicurando che ogni pezzo sia in linea con l'identità del marchio.

Revisionare i titoli per garantire la freschezza e ottimizzare per la SEO

Incorporate parole chiave o frasi di tendenza per attirare nuovi lettori e aumentare la percentuale di clic. È anche un'ottima idea eseguire regolari verifiche SEO per trovare aree di miglioramento, come riformulare le meta descrizioni, i tag alt e le strutture di collegamento interno.

È possibile utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare l'esito positivo a lungo termine dei post evergreen e modificarli in base al loro rendimento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-2.gif Creare dashboard personalizzate di ClickUp per monitorare i KPI e in modo più efficiente /$$$img/

Creare dashboard ClickUp personalizzate per monitorare i KPI e in modo più efficiente

L'impostazione di una dashboard personalizzata consente di monitorare le metriche SEO chiave, come il traffico organico, le classifiche delle parole chiave e le prestazioni dei titoli, tutto in un unico posto.

È possibile creare widget per monitorare le prestazioni dei titoli in termini di clic e coinvolgimento. Questo vi aiuterà a identificare i titoli che devono essere rivisti per soddisfare le vostre esigenze Obiettivi e finalità SEO .

💡 Pro Tip: Prestate attenzione ai commenti e ai feedback dei lettori per identificare le aree di miglioramento o gli argomenti da approfondire.

Rinfrescare, rivedere e classificare i contenuti con ClickUp

I contenuti evergreen devono essere aggiornati, ampliati e ottimizzati regolarmente. Concentrarsi su argomenti che hanno un potere duraturo, utilizzare parole chiave stabili e mantenere il contenuto fresco con aggiornamenti regolari vi aiuterà a costruire una risorsa che continua a crescere di valore.

Potrebbe sembrare un'impresa ardua, ma strumenti come ClickUp la rendono semplice.

È possibile impostare aggiornamenti automatici per la modifica dei contenuti, il brainstorming di idee, la ricerca e la collaborazione con il team senza soluzione di continuità. Che si tratti di rivedere una pagina di destinazione obsoleta o di perfezionare i post sulle best practice, ClickUp consente di organizzare e far funzionare tutto senza intoppi. Iniziare a lavorare con ClickUp gratis oggi stesso!